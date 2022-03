(AGENPARL) – lun 21 marzo 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Oq%3dDHOrO_FvUv_Q6_twqu_4B_FvUv_PAcf4Yhe.3HcE0Nr.9CH_twqu_4B4_MSyn_WhNBG.cODS_twqu_4B_FvUv_QAhI6_MSyn_XfNJXxaz_MSyn_XcEA_MSyn_XfJS8i_NoxR_Yy_MSyn_XfRC_MSyn_WhPKV–B_NoxR_XTS_twqu_50DQ_twqu_4b._FvUv_Q9j-ZXK_twqu_573B7_NoxR_XTS_twqu_50DK_twqu_4bN_MSyn_WhZ_FvUv_Q6-_twqu_4bL_MSyn_XfLJ_MSyn_W8FTAddSJ3_NoxR_Yydn_NoxR_6c7yY2I__1TlhNs%261%3dVBbRaA%260%3dAPuR1W.pAH%26Du%3dWSdAb%260%3dV%26p%3dWPa4c%26C%3dW6fW%26O%3d-3YReBbSV4c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 21 marzo 2022

CONFERENZA STAMPA – Martedì 22 marzo alle 11.30 in sala dell’Arengo (residenza municipale)

[Presentazione delle “Attività e le candidature del Comune di Ferrara nell’ambito del PNRR”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d7aEWBZ%26u%3dT%26t%3dRAY8X%26x%3dU0aH%26N%3dnK3I_xrbs_92_1tYq_A9_xrbs_876P3.41Ht2l4iFvNt6.rM_xrbs_87wHz09Bk_IZvV_SoW0WEY_xrbs_87yKkJnGz29BuEn-7kCu8-gK3B2034-k-Cn-6gEmBj23Nx6-m8r-4xF1En-7o-7nKx214-t6uEgDkBzF-m8r-GwKx.93Fr%265%3dvNyMlU.t634g2j%26By%3dRDbEW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Martedì 22 marzo alle 11.30 in sala dell’Arengo (residenza municipale) è in programma una conferenza stampa per illustrare le “Attività e le candidature del Comune di Ferrara nell’ambito del PNRR”

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Alan Fabbri, l’assessore Andrea Maggi (Lavori Pubblici, Sport, Recovery Fund) e Alessia Pedrielli (Capo di Gabinetto del Sindaco).

CONFERENZA STAMPA 1 – Mercoledì 23 marzo 2022 alle 10.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione del torneo di Arcieri “Duca Ercole” della Contrada di San Benedetto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBbJYGa%26z%3dV%26y%3dSFaCY%263%3dWEbM%26P%3dsL8K_3sgu_D3_6vdr_FA_3sgu_C8AR8.56Jy3q6nG1Py7.wO_3sgu_C82J5ADDp_Jexa_TtYEXKd_3sgu_C84Mp6l3oKsI53DDzFs-OzJ20z-368t76D-432-7pFs9pL8J.sL1G%26o%3dE9N75F.IpL%26wN%3dBWMdG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Mercoledì 23 marzo alle 10.30 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di terrà la conferenza stampa di presentazione della gara di tiro con l’arco storico “Torneo del Duca Ercole” della Contrada di San Benedetto in programma per il 27 marzo 2022.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi e i rappresentanti della contrada Lorenzo Linoso, Marco Bettini e Fuad Debdoubi.

CONFERENZA STAMPA 2 – Mercoledì 23 marzo 2022 alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione report annuale delle attività svolte sul territorio dall’associazione Plastic Free Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dIcBVNb%26r%3dS%266%3dT8XJZ%26u%3dTLcE%26M%3dzMzH_0tYr_K4_xsks_88_0tYr_J93OE.6xG64i3uHsM68.oL_0tYr_J9tGBB6Aw_KWuh_UlVLYES_0tYr_J9vJw3s4gLkFB46A7Gk-JwIuJB-4yK76o3HBuFw-Ir3AMo5-xKk7.zMsD%26v%3dF1KD68.FwM%26oK%3dIXEaN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Mercoledì 23 marzo 2022 alle 12 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara sarà illustrato alla stampa il report annuale delle attività svolte sul territorio dall’associazione Plastic Free Ferrara d’intesa con l’Amministrazione comunale.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni e la referente dell’associazione Plastic Free Ferrara Laura Felletti Spadazzi.

POLITICHE SOCIALI – Venerdì 25 marzo 2022 alle 20,30 nella sala Estense di Ferrara

[“14-Wo(Man). Disagio psichico tra teatro e informazione” lo spettacolo – seminario rivolto agli operatori dell’informazione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dHdGVMc%26w%3dS%265%3dUCXIa%26z%3dTKdJ%26M%3dyN5H_9udr_J5_3sjt_C8_9udr_I08OD.73G55n3tIxM59.tL_9udr_I0yGACAAv_Lbug_VqVKZDa_9udr_I0BV-DIx35-8tKrAtG-7Mt5yCnG-ALl-Lv55J6-9-tFwI3ErTtG59-wG-0JpLA5nG3I-474Cy39Cz-JzPzDAI-l93C-zHvLlL6Lt-6vFwA53r5l0zJ45AA6Hp.0AGw%266%3d4O4NtV.y7A%26C4%3dSLcJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Venerdì 25 marzo 2022 alle 20,30 nella sala Estense di Ferrara si terrà l’evento “14-Wo(Man). Disagio psichico tra teatro e informazione” patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e sostenuto da Camilla Ghedini- Ufficio stampa@Comunicazione in collaborazione con CSV Terre Estensi.

Allo spettacolo teatrale “14-Wo(Man)” di Paolo Vanacore con Carmen di Marzo seguirà un dibattito che vedrà la partecipazione del direttore Rai Emilia- Romagna Fabrizio Binacchi, il direttore del dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione Unife Luigi Grassi, il direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia Unife Pasquale De Bonis e la giornalista e consulente di comunicazione Camilla Ghedini. L’evento sarà moderato dal responsabile della redazione del Resto del Carlino di Ferrara Cristiano Bendin e vedrà la presenza anche dell’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti per i saluti istituzionali.

IL PROGRAMMA (a cura degli organizzatori)

– Saluti dell’Amministrazione comunale e CSV Terre Estensi

– “Quando le parole creano disagio. I termini giornalistici sulla salute mentale” con Fabrizio Binacchi, direttore RAI Emilia- Romagna

– “Stigma e rappresentazione della malattia mentale tra (dis)informazione e formazione” con Luigi Grassi, professore ordinario di Psichiatria, direttore del dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell’Università di Ferrara

– “Cervello e ambiente: il sottile confine tra super eroi e super cattivi” con Pasquale De Bonis, professore ordinario di Neurochirurgia, direttore della scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università di Ferrara

– “Il cervello fa notizia. Quando e perché. L’arte aiuta l’informazione?” con Camilla Ghedini, giornalista, consulente di comunicazione e autrice.

