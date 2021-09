(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=RB%3dE9RCP_7ypw_H9_Exhx_OC_7ypw_GDxgub3f.tKxF1QC.04K_Exhx_OCu_Pnze_Z3O3J.xP5V_Exhx_OC_7ypw_HD3Jw_Pnze_a1OAaIbq_Pnze_axF2_Pnze_a1KJA4_Of1m_Zp_Pnze_a1S3XGVF–h_Exhx_OcC_Pnze_a1MA_Pnze_ZS._Of1m_ZsF-Qg5_Pnze_axBvc_Exhx_OcC_Pnze_a1M5_Pnze_ZSW_7ypw_GDQ_Of1m_Zp-_Pnze_ZSU_7ypw_HBCS_7ypw_Gd7cu0Ub4Y_Exhx_P8NJ_Exhx_PA3XIT99x8pvZsb%26A%3dNgKbSf%26s%3dKHPAAO.KtR%266P%3dFbQdG%26J%3dN%26K%3dFYQYN%26M%3dOaOg%26G%3dXNgSfHbTZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 21 settembre 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 22 settembre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli

[I colori del mondo greco descritti da Emilia Sonni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dCbLWHa%262%3dT%26z%3dSGWDa%265%3dUFbO%26N%3dtL0I_4sis_E3_8ter_H9_4sis_D8CP9.58Hz3s4oG3Nz7.yM_4sis_D84H6AFBq_Jgvb_TvWDZKW_4sis_D8y-64m3q1D5Ku-6uE-yG471-988oG-t8558B6Ly-7m-73BxAq-L1F4B.tL3E%26p%3dEAL85H.GqL%26yL%3dCVJZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

La classicità greca con i suoi colori e il suo fascino saranno al centro della conferenza di Emilia Sonni in programma mercoledì 22 settembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro è a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi e sarà introdotto dalla vicepresidente Nicoletta Zucchini.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Se si pensa al mondo greco la prima immagine che balza agli occhi è quella di un bianco totale, puro, assoluto. La classicità greca è sempre stata per noi europei il simbolo di un’ideale perfezione pienamente rappresentata da quel bianco appena appena ombreggiato dai riflessi della luce. Da diversi anni però, grazie agli studi degli archeologi Vinzenz Brinkmann e Ulrike Koch-Brinkmann che si sono serviti delle tecnologie più avanzate per rilevare tracce di colore in statue e bassorilievi, è diventato chiaro che, al contrario di questa immagine candida e consueta, l’immaginario greco era un tripudio di colore. Questo vuol dire che anche pepli e chitoni erano ben lontani dalla monocromia con cui li abbiamo sempre immaginati, ma erano colorati e ornati con disegni, dorature e sovrapposizioni che rendevano gli abiti stessi molto più complessi di quanto abbiamo sempre pensato. Seguendo i documenti emersi dalla ricerca dei Brinkmann, si può osservare da vicino come questo lavoro sia stato preciso e accurato, tanto che non si può più ignorare come questo cambio di prospettiva getti una luce completamente diversa sul mondo antico, costringendoci a riconsiderare la sua stessa essenza concettuale. Ripensare la grecità con occhio più realistico non vuol dire sminuirne il fascino, ma aprirsi piuttosto ad una visione ancora più ricca e più profonda di questo mondo lontano nel tempo e sempre tanto affascinante quanto misterioso.

Emilia Sonni, laureata in Storia Greca presso l’università di Firenze, ha lavorato in Germania come insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri presso la Volkshochschule, l’Istituto Italiano di Cultura e la Ludwig Maximilian Universität di Monaco di Baviera. Ha studiato con la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli presso l’Alma Mater ed insegna Storia della Moda e del Costume presso l’Università Primo Levi di Bologna.

► In questa fase, per l’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (con capienza ridotta a 36 posti) è richiesto il rispetto di alcune prescrizioni previste dai protocolli anti Covid. In particolare, sarà necessario: esibire il Green Pass, indossare la mascherina, sanificare le mani all’ingresso e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite ter­mo scanner.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dLZ8VQY%26n%3dS%269%3dQ3VMY%26q%3dTOZA%26M3v1c%3d3JvH_CqUr_N1_tsnp_48_CqUr_M6cJx8k442nA0.3qEFDg.8z.9v%266%3d8KuNxR.p7E%269u%3dSOT9T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Serate del 24, 25 e 26 settembre con Feshion Eventi e pizzeria “Andrea&Lauretta”. Assessore Travagli: “Bella sinergia fra associazionismo, privato, pubblico e terzo settore”

[Per l’ottava edizione ‘Pizza street” si trasferisce sotto le stelle del parco Massari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dOeSUTd%269%3dR%26B%3dVNUPd%26B%3dSReV%26L%3d6OGG_Fvpq_Q6_Erqu_O7_Fvpq_PAJNK.8EFB6z21J0LB0.6K_Fvpq_PAAFHDM03_Mntn_W3UPcRZ_Fvpq_PACI32y6xN2EH6M0CI2.9HH9%265%3dAPFM1W.A6H%26DF%3dRRYTS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

L’ottavo appuntamento con “Pizza Street”, la manifestazione dedicata alla pizza di qualità curata da Feshion Eventi e realizzata in collaborazione con la pizzeria “Andrea&Lauretta”, torna dal 24 al 26 settembre 2021 ma sceglie come nuova location il parco Massari. L’iniziativa, che si avvale del patrocinato dal Comune di Ferrara, è stata illustrata in mattinata in Municipio dall’assessore alle Attività produttive, Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli assieme a Mirko Marangella e Alessandra Scotti di Feshion Eventi.

“Per ospitare “Pizza Street’ il parco Massari sarà nuovamente protagonista anche questo fine settimana. – ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Angela Travagli – E’ uno spazio già bellissimo di suo ma che è stato ancora più valorizzato quest’anno per avere accolto importanti eventi della città. Si tratta infatti di una location non nuova anche per Fashion Eventi, che qui torna ora con il suo format dedicato alla pizza di qualità, un’iniziativa conosciuta per le sue precedenti edizioni ospitate in via Voltapaletto e in via Contrari. Riscontro con piacere – ha poi aggiunto l’assessore Travagli – come il progetto sia il frutto di una rete di collaborazione fra associazionismo, settore privato e pubblico e terzo settore. Una sinergia virtuosa nella quale non manca certo l’attenzione alla solidarietà”.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

“FEshion Eventi” è lieta di invitarvi, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre, all’ ottava edizione di Pizza Street, che quest’anno si trasferisce in una location tutta nuova: il parco Massari.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara e realizzato in collaboraziobne con la pizzeria “Andrea&Lauretta”.

