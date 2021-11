(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=No%3d8yNpI_wuSp_85_rqXt_26_wuSp_70aZkXfY.jGa9qMp.3tG_rqXt_26k_LQsU_VfHsF.aIuR_rqXt_26_wuSp_80fCm_LQsU_WdH1WvUg_LQsU_Wa9r_LQsU_WdD07g_HVwP_Sf_LQsU_WdLsVzM6–d_rqXt_2V3_LQsU_WdF1_LQsU_V6._HVwP_SiB-4Zu_LQsU_Wa5lY_rqXt_2V3_LQsU_WdFu_LQsU_V6P_wuSp_704_HVwP_Sf-_LQsU_V6N_wuSp_88pL_wuSp_7ZjVk68UtU_rqXt_31DF_rqXt_34s__LQ5a1fsU_VfL3rClR%267%3d1ZAX6Y%26i%3dGuI172.DjN%26iI%3d6Y0VA%26F%3d1%26D%3d6U8XB%26I%3d2TEc%26t%3d-UAW9Q8Y6Q&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 22 novembre 2021

CRONACACOMUNE

CONFERENZA STAMPA 1 – Martedì 23 novembre 2021 alle 11.30 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione dell’iniziativa “Leggiamoci negli occhi: le Biblioteche di Ferrara seminano parole contro la violenza”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNfFaSe%26v%3dX%26A%3dWAeUc%26y%3dYQfI%26R%3d5P4M_Ewcw_P7_2xpv_BC_Ewcw_OB7TJ.92LA7m8zKwRAA.sQ_Ewcw_OBxLGE0F2_Nazm_XpaPaCc_Ewcw_OBzO2OoKG70FBJo-A2HvFAE0FxPsSx-HoD4EkJB9s-K2CvF-B9mE6-Ho-968vFBPo05A-nF-3A2OxNk-P2IsKxJy-MxNyI2-9yKGNy-Ix-R8x7ksL9AxWx.D4J9%260%3dwRFRmY.AA4%26FF%3dWEgSb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Martedì 23 novembre 2021 alle 11.30, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Leggiamoci negli occhi: le Biblioteche di Ferrara seminano parole contro la violenza”, letture simultanee in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara con la collaborazione di Teatro OFF, associazione Circi, Unione Italiana Ciechi Ferrara, UDI Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli, il dirigente comunale del Servizio Biblioteche Archivi Angelo Andreotti affiancati da Elisa Galeati (biblioteca G. Bassani), Carla Fiorini (biblioteca Ariostea), Wally Panizzolo e Marta Rigoni (biblioteca Casa Niccolini), Roberta Filippini (biblioteca D. Tebaldi), Silvia Brunetti (biblioteche A. Luppi e G. Rodari), Emanuela Cavicchi (biblioteca Popolare Giardino), Luciana Tufani (biblioteca Centro di Documentazione Donna), Giulio Costa (Ferrara OFF Teatro), Silvia D’Ambrosio (associazione Circi), Rita Consiglio (Unione Italiana Ciechi), Selenia Ileana Fabbri (UDI Ferrara).

N.B. – La conferenza stampa avverrà in presenza nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green-pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

CONFERENZA STAMPA 2 – Martedì 23 novembre 2021 alle 12, nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione Newco “Ferrara Fiera ed Eventi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d7eHVBd%26x%3dS%26t%3dVCZDb%261%3dT0eK%26M%3dnO6H_xver_96_4sYu_D8_xver_8A9O3.84Gt6o3iJyMt0.uL_xver_8AzGzDBAk_McuV_WrV9ZEY_xver_8A2Jk3g6mNqFz6BAuIq-7tOq-8o043.nOyD%26j%3dH7K28D.FkO%26uK%3d7ZLXB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Martedì 23 novembre 2021 alle 12, nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per la Presentazione Newco “Ferrara Fiera ed Eventi”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Alan Fabbri e l’assessore a Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo Matteo Fornasini, Luca Cimarelli (Holding Ferrara Servizi) e Andrea Moretti (Ferrara Fiere e Congressi).

N.B. – La conferenza stampa avverrà in presenza nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green-pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

SPORT – Sabato 27 novembre 2021 alle 11,30 nella sala dell’Arengo in Residenza Municipale. Presenti atleti e autorità cittadine

[Cerimonia di consegna in Comune degli “Ovali al merito sportivo”, i massimi riconoscimenti che la Federazione Italiana Rugby](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dFbBWKa%26r%3dT%263%3dS7aMY%26u%3dUIbE%26N%3dwLzI_7sYs_H3_xthr_89_7sYs_G83PB.5xH33i4rGsN37.oM_7sYs_G8tH9A6Bt_JWve_TlWHW0Y_7sYs_G8i87AsH3Ag-7x-5uG87mGp-5uF0Fk-7t9rB-4NgEx-3r-FtJoM4-KvH7LoO4-A-s48KoFx-Jo64FuLrAs83Lo-6w7-r4-u7j8736B4Fk-B4p3g93rBpFg-K09hR.wLsE%26s%3dE1LA58.GtL%26oL%3dFWFYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Si terrà sabato 27 novembre 2021 alle 11,30 nella sala dell’Arengo in Residenza Municipale la cerimonia di consegna degli “Ovali al merito sportivo”, i massimi riconoscimenti che la Federazione Italiana Rugby assegna ogni anno ad opera della sua emanazione CIAR (Club Italia Amatori Rugby). Dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale saranno 9 i premiati dell’Emilia Romagna, tra i quali ben 5 ferraresi di matrice cussina, che hanno svolto o stanno svolgendo attività da oltre 20, 30 o 40 anni.