AMBIENTE E SCUOLA – Lunedì 21 marzo 2022 nell’area verde di via Michelini all’angolo con via Marconi. Presenti anche gli ass. Kusiak e Balboni

[Presentazione dell’iniziativa “Il grande bosco diffuso” con messa a dimora di nuove piante](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1hAW6g%26q%3dT%26n%3dY7Y2e%26t%3dU4hD%26N%3dhRyI_ryXs_39_wtSx_79_ryXs_2D2Pw.AwHn9h4cMrNnC.nM_ryXs_2DsHtG5Be_PVvP_ZkW4dBX_ryXs_2DuKe4a9fQjGt95BoLj-0r9s7e-0tLcM-iBfDzLo.FyFl%26B%3drNsThU.nCy%26Bs%3dY0b9d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Aggiornamento del 21-3-2022 – Lunedì mattina 21 marzo 2022, nell’area verde di via Michelini all’angolo con via Marconi a Ferrara, si è tenuta la presentazione dell’iniziativa “Il grande bosco diffuso” con la messa a dimora di sei piante (frassini, farnie, lecci).

All’incontro hanno partecipato gli assessori all’Ambiente Alessandro Balboni e alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak, insieme ai referenti dell’Ufficio Verde del Comune di Ferrara Giovanna Rio, dei Carabinieri della biodiversità di Punta Marina (Ravenna), della Comunità di Pratiche “Green Team” Claudio Fochi e le sei classi prime della scuola secondaria di primo grado Matteo Maria Boiardo insieme agli insegnanti coordinati dalla professoressa Isabella Dallapiccola.

Gli studenti hanno collocato nell’area verde a pochi passi dal Polo Chimico e Industriale cittadino, sotto la guida degli insegnanti e degli operatori comunali e del Green Team, le nuove piante nell’ambito del progetto “Il Grande Bosco diffuso” . Grande soddisfazione è stata espressa dagli assessori Balboni e Kusiak per questa nuova iniziativa che aggiunge un nuovo e importante tassello verde alla città, coinvolgendo in modo utile ed efficace i cittadini più giovani.

_________

Cronacacomune del 18-3-2022 – LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Il grande bosco diffuso. Un’area periferica della nostra città, con superficie di circa cinque mila metri quadrati, situata fra via Enzo Michelini e via Guglielmo Marconi, non distante dalla zona industriale del Petrolchimico, in tangenza al Canale Boicelli, sarà oggetto di una “riqualificazione verde” basata su di un progetto ecologico ambientale reso possibile dalla sinergia instauratasi fra l’Amministrazione Comunale di Ferrara, la Comunità di Pratiche “Green Team” e la Scuola Secondaria Matteo Maria Boiardo.

Come precisano la prof.ssa Isabella Dallapiccola (docente della Scuola Secondaria M.M. Boiardo) e il prof. Claudio Fochi ( referente della Comunità di Pratiche “Green Team”) la finalità dell’intervento è quella di stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini e degli studenti ai beni comuni, sensibilizzarli alla tutela e salvaguardia del territorio comunale, anche se si tratta di periferia, attraverso un processo di partecipazione e autogestione del patrimonio verde,

contribuendo altresì al contrasto del degrado urbano in una zona periferica circondata da traffico, prospiciente le aree abitate di via Bonati e via Marconi, con finalità estetico-paesaggistiche, educative ed ambientali, che incrementino la percezione del verde.

Il progetto si articola sulla messa a dimora di 16 essenze arboree, fra alberi e arbusti (scelte tra le specie di Acer e Prunus, Fusaggini, Rose canine e arbusti di Cornus messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Progetto “Mettiamo Radici per il Futuro”) da parte della comunità di pratiche “Green Team” e di 6 alberi da parte dell’istituto scolastico citato, nell’intento di creare un Bosco Diffuso, occasione d’aggregazione sociale e conoscenza dell’ambiente urbano che si attua fra gli attori citati in sede di ideazione del progetto, piantumazione, innaffiatura e successiva manutenzione.

Il Patto si attua nello spirito dell’art. 118, comma 4, della nostra Costituzione – che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale – e affida ai soggetti coinvolti il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, che il Comune di Ferrara, in accoglimento a tale principio ha esplicitato nel “Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche”;

Coinvolte nel progetto anche le 6 classi prime della scuola M.M. Boiardo (147 alunni) ed una dozzina di docenti oltre ai Carabinieri della biodiversità. Il Progetto prevede anche un incontro tra studenti della scuola e il reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina che terranno una lezione propedeutica ai giovani discenti.

L’offerta di specie vegetali autoctone si è inoltre arricchita di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR). La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.

Auspichiamo che tale progetto – che vede la sinergia di Amministrazione Comunale, Regione Emilia-Romagna, Istituto scolastico della nostra città, Carabinieri della Biodiversità e Comunità di Pratiche di cittadini – tramite la sottoscrizione del relativo Patto, possa costituire un valore aggiunto, ambientale, civile ed educativo, per la città estense.

Prof. Claudio Fochi

Proff.ssa Isabella Dallapiccola

SCUOLA – Iniziativa della Fiab sostenuta e patrocinata dal Comune. Anche l’ass. Kusiak tra i partecipanti – FOTO

[“Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, prima settimana di Primavera dedicata alla promozione della mobilità sostenibile](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dDg7bIf%26m%3dY%261%3dX3dEd%26p%3dZGg0%26S%3duQuN_5xTx_F8_syfw_3D_5xTx_ECxU0.0sM18d9pLnS1B.jR_5xTx_ECoM7F1Gr_OR1c_YgbGc9Y_5xTx_ECuS7Qj-QpRpJn-MjCqF-p-0v0jAyBuRn-MsGz8-tC7QjKnKb-Bv-MsGz8wC58-eCqFd978-bJy8-qP2JpXvLoC-qBmJn-Jp0vIjRn-PpQ79n8bBoGoFmC.uQnJ%26q%3dJvQ903.LrQ%26jQ%3dDb0gI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Nella foto: una momento dell’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, avviata oggi 21 marzo 2022 anche a Ferrara, con la partecipazione dell’ass. Dorota Kusiak.

Aggiornamento del 21-3-2022 – Anche il Comune di Ferrara aderisce e patrocina all’iniziativa “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta” finalizzata alla promozione della mobilità sostenibile lanciata a livello nazionale dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) nella prima settimana di primavera dal 21 al 25 marzo 2022. Già oggi (21 marzo) diverse scuole del territorio (D.Alighieri, B.Rossetti, Manzoni, Franceschini di Porotto) hanno organizzato appuntamenti, percorsi e tappe per raggiungere le rispettive sedi scolastiche. L’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak si è recata nell’occasione a seguire personalmente lo svolgimento dell’iniziativa che sostiene e diffonde buone prassi già messe in campo dall’Amministrazione comunale con il Piedibus.