In queste tre serate, il Parco Massari diventerà una vera e propria pizzeria all’aperto: verrà allestita una distesa di tavoli, un’area baby dove i più piccoli avranno la possibilità di giocare e divertirsi. Si cenerà sotto le stelle con della musica di sottofondo e si degusteranno le specialità della pizzeria “Andrea&Lauretta”.

Il costo del ticket è di 15 euro, e comprende:

– flut di benvenuto offerto dall’ Azienda Agricola Pettyrosso

– una pizza servita al tavolo

– una bibita a scelta tra acqua, bibita analocolica, vino o birra

– una coppetta di gelato monogusto della galateria Hobo

– un simpatico omaggio offerto da Stel e Pasquali

Per i bimbi invece il ticket costa 8€ e comprende: – Pizza Baby – Bibita – Gelato

La manifestazione avrà anche quest’anno un importante risvolto sociale: faranno parte dello staff alcuni volontari dell’ AIL Ferrara- Associazione Italiana Leucemie, che daranno supporto nella distribuzione delle pizze e delle bevande.

Per assicurare un ottimo servizio, il pubblico verrà suddiviso in due fasce orarie:

– Prima fascia oraria: dalle 19.30 alle 21.30

– Seconda fascia oraria: dalle 21.30 alle 23.30

Ogni sera potranno cenare 450 persone: 225 per turno.

Una bella tradizione, che permette di vivere la città da un’altra prospettiva e di stimolare la convivialità, quest’anno più importante che mai, trascorrendo una piacevole serata tra ottimo cibo e bella musica.

POLITICHE GIOVANILI – Giovedì 30 settembre, 21 ottobre e 2 dicembre (17.30 alle 19.30). A partecipazione gratuita ma è necessaria l’iscrizione

[Con ‘Osservatorio Adolescenti’ tre webinar per genitori dedicati a situazione pandemica, nuove tecnologie e comportamenti alimentari](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAfSVFe%269%3dS%26x%3dWNVBe%26B%3dTDfV%26M%3drPGH_2wpr_C7_Escv_O8_2wpr_BBJO7.9EGx7z3mK0MxA.6L_2wpr_BBAG4EMAo_NnuZ_X3VBbVY_2wpr_BBBK33k7xAENkPBJsK-x6yH2KmAALs.DGEv%260%3d0M3RzT.xAG%26A3%3dWQVGX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

Il supporto agli adolescenti fortemente colpiti dalla pandemia, nuove tecnologie e rischi per i ragazzi e infine disturbi del comportamento alimentare, sono i tre temi che saranno affrontati nel ciclo autunnale di incontri on line per genitori di adolescenti organizzato da [Osservatorio Adolescenti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d9h0WDg%26p%3dT%26v%3dY5W0g%26s%3dUBhC%26N%3dpRxI1_PUvX_ae_KY1T_Un_PUvX_ZjP5U.mGnMvFiEmH49rB.nC.mMpRxI_zyWs_A9_vtax_69_zyWs_0D1P5.Av4i9eHv9g4kMqNvC.mM_zyWs_0Dt_KY1T_Unb6W_zyWs_0DsL1CvOiRsKqM-e7wJiLkCrMq.FxFt%26B%3dqN1TgU.vCx%26B1%3dY8WEZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara. I tre webinar – a partecipazione gratuita ma è necessario iscriversi – sono in programma a cadenza mensile a partire da giovedì 30 settembre 2021. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 17.30 alle 19.30.

Ad aprire i lavori giovedì 30 settembre 2021 sarà lo psicologo e psicoterapeuta presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano Matteo Lancini, che affronterà il tema del supporto agli adolescenti fortemente colpiti dalla situazione pandemica.

A seguire, giovedì 21 ottobre, Maria Alario, psicologa e vicepresidente dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, parlerà del ruolo delle nuove tecnologie nella vita dei ragazzi e i rischi nei quali possono incorrere.

L’ultimo incontro per l’anno 2021 sarà giovedì 2 dicembre con Franca Emanuelli, direttrice UOC Neuropsichiatria Infantile Adolescenza dell’ASL di Ferrara, che affronterà i temi dei disturbi del comportamento alimentare.

Tutti gli incontri si svolgeranno on line sulla piattaforma meet.google.com

CULTURA – Mercoledì 22 settembre 2021 alle 17,30 nel Salone del Plebiscito della residenza comunale (conferenza stampa in sala degli Arazzi)

[Nuova mostra su Dante a Ferrara, si svela autore inesplorato. Domani la presentazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dOgLZTf%262%3dW%26B%3dXGZPf%265%3dXRgO%26Q%3d6Q0L_Fxiv_Q8_8wqw_HB_Fxiv_PCCSK.08KB8s71L3QBB.yP_Fxiv_PC4KHFFE3_Ogyn_YvZPeLf_Fxiv_PC4QCSq-ICP0Ny-PA-0yK0A-4B8NyOq-O7-PBA08-qQHL8A-7KuODI5NyQ5-0CJqJ7-Iq-LFB9ABQqV7L4A.6Q3H%262%3dJAOJ0H.J3Q%26yO%3dOa7y8qJcP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

NUOVA MOSTRA SU DANTE A FERRARA, SI SVELA AUTORE INESPLORATO. DOMANI LA PRESENTAZIONE ALLA STAMPA

Ferrara, 21 set – E’ dedicata a un autore ferrarese inedito, vissuto tra ‘800 e ‘900, la nuova mostra su Dante che sarà ospitata, dal 23 settembre, a palazzo Municipale, a Ferrara. L’appuntamento sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 22 settembre, alle 17,30 nel Salone del Plebiscito della residenza comunale (conferenza stampa in sala degli Arazzi). Saranno presenti: il sindaco Alan Fabbri, l’assessore Marco Gulinelli, lo storico dell’arte Lucio Scardino. E’ inoltre previsto un intervento del presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi.

