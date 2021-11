(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=N7%3dA8N8L_6uks_G5_0tgt_J9_6uks_F0sctXxb.sGsBzM8.63G_0tgt_J9t_Livd_VxK2F.sL4R_0tgt_J9_6uks_G0xFv_Livd_WvK0WDXp_Livd_WsB1_Livd_WvGI7y_Kewh_Vo_Livd_WvO2UDRE–d_0tgt_JYB_Livd_WvI0_Livd_VN._Kewh_VrB-Lc4_Livd_Ws8uY_0tgt_JYB_Livd_WvI4_Livd_VNS_6uks_F0L_Kewh_Vo-_Livd_VNQ_6uks_G88O_6uks_FZ2Yt6PX3U_0tgt_K4MF_0tgt_K72THP_5s4obgdp%26q%3dURYHZQ%267%3d1OAOqV.688%26CA%3dTHbOb%26z%3dU%266%3dTEaLb%263%3dVLcM%26N%3dQZIVKTKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 2 novembre 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 3 novembre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[Maria Cristina Nascosi Sandri presenta ‘Il libro di mia madre’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dLcSVQb%269%3dS%269%3dTNYOb%26B%3dTOcV%26M%3d3MGH_Ctpr_N4_Esns_O8_Ctpr_M9JOH.6EG94z3xH0M98.6L_Ctpr_M9AGEBMAz_Knuk_U3VNVWb_Ctpr_M903C3v4xBx-5CBFL4Gx-FvLzGDB-F397EA-AK2KzGG3-4E-9AwKB-64-F63-841Jz.AGE7%267%3d0MDOzT.98G%26AD%3dTQZRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

È in calendario per mercoledì 3 novembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9eLUDd%262%3dR%26v%3dVGXBd%265%3dSBeO%26L%3dpO0G1_MgtX_Xq_IYxf_Sn_MgtX_WvN5R.EF3OA3m.85D_zviq_0As9iI46t_MgtX_WvvKV_q9riWsRXc8OYKq6N2i6qOaJB%26t%3dD3NB40.IuK%26qN%3dGUFbO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)) la presentazione de ‘Il libro di mia madre’ di Maria Cristina Nascosi Sandri, a cura di Davide Bonesi e dell’Autrice stessa. In programma lettura di liriche a cura di Maria Fonsati, attrice della compagnia teatrale dialettale Straferrara.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Fa parte di Libonoto 2021, un volume poetico – corale che raccoglie opere di altri 5, tra autrici ed autori. Il testo consta, volutamente, di una poesia in meno, rispetto agli altri attori scriventi, perché l’Autrice ha voluto inserirvi un’introduzione un po’ particolare per spiegare la scelta del titolo che, non a caso, si sovrappone identicamente ed idealmente, a quello del libro di un grande scrittore ebreo, Albert Cohen, d’origine greca, naturalizzato svizzero-francese che, molti anni fa, nel 1954, aveva dato alla luce un libro splendido dedicato, manco a dirlo, all’adorata madre. Ma lei, per sua stessa ammissione, non si sente in colpa, per un simile furto: l’amore che Cohen nutrì per la madre, non è sicuramente superiore a quello che tuttora sente di provare per la propria, mancatale nell’ottobre del 1982. E, in effetti, quelle poesie son state scritte nel corso degli anni, alcune di recente. Scegliere nell’ampia produzione sul tema non è stato semplice anzi, per certi versi, doloroso. Il ricordo della figura forse più importante della sua vita, le suscita ancor oggi, una grande commozione.

Maria Cristina Nascosi Sandri, donna di cultura ferrarese difficilmente inquadrabile, è scrittrice (al suo attivo decine di testi pubblicati in lingua italiana, dialettale ferrarese ed inglese), giornalista e critico d’arte e di cinema anche per siti nazionali ed internazionali, studiosa di lingue e dialetti, fa parte della SIL, Società Italiana delle Letterate e del SNGCI, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e creatrice e coordinatrice di eventi culturali da molti anni. Poco tempo fa ha presentato, sempre alla Biblioteca Ariostea, “Antonio, Bassani, Vancini, Visconti e, affettuosamente, gli altri – Ferrara, il Po e l’Altrove” (distribuito dalla Carmelina ed., nelle librerie ferraresi, alla bancarella del libro di piazza Municipale e da poco anche alle librerie Coop), volume che racchiude quarant’anni del suo lavoro di critico, giornalista e performer, un segno del suo sconfinato amore per Ferrara che, in parte, sarà riproposto il 3 novembre, per le liriche in esso riportate.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d8gFYCf%26v%3dV%26u%3dXAbAf%26y%3dWAgI%26P%3doQ4Kz_OaxW_Zk_MXzZ_Wm_OaxW_YpR4T.9J2Q57l.0yH_yxcu_9CmChKx0s_OaxW_YpzJX_kCqkQwQZWBNaEu5P6h8kIeID%26n%3dH2P689.KoO%26pP%3dAYEdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHbDYMa%26t%3dV%265%3dS9bKa%26w%3dWKbG%26P6r3i%3dyL2K_9sau_J3_zvjr_0A_9sau_I8iMt0q7z4tD6.5wHBFm.Av.A2%269%3d4M1QtT.v0A%26A1%3dVKZEd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Giovedì 4 novembre 2021 alle 18 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara)

