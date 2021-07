CRONACA COMUNE La newsletter del 20 luglio 2021

(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Kq%3dCCKrN_ArUu_L2_tvlq_4A_ArUu_K7ceyUhd.xDcD5Jr.88D_tvlq_4Ay_ISxi_ShM7C.cN9O_tvlq_4A_ArUu_L7hH1_ISxi_TfMETxZu_ISxi_TcD6_ISxi_TfIN4i_MjtR_Xt_ISxi_TfQ7NwNJ–a_tvlq_4aG_ISxi_TfKE_ISxi_S8._MjtR_Xw9-6e9_ISxi_Tc0zV_tvlq_4aG_ISxi_TfK9_ISxi_S8U_ArUu_K76_MjtR_Xt-_ISxi_S8S_ArUu_L5rQ_ArUu_KWlay30Z8R_tvlq_56RC_tvlq_597Q_tv2c6tlq_4AHMPhen%26e%3dVSW6aR%265%3doPBMeW.76v%26DB%3dR6eRU%26n%3dV%267%3dR3VLT%26q%3dWMaA%26O%3dNS7bRa0dL)

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Appuntamento venerdì 23 luglio alle 10, in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

[Sotto ‘L’albero delle storie’ le narrazioni al kamishibai di Elisa Galeati](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dHdLVMc%262%3dS%265%3dUGSJW%265%3dTKdO%26M%3dyN0H_9uir_J5_8sjt_H8_9uir_I0COD.78G55s3tI3M59.yL_9uir_I04GACFAv_Lgug_VvVIXPU_9uir_I09GA3r5qN5-DrFr79I-t73Fu-KAI8Av-Fu-FrL83GC5Fz-52-CrGyKyCr3z-8y-73C93-x527rNy.0AG2%266%3d4O9NtV.47A%26C9%3dSKdOV)

20-07-2021

Sarà Elisa Galeati con i suoi racconti al kamishibai ad animare il nuovo appuntamento, venerdì 23 luglio 2021 alle 10, con “L’albero delle storie”, la rassegna settimanale di letture per bambini, organizzata dalla biblioteca comunale di Casa Niccolini. In programma, all’ombra del grande ginkgo biloba di Palazzo Paradiso a Ferrara, nuove coinvolgenti narrazioni, tra divertimento e fantasia, per piccoli ascoltatori dai 4 anni ai 10 anni.

La rassegna proseguirà tutti i venerdì, sempre alle 10, fino al 27 agosto prossimo, nel giardino della biblioteca (ingresso da via Romiti 13), con tanti esperti narratori che intratterranno i piccoli partecipanti con storie divertenti, imprevedibili e avventurose.

Saranno osservate tutte le disposizioni per le manifestazioni pubbliche all’aperto rivolte ai minori. Si raccomanda ai partecipanti di portare le mascherine e di presentarsi circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento all’ingresso di Casa Niccolini in via Romiti 13 a Ferrara, dove saranno accolti da un operatore con l’elenco degli iscritti.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno della biblioteca Casa Niccolini.

Scarica la [locandina dell’Albero delle storie 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dMdGWRc%26w%3dT%260%3dUBTOW%26z%3dUPdJ%26N%3d4N5IE_Lbvl_Wl_Kmwa_U2_Lbvl_Vq4D7sBxCmE5I.nH9Oy8.29.tM_Duds_N0xHzOw8E_Lbvl_Vq6ALp_Kmwa_U4w5l2Ft5_Duds_N0o.I4J_3tot_D9y_Lbvl_Wo8EeNa%26z%3dG6LH7C.G1N%26tL%3dMXKbP)

Link diretto al: [modulo di iscrizione online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d4eSV9d%269%3dS%26q%3dVNS6X%26B%3dT7eV%26M%3dkOGHv_MnuS_Xx_JTxm_Ti_MnuS_W36r8F.9rJ4Dh.8BE_uvpr_5A3GuHF_JTxm_Ti9_EsVu_O8h_MnuS_W3SIff3d6xHTqp6H2LiQI1wyKyNzRWQEhSsFhgPXfktFYX7gMcTGMSCXCBe2hX_JTxm_TiQ67zABJp%269%3d0MvQzT.q0G%26Av%3dVQbBY)per l’appuntamento del 23 luglio 2021 con Elisa Galeati e le storie al kamishibai.