L’autore al centro della nuova esposizione è Manfredo Manfredini, ferrarese di nascita (1881-1907), prematuramente scomparso a 25 anni e illustratore di una delle edizioni più popolari della Divina Commedia, l’edizione Nerbini. La mostra realizzata in Comune porta con sé un catalogo che rappresenta la prima pubblicazione specifica mai realizzata su Manfredini.

A firmarne lo studio e la ricerca – relativa alla vita e alle opere – è stato lo storico dell’arte Lucio Scardino, con la realizzazione del catalogo dal titolo “Manfredo Manfredini e il mito di Dante a Ferrara tra ‘800 e ‘900”, che ha la postfazione di Vittorio Sgarbi e che sarà destinato anche a disegnatori, illustratori e studiosi contemporanei che si sono interrogati sulla controversa figura di Manfredini. Figura che ha, tra le altre cose, realizzato 66 tavole dedicate al Sommo Poeta e ha volgarizzato tutti i canti della Divina Commedia. Scardino ha inoltre allargato il campo d’indagine all’intera fortuna di Dante a Ferrara, nel periodo tra ‘800 e ‘900, periodo in cui – sottolinea – Dante è stato fonte di particolare ispirazione e di grande successo nell’opera di tanti artisti locali, di respiro nazionale e internazionale, tanto che oggi un quadro come il “Paolo e Francesca” del ferrarese Gaetano Previati è stato richiesto dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze per la propria mostra dantesca. Proprio a questo periodo si deve inoltre la ricostruzione della celebre cripta degli Aldighieri nella chiesa di Santa Maria Nuova, a Ferrara.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare

(Ferrara Rinasce)

PARI OPPORTUNITA’ – Ass. Kusiak: “è la conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla rete costituita dal Comune di Ferrara con il Cedis e gli attori sociali del territorio”

[Fondi regionali in arrivo per il progetto “Welfare Comune” a sostegno della presenza paritaria delle donne nella vita economica e lavorativa](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dCaMaHZ%263%3dX%26z%3dRHaDZ%266%3dYFaP%26R%3dtKAM_4rjw_E2_9xeq_IC_4rjw_D7DT9.49Lz2t8oF4Rz6.zQ_4rjw_D75L60GFq_Ihzb_SwaDYMY_4rjw_D7wLz5z-Oq8zLz23F-uE-rO40CL-269-Fx-G9Ls6AQ1-NvIr29B-oF4Rz6-r-P1JABsE6-AqC38-2IvPqEG8-229F629Fm-5vIx6-uLzEv-8m2rKqC38-80A8-q46K1Dz0m-6-388F9860C8.tK4I%26p%3dDBP84I.KqK%26zP%3dCUKdD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

Punta a promuovere esperienze di scambio e mutuo aiuto per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il progetto “Welfare Comune” per il quale il Comune di Ferrara e il Cedis – Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Ferrara aps hanno ottenuto un contributo regionale di 21mila euro. Il progetto, del costo complessivo di 30mila euro, era stato infatti candidato al bando regionale 2021 per il finanziamento di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio.

“L’assegnazione del contributo regionale – dichiara l’assessore comunale alle Pari opportunità Dorota Kusiak – è la conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla rete costituita dall’Amministrazione comunale con gli attori sociali del territorio, quotidianamente impegnati nel sostegno all’organizzazione dei tempi di vita e alla partecipazione delle donne alla vita economica. Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con il Cedis che già con il Bando regionale precedente aveva avviato un progetto di prossimità sempre sul tema del sostegno della presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti finalizzati al work life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone. ”

Nel dettaglio, il progetto “Welfare Comune” mira a valorizzare una rete comunitaria in cui istituzioni, Centro per le famiglie, adulti, famiglie, nonni e piccole realtà del Terzo settore si aiutino solidalmente. L’intento è quello di creare uno spazio innovativo, in dialogo con le realtà educative istituzionali, capace di generare, a partire da quelle esistenti e sperimentate attraverso il Progetto “La Casa della Famiglia”, relazioni e dinamiche di mutuo aiuto che rispondano in maniera adeguata alle esigenze che si manifestano nel vivere quotidiano. Più spazi di relazioni in cui si possano affrontare le sfide quotidiane e semplici, ma che molte volte, soprattutto per le mamme e le donne diventano situazioni di emergenza: malattie dei figli; maternità; tematiche lavorative, difficoltà economiche e altre ancora. Un luogo quindi, in dialogo tra l’ente pubblico e il territorio che valorizzi le risorse di tempo, educative, di prossimità, che sono certamente notevoli, per costruire insieme risposte partecipate.

“Siamo contenti che il progetto Welfare in Comune sia stato valutato positivamente e premiato dalla Regione Emilia Romagna- affermail responsabile del Cedis Ferrara Riccardo Benetti. – Ringrazio il Comune di Ferrara e le associazioni che si accompagneranno al Cedis nello svolgimento del progetto. Siamo contenti che venga premiato l’intervento sui temi del bando ‘Assieme’ come segno della creatività che viene dai corpi intermedi del privato sociale sostenuti dall’istituzione del territorio. Questa alleanza è una strada privilegiata per la ripartenza nella situazione di emergenza che stiamo affrontando e che valorizza la comunità come soggetto capace di costruzione di azioni che mettono al centro il bene di tutti”.

Per la realizzazione del progetto il Comune ha destinato al Cedis un contributo di 4mila euro approvato oggi dalla Giunta municipale.

PARI OPPORTUNITA’ – Mercoledì 22 settembre 2021 alle 17,30 nella sala Arengo del Comune di Ferrara. Interverrà l’assessore Kusiak

[Incontro con UDI Ferrara APS per presentare il libro di Monica Lanfranco “Voi siete in gabbia noi siamo il mondo. PuntoG. Il femminismo al G8 di Genova”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6a8bAZ%26n%3dY%26s%3dR3b7Z%26q%3dZ9aA%26S%3dmKvN_wrUx_82_tyXq_4D_wrUx_77yU2.4tMs2e9hFoSs6.kR_wrUx_77pMy02Gj_IS1U_Shb7Y8a_wrUx_77xMn9f2c-JkCy6-kL-l2d0n2-pMn-Jk9rF-kJ-rFpBt-GwLyFi-Gq-7gKr0pGxDq-9q-80-Bn-8gLtMc.FyDn%26B%3drLuThS.pCy%260u%3dY9U9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

Mercoledì 22 settembre 2021 alle 17,30 nella sala Arengo del Comune di Ferrara, UDI Ferrara APS in occasione del diciannovesimo Festival dei Diritti, con il patrocinio del Comune di Ferrara, presenterà il libro di Monica Lanfranco “Voi siete in gabbia noi siamo il mondo. PuntoG. Il femminismo al G8 di Genova”, edito da Vanda Editore.