[Pomeriggi d’autore: Davide Formenti presenta il suo libro ‘Ricavato dal pieno’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dLaTVQZ%260%3dS%269%3dROYOZ%26C%3dTOaW%26M%3d3KHH_Crqr_N2_Fsnq_P8_Crqr_M7KOH.4FG9213xFAM96.7L_Crqr_M7BGE0NAz_Iouk_S4VNTXU_Crqr_M7DG83v2y6FA287-6vLHGC6-23G027-1FFEzEHA-AI3KzEH3-4C-GM0-C74CF-FAx2J3EF-237-G779F.6L8C%262%3dEFJJ5M.E3L%264J%3dOVSXW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

Sono ambientate in un futuro prossimo a venire le vicende raccontate da Davide Formenti nel libro ‘Ricavato dal pieno’ che giovedì 4 novembre 2021 alle 18, sarà protagonista del nuovo appuntamento del ciclo ‘Pomeriggi d’autore’ nell’auditorium della biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara). Dialogherà con l’autore Cinzia Berveglieri.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a esaurimento posti. Per accedere è obbligatorio esibire la certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il racconto è ambientato in una piccola azienda di automazione della tranquilla provincia di Ferrara ai bordi esterni della ben nota Packaging Valley in un futuro prossimo a venire. Le quotidiane vicissitudini della dura convivenza aziendale vengono stravolte da una bizzarra richiesta da parte di un ente governativo di costruire la macchina di tutte le macchine. Al signor Lonicera, proprietario dell’azienda, l’ardua decisione di accettare o meno la proposta che potrebbe cambiare per sempre le sorti della Lonicera Enterprise S.p.A. e… dell’intero universo! Pur frutto di fantasia, non si esclude possiate ravvisare nei vari personaggi similitudini con figure di cui avete fatto esperienza. Un invito dell’autore a condividerle.

Scarica la locandina del [programma di Pomeriggi d’autore novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dLc0TQb%26p%3dQ%269%3dT5WOb%26s%3dROcC%26K%3d3MxFD_KUsk_Ve_HlvT_R1_KUsk_Uj1C6l9wBfB4H.gE8Nr5.18.mJ_CtWp_M9qEyNp5D_KUsk_Uj30Ki_HlvT_R1v4e1Em2_CtWp_M9h.F3I_vqns_76x_KUsk_VhJVvaX%26y%3dFyIG66.DzM%26mI%3dLWBWT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

3.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 3 novembre 2021 alle 14.30 in Videoconferenza con assessore Lodi

[Esame di delibera di “assenso preliminare per progetto di potenziamento distributore carburanti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d2a8W7Z%26n%3dT%26o%3dR3Z5Z%26q%3dU5aA%26N%3diKvI_srUs_42_ttTq_49_srUs_37yPx.4tHo2e4dFoNo6.kM_srUs_37pHu02Bf_ISvQ_ShW4T4Z_srUs_37gLb4b2cDg.AuDn%267%3dnLuOdS.p8u%260u%3dT5Y9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dal consigliere Francesco Carità – si riunirà mercoledì 3 novembre 2021 alle 14.30 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’ordine del giorno, con relatore il vicesindaco e assessore Nicola Lodi, l’esame della delibera “Assenso preliminare ai sensi dell’art. 53, comma 5, della LR 24/2017 – Procedimento unico per l’approvazione del progetto di potenziamento distributore carburanti esistente e relative dotazioni territoriali, sito in Ferrara, via Modena n. 112, in variante al II° POC presentato dalle Società Oil Italia srl e Fronesi srl”.

• I Cittadini interessati possono assistere in streaming alla riunione collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5eCW0d%26s%3dT%26r%3dV8Z8d%26v%3dU8eF%26N%3dlO1I_vvZs_76_ytWu_99_vvZs_6A4P1.TvNxPi8.gJt_KUxW_UjPz8v_MXvT_Wm6sIzBkGpHgJtNr6s8j0%26k%3dFy4e6hN366.IlM%26mN%3d8WBbF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Umberto Vitali dona all’Associazione Malati di Alzheimer 40 copie del suo libro “Prevenzione e lotta all’Alzheimer e alle malattie neurologiche”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dMb6