POLIZIA MUNICIPALE – Interventi del Nucleo Antidegrado e dei veterinari dell’AUSL. Si configura il reato di maltrattamento di animali

[Gatti in pessime condizioni igienico-sanitarie trasferiti al Gattile municipale. Al vaglio la posizione della proprietaria](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0gCYEf%26s%3dV%26w%3dX8VBZ%26v%3dWCgF%26P%3dqQ1K_1xZu_B8_yvbw_9A_1xZu_AC4R6.0yJw8j6lLtPwB.pO_1xZu_ACuJ3F7Dn_OXxY_YmYAaGY_1xZu_ACn63Qp-Dw-MlN2Ft0-lLu9rWpJwF-pBrBuDlL-z6wF161Fl-O18zAnOpOr-8s-BjQ1DuB-tPwFjDy8s0-jI-36pIpJ-u8-wJ2F7DxKl-9n6j8hIs6-yOvK1FlOjOp6.qQtG%26m%3dJ2N509.InQ%26pN%3d0aGdC)

20-07-2021

Nella mattinata di sabato 17 luglio 2021 personale del Nucleo Antidegrado della Polizia Locale Terre Estensi, unitamente a medici veterinari dell’AUSL di Ferrara, hanno ispezionato una proprietà nel centro cittadino. Qui la proprietaria deteneva quattordici gatti in un ambiente ridotto in pessime condizioni igienico-sanitarie a causa di escrementi e rifiuti.

Al termine dell’ispezione, in attesa delle necessarie operazioni di sanificazione dell’abitazione, le bestiole sono state tutte trasferite al Gattile municipale. La stessa proprietaria ha dovuto lasciare la casa, ritenuta inabitabile in tali condizioni igieniche.

Un analogo controllo è stato poi effettuato in una seconda abitazione della donna – posta fuori dal centro abitato e nelle vicinanze di San Martino – con all’interno altri quattordici felini. Al momento sono al vaglio della Polizia Locale e dell’Ausl le modalità di detenzione dei gatti, che potrebbero configurare il reato di maltrattamento di animali.

GIARDINO PER TUTTI – Mercoledì 21 luglio 2021 alle 21.30 al parco Coletta (viale Cavour 175)

[Yamandu Costa: sotto al Grattacielo la stella della musica brasiliana contemporanea](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dBhIZGg%26y%3dW%26y%3dYDWDa%262%3dXEhL%26Q%3dsR7L_3yfv_D9_5wdx_EB_3yfv_CD0S8.A5Ky9p7nMzQyC.vP_3yfv_CD1K5GCEp_Pdya_ZsZCbMd_3yfv_CDB7x7l9n9106-A2O59.uPxJ%26q%3dI6Q99C.LrP%26tQ%3dDZKgG)

20-07-2021

È uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana contemporanea l’artista Yamandu Costa che mercoledì 21 luglio 2021 alle 21.30 si esibirà con la sua chitarra a sette corde sul palco dei Giardini del Grattacielo nel parco Marco Coletta (viale Cavour 175, Ferrara) a cura del Jazz Club Ferrara. L’iniziativa rientra nell’ambito della manifestazione [“Giardino per tutti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dJf9WOe%26o%3dT%267%3dW4TLY%26r%3dUMfB%26N%3d1PwI_AwVs_L7_utlv_59_AwVs_KBzPF.9uH77f4vKpN7A.lM_AwVs_KBqHCE3Bx_NTvi_XiWKYBX_AwVs_KBfB7Ap4-xRhGCE-vI8NwBEE-w8tPuH-x-IxL29d-LDH-vBCK-g85-9rFDJh-Et-NdLBAjGt-OrMCK-lE-zNdMC7fBxHr.ACIo%267%3d6QvOvX4t7d.q8C%26Ev%3dTMfBW) a cura de L’Ultimo Baluardo per il Comune di Ferrara ed è il primo appuntamento della mini-rassegna “Tra colto e popolare. Generi Altrimenti Declinati” a cura di Jazz Club Ferrara, organizzata da Consorzio Wunderkammer e sostenuta da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA SCHEDA a cura del Jazz Club Ferrara – Lo strumento principe di Yamandu Costa è la chitarra a sette corde, di uso comune in Brasile in particolar modo nel choro e nel samba. Da buon gaucho cresciuto nella provincia del Rio Grande do Sul, Yamandu ne ha ampliato l’utilizzo includendo nel suo repertorio milonghe, tanghi e chamamé. Questa sua versatilità, unita ad una tecnica a dir poco stratosferica, lo ha reso uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi. Costa si è esibito praticamente in tutto il mondo raccogliendo consensi: oltre al Brasile, in America Latina, Europa, Russia, Medio Oriente, India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Poco prima della sua scomparsa, Paco de Lucía ha assistito ad un suo concerto esordendo, visibilmente emozionato, in una standing ovation. Oltre ai progetti in solo, duo e combo, segnaliamo quelli che vedono Costa come solista di prestigiose orchestre sinfoniche brasiliane ed europee quali l’Orchestre de Paris e l’Orchestre National de France diretta da Kurt Masur.