A vent’anni dal G8, Monica Lanfranco, giornalista, attivista e, al tempo, una delle venti portavoce del Genoa Social Forum ripercorre nel suo libro l’esperienza importante dal punto di vista delle donne che c’erano. Un racconto personale e politico non solo degli eventi, ma anche di elaborazioni di progetti femministi che si alternarono intrecciando voci diverse per ragionare sulla globalizzazione e sul suo impatto sulle vite delle donne del mondo: lo chiamarono Punto G: Genere, Genova, globalizzazione.

L’autrice dialogherà con Cristina Zanella.

Precedono l’incontro i saluti dell’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Dorota Kusiak.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anti-covid (distanziamento, obbligo di mascherina). Per partecipare è necessario esibire la Certificazione verde (Green Pass).

Accesso fino ad esaurimento posti.

(comunicazione di Udi Ferrara)

[CANILE MUNICIPALE, IPOTESI DOLOSA PER CANE MORTO AVVELENATO. FABBRI E BALBONI: “DENUNCEREMO IL FATTO PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI. PRESTO TELECAMERE DI SORVEGLIANZA NELLA STRUTTURA”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0f6YEe%26l%3dV%26w%3dW1YAe%26o%3dWCf9%26P%3dqPtK_1wSu_B7_rvbv_2A_1wSu_ABwR6.9rJw7c6lKmPwA.iO_1wSu_ABnJ3EzDn_NQxY_XfYAd6Y_1wSu_ABc6wEl0-vQnDlEp6uA-iKxPeNr-0oGxOa-8jJe-HxNtJ-jRv0uAn6vAnOx-Ba7kNi-0-k7l7xJi-9nJuIlAr0vK-iG-o7tOx-En9rRi947r0-r-NeNyKnNj8iGr-Lr02Po-OnHe8jIeMn-0i-NxNv0pHi6wVa-InHl6-2PrP3PuMj.DtHu%260%3dmP2RcW.wAt%26D2%3dW4Y6j7aFX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

“Qualcuno si sarebbe introdotto al canile municipale per avvelenare un cane. Un gesto barbaro, vile, sconcertante, gravissimo . L’assessore Balboni sporgerà denuncia per conto dell’Amministrazione: un atto che è fondamentale e che esprime la nostra volontà di combattere con massima fermezza la violenza in tutte le sue forme, anche a danno degli animali. Mi auguro che si faccia presto chiarezza sui fatti, ringrazio pertanto il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria di Ferrara per le prime verifiche che ha operato e le forze dell’ordine per il loro lavoro di indagine che metteranno in campo. Mi auguro che, qualora fosse confermato che il fatto è stato doloso, il o i responsabili siano puniti severamente”. Queste le parole del sindaco di Ferrara Alan Fabbri informato sui fatti avvenuti alcuni giorni fa al Canile Municipale.

“Una mattina gli operatori del canile – spiega l’assessore con delega alla Tutela degli Animali Alessandro Balboni – hanno trovato Leo, un cane ospitato nella struttura comunale, morto in box. L’Ausl ha fatto l’esame autoptico, come di prassi per tutti i decessi del canile, quindi le analisi del sangue che hanno evidenziato la presenza di veleno per topi. Mi recherò alla Questura di Ferrara per sporgere denuncia”.

E’ stato inoltre verificato dalle autorità sanitarie che le esche presenti in struttura fossero opportunamente collocate e conservate: trovando tutto a posto si sospetta che il fatto possa essere doloso.

“Un gesto di tale crudeltà, così gratuita, non può essere tollerato – ha sottolineato l’assessore Balboni-. Siamo costernati da questo episodio; quando i gestori del Canile, con cui siamo costantemente in contatto, ci hanno riportato la notizia siamo rimasti sconvolti. Oltre a ricorrere alle vie legali, stiamo già provvedendo a dotare il canile di un sistema di videosorveglianza”.

Nella foto: Leo, il cane ospitato dal Canile municipale

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 23 settembre alle 12 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione dell’Associazione MusicFilm – APS e della sua futura programmazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2eCZ7d%26s%3dW%26o%3dV8Z3d%26v%3dX5eF%26Q%3diO1L_svZv_46_ywTu_9B_svZv_3A4Sx.8yKo6j7dJtQo0.pP_svZv_3AuKuD7Ef_MXyQ_WmZ3cCa_svZv_3AwNf7b6hNlJu67EpIl-0fGs7tNv9j67EpIl-IvNp9gDsI-bKz-A-e0sHb-N27-gP1Qs6-wNpBy7nHhVjJuA.iOtH%26e%3dH2Ow89.JfO%26pO%3d2YAc3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

Giovedì 23 settembre 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per presentare l’Associazione MusicFilm – APS e la sua futura programmazione, fra cui la nuova edizione di “MusicFilm/ 5° Festival delle colonne sonore” e la prima edizione del Premio cinematografico dedicato ad Ernesto Brancucci.

All’incontro con i giornalisti interverranno Marco Gulinelli assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, Edoardo Boselli presidente Associazione MusicFilm, Claudio Benvenuti referente provinciale Fondazione Telethon, Roberto Manuzzi direttore Ferrara Film Orchestra, Federica Pocaterra referente “Ferrara La Città del Cinema”.