“Un’iniziativa preziosa – ha sottolineato l’assessore Kusiak – che ha visto la partecipazione di un centinaio di alunni di quattro diverse scuole, del centro e delle frazioni, che si sono recati nelle proprie sedi in bicicletta accompagnati da volontari Fiab e insegnati. Un esempio di sinergia tra associazionismo e istituzioni scolastiche, capace di creare spazio per promuovere in maniera piacevole e divertente l’importanza dello stare insieme, scoprendo e rispettando il nostro territorio. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti, specialmente ai ragazzi e alle loro famiglie, alle scuole e alla Fiab per l’organizzazione”.

LA SCHEDA (a cura di Fiab Italia) – Tutti a Scuola a piedi o in bici

Ogni anno la prima settimana di primavera FIAB promuove questa giornata per diffondere l’abitudine all’uso della bicicletta. Tutti a scuola a piedi o in bici durante le prima settimana di primavera. Con la Primavera si torna a scuola tutti in bici per ribadire l’importanza di corretti stili di vita, invitando i genitori ad accompagnare i propri figli lasciando a casa l’ auto, per fare sbocciare insieme nuove abitudini di mobilità.

L’invito è rivolto a tutti ma soprattutto a quanti ancora non lo fanno. Una pratica che fa bene all’ambiente ma anche – e sono numerosi gli studi che lo confermano – ai ragazzi che si presentano così alle lezioni meno svogliati e con la mente più attiva. Un’abitudine poi che aiuta padri e madri a ritagliarsi un po’di tempo con i propri bambini, mettendo da parte la fretta, la rabbia per un ingorgo improvviso o per un posteggio che non si trova. Un’abitudine da rinnovare ogni giorno, mano nella mano.

Nella prima settimana di Primavera, da lunedi 21 a venerdi 25 marzo, organizziamo, in ogni città, piccoli eventi collegati ad un percorso di Pedibus o Bicibus, con i genitori delle Scuole dell’Infanzia o con gli alunni delle Primarie, per promuovere la salute e la qualità dell’aria promuovendo la bicicletta come il mezzo ideale per i brevi tragitti casa-scuola

Un’esperienza da ripetere anche nella prima settimana di maggio, in occasione della prossima nuova edizione di Bimbimbici prevista per domenica 8 maggio 2022.

Tutte le pedalate che verranno organizzate dalle FIAB su tutto il territorio nazionale saranno presenti con i dettagli sul sito andiamoinbici.it nell’apposita sezione “Eventi – Manifestazioni”

Link ufficiale all’iniziativa nazionale: [https://fiabitalia.it/eventi/tutti-a-scuola-a-piedi-o-in-bici/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dCe7aHd%26m%3dX%26z%3dV3cDb%26p%3dYFe0%26R%3dtOuM5_MRzb_Xb_OcxQ_Yr_MRzb_WgCu6cF66mFm.Du_OcxQ_Yr0wBzOj_OcxQ_YrOvQ6D-b-PoPpIm-6-qFq9j-8m6bL-uI-cFoD_sxeu_3C%26p%3dHvP883.KqO%26jP%3dCZ0fH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA TEBALDI – Martedì 22 marzo 2022 alle 16,45 appuntamento per bambini dai 3 anni in via Ferrariola a Ferrara. Aperte le prenotazioni

[‘Festa di Primavera’ alla biblioteca Tebaldi con letture e musica per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d1fPb6e%266%3dY%26n%3dWLd2c%269%3dZ4fS%26S%3dhPDN_rwmx_37_BySv_LD_rwmx_2BGUw.9BMn7w9cK7SnA.3R_rwmx_2B8MtEJGe_Nk1P_Xzb4bOh_rwmx_2BzCsPu-Bi-LBGm7FCr7-uJl7-vGbH3MtAw9-tAv9l03-AoJ-6CtPEPe-A-7SsEw9-pAB-G-pEE-Ni9wMlE.2RmH%26x%3dKuOFA2.JyR%26iO%3dKc9a7u9eP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Pomeriggio dedicato all’arrivo della primavera, tra storie e musica, quello organizzato per martedì 22 marzo 2022 alle 16,45 dalla biblioteca comunale Tebaldi nel parco retrostante la propria sede di via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara. L’appuntamento, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da adulti con green pass), sarà animato dalle narrazioni delle lettrici dell’associazione Circi-Cerchio di Libri e dalle musiche dal vivo di Sauro Strozzi.

Scarica la locandina della [Festa di primavera alla biblioteca Tebaldi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d5eIV0d%26y%3dS%26r%3dVEX6b%262%3dT8eL%26M%3dlO7Hw_MduT_Xn_JUxc_Tj_MduT_Ws3v8uAfDoDmJ.pGqP17.j0.vL_vvfr_6AzGhPy7w_MduT_Ws5sMr_JUxc_T3e6njGv4_vvfr_6Aq.HlK_5sWu_F8g_MduT_Xq0pkmU%26h%3dH8Kz8E.FiO%26vK%3d5ZLa0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

►Il programma completo degli appuntamenti culturali delle biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGg7TLf%26m%3dQ%264%3dX3VHd%26p%3dRJg0%26K1q8b%3dxQuF_8xTp_I8_sqiw_36_8xTp_HCbHsEj2y9m95.0pCAKf.6u.Fu%264%3d3RtLsY.o50%26Ft%3dQKf0V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 22 marzo 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘I ragazzi del Covid’: racconti dalla prima linea della lotta al virus](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3cMU8b%263%3dR%26p%3dTIW4Z%266%3dS6cP%26L%3djMAG_ttjq_54_9rUs_I7_ttjq_49DNy.69Fp4t2eH4Lp8.zK_ttjq_495FvBG0g_KhtR_UwU6YOU_ttjq_49z-I2c4rc0rQ2B-u6n-66Mk7-92e66EvB-u2nEr-GtB42-nB56c-7vCn4-3FvMr-2n-OzIwL.yKoE%26u%3dDwLC44.GvK%26kL%3dHVAbM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Raccoglie racconti e testimonianze di alcuni degli operatori dell’Ospedale di Cona (Ferrara), protagonisti in prima linea della lotta al coronavirus, il libro ‘I ragazzi del Covid’ (autori vari) che martedì 22 marzo 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dIZSVNY%269%3dS%266%3dQOXJW%26B%3dTLZV%26M%3dzJGHA_Hnuh_Sx_Jism_Tx_Hnuh_R3OEM.LGCJH4w.3BE_0qpr_J6z0sDA74_Hnuh_R3wUQ_x02ddtbSj9YTRrFI3s1xVbT7%261%3dECII5J.D2L%261I%3dNWQYS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). La presentazione, promossa dall’Associazione Culturale Olimpia Morata di Ferrara, sarà a cura di Cinzia Brancaleoni, con letture di Roberto Gamberoni.