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno sabato 31 luglio con il pianista e compositore statunitense [Kevin Hays](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLdKUQc%261%3dR%269%3dUFRNW%264%3dSOdN%26L%3d3N9G_Cuhq_N5_7rnt_G7_Cuhq_M0BNH.77F95r2xI2L99.xK_Cuhq_M03FECE0z_Lftk_VuUMWJa_Cuhq_M0A0v2v5pAv00-N72-DI3FCC92-55EQ-z-G0J47p-3C5807CpEv-A72ENp4491F.3N2C%26y%3dG0JG7G.EzN%26xJ%3dLXOZO) e mercoledì 25 agosto 2021 con il duo [Mirabassi – Zanchini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGh9TLg%26o%3dQ%264%3dY4QIa%26r%3dRJhB%26K%3dxRwF_8yVp_I9_uqix_56_8yVp_HDzMC.AuE49f1sMpK4C.lJ_8yVp_HDqE0G39u_PTsf_ZiTHa8Z_8yVp_HDy9q1q9dEj95-Ru1-9MqE8Gw1-z93P-u-KxIyAd-289v92GdDq-Eu10Rd3yCoE.xRpB%26t%3dKxIBA5.DuR%26lI%3dGbCYJ) (data di recupero del concerto saltato lo scorso 13 luglio causa allerta meteo).

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 22 luglio 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo (residenza municipale)

[Presentazione della rassegna “Carino! Festival”, organizzata nell’ambito del calendario di appuntamenti “Giardino per tutti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d5g6Z0f%26l%3dW%26r%3dX1W7Z%26o%3dX8g9%26Q%3dlQtL_vxSv_78_rwWw_2B_vxSv_6CwS1.0rKr8c7gLmQrB.iP_vxSv_6CnKxFzEi_OQyT_YfZ6a0e_vxSv_6CpNiPeJx8zEsKe-0iIl7-v8sOiDn7-g8rErL-fAwQiReI-oNk8nE4WaPe-KeHp8m8mQo-0iI-c7pBn0eOiK-hF-aLtRnPeJeJxF-gEeOdE7e8arL-tQxQi.DxJl%260%3dqRsRgY.nAx%26Fs%3dW8g9Z)

20-07-2021

Giovedì 22 luglio 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo (residenza municipale) avrà luogo una conferenza stampa per illustrare la rassegna “Carino! Festival”, organizzata nell’ambito del calendario di appuntamenti “Giardino per tutti”, in programma nel parco Marco Coletta alla base del Grattacielo dal 23 al 25 luglio 2021.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

Nicola Lodi, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Mobilità, Sicurezza e Frazioni

Francesca Audino, presidente Arci Ferrara

e rappresentanti dell’associazione di promozione sociale Officina Meca.

[“Pink Week” a Ferrara con concerto all’alba in Certosa, musei aperti di sera e illuminazione rosa per Castello e piazza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHdLYMc%262%3dV%265%3dUGVJW%265%3dWKdO%26P%3dyN0K_9uiu_J5_8vjt_HA_9uiu_I0CRD.78J55s6tI3P59.yO_9uiu_I04JACFDv_Lgxg_VvYIXGe_9uiu_I06D5E-C0vE-v09LqMr-75I-tI48vL0J-rF2636q-8vL0J05-3P09y-6798Oz-8y-NvLq-0-zF2P4C46GC5Iv-L5Nr-7qNA92G6-9-6DrTF6r5q6.yN3G%26u%3dGANC7H.IvN%26yN%3dHXPdK)