GIUNTA COMUNALE – Le principali delibere approvate nella seduta del 21 settembre 2021

[Un avviso pubblico per l’installazione delle decorazioni luminose natalizie nel centro cittadino; Ferrara conferma l’adesione al Forum per la sicurezza urbana; dall’1 al 3 ottobre il ‘Festival Internazionale’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1a7W6Z%26m%3dT%26n%3dR2W2Z%26p%3dU4a0%26N%3dhKuI_rrTs_32_stSq_39_rrTs_27xPw.4sHn2d4cFnNn6.jM_rrTs_27oHt01Be_IRvP_SgW2Y7Y_rrTs_27bOv0tH-pLc5l0dH-p6s-EiEtMaCm4z0pGe-5fEl6-e8cFs4z0pGi-CvFiEpLe-EbMaCjSi6-o8l-4fGtIp-6iKu4d0oH-f6sKaIb-6oEg8rDb-Ea5fLiFo8-aC-gHrLn-IeI-m4-s0dNr61Sa-Ls5aEb-7aCmT-aC-4-HtKp5r6-jE-f6tMiMbE-iEu8rEbSiFo4l4a2b6.iMmC%26e%3dFuJw62.EfM%26iJ%3d2W4X3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 21 settembre 2021:

>>Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo – Assessore Matteo Fornasini:

Festività natalizie 2021: in arrivo un avviso pubblico per l’affidamento dell’installazione delle decorazioni luminose nel centro cittadinoSulla scia delle iniziative di ripresa e rilancio del territorio, Ferrara pensa già al Natale, come occasione per rafforzare l’immagine della città e la sua capacità attrattiva commerciale e turistica. La Giunta comunale ha infatti dato il proprio via libera alla predisposizione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende cui affidare la realizzazione di installazioni e decorazioni luminose natalizie nelle vie del centro storico e nelle principali strade a vocazione commerciale della città, mettendo a disposizione uno stanziamento complessivo di 110mila euro. I progetti che saranno presentati dalle aziende saranno valutati da una commissione tecnica ad hoc, secondo principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.

“Il periodo natalizio – sottolinea l’assessore comunale al Turismo e Commercio Matteo Fornasini – è tradizionalmente un momento di festa e rinascita, ancora più atteso dopo i lunghi mesi della pandemia, e simbolicamente rappresentato dalle luminarie e dagli addobbi nelle vie del centro cittadino. Per questo l’Amministrazione comunale, accanto alla promozione delle tradizionali iniziative culturali, musicali e di spettacolo di fine anno, sta già pensando, in sintonia con le associazioni di categoria del territorio, anche alla programmazione delle decorazioni luminose, come segno di festa e per rafforzare l’immagine di Ferrara, nell’ottica di un’accoglienza turistica di prestigio e di una valorizzazione commerciale delle principali vie e piazze della città, in un periodo solitamente dedicato anche agli acquisti”.

>> Assessorato Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio – Vice Sindaco Nicola Lodi:

Ferrara conferma l’adesione al Forum per la sicurezza urbana

La Giunta ha approvato anche per l’anno in corso il rinnovo dell’adesione al Forum europeo ed italiano per la sicurezza urbana, a cui il Comune di Ferrara è affiliato già dal 2000 su sollecitazione della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di partecipare allo scambio di informazioni sul tema della sicurezza fra le varie Amministrazioni italiane ed europee.

Il Forum Italiano è un’associazione attiva in oltre settanta città, province e regioni italiane, con l’intento di promuovere nuove politiche di sicurezza urbana ed è, inoltre, una delle sezioni nazionali del Forum europeo, al quale sono associate oltre duecento città e amministrazioni territoriali europee di dieci diversi paesi. L’adesione al Forum europeo comporta l’iscrizione automatica a quello italiano.

La quota associativa per il 2021 è di 4.335 euro.

>> Assessorato Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, Unesco – Assessore Marco Gulinelli:

Festival Internazionale a Ferrara 2021: dall’1 al 3 ottobre tre giorni di dibattiti in città

E’ in calendario per il week end dall’1 al 3 ottobre l’edizione 2021 del ‘Festival Internazionale a Ferrara’, organizzato dal settimanale ‘Internazionale’ e dall’associazione IF, con il supporto organizzativo e logistico, oltre che il patrocinio del Comune di Ferrara. Ancora una volta, la città sarà teatro di incontri, mostre, seminari e conferenze, con la partecipazione di alcuni tra i più noti giornalisti europei ed extraeuropei, che interverranno sulle questioni internazionali di maggiore attualità. Come già per la passata edizione, la manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste per il contenimento della diffusione del Covid. Dall’Amministrazione comunale tutte le agevolazioni e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del programma di appuntamenti.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo [https://www.comune.fe.it/it/b/17507/albo-pretorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d0aTVEZ%260%3dS%26w%3dROVAZ%26C%3dTCaW%26M%3dqKHH2_IouY_Ty_JZtn_To_IouY_S4O6N.1GvLB7.o6.7L_1rqr_A77L_1rqr_A7z_JZtn_ToRUWIX_Fsbq_P8jC3j2yzG-yI3LxI7G%26m%3dDIK54P.FnK%267K%3d0URYA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Cantiere notturno per corso Porta Reno. Vicesindaco Lodi sul posto stanotte: “Lavori fondamentali, cronoprogramma condiviso. Uniamo esigenze per non penalizzare le attività”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8bRaCa%268%3dX%26u%3dSMa9a%26A%3dYAbU%26R%3doLFM_ysow_03_DxZr_NC_ysow_98IT4.5DLu3y8jG9Ru7.5Q_ysow_980L1ALFl_JmzW_T2a9ZRd_ysow_98y8uL5By7-0L1LGOuG-yLyKA-MvJF8-y70L-3AyBzA0Ah5A-Iv65-P2D-BLzLA-P130L1L1-IhNAOp-8AKk39BuLwIp-5DLuGBOv9D8tEw8h3w-0vFzF3AEL-2F58tG-1Pp91K77-0Lu-H1KhD5W73DB-s7-wQ1AHF13.4QtD%26z%3dJ2KH09.F1Q%26pK%3dMaAYN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

CANTIERE NOTTURNO PER CORSO PORTA RENO. VICESINDACO LODI SUL POSTO STANOTTE: “LAVORI FONDAMENTALI, CRONOPROGRAMMA CONDIVISO. UNIAMO ESIGENZE PER NON PENALIZZARE LE ATTIVITÀ”

Ferrara, 21 set – Un cantiere notturno per non ostacolare negozi e ristoranti in una zona ad alta densità di insediamento di attività: nasce così l’idea di realizzare la ripavimentazione nelle ore serali in corso Porta Reno. I lavori sono partiti ieri sera, con operai e mezzi attrezzati per operare senza la luce naturale, ma con l’ausilio di una illuminazione specifica. A realizzare l’intervento è l’impresa Sintexcal, in subappalto alla ‘Spina Michele’, che ha effettuato nelle scorse settimane una decina di altre ripavimentazioni tra città e frazioni (l’ammontare complessivo dell’investimento, a tal fine, è stato di 700mila euro). Il cantiere notturno di corso Porta Reno durerà fino a giovedì. Gli operai hanno proceduto, ieri, con le operazioni preliminari di raschiatura del precedente manto e, da stasera, inizierà la posa delle nuove superfici.

