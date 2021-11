CRONACA COMUNE – La newsletter del 24 novembre 2021

(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=J0%3dD3JAO_1qnv_B1_Cwbp_MB_1qnv_A6vfoT1e.nCvEuIA.9xC_Cwbp_MBo_HlyY_R1NwB.vOyN_Cwbp_MB_1qnv_B61Iq_HlyY_SyN5SGak_HlyY_SvEv_HlyY_SyJD32_NZsk_Yj_HlyY_SyRwSDV0–Z_Cwbp_Mb7_HlyY_SyL5_HlyY_RQ._NZsk_Ym8-Ofy_HlyY_SvApU_Cwbp_Mb7_HlyY_SyLy_HlyY_RQV_1qnv_A6O_NZsk_Yj-_HlyY_RQT_1qnv_B4AR_1qnv_AV5bo2SaxQ_Cwbp_N7HB_Cwbp_N0w__Hl1v7jyY_R1U7nXrV%263%3dLfETQe%26m%3dCFO53M.JnJ%264O%3d0UUeE%26B%3dL%26J%3d0QTWI%26E%3dMZIY%26E%3d-WDSTcHWQWF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

aggiornamento – 1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 24 novembre 2021 alle 15 in Videoconferenza

[Esame delibere: “Revisione ed adozione del Piano Generale Impianti Pubblicitari”, “Variazione al Piano Alienazioni e Valorizzazioni” e “Integrazione Commissioni consiliari”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dCe9UHd%26o%3dR%26z%3dV4ZCe%26r%3dSFeB%26L%3dtOwG_4vVq_E6_ureu_57_4vVq_DAzN9.8uFz6f2oJpLz0.lK_4vVq_DAqF6D30q_MTtb_WiUEZ9T_4vVq_DAsIq2m6dNhE66301Ih.96Ho%265%3dyPvMoW.q66%26Dv%3dRGeBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà mercoledì 24 novembre 2021 alle 15 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’attenzione del gruppo di lavoro tre delibere di competenza dell’assessore Matteo Fornasini: – “Revisione ed adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”; – “Variazione al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il Triennio 2021-2023, al Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, al Programma degli Incarichi 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione – DUP 2021-2024. Variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023 di parte dell’Avanzo di Amministrazione 2020”; – “Integrazione delle Commissioni Consiliari Permanenti, della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale, della Commissione Consiliare di Controllo dei Servizi Pubblici Locali e della Commissione Pari Opportunità a seguito

della costituzione del Gruppo “Prima Ferrara con Alan Fabbri”.

> Gli interessati potranno assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dLbLXQa%262%3dU%269%3dSGcLb%265%3dVObO%26O%3d3L0J_Csit_N3_8unr_H0_Csit_M8CQH.Q5OEMr9.xG3_Lluf_V1M99C_Jgwk_Tv70F9C2DyIxG3O932917%26t%3dGF5v3qKB7M.FuN%264K%3dGYUaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

GIOVANI E CULTURA – Da sabato 27 novembre 2021 nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (via Darsena 57)

[Guide all’ascolto per grandi e piccoli con l’Associazione Musicisti Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dAgMTFf%263%3dQ%26x%3dXHYAg%266%3dRDgP%26K%3drQAF_2xjp_C8_9qcw_I6_2xjp_BCDM7.09Ex8t1mL4KxB.zJ_2xjp_BC5E4FG9o_OhsZ_YwTCbNS_2xjp_BCrI31k8rLt9kWzExB-4K3Ft93Qz-6oO9128-xKsAv-1vIrImL3Jy-YQRA-YQRB.EACv%26A%3d4K3StR.xBA%2693%3dXLZIc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Quattro diversi cartelloni di attività a ingresso libero quelli presentati dall’Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna per l’anno 2021/22 in programma da sabato 27 novembre 2021 alle 15.30 con appuntamenti che proseguiranno con cadenze settimanali fino alla primavera 2022. Una serie di 29 appuntamenti, che quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone, e che saranno dedicati alla cultura della musica nelle sue diverse sfaccettature. Ecco allora la Guida all’Ascolto e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15.30, le presentazioni letterarie di Nero su Bianco il giovedì alle 18.30 e, novità di quest’anno, le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17.30.

All’incontro con i giornalisti mercoledì 24 novembre 2021 nella residenza municipale sono intervenuti l’assessore comunale alle Politiche Giovanili Micol Guerrini, il presidente e la vicepresidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara apsRoberto Formignani e Ambra Bianchi insieme con il rappresentante del consiglio direttivo di Amf e i collaboratori Ludovico Bignardi, Mario Pantaleoni e Giorgio Rimondi.

“Un’attività veramente importante e che mi è particolarmente vicina, questa di accompagnare alla comprensione di ciò che ascoltiamo, sia dal punto di vista delle sonorità sia dal punto di vista storico – ha sottolineato l’assessore Micol Guerrini – e di cui ringrazio l’Associazione dei musicisti di Ferrara per l’ideazione e l’organizzazione. La Scuola di Musica moderna è un punto di eccellenza del nostro territorio e questi interventi non vanno dati per scontati. Sono tante grandi opportunità per tutti i cittadini per prepararsi ad ascoltare meglio ciò che piace e magari scoprire o imparare ad apprezzare cose nuove”.

“Dopo l’esperienza online dell’edizione realizzata durante l’emergenza sanitaria – ha spiegato Formignani – quest’anno si torna in presenza con una formula mista, che prevederà anche il collegamento in diretta Facebook e Youtube, sperimentato l’anno scorso con successo e dove sono ancora a disposizione le registrazioni di 10 lezioni-incontro, visibili sul canale You-Tube scuoladimusicamodernaAMF”. L’ accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (via Darsena 57, Ferrara) sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

“Quest’anno abbiamo inserito un apposito cartellone dedicato ai bambini” ha fatto notare la vicepresidente dell’associazione Ambra Bianchi, responsabile anche del corso di Ritmìa per bimbi in età prescolare della Scuola di musica ferrarese che si occupa di formazione degli insegnanti e di laboratori per i bambini in tutt’Italia.

Oltre agli appuntamenti a ingresso libero – hanno quindi ricordato i rappresentanti dell’associazione di promozione sociale – l’AMF da più di 20 anni mette a disposizione degli iscritti, corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, coro, barbershop e musica d’insieme e Home Rocording. Oltre ai corsi complementari, frequentabili anche dagli esterni versando una minima quota partecipativa, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, sostiene e organizza masterclass, formazione professionale e seminari gratuiti o a costo minimo e festival ad ingresso libero (Un Fiume di Musica) e concerti per raccolta fondi.

LE SCHEDE a cura degli organizzatori

Guida All’ascolto – Per il diciannovesimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme moderne, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS – Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza per l’anno 2021-2022 una serie di appuntamenti nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57. Gli incontri sono ad ingresso libero e hanno come temi la guida all’ascolto dei generi musicali moderni più importanti. “L’esigenza di questi appuntamenti è cominciata quando, durante le lezioni di strumento facendo alcuni riferimenti a stili e/o ad artisti importanti per la musica, ci siamo accorti che molte cose non si potevano dare per scontate; anche se siamo in un’ epoca in cui la tecnologia ci permette l’accesso a milioni di brani, spesso non si sa cosa si ascolta e da dove provengano. Con queste appuntamenti, cerchiamo di stimolare l’interesse e l’approfondimento della musica ascoltata e suonata, oltre a creare un ritrovo di persone con lo stesso interesse, siano queste interne o esterne alla scuola “.

*Quest’anno, quattro appuntamenti saranno legati al corso di Boogie Woogie e Lindy Hop tenuto da Alice Formignani e Beppe Nardelli, con l’obiettivo di avvicinare il ballo alla cultura swing, attraverso progetti e serate a tema che uniranno la musica dal vivo alla pratica danzante e percorsi di musica d’insieme (corso complementare) legata allo swing condotte da Lorenzo Baroni.

GUIDA ALL’ASCOLTO 2021/22 – PROGRAMMA ore 15,30

Sabato 27 novembre *Sing, Sing, Swing! Massimo Mantovani;

Sabato 4 dicembre Soul Music Meets R’n B: la Black Music degli anni ’70 Andrea Taravelli;

Sabato 8 gennaio *Rock’n Roll! Roberto Formignani;

Sabato 22 gennaio *Il jazz delle grandi orchestre swing e la danza Federico Benedetti;

Sabato 12 febbraio *All’s Music…. Musicals! Ricky Doc Scandiani;

Sabato 26 febbraio Stylized Blues: il suono di Jeff Beck Giorgio Rimondi e Roberto Formignani;

Sabato 5 marzo Il Texas Blues Mario Pantaleoni e Roberto Massetti;

Sabato 9 aprile Glass Enclosure: la musica di Bud Powell Giorgio Rimondi e Massimo Mantovani;

Sabato 23 aprile Entartete Musik: il jazz, musica “degenerata ” Coco Schumann e i jazzisti del campo di Terezìn Pasquale Maria Morgante;

Sabato 7 maggio Da Nebraska a Born in the USA: l’oscurità ed il chiarore di Bruce Springsteen Lauro Luppi e Michele Marchesini;

Sabato 14 maggio Flute Stories: da un soffio di vento all’elettronica Ambra Bianchi.

Classica d’Ascolto – Per il decimo anno consecutivo, allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme, l’Associazione Musicisti di Ferrara APS-Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Assessorato Politiche per i Giovani, organizza una serie di incontri che hanno come temi la guida all’ascolto della musica classica.

La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente, soprattutto alle nuove generazioni, l’attualità di una tradizione che troppo spesso viene a torto considerata d’élite o “anacronistica”, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.

La domenica dalle ore 15,30 presso l’ Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

CLASSICA D’ASCOLTO 2021/22 – PROGRAMMA ore 15.30

Domenica 12 Dicembre Accadde in Italia Pierclaudio Fei;

Domenica 16 Gennaio Romanticismo in pezzi Dario Favretti;

Domenica 30 Gennaio Peer Gynt tra musica e immagini Doris Cardinali e Ludovico Bignardi;

Domenica 13 febbraio Il baritono Claudio Sgura si racconta nei differenti ruoli pucciniani Claudio Sgura;

Domenica 27 febbraio Traiettorie verdiane: musica e vicino Oriente tra Nabucco e Aida Alessandro Roccatagliati;

Domenica 6 marzo Il silenzio del suono Ambra Bianchi;

Domenica 20 marzo Le ”chiavi” del ritmo: musiche e danze della tradizione europea Massimo Mantovani;

Domenica 10 aprile La musica nel tempo di Dante Alessandra Gavagni e Monica Farnetti.