In sala saranno presenti gli autori.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)La raccolta di racconti-testimonianza, diretti e toccanti, del personale sanitario del reparto COVID 19 dell’Ospedale di Ferrara che si è trovato ad affrontare, con i mezzi a disposizione, emergenze di ogni tipo, da quella sanitaria a quella organizzativa-amministrativa, a quella psicologica e umana, ci restituisce la voce e il ricordo emozionante di quei momenti in cui medici, infermieri e operatori hanno lottato contro un nemico insidioso, con impegno, professionalità, dedizione, generosità, ma soprattutto con coraggio, spinti da un valore aggiunto: la loro umanità e il loro cuore.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dFfOXKe%265%3dU%263%3dWKZGc%268%3dVIfR%26O5p7t%3dwPCJ_7wlt_H7_Auhv_K0_7wlt_GBtLrD26x85C4.98G0Jx.0t.EC%268%3d2QBPrX.799%26EB%3dUJeRZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 23 marzo 2022 alle 17 ‘Belle storie’ per bambini dai 3 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le prenotazioni

[Letture ad alta voce per un pomeriggio da trascorrere in compagnia alla biblioteca di Porotto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dGcRaLb%268%3dX%264%3dTNcHZ%26A%3dYJcU%26R%3dxMFM_8tow_I4_Dxis_NC_8tow_H9ITC.6DL44y8sH9R48.5Q_8tow_H90L0BLFu_Kmzf_U2aJYTb_8tow_H98B0MGOu-4z-82Mw-S561-MuK-GK-6H9B8B3DyH-z8-0KwPsHDOuK1-F4-6AJ643Ky4-wI24-xFrE5L08y8-tB-BL8HFQ5.AFJ2%267%3d9R9O8q4wyY.48F%26F9%3dTQfOY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Un altro pomeriggio dedicato ai più piccoli con tante storie divertenti e avventurose da ascoltare in compagnia. E’ quello che la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) ha in calendario per mercoledì 23 marzo 2022 alle 17. I lettori volontari del gruppo ‘Briciole di Fole’ aspettano bambine e bambini dai 3 anni d’età per un nuovo appuntamento con le narrazioni di ‘Belle storie’ ad alta voce.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3d7V8c%26m%3dS%26p%3dU3X4a%26p%3dT6d0%26M3c5b%3djNuH_tuTr_55_ssUt_38_tuTr_40bJeBj4k6mAq.7pEwHf.8g.Cu%266%3doOtNeV.o7v%26Ct%3dS7c0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA – Sabato 26 (ore 15-19) e domenica 27 marzo 2022 (10-19) al Parco Coletta

[“Festa di primavera al parco” con attività per tutta la famiglia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8eAaCd%26q%3dX%26u%3dV7c9b%26t%3dYAeD%26R%3doOyM_yvXw_06_wxZu_7C_yvXw_9A2T4.8wLu6h8jJrRu0.nQ_yvXw_9AsL1D5Fl_MVzW_WkaAaBd_yvXw_9AkBz8h6fOf-MyDr830w8-jJqB1Of.E1Hq%26A%3dtPxSjW.sB1%26Dx%3dXBdDc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

“La primavera bussa alla nostra porta ed è pronta a fiorire insieme allo spirito di solidarietà e alla voglia di stare in compagnia all’aria aperta”. Così nasce la coloratissima “Festa di Primavera al Parco” in programma al Parco Coletta sabato 26 marzo (ore 15-19) e domenica 27 marzo 2022 (ore 10-19) e dedicata a tutti i bambini e alle famiglie della città, come è stato spiegato alla presentazione dell’iniziativa lunedì 21 marzo 2022 nella residenza municipale.

L’evento, organizzato da Fondazione ADO e FEshion Eventi in collaborazione con Winter Wonderland e con il patrocinio del Comune di Ferrara, è stato presentato dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, dalla responsabile Feshion Eventi Alessandra Scotti e dalla consigliera della Fondazione Ado Ferrara Sabina Mirabella.

Sabato 26 marzo alle 15 è in programma il taglio del nastro dell’iniziativa nell’area vicina al chiosco (ingresso dal cancello tra viale Po, viale Costituzione e viale Cavour).

Cittadini, giornalisti, fotografi e video-operatori sono invitati a partecipare

“Sono molto contenta – ha esordito l’assessore Cristina Coletti – di poter presentare questa prima edizione della ‘Festa di primavera al parco Coletta’. Mi preme sottolineare il grande valore che ha ADO per il nostro territorio, motivo per cui l’Amministrazione dà sempre attenzione alle iniziative che l’associazione promuove. Questa iniziativa in particolare porta sicuramente una grande ventata di gioia e voglia di stare insieme”.

Il vicesindaco Nicola Lodi ha poi sottolineato: “Ringrazio Ado e FEshion Eventi per aver scelto ancora una volta il parco Coletta. Due anni fa, il desiderio di tutta l’Amministrazione era trasformare quel parco in una grande famiglia, e credo che anche questa manifestazione lo confermi. Sono tante le attività che stanno arrivando proprio in quel parco, la prima di quest’anno è la ‘Festa di Primavera al parco’, che arriva in un momento particolare: giovedì inaugureremo la nuova area giochi in cui proprio oggi verranno installati nuovi giochi e elementi di arredo urbano. Questo per testimoniare che quell’area sta diventando il fulcro di famiglie, bambini e tante attività. Mi piace l’idea di aprire la stagione con ADO, FEshion eventi e con i bambini. Già ieri pomeriggio al parco c’erano circa 80 bambini con i genitori quindi sto già programmando per il prossimo anno l’installazione di aule didattiche all’aperto”.

La consigliera di Ado Sabina Mirabella ha ricordato “Sabato e domenica noi di ADO saremo presenti con dei banchetti e siamo molto contenti di poter partecipare a questa Festa di primavera che speriamo non sia solo una primavera meteorologica, ma una primavera per tutto quanto ci circonda. Sicuramente sarà una primavera per il GAD a cui è stata finalmente restituita tutta la dignità che meritava”.

L’organizzatrice di Feshion Eventi Alessandra Scotti ha quindi concluso: “Siamo felici di poter sposare questo tipo di iniziative insieme con Ado, che è una realtà forte nella nostra città di grande supporto per le famiglie e perché è sempre un piacere prendere parte a iniziative gioiose come questa, visto il periodo critico che stiamo affrontando. L’iniziativa pensata per essere a misura di

famiglia per bambini di tutte le età. Ritornano infatti anche per questa manifestazioni quelle collaborazioni già risultate vincenti durante la festa “Natale al GAD” con l’associazione Eventi Spettacoli di Luca Catter, che porterà i gonfiabili, e il Bosco delle meraviglie per i laboratori dedicati ai bambini dai piccolissimi di pochi mesi ai più grandi. Domenica ci sarà poi la caccia alle uova che aprirà le danze al periodo pasquale: riprendiamo un evento di tradizione anglosassone ‘italianizzandolo’ e portandolo in quello che ormai possiamo definire uno dei parchi più belli della nostra città”.