20-07-2021

SETTIMANA ROSA A FERRARA, CONCERTO ALL’ALBA IN CERTOSA, MUSEI APERTI DI SERA, ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA, PULLMAN DALLA RIVIERA

Ferrara, 19 luglio 2021 – L’Orchestra Giovanile Europea che suona all’alba negli scenari della Certosa di Ferrara, il Castello Estense e la fontana di piazza della Repubblica illuminate nel tipico colore rosa, l’apertura dei musei fino a mezzanotte e visite guidate gratuite serali, pullman al prezzo simbolico di 5 euro a disposizione dei turisti dei lidi per visitare, in itinerari guidati, i musei della città estense. E’ il cuore della programmazione ferrarese della “Pink Week”, la Settimana Rosa, attesa dal 26 luglio al 1 agosto e frutto di una sinergia tra Amministrazione Comunale, Consorzio Visit Ferrara, Holding Ferrara Servizi, Associazione Ferrara Musica.

Il calendario di eventi è stato presentato questo pomeriggio in Municipio e avrà il suo culmine nel concerto all’alba dell’orchestra EUYO, alle 6,30 del 31 luglio alla Certosa. Dal 27 al 30 luglio, in programma, inoltre, “4 musei per 4 serate”, le aperture con visite guidate gratuite fino alle 24: il 27 sarà la volta del Museo della Cattedrale, il 28 di Palazzina Marfisa d’Este, il 29 di Palazzo Schifanoia e il 30 del Castello Estense. Per le quattro visite guidate gratuite ai musei sarà messo a disposizione – da Visit Ferrara – il trasporto al prezzo simbolico di 5 euro dai Lidi a Ferrara (info e prenotazioni: www.visitferrara.eu), per coloro che vorranno visitare i musei da soli o in compagnia, senza visita guidata, è consigliata la prenotazione (https://prenotazionemusei.comune.fe.it/).

La programmazione straordinaria della “Notte Rosa” si associa al calendario di iniziative già previste in città: il comico Andrea Pucci che chiuderà il cartellone del “Ferrara Summer Festival” in piazza Trento e Trieste il 26 luglio, i concerti a Casa Romei il 29, gli eventi al nuovo Parco Marco Coletta, al Grattacielo, il 30 con l’esibizione della Costantino boxe e il 31 del Jazz Club, il cinema all’aperto a Parco Pareschi, gli appuntamenti a teatro di FerraraOff, le esclusioni fluviali sulla ‘Nena’, le mostre d’arte (solo il Castello ne ospita tre, dei pittori Boldini e Crema e, nel cortile, l’esposizione di opere di Sara Bolzani e Nicola Zamboni), le esposizioni del Museo Archeologico Nazionale e del MEIS, oltre a un calendario di visite guidate tematiche, ogni sabato, alle 17.

“Stiamo investendo tanto per sostenere la ripartenza e questo investimento sta producendo numeri importanti. L’impegno continua nella settimana della Notte Rosa”, ha detto l’Assessore al Turismo Matteo Fornasini, ringraziando tutti i partner delle iniziative. “Il nostro è un approccio orientato al fare e al valorizzare tutte le risorse locali, che sono inesauribili”, ha detto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, precisando che “la pandemia, a Ferrara, non ha prodotto inerzia ma spinta a reagire con un fiorire eccezionale di eventi”. Ted Tomasi, presidente del Consorzio Visit Ferrara, ha messo in luce “l’entusiasmo che esprime l’Amministrazione”, evidenziando un “cambio di passo sia per operatività che per qualità”, che ha “saputo puntare su elementi strutturali e caratterizzanti per Ferrara, in primis la cultura”. “La Certosa di Ferrara torna ad essere protagonista”, ha detto il presidente della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli, “con il concerto del 31 luglio la apriremo alla città, conservando la sacralità del luogo, con 190 posti a sedere e con la collaborazione prestigiosa dell’orchestra EUYO. Crediamo sia un modo in più per dare la possibilità a cittadini ferraresi, e non, di scoprire la Certosa, uno stupendo museo a cielo aperto”. Chiara Ronchi, di Itinerando, realtà che compone il Consorzio Visit Ferrara, ha posto l’accento sulle visite guidate: “Questo calendario è un’occasione data a una categoria, quella delle guide turistiche, fortemente colpita dalla pandemia, in un calendario orchestrato in modo corale e pensato per un mese, luglio, storicamente difficile per le città d’arte”. La Pink Week si inserisce nel programma di visit Romagna www.notterosa.it che prevede eventi in tutto il territorio della Destinazione Turistica Romagna.