Guida all’Ascolto per bambini (3-10 anni) – Da sempre attenta alla formazione musicale dei più piccoli, con corsi e attività già dalla prima infanzia l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, sede del Dipartimento Musicale Metodo Ritmìa® (riconosciuto dal MIUR), inaugura una serie di Guide all’Ascolto per bambini, il venerdì pomeriggio alle 17.30 nell’aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna, via Darsena 57, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

Il mondo della musica, attraverso gli elementi che la compongono, gli strumenti musicali, i generi, le storie e i racconti, viene presentato ai bambini dai 3 ai 10 anni di età, in un clima stimolante, giocoso e piacevole, favorendo l’interazione tra insegnanti e partecipanti. Un viaggio tra narrazioni divertenti, esecuzioni dal vivo, per “guidare” i giovani esploratori nel fantastico universo musicale che li circonda e per attivare l’intelligenza musicale che influisce sullo sviluppo emotivo, spirituale e culturale più di altre intelligenze.

GUIDA ALL’ASCOLTO PER BAMBINI 2022 – PROGRAMMA ore 17.30

Venerdì 14 gennaio RITMO E MELODIA: Due amici inseparabili Lele Barbieri e Ambra Bianchi;

Venerdì 18 febbraio IL MONDO DEL VIOLINO: archi, corde e altre magie Julie Shepherd;

Venerdì 11 marzo PERCHÉ I MUSICISTI PORTAVANO LA PARRUCCA BIANCA? Alessandra Gavagni;

Venerdì 1 aprile PIERINO e IL LUPO: quando una fiaba diventa grande musica Ludovico Bignardi;

Venerdì 6 maggio ELEFANTI ROSA E FANTASTICHE STORIE DI JAZZ Riccardo Baldrati e Francesca Marchi.

Presentazioni letterarie Nero su Bianco 2022 – A seguito della pubblicazione del libro di Giorgio Rimondi e Massimo Mantovani “Storie di Standard” (edizioni AMF) dall’anno 2019 l’Associazione Musicisti di Ferrara APS, ha avviato una serie di presentazioni letterarie ad ingresso libero dal titolo “Nero su Bianco”, con lo scopo di promuovere la conoscenza di pubblicazioni legate alla musica e alla sua cultura.

Per l’anno 2022 AMF presenta il giovedì alle ore 18,30 una serie di 5 appuntamenti letterari nell’ aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna di Ferrara in via Darsena 57, a ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

Avremo quindi l’onore di ospitare delle penne che hanno fatto la storia dell’informazione musicale degli ultimi 40 anni come Max Stefani (direttore del Mucchi Selvaggio), Mauro Zambellini (Buscadero), Lorenz Zadro e Antonio Boschi (quest’ultimo redattore della rivista Il Blues), Roberto Menabò e Giorgio Rimondi veterani della pubblicazione musicale.

NERO SU BIANCO 2022 – IL PROGRAMMAore 18.30

Venerdì 4 febbraio In Rock We Trust di Max Stefani (Popo Agie Inc. edizioni);

Venerdì 25 febbraio Blues Pills e Altre Storie di Lorenz Zadro e Antonio Boschi (Arcana edizioni) ; Venerdì 18 marzo The Allman Brothers Band, I Ribelli del Southern Rock di Mauro Zambellini (ShaKe edizioni);

Venerdì 8 aprile Worried Blues. Storie di uomini e donne, bianchi e neri che hanno cantato il blues – Roberto Menabò presenta la sua trilogia auto prodotta;

Venerdì 29 aprile L’invasione degli Afronauti di Giorgio Rimondi(ShaKe edizioni).

GIUNTA COMUNALE – Sindaco: “già superato il 50% delle nuove piantumazioni promesse”. Ass. Balboni: “continuiamo le politiche di forestazione, intercettando fondi e coinvolgendo le realtà del territorio”

[Forestazione urbana in via Pannonius: da Hera un contributo per le spese di piantumazione e manutenzione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMgEWRf%26u%3dT%260%3dX0bMg%26x%3dUPgH%26N%3d4Q3I_Dxbs_O8_1tow_A9_Dxbs_NC6PI.01H08l4yLvN0B.rM_Dxbs_NCwHFF9B1_OZvl_YoWObFW_Dxbs_NCoHDB2MwWrH0B-4Kx8w4-5K-5Bw-MjG0LwBGP-m4-4B14-GK-lH0Q1BxR3H-BB1-E1-Py8EB-mB-BFjGFRv4LFxG1-B-v40R380WrH0B.q4w8jM9I%26m%3dFGP56N.KnM%265P%3d0XVfE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Per l’attuazione del progetto di forestazione urbana previsto in via Pannonius, il Comune di Ferrara potrà contare anche sulla collaborazione di Hera e Hera Comm. Sulla base di un accordo che ha ricevuto il via libera della Giunta municipale e che sarà sottoscritto dai tre partner, Hera garantirà infatti il proprio sostegno al progetto con un contributo di 10.500 euro, a copertura delle spese per le attività di piantumazione e manutenzione, per almeno tre anni, delle 420 piante che verranno messe a dimora in via Pannonius nell’inverno 2021/2022.

L’intervento era stato candidato nei mesi scorsi dal Comune di Ferrara, assieme a un altro intervento di realizzazione di una siepe boscata in via Padova (per una spesa complessiva di 78.864 euro), al bando regionale 2021 per la creazione di ‘infrastrutture verdi’ nei comuni di pianura, ottenendo un contributo pari al 75% dei costi ammissibili.

“Continuiamo con coerenza e concretezza con le azioni per mantenere l’impegno preso a inizio mandato: la messa a dimora di 15mila nuovi alberi – sottolinea il sindaco Alan Fabbri -. Giunti quasi a metà del ciclo amministrativo, tra progetti realizzati o in corso di realizzazione, abbiamo già superato il 50% delle nuove piantumazioni promesse, con interventi ampi e condivisi, capaci di coinvolgere i cittadini e mettere in rete diverse realtà territoriali”.

“Con lo schema di accordo approvato oggi – precisa l’assessore Alessandro Balboni -completiamo e arricchiamo un processo che ha avuto sviluppo negli ultimi mesi e che ha coinvolto i cittadini come primi protagonisti delle scelte. Continuiamo così, con costanza e concretezza, nelle politiche di forestazione urbana, con un approccio di sistema che, oltre a un’azione costante per intercettare nuovi fondi, valorizza anche le realtà economiche del territorio, coinvolgendo diversi soggetti che possono collaborare attivamente alla costruzione di una città sempre più verde e sempre più orientata a uno sviluppo sostenibile”.

Il progetto per via Pannonius riguarda, in particolare, un’area agricola di circa 19.300 mq entrata di recente nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, di fronte alla cinta muraria storica di Ferrara. Qui si prevede la realizzazione di una piantagione forestale permanente, escludendo una fascia perimetrale di 8 metri. La messa a dimora delle piante sarà effettuata rispettando un modulo tipo di 500 mq che verrà replicato sulla superficie disponibile. Il modulo contiene 5 alberi di prima grandezza, 14 alberi di seconda e terza grandezza e 2 arbusti, per un totale di circa 420 piante che saranno messe a dimora nell’area. La scelta delle piante sarà effettuata dando priorità sia alle caratteristiche paesaggistiche, vista la vicinanza delle mura che rappresentano un’eccellenza monumentale della città, sia al buon rendimento per quanto riguarda l’assorbimento delle polveri sottili e la cattura di NOx. Le piante utilizzate giungeranno da vivai forestali e a completamento dell’intervento saranno realizzati sistemi di irrigazione di soccorso.

[2mila libri e documenti per Ferrara. Giunta acquisisce il ‘fondo Carlo Bassi’ l’architetto e scrittore scomparso nel 2017: “Riconoscenti a figura di alto profilo, suo contributo e testimonianza nel cuore della città”. I figli: “Grati a Comune”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNaQXSZ%267%3dU%26A%3dRLcNa%260%3dVQaT%26O%3d5KEJ_Ernt_P2_Cupq_M0_Ernt_O7HQJ.4CIA2x5zF8OA6.4N_Ernt_O79IG0KC2_Ilwm_S1XPVRY_Ernt_O7MG6Cv-F63CC-2-507HDzHG0-19EIvLx-84OAKv-5zHFCF0D72-07-0BEyI-z2CFB-3vMF0-75E43CG6ENB-6-D7E0ENBIz-MzF8JxIDI-A67-VWRR-L640HBJx9AK4-068FLx-54-59K0-JEF1C9F-DOB-40HGI46HK0-9-G6DN6D0H629Tx-EzF-zL0L2-5zF92-5x2vxCGKv-C-302F6-8C5G0-xI0L99.5K8F%261%3dDFMI4M.H2K%264M%3dNVUcS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

2MILA LIBRI E DOCUMENTI PER FERRARA: GIUNTA ACQUISISCE IL ‘FONDO CARLO BASSI’. L’ARCHITETTO E SCRITTORE SCOMPARSO NEL 2017: “RICONOSCENTI A FIGURA DI ALTO PROFILO, SUO CONTRIBUTO E TESTIMONIANZA NEL CUORE DELLA CITTÀ”. I FIGLI: “GRATI A COMUNE”

