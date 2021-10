CRONACA COMUNE – La newsletter del 25 ottobre 2021

(AGENPARL) – lun 25 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Qq%3dCtQrN_rxUu_38_tvSw_4A_rxUu_2Ccefahd.eJcDlPr.8oJ_tvSw_4Af_OSxP_YhMnI.cNpU_tvSw_4A_rxUu_3ChHh_OSxP_ZfMvZxZb_OSxP_ZcDm_OSxP_ZfI50i_MQzR_Xa_OSxP_ZfQn_OSxP_Yh_O1–g_tvSw_4ax_OSxP_ZfKv_OSxP_Y8._MQzR_XdE-6ep_OSxP_Zc0gb_tvSw_4ax_OSxP_ZfKp_OSxP_Y8U_rxUu_2C6_MQzR_Xa-_OSxP_Y8S_rxUu_3ArQ_rxUu_2claf90ZoX_tvSw_569I_tvSw_8c6a59nW2LwuEqM%260%3d3e6a8d%26d%3dJwNv04.IeQ%26kN%3d1a0V5%26I%3d3%26I%3d1X8d4%26L%3d4Y0f%26v%3d-V5f3V4ZAX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLITICHE GIOVANILI- Giovedì 28 ottobre (15-17). Interverrà l’assessore comunale Micol Guerrini. Per partecipare occorre inviare una mail di richiesta

[“Noi adolescenti al tempo della pandemia”, webinar di presentazione dell’importante ricerca regionale svolta dall’Osservatorio Adolescenti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAZQVFY%267%3dS%26x%3dQLXIT%260%3dTDZT%26M%3drJEH_2qnr_C1_Cscp_M8_2qnr_B6HO7.3CGx1x3mE8Mx5.4L_2qnr_B69G49KAo_HluZ_R1VCQSY_2qnr_B6AJo3k1vIzF41KAyDz.04C7%266%3dwKDNmR.974%269D%3dSDXLW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Chiara Saraceno, forse la sociologa più famosa d’Italia, sarà l’ospite d’onore alla presentazione – giovedì 28 ottobre, ore 15-17 – della più importante ricerca a livello regionale dedicata alle ricadute sui giovani della pandemia da Covid 19 Noi adolescenti al tempo della pandemia curata da Sabina Tassinari responsabile dell’Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara.

In tempi recenti la Saraceno – dopo una carriera all’Università di Torino arricchita da numerosi incarichi accademici e istituzionali in Italia e all’estero – ha guidato il gruppo di lavoro che affianca l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Attualmente è stata chiamata dal Governo alla presidenza del Comitato scientifico incaricato di riformare il Reddito di Cittadinanza.

Suo il compito di allargare l’orizzonte e commentare i temi messi in rilievo dalla ricerca: parziale fallimento della didattica a distanza con un generalizzato ed evidente deficit di apprendimento ancor di più accentuato fra i ragazzi figli delle classi più disagiate che hanno pagato il prezzo più alto in termini di fallimento e abbandono scolastico.

Alla presentazione di Noi adolescenti al tempo della pandemia parteciperanno inoltre Micol Guerrini, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Ferrara, e Mariateresa Paladino della regione Emilia Romagna che attraverso il Servizio politiche sociali e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale ha reso possibili la realizzazione del questionario che ha coinvolto quasi 21mila ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

(Comunicazione a cura Ufficio Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara)

POLITICHE SOCIALI – Sabato 23 ottobre 2021, nell’ambito della 54esima Festa sociale dell’Avis comunale di Ferrara, presente l’assessore Cristina Coletti

[Ufficializzato nella sala dell’Arengo in residenza municipale il gemellaggio tra le Avis di Ferrara e Rovigo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3eKV8d%261%3dS%26p%3dVFXAY%264%3dT6eN%26M%3djO9H_tvhr_56_7sUu_G8_tvhr_4ABOy.87Gp6r3eJ2Mp0.xL_tvhr_4A3GvDEAg_MfuR_WuV5WHX_tvhr_4A08hDrAcGxR269G-p01Dc-NpDc-9tDn677pB4-JgNx6gIE3-oP3AeD53n0-xD-i027nGp9iD4-Lt6-17-cQxK-fD-u7tMpJc-0-7GxDvG.3c6pjO2D%26f%3dH0Kx8G.FgO%26xK%3d3YMS7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Sabato 23 ottobre 2021, nell’ambito della 54esima Festa sociale dell’Avis comunale di Ferrara è stato ufficializzato nella sala dell’Arengo in residenza municipale il gemellaggio tra le Avis di Ferrara e Rovigo.

All’iniziativa è intervenuta anche l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti che ha espresso a nome dell’Amministrazione soddisfazione per il sodalizio e ha sottolineato come “queste sinergie e collaborazioni fra associazioni di territori siano un arricchimento per la città”.

Con il gemellaggio avrà lo scopo di mettere in campo e realizzare soprattutto progetti per coinvolgere i giovani nella condivisione dei valori base di Avis come il donare sangue.

Oltre ai responsabili delle Avis di Ferrara e Rovigo erano presenti anche rappresentanti di altre Avis gemellate, da Belluno ad Amatrice. Prima di giungere alla cerimonia di firma in Comune si è svolta una sfilata – accompagnata dai musici e sbandieratori del Palio di Ferrara e dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona – da Corso della Giovecca alla Torre della vittoria in Piazza Trento e Trieste dove è stata deposta una corona ai piedi del monumento in memoria dei caduti di tutte le guerre.