Saranno premiati Gianni Gandini uno dei pionieri della rinascita del rugby a Ferrara alla fine degli anni ’60, poi tecnico di giovanili e seniores, quindi educatore nel settore minirugby. Davvero una vita spesa per il rugby. Andrea Fabbri, giocatore dalla metà degli anni ’70, poi tecnico del Cus Ferrara, ai mondiali con la nazionale femminile e la Nazionale dei Vigili del Fuoco campione del Mondo in Canada nel 2005. Silvano Roncarati, atleta di assoluto valore fra gli anni ’70 e ’80, poi passato al ruolo tecnico per un serio infortunio. Diventato direttore tecnico ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo del rugby giovanile a Ferrara. Dario Cavaliere, unico giocatore cussino ad aver giocato – nei suoi 29 anni di carriera agonistica fra gli anni ’70 e 2000 – in tutte le categorie in cui la società ha militato. Divenuto dirigente, è attualmente Presidente della nazionale seven Vigili del Fuoco campione del Mondo 2019 in Cina e Delegato Territoriale FIR per Ferrara da tre quadrienni olimpici. Claudio Trombetta, prima talentuoso giocatore dalla metà degli anni ’70 e poi dirigente, sta guidando la sezione rugby del Cus Ferrara dal 2014 fra gioie e dolori, passando attraverso le difficoltà che il Covid ha imposto ma con l’obiettivo di riportare la squadra in serie B.

Di loro i curricula più diffusi riportati in calce.

Con loro l’ex capitano della Nazionale Italiana Massimo Giovannelli, l’ex azzurra ed oggi dirigente federale Erika Morri ed i pilastri del rugby modenese e bolognese Giuseppe Gulino e Alfredo Morri.

Alla premiazione saranno presenti il Presidente FIR Marzio Innocenti con il suo omologo del CRER Giacomo Berdondini.

A far gli onori di casa il Presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi, che ha fortemente voluto la premiazione in una location di prestigio, co-organizzatore assieme a Franco Cenobi, Presidente CIAR, che si è detto onorato di tanto impegno profuso per questa giornata. Fra gli invitati il Rettore Laura Ramacciotti, l’assessore allo Sport del Comune Andrea Maggi ed il delegato Coni di Ferrara Ruggero Tosi.

Alla premiazione seguirà il classico “terzo tempo” rugbistico al Ristorante Le Querce negli impianti cussini di via Gramicia.

>> Curricula

Classe 1946, Gianni Gandini è oggi il più vecchio tesserato cussino. Studente, appassionato sportivo, di rugby sa nulla ma a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 risponde all’appello del Cus che cerca atleti per ricostituire la sezione rugby e si mette a disposizione. Gianni ha buona tecnica individuale ed ottima visione di gioco. La maglia numero dieci finisce così sulle sue spalle che ne prende onori ed oneri, dividendoli con quelli da dirigente tuttofare di sezione.

Tanti risultati portano poi la sua firma. Da allenatore ha guidato in carriera tutte le categorie juniores e seniores estensi e tuttora collabora nelle scuole e nel settore minirugby. Ma al “Gando” come lo ricordano i più anziani, va riconosciuto un grande merito: quello di essere stato senza ombra di dubbio il miglior reclutatore della storia del Cus Ferrara. Grazie ad una acuta intelligenza e una incredibile passione per il rugby, ha portato al campo tantissimi ragazzini molti dei quali ancora oggi in società.

Andrea Fabbri classe ’55 gioca in serie C con il Cus dal campionato 1973/74 al 1984. Nel 1975 è campione italiano universitario e va in selezione regionale Under 21. Successivamente inizia ad allenare al Cus e diventa responsabile tecnico della Selezione Nazionale Femminile. Come Tecnico Federale nel 1991 guida la squadra ai Mondiali disputati in Galles. Con le squadre cussine – giovanili e seniores maschili e femminili – vince tanto e oltre ad alcune promozioni, conquista il titolo italiano universitario nel 1994. Nel 1998 diventa allenatore della neonata Nazionale di rugby dei Vigili del Fuoco con cui negli anni conquista un titolo mondiale seven in Canada ed il Tri Nations con Francia ed Isole Britanniche.

Nel 2016 riceve dal Comitato Veneto l’incarico di tecnico della selezione dei Dogi (la nazionale veneta) che ha partecipato al Torneo Seven di Nancy. Membro della Commissione Tecnica Federale per la gestione del rugby femminile in Italia è coautore di alcune pubblicazioni sul rugby in rosa e sul Cus Ferrara. Tre anni fa è stato insignito della Palma di Bronzo al merito tecnico da parte del Coni.

Giocatore cussino dal 1973 al 1985 Silvano Roncarati classe 1962 diventa poi allenatore prima delle giovanili poi della squadra seniores. Ricopre il ruolo di responsabile tecnico delle selezioni regionali Under 16 e 18 prima e di quella interregionale “Carwin James”. Dopo una esperienza a Pieve di Cento, con la Nazionale Vigili del Fuoco conquista la medaglia di argento ai mondiali di Indianapolis ed un bronzo a Barcellona.

Al Cus sarà responsabile tecnico per tantissimi anni prima del settore giovanile che deve a lui un grosso sviluppo tecnico, poi generale ed è anche coautore di alcuni libri. E’ stato insignito della Palma di Bronzo al merito tecnico da parte del Coni.

Dopo una lunga carriera come giocatore (dalla C2 alla A sempre in maglia cussina) iniziata nel 1974 a 12 anni e chiusa nel 2004 alla soglia dei 43, con alcune promozioni, una Coppa Italia e il titolo italiano e svariate medaglie ai Campionati Nazionali Universitari, nel 1998 Dario Cavaliere, ha dato vita alla Nazionale di rugby dei Vigili del Fuoco, di cui è tuttora presidente. Dopo un palmares di assoluto valore, ultimo risultato nel 2019 il titolo mondiale conquistato a Chengdu (Cina) battendo in finale la Francia, ultimamente sotto la sua direzione la squadra sta collaborando con lo staff della nazionale Seven di Vilk allo sviluppo del Seven in Italia.

Ovale d’argento Fir 2007, il CONI gli ha conferito la Stella di bronzo al Merito Sportivo per attività dirigenziale per il 2013, mentre nel 2015 è stata conferita dal Ciar la targa Franco Chiaresotti “Una vita per il rugby”. Dopo svariati anni come direttore sportivo del Cus Ferrara, attualmente è Delegato Territoriale della FIR dal 2012 per il terzo quadriennio consecutivo. Nel dicembre 2014, assieme a Fabbri e Roncarati ha pubblicato il libro “80 anni di rugby a Ferrara”, devolvendo i proventi al settore minirugby del Cus.