Ferrara, 24 nov – Documenti, libri, fotografie: è di circa 2mila pezzi la collezione che sarà donata al Comune di Ferrara dalla famiglia del compianto architetto e scrittore Carlo Bassi (Ferrara, 15 settembre 1923 – Milano, 25 settembre 2017). Già assessore con la giunta del sindaco Roberto Soffritti, Bassi è stato autore di diverse pubblicazioni dedicate alla città estense – e qui, tra le altre cose, progettista della ricostruzione della sacrestia della cattedrale e della chiesa dedicata al beato Giovanni Tavelli da Tossignano a Villa Fulvia – ha contribuito al restauro di San Cristoforo alla Certosa ed è stato inoltre medaglia d’oro alla XIII Triennale di Milano e celebrato anche oltreoceano con la cittadinanza onoraria di Baltimora (Usa). La giunta ha deliberato ieri l’acquisizione della collezione di testi, immagini, testimonianze lasciata al Comune: il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Marco Gulinelli hanno ringraziato i figli Paolo e Giorgio Bassi, promotori della donazione, “per il gesto che arricchisce il patrimonio culturale a disposizione della collettività, nel ricordo sempre vivo di una figura di altissimo profilo che ha lasciato testimonianza, ricca e preziosa, del suo amore per la nostra città”. I testi infatti saranno – previa catalogazione – parte dell’offerta della biblioteca Ariostea e dell’Archivio storico comunale e costituiranno uno specifico “Fondo Carlo Bassi”. Dell’autore si ricordano – in particolare – le “guide, apprezzatissime, gli acuti e appassionati studi sull’architettura e urbanistica ferrarese, gli stimati saggi sull’architettura sacra (di cui fu pure abile e intenso progettista), stimolo e guida per tanti studiosi e professionisti”. “Una vasta opera – sottolinea l’assessore Gulinelli – che ha segnato un contributo straordinario per la conoscenza e la storia cittadina, che rimarrà nel cuore di Ferrara”. “L’accoglimento della generosa donazione rappresenta un valore aggiunto e una grande opportunità per la città, per il quale siamo grati alla famiglia Bassi, e sancisce la riconoscenza di Ferrara verso uno dei suoi concittadini più illustri”. “Siamo grati al sindaco Fabbri, all’assessore Gulinelli e all’intero consiglio comunale per l’accettazione della nostra proposta che ha come obiettivo quello di rendere disponibile alla comunità degli studiosi l’opera di nostro padre, che si è sempre definito ‘architetto ferrarese sulle orme di Biagio Rossetti'”, dicono Paolo e Giorgio Bassi.

(Ferrara Rinasce)

BIBLIOTECA BASSANI – Dall’1 al 22 dicembre 2021 in sala Ragazzi narrazioni, letture animate e laboratori creativi (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le prenotazioni

[Per i più piccoli un ‘magico inverno’ alla biblioteca Bassani con tanti appuntamenti in attesa del Natale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dBhRXGg%268%3dU%26y%3dYMcBh%26A%3dVEhU%26O%3dsRFJ_3yot_D9_Dudx_N0_3yot_CDIQ8.ADIy9y5nM9OyC.5N_3yot_CD0I5GLCp_Pmwa_Z2XDcSZ_3yot_CDB93-G-BC6-N57nM8C-6L-95rGyI-tLH93LA-5wJw-6t08CzR17l-0wM490C-nM0-NlLFC-lNBOyRwGpLFC-tL-wN5CE5-oC8-HlRwFp.F5l9wFGw%26B%3d9O4TyV.yCF%26C4%3dYQdJd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Calendario ricco di appuntamenti per i più piccoli, il prossimo mese di dicembre, alla biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). In programma, nella sala Ragazzi, narrazioni, letture animate e laboratori creativi per vivere in compagnia le giornate invernali, in attesa del Natale.

Nei pomeriggi di mercoledì 1, 15 e 22 dicembre 2021, alle 16,45, sono previsti tre appuntamenti per condividere la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia. L’appuntamento del 22 dicembre sarà in particolare dedicato alla magia dell’Avvento.

In programma anche laboratori creativi a tema natalizio: sabato 11 dicembre alle 10 l’illustratrice Maria Chiara Berti condurrà “A forma di macchia”, il 15 dicembre l’ora del racconto (alle 16,45) sarà seguita da “Un magico Natale…di carta” e infine sabato 18 dicembre alle 10 ci sarà il laboratorio “Crea la tua ghirlanda con materiali di recupero”.

PROGRAMMA DICEMBRE 2021 – SALA RAGAZZI – BIBLIOTECA BASSANI (via Grosoli 42 Barco, Ferrara):

– Mercoledì 1 dicembre 2021 ore 16.45

L’ora del racconto

Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia. A partire dai 3 anni

– Sabato 11 dicembre 2021 ore 10.00

Laboratorio “A forma di macchia”

In occasione della mostra “Parole illustrate” l’illustratrice Maria Chiara Berti condurrà un divertente laboratorio per bambini dal titolo “A forma di macchia”.

L’evento sarà introdotto dalla lettura al kamishibai di “Cos’è”, Eleonora Cumer, Artebambini

A partire dai 4 anni

– Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 16.45

L’ora del racconto e laboratorio “un magico Natale… di carta: crea e decora”

Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati per tutta la famiglia e al termine un laboratorio creativo per addobbare e rendere magico il nostro Natale.

A partire dai 4 anni

– Sabato 18 dicembre 2021 ore 10.00

Laboratorio di Natale “Crea la tua ghirlanda”

Natale si avvicina e con lui anche il momento di iniziare a preparare la casa per le feste. Anche i bambini possono dare il loro contributo! Lasciate libero sfogo alla vostra immaginazione e create questa deliziosa corona natalizia con il filo di lana e “scintillanti” materiali di recupero

A partire dai 6 anni, con accompagnatore

– Mercoledì 22 dicembre 2021 ore 16.45

L’ora del racconto “aspettando Natale”Condividiamo assieme la magia della lettura ad alta voce: fiabe antiche, filastrocche, ninne nanne, conte e libri illustrati sulla magia dell’inverno e del Natale, per tutta la famiglia

A partire dai 3 anni

► Per l’accesso del pubblico alle biblioteche è necessario esibire il [green pass](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0bAaEa%26q%3dX%26w%3dS6f0b%26t%3dYCbD%26R%3dqLyM2_JVzY_Uf_OZuU_Yo_JVzY_Tk815mFkAgIrG.hLvMsB.o7.nQ_1sXw_A87aFX_wxbr_7Cl7wQr8n0jRnLw7-1B16j-0xNnA0a-uB1-3h0n6jOn-3qIn-4n9uAtQn5mB-yJjP3AyF-m7n-Ir4wF-jDqFw9wB2Kt-MnJ-lIr-MyBwLn-KxF-rRwAyF-8j3fmA-lOn7s-MjKx%26A%3dvMxSlT.sB3%26Ax%3dXDbDc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)(esclusi i minori di 12 anni).

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Bassani e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d6cRYAb%268%3dV%26s%3dTMd6c%26A%3dW9cU%26P6f4w%3dmMFK_wtou_84_DvXs_NA_wtou_79wMhA57n58Dt.6AHzG1.Aj.BF%269%3drNEQhU.00y%26BE%3dV0cUa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 26 novembre 2021 alle 12.30 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione delle iniziative di sensibilizzazione per la ‘Giornata Mondiale contro l’AIDS – campagna 2021-2022’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d3b0X8a%26p%3dU%26p%3dS5c3b%26s%3dV6bC%26O%3djLxJ_tsWt_53_vuUr_60_tsWt_481Qy.5vIp3g5eGqOp7.mN_tsWt_48rIvA4Cg_JUwR_TjX5WAc_tsWt_48tLg5c3eKiHv34CqFi.BvEp%268%3doMwPeT.r9v%26Aw%3dU7bCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Venerdì 26 novembre 2021 alle 12.30, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa dal tema “Giornata Mondiale contro l’AIDS – Presentazione delle iniziative predisposte dal Tavolo di Lavoro permanente di contrasto all’AIDS – Campagna 2021-2022”.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale alle Pari Opportunità Dorota Kusiak affiancata, tra gli altri, da Stefano Gamberini (AFM), Stefania Menegatti (Federfarma), Florio Ghinelli (Avis provinciale), Paola Castagnotto (Centro Donna Giustizia), Laura Sighinolfi (Azienda Ospedaliera Universitaria), Luisa Garofani (SERD – Azienda Usl), Paola Peruffo (presidente Commissione consiliare Pari Opportunità), rappresentanti delle associazioni LGBT di Ferrara e di UISP Provinciale e altri attori del ‘Tavolo di Lavoro Permanente di contrasto all’AIDS’.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Giovedì 25 novembre 2021 alle 17 presentazione in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Il tempo di amarci’: in sala Agnelli il libro di Thierry Secretan nella traduzione di Luciano Montanari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBhHVGg%26x%3dS%26y%3dYCaBh%261%3dTEhK%26M%3dsR6H_3yer_D9_4sdx_D8_3yer_CD9O8.A4Gy9o3nMyMyC.uL_3yer_CDzG5GBAp_Pcua_ZrVDcIZ_3yer_CDuD-5CyHz-Bu-3x945t-Gz-KlJm-3rLqDwG-uD-wGnJz-Bu-LsGqJ3W-57nPqLlL-z7wJm-L39pMAG1Fp-Bu-D6Au3yM-yGyRmFlPu.05K3l9mx%266%3dxS5NnZ.z75%26G5%3dSFhKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Racconta di una fitta corrispondenza dal fronte della Grande Guerra il libro di Thierry Secretan ‘Il tempo di amarci’ che nella traduzione di Luciano Montanari sarà presentato giovedì 25 novembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d9hNXDg%264%3dU%26v%3dYIc9h%267%3dVBhQ%26O%3dpRBJ1_PiwX_as_LY1h_Vn_PiwX_ZxQ5U.GI3RC6m.A7G_zykt_0DuBiL69t_PiwX_ZxyKY_sBrlYvRaeAObMt6Q5i9sQdJE%26v%3dG3QD70.LwN%26qQ%3dIYHgN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).Dialogherà con il traduttore Arianna Fornasari. In programma letture di Patrizia Fiorini e di Sandro Mingozzi.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)Il libro (nella traduzione in 2 voll.) tratta di una fitta corrispondenza, oltre mille lettere, tra padre e figlio volontari al fronte tra Francia e Germania, durante la Grande Guerra (1914-1918) e la moglietti­na del secondo in trepidante attesa a Parigi. È giusto sottolineare che i “tre protagonisti” in realtà sono due, poiché delle lettere della donna (bruciate subito dopo averle lette per timore di spionaggio nemico) non è rimasta alcuna traccia,Occor­re quindi immaginare le risposte di lei e trarne le dovute conclusioni analizzando ciò che scrivevano i due uomini. Il tutto presenta un alone di mistero e di grande fascino, e speriamo che questa nostra sensazione coinvolga chi avrà la bontà di leggerci.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d1fFa6e%26v%3dX%26n%3dWAf1f%26y%3dY4fI%26R%3dhP4Ms_NazP_Yk_OQyZ_Yf_NazP_XpTwS.9LuP59e.9yJ_rwcw_2BmEaJxBl_NazP_Xp2CW_kEjjQyJYWDGZEwxO8a7kIgBC%26n%3dJuO602.JoQ%26iO%3dAb0eF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dDdKYIc%261%3dV%261%3dUFdDd%264%3dWGdN%26P6n5p%3duN9K_5uhu_F5_7vft_GA_5uhu_E0pMpBx7v61D2.74H8Ht.Ar.C9%269%3dzO8QpV.307%26C8%3dVHdNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Venerdì 26 novembre 2021 alle 21 evento nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara)