CONSIGLIO COMUNALE – Convocato alle 15 in videoconferenza – Prevista la diretta audio-video. DOCUMENTAZIONE

[L’esito del Consiglio comunale di Ferrara riunito lunedì 25 ottobre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d6dKZAc%261%3dW%26s%3dUFbDX%264%3dX9dN%26Q%3dmN9L_wuhv_85_7wXt_GB_wuhv_70BS2.77Ks5r7hI2Qs9.xP_wuhv_703KyCEEj_LfyU_VuZ8UNe_wuhv_70xH-7f5phI3OnA1Et-74IzHpHj-8x-BjL77w5-8E-wC0JnLp-HzHt0n-UF-JtPtIgLt.DyG1%260%3drO8RhV.3Ay%26C8%3dW9bFa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

CronacaComune mercoledì 20 ottobre 2021

Il prossimo Consiglio comunale di Ferrara si svolgerà lunedì 25 ottobre 2021 alle 15 in videoconferenza. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

L’organizzazione della seduta prevede la presentazione di una delibera dell’assessore Dotota Kusiak (Scioglimento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici, e per le Famiglie del Comune di Ferrara dal 01/08/2021 e approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2021) e di tre dell’assessore Matteo Fornasini (Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 e Variazioni al Bilancio di Previsione). Nella fase conclusiva previsto dibattito e voto a seguito dell’illustrazione della moziene del gruppo Fratelli d’Italia: “accoglimento della risoluzione europea contro i totalitarismi”.

>> TUTTE LE DIRETTE E L’ARCHIVIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI sono visionabili a questo indirizzo (indicizzate per data e tipo seduta) [https://www.comune.fe.it/consiglioweb](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dMaEbRZ%26u%3dY%260%3dR0dUU%26x%3dZPaH%26S9w2j%3d4K3NE_IZ1l_Tj_PmtY_Z2_IZ1l_SoUIN.lM9LwC.26.rR_Drbx_N7lM0JrE80xU13%26m%3dKGJ5AN.EnR%265J%3d0bTRD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

——————————————————————-

AGGIORNAMENTO LUNEDì 25 OTTOBRE 2021

——————————————————————-

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FONDO PAGINA

Questo il piano dei lavori:

DELIBERE

Assessore Dorota Kusiak – Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari

>> PG 124802/21 – Scioglimento dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici, e per le Famiglie del Comune di Ferrara dal 01/08/2021, approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2021, chiuso al 31 luglio 2021, ai fini del rientro delle attività gestionali, finanziarie e contabili in quelle del Comune di Ferrara

La delibera è stata illustrata dall’assessore Kusiak. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Chiappini (PD), Peruffo (FI), Fusari (Azione Civica), Minichiello (Lega), Mantovani (M5S), Maresca (GaM), Zocca (Lega), Marescotti (PD), sindaco Alan Fabbri, consiglieri Colaiacovo (PD), Solaroli (Lega), Carità (Ferrara Cambia).

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’ìItalia), 10 voti contrari (PD, Azione civica), 3 voti di astensione (GaM, Misto, M5S).

————————————————————————-

Assessore Matteo Fornasini – Bilancio e contabilità, Partecipazioni, commercio e Turismo

>> PG 114960/21 – Approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020

La delibera è stata illustrata dall’assessore Matteo Fornasini.Per dichiarazioni di voto è intervenuta la consigliera Ferri (PD).

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’ìItalia), 12 voti contrari (PD, Azione civica, GaM, Misto), 1 voto di astensione (M5S).

————————————————————————–

>> PG 127003/21 – Variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023. Applicazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 di parte dell’avanzo di amministrazione 2020. Approvazione variazioni del piano triennale OO.PP. e del DUP 2021-2024

La delibera è stata illustrata dall’assessore Matteo Fornasini. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Mantovani (M5S), Fusari (Azione civica). Dopo la replica dell’assessore Fornasini per dichiarazioni di voto sono intervenuti ic consiglieri Fusari (Azione Civica), Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD).

La delibera è stata approvata con 19 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’ìItalia), 12 voti contrari (PD, Azione civica, GaM, Misto, M5S).

———————————————————————–

>> PG 127013/21 – Scioglimento dell’Istituzione del Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara – Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 per acquisizione della situazione finanziaria di chiusura dell’Istituzione al 31/7/2021 e per iscrizione stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021-2022-2023

La delibera è stata illustrata dall’assessore Matteo Fornasini. Nel corso del dibattito è intervenuto il consigliere Mantovani (M5S).

La delibera è stata approvata con 18 voti a favore (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’ìItalia), 8 voti contrari (PD, Azione civica), 2 voti di astensione (GaM, M5S).

——————————————————————

MOZIONI

>> PG 129959 – 18/10/2021 – Gruppo Fratelli d’Italia – Mozione per l’accoglimento della risoluzione europea contro i totalitarismi

La Mozione è stata presentata dal consigliere Soffritti. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Chiappini (PD), Guerzoni (Ferrara Cambia), Soffritti (FdI), Mosso (Lega), Maresca-GaM (che dichiara di non partecipare al voto). Per dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Soffritti (FdL), Guerzoni (Ferrara Cambia), Colaiacovo-PD (che dichiara che il gruppo non parteciperà al voto), Solaroli (Lega).

La Mozione è stata approvata con 17 voti favorevoli (Lega, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’ìItalia, M5S).

– La seduta si è conclusa alle 19.16

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA – Mercoledì 27 ottobre alle 16.30 nella sede di via Terranuova 12/b.

[“Una biblioteca per la GAD”, un incontro con le fondatrici della Biblioteca Popolare Giardino](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8ZAaCY%26q%3dX%26u%3dQ6cFT%26t%3dYAZD%26R%3doJyM_yqXw_01_wxZp_7C_yqXw_962T4.3wLu1h8jErRu5.nQ_yqXw_96sL195Fl_HVzW_Rka0R8f_yqXw_96rBy8h1f3tIl4n-YD-EyQv2wB-hB-hBuJwL-kEu02CjK115Fl-4tKu1.mQtB%26i%3dJ2I109.DjQ%26pI%3d6aEQ0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Mercoledì 27 ottobre 2021, dalle 16.30 alle 18, nella Biblioteca del Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/b a Ferrara) si terrà un incontro (in presenza e online) dal tema “Una biblioteca per la GAD. Incontro con le fondatrici della Biblioteca Popolare Giardino”.