Claudio Trombetta, classe 1962, ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Cus Ferrara nel 1974, diventando parte di quel gruppo di rugbisti provenienti dallo stesso quartiere – quello di via Barlaam, dietro il cinema Alexander – che come il più famoso San Bortolo di Rovigo ha dato tanti uomini alla causa. Oltre a lui da lì arrivarono infatti Fabbri, Rivaroli, Ardizzoni, Roncarati, Cavaliere, Merli, Sgambati, Carlini. Approdato ben presto in prima squadra che allora militava in serie C, con i colori bianconeri ha conquistato alcune promozioni, una coppa Italia e anche alcune medaglie ai Campionati Nazionali Universitari vinti nel 1986. Terminata la carriera agonistica nel 1996, a 34 anni è rimasto sempre vicino alla squadra entrando successivamente nel consiglio direttivo fino ad essere eletto presidente nel dicembre 2014, carica che tutt’ora ricopre.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

LIBERIAMO L’ARIA 2021 – Fino alle 18,30 del 22 novembre in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti

[Polveri sottili: a Ferrara dal 23 novembre sospese le misure emergenziali, riprendono le limitazioni ordinarie](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d1hKZ6g%261%3dW%26n%3dYFd8e%264%3dX4hN%26Q%3dhR9L_ryhv_39_7wSx_GB_ryhv_2DBSw.A7Kn9r7cM2QnC.xP_ryhv_2D3KtGEEe_PfyP_ZuZ3cHf_ryhv_2DuAr7a9pPpNa-KxOuPt-AmC7CeLEEaJx-OoQ5AsC-s7l-ZH-JoTtIbPt.DtK1%260%3dmS8RcZ.3At%26G8%3dW5hKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

AGGIORNAMENTO DEL 22 NOVEMBRE 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DEL 22 NOVEMBRE 2021 >> VEDI ALLEGATO SCARICABILE IN FONDO ALLA PAGINA o al link >> [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d7ZFWBY%26v%3dT%26t%3dQAaDW%26y%3dU0ZI%26N%3dnJ4Iy_HavV_Sk_KWsZ_Ul_HavV_RpP3M.kKv1o.Bz_HavV_RpFoI5Kk_5w8x7oG69kEo.13I_xqcs_96s7r968r4g1kBy_KWsZ_VjQFbC%264%3dwNyLmU.t54%26By%3dQEcBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Sulla base del Bollettino Arpae odierno, da domani, martedì 23 novembre 2021, saranno SOSPESE le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria in vigore nel territorio comunale di Ferrara dallo scorso sabato 20 novembre. Le misure emergenziali resteranno quindi valide fino alle 18,30 di oggi 22 novembre 2021 (v. sotto).

Da domani, 23 novembre 2021, torneranno in vigore le LIMITAZIONI ORDINARIE per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 (in base [all’ordinanza del Sindaco](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dIdBVNc%26r%3dS%266%3dU7ZPa%26u%3dTLdE%26M%3dzNzH_0uYr_K5_xskt_88_0uYr_J03OE.7xG65i3uIsM69.oL_0uYr_J0tGBC6Aw_LWuh_VlVJcDT_0uYr_J0wMsFoLs-8kD45xAs-7uFBLu-Dw-9sAAMoG6C-oF9OoFsHzA-xCtG-sF-9b-sJxA49-8bJV-rA5Cz3HCuF1-Ct-51Nz3-89x-A-D9o57Fo3s5g-H1O-oF9OoFsHzA-w-Fk-87HzA-vC-xAA7gDv5s76Nu.0BGr%266%3d5OyNuV.t7B%26Cy%3dSMdBX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) con validità fino al 30 aprile 2022).

La prossima uscita del Bollettino regionale è prevista per mercoledì 24 novembre 2021.

————

COMUNICATO DEL 19 NOVEMBRE 2021:

In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell’aria, da sabato 20 novembre a lunedì 22 novembre 2021 (prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dalla relativa ordinanza del Sindaco di Ferrara (in vigore dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 – in allegato scaricabile a fondo pagina). La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria (il bollettino è in allegato scaricabile a fondo pagina e consultabile alla pagina: [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d8fOTCe%265%3dQ%26u%3dWJXEc%268%3dRAfR%26K%3doPCFz_NjsW_Yt_HXyi_Rm_NjsW_XyM4S.tHw7x.91_NjsW_XyCpODHl_A65yCxD7EtBp.7BF_ywlp_0B24sEE5s1h7tH8_HXyi_SkWOYD%260%3d6KzRvR.uAC%269z%3dWNZCb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

Pertanto nelle tre giornate dal 20 al 22 novembre prossimi, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’ – v. MAPPA a fondo pagina), per i veicoli più inquinanti (v[. CronacaComune del 30 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dMeCaRd%26s%3dX%260%3dV8eTb%26v%3dYPeF%26R%3d4O1M_DvZw_O6_yxou_9C_DvZw_NA4TI.8yL06j8yJtR00.pQ_DvZw_NAuLFD7F1_MXzl_WmaNdEY_DvZw_NAxRwGpQw-9lI86yFw-8vKFMv-I1-0tFENpL0D-pKCPpKwI1F-2DuL-wG-0g-wKyF80-9gNW-sF9D18LDvK5-Du-05O18-B0y-F-H0p0AGp8w6h-M5P-pKCPpKwI1F-1-Gl-CAI1F-zD-yFE8hIz6tB0Ov.EFHs%26A%3d9PzSyW.uBF%26Dz%3dXQeCc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), si aggiungeranno quelle per i veicoli DIESEL EURO 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.

La prossima uscita del Bollettino regionale Arpae è prevista per lunedì 22 novembre 2021.

>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE SABATO 20, DOMENICA 21 E LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021:

– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).

– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

SONO inoltre VIETATI:

– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.