[‘Tela Sonata’: racconti erranti sulle onde della musica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBaMTGZ%263%3dQ%26y%3dRHYBa%266%3dREaP%26K%3dsKAF_3rjp_D2_9qdq_I6_3rjp_C7DM8.49Ey2t1nF4Ky6.zJ_3rjp_C75E50G9p_Ihsa_SwTDVOZ_3rjp_C7A5w1l2r2-0Ey2A1-32t3zEA9-pI91yKz-I6C35-zEu5-o63Bl-DBIt4r.85D3%264%3dxL0LnS.555%2600%3dQFaPV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Quattro protagonisti per un’opera pittorico – poetica – letteraria che, venerdì 26 novembre 2021, alle 21, avrà come cornice l’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). La performance, dal titolo ‘Tela sonata’, vedrà in scena il pittore pensatore Enrico Rimensi, il pianista compositore Giuliani Cristiano, il poeta filosofo Raimondo Galante e la cantante fisarmonicista Chiara Alberani.

L’evento è a ingresso libero (con green pass).

LA SCHEDA cura degli organizzatori

Esecuzione di opera pittorico / poetica / letteraria, in quadri e “pensieri” dipinti, scritti da Enrico Rimensi con impulsi poetici di Raimondo Galante, l’opera verrà affrescata in “tela sonata” con musica improvvisa in ambiente sonoro da Giuliani Cristiano e Chiara Alberani

Scarica la [locandina Tela sonata.](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dFb9XKa%26o%3dU%263%3dS4cFb%26r%3dVIbB%26O%3dwLwJ8_JTwe_Ud_LfuS_Vu_JTwe_Ti575kCqAeFxG.fI2Mq9.u7.lN_7sVt_G8pIsMo98_JTwe_Ti74Jh_LfuS_V5p3duDl6_7sVt_G8g.JwH_uuhr_60r_JTwe_UgeapS4%26s%3dExMA55.HtL%26lM%3dFWCcK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Bassani e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d1ZOX6Y%265%3dU%26n%3dQJc1Z%268%3dV4ZR%26O5a1t%3dhJCJ_rqlt_31_AuSp_K0_rqlt_26tLc826i25Co.38GuDx.0e.9C%268%3dmKBPcR.79t%269B%3dU5ZRZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PARI OPPORTUNITA’ – Giovedì 25 novembre 2021 alle 9 esperti a confronto sul tema “Dall’emergenza all’autonomia; costruire percorsi per uscire dalla violenza”. Per la ricorrenza realizzato un ricco calendario degli eventi del territorio

[Tavola rotonda in Municipio per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’impegno del Comune di Ferrara a fianco delle Associazioni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dNaAbSZ%26q%3dY%26A%3dR6gNa%26t%3dZQaD%26S%3d5KyN_ErXx_P2_wypq_7D_ErXx_O72UJ.4wMA2h9zFrSA6.nR_ErXx_O7sMG05G2_IV1m_SkbPV0h_ErXx_O77c-AF1C03wC-40tPA2y9-6EyCEEfX6Fs996-uCE-CjJ6DnLxQnMA6-iC9Cf-T6FqCAQf-ABEyPB-Cj-BBEsC-90rN28sM-16q-ABDzL2-9x2f5n-D2Iw9E2-f-D62sAB-5jJ96-fQFFhGxQnMA0.mR0C%26i%3dKHJ1AO.EjR%266J%3d6cWZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Giovedì 25 novembre 2021 (alle 9) nella sala Consiliare della residenza municipale di Ferrara, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, si terrà una Tavola rotonda dal titolo “Dall’emergenza all’autonomia; costruire percorsi per uscire dalla violenza”. L’incontro, realizzato dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ferrara, si propone di offrire un quadro aggiornato della situazione nazionale e locale riferita a queste tematiche, dedicando una riflessione particolare alle politiche di intervento, affinchè non sia mai lasciata in solitudine nessuna donna vittima di violenza.

Evento in presenza ma sarà comunque possibile seguirlo dal canale YouTube del Consiglio Comunale di Ferrara al link [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dFZ6YKY%26l%3dV%263%3dQ1dFZ%26o%3dWIZ9%26P%3dwJtK8_HQxe_Sa_MfsP_Wu_HQxe_RfRBM.yJ0Ju7t.3oH_7qSu_G6uNtH_rvhp_2ArEnNx7lD43oH0DaGt6e%269%3d26p1aKsQrR.n09%269s%3dVJZ9a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La tavola rotonda è uno dei molteplici appuntamenti che interesseranno sia Ferrara sia il territorio provinciale per celebrare la ricorrenza del 25 novembre e raccolti in un apposito calendario per iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità (vedi il testo completo allegato a fondo pagina).

———————————————————————————————-

CronacaComune lunedì 22 novembre 2021

Si è svolta in mattinata (lunedì 22 novembre 2021) nella residenza municipale di Ferrara la conferenza stampa dedicata alla “Presentazione degli eventi dedicati alla ricorrenza del 25 novembre ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne'” a cura dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti erano presenti Dorota Kusiak assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità e Politiche Familiari, Paola Peruffo presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Maurizio Passerini presidente del Centro di promozione sociale APS “La Scuola” di Montalbano, curatore del progetto ‘Lasciateci vivere il nostro domani – Il femminicidio e la violenza sulle donne’ e Giovanni Corazza autore delle fotografie del calendario del CPS “La Scuola”di Montalbano.

(Comunicazione a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara)

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitando i Governi, le Organizzazioni Internazionali e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma del femminicidio e più complessivamente sul fenomeno della violenza contro le donne.

Come ogni anno quindi, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità è fortemente coinvolta e impegnata di concerto con le Istituzioni del territorio, con le Associazioni sociali e culturali ferraresi e con soggetti diversi sia pubblici che privati che si occupano di promuovere i diritti e le pari dignità per tutte le persone, – ad organizzare e sostenere una serie di iniziative ed attività volte a promuovere una cultura del rispetto e una sensibilizzazione sulla tematica in parola.

Nonostante la normativa europea, nazionale e locale si sia occupata di arginare e sensibilizzare sul tema, la violenza contro le donne continua ad essere un allarmante fenomeno strutturale della nostra società, ultimamente acuita dalle conseguenze socio economiche della pandemia che ha aggiunto solitudine alla fragilità.

“Proprio in questo particolare periodo storico – afferma l’assessore Dorota Kusiak – è importante continuare a promuovere e sensibilizzare la coscienza di tutti ricorrendo a forme di comunicazione e informazione a nostra disposizione. In questo contesto oltre al confronto tra le istituzioni e associazioni territoriali, e un focus speciale verso le giovani generazioni, vogliamo ricorrere anche all’arte quale potente strumento in grado sollecitare una profonda riflessione su questo tema che interpella tutti. La lotta alla violenza sulle donne non è solo una ricorrenza, ma è un’occasione che ci unisce in una ricerca di azioni volte alla eradicazione di questo terribile fenomeno sociale.”.

A seguire un elenco delle attività a cui questo Assessorato alle Pari Opportunità ha aderito con varie forme di sostegno, specificando che su tutto il territorio provinciale sono molteplici quelle organizzate in occasione della ricorrenza del 25 Novembre e che sono raccolte in un calendario appositamente elaborato da questi Uffici, in ordine cronologico. (IN ALLEGATO A FONDO PAGINA)

A) Giovedì 25 novembre a partire dalle ore 9 in sala Consiliare si terrà una Tavola Rotonda dal titolo “Dall’emergenza all’autonomia; costruire percorsi per uscire dalla violenza” (programma lavori allegato a fondo pagina) nel corso della quale sarà illustrato, grazie alla collaborazione di Paola Castagnotto del CDG Centro Donna Giustizia, Liviana Zagagnoni di UDI di Ferrara e Alessandra Frenza del CAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, un quadro aggiornato sui dati e sugli elementi emergenti della situazione nazionale e locale con una riflessione sulle politiche di intervento finalizzate a rafforzare i percorsi di uscita dall’emergenza e dalla violenza per non lasciare in solitudine nessuna donna vittima di violenza.

Dopo il saluto istituzionale del Sindaco Alan Fabbri, anche il neo Prefetto di Ferrara Rinalgo Argentieri prenderà la parola per un saluto alla platea dei partecipanti.

Partecipano inoltre come relatori Paolo Pellegatti Dirigente Divisione Anticrimine della Questura di Ferrara, Gabriella Marchetti presidente del Consiglio di Parità di UNIFE e Paola Peruffo presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità;

Alla sessione di lavoro parteciperanno studentesse e studenti degli Istituti Superiori di II grado della città, quali IIS L.Einaudi, IIS G. Carducci, IIS ” Copernico Carpeggiani”; ogni gruppo esporrà un proprio elaborato sul tema.

Coordina la giornata la giornalista Alexandra Boeru.

Sarà presente anche lo Staff di Student TG dell’Istituto Tecnico Professionale “L.Einaudi” di Ferrara che curerà le interviste e le riprese televisive. L’attività didattica e formativa svolta dagli studenti in questo ambito rappresenta una duplice occasione preziosa sia per la formazione operativa, sai per il coinvolgimento in tematiche sociali emergenti a cui far riflettere, sia per conseguire l’obiettivo di una comunità correttamente informata e partecipata a partire dagli studenti stessi, favorendo legami d’appartenenza e di cittadinanza attiva;

L’evento si terrà in presenza nel rispetto delle normative di contenimento e con posti distanziati; sarà comunque possibile seguire gli interventi della giornata dal canale YouTube del Consiglio Comunale di Ferrara al seguente link [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dGcAbLb%26q%3dY%264%3dT6gGc%26t%3dZJcD%26S%3dxMyN9_KV1f_Vf_PgvU_Zv_KV1f_UkUCP.4MAMz0u.6tK_8tXx_H9zQuK_wyis_7DsHsQy0qG56tKAGfJu9j%26B%3d39q4fNxTsU.sC0%26Bx%3dYKcDd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

B) nella mattinata di giovedì 25 novembre, è stata coinvolta UDI di Ferrara per l’allestimento coreografico di “scarpette rosse” lungo lo scalone di accesso alla Residenza Municipale. L’allestimento di coppie di scarpe rosse è ripreso dall’opera dell’artista messicana Elina Chauvet per la sua installazione “Zapatos rojos” a simbolo e testimonianza di un corteo silente di donne uccise.