Sabato 26 marzo dalle 15 alle 19 e domenica 27 marzo dalle 10 alle 19 il parco verrà animato dalle numerose attività dedicate al pubblico di ogni età: dall’area food e le bancherelle di artigianato,libri, piante e fiori per i più grandi, all’Area Bimbi per i più piccoli, con gonfiabili, e tante attività a cura de “Il Bosco delle Meraviglie”.

Proprio pensato per più piccoli è infatti il ricco programma di attività, differenziato per fasce di età, che comprende caccia alle uova, laboratori creativi, le “olimpiadi di primavera”, e tanto altro ancora per far divertire i bambini dai 6 mesi ai 10 anni.

L’ingresso al Parco Coletta è libero e gratuito. Per partecipare alle attività laboratori è però necessario prenotarsi (ingresso limitato a un massimo di 15 bambini, ad eccezione della caccia alle uova) e pagare un biglietto (costo per bimbo: 1 attività 7 € – 2 attività 12 € – 3 attività 15 €).

IL PROGRAMMA (a cura degli organizzatori)

Sabato 26 marzo

Ore 15,00: laboratorio creativo “Acchiappasogni di Primavera” (3- 10 anni)

Ore 16,00: “La Primavera Sensoriale” (2-7 anni) – Finalmente è primavera!

Potremo scovare insieme i primi boccioli e fiorellini nati, poi immersi nel Prato del frutteto leggeremo “È primavera con l’albero Giovanni”.

Per concludere un laboratorio di manualità con i fiori e i bastoncini raccolti!

Ore 16,30: spettacolo di burattini “Fagiolino cuor d’oro” della compagnia Città di Ferrara (spettacolo ad ingresso libero)

Ore 17,00: “A caccia dell’orso” (6-36 mesi) – Percorso sensoriale con cerchio narrativo

Ore 18,00: le olimpiadi di primavera, percorso ludico e psicomotorio (5-10 anni)

Domenica 27 marzo

Ore 10,30: percorso sensoriale e lavoretto “tulipani di manine” (6-36 mesi)

Ore 11: CACCIA ALLE UOVA

Ore 11,30: laboratorio creativo – Bouquet di Pigne colorate (3-9 anni)

Ore 14,00: laboratorio creativo “Acchiappasogni di Primavera” (3- 10 anni)

Ore 15,00: Laboratorio creativo “bubbles painting” – creiamo opere d’arte con le bolle di sapone (2-8 anni)

Ore 16,00 -17,00: CACCIA ALLE UOVA

Ore 17,00 – 18,00: CACCIA ALLE UOVA

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – la locandina e la presentazione della “Festa primavera al parco” con Sabina Mirabella di Ado, gli assessori Cristina Coletti e Nicola Lodi insieme con Alessandra Scotti di FeshionEventi

AMBIENTE E MOBILITA’- Sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’adesione delle aziende entro il 31 marzo 2022. Ass. Balboni: “grazie al Progetto Air-Break sviluppata la piattaforma per incentivare una mobilità sempre più sostenibile in città”

[‘Bike to work’: al via la nuova edizione del progetto che premia chi usa la bici per andare al lavoro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dNdLUSc%262%3dR%26A%3dUHWOa%265%3dSQdO%26L%3d5N0G_Euiq_P5_8rpt_H7_Euiq_O0CNJ.78FA5s2zI3LA9.yK_Euiq_O04FGCF02_Lgtm_VvUQXKa_Euiq_O0r089-0F-JI8B-xF-B0x-Fq-EHIB2-28yQ6I46-192-GEIw6GN5-459-6I2Gy2-zBy-LF5-22-yCs0-C98-2A8qI2-52-CxP5IB.B0D9%2682x5q%3d3LFPsS.A90%260F%3dUKZVZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Ci sarà tempo ancora fino al 31 marzo prossimo per aderire alla nuova edizione del progetto ‘Bike to work’ che punta a fare di Ferrara una città dalla mobilità sempre più green. Come già per la sperimentazione condotta nel 2021, l’Amministrazione comunale, in accordo con la Regione Emilia Romagna, conferma anche per i prossimi mesi l’assegnazione di incentivi di venti centesimi per ogni chilometro percorso in bici (tradizionale o elettrica) sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro mensili, per ogni lavoratore delle aziende pubbliche o private del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa.

Le aziende ammesse a partecipare potranno dare avvio all’iniziativa dopo aver sottoscritto un accordo ad hoc con il Comune. Per le aziende che hanno già aderito alla prima edizione del progetto non sarà necessario presentare nuova richiesta di partecipazione poiché si intendono prorogati, fino al 15 ottobre 2023, gli accordi già sottoscritti.

A disposizione un budget complessivo di 40mila euro per l’anno 2022 e ulteriori 40mila euro per il 2023, interamente finanziati dalla Regione, sulla base di un Protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Ferrara, nell’ambito delle iniziative mirate a incentivare la mobilità ciclistica per favorire il miglioramento della qualità dell’aria.

“La prima sperimentazione ha avuto risultati notevoli – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – che intendiamo consolidare. Questo progetto, sviluppato grazie a fondi europei e regionali che abbiamo intercettato, dà premi economici ai lavoratori che scelgono le due ruote per raggiungere il posto di lavoro. In questo modo nel 2021 abbiamo evitato l’emissione di 15 tonnellate di CO2 e di altri inquinanti armosferici spingendo i ferraresi a percorrere quasi 100mila km con mezzi sostenibili. Nel 2021 sono stati 55 gli enti e le aziende ferraresi che hanno aderito al progetto ‘Bike to Work’, per un totale di 537 lavoratori iscritti, fra cui 85 dipendenti della stessa Amministrazione comunale di Ferrara. Invitiamo nuove aziende ad aggregarsi e contribuire alla promozione di una mobilità sempre più sostenibile nella nostra città, noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Per quantificare i chilometri percorsi, con la bicicletta tradizionale o a pedalata assistita, e definire quindi l’incentivo erogabile, ogni dipendente dovrà attivare sul proprio smartphone l’app gratuita Ferrara Play&Go, indicata dall’Amministrazione comunale. Per ogni viaggio l’app verificherà il tragitto, il mezzo utilizzato e le distanze percorse dall’abitazione (o dal nodo di interscambio modale) fino alla sede di lavoro. La soluzione Play&Go Aziende è sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler nell’ambito del progetto AIR BREAK (EU Urban Innovation Action).

L’Amministrazione comunale provvederà quindi a trasferire a tutte le aziende aderenti (sia le nuove che quelle già partecipanti dal 2021) il contributo economico complessivo maturato dai rispettivi dipendenti, entro il mese di novembre di ogni anno. Sarà poi cura delle aziende stesse ‘girare’ gli incentivi ai propri dipendenti.