“D’intesa con i commercianti – spiega il vicesindaco e assessore Nicola Lodi, che stanotte ha incontrato impresa e addetti e assistito alle prime fasi dei lavori – stiamo realizzando un intervento atteso e fondamentale per il miglioramento della qualità stradale. Il periodo scelto non è stato casuale, ma arriva a conclusione della stagione estiva, per preparare questa via di accesso alla piazza al rilancio degli eventi e degli appuntamenti autunnali e per dare ulteriore decoro e infrastrutture adeguate a cittadini, negozi, ristoranti. Il monitoraggio della qualità delle strade è costante e, nei limiti del possibile, cerchiamo di individuare le migliori forme per contemperare tutte le esigenze: quelle dei cittadini e quelle commerciali, unitamente all’esigenza di effettuare gli interventi utili alla città”.

Gli operai dell’impresa Spina Michele, prima delle operazioni in corso Porta Reno, hanno realizzato asfaltature anche in: viale Po, via dei Prati, via Lavezzola, a Francolino, via Olmo e via della Quercia, in prossimità del santuario del Poggetto. Lavori sono stati effettuati anche in: via Ladino, a Porotto, via Sgarbata, in località San Bartolomeo (da via Masi fino a via Pandolfina) e corso Porta Mare, nel tratto compreso tra Corso Ercole I° d’Este e via Borso.

(Ferrara Rinasce)

CULTURA. – Dal 25 settembre 2021 il Jazz Club Ferrara riapre le sue porte alla città dopo lo stop determinato dall’emergenza sanitaria

[Il Torrione San Giovanni si accende con la prima parte di “Ferrara In Jazz 2021/229”, otto lunghi mesi di grande musica, didattica ed esposizioni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dMbAaRa%26q%3dX%260%3dS6aNa%26t%3dYPbD%26R%3d4LyM_DsXw_O3_wxor_7C_DsXw_N82TI.5wL03h8yGrR07.nQ_DsXw_N8sLFA5F1_JVzl_TkaNZAe_DsXw_N8o8L8w3fR.mQ9D%26i%3dJGK10N.FjQ%265K%3d6aPY7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-09-2021

(Comunicazione a cura Associazione Culturale Jazz Club Ferrara)

Con Ferrara in Jazz 2021/22 il [jazzclubferrara.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLbPUQa%266%3dR%269%3dSKUMa%269%3dSObS%26L2v3u%3d3LDG_Csmq_N3_Brnr_L7_Csmq_M8GNH.BuQK56Lw8yIC3B2.xG7%265%3d8MCMxT.86E%26AC%3dROVQS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) riapre le sue porte alla città dopo il lunghissimo stop determinato dall’emergenza sanitaria.

La ventitreesima edizione della prestigiosa rassegna, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna ed il prezioso sostegno di numerosi partner privati, prenderà il via sabato 25 settembre ed ogni singolo appuntamento sarà fruibile fino a maggio 2022, in totale sicurezza, nella suggestiva sede del Torrione San Giovanni, bastione rinascimentale inscritto nella lunga lista dei beni UNESCO e location per il cinema di Emilia-Romagna Film Commission.

Il sipario si alzerà sui 23 elementi della Tower Jazz Composers Orchestra – l’orchestra residente del Jazz Club – con ‘So Long Marco’, un concerto omaggio all’artista ferrarese Marco Jannotta esattamente nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.

Coraggioso ed inclusivo. Sono forse queste le parole che meglio descrivono un palinsesto pensato per abbracciare la città ed il suo territorio. Aumentano le proposte d’ascolto, distribuite su quattro serate alla settimana – dal giovedì alla domenica – tre delle quali gratuite per i soci under 30; la qualità delle stesse gode di quell’alternanza tra protagonisti del jazz nazionale ed internazionale che costituisce da sempre la cifra del Torrione, della presentazione di giovani talenti, nuovi progetti e ancora di jam session, didattica ed esposizioni.

Da ottobre a dicembre il pubblico del Jazz Club Ferrara potrà così godere di oltre 40 appuntamenti, molti dei quali fruibili anche in modalità streaming, che coinvolgono oltre 100 artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Seamus Blake, Maria Pia De Vito, Christian Sands, Roberto Taufic, Emmet Cohen, Roberto Gatto, Linda May Han Oh, Peter Bernstein, Tiziana Ghiglioni, il Trio Bobo, Don Byron e Aruán Ortiz, Joëlle Léandre, Antonio Faraò, Graig Taborn, Alfio Antico, Massimo Faraò, Uri Caine, Ralph Alessi, Zeno De Rossi, Giancarlo Schiaffini, Ches Smith, Francesco Cusa, George Cables, Fabrizio Puglisi, Piero Odorici e moltissimi altri.

Un’edizione di queste proporzioni sarebbe impensabile senza il network di prestigiose collaborazioni avviate con Bologna Jazz Festival, Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna, Jazz Italian Platform, Italia Jazz Club, Seven Virtual Jazz Club, Conservatorio “G. Frescobaldi”, Associazione Istantanea, Associazione Musicisti di Ferrara e BilBOlBul – Festival internazionale dell’illustrazione e del fumetto. Il programma della seconda parte della stagione (gennaio-maggio) sarà presentato in altra sede.