La Biblioteca popolare Giardino è nata a Ferrara per iniziativa di un nutrito gruppo di volontarie e volontari che hanno voluto creare un luogo di aggregazione e organizzazione di attività culturali in una zona della città sulla quale, per anni, è stata alimentata una pubblicità diffamatoria che l’ha indicata come pericolosa e degradata.

Il Centro Documentazione Donna di Ferrara ha invitato Arianna Chendi ed Emanuela Cavicchi, – presidente e vice presidente della Biblioteca Popolare Giardino – e Alberta Gaiani coordinatrice del Language Café, una delle attività che vi si svolgono, ad illustrare un’esperienza non conosciuta in città quanto la sua particolarità merita.

L’incontro ha interesse anche per chi abita in altre città per un confronto con iniziative simili o per offrire uno spunto per la realizzazione di progetti analoghi.

(comunicazione a cura degli organizzatori)

CULTURA – Presentata la prima parte della stagione in programma dal 6 novembre al 13 dicembre 2021. L’ass. Gulinelli: “L’Amministrazione a fianco del Nucleo. Importante fare sistema fra realtà culturali”

[Le “Magnifiche utopie” tornano in presenza con un ricco calendario di spettacoli teatrali e concerti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFeTVKd%260%3dS%263%3dVOXNY%26C%3dTIeW%26M%3dwOHH_7vqr_H6_Fshu_P8_7vqr_GAKOB.8FG3613rJAM30.7L_7vqr_GABG9DNAt_Moue_W4VHWRS_7vqr_GA07-265FxA75w0-IL4K77-9JFFpIC-H70G73Uy-54I-IF-7D154-8yDtI237DC-6x-ND79Oy54G7-Lt6HJpG7-7-rJB5tMHA.wOAD%26s%3dHI3p6yKA8P.FtO%267K%3dFYVSJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Sui è svolta lunedì 25 ottobre 2021 nella sala Arazzi della residenza municipale la presentazione della prima parte della Stagione Teatrale “Le Magnifiche Utopie”, organizzata da Teatro Nucleo in collaborazione con Slou Società Cooperativa per la rassegna “Estensioni – Jazz Club Diffuso” e con la Biblioteca Bassani del quartiere Barco, per nutrire i sogni e le visioni, per contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero Italiano della Cultura. La prima parte della stagione prenderà il via sabato 6 novembre e si concluderà il 13 dicembre 2021.

Per illustrare il programma degli spettacoli e dei concerti sono intervenuti Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, Natasha Czertok e Marco Luciano (Teatro Nucleo), Govind Sing Khurana, Slou Società Cooperativa

“L’arte è utopia ed è libera quando critica il potere – ha citato l’assessore Gulinelli nel corso della conferenza stampa-. Siamo molto felici che le Magnifiche utopie tornino in presenza e l’Amministrazione comunale continua a sostenere il Teatro Nucleo e tutte quelle belle realtà culturali cittadine che hanno compreso l’importanza di fare rete, lavorare in sinergia e in stretta connessione con il territorio in cui operano”.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) – Le Magnifiche Utopie: prendersi cura attraverso il teatro

Teatro Nucleo lancia la sua stagione a cavallo tra teatro e musica in collaborazione con diverse realtà del territorio

Inizierà sabato 6 novembre 2021 la Stagione teatrale [Le Magnifiche Utopie](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d7gRYBf%268%3dV%26t%3dXMaEa%26A%3dW0gU%26P%3dnQFKy_OmxV_Zw_MWzl_Wl_OmxV_Y2R3T.F0gQDJtRyGkL.AMm_OmxV_Y2Rv_OmxV_Y2Nz83DuK1-Gk-JwBtF2Di6g8wE1-PzLBDk_OmxV_Y2%269%3dsREQiY.00z%26FE%3dV0eMZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), organizzata da Teatro Nucleo, in collaborazione con Slou Società Cooperativa che cura la rassegna “Estensioni – Jazz Club Diffuso” e con la Biblioteca Bassani del quartiere Barco, per nutrire i sogni e le visioni, per contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero Italiano della Cultura.

Pensata per essere realizzata in presenza al Teatro Julio Cortàzar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara) e presso i locali della Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) fino ad Aprile 2022, la Stagione teatrale Le Magnifiche Utopie si aprirà con “Hyperduet”, concerto del celebre compositore Luigi Cinque e del violinista rumeno Alexander Bălănescu, fondatore del [Balanescu Quartet](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOeFbTd%26v%3dY%26B%3dVAdWY%26y%3dZReI%26S%3d6O4NG_Ma1n_Xk_PoxZ_Z4_Ma1n_WpGH.RsI7KoB76.yP5_Ma1n_WpU7Fs_PoxZ_Z4gkJyIoQ1P_aSyM4CH%269%3dwS9y6kGQmZ.B04%26GG%3dVDfOZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), artista poliedrico ed eclettico, avendo collaborato con musicisti molto differenti tra loro come Gavin Bryars, Jack DeJohnette, John Lurie,Andy Shepard e John Surman, ma anche con gruppi pop come i Pet Shop Boys, la Yellow Magic Orchestra o i To Rococo Rot.

Domenica 14 novembre alle 19.00 la Stagione ospiterà lo spettacolo di Abraxa Teatro “Il percorso di un’anima: Dante e la Divina Commedia”, adatto ad un pubblico eterogeneo per età (ragazzi dai 10 anni in su) caratterizzato da un particolare allestimento scenico circolare, progettato per integrare gli spettatori e renderli testimoni interattivi dello svolgimento dell’opera.

Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Teatro Cortazar ospiterà una doppia serata, pensata per valorizzare la creatività femminile: alle 19 Kashimashi, di e con Natasha Czertok, nuova tappa della stratificata ricerca sugli stereotipi del femminile condotta dalla regista e attrice di Teatro Nucleo, e alle 21, dopo una pausa con aperitivo, “Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano” una serata intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR. La lunga storia di “Stazioni Lunari” e tutti gli incontri con gli artisti che hanno partecipato e che hanno cambiato la loro vita artistica e poi MARGHERITA HACK e lo spettacolo L’ANIMA DELLA TERRA VISTA DALLE STELLE, POESIE SENZA PATRIA con LUIS SEPULVEDA e CARMEN YANEZ, i lavori su MERCEDES SOSA e LUIGI TENCO, LA MUSICA POPOLARE. Un lungo viaggio coinvolgente e pieno di sorprese.