Link utili:

[- MAPPA INTERATTIVA – area di Ferrara soggetta alle limitazioni – percorsi consentiti e parcheggi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJbSZOa%269%3dW%267%3dSNdQY%26B%3dXMbV%26Q%3d1LGL_Aspv_L3_Ewlr_OB_Aspv_K8FEC.5BIDF2.Bx.AG_Njum_Xy59ExFGSx4_Ewlr_OB5G4E7.0GI5_Jnyi_U398669x7APx_Jnyi_U1jNVU_Njum_XOGEC_Aspv_L6WW_Aspv_KX60xFGA_Aspv_L6N_Njum_XOFBIx7APx_Jnyi_U1i8EHJx_Jnyi_TRXS66_Njum_XNTWlxJE7A3_Ewlr_ObDL2JC7_Ewlr_P06GyE5AG7_Aspv_KXC7BKJKA6_Ewlr_P0OXSWRZSiNYTkOhS7t3xl%26w%3dEHOE5O.JxL%266O%3dJWWbO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d9h9TDg%26o%3dQ%26v%3dY4XFe%26r%3dRBhB%26K%3dpRwF1_PTsX_ad_HY1S_Rn_PTsX_ZiM5U.dHx9h.92_PTsX_Zi92_PTsX_ZiJmKl-1u0l5vRdBq_PTsX_Zi1zGd_1i9dHY1S_RnNl1vM-dHq9-s1qP-5Z0h%26g%3dC3Qy30.LhJ%26qQ%3d4UHd9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> Situazione qualità dell’aria nella provincia di Ferrara (dati giornalieri ultimi 14 giorni): [https://www.arpae.it/qualita-aria/bollettino-qa-provinciale/fe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dEh0aJg%26p%3dX%262%3dY5eLe%26s%3dYHhC%26R%3dvRxM7_PUzd_ae_Oe1T_Yt_PUzd_ZjTAU.eO49i.F8_PUzd_ZjF8_PUzd_ZjQsKm-810mB2ReIw_PUzd_Zj86Ge_8o9eOe1T_YtJm9sPm81M-p86Ge_Oe1T_YtBeQw-NqXN-SpQwKm-XH-EmL6Lm%26A%3d1SwSqZ.rB8%26Gw%3dXIh0c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> Previsioni qualità dell’aria in Emilia Romagna: [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/previsioni/previsioni-di-qualita-dellaria/previsioni-di-qualita-dellaria](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLZ7UQY%26m%3dR%269%3dQ2YSW%26p%3dSOZ0%26L%3d3JuGD_HRtk_Sb_IlsQ_S1_HRtk_RgNHM.bIA1f.0E_HRtk_Rg0E_HRtk_RgKzCj-282j69JbC4_HRtk_Rg2C9b_IlsQ_S1Fs6G9t00Dj_IlsQ_S1Fs6G9t00Dj-54-Gv279u2-y5mCvHj2_CqTq_M6qIzLjJ4Eo0-y9-rLvBjKv-4fC71s0v%264%3dnLDLdS2v1b.95u%260D%3dQ6aQV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 23 novembre 2021 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[Donatella Di Pietrantonio racconta il suo ‘Borgo Sud’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dEbRWJa%268%3dT%262%3dSMaLY%26A%3dUHbU%26N%3dvLFI_6sos_G3_Dtgr_N9_6sos_F8IPA.5DH23y4qG9N27.5M_6sos_F80H8ALBs_Jmvd_T2WGWOX_6sos_F8zH24o3w3F8zDw-7w-H588JwG8G0B3-Jw6qG0Mo-A8-L9G-xH69A-L96.4M1D%26z%3dF9KH6F.F1M%26wK%3dMXNXR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Racconta di un ‘legame ostinato tra sorelle’ il libro di Donatella Di Pietrantonio dal titolo ‘Borgo Sud’ che martedì 23 novembre 2021 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dIeHXNd%26x%3dU%266%3dVCbPb%261%3dVLeK%26O%3dzO6JA_Mcwh_Xm_Lixb_Vx_Mcwh_WrQER.AICO76w.81G_0vet_JAoBsIz94_Mcwh_WryUV_mB2iSvbXYAYYGtFN5s6mKdTB%26p%3dGCN87J.IqN%261N%3dCYRaH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). Nel corso dell’incontro, a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea ne parleranno con l’autrice Roberta Barbieri e Maria Calabrese.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Nel novembre 2020 usciva Borgo sud, con cui Donatella di Pietrantonio ha costruito dopo L’Arminuta, vincitore del Premio Campiello nel 2017, un’altra storia intima e intensa fatta di parole scabre e possenti. A raccontarla è la stessa voce narrante che nel romanzo precedente aveva tracciato la propria vicenda personale e familiare tra infanzia e adolescenza, mettendo in luce particolare la figura della sorella minore Adriana. Ora Adriana irrompe nel bel mezzo della vita adulta della narratrice e la fa ritornare a Pescara dalla città francese in cui vive da anni dopo la dolorosa separazione dal marito. Il ritorno permette alla voce narrante di ripensare al vissuto di loro due come coppia, ai propri familiari, soprattutto alla vita arruffata e sanguigna di Adriana e al legame ostinato tra sorelle. Forse la chiave che porta alla comprensione di ciò che è stato si trova in un luogo ben definito, un luogo con leggi proprie, impenetrabile e accogliente. Si tratta della zona marinara di Pescara, di Borgo sud.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOdQbTc%267%3dY%26B%3dULfVa%260%3dZRdT%26S%3d6NENG_Ll1n_Wv_Powk_Z4_Ll1n_V1UKQ.JMINF03.70K_Funx_P0xFyH9C0_Ll1n_V13aU_vF8hbzhWhEeXPxLM9y5vThZA%26y%3dKIMGAP.HzR%267M%3dLcXZQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOZLYTY%262%3dV%26B%3dQGcVW%265%3dWRZO%26P6y1q%3d6J0K_Fqiu_Q1_8vqp_HA_Fqiu_P6qM18y7722DC.35HIDu.A3.90%269%3dAK9Q1R.40H%2699%3dVSZLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 24 novembre 2021 alle 11,15 nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del programma di attività organizzate dalla Scuola di Musica Moderna di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8cRVCb%268%3dS%26u%3dTMZEZ%26A%3dTAcU%26M%3doMFH_ytor_04_DsZs_N8_ytor_99IO4.6DGu4y3jH9Mu8.5L_ytor_990G1BLAl_KmuW_U2V0XPY_ytor_99BJlL1F14LAvG1-6lE-BJv0D3tFw-6p-4FLpO5Lh-HD9hG5R74F7-k48Dh-LyMvEw-6p-FGKp6w-Ev71Ju4-zA-m8DJhKw.01F8%266%3dtNEN3h4wjU.071%26BE%3dSBcRX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Mercoledì 24 novembre 2021 alle 11,15 nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara sarà illustrato alla stampa il nuovo programma di attività a ingresso libero organizzate dalla Scuola di Musica Moderna di Ferrara, gestita dall’Associazione Musicisti di Ferrara aps.