“Finalmente siamo pronti per ripartire con i concerti di Ferrara in Jazz nel magnifico Torrione San Giovanni! Contenitore ideale per tutti coloro che vogliano provare l’emozione della musica dal vivo in un luogo straordinario ed unico al mondo. Chi ama la musica, chi è una persona curiosa non può quindi perdere l’occasione di passare una serata da noi.” Federico D’Anneo, presidente Associazione Culturale Jazz Club Ferrara

“Il ritorno all’attività con pubblico in presenza ci ha restituito l’entusiasmo per ripartire e immaginare, con tutti gli scongiuri del caso, una nuova ricca stagione concertistica. Una sfida raccolta assieme a tantissimi partner storici e a nuovi soggetti e coronata dall’accreditamento del Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura. Recupereremo dapprima i concerti cancellati nelle precedenti stagioni, per poi proiettarci verso nuove proposte artistiche, con la qualità che ci ha sempre contraddistinto. Non ci resta che incrociare le dita e invitare tutti coloro che hanno animato le serate del Jazz Club a riappropriarsi del Torrione assieme a noi e speriamo, a tanti altri nuovi soci.” Francesco Bettini, direttore artistico di Ferrara in Jazz

Il PALINSESTO è un calibrato equilibrio tra avanguardia e tradizione, che attinge dal miglior jazz della scena internazionale, con particolare riferimento all’area newyorchese, per poi spaziare con leggiadria tra Europa e Sud America.

Sul solco della TRADIZIONE, ma con uno sguardo volto al futuro, è il nuovo trio pianoless del sassofonista Seamus Blake, completato da Dario Deidda al basso elettrico e Greg Hutchinson alla batteria (02/10 in collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna), e quello guidato da uno dei pianisti più apprezzati al mondo, Antonio Faraò (27/11); altro pianista dalla tecnica impeccabile, maturata anche grazie alla proficua collaborazione con Christian McBride, suo mentore, è Christian Sands, il cui elegante fraseggio non concede nulla al virtuosismo fine a sé stesso. Lo potremo ascoltare in trio sabato 6 novembre, in collaborazione con Bologna Jazz Festival. Segno dei tempi è l’avventura del giovane pianista Emmet Cohen, autorevole rappresentante della nouvelle vague del jazz contemporaneo, che si è affermato su scala globale grazie allo straordinario successo dei concerti in streaming Live from Emmet’s Place, realizzati con il consolidato trio che calcherà il palcoscenico del Torrione sabato 16 ottobre. Ad ottobre è tempo anche dell’esplosiva miscela jazz, funk e rock del Trio Bobo, progetto creato dai musicisti della sezione ritmica di Elio e le Storie Tese con il chitarrista Alessio Menconi (29/10 in collaborazione con Bologna Jazz Festival). Il 13 novembre, invece, vede un grande ritorno, quello di Peter Bernstein, uno dei chitarristi più apprezzati della scena internazionale fin dai primi anni ’90. In quartetto con Sullivan Fortner (piano), Doug Weiss (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria), Bernstein presenterà What Comes Next, progetto fresco di stampa (appuntamento in collaborazione con Bologna Jazz Festival). Sabato 20 novembre segue WE4, altro nuovo progetto a firma del trombettista Fabrizio Bosso realizzato in quartetto subito dopo il confinamento forzato. WE4 porta con sé la consapevolezza del valore di fare musica insieme; è la rappresentazione compiuta, nelle composizioni, nel suono e nell’interplay di ciò che significa essere un gruppo. Appuntamento da non perdere è anche quello di martedì 7 dicembre, quando in occasione del tour europeo, farà tappa al Torrione il trio del pianista Uri Caine. Il tentativo di inquadrare Caine in un determinato filone estetico risulta vanificato sin da un primo approccio alla poliedricità della sua scrittura musicale. Quest’ultima è dettata da una molteplicità di interessi tale da porlo a proprio agio sia con la rivisitazione di intere pagine della storia della musica classica, sia con la tradizione ebraica, per poi fondere la contemporaneità della scena creativa statunitense. Un viaggio à rebours, alla grande stagione del modern jazz è, infine, il live del quartetto guidato da George Cables, che torna al Torrione corroborato dallo swing del sassofonista e amico fraterno Piero Odorici (11/12 in collaborazione con Bologna Jazz Festival).

Di TAGLIO CONTEMPORANEO è Walk Against The Wind, nuovo progetto della straordinaria contrabbassista Linda May Han Oh (già con Pat Metheny, Joe Lovano, Dave Douglas…) che farà tappa al Torrione sabato 23 ottobre. Si prospettano sentieri improvvisativi a briglie sciolte anche quelli percorsi da un’altra protagonista della scena creativa internazionale, Joëlle Léandre. La contrabbassista francese dialogherà con Tiziana Ghiglioni e Giancarlo Schiaffini, senza alcun dubbio due compagni ideali di viaggio per formazione musicale e analogie di linguaggio (30/10 in collaborazione con Bologna Jazz Festival). Altro appuntamento che promette scintille è quello con il nuovo trio collettivo formato da Craig Taborn (piano), Ralph Alessi (tromba) e Ches Smith (batteria), in agenda venerdì 5 novembre (in collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna). Sabato 4 dicembre, infine, è la volta del duo formato da Don Byron (sax tenore e clarinetto) e Aruán Ortiz (piano), protagonisti di due generazioni che hanno definito l’avanzamento della frontiera jazzistica. Il loro dialogo musicale è votato alla totale elusione del prevedibile, tanto che ogni nuova esecuzione si tramuta in una reinvenzione a due voci (in collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna).

Due le occasioni d’ascolto per gli amanti del pianeta SUD AMERICA: sabato 9 ottobre è tempo di Linha de Passe, progetto transculturale del trio formato da Maria Pia De Vito (voce), Roberto Taufic (chitarra) e Roberto Rossi (batteria e percussioni), che svela quanto mondi espressivi apparentemente distanti quali la musica brasiliana, quella napoletana e il jazz, abbiano in realtà moltissimi elementi in comune (concerto organizzato nell’ambito dell’ITAClub Jazz Festival). Sabato 18 dicembre invece ci lasceremo coinvolgere dalla rivisitazione di brani, noti e meno noti, del jazz afro-cubano ad opera del Cuban Jazz Quintet guidato dal pianista Massimo Faraò, coadiuvato dalla verve del noto percussionista Ernesttico.