Venerdì 26 novembre, sempre nell’ambito della valorizzazione del lavoro artistico femminile alle 11.30 e alle 15.00 si terrà in Piazza Buozzi a Pontelagoscuro la performance di teatro fisico della storica compagnia sarda Theatre En Vol “Tracce-in cammino” che attraverso i linguaggi del teatro fisico, della parola e dell’installazione vuole far riflettere sull’esigenza di ricordare, di prendere posizione, di riflettere e di meditare. In un percorso silenzioso due attrici creano con pietre, lapidi e piante vive una installazione che va a onorare in maniera poetica l’intervento dell’essere umano per la salvaguardia della terra. Le accompagna una colonna sonora composta da testi registrati, da suoni e musiche che evocano un paesaggio tra distruzione e rinascita in cui l’azione delle due donne costituisce un atto di testimonianza e un accorato appello all’urgenza di continuare a camminare.

Alle 19.00 la compagnia presenterà al Cortazar “Il grande spettacolo della fine del mondo”, progetto teatrale di sensibilizzazione ecologica pensato per un pubblico di tutte le età. Ispirato al mito della dea Cerere e al ratto di Proserpina, sua figlia, da parte di Plutone, dio degli inferi Il grande spettacolo della fine del mondo raffigura una lotta tra inferi e amore, tra vita e morte, tra catastrofe e sogno come incarnata dal conflitto tra due popoli: il Popolo della Gioia o della Primavera e il Popolo degli Inferi o dell’Inverno Eterno.

Il 9 e 10 dicembre ( il 9 dicembre alle 17.00 presso la biblioteca Bassani e il 10 dicembre alle 10.00 in matinèe al Cortazar in collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro ) sarà con noi il Centro Iac di Matera, con “Bestiario Materano”, uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo anche dagli adulti che è un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella dimensione “poetica” andata perduta. Come suggerisce il titolo lo spettacolo interattivo è immaginato come una sorta di “Bestiario”, una raccolta di favole che i bambini pescano a sorte, e che hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole. All’interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali, due attrici interpreteranno le storie accompagnate da due musicisti.

I testi di riferimento per la ricerca delle favole sono “Fiabe materane” di Franco Palumbo e “Quante storie” di Giuseppe Leo Sabino.

Sabato 11 dicembre alle ore 19.00 andrà in scena un altro momento della rassegna Estensioni – Jazz Club Diffuso con una produzione originale: Enzo Favata, musicista e compositore sardo, tra i più attivi sulla scena nazionale, in trio con Luciana Elizondo, musicista argentina, cantante e suonatrice di viola da gamba e Marcello Peghin, chitarre ed elettroniche.

Il 13 dicembre, sempre in matinèe in collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro, andrà in scena al Cortazar lo spettacolo di Ivan Tanteri “Federico il Topo della Fantasia”, ispirato a una favola di Leo Leonni.

PROGRAMMA NOVEMBRE / DICEMBRE 2021

– Sabato 6 novembre alle 21.00 – Teatro Julio Cortazar “Estensioni – Jazz Club Diffuso” – Ingresso 15 euro + dp

“Hyperduet” con Alexander Bălănescu e Luigi Cinque

– Domenica 14 Novembre alle 19.00 – Teatro Julio Cortazar – Ingresso a offerta libera

Abraxa Teatro presenta “Il percorso di un’anima: Dante e la Divina Commedia”

– Giovedì 25 novembre- Teatro Julio Cortazar

alle 19.00 – Ingresso a offerta libera

“Kashimashi”, di e con Natasha Czertok, regista e attrice di Teatro Nucleo

alle 20.30 Aperitivo con l’autrice – Costo aperitivo 5 euro

alle 21.30″Estensioni – Jazz Club Diffuso” – Ingresso 12 euro +dp

“Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano” una serata intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR.

– Venerdì 26 novembre – Piazza Buozzi, Pontelagoscuro (FE) – Ingresso gratuito

alle 11.30 e alle 15.00 “Tracce-in cammino”, performance di teatro fisico della storica compagnia sarda Theatre En Vol

alle 19.00 “Il grande spettacolo della fine del mondo”, progetto teatrale della compagnia Theatre En Vol.

– Giovedì 9 dicembre alle 17.00 – Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara)- Ingresso a offerta libera

Il Centro Iac di Matera presenta”Bestiario Materano”. Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

– Venerdì 10 dicembrematinée alle 10.00 – Teatro Julio Cortazar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara) in collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro – Ingresso a offerta libera

Il Centro Iac di Matera presenta”Bestiario Materano”. Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

– Sabato 11 dicembre alle 21.00- Teatro Julio Cortazar – “Estensioni – Jazz Club Diffuso” – Ingresso 15 euro + dp

Un trio inedito composto dal jazzista Enzo Favata, la violoncellista e cantante argentina Luciana Elizondo e Marcello Peghin alla chitarra.

– Lunedì 13 dicembre alle 10.00 – Teatro Julio Cortazar – Ingresso a offerta libera

“Federico il Topo della Fantasia”, ispirato a una favola di Leo Leonni, a cura di Teatro Immagine.

Le Magnifiche Utopie

Le Magnifiche Utopie è il nome che Teatro Nucleo a partire dalla prima metà degli anni Ottanta ha dato alla propria progettualità inerente al teatro negli spazi aperti. Parte di questa storia è anche l’immagine scelta per la Stagione che – nello scatto, riattualizzato, di Luca Gavagna – ritrae Paolo Nani in Spagna, a Castilla de la Mancha, nel 1988 in una tournée di Teatro Nucleo dedicata agli spazi aperti. “Aperti” sono tutti quegli spazi fisici e spirituali, privati o istituzionali, emotivi e immaginari che sentono la necessità di aprirsi alla bellezza, alla poesia, all’arte e quindi al teatro: non solo le piazze, le strade o i luoghi pubblici. Tutti quei “luoghi” che hanno urgenza di trasformarsi in qualcosa di ancora irrealizzato, e trovano con il teatro la strada per farlo.