I contributi saranno erogati sino ad esaurimento dei 40mila euro a disposizione per ciascuna delle due annualità 2022 e 2023 e, nel caso in cui dovessero risultare superiori alla somma stanziata, si provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi stessi sulla base dei km percorsi, fino a riportare il totale entro il limite della somma stanziata.

Le richieste di adesione che giungeranno oltre il 31 marzo saranno riesaminate a cadenza semestrale con le seguenti scadenze: entro il 30 settembre 2022, ed entro il 31 marzo 2023.

In allegato l’avviso pubblico e il modulo per le aziende per la richiesta di partecipazione

LA SCHEDA a cura della Fondazione Bruno Kressler

La prima edizione del Bike2Work a Ferrara è stata lanciata il 15 maggio 2021 ed ad oggi vede coinvolte 55 aziende (pubbliche e private), nel territorio del comune di Ferrara, con un totale di 537 dipendenti attivi. 24.491 viaggi sostenibili sono stati tracciati e considerati validi. Questi viaggi hanno contribuito a ottenere 93.542 km sostenibili Kms e 15 tonnellate di CO2 risparmiate.L’impatto osservato in termini di cambiamento di comportamento è molto interessante: se prima dell’inizio di Bike2Work il 44% dei partecipanti utilizzava la bici raramente per i percorsi casa-lavoro e il 56% la utilizzava in modo continuo e frequente, al momento della rilevazione solo il 21% continuava ad utilizzarla con poca frequenza, contro il 79% di dipendenti per i quali la bici è diventata il mezzo principale di spostamento. L’89% dei partecipanti ha inoltre dichiarato che manterrà le buone abitudini acquisite anche a chiusura dell’iniziativa e indipendentemente dagli incentivi economici. L’82% dei partecipanti ritiene l’esperienza positiva o molto positiva e il 94% dei partecipanti parteciperebbe sicuramente ad edizioni future.

Progetto Air-Break

ll Comune di Ferrara è l’Autorità Urbana che coordina il Progetto Air-Break, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Europeo Urban Innovative Actions, con una copertura finanziaria di 5 milioni di euro, di cui l’80% finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.Il progetto è realizzato insieme a SIPRO SPA, Politecnico di Milano, Università di Ferrara, Gruppo HERA, Lab Service Analytica srl, Dedagroup Public Services, Fondazione Bruno Kessler (FBK).

Air Break è un progetto del Comune di Ferrara scelto tra i vincitori nell’ambito dell’iniziativa europea Urban Innovative Actions (UIA), che consentirà di mettere in pratica diverse soluzioni, finalizzate a ridurre l’inquinamento atmosferico del 25% in alcune zone della città di Ferrara nell’arco di tre anni. I cittadini sono invitati e coinvolti in un percorso partecipativo per sviluppare opportunità progettuali e contribuire all’ambizione di ridurre l’inquinamento dell’aria presente nella città di Ferrara.

Le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito: [www.airbreakferrara.net](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7g8UBf%26n%3dR%26t%3dX4W8d%26q%3dS0gA%26L2g8c%3dnQvG_xxUq_98_trYw_47_xxUq_8CyN3.8kIhOg2qCgIx8t2.tBv%265%3dsRuMiY.p6z%26Fu%3dRAfAW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Dehors, Ferrara lavora all’estensione gratuita per tutto il 2022. Investimento di 180mila euro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dIeBXNd%26r%3dU%266%3dV8ZJb%26u%3dVLeE%26O%3dzOzJ_0vYt_K6_xuku_80_0vYt_JA3QE.8xI66i5uJsO60.oN_0vYt_JAtIBD6Cw_MWwh_WlXLaEX_0vYt_JAj9zJxM-x0xLsMg-FsQuLs-6rFwNz96NoI60-mLsO1CB6-zOBOu-C4-WFVJ-DtPwNzC50tN7-9o-UPesC46-kO0J.nN5G%26j%3dGCN27J.IkN5s6g%261N%3d7YQdB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

COVID, DEHORS, FERRARA LAVORA ALL’ESTENSIONE GRATUITA PER TUTTO IL 2022. INVESTIMENTO DI 180MILA EURO. SINDACO: “NUOVA MISURA CONCRETA PER SOSTEGNO A LAVORO E RILANCIO. OLTRE 200 BENEFICIARI. PUNTIAMO ANCHE AD AVVIO NUOVI MERCATI”. EMENDAMENTO AL DUP OGGI IN CONSIGLIO

Ferrara, 21 marzo 2022 – L’Amministrazione comunale di Ferrara lavora all’estensione post-Covid dei dehors all’aperto, in forma gratuita, per tutto il 2022. La proroga necessita di alcuni passaggi tecnici e prevede un investimento di 180mila euro: oggi in consiglio comunale sarà presentato e votato un emendamento al Documento unico di programmazione per l’esenzione dai pagamenti delle distese di tavolini e sedie all’aperto, quindi – mercoledì 23 marzo – la relativa delibera sarà sottoposta alla prima commissione per modificare il regolamento del canone, introducendo l’estensione, e, lunedì prossimo, un successivo passaggio consiliare concluderà l’iter con l’approvazione dell’emendamento finanziario al Bilancio di previsione, con i fondi a copertura dell’iniziativa, appunto i 180mila euro previsti (risorse comunali). “Uniamo questa iniziativa al pacchetto rilancio di circa 500mila euro a sostegno delle attività del territorio per sostenere la ripresa, siamo al fianco delle attività in un momento complesso e delicato, anche per la situazione innescata dal conflitto in Ucraina” – dice il sindaco Alan Fabbri -. “Abbiamo così ampliato e potenziato le possibilità offerte dal governo che, col Mille proroghe, ha limitato al 30 giugno 2022 la semplificazione delle procedure per l’occupazione del suolo pubblico destinate all’installazione di dehors e simili”. “L’iniziativa che abbiamo assunto per la proroga gratuita delle distese vede Ferrara tra i pochi Comuni in Italia a offrire questa opportunità. Nel concretizzarla terremo conto, ovviamente, anche delle esigenze dei residenti”. “Per quanto riguarda il commercio su area pubblica – aggiunge il primo cittadino – l’Amministrazione intende inoltre sostenere l’avvio di nuovi mercati a carattere sperimentale con l’applicazione di specifiche tariffe ridotte di canone mercatale”. “Questa proroga gratuita è pensata per il sostegno al lavoro e ha ottenuto, in tempi di pandemia, effetti positivi. Tra ampliamenti di distese già in essere e nuove concessioni sono infatti oltre 200 i beneficiari. La misura inoltre ha incontrato apprezzamento e ha generato effetti positivi sul turismo contribuendo a popolare – nel rispetto dei parametri di sicurezza – le aree pubbliche”.