C) nelle tre giornate del 24, 25 e 26 novembre sarà illuminata di rosso la Fontana di Piazza della Repubblica con un momento inaugurale aperto alla cittadinanza giovedì 25 novembre alle ore 18.

Per l’occasione una parte della seduta di pietra presente nell’emiciclo della piazza sarà allestita ricoprendola con un drappo rosso e affiancando un cartello esplicativo riportante “Il Posto di chi Manca – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Sulle Donne” con i loghi delle associazioni promotrici UDI, Centro Donna Giustizia, Cgil e Comune di Ferrara; sarà posto un cartello con la scritta “chiamaci se hai bisogno” con il qr code che rimanda al CDG Centro Donna Giustizia, Centro antiviolenza di Ferrara, e UDI Unione Donne in Italia di Ferrara, da anni in prima linea nel dare risposte concrete e immediate ad eventuali richieste di aiuto.

D) l’Assessorato alle Pari Opportunità come ogni anno si occupa di elaborare un calendario di respiro provinciale contenente, in ordine cronologico, tutte le iniziative, interventi ed attività organizzate sul territorio opportunamente comunicate a questi uffici; Il calendario delle iniziative viene trasmesso agli organi di informazione, pubblicato sulla pagina web istituzionale del Comune di Ferrara e diffuso sui social dell’ente (allegato a fondo pagina).

E) VIDEO Face mapping; l’arte come strumento per veicolare un messaggio di forte condanna alla violenza di genere, la tecnologica digitale per condividerla in modo universale.

Il Comune di Ferrara, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha voluto realizzare una campagna di sensibilizzazione mirata alle giovani generazioni, utilizzando un linguaggio “tecnologico” commisurato ai cosiddetti millennials. Il Video di face mapping fatto di immagini artistiche, parlato poetico e musica, si dipana come una micro-storia dedicata alle donne vittime di abusi e maltrattamenti; si concentra sull’immagine di un volto, vuole testimoniare il valore intrinseco delle parole “resilienza” “e “rinascita”, ma non si ferma ad ascoltare il dolore, vuole guardare avanti e infondere in chi lo guarda e in chi lo ascolta, una consapevolezza di forza e determinazione per potersi identificare, riconoscere ma non sentirsi mai sole.

F) Per il secondo anno consecutivo il presidente del Centro di Promozione Sociale LA SCUOLA di Montalbano Maurizio Passerini, promuove la realizzazione di progetto intitolato “Lasciateci vivere il nostro domani” Il femminicidio e la violenza sulle donne” – consistente nella realizzazione di un calendario di immagini artistiche a colori, di donne riprese in diversi contesti artistici e culturali della città, con un dettaglio di colore rosso che richiama il tema della ricorrenza del 25 Novembre; il fotografo è Giovanni Corazza.

I calendari saranno distribuiti ad aziende ed imprese locali sensibili al tema accogliendo offerte libere; come l’anno scorso il ricavato, desunte le spese, sarà devoluto dal Centro di Promozione Sociale LA SCUOLA di Montalbano ad una Associazione di volontariato ferrarese che si occupa dell’accoglienza e del supporto alle vittime di violenza.

INAUGURAZIONE – Venerdì 26 novembre alle 11 nel cortile dell’istituto G. Carducci (via Canapa). Assessore Kusiak “La formazione è strumento privilegiato per promuovere il cambiamento culturale, per una società coesa e libera dagli stereotipi di genere”

[Inaugura “Aula Green”, studenti e studentesse insieme per il progetto ‘Un ponte per la cultura della non violenza’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7ZQXBY%267%3dU%26t%3dQLc7Z%260%3dV0ZT%26O%3dnJEJ_xqnt_91_CuYp_M0_xqnt_86HQ3.3CIt1x5iE8Ot5.4N_xqnt_869Iz9KCk_HlwV_R1X9USU_xqnt_86x5x5g1v4F7i9.3NsB%26y%3dG1IG78.DzN%26oI%3dLYFYQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Sarà inaugurata venerdì 26 novembre alle 11 nel cortile dell’istituto scolastico G.Carducci (via Canapa 75/77) l’Aula Green della città di Ferrara, consistente nell’installazione di due panchine rosse nello spazio all’aperto della scuola. L’iniziativa nasce dal progetto “Un ponte per la cultura della non violenza” ideato dalle studentesse e studenti della 3°D del Liceo delle Scienze Umane dell’istituto G. Carducci realizzato e sostenuto dalla dirigente Lia Bazzanini e dai professori Silvia Balzani, Marika Mazzanti, Michele Ronconi unitamente con l’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Brindisi” di Comacchio attraverso la dirigente Silvia Tognacci e il professor Alessandro Mariotti.

Per l’occasione le due panchine – gentilmente donate da Legacoop Estense e dalla Cooperativa Castello di Ferrara che hanno fin da subito accolto favorevolmente di far parte del progetto – sono state dipinte di rosso dalle stesse studentesse e studenti del Liceo G. Carducci e collocate simbolicamente nell’ambito delle iniziative organizzate per la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

All’evento inaugurale saranno presenti, oltre alla dirigente scolastica del Carducci Lia Bazzanini con le professoresse Silvia Balzani, Gloria Balladori e Claudia Travagli, l’assessore alle Pari Opportunità Dorota Kusiak, Loredano Ferrari presidente di Coop Castello Abitanti FE, Loredana Bondi e Selenia Fabbri per UDI Unione Donne in Italia, che hanno accettato l’invito di condividere questo importante progetto e momento di sensibilizzazione a cui l’UDI si dedica ogni giorno dell’anno con forza e determinazione per sostenere le donne nel loro percorso di fuori uscita dalla violenza.

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati.

Si tratta di un progetto didattico-educativo che vuole mettere al centro i diritti umani, i valori della solidarietà, del rispetto della persona e della cultura della non violenza. E contemporaneamente – cosa non meno importante – lanciare un messaggio di rispetto dell’ambiente. Le panchine infatti saranno utilizzate, clima permettendo, per svolgere lezioni curriculari all’aperto. Un progetto di grande valore sociale e ambientale perché espressione di un connubio d’intenti e valori incentrati sulle politiche sociali e quelle ambientali.

“La formazione è lo strumento privilegiato per promuovere il cambiamento culturale – sostiene Dorota Kusiak assessore alle Pari Opportunità, Pubblica Istruzione, Formazione e Politiche familiari del Comune di Ferrara – che va nella direzione della costruzione di una società coesa e libera dagli stereotipi per motivi di genere. Questa ricorrenza interpella le coscienze di tutti e ognuno di noi è chiamato ad essere parte attiva in questo percorso, impervio ma necessario, per crescere una generazione di cittadini responsabili”.

“Coinvolgere le ragazze e i ragazzi nell’installazione delle panchine è una parte importante del progetto di sensibilizzazione – afferma Chiara Bertelli, coordinatrice territoriale di Legacoop Estense – in quanto aiuta gli studenti a sentirsi responsabili di un oggetto che hanno contribuito a creare e a comprenderne il valore simbolico. Coop Castello, che ringraziamo per la collaborazione, già lo scorso anno ha inaugurato due panchine rosse in due parchi prospicienti gli appartamenti della cooperativa, nella convinzione che anche un semplice simbolo possa aiutare a ricordare ogni giorno quanto i temi della parità di genere siano importanti per la convivenza civile.”

“Crediamo nel profondo valore educativo di questa iniziativa che aiuta le nostre studentesse i nostri studenti a realizzare concretamente uno spazio che sia insieme concreto e simbolico e richiami tutti alla consapevolezza e all’azione civile per promuovere una cultura della non violenza – ricorda la dirigente Lia Bazzanini”.

“Non vogliamo considerare questa iniziativa un traguardo – aggiunge Liviana Zagagnoni di UDI Ferrara – ma una tappa raggiunta attraverso un percorso di sinergia e collaborazione con il mondo della scuole che in questi ultimi anni – sul tema della prevenzione e contrasto della violenza – si è aperto alle Associazioni del territorio e in modo particolare con UDI di Ferrara. Un risultato che speriamo sia foriero di ulteriori tappe condivise”.

(Comunicazione a cura Assessorato alle Pari Opportunità del comune di Ferrara)

CONSIGLIO COMUNALE – Convocato alle 15 in videoconferenza. Prevista la diretta audio-video

[Il Consiglio comunale di Ferrara si riunirà lunedì 29 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNf9XSe%26o%3dU%26A%3dW4cNf%26r%3dVQfB%26O%3d5PwJ_EwVt_P7_uupv_50_EwVt_OBzQJ.9uIA7f5zKpOAA.lN_EwVt_OBqIGE3C2_NTwm_XiXPa9a_EwVt_OBlF-5x7dzKqM6CoCB-9rGHJdF2-0l-02Nu5E7-vC-EExH6Nd-FHJh86-XB-HBRhGyNh-VWX4.BGIo%268%3d0QvPzX.q9G%26Ev%3dURfBZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Il prossimo Consiglio comunale di Ferrara si svolgerà lunedì 29 novembre 2021 alle 15 in videoconferenza. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

L’organizzazione della seduta prevede la presentazione di tre un’interrogazioni a risposta immediata (question time). Seguirà la presentazione di cinque delibere da parte del presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri e degli assessori Marco Gulinelli e Matteo Fornasini. In chiusura il dibattito si svilupperà a seguito della presentazione di tre Ordini del giorno e di una Mozione.