La stagione teatrale Le Magnifiche Utopie si pone nella prosecuzione ideale di questo progetto, ed è quindi articolata in una pluralità di proposte aperte a diversi pubblici. Tra novembre e dicembre si articola la prima parte della stagione, che riprenderà poi nei mesi di marzo e aprile 2022.

“Ci piacerebbe che la parola chiusura potesse essere sostituita dalla parola cura – affermano gli organizzatori del Teatro Nucleo-. È necessaria la ‘cura’ per superare una crisi. Per quel che possiamo, vogliamo continuare ad avere cura del nostro lavoro, del nostro teatro, tenendolo aperto e rendendolo un luogo in cui sentirsi sicuri, trovare nuovi riferimenti capaci di rafforzare il senso d’appartenenza ad una comunità, favorire l’incontro”.

Perché il Teatro è la Polis e la polis è aperta, in continua trasformazione, e avanza sempre come la vita.

INFORMAZIONI UTILI

I luoghi:

Teatro Julio Cortàzar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara)

Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara)

Per i concertii biglietti saranno acquistabili sulla piattaforma [https://dice.fm/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEg9UJf%26o%3dR%262%3dX4WMa%26r%3dSHgB%26L2o8d%3dvQwG7_OTtd_Zd_IezS_St_OTtd_Yi5w0h.71_OTtd_Yi%265%3d1RvMqY.q68%26Fv%3dRHe4V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Costi:

Luigi Cinque/Alexander Balanescu 15 euro + diritti prevendita

Ginevra di Marco /Francesco Magnelli 12 euro + diritti prevendita

Trio Favata/Peghin/Elizondo 15 euro + diritti prevendita

Abbonamento a tre concerti: 30 euro + dp

Studenti: 8 euro + dp a concerto

Per informazioni sulla stagione teatrale “Le Magnifiche Utopie” 2021: [https://www.teatronucleo.org/wp/stagione-le-magnifiche-utopie/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3ZKb8Y%261%3dY%26p%3dQFdAT%264%3dZ6ZN%26S%3djJ9Nu_Hf1R_Sp_PSse_Zh_Hf1R_RuUyM.9CcJ7MpKrJgE.4Pi_Hf1R_RuUr_Hf1R_RuQv1vGqDt-Jg-CpEp9uGe9c1p8t-SvE5Gg_Hf1R_Ru%26B%3doK8TeR.3Cv%2698%3dY6XFc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per informazioni su Teatro Nucleo: [https://www.teatronucleo.org/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0d6aEc%26l%3dX%26w%3dU1cHX%26o%3dYCd9%26R8j5a%3dqNtM2_LQzY_Wa_OZwP_Yo_LQzY_VfT6Q.tBjNrLwOcInI.oOp_LQzY_Vf%26A%3dvOsSlV.nB3%26Cs%3dXCb1b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per informazioni su SLOU – Estensioni Jazz Club Diffuso: [https://www.slou.it/estensioni-jazz-club-diffuso/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d6cJYAb%26z%3dV%26s%3dTEaDW%263%3dW9cM%26P%3dmM8Kx_KexU_Vo_MVvd_Wk_KexU_UtR2P.7GtN.wO_wtgu_79sNy82NnH2D-o4DU-hE97-iBtAzL3_MVvd_Wk%267%3d6f4o1PxOqW.s88%26Dx%3dTHc6X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 26 ottobre 2021 alle 17 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Quando volevamo fermare il mondo’: Antonio Fusco presenta il suo ultimo romanzo noir](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOaCbTZ%26s%3dY%26B%3dR8dWU%26v%3dZRaF%26S%3d6K1N_FrZx_Q2_yyqq_9D_FrZx_P74UK.4yMB2j91FtSB6.pR_FrZx_P7uMH07G3_IX1n_SmbQSAZ_FrZx_P7xSyEkM-JFsCJ2tM-46yKyIl-G0-DvL2F-hLHFuGC-72Q1F-wP3JlLH2-pJ-GLv-S0KpKC-IvKyE7M-BFpP.6KtJ%262%3dD2QJ49.L3K%26pQ%3dO9y2hUEYS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Si svolgono sullo sfondo del G8 di Genova le vicende raccontate da Antonio Fusco nel suo ultimo romanzo noir ‘Quando volevamo fermare il mondo’ che martedì 26 ottobre 2021 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dEdMYJc%263%3dV%262%3dUHaMX%266%3dWHdP%26P%3dvNAK7_Lhxd_Wr_Mewg_Wt_Lhxd_VwRAQ.FJ9NB7s.76H_6uju_F0tCoH50z_Lhxd_VwzQU_rCxhXwXWdBUXLuBM6o5rPePA%26u%3dH9MC8F.HvO%26wM%3dHYLUL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). Nel corso dell’incontro, a cura del Circolo culturale Olimpia Morata, Francesca Mariotti dialogherà con l’autore.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’ultimo romanzo di Antonio Fusco è un noir che inizia una nuova serie. Il famoso commissario Casabona nelle colline toscane di Valdenza, viene infatti qui sostituito da un nuovo protagonista, solitario, taciturno, appassionato di musica rock, Massimo Valeri, nella bella Liguria. Valeri è un ispettore di polizia, da tutti chiamato l’Indiano per via dei tratti somatici ereditati dalla madre, una circense di origine sinti che lo abbandonò quando aveva due anni. Vive su una barca che un tempo apparteneva al padre adottivo e non ha legami se non quello con la sua moto, che gli fa riscoprire l’anima nomade. Sullo sfondo di uno degli eventi più tragici della storia recente, il G8 di Genova, un grande romanzo di tensione mette in scena i destini di due amici che si ritrovano inesorabilmente ai due lati della barricata.