Per info e prenotazioni: www.visitferrara.eu, https://prenotazionemusei.comune.fe.it/ e lanotterosa.it.

(Ferrara Rinasce)

[AIR BREAK, EX TEATRO VERDI HUB DEL PROGETTO. AL PIANO TERRA SEDE APERTA ALLA CITTADINANZA. ASSESSORE BALBONI: “SARÀ LUOGO DI CONDIVISIONE”. A UN ANNO DAL PROGETTO: “PISTE CICLABILI SMART, SENSORI PER QUALITÀ AMBIENTE, 2MILA NUOVI ALBERI”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dEhQZJg%267%3dW%262%3dYLWGa%260%3dXHhT%26Q%3dvREL_6ynv_G9_Cwgx_MB_6ynv_FDHSA.ACK29x7qM8Q2C.4P_6ynv_FD9K8GKEs_Plyd_Z1ZFbLW_6ynv_FDvE6-0CAoI-zT-8CvP6M-GA6B4-D90-yAz-NCKuCEP3-97-Lw99K-8CCNo-Qz0s-9AA6Rv-7zJv-9wRE7rG972Xv-77QzO7MCA-p9783L4-OoPv-H9M2K-rG-xK2B4RwQ4K2C-v-Q2-99J3-BvH-4P0CsREK-4GDPs-A49z9wEzG-DIoPE-OsLDK6G-AA6-OF7zGE77o9v-oKwEsLEA-FK4Ho-LFK0G-vHpCCE.vR8H%26r%3dKFO0AM.JsR%264O%3dEbUeH)

20-07-2021

AIR BREAK, EX TEATRO VERDI HUB DEL PROGETTO. AL PIANO TERRA SEDE APERTA ALLA CITTADINANZA. ASSESSORE BALBONI: “SARÀ LUOGO DI CONDIVISIONE”. A UN ANNO DAL PROGETTO: “PISTE CICLABILI SMART, SENSORI PER QUALITÀ AMBIENTE, 2MILA NUOVI ALBERI”

Ferrara, 20 lug – Il laboratorio aperto Ex Teatro Verdi sarà il cuore di Air Break, il progetto del Comune di Ferrara, finanziato con fondi europei, che ha l’obiettivo di mettere in campo azioni per ridurre l’inquinamento atmosferico fino al 25% nell’arco di 3 anni. Il nuovo hub dedicato al progetto europeo è stato ribattezzato “FerrAria” e, non a caso, ospiterà anche un centro di monitoraggio della qualità dell’aria, oltre a pannelli informativi, luoghi di partecipazione e percorsi di approfondimento specifici. “Sarà uno spazio permanente dedicato ai progetti di contrasto all’inquinamento nell’ambito di Air Break – spiega l’assessore all’Ambiente e alla Partecipazione Alessandro Balboni -. Uno spazio partecipativo”, sottolinea, “in cui non solo sarà possibile ottenere informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi per il miglioramento della qualità ambientale a Ferrara, ma anche costruire una ulteriore consapevolezza sulle azioni più efficaci per l’abbattimento degli inquinanti ed essere parte attiva del percorso che abbiamo avviato: saranno infatti accolte segnalazioni, idee, proposte costruttive da attuare nell’ambito dei progetti che abbiamo in essere”.

L’apertura degli spazi dedicati all’ex Teatro Verdi è un nuovo step nel percorso di sviluppo del progetto, che ha un orizzonte temporale che si concluderà nel 2023, e ha già ospitato una riunione della squadra di Air Break, il 15 luglio, la prima in presenza (chiaramente con le prescrizioni di sicurezza sanitaria previste) dopo mesi di riunioni online, tra Ferrara, i partner del Politecnico di Milano e i partner esteri.