(Ferrara Rinasce)

[EMERGENZA UCRAINA, AGGIORNAMENTO DEL SINDACO FABBRI IN CONSIGLIO COMUNALE: “707 UCRAINI REGISTRATI A FERRARA. GRAZIE AL MONDO ASSOCIATIVO PER IL SOSTEGNO. CONTINUO CONTATTO CON RER, PREFETTURA E AUSL. PROCEDE L’INVIO DI AIUTI UMANITARI”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3hKW8g%261%3dT%26p%3dYGY4e%264%3dU6hN%26N%3djR9I_tyhs_59_7tUx_G9_tyhs_4DBPy.A7Hp9r4eM2NpC.xM_tyhs_4D3HvGEBg_PfvR_ZuW6dNY_tyhs_4DtFg4c9pPv8pXp-NePpBp9-p0iG4Kp928pR4-7gJ-8BpBp6q-Dp5dPx-6qL8BiJxH-eM2Np918.jR2E%26f%3dK0LxAG.GgR%26xL%3d3cNb8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Ferrara, 21 marzo 2022 – “Innanzitutto desidero ringraziare tutti coloro che a vario titolo e con diversi luoghi stanno operando in favore dell’accoglienza di chi ha abbandonato il proprio paese, a partire da padre Vasyl Verbitskyy della Chiesa greco-cattolica ucraina e dal mondo dell’associazionismo. La nostra città continua a rispondere con grande capacità e generosità a tutti gli aspetti e alle criticità causate dall’avvio di questo conflitto fra Ucraina e Russia. L’organizzazione dell’accoglienza rifugiati dalla guerra è in capo alla Prefettura che sta riattivando il meccanismo dei CAS e l’Ausl insieme alla Questura, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha approntato nei giorni scorsi un punto unico nel quartiere Fiera per gestire sia gli aspetti sanitari sia quelli burocratici. Tutto è avvenuto grazie agli sforzi del personale coinvolto che già viene da un’altra emergenza. Nel frattempo prosegue la raccolta dei farmaci nelle Farmacie comunali e in quelle private che hanno aderito di slancio al nostro appello. Per quanto riguarda la raccolta degli alimenti e dei beni di prima necessità sosteniamo l’attività del centro sociale Rivana e il punto di raccolta procede passo dopo passo alla spedizione nei luoghi in cui la generosità e il conforto concreto dei ferraresi ha già fatto tanto sin dalle prime ore. Attualmente sono state registrate nella nostra provincia 1348 e oltre la metà, 707 unità – di cui 501 femmine e 206 maschi – sono arrivati nel nostro territorio comunale, ospitati da parenti e famiglie ferraresi. Continuo è il rapporto con la Regione Emilia Romagna e con il presidente Bonaccini sul fronte dei CAS. La Rete della Protezione Civile è attivata e in caso di emergenza abitativa legata a ulteriori flussi di rifugiati che non troveranno ospitalità diretta, verrà adeguatamente gestito con strutture reperite per l’occasione. Tempestiva anche l’azione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dell’ASP di Ferrara per mettere in campo mediatori culturali e una rete sociale assistenziale per sostenere le famiglie e approntare una veloce integrazione nella rete scolastica dei rifugiati in età scolare. Come Amministrazione comunale siamo impegnati a fare in modo che tutte le azioni legate alla macchina dell’accoglienza sia sempre efficace e sarà mia cura aggiornare i cittadini e il Consiglio comunale nelle prossime sedute”.

Questo l’intervento del sindaco Alan Fabbri in apertura della seduta del Consiglio comunale odierna per fare il punto della situazione dell’emergenza Ucraina. Sullo stesso tema è intervenuta anche l’assessore Cristina Coletti che ha dettagliato alcuni aspetti legati all’accoglienza rifugiati in particolare all’attivazione del sistema di accoglienza previsti dalle normative sia dell’assistenza socio sanitaria.

[CITTADINANZA ONORARIA AL RABBINO LUCIANO CARO, SINDACO FABBRI: “ONORATO DI ASSEGNARE QUESTO RICONOSCIMENTO A PERSONA DI ALTISSIMO SPESSORE UMANO E RELIGIOSO, DA TANTI ANNI PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA’ EBRAICA E DELLA CITTA'”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dGaTZLZ%260%3dW%264%3dRPbHX%26C%3dXJaW%26Q%3dxKHL_8rqv_I2_Fwiq_PB_8rqv_H7KSC.4FK4217sFAQ46.7P_8rqv_H7BK00NEu_Ioyf_S4ZJWWX_8rqv_H71E0Ky0yEyJF2-CJ5IyNy2-yH-82z8yEC-HA4774F-178F-GE45y95-7y8rI7-K4FF70F-2E-qJGAwEyNu-HIA9KC-Ny4CJ5J1E36BP5-G3N9FB7-t0-yH00GOyDC-O66GO5I3-Q32BK-u-I3Hy87K9F-27-02BPy-2BJy-GIJ0F-2E-804A80AA4KC-0uC07-sFAQ7q2y40H7-u3F7y4y-A-t60Hq-47P02.6P3C%262%3dIAJJ9H.E3P%26yJ%3dOaOZT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Ferrara, 21 marzo 2022 – “Sono profondamente onorato, anche a nome di tutti i concittadini, che Ferrara assegni al Rabbino Capo Rav Luciano Caro la cittadinanza Onoraria della Città di Ferrara per i valori culturali, etico-morali e sociali che lo contraddistinguono, per il suo profondo impegno in ambito culturale e religioso, per l’intensa e riconosciuta attività a livello nazionale e internazionale messa in campo a favore della conoscenza della cultura ebraica e delle discriminazioni subite durante la Shoah. Una figura di altissimo livello molto legata al nostro territorio e dal 1989 è il punto di riferimento religioso della Comunità Ebraica ferrarese e da sempre impegnato nel voler trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del rinnovare la Memoria perché gli episodi di razzismo e xenofobia non abbiano mai più le basi su cui attecchire. Ha contribuito a diffondere nella nostra comunità i valori di tolleranza e di rispetto per “gli altri o i diversi”, valori che sono condivisi, ribaditi dalla nostra Costituzione e nei quali ci riconosciamo pienamente come Amministrazione Comunale in tutte le nostre azioni. Con l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria al Rabbino Capo Rav Luciano Caro l’intera comunità ferrarese esprime un gesto di profondo e sincero ringraziamento e riconoscenza nei Suoi confronti”.

Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri a commento dell’approvazione all’unanimità della delibera relativa all’assegnazione della cittadinanza onoraria al Rabbino Capo Rav Luciano Caro da parte del Consiglio comunale riunito nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 marzo in seduta nella residenza municipale. L’assegnazione della cittadinanza onoraria verrà successivamente riportata su apposita pergamena che verrà consegnata nel corso di una futura cerimonia pubblica, alla presenza delle Autorità di governo, regionali e locali e degli stessi componenti il Consiglio e la Giunta del Comune, procedendo anche a iscrivere il nominativo del Rabbino Capo Rav. Luciano Caro nell’ Albo dei Cittadini Onorari e Benemeriti come previsto dal Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria a della cittadinanza benemerita approvato dal consiglio comunale nel settembre 2020.