Antonio Fusco, scrittore di successo, Funzionario della Polizia di Stato e Criminologo forense, che dalle molteplici realtà vissute in prima persona trae ispirazione con serietà e fantasia insieme, coinvolgendo i lettori nei suoi thriller in modo davvero impressionante.

Per la rassegna di incontri con l’autore organizzati dal Circolo culturale Olimpia Morata, in collaborazione con Giunti Editore e Libreria Giunti di Ferrara.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dDhFXIg%26v%3dU%261%3dYAZLb%26y%3dVGhI%26O%3duR4J6_Pawc_ak_Ld1Z_Vs_Pawc_ZpQ0U.9I8R56r.AyG_5yct_EDmBnLx9y_Pawc_ZpyPY_kBwlQvWaWATbEtAQ5n9kIdOE%26n%3dG8Q67E.LoN%26vQ%3dAXKYE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGfTWLe%260%3dT%264%3dWOYOZ%26C%3dUJfW%26N4q7y%3dxPHI_8wqs_I7_Ftiv_P9_8wqs_HByKsD75y80B5.9CFAJ3.9u.EH%267%3d3QGOsX.B80%26EG%3dTJdOX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

COMMISSIONI CONSILIARI 2.a e 3.a – Riunione congiunta martedì 26 ottobre 2021 alle 15 in Videoconferenza. Con assessori Maggi e Gulinelli

[Informativa su cantieri e programmazione culturale dei principali monumenti e contenitori culturali di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKbAUPa%26q%3dR%268%3dS6WSV%26t%3dSNbD%26L%3d2LyG_BsXq_M3_wrmr_77_BsXq_L82NG.5wF83h2wGrL87.nK_BsXq_L8sFDA50y_JVtj_TkUMT9U_BsXq_L8nEzGwDuLnMu-Kz-4uFy0yJn-6-0Jt8B3rDuRnF87-hL6LzIuDj-5yA-uI3Fh003q0-7GsL77sK3-7-hF8LjE3LtI3-5zCDMw26A-i0-z72u3fwIuJf.9DEq%265%3d7MxMwT.s6D%26Ax%3dRNZ6V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

La 2.a Commissione – presieduta dalla consigliera Diletta D’Andrea e la 3.a Commissione – presieduta dal consigliere Francesco Carità – del Consiglio comunale di Ferrara si riuniranno congiuntamente martedì 26 ottobre 2021 alle 15 in Videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet. All’ordine del giorno, con assessori relatori Andrea Maggi e Marco Gulinelli, un'”Informativa su cantieri e programmazione culturale dei principali monumenti e contenitori culturali di Ferrara” (ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale richiesta da parte dei Gruppi Consiliari Partito Democratico – Azione Civica – Gente A Modo – Misto e M5S).

I cittadini interessati possono assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dLbDXQa%26t%3dU%269%3dS9ZTV%26w%3dVObG%26O%3d3L2J_Csat_N3_zunr_00_Csat_M85QH.QwOEMj9.xGu_LluX_V1M19C_JYwk_Tn70F1C2DqIxGuO93t917%26l%3dGF5v3iK47M.FmN%264K%3d9XSSC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

TURISMO E SPORT – Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021 con appuntamenti e partenze da Factory Grisù (via Poledrelli 21)

[Torna il “Festival del Ciclista Lento”: pedalate, chiacchiere e record a rovescio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5eRT0d%268%3dQ%26r%3dVMVCY%26A%3dR8eU%26K%3dlOFF_vvop_76_DqWu_N6_vvop_6AIM1.8DEr6y1gJ9Kr0.5J_vvop_6A0ExDL9i_MmsT_W2T7WOR_vvop_6AFEv1e6wIw-9p-A1IxDH1p-91B-gDyBmNF1-p00Js.CFCp%269%3d9KwQyR.r0F%269w%3dVPX5Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

25-10-2021

Il “Festival del Ciclista Lento” torna a Ferrara, città delle biciclette, dove si terrà per la 5.a edizione da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021. In calendario ci sono due pedalate ciclo-turistiche con partenza da Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) sabato 30 ottobre alle 10.30 per “La pedalata più lenta del mondo” in centro storico e domenica 31 ottobre alle 9 per il “Granfondo del merendone” da Ferrara a Bondeno. La manifestazione prevede anche incontri come il “Gran galà del ciclista lento” nella sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara) venerdì 29 ottobre alle 21 dedicato alle imprese sportive alla rovescia e a proiezioni cinematografiche e due incontri a Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) per fare “Due chiacchiere sulle due ruote” sabato 30 ottobre alle 16.30 e per seguire il “Record dell’ora… alla rovescia” sabato 30 ottobre alle 18.

Per info e programma: sito web [www.ciclistalento.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0fJaEe%26z%3dX%26w%3dWEcHZ%263%3dYCfM%26R8j7o%3dqP8M2_NezY_Yo_OZyd_Yo_NezY_XtT6S.qFlHwP37zBwP3.F3_NezY_Xt%26A%3dvQ7SlX.2B3%26E7%3dXCdEb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

A presentare l’iniziativa, lunedì 25 ottobre 2021 nella residenza municipale di Ferrara) sono intervenuti gli assessori comunali allo Sport Andrea Maggi e al Turismo Matteo Fornasini, l’organizzatore Guido Foddis di Associazione Destra Po aps, l’assessore al Turismo Michele Sartini del Comune di Bondeno che ospita quest’anno l’evento “fuori-porta” della domenica, Zeno Govoni di Visit Ferrara, il presidente provinciale Acli Ferrara Paolo Pastorello, il presidente Fiab Antonio Casadibari e il consigliere nazionale Fiab Giuliano Giubelli.

“Con questa manifestazione – ha commentato scherzosamente l’assessore allo Sport Andrea Maggi – a Ferrara abbiamo inventato un nuovo ossimoro, che è quella figura retorica che accosta parole che esprimono concetti opposti, come appunto la lentezza e il ciclismo che sportivamente è incarnato da atleti che sfrecciano sulle due ruote. Un approccio che attira l’attenzione e la curiosità su un’iniziativa molto bella sia dal punto di vista della promozione del territorio sia per dal punto di vista sportivo, perché evidenzia che l’attività fisica non significa solo competizione, ma anche impegno, passione, dedizione e mette l’accento sul divertimento, che è e deve restare una componente essenziale per chi pratica sport”.