>> TUTTE LE DIRETTE E L’ARCHIVIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI sono visionabili a questo indirizzo (indicizzate per data e tipo seduta) [https://www.comune.fe.it/consiglioweb](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dLg6YQf%26l%3dV%269%3dX1dLg%26o%3dWOg9%26P6v8a%3d3QtKD_OQxk_Za_MlzP_W1_OQxk_YfRHT.cJ8Rn0.1B.iO_CxSu_MCcJ9PiB7FoRz9%26d%3dHFPv8M.KeO%264P%3d1ZUf6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Questo l’ordine del giorno della seduta:

QUESTION TIME

>>PG 147137/21 – Il consigliere Tommaso Mantovani (Gruppo Movimento 5 Stelle) interroga sui progetti del Comune di Ferrara nell’ambito del PNRR

>> PG 147161/21 – Il consigliere Francesco Colaiacovo (Gruppo PD) interroga su azione giudiziaria nei confronti di Herambiente

>> PG 145571/21 – La consigliera Maria Dall’Acqua (Gruppo PD) interroga su messa in sicurezza uscita mezzi di soccorso 118 dalla portineria ex pronto soccorso su corso della Giovecca

DELIBERE

Presidente del consiglio Comunale Lorenzo Poltronieri

>> PG 148025/21 – Integrazione delle Commissioni Consiliari permanenti, della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Comunale, della Commissione Consiliare di Controllo dei Servizi Pubblici Locali, e della Commissione Pari Opportunità, a seguito della costituzione del Gruppo “Prima Ferrara con Alan Fabbri”

Assessore Marco Gulinelli – Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà ferrarese, Unesco

>> PG 129619/21 – Approvazione della proroga temporanea della convenzione tra l’Istituto Beni Artistico – Culturali – Naturali della RER (IBACN), UNIFE e il Comune di Ferrara, per l’attività del Polo Unificato Ferrarese (Polo UFE), nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), dal 21/12/2021 al 20/06/2022, con conseguente previsione di spesa

Assessore Matteo Fornasini – Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo

>> PG 123105/21 – Revisione e adozione Piano generale degli impianti pubblicitari

>> PG 143847/21 – Variazione al “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2021-2023”, al “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023”, al “Programma degli incarichi 2021-2023” e al Documento Unico di Programmazione – DUP 2021-2024. Variazioni al Bilancio di Previsione 2021- 2023. Applicazione all’esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021-2023 di parte dell’avanzo di amministrazione 2020

>> PG 144165/21 – Indirizzi in merito all’approvazione dell’Operazione NEWCO che prevede la costituzione da parte della società Holding Ferrara Servizi srl di una società di nuova costituzione (NEWCO) deputata allo svolgimento di attività fieristiche e conduttrice del ramo d’azienda di Ferrara Fiere Congressi srl in via congiunta con la società Bologna Fiere SpA

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

>> PG 141289 – 09/11/2021 – Gruppo Consiliare PD – Ordine del giorno su riduzione oneri di luce e gas

>> PG 145743 – 18/11/2021 – Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Ordine del giorno per la richiesta di intitolazione di un luogo pubblico a Massimo Ranzani, Tenente del Quinto Reggimento Alpini, morto in Afghanistan

>> PG 146680 – 19/11/2021 – Gruppo Consiliare PD – Mozione su imprenditoria agricola giovanile

>>PG 147971 – 23/11/2021 – Gruppo Consiliare Forza Italia – Ordine del giorno di richiesta di sospensione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 26 novembre 2021 alle 11 nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del progetto ‘InSegni – Il volontariato parla Lis’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dFeMTKd%263%3dQ%263%3dVHYFe%266%3dRIeP%26K%3dwOAF_7vjp_H6_9qhu_I6_7vjp_GADMB.89E36t1rJ4K30.zJ_7vjp_GA5E9DG9t_Mhse_WwTHZOR_7vjp_GA7Ht1p6rNvD96G94Iv-4tG-7H4BvJ9J-zD80xDx-D3-L4G6D9699pO6-FpM31-1D0.89H3%264%3d2P0LrW.559%26D0%3dQJePV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Venerdì 26 novembre 2021 alle 11 nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara sarà illustrato alla stampa il progetto ‘InSegni – Il volontariato parla Lis’, curato dal Comitato Croce Rossa Italiana di Ferrara con il sostegno del Comune di Ferrara.

All’incontro con la stampa interverranno l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti e la referente per l’area Inclusione sociale del Comitato Cri Ferrara Silvia Zaghi.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

TERRITORIO – Presentazione pubblica venerdì 26 novembre 2021 alle 17.30 nella saletta condominiale di via Pietro Lana 1 alla presenza dell’ass. Maggi

[I 50 anni de “Il Quartiere”: un volume raccoglie documentazione, testimonianze e immagini dedicate all’insediamento abitativo della zona di Foro Boario](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJhGUOg%26w%3dR%267%3dYBZJh%26z%3dSMhJ%26L%3d1R5G_Aydq_L9_3rlx_C7_Aydq_KD8NF.A3F79n2vMxL7C.tK_Aydq_KDyFCGA0x_Pbti_ZqULcIT_Aydq_KDt-VS-9yE2-Bp-05-O62ARt6AC-6E-EMwL6C-32vAz85Gp-58A6DxL52IGzEx-C-tD69r07G-o6wGn2CC-lC5GyJxBt26CyK8-9m0C950E2t9lM-o65Jl-Q8Ll-52-DzI8-0z2AGz.9CKw%265%3d6S4MvZ.y6C%26G4%3dRNhJW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

I 50 anni de “Il Quartiere” – In programma il 26 novembre 2021 alle 17.30 la presentazione del volume dedicato all’insediamento abitativo realizzato dalla cooperazione ferrarese nella zona di Foro Boario

Venerdì 26 novembre alle ore 17:30, nella saletta condominiale di via Pietro Lana 1, sarà presentato ufficialmente il libro “I 50 anni de Il Quartiere”, la storia dell’insediamento abitativo realizzato dalla cooperazione ferrarese nella zona di Foro Boario, con concezioni modernissime per l’epoca, su progetto dell’architetto Vieri Quilici. Presenti alla serata, oltre agli autori e ai rappresentanti del mondo cooperativo, saranno lo stesso Vieri Quilici e l’assessore del Comune di Ferrara Andrea Maggi, che dialogheranno con i condomini di ieri e di oggi. A tutti i partecipanti sarà poi donata una copia del libro.

L’idea del volume nasce da un gruppo di residenti ed ex residenti de “Il Quartiere”, condominio realizzato a Ferrara negli anni ’60, come esito dell’applicazione della Legge 167 del 1962 per l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare. “Il Quartiere” fu infatti uno dei primi esperimenti in Italia di edilizia economica e popolare che fondava le proprie basi su concetti innovativi che oggi chiameremmo di rigenerazione urbana. Nella progettazione del quartiere furono previsti fin dall’inizio spazi di socialità, servizi di assistenza sanitaria, servizi educativi, aree commerciali, campi sportivi, che avrebbero garantito agli abitanti un’elevata qualità di vita, pur a costi contenuti, grazie allo sviluppo delle relazioni umane e alla creazione di una comunità di abitanti.

“‘Il Quartiere’ fu per molti giovani che lo abitarono dal 1969 in poi un luogo di crescita, apprendimento e consolidamento di amicizie e relazioni – spiega il curatore del volume Dario Cavaliere -. Per questo motivo alcuni di loro hanno deciso di celebrare il 50esimo anniversario dalla sua fondazione realizzando una serie di iniziative. Ad un ritrovo conviviale tenutosi a giugno 2019 all’interno del campo da tennis del quartiere, ha fatto seguito una mostra fotografica”. “In quell’occasione – prosegue Chiara Bertelli, coordinatrice territoriale di Legacoop Estense, partner dell’iniziativa – attraverso foto e audiovisivi, si è ripercorsa la storia dell’applicazione della Legge 167/62 a Ferrara, delle cooperative di abitanti e di costruzioni che allora ne furono protagoniste, della Polisportiva che ha formato allo sport centinaia di giovani, dell’innovativo sistema di riscaldamento centralizzato, della scuola ‘Pietro Lana’, gioiello architettonico che sorgeva nel centro del quartiere, della cooperazione di consumo e di servizi, che ha visto nascere proprio nel Quartiere due delle più importanti cooperative ferraresi”.

Da quell’iniziativa nasce l’idea di raccogliere l’esperienza de “Il Quartiere” in un volume, curato da Dario Cavaliere in collaborazione con Claudio Artioli e Paola Chiorboli e realizzato grazie al sostegno di Legacoop Estense e Coopfond, con il patrocinio del Comune di Ferrara, per far conoscere e tramandare un’esperienza di grande valore, riflettere sulla sua evoluzione e su una sua trasposizione nell’attuale periodo storico. Il volume è ricco di testi originali a corredo delle foto e testimonianze e interventi qualificati delle persone che hanno progettato l’insediamento abitativo, ma anche di coloro che oggi, all’interno delle cooperative di abitanti, delle cooperative sociali o delle centrali cooperative, si stanno occupando di rigenerazione urbana e di progetti di comunità. Senza tralasciare il valore pedagogico per i più piccoli di vivere e aver vissuto in un contesto del genere.

Si ricorda che in ottemperanza alle norme anti covid è obbligatorio il green pass.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

[Il Ferrara Food Festival venerdì a Tg2 Eat parade](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3gSV8f%269%3dS%26p%3dXNa3g%26B%3dT6gV%26M%3djQGH_txpr_58_EsUw_O8_txpr_4CJOy.0EGp8z3eL0MpB.6L_txpr_4CAGvFMAg_OnuR_Y3V5bUV_txpr_4C6D-3c8xhBEJcOx-8qL1-8gPGAx89-NgK2JfF-x-LiY-23v-MxJcA2.0vJ9%266%3doRFNeY.A7v%26FF%3dS7gVX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

IL FERRARA FOOD FESTIVAL VENERDì A TG2 EAT PARADE

Ferrara, 24 nov – Ci sarà anche un servizio dedicato alle tipicità ferraresi e al Ferrara Food Festival nel corso della puntata di Tg2 Eat Parade, rubrica settimanale del TG2 dedicata al “bere bene, mangiare sano”, in onda venerdì 26 novembre alle 13.30 su Rai2. Si parlerà della prima edizione dell’evento che si è tenuto in città dal 5 al 7 novembre e delle eccellenze enogastronomiche che sono state presentate nel corso della manifestazione, gli scenari saranno alcuni dei contesti più caratteristici della città. La puntata sarà disponibile anche – in diretta e in differita – su [www.raiplay.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dFfTaKe%260%3dX%263%3dWOfFf%26C%3dYIfW%26R8p7y%3dwPHM_7wqw_H7_Fxhv_PC_7wqw_GBKTB.NyF5HyV.xP%262%3dJ0OJ0G.J3Q%26xO%3dObOeT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e sulla app Rai Play. In seguito sarà anche visibile dal sito [www.tg2.rai.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEeDWJd%26t%3dT%262%3dV9bEe%26w%3dUHeG%26N4o6i%3dvO2I_6vas_G6_ztgu_09_6vas_FA5PA.OoU.66q.B8%269%3duN7QkU.202%26B7%3dVCcMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) nella sezione “Rubriche”, “Eat Parade”. Previste inoltre alcune repliche nel corso di questo fine settimana.