“In quest’anno abbiamo progettato – e coprogettato – diverse azioni in città, tra cui: l’ideazione di un tracciato sperimentale di pista ciclabile smart, con sensori a terra per registrare il transito, materiali altamente tecnologici per abbattere l’inquinamento – spiega Balboni -. Altre 14 centraline di rilevamento della qualità dell’aria saranno installate nei prossimi mesi. Un’altra ventina di sensori low cost saranno previsti per il rilevamento della qualità dell’aria nelle scuole di Ferrara, che abbiamo coinvolto in questi mesi. Saranno gli stessi studenti, con gli insegnanti, ad assemblare i ‘kit di rilevamento’ per tenere monitorata la qualità dell’aria proprio attraverso questi sensori. Abbiamo inoltre previsto quattro nuovi smart hub per la ricarica dei mezzi elettrici, definendone le localizzazioni in città, previste: alle Corti di Medoro, alla Darsena, al Tecnopolo e in via Po, presso i giardini del Grattacielo. E poi abbiamo programmato, d’intesa con gli uffici urbanistici, la messa a dimora di 2mila nuovi alberi, che arricchiranno il patrimonio cittadino con indubbi benefici ambientali. L’apertura degli spazi dell’ex Teatro Verdi è l’esito di un percorso avviato e inaugura una nuova fase di coinvolgimento dei cittadini”.

(Ferrara Rinasce)

3.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 21 luglio 2021 alle 15 in Videoconferenza con assessore Lodi

[Esame delibera “Adozione di variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale” e informativa in merito all’armamento e aggiornamento lavori della caserma del Corpo di Polizia Locale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dLbBZQa%26r%3dW%269%3dS7WNU%26u%3dXObE%26Q%3d3LzL_CsYv_N3_xwnr_8B_CsYv_M83SH.5xK93i7xGsQ97.oP_CsYv_M8tKEA6Ez_JWyk_TlZMV7X_CsYv_M8kOv7v3gEk.DEEr%260%3d8MyRxT.tAE%26Ay%3dWObEZ)

20-07-2021

La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dal consigliere Francesco Carità – si riunirà mercoledì 21 luglio 2021 alle 15 in Videoconferenza.

All’attenzione del gruppo di lavoro (con assessore relatore Nicola Lodi) l’esame della delibera “Adozione di variante specifica al 2° Piano Operativo Comunale, ai sensidell’art. 4 della L.R. 24/2017″; una Informativa ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale, richiesta da parte dei Gruppi Consiliari PD e GAM in merito all’armamento del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi del Comune di Ferrara; un Aggiornamento della situazione lavori, per la realizzazione della caserma del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi del Comune di Ferrara, in via Beethoven”, come da richiesta presentata dal Gruppo Consiliare Azione Civica.

Gli interessati potranno assistere in streaming alla riunione collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dFgSbKf%269%3dY%263%3dXNYHZ%26B%3dZIgV%26S%3dwQGN_7xpx_H8_Eyhw_OD_7xpx_GCJUB.VBS9RyC.rL0_Pfzm_ZuRFC7_On1e_Y3A4KFGvI6MrL0S389CuB%261%3dK09p8xPIAG.K2R%26xP%3dNbOfQ)

GIUNTA COMUNALE – Le principali delibere approvate nella seduta del 20 luglio 2021

[A Schifanoia due miniature appartenenti al ‘Testamento di Alfonso I d’Este’; prorogata fino al 29 ottobre 2021 la validità dei permessi Cude; agevolazioni per l’ingresso al Castello estense](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKcFUPb%26v%3dR%268%3dTARMV%26y%3dSNcI%26L%3d2M4G_Btcq_M4_2rms_B7_Btcq_L97NG.62F84m2wHwL88.sK_Btcq_L9xFDB00y_Katj_UpULWAT_Btcq_L9k-JwAs7uGy0u-756-7Bx0uM5Iy-4zGuK4688xK3-4v-KyL4278xK9-7s-269yECH-s-5yL46-0KyI90kKu-9sE9-4v-SS-H4K9526-LcBR-64-626Bn0D4-n63-IoI783J3-655y-4q6FHv2JByE3-IoI-6Bx8B83J9-4v-4uL466Ey-6CMoEC8.rK7E%26n%3dDEL64L2u4k.GoK%263L%3dAUTbD)

20-07-2021

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 20 luglio 2021:

>> Assessorato Cultura, Musei, Monumenti Storici e Civiltà Ferrarese, Unesco – Assessore Marco Gulinelli:

A Schifanoia le due miniature del ‘Testamento di Alfonso I d’Este’ in deposito gratuito anche per i prossimi anni