“Il ‘Festival del Ciclista Lento’ – ha quindi sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – si inserisce tra le iniziative di valorizzazione cicloturistica del territorio, che riteniamo siano un grande volano per lo sviluppo turistico e commerciale di Ferrara. È inoltre un evento che coinvolge quasi 200 partecipanti, sostenendo e agevolando il rilancio economico e turistico della città con un respiro nazionale. Per l’occasione ci sarà anche una troupe della Rai a effettuare le riprese e a favorire così la promozione, che è un obiettivo importante per l’amministrazione comunale”.

LA SCHEDA della manifestazione a cura degli organizzatori – Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021, torna a Ferrara il “Festival del Ciclista Lento”, quinta edizione della festa “della bella gente che pedala”, il festival per chi ama pedalare senza fretta gustando panorami, incontri, racconti e bellezze del territorio.

In programma: la Pedalata più lenta del mondo “5 km in 5 ore”, il Record dell’Ora alla Rovescia, la Granfondo del Merendone, il Gran Galà del Ciclista Lento, il Cinema a Pedali e la tavola rotonda “Due chiacchiere sulle due ruote”.C’è chi sceglie la bicicletta per il piacere stesso del pedalare e muoversi in scioltezza, senza per questo rincorrere performance, watt e contachilometri. Chi si gode le due ruote senza l’ansia di arrivare primo, chi vive il piacere del viaggio più che del traguardo, apprezzando paesaggi e curiosità incontrati lungo il percorso… è questa la filosofia, assieme al motto “beati gli ultimi che la vita sanno goder” che da cinque anni caratterizza la manifestazione ferrarese dedicata al ciclismo-slow, per festeggiare chi utilizza le strade e le ciclabili per pedalare piano, senza talento per lo sport, senza tempi da rispettare o primati da stabilire…

Ma che succederà quest’anno dal 29 al 31 ottobre, nella tre giorni dedicata ai lenti a due ruote?

Così lo racconta Guido Foddis, ideatore e patron della manifestazione:

“Per il Festival del Ciclista Lento non è un ritorno, siamo stati tra i pochi a riuscire a programmare anche l’edizione 2020, zigzagando tra i tanti rami che la pandemia continua a lasciare sul nostro sentiero. È però un ritorno alla “quasi normalità”, ovvero al piacere di trovarsi assieme a campioni della bicicletta ed a ciclisti di tutte le risme. Nel nostro Festival i veri protagonisti sono i pedalatori esclusi dalle lunghe percorrenze, dalle competizioni, dagli allenamenti agonistici. Abbiamo già un’iscritta di 95 anni che coccoleremo come una principessa, perché rappresenta al meglio la nostra missione: mettere tutti su un mezzo a pedali! Attorno a lei, campioni olimpici e paralimpici, protagonisti della società civile, artisti, giornalisti e scrittori accorsi da tutte le parti d’Italia a festeggiare la capitale della Repubblica delle Biciclette, ovvero Ferrara. La novità di questa edizione sarà l’apertura al cinema indipendente, ovviamente legato alle due ruote. Proietteremo opere inedite, cortometraggi e documentari prodotti in questo difficile anno di pandemia, per dare nuovi significati alla bicicletta. Daremo spazio anche alle istanze dei giovani, impegnati per realizzare il cambiamento culturale che la crisi climatica impone. Anche in quest’ottica la bicicletta è una delle soluzioni giudicate migliori sotto ogni punto di vista. Metteremo attorno a una tavolata imbandita di torta tenerina Sara Segantin, scrittrice, alpinista e attivista dei Fridays for Future, rappresentanti del Ministero della Transizione Ecologica (anche se preferivamo chiamarlo “Ministero dell’Ambiente”) e di ISPRA. Oltre a loro, scrittori e musicisti, troppo spesso considerati solo come intrattenitori e non come pensatori.

Un aspetto che davvero ci sta a cuore è la promozione di azioni concrete di solidarietà che partono da un semplice gesto: pedalare! Verrà infatti a trovarci Alessandra Cappellotto, che non solo è stata la prima italiana a vestire la maglia iridata di Campionessa del Mondo. Ma che rappresenta oggi il sindacato delle cicliste professioniste e che, in questo ambito, ha lavorato notte e giorno per evacuare dall’Afghanistan nove atlete della Nazionale altrimenti destinate a un futuro orribile. Alessandra ci arricchirà raccontandoci il “mondo migliore” che cerca di realizzare a cavallo della sua bicicletta.

Il Ciclismo Lento non è solo una forma di orgoglio di chi non ha nulla da vincere. È la medicina che serve a tutti coloro che sono troppo impegnati a correre per accorgersi di essere fermi.”

Questi gli appuntamenti in programma (website: https://www.ciclistalento.it/il-programma/)

Venerdì 29 ottobre – Teatro Sala Estense, Piazza del Municipio 14 – ore 21

GRAN GALÀ DEL CICLISTA LENTO

(ingressi contingentati – prenotazione richiesta)

Celebrazione dei campioni del ciclismo con gli awards delle “imprese sportive alla rovescia” dell’anno trascorso e la novità dell’edizione 2021, il Cinema a Pedali: opere inedite, cortometraggi e documentari legati alle due ruote prodotti dal cinema indipendente.

Presentano Guido Foddis e Marco Pastonesi. Intervengono sportivi, giornalisti, autori e registi

Proiezione integrale del docu-film:

– “L’ultima ruota”, un road documentary di Claudia Cipriani, 2021, 97′

Sabato 30 ottobre – Centro storico di Ferrara – ore 10.30

(partenza presso Factory Grisù, via Poledrelli 21 – ritrovo dalle ore 9.30)

LA PEDALATA PIÙ LENTA DEL MONDO: 5 KM IN 5 ORE

Tour speciale della città di Ferrara con la “Pedalata più lenta del mondo”: una lentissima pedalata che si snoda nel centro storico di Ferrara, con soste per conoscere i monumenti della città (accompagnati da una guida turistica), le storie della città estense, i racconti degli scrittori in bicicletta, ristori con degustazioni di prelibatezze ferraresi.