(Ferrara Rinasce)

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 26 novembre 2021 alle 12 sala dell’Arengo della residenza comunale di Ferrara

[Presentazione della manifestazione di boxe “5° Trofeo Conad”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dKaBTPZ%26r%3dQ%268%3dR7YKa%26u%3dRNaE%26K%3d2KzF_BrYp_M2_xqmq_86_BrYp_L73MG.4xE82i1wFsK86.oJ_BrYp_L7tED069y_IWsj_SlTMVDU_BrYp_L7vHy1u2gJkDD2699Ek.8DDr%264%3d7LyLwS.t5D%260y%3dQOaEV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Venerdì 26 novembre 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo della residenza comunale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione di boxe “5° Trofeo Conad” organizzato da SSD L’Accademia.

All’incontro con i giornalisti interverranno Andrea Maggi assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Massimiliano Duran referente organizzativo – SSD L’Accademia, Soili Schiavi responsabile amministrativo Evento, Alessandro Becchetti presidente Pugilistica Padana e preparatore atletico, Arblin Kaba campione italiano in carica, Daniele Zagatti sfidante ufficiale al titolo Italiano, Paolo Pesci allenatore di Kaba, Nico Bonazza allenatore di Zagatti.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

CULTURA – L’iniziativa questa mattina al museo Archeologico di Ferrara alla presenza di scolaresche. Assessore Gulinelli: “Gratitudine per dirigenti scolastici, docenti e ragazzi, protagonisti e promotori di riflessione e cultura”

[Il concerto “Music for a dream” inaugura l’apertura del progetto culturale ‘Shakespeare, dal testo alla scena’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBfJYGe%26z%3dV%26y%3dWEdBf%263%3dWEfM%26P%3dsP8K_3wgu_D7_6vdv_FA_3wgu_CBAR8.96Jy7q6nK1PyA.wO_3wgu_CB2J5EDDp_Nexa_XtYDaLa_3wgu_CB4Mp6l7oOsI57DDzJs.C5Iz%269%3dxQ7QnX.205%26E7%3dVFfMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

Il museo Archeologico Nazionale di Ferrara ha ospitato in mattinata (mercoledì 24 novembre 2021) lo spettacolo “Music for a dream”, progetto musicale ideato dal Dipartimento di musica antica del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con il Centro Teatro Universitario. All’esecuzione, presenti alcune classi del Liceo Carducci e Dosso Dossi, hanno assistito anche l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, Domenico Giuseppe Lipani direttore del Centro Teatro Universitario, il direttore del Conservatorio Fernando Scafati e il direttore del museo Archeologico di Ferrara Tiziano Trocchi.

Il concerto ha inaugurato l’apertura annuale di “Shakespeare, dal testo alla scena”, progetto culturale volto alla diffusione e alla conoscenza dell’opera del drammaturgo inglese, creato dalla volontà del Comune di Ferrara in collaborazione con Unife e Conservatorio Statale di Musica “G.Frescobaldi” di Ferrara e che coinvolge tutte le scuole del territorio.

“In un periodo difficile come l’attuale segnato dall’emergenza e anche dalla paura, – ha affermato al termine della bella esecuzione l’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli – il primo pensiero di gratitudine deve essere dedicato ai dirigenti scolastici, a tutti i docenti e ai ragazzi protagonisti e promotori di riflessione e cultura è parte attiva di questo progetto di cultura diffusa che approfondisce le opere di William Sheakspeare. Lo stimolo fondamentale è dato dalla necessità di indurre gli studenti ad esercitare la libertà intellettuale di espressione e di sentire proprio il senso di appartenenza al mondo della cultura”.

[Violenza contro le donne, da Ferrara Buskers Festival donazione a favore delle afghane](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dLa9WQZ%26o%3dT%269%3dR4bLa%26r%3dUOaB%26N%3d3KwI_CrVs_N2_utnq_59_CrVs_M7zPH.4uH92f4xFpN96.lM_CrVs_M7qHE03Bz_ITvk_SiWNVAb_CrVs_M7yB0ChGK2-fH9KuH-76-gH9Eh-7v-7hKC2u4-wLvDzIv-9zJwBG2o-70EdS4Fq8-12yHC6-g87Ch-418k496.kM8C%26g%3dFFJy6M.EhM%264J%3d4v2d4XUZ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

VIOLENZA DONNE, DA FERRARA BUSKERS FESTIVAL DONAZIONE A FAVORE DELLE AFGHANE, E PER LA PROSSIMA EDIZIONE SI PUNTA A OSPITARE UN GRUPPO DI MUSICISTE DALLO STATO ASIATICO. LA PRESIDENTE BOTTONI: “LIMITAZIONI LIBERTÀ DEL REGIME TALEBANO SONO AGLI ANTIPODI DEI NOSTRI VALORI”. DONAZIONE A PANGEA ONLUS NELLA GIORNATA NAZIONALE

Ferrara, 24 novembre 2021 – “Il Ferrara Buskers Festival nella ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ effettuerà una donazione a favore della fondazione Pangea Onlus che, tra le altre cose, opera da 20 anni con un proprio progetto in Afghanistan e dall’avvento dei talebani si è adoperata per mettere in salvo le donne che, per il loro attivismo, rischiano violenze, stupri e di essere uccise. In vista della prossima edizione del Festival, inoltre, ci stiamo attivando per ospitare un gruppo di musiciste afghane: la musica può essere veicolo di libertà”.

Lo annuncia la presidente del celeberrimo festival internazionale, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, Rebecca Bottoni: “Fin dall’inizio dell’emergenza afghana abbiamo manifestato tutto il nostro sostegno a Pangea. Non a caso abbiamo scelto di compiere la donazione nella giornata di sensibilizzazione contro le violenze sulle donne. Senza dimenticare le difficoltà costanti che purtroppo si vivono in altre parti del mondo, la grave minaccia che incombe sulle donne afghane, soprattutto per chi ha collaborato col precedente governo o per le attiviste, deve risvegliare l’attenzione di tutti e indurre atti concreti”. “Le gravissime limitazioni imposte, le discriminazioni, gli assurdi divieti che soffocano la cultura, l’arte e la creatività – come l’editto del silenzio contro la musica – ci lasciano attoniti e chiedono a ciascuno di contribuire affinché il Paese possa uscire da questo cono d’ombra e per mettere al sicuro chi oggi è in grave pericolo”. “Il Ferrara Buskers Festival nasce come spazio di espressione artistica, di libertà, come luogo per il pubblico, per gli artisti di tutto il mondo: il nostro evento si è sempre svolto non solo all’insegna del rispetto di tutte le culture, ma anche come occasione per valorizzare l’infinita varietà di espressioni artistiche a livello internazionale. Il nostro messaggio è quindi esattamente agli antipodi di quanto sta succedendo in Afghanistan, dove dominano paura, minacce, intolleranza, discriminazioni, che non possono essere tollerate. Condanniamo e condanneremo sempre ogni forma di violenza e discriminazione perché ogni persona – e ogni donna in particolare – deve sentirsi al sicuro ovunque essa sia”.

(Ferrara Rinasce)

COMMERCIO E FIERE – Da giovedì 2 a sabato 4 dicembre 2021 a Ferrara Fiere. Fornasini: evento strategico per la città

[Futurpera, ricerca scientifica e innovazione segnano il rilancio della filiera al salone internazionale della pera](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4b6T9a%26l%3dQ%26q%3dS1Y4b%26o%3dR7b9%26K%3dkLtF_usSp_63_rqVr_26_usSp_58wMz.5rEq3c1fGmKq7.iJ_usSp_58nEwAz9h_JQsS_TfT6W9Z_usSp_58fKw1d3aMrFhJa-RCT1.8wEl%264%3dpMsLfT.n5w%26As%3dQ8b9V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

L’assessore comunale al Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo Matteo Fornasini è intervenuto questa mattina, mercoledì 24 novembre 2021, alla presentazione dell’edizione 2021 di “Futurpera”, il salone internazionale della pera che si terrà a Ferrara Fiere (via della Fiera 11, Ferrara) da giovedì 2 a sabato 4 dicembre 2021.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – L’edizione 2021 di FuturPera – Salone Internazionale della Pera, che si terrà a Ferrara Fiere Congressi dal 2 al 4 dicembre, sarà quella delle risposte concrete alle problematiche più stringenti per il settore e della stretta collaborazione tra filiera e territorio verso un unico obiettivo: rilanciare un comparto strategico per l’agricoltura italiana.

Un obiettivo ribadito oggi (24 novembre ndr) nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento aperta da Matteo Fornasini, Assessore al Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara che ha fortemente sostenuto la manifestazione. “FuturPera è un evento strategico per la città al quale stiamo dando il massimo sostegno, così come facciamo pertutte le attività messe in campo da Ferrara Fiere per rilanciare il quartiere fieristico. Il Salone ci sta particolarmente a cuore perché parlare di Ferrara significa parlare di agricoltura e la pera è una delle 18 eccellenze IGP e DOP della nostra città. Per questo deve continuare a essere uno dei punti di forza del settore frutticolo e dobbiamo lavorare insieme per sostenere le aziende agricole in crisi, anche con un focus sul rilancio dell’agricoltura del nostro territorio”.