Sono datate 1534 le due miniature appartenenti alla ‘Copertina del Testamento di Alfonso I d’Este’ che, grazie al rinnovo di un deposito gratuito, potranno continuare a essere ammirate dai visitatori del Museo Schifanoia. Realizzate da un ‘anonimo artista ferrarese’ le miniature sono parte dell’opera contenente il Testamento del terzo duca di Ferrara, documento storico e artistico proveniente dal patrimonio dell’ex ente Arcispedale Sant’Anna, concesso in comodato gratuito ai Musei di Arte Antica del Comune di Ferrara, nel settembre 1993, dalla Direzione Sanitaria dell’Usl n.31. Alla scadenza della concessione, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, nel frattempo divenuta proprietaria dell’opera, ha espresso la volontà di mantenerla in deposito al Museo Schifanoia anche per i prossimi anni, per garantirne la migliore conservazione e l’esposizione al pubblico.

L’opera è composta da una cartella in cuoio impresso con all’interno un documento testamentario manoscritto su tre fogli ripiegati e cuciti (di cm 34,5×49) oltre a un foglio di guardia. A decorazione dei piatti interni della cartella sono presenti le due miniature, la prima rappresentante una vignetta con il duca Alfonso I d’Este sul letto di morte, nell’atto di dettare le ultime volontà a beneficio degli elemosinieri dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara, e la seconda raffigurante una vignetta con il compianto del defunto Alfonso I d’Este da parte dei beneficiati.

“Le due rappresentazioni – spiega l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli – furono ideate per rafforzare, attraverso la realizzazione di immagini altamente scenografiche, due momenti fondamentali della storia ferrarese di quegli anni: la dettatura delle ultime volontà del duca, stabilita nell’erogazione perpetua di 100 lire marchesane mensili in favore dell’Ospedale, e il compianto degli umili beneficiati al cospetto della salma del duca stesso. Il Testamento di Alfonso I d’Este – sottolinea ancora l’assessore – rappresenta una testimonianza storica di grande pregio artistico, che ben dialoga con il resto dell’ampia e importante raccolta di opere di cultura estense, conservata ed esposta nel Museo Schifanoia, di recente riallestito dopo i restauri post sisma. La custodia e l’esposizione del Testamento in questo contesto continuerà quindi a rappresentare un arricchimento dell’offerta culturale, storica e artistica del Museo stesso e della città di Ferrara”.

La nuova concessione in comodato, approvata oggi dalla Giunta comunale, avrà una durata, rinnovabile, di dieci anni.

(Ulteriori approfondimenti sul Testamento di Alfonso I d’Este su [www.museoinvita.it/testamento-alfonso_i](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dOhSZTg%269%3dW%26B%3dYNWQa%26B%3dXRhV%26Q%3d6RGL_Fypv_Q9_Ewqx_OB_Fypv_PDJSK.KHO3M6JJGG7.7R_Ewqx_OBHCFPyK2JHM-xH4MAOC_G%261%3dIIQI9P.L2P7y9x%267Q%3dNZXgQ))

Castello estense: confermato l’ingresso a tariffa ridotta per i soci di Coop Alleanza 3.0

Isoci di Coop Alleanza 3.0 e i loro familiari potranno continuare ad accedere a tariffa ridotta al museo del Castello estense di Ferrara. Sarà, infatti, valida fino al 31 dicembre 2021 la nuova convenzione tra il Comune di Ferrara e Coop Alleanza 3.0 che, come già dal 2016, consente ai soci di quest’ultima di usufruire della riduzione, presentando alla biglietteria del Castello le tessere associative nominative (Carta Socio Coop Estense; Carta Socio Coop Consumatori Nord Est; Carta Socio Coop Adriatica; Carta Socio Coop Alleanza 3.0). L’agevolazione potrà essere estesa ai coniugi e ai figli eventualmente presenti assieme ai titolari delle carte. L’accordo di collaborazione consentirà di proseguire anche l’opera di promozione del museo ferrarese da parte di Coop Alleanza 3.0 sui propri canali (il mensile “Consumatori”, il sito web, la newsletter, …).

>>Assessorato Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio – Vice Sindaco Nicola Lodi:

Prorogata fino al 29 ottobre 2021 la validità dei permessi Cude