All’incontro con la stampa interverranno:

Micol Guerrini assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara

Roberto Formignani presidente Associazione Musicisti di Ferrara aps

Ambra Bianchi vicepresidente Associazione Musicisti di Ferrara aps

Ludovico Bignardi del consiglio direttivo Associazione Musicisti di Ferrara aps

Mario Pantaleoni collaboratore Associazione Musicisti di Ferrara aps

Giorgio Rimondi collaboratore Associazione Musicisti di Ferrara aps

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore (controllo green pass e rilevazione temperatura all’ingresso, oltre all’uso della mascherina).

COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO – Martedì 23 novembre 2021 alle 15 in Videoconferenza

[Esame dell'”Indirizzo in merito all’approvazione dell’Operazione NEWCO per attività fieristiche”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d9gHZDf%26x%3dW%26v%3dXCdFd%261%3dXBgK%26Q%3dpQ6L_zxev_A8_4waw_DB_zxev_0C9S5.04Kv8o7kLyQvB.uP_zxev_0CzK2FBEm_OcyX_YrZAbFd_zxev_0CqOiJq-0mIxEvAuNqWBK-uB4E2L-mHt82LzL878F1Jm-AqHtL2Az8BEwKq-JmToK-iQ6E4F67-nFqNqP6EkEq.D2Jx%260%3duR5RkY.zA2%26F57i8m%3dWCgHb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

La Commissione Consiliare di Controllo per la gestione dei Servizi Pubblici Locali e sulle Partecipazioni Societarie si riunirà martedì 23 novembre 2021 alle 15 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’esame del gruppo di lavoro (assessore relatore Matteo Fornasini) la delibera: “Indirizzo in merito all’approvazione dell’Operazione NEWCO che prevede la costituzione da parte della Società Holding Ferrara Servizi srl di una società di nuova costituzione (NEWCO) deputata allo svolgimento di attività fieristiche e conduttrice del ramo d’azienda di Ferrara Fiere Congressi srl in via congiunta con la Società BolognaFiere SpA”.

> Gli interessati potranno assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dIhCYNg%26s%3dV%266%3dY8cPe%26v%3dWLhF%26P%3dzR1K_0yZu_K9_yvkx_9A_0yZu_JD4RE.WvPBSi0.uMt_Mi1W_WxSz00_PXxh_Zm87LzDyJpJuMtP69s0xC%26k%3dHC6s9hQ38J.LlO%261Q%3d8ZRdC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PARI OPPORTUNITA’ – Giovedì 25 novembre alle 9 in Municipio una Tavola Rotonda. Assessore Kusiak: “Importante continuare a promuovere e sensibilizzare la coscienza di tutti ricorrendo a forme di comunicazione e informazione a nostra disposizione”

[“25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’impegno del Comune di Ferrara a fianco delle Associazioni. Presentato il calendario degli eventi del territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCaQbHZ%267%3dY%26z%3dRLfJX%260%3dZFaT%26S%3dtKEN_4rnx_E2_Cyeq_MD_4rnx_D7HU9.4CMz2x9oF8Sz6.4R_4rnx_D79M60KGq_Il1b_S1bEVPh_4rnx_D7zQm9m2vDz.F6D7%26B%3dyLDToS.9C6%260D%3dYGaQd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Si è svolta in mattinata (lunedì 22 novembre 2021) nella residenza municipale di Ferrara la conferenza stampa dedicata alla “Presentazione degli eventi dedicati alla ricorrenza del 25 novembre ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne'” a cura dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti erano presenti Dorota Kusiak assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità e Politiche Familiari, Paola Peruffo presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Maurizio Passerini presidente del Centro di promozione sociale APS “La Scuola” di Montalbano, curatore del progetto ‘Lasciateci vivere il nostro domani – Il femminicidio e la violenza sulle donne’ e Giovanni Corazza autore delle fotografie del calendario del CPS “La Scuola”di Montalbano.

(Comunicazione a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara)

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, invitando i Governi, le Organizzazioni Internazionali e le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma del femminicidio e più complessivamente sul fenomeno della violenza contro le donne.

Come ogni anno quindi, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità è fortemente coinvolta e impegnata di concerto con le Istituzioni del territorio, con le Associazioni sociali e culturali ferraresi e con soggetti diversi sia pubblici che privati che si occupano di promuovere i diritti e le pari dignità per tutte le persone, – ad organizzare e sostenere una serie di iniziative ed attività volte a promuovere una cultura del rispetto e una sensibilizzazione sulla tematica in parola.

Nonostante la normativa europea, nazionale e locale si sia occupata di arginare e sensibilizzare sul tema, la violenza contro le donne continua ad essere un allarmante fenomeno strutturale della nostra società, ultimamente acuita dalle conseguenze socio economiche della pandemia che ha aggiunto solitudine alla fragilità.

“Proprio in questo particolare periodo storico – afferma l’assessore Dorota Kusiak – è importante continuare a promuovere e sensibilizzare la coscienza di tutti ricorrendo a forme di comunicazione e informazione a nostra disposizione. In questo contesto oltre al confronto tra le istituzioni e associazioni territoriali, e un focus speciale verso le giovani generazioni, vogliamo ricorrere anche all’arte quale potente strumento in grado sollecitare una profonda riflessione su questo tema che interpella tutti. La lotta alla violenza sulle donne non è solo una ricorrenza, ma è un’occasione che ci unisce in una ricerca di azioni volte alla eradicazione di questo terribile fenomeno sociale.”.