(Nella foto il sindaco Alan Fabbri insieme al rabbino capo Luciano Caro in occasione di cerimonie del novembre-dicembre 2021)

CONSIGLIO COMUNALE – Lunedì 21 marzo 2022 alle 15 in videoconferenza – DIRETTA AUDIO-VIDEO e DOCUMENTAZIONE

[Nuova seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Ferrara con delibere, question time, mozioni e ordini del giorno – LE DELIBERE VOTATE IL 21 MARZO 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dHcSUMb%269%3dR%265%3dTOWIZ%26B%3dSKcV%26L%3dyMGG_9tpq_J4_Erjs_O7_9tpq_I9JND.6EF54z2tH0L58.6K_9tpq_I9AFABM0v_Kntg_U3UKYRS_9tpq_I9AL6Ox-Jv7HKr-BA-Mz72FtHA7vK2EG4-163-6BE0B4CzH-zF4NA238-10-w8EIrKx-46G-163By698-DLvLG06G-G048-0FGBBEz-8-BI2r4xuBA0-u89-8zHEE6.AGD3%267%3d0L0OzS.58G%2600%3dTRZPY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

21-03-2022

Lunedì 21 marzo 2022 alle 15, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo svoltasi mercoledì 16 marzo e coordinata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, avrà luogo una nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara in videoconferenza (su piattaforma GoogleMeet).

E’ prevista la diretta audio-video sul canale youtube del Consiglio comunale all’indirizzo >> [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d3gMW8f%263%3dT%26p%3dXIY4d%266%3dU6gP%26N%3djQAIu_OhvR_Zr_KSzg_Uh_OhvR_YwPyT.FHwQB5g.06F_txjs_4CBLgO_9tUw_I9eL5LkD3Bq06FwKrEgCv%267%3do4c8rR0OeY.58v%26F0%3dT7fPY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all’attività odierna del Consiglio comunale è scaricabile in fondo alla pagina

Questo il programma dettagliato dei lavori che prevede, oltre a comunicazioni del Presidente e alla trattazione di delibere, anche question time, mozioni e ordini del giorno.

1 – Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta è intervenuto il sindaco Alan Fabbri per fare un aggiornamento sulla situazione dei rifugiati dall’Ucraina a causa del conflitto. A seguito dell’intervento del Sindaco sullo stesso tema hanno preso la parola i consiglieri Colaiacovo (Pd), Mantovani (M5s), Zocca (Prima Ferrara), Maresca (GaM), l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti.

Link a comunicato: [https://www.cronacacomune.ithttp://www.cronacacomune.it/notizie/44696/emergenza-ucraina-aggiornamento-del-sindaco-fabbri-consiglio-comunale.html](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dMgJZRf%26z%3dW%260%3dXFbNd%263%3dXPgM%26Q%3d4Q8L_Dxgv_O8_6wow_FB_Dxgv_NCASI.06K08q7yL1Q0B.wP_Dxgv_NC2KFFDE1_Oeyl_YtZPcMb_Dxgv_NCsI17w8oOuA0Wo-QyOoE08-oC3F3N081A0Q3-01I-7E0Ao9A-Co8xOw-9AK7E3IwK-yL1Q08zA.4Q1H%26z%3dJ9OH0F.J1Q%26wO%3dMbMeR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

2 – Interpellanze e interrogazioni

3 – Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

PG 31625/22 Question time su Bando vie delle Erbe 29 (Gruppo Consiliare PD). E’ intervenuta la consigliera Baraldi (PD) per illustrare il documento. Risponde l’ass. Angela Travagli.

Deliberazioni

4 – PG 162667/2021 – Conferimento della Cittadinanza onoraria al Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara Rav. Luciano Caro (Sig. Sindaco)

Link comunicato: [https://www.cronacacomune.ithttp://www.cronacacomune.it/notizie/44692/cittadinanza-onoraria-al-rabbino-luciano-caro-sindaco-fabbri-onorato-di-assegnare-questo-riconoscimento-persona-di-altissimo-spessore-umano-e-religioso-da-tanti-anni-punto-di-riferimento-della-comunita-ebraica-e-della-citta.html](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dNeTVSd%260%3dS%26A%3dVPXOb%26C%3dTQeW%26M%3d5OHH_Evqr_P6_Fspu_P8_Evqr_OAKOJ.8FGA613zJAMA0.7L_Evqr_OABGGDNA2_Moum_W4VQaWT_Evqr_OA1AGOy66IyFM6-CFBMyJ66-yD-E6z46IC-DH873AJ-13EJ-GAA9y5B-Ay4yM7-GAJF3GJ-2A-xNG74IyJ2-LI7FOC-J68CFBN1A00BLB-K3JFJB3-1D-yDGDGK6HC-KC0GKBM3-M06BG-2-M3D6B7GFJ-23-G6BL6-6BF6-KIFGJ-2A-ED47EDA7AOC-62G03-zJAM3x6yADH3-27F368y-7-100Dx-87LG6.6L0G%262%3dEHNJ5O.I3L%266N%3dOWVdT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Dopo l’intervento del sindaco Alan Fabbri è intervenuto il consigliere Colaiacovo (PD).

La delibera di conferimento cittadinanza è stata approvata all’unanimità

5 – PG 27867/22 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e relativi allegati (Ass. Matteo Fornasini)

Dopo l’illustrazione della delibera da parte dell’assessore Fornasini sono intervenuti per illustrare emendamenti i consiglieri Ferraresi (Gruppo Misto), Ziosi (Prima Ferrara), Maresca (GaM e M5s), il dirigente della Ragioneria Bonaldo, il sindaco Fabbri, Mantovani (M5s), Zocca (Prima Ferrara), Marescotti (PD), Dall’Acqua (PD), Colaiacovo (PD), Baraldi (PD); dopo la replica dell’ass. Fornasini sono intervenuti in fase di dichiarazione di voto sugli emendamenti Maresca (GaM), ass. Gulinelli, Colaiacovo (PD).

Autoemendamento Giunta approvato; emendamento Ferraresi Gruppo Misto respinto; emendamento di Maggioranza approvato; emendamento presentato da Gruppo GaM respinto; emendamento presentato da GaM-M5s respinto.

Sulla delibera DUP emendata sono intervenuti per dichiarazione di voto Colaiacovo (PD), Mantovani (M5s), Ferraresi (Misto), Zocca (Prima Ferrara), Maresca (GaM).

La delibera è stata approvata

6 – PG 30830/22 – Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2022 (Ass. Matteo Fornasini)

La delibera illustrata dall’ass. Fornasini, è stata approvata

>> La seduta del 21 marzo 2022 è terminata alle 20.10 > DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all’attività odierna del Consiglio comunale è scaricabile in fondo alla pagina