Particolare attenzione al fertile humus musicale del territorio, come a protagonisti della scena nazionale, sono i venerdì di HAPPY GO LUCKY LOCAL, caratterizzati dalla presentazione di giovani talenti e nuovi progetti, seguiti da imprevedibili jam session. Da segnare in agenda in questa prima parte di stagione: Francesco Cusa & The Assassins (8/10), Duck Juice House Made of Sticks (15/10), Alfio Antico ‘Trema la Terra’ (22/10), Zeno De Rossi ‘Elpis’ (12/11 in collaborazione con Bologna Jazz Festival), Luca Sguera Aka (26/11), Collettivo Fawda (10/12) e Helga Plankensteiner ‘Jelly Roll’ (17/12).

Torna finalmente a “giocare in casa” la TOWER JAZZ COMPOSERS ORCHESTRA, l’apprezzata orchestra residente del Jazz Club Ferrara che, oltre ad inaugurare questa edizione di Ferrara in Jazz (sabato 25/9), si esibirà il giorno seguente (domenica 26/9) al Mercato Sonato di Bologna. Le successive occasioni d’ascolto, in programma il 24 ottobre, il 21 novembre e il 19 dicembre, arricchiscono il nuovo contenitore musicale – realizzato in collaborazione con Associazione Istantanea – che animerà le domeniche pomeriggio del Torrione.

ISTANTANEA è l’ideale spazio d’incontro tra la Tower Jazz Composers Orchestra e Istantanea Ensemble (collettivo nato nel 2018 in seno alle esperienze che fanno capo al Mercato Sonato di Bologna) che vive dell’osmosi tra compositori e artisti di diversa estrazione, intenti a generare percorsi trasversali nel panorama dell’arte più attuale, dando vita a un proteiforme arcipelago di grande biodiversità creativa. Segnaliamo qui gli appuntamenti in programma: Trees of Mint + Cabeki (3/10), Geilerdreier (10/10), Wanderlust (17/10), Divina (31/10), Spell Hunger (7/11), Ai confini del violoncello: un’esperienza in suoni (14/11), Naddei – Perinelli “Gemelli” (28/11), Istantanea Ensemble (05/12) e Sliders (12/12). Tutte le performance pomeridiane (con inizio alle ore 18.30) saranno seguite da aperitivo o cena con accompagnamento musicale al wine bar del Jazz Club.

La consolidata collaborazione con l’Associazione Musicisti di Ferrara si rinnova invece venerdì 01 ottobre, quando il Jazz Club ospiterà il trio Quai Des Brumes che, in occasione della presentazione del nuovo cd ‘Au bord de l’eau’, si amplia avvalendosi di un quartetto d’archi. Il progetto proietta l’ascoltatore nella Parigi anni Trenta: la Ville Lumière era animata in quel periodo da un peculiare crogiolo di culture e di suoni che rimanda tanto alla figura di Django Reinhardt, quanto alla pellicola di Marcel Carné, quel ‘Quai des brumes’ in cui i sogni e i drammi del proletariato urbano parigino assurgevano a dimensione di mito o addirittura di epopea.

Per quel che concerne l’AMBITO DIDATTICO, in collaborazione con il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, il Torrione ospiterà Interplay, workshop di interazione creativa condotto dalla cantante e compositrice svizzero-olandese Susanne Abbuehl. La tre giorni – il 28, 29 e 30 settembre – confluirà in un concerto serale dell’Abbuehl, accompagnata per l’occasione da Fabrizio Puglisi al pianoforte e Walter Paoli alla batteria. Questa performance inaugura altresì Fresh & Bold, primo festival jazz a firma del Conservatorio estense che ha individuato nel Torrione la sede ideale per il suo svolgimento. Fresh & Bold animerà i giovedì sera di ottobre con una serie di concerti degli allievi e dei docenti del Conservatorio stesso. Qui gli altri appuntamenti in programma: Succi – Puglisi – Dallaporta – Paoli (07/10), Past1 Trio + Revealing Melba – A Heartfelt Tribute to Melba Linston’s Music (14/10), Divine Songs – A Tribute to Alice Coltrane (21/10), Ars Antiqua World Jazz Ensemble + The Flute Orchestra (28/10).

Il Jazz Club Ferrara è inoltre sede deputata alla presentazione di alcune delle formazioni vincitrici del contest internazionale organizzato da 7 VIRTUAL JAZZ CLUB, al quale è già possibile iscriversi per partecipare alla prossima edizione su 7virtualjazzclub.net. Quest’anno calcheranno il palcoscenico del Torrione: Nausyqa + Tommaso Perazzo Trio, venerdì 19 novembre e Camila Ronza Trio, venerdì 3 dicembre.

Immancabile infine l’appuntamento con le ESPOSIZIONI di quella che può essere definita la piccola art gallery del Jazz Club. Dal 30 settembre, le nicchie del Torrione ospiteranno “Espedienti per un brano jazz”, personale del giovane illustratore Maurizio Lacavalla. Miles Davis, Billie Holiday, Thelonious Monk, John Zorn. Il metallo degli strumenti, la limpidezza del suono. Una poesia di Gregory Corso rimaneggiata più e più volte. I neri profondi di un film di Malle. Lacavalla cerca di farsi strada nel jazz senza sfaldarne le ombre, viaggiando a fari spenti. La mostra, curata da Eleonora Sole Travagli, è realizzata in collaborazione con BilBolBul – Festival internazionale dell’illustrazione e del fumetto ed Endas Emilia-Romagna ed è inscritta nel progetto “Intrecciare Cultura” patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’Associazione Culturale Jazz Club Ferrara consente di ampliare la propria base sociale attraverso il TESSERAMENTO a Endas, che riserva ai propri soci numerose agevolazioni su scala nazionale, insieme alla possibilità di fruire di un numero di appuntamenti di indiscusso valore culturale. Il Jazz Club Ferrara è inoltre parte integrante del circuito MyFe, la carta turistica della città estense.

INFORMAZIONI

[www.jazzclubferrara.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dAc6bFb%26l%3dY%26x%3dT1bBb%26o%3dZDc9%26S9k4a%3drMtN_2tSx_C4_rycs_2D_2tSx_B9wU7.CaX06lSl9eP24r9.mHm%26B%3dwNsTmU.nC4%26Bs%3dYDW7Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas

PRESIDENZA

Federico D’Anneo

DIREZIONE ARTISTICA

Francesco Bettini

🔊 Listen to this