A seguire un elenco delle attività a cui questo Assessorato alle Pari Opportunità ha aderito con varie forme di sostegno, specificando che su tutto il territorio provinciale sono molteplici quelle organizzate in occasione della ricorrenza del 25 Novembre e che sono raccolte in un calendario appositamente elaborato da questi Uffici, in ordine cronologico. (IN ALLEGATO A FONDO PAGINA)

A) Giovedì 25 novembre a partire dalle ore 9 in sala Consiliare si terrà una Tavola Rotonda dal titolo “Dall’emergenza all’autonomia; costruire percorsi per uscire dalla violenza” (programma lavori allegato a fondo pagina) nel corso della quale sarà illustrato, grazie alla collaborazione di Paola Castagnotto del CDG Centro Donna Giustizia, Liviana Zagagnoni di UDI di Ferrara e Alessandra Frenza del CAM Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, un quadro aggiornato sui dati e sugli elementi emergenti della situazione nazionale e locale con una riflessione sulle politiche di intervento finalizzate a rafforzare i percorsi di uscita dall’emergenza e dalla violenza per non lasciare in solitudine nessuna donna vittima di violenza;

Dopo il Saluto istituzionale del Signor Sindaco Alan Fabbri, anche il neo Prefetto di Ferrara dott. RINALDO ARGENTIERI prenderà la parola per un saluto alla platea dei partecipanti e alla collettività tutta.

Partecipano inoltre come relatori il dott. Paolo Pellegatti Dirigente Divisione Anticrimine della Questura di Ferrara, la prof.ssa Gabriella Marchetti Presidente del Consiglio di Parità di UNIFE, Paola Peruffo Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità;

Alla sessione di lavoro parteciperanno studentesse e studenti degli Istituti Superiori di II grado della città, quali IIS L.Einaudi, IIS G. Carducci, IIS ” Copernico Carpeggiani”; ogni gruppo esporrà un proprio elaborato sul tema.

Coordina la giornata la giornalista Alexandra Boeru.

Sarà presente anche lo Staff di Student TG dell’Istituto Tecnico Professionale “L.Einaudi” di Ferrara che curerà le interviste e le riprese televisive. L’attività didattica e formativa svolta dagli studenti in questo ambito rappresenta una duplice occasione preziosa sia per la formazione operativa, sai per il coinvolgimento in tematiche sociali emergenti a cui far riflettere, sia per conseguire l’obiettivo di una comunità correttamente informata e partecipata a partire dagli studenti stessi, favorendo legami d’appartenenza e di cittadinanza attiva;

L’evento si terrà in presenza nel rispetto delle normative di contenimento e con posti distanziati; sarà comunque possibile seguire gli interventi della giornata dal canale YouTube del Consiglio Comunale di Ferrara al seguente link [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8dTaCc%260%3dX%26u%3dUOeEa%26C%3dYAdW%26R%3doNHMz_LozW_Wy_OXwn_Ym_LozW_V4T4Q.ML2NI9l.7CJ_yuqw_90IPlL_FxZt_PCjIBPpA0Fv7CJ2HyIl03%26A%3dt8h5yOGSjV.BB1%26CG%3dXBdTc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

B) nella mattinata di giovedì 25 novembre, è stata coinvolta UDI di Ferrara per l’allestimento coreografico di “scarpette rosse” lungo lo scalone di accesso alla Residenza Municipale. L’allestimento di coppie di scarpe rosse è ripreso dall’opera dell’artista messicana Elina Chauvet per la sua installazione “Zapatos rojos” a simbolo e testimonianza di un corteo silente di donne uccise.

C) nelle tre giornate del 24, 25 e 26 novembre sarà illuminata di rosso la Fontana di Piazza della Repubblica con un momento inaugurale aperto alla cittadinanza giovedì 25 novembre alle ore 18.

Per l’occasione una parte della seduta di pietra presente nell’emiciclo della piazza sarà allestita ricoprendola con un drappo rosso e affiancando un cartello esplicativo riportante “Il Posto di chi Manca – Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Sulle Donne” con i loghi delle associazioni promotrici UDI, Centro Donna Giustizia, Cgil e Comune di Ferrara; sarà posto un cartello con la scritta “chiamaci se hai bisogno” con il qr code che rimanda al CDG Centro Donna Giustizia, Centro antiviolenza di Ferrara, e UDI Unione Donne in Italia di Ferrara, da anni in prima linea nel dare risposte concrete e immediate ad eventuali richieste di aiuto.

D) l’Assessorato alle Pari Opportunità come ogni anno si occupa di elaborare un calendario di respiro provinciale contenente, in ordine cronologico, tutte le iniziative, interventi ed attività organizzate sul territorio opportunamente comunicate a questi uffici; Il calendario delle iniziative viene trasmesso agli organi di informazione, pubblicato sulla pagina web istituzionale del Comune di Ferrara e diffuso sui social dell’ente (allegato a fondo pagina).

E) VIDEO Face mapping; l’arte come strumento per veicolare un messaggio di forte condanna alla violenza di genere, la tecnologica digitale per condividerla in modo universale.

Il Comune di Ferrara, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha voluto realizzare una campagna di sensibilizzazione mirata alle giovani generazioni, utilizzando un linguaggio “tecnologico” commisurato ai cosiddetti millennials. Il Video di face mapping fatto di immagini artistiche, parlato poetico e musica, si dipana come una micro-storia dedicata alle donne vittime di abusi e maltrattamenti; si concentra sull’immagine di un volto, vuole testimoniare il valore intrinseco delle parole “resilienza” “e “rinascita”, ma non si ferma ad ascoltare il dolore, vuole guardare avanti e infondere in chi lo guarda e in chi lo ascolta, una consapevolezza di forza e determinazione per potersi identificare, riconoscere ma non sentirsi mai sole.

F) Per il secondo anno consecutivo il presidente del Centro di Promozione Sociale LA SCUOLA di Montalbano Maurizio Passerini, promuove la realizzazione di progetto intitolato “Lasciateci vivere il nostro domani” Il femminicidio e la violenza sulle donne” – consistente nella realizzazione di un calendario di immagini artistiche a colori, di donne riprese in diversi contesti artistici e culturali della città, con un dettaglio di colore rosso che richiama il tema della ricorrenza del 25 Novembre; il fotografo è Giovanni Corazza.

I calendari saranno distribuiti ad aziende ed imprese locali sensibili al tema accogliendo offerte libere; come l’anno scorso il ricavato, desunte le spese, sarà devoluto dal Centro di Promozione Sociale LA SCUOLA di Montalbano ad una Associazione di volontariato ferrarese che si occupa dell’accoglienza e del supporto alle vittime di violenza.

MOBILITA’ E SICUREZZA – Limiti alla circolazione in alcune vie del centro storico di Ferrara dalle 19 alle 2 del giorno successivo

[Sicurezza urbana e movida, una nuova Ordinanza comunale in vigore nei giorni 24, 26 e 27 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dOaDWTZ%26t%3dT%26B%3dR9aVX%26w%3dURaG%26N%3d6K2I_Fras_Q2_ztqq_09_Fras_P75PK.4zHB2k41FuNB6.qM_Fras_P7vHH08B3_IYvn_SnWQVCV_Fras_P71B1Lz8NQi-NF3iGy-6-uHJ0l4-IEi-GIF44-CIlBB2vSy-4wFIEiE3-Mq0CIm-G30-oBCIvB-PU-0Y-3-SE-GCMmFzIm-UXS9.AHDt%267%3d4y2iAL1O1S.v8H%2601%3dTSaDY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Nelle serate di mercoledì 24, venerdì 26 e sabato 27 novembre 2021 sarà in vigore una nuova Ordinanza di viabilità, emanata dall’Amministrazione comunale di Ferrara per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, che prevede il divieto di circolazione dalle 19 alle 2 del giorno successivo in via Carlo Mayr (tratto da corso Porta Reno a via Camaleonte), via Spronello (da via Carlo Mayr a via Pescherie Vecchie) e via Scienze (tratto da via delle Volte a via Carlo Mayr).

Limitazioni alla viabilità indicate con segnaletica verticale saranno in vigore anche in altri tratti di Carlo Mayr (da via Giuoco del Pallone a via Camaleonte, divieto di circolazione, ammessi i soli residenti per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione), via Scienze (obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Giuoco del Pallone all’intersezione con via delle Volte), via San Romano, via Spronello e via Buonporto.

In allegato scaricabile l’ordinanza completa

POLITICHE SOCIALI – Appuntamento condotto dall’ass. Cristina Coletti insieme al Maggiore dei Carabinieri Marco Angeli

[“Non ci casco”, incontro formativo con i responsabili dei Centri anziani del territorio per fronteggiare il fenomeno delle truffe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dCaGZHZ%26w%3dW%26z%3dRBdJX%26z%3dXFaJ%26Q%3dtK5L_4rdv_E2_3weq_CB_4rdv_D78S9.43Kz2n7oFxQz6.tP_4rdv_D7yK60AEq_Ibyb_SqZEVFZ_4rdv_D7yKz-4t-9mJnK-uEnKzK3K-rF3ImKtR1-4zJ-u-IpO2FyOm3tHu-5pE-o6yP40-lJB0lJu-5pH-663NuKzNuF-qN1E5As8t746-tH-r6yK7m2ly6yK-p6wHq-K3Qr7p.D6Dw%260%3dyL4RoS.yA6%2604%3dWGaGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

Nella sede del Nucleo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ferrara si è tenuto lo scorso fine settimana, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti e del Maggiore dei Carabinieri Angeli, insieme ai rappresentanti di ANCESCAO di alcuni centri anziani e Marcello Gumina presidente del Nucleo Volontari Protezione Civile ANC Alto Ferrarese, un incontro formativo con l’obiettivo di illustrare le modalità operative attraverso le quali si sta dando corso alla campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno delle truffe voluta dal Comune di Ferrara. “NON CI CASCO”.

L’incontro è stato l’occasione da parte dell’Assessore Coletti e del Maggiore dei Carabinieri Marco Angeli per illustrare dettagliatamente il progetto e sensibilizzare personalmente i responsabili dei centri sui contenuti proposti “rivolti in particolare – ha sottolineato l’assessore Coletti – ai soggetti più fragili del nostro territorio, come gli appartenenti alla terza età”.

Grazie alla collaborazione di Ancescao, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri distribuiranno il materiale informativo presso i centri di aggregazione e i luoghi maggiormente frequentati dagli anziani; si partirà quindi dal coinvolgimento delle strutture dei centri sociali per anziani presenti sul territorio comunale.

Contemporaneamente, grazie anche alla collaborazione dei presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri, gli opuscoli informativi verranno distribuiti presso le parrocchie, i medici di base, le farmacie, gli uffici postali e le pro-loco partendo dalle frazioni.

A questa prima fase, compatibilmente con le direttive COVID-19, potranno seguire momenti informativi sulle attività messe in atto, da parte dell’Arma, sul fronte del contrasto alle truffe nei confronti degli anziani e non solo. Verranno raggiunte inoltre, tutte le delegazioni comunali.

[Lavori in via Sutter per 120mila euro, cantiere al via da oggi. Ass. Maggi: “continuità a interventi per tutela lavoro e aziende”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dJcPTOb%266%3dQ%267%3dTKXQZ%269%3dRMcS%26K%3d1MDF_Atmp_L4_Bqls_L6_Atmp_K9GMF.6BE74w1vH7K78.3J_Atmp_K98ECBJ9x_Kksi_UzTLXOU_Atmp_K961EHB9-2G-F9t-LEJC8B-FxK-KRSF3Bt-8EH8-6uDCByHx-46-L24-x1-8019-tLC-Ct019-vH8J2GE9C4-u-97MyHE88J2-IyH-CND551t4u4-61EHBE-x-4J9xGx5.1M7B%26w%3dFEIE6L.DxM%263I%3dJXTVO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, NUOVA TRANCHE DI LAVORI IN VIA SUTTER PER 120MILA EURO, CANTIERE AL VIA DA OGGI. ASSESSORE MAGGI: “CONTINUITÀ A INTERVENTI PER TUTELA LAVORO E AZIENDE. FELICE DELL’APPREZZAMENTO DELLA CNA. OBIETTIVO: PORRE FINE AI PROBLEMI STORICI DELLA VIABILITÀ NELLA ZONA”

Ferrara, 22 nov – Dopo l’asfaltatura di una prima porzione della strada, continuano i lavori in via Sutter, l’arteria nella zona della “Piccola e media industria”, al centro di una petizione nei mesi scorsi. Da questa mattina operai della Sintexcal Spa hanno avviato l’intervento preliminare di fresatura della porzione superficiale dell’attuale manto. Realizzata questa fase si procederà alla posa dei nuovi asfalti. L’intervento ha richiesto uno stanziamento, da parte dell’Amministrazione, di circa 120mila euro.

“Diamo continuità agli interventi promessi proseguendo con i lavori, dopo un primo tratto già riqualificato”, dice l’assessore Andrea Maggi, ringraziando Cna che nei giorni scorsi aveva espresso “grande soddisfazione per la decisione dell’assessore di procedere al rifacimento del manto stradale”.

I lavori, partiti oggi dal punto all’altezza del civico 17, proseguiranno fino a via Castelbolognesi. A seguire sarà realizzato il rifacimento anche di una porzione di via Gessi, fino a via Canal Bianco.

“L’area – spiega Maggi – oltre a trovarsi in una zona strategica, all’ingresso Nord della città, presenta un’alta densità di imprese. La presenza di strade adeguate è quindi fondamentale anche per ragioni legate ai trasporti, al lavoro, alle imprese. Abbiamo quindi ritenuto, accogliendo le sollecitazioni giunte e dopo una verifica sul posto, di procedere in diversi punti per migliorare le condizioni del manto”. “L’obiettivo – aggiunge l’assessore – è mettere la parola fine ai problemi viabilistici che da anni affliggono una zona ad alta densità di attività e che giudichiamo di massima rilevanza anche per la tutela del lavoro e degli insediamenti presenti”.

Nel corso dei lavori in via Sutter, non sono previste chiusure: la viabilità sarà regolamentata a senso unico alternato.

(Ferrara Rinasce)

[L’ass. Coletti al convegno su Imprenditoria femminile e ricerca: “Importante diffondere conoscenze mediche in termini di prevenzione e nuove terapie](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d8gQXCf%267%3dU%26u%3dXLbEd%260%3dVAgT%26O%3doQEJ_yxnt_08_CuZw_M0_yxnt_9CHQ4.0CIu8x5jL8OuB.4N_yxnt_9C9I1FKCl_OlwW_Y1X0bQU_yxnt_9C4Gw5h8vOzHkFEIyFv-0lJ8CuF79-jL791Q4.B1J7%268%3dtRDPjY.991%26FD%3dUBgQZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

22-11-2021

“L’imprenditoria femminile incontra la ricerca” è il titolo del convegno che si è tenuto venerdì 19 novembre 2021 alla Camera di commercio di Ferrara, promosso dal Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile in collaborazione con A-Rose, l’Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense. “Un obiettivo importante – ha sottolineato in apertura l’assessore Politiche sociali Cristina Coletti – è riuscire a diffondere tra le donne imprenditrici ferraresi la conoscenza in ambito oncologico in termini di prevenzione, di diagnosi precoce e di nuove terapie, che dà anche la possibilità di allineare il mondo della ricerca a quello delle imprese”.

22-11-2021

L’ANTICO ORATORIO SETTECENTESCO ‘SPUNTA’ DAGLI SCAVI DI LARGO CASTELLO. NUOVE TRACCE DEL VECCHIO QUARTIERE E RESTI CERAMICI. AMMINISTRAZIONE E SOPRINTENDENZA REALIZZANO DOCUMENTARIO CON DRONI

Ferrara, 22 nov – Un piccolo oratorio Settecentesco, nuove porzioni del perimetro dell’antico quartiere, parte della vecchia area artigianale, cortili di abitazioni, segni di fuoco, camini, pozzi. E poi: frammenti ceramici, resti di intonaci. Sono diversi gli elementi storici che stanno emergendo dagli scavi di largo Castello, mentre continuano i lavori di ripavimentazione (realizzati – con un investimento di 600mila euro – dalla “Porfidi delI’Isola” Srl di Bonate Sopra). Le novità hanno portato Amministrazione e Soprintendenza a disporre rilievi con droni che convergeranno in un documentario sui nuovi segni del passato che l’intervento di fronte al Castello ha consentito di individuare. “Gli scavi, dopo decenni – spiega il sindaco Alan Fabbri – hanno portato alla luce elementi storici che vogliamo valorizzare, promuovere, far conoscere e anche portare nelle scuole. Da qui la scelta di documentare i ritrovamenti e spiegare, in un video dedicato, le nuove tracce della storia emerse. Sarà anche un modo per valorizzare il prezioso e appassionato lavoro degli archeologi che da mesi stanno, con pazienza certosina, studiando e analizzando l’area di scavo. Grazie alla dottoressa Chiara Guarnieri – che coordina questo importante lavoro – per il grande apporto che sta fornendo alla conoscenza storica del passato della nostra città”.

I nuovi temi al centro dell’indagine degli archeologi si aggiungono ad alcune ulteriori conoscenze acquisite in ordine ad altri ritrovamenti, come l’antico rivellino (elemento della fortificazione staccato dalla cinta muraria e posto in posizione avanzata) del Castello, la cui base è stata mappata nella sua interezza e che si estende nella porzione stradale lato palazzo Borsa.

L’elemento di maggior evidenza individuato nel corso della nuova fase di scavi è un piccolo edificio che – come spiega la responsabile della tutela di Ferrara Chiara Guarnieri – che dirige il team di 4 archeologi di Phoenix archeologia incaricato dalla Soprintendenza e costantemente presente sul cantiere – “è riconducibile all’oratorio di San Bernardino da Feltre, legato al Monte di Pietà, attuale palazzo della Borsa, e risalente a un periodo immediatamente successivo alla metà del 1700 (vedi ritaglio cartina del Bolzoni in allegato ed evidenziazione in rosso, ndr). L’oratorio, dalle tracce emerse dagli scavi, si presenta a pianta unica, molto articolata. L’edificio fu distrutto nel 1800, ma ne abbiamo descrizioni e prospetti: aveva la facciata esposta a est”. Inoltre le altre murature che riaffiorano dal sottosuolo – visibili anche ai passanti – disegnano la configurazione di altri antichi edifici. “Dai primi rilievi ipotizziamo che l’area che si affaccia alla destra del Castello (dando le spalle allo stesso) sia stata occupata da edifici adibiti a funzioni artigianali ma anche ad uso abitativo. Sono emersi segni di fuoco, camini, pozzi, ma anche frammenti ceramici, resti di intonaco, alcune testimonianze della quotidianità di chi qui viveva e lavorava”. Le indagini storiche proseguono, parallelamente al cantiere, e si concentreranno ora nell’area verso via Borgo dei leoni.

(Ferrara Rinasce)