Alla valorizzazione territoriale dell’economia agricola e non solo lavora costantemente Ferrara Fiere Congressi che quest’anno organizza direttamente la manifestazione, come ha spiegato il presidente Andrea Moretti. “FuturPera è una grande conferma per Ferrara Fiere, l’unico evento che non ha subito alterazioni di date, fatto non scontato fino a qualche mese fa. Quest’anno hanno aderito oltre cento aziende specializzate nei settori ricerca varietale, vivaismo, agrofarmaci e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta, meccanizzazione agricola, logistica, packaging, commercializzazione del prodotto e import-export e sono orgoglioso di dire che nel 70% dei casi sono grandi aziende, anche multinazionali, con sede in Emilia-Romagna e Ferrara, dove esiste un’agricoltura forte e innovativa, nonostante le difficoltà. Stiamo lavorando da due anni a questa edizione e nel 2020 abbiamo fatto un evento in digitale sulla pera grazie alla collaborazione con CSO Italy, un prezioso partner organizzativo sin dalla prima edizione, che ci ha consentito di mantenere viva l’attenzione su temi che devono essere trattati con impegno e concretezza, anche attraverso uno scambio di idee e informazioni tra la parte produttiva e i maggiori esperti del settore. Obiettivo che pensiamo sarà ampiamente raggiunto a FuturPera”.

E proprio Paolo Bruni, presidente di CSO Italy ha fatto il punto sull’offerta convegnistica del World Pear Forum, sicuramente uno dei grandi punti di forza del Salone.

“Chi mi ha preceduto ha già detto che la pericoltura è essenziale per l’Italia e ribadisco che Ferrara per la pera è caput mundi perché mantiene il primato produttivo italiano del 70%. Ma la pera va difesa da una serie di problematiche fitopatologiche, climatiche e commerciali che quest’anno hanno provocato una contrazione produttiva davvero senza precedenti. CSO Italy ha lavorato per dare al pubblico una convegnistica che dia risposte concrete, orientata verso un nuovo modo di produrre più specializzato, supportato da ricerca e innovazione. Si comincia giovedì pomeriggio con un UNAPera, la vera novità per il settore, che aggrega il 70% delle aziende della filiera per avere più forza nei confronti della distribuzione anche con l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi. Il 3 dicembre spazio al convegno tecnico dove saranno affrontate tematiche tecniche di grande rilievo: gli effetti dei cambiamenti climatici sulla frutticoltura e le possibili soluzioni a disposizione dei produttori per limitare i danni; la lotta alle fitopatologie come maculatura bruna e alla cimice asiatica supportata da diverse ricerche scientifiche molto promettenti e l’utilizzo delle biotecnologie. Si chiude sabato 4 all’insegna del gusto con il cooking show “Pera dell’Emilia Romagna IGP, un’eccellenza del territorio”, organizzato in collaborazione con il Consorzio Pera IGP dell’Emilia Romagna e l’Istituto Alberghiero Vergani-Navarra di Ferrara per conoscere da vicino e gustare le varietà di pere dell’Emilia Romagna riconosciute dal Disciplinare IGP.

Fondamentale per raggiungere l’obiettivo di risolvere le principali problematiche del comparto frutticolo è, dunque, la ricerca scientifica come ha detto Gianni Amidei, presidente dell’OI Pera, partner organizzativo di Ferrara Fiere.

“Abbiamo sostenuto questa manifestazione sin dall’inizio perché è l’unica fiera mono-prodotto che rappresenta tutta la filiera internazionale. Un’iniziativa necessaria perché da 20 anni la pera sta riducendo le produzioni e le superfici a causa delle fitopatologie e della moria delle piante. Una riduzione che mette in rischio tutto il comparto frutticolo e che è diventata emergenziale negli ultimi tre anni a causa delle gelate che hanno provocato danni dal 50 all’80%. Per sostenere e rilanciare il comparto ci siamo concentrati sulla ricerca scientifica per combattere maculatura bruna e cimice, in collaborazione con prestigiosi Enti e Università, e racconteremo lo stato di avanzamento di progetti molto promettenti nel corso del convegno del 3 dicembre. Nell’ultimo anno abbiamo anche indagato strade alternative, con lo sviluppo di tecniche basate sul silenziamento genetico che non sono OGM, per dare una speranza ai nostri produttori. La filiera deve e può fare tanto e in questo momento la collaborazione deve essere massima a tutti i livelli.”

Di collaborazione ha parlato anche Antonella D’agostino, project manager dell’evento in chiusura della conferenza stampa ricordando che: “FuturPera è il frutto di un grande lavoro di squadra che parte dal team organizzativo di Ferrara Fiere e coinvolge l’intero territorio. Voglio ringraziare in primo luogo CSO Italy, il principale partner organizzativo e poi OI Pera – Organizzazione Interprofessionale Pera e la Camera di Commercio di Ferrara che ha scelto di sostenere la manifestazione dando la possibilità a cinque aziende di partecipare gratuitamente al Salone, promuovendo direttamente l’imprenditorialità ferrarese. Ricordo che l’evento ha anche il patrocinio del Ministero delle politiche Agricole, alimentari e forestali ed è sostenuto innanzitutto dalle tre principali associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Confagricoltura e da Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara e da alcuni sponsor come Bper Banca e VH Italia Assicurazioni. Un vero lavoro di squadra per un evento che siamo certi riuscirà a cogliere nel segno, dando una nuova prospettiva al nostro settore pericolo d’eccellenza”.

Il Salone Internazionale della Pera è aperto giovedì e venerdì dalle 9 alle 18.30 e il sabato dalla 9 alle 14.00. L’inaugurazione è prevista per il 2 dicembre alle ore 12.00 con il consueto taglio del nastro alla presenza di organizzatori e istituzioni. L’ingresso alla Fiera e al WORLD PEAR FORUM è gratuito ma è necessaria la registrazione che deve essere preferibilmente effettuata online sul sito [www.futurpera.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dAg0TFf%26p%3dQ%26x%3dX5YAg%26s%3dRDgC%26K1k8e%3drQxF_2xWp_C8_vqcw_66_2xWp_BC1M7.CyJ5Ot528.gEw_OUsZ_Yj%264%3dwRwLmY.r54%26Fw%3dQEgCV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) per evitare assembramenti all’ingresso, oppure direttamente in fiera. Per accedere ai padiglioni è necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (green pass) e per ottenerla sarà possibile effettuare anche un tampone rapido prima dell’accesso.

RAPPORTI UNIFE E AMBIENTE – L’ass. Balboni: esempio virtuoso di vetrina per gli studenti con il progetto

[Lions Host Ferrara sostiene Unife per progetto di auto elettrica da competizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNhFZSg%26v%3dW%26A%3dYAeNh%26y%3dXQhI%26Q%3d5R4L_Eycv_P9_2wpx_BB_Eycv_OD7SJ.A2KA9m7zMwQAC.sP_Eycv_ODxKGG0E2_Paym_ZpZPcIW_Eycv_OD5J67x9kDo-I2R4A-CSxPB-Ky02JvK-1G-kQGM-oH2R4N6Ak-0x-AyICC4EMGyJ2.F4I9%26B%3dwQFTmX.AC4%26EF%3dYEfVd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

24-11-2021

(Comunicato a cura di Lions Host Ferrara)

Lions Host Ferrara sostiene il sogno di una cinquantina di studenti universitari di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara: realizzare un modello di auto elettrica da competizione. Ieri sera, all’Hotel Lucrezia Borgia, i Lions della realtà più longeva di Ferrara hanno voluto contribuire al progetto. “Si tratta di un importante sostegno allo sviluppo di questo lavoro – spiega Antonio Mazza, presidente di Lions Host – che porta Ferrara e la nostra università a competere in ambito internazionale. È importante per noi supportare questo tipo di attività, che diventano una vetrina per gli studenti che vi partecipano e che dà lustro anche alla nostra città”.

“Questo progetto è un esempio virtuoso e positivo, niente di più lontano dal termine ‘bamboccioni’ con cui si etichettano ora i ragazzi – sottolinea Alessandro Balboni, assessore ai Rapporti Unife e all’Ambiente -. Ringrazio il professore Pinelli che è la loro guida e ringrazio Lions Host che ha creduto in questo piccolo sogno. Vederlo presto in campo sarà merito anche del sostegno dei Lions”.

Istituita nel 1981, la Formula SAE è una competizione universitaria internazionale di design ingegneristico, che prevede la costruzione di un monoposto con tutti i crismi della macchina da corsa. Per gli studenti universitari è un modo per confrontarsi in una competizione e di mettere in pratica quanto appreso durante il proprio percorso di studi. L’idea che sta alla base della Formula SAE/Student è creare un team per realizzare un prototipo di auto da corsa. Il gruppo si occupa anche di realizzare il piano aziendale, l’analisi dei costi e si occupa del design e della performance su campo della vettura con prove di durata, di resistenza e di consumi.

“La vision del progetto – spiega Michele Pinelli,docente Unife referente di Formula Student insieme al professore Emiliano Mucchi – è creare un evento universitario che porti beneficio agli studenti, ma anche alle aziende, incoraggiando la ricerca e l’innovazione. Con questo tipo di attività si insegna concretamente a superare le criticità. Lavorando insieme i ragazzi sviluppano quelle soft skills utili per affrontare poi il mondo del lavoro”.

Il giovanissimo Christian Falavena, appena 22 anni, è team leader del progetto ‘made in Ferrara’, che consta di sette diverse aree progettuali, ciascuna con uno studente Unife referente di area. “Tutto è nato durante le giornate di orientamento, quando ho visto esposta in aula la macchina che fu costruita nel 2002”. Proprio l’Università ferrarese, raccontano durante la serata, è stata la prima in Italia a costruire un prototipo di macchina da corsa per questo tipo di competizione. Poi il progetto non ebbe seguito. Da lì l’idea: “Perché non proseguire questa sfida nata nella mia università?”, racconta lo studente, accompagnato da Andrea Pigato, referente dell’area comunicazione. “All’inizio non fu facile. Siamo partiti in otto e ora siamo 48. Per me già questo è un grande successo”.

L’obiettivo, ora, per il team ferrarese è Varano 2022, dove avverrà la prossima gara. “Parteciperanno una trentina di team da tutto il mondo – racconta lo studente – e dall’Italia saranno 15 Università a partecipare, tra cui Ferrara. Sarà un bel riconoscimento per il nostro Ateneo e per gli sponsor che ci stanno sostenendo”.

Nella foto – scaricabile in fondo alla pagina – da sinistra: gli studenti Andrea Pigato e Christian Falavena (team leader del progetto), Michele Pinelli (docente Unife referente di Formula Student), il presidente Lions Host Antonio Mazza e l’assessore Alessandro Balboni