Gli scrittori:

– Marco Pastonesi, Elogio del gregario, Battaglia 2021

– Sara Segantin, Non siamo eroi, Fabbri 2021

– Tullio Berlenghi, Alle colonne d’Ercole. Diario di un viaggio con l’orizzonte come confine,

Dei Merangoli Editrice, 2017

– Simona Malabrocca presenta Roberto Lauciello, Malabrocca. Un uomo solo… al fondo

(vol. a fumetti), Renoir Comics 2019

Le biciclette saranno noleggiate da Officine Ricicletta, progetto sociale della Coop. Il Germoglio Ferrara per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e il recupero e restauro di cicli di-smessi.

DUE CHIACCHIERE SULLE DUE RUOTE

Spazio Factory Grisù – ore 16.30

Speciale Tavola Rotonda:

La bicicletta come modello di turismo moderno, per valorizzare il territorio e recuperare la funzione sociale dei piccoli centri abitati. La bicicletta come mobilità sostenibile, modello scelto da tutte le grandi metropoli per regolare il traffico urbano. La bicicletta come strumento per divulgare la cultura e la ricerca ambientale. La bicicletta come mezzo per ripartire dai lunghi mesi di inattività fisica imposti dalla pandemia.

Intervengono esperti del mondo del cicloturismo e dell’ecologia, dello sport e della ricerca

– Tullio Berlenghi, MiTE

– Francesca Romana Lugeri, ISPRA

– Antonio Dalla Venezia, Bicitalia – FIAB – CIAB

– Massimo Tocci, FIAB – Ciclismo quotidiano e Bimbimbici

– Sara Segantin, Fridays For Future Italia

– Alessandra Cappellotto, CPA Women – ACCPI – Road To Equality

(in collaborazione con Consorzio Factory Grisù e Web Radio Giardino)

RECORD DELL’ORA… ALLA ROVESCIA!

Spazio Factory Grisù – a seguire

Su maxischermo allo spazio Grisù e in collegamento streaming sui canali social del Ciclista Lento e sulle piattaforme dei nostri media partner

Con i ciclisti professionisti Davide Formolo e Maruia Vittoria Sperotta si portrà seguire chi sfiderà il record “al contrario”, 1,070 km in un’ora, registrato da Bruno Zanoni (storica “ma-glia nera” al Giro d’Italia 1979) nel corso dell’edizione 2019.

Nei festival precedenti non ci sono riusciti campioni e performer del calibro di Gilberto Simoni, Gibì Baronchelli (titolare del primo record come da nostro Albo d’Oro), Silvio Martinello, Alan Marangoni… Chi tenterà di andare ancora più piano – se è possibile – nell’edizione 2021, provando a scendere sotto il km all’ora?

Due ciclisti Elite in attività, un uomo e una donna, sono stati infatti scelti come sfidanti 2021. La performance verrà seguita da un commento tecnico “olimpico”, in missione speciale per conto del Ciclista Lento…

Domenica 31 ottobre

GRANFONDO DEL MERENDONE

Alla scoperta del territorio ferrarese: ciclabili che attraversano la storia!

Da Ferrara a Bondeno e ritorno con percorso ad anello, via ciclabili Burana e Destra Po – ore 9.30

Partenza da Factory Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara), ritrovo dalle 9.

Arrivo al BiciHostel Destra Po (via Vallelunga 186, Ferrara)

Pedaleranno con noi:

– Antonio Dalla Venezia, ex presidente FIAB attualmente responsabile Bicitalia e presidente CIAB (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta);

autore di: “Bici Italia, 20 vacanze a pedali per tutti nelle regioni italiane”, Ediciclo Editore 2021

– Marco Pastonesi, giornalista e scrittore, cantore per eccellenza degli “ultimi” del ciclismo, è la voce narrante del Festival del Ciclista Lento dalla sua prima edizione;

ultima pubblicazione: “Elogio del gregario”, Ed. Battaglia 2021

Un percorso suggestivo tra fortezze e corsi d’acqua, alla scoperta di tesori nascosti del paesaggio estense, pedalando in compagnia di due guide d’eccezione…

Per la sua quinta edizione il Festival del Ciclista Lento propone di celebrare con la sua granfondo, la più lenta d’Italia, il ventennale della più famosa ciclabile del ferrarese, la Destra Po: attraverso un facile percorso di ca. 50 km verrà raggiunto su piste ciclabili il centro di Bondeno, e a seguire la Rocca Possente di Stellata, passando per fortificazioni e opere di ingegneria idraulica risalenti al periodo napoleonico. Ritorno per la mitica ciclabile che costeggia la riva destra fiume Po, fino all’arrivo presso l’omonimo BiciHostel “Destra Po”.

Ristori con degustazioni di specialità dell’alto ferrarese a Bondeno e Stellata, “Merendone” finale al Destra Po.

L’ultimo a tagliare il traguardo della Granfondo scrive il suo nome nel prestigioso Albo d’Oro del Ciclismo Lento!

Sicurezza anti-Covid: Il Festival si svolgerà in ottemperanza alle vigenti normative anti-Covid.

È richiesto il Green Pass per gli eventi in spazi chiusi (ingressi limitati ai posti disponibili); il distanziamento durante le pedalate all’aperto e mascherina durante le fasi di registrazione delle pedalate, in partenza e all’arrivo (possibili momenti di assembramento).

In caso di impossibilità di svolgimento dal vivo, le iniziative del Festival si sposteranno online – così come avvenuto per l’edizione 2020: sul sito ciclistalento.it e sui social collegati tutti gli aggiorna-menti.

Le iscrizioni agli eventi a pagamento accessibili dal sito www.ciclistalento.it

🔊 Listen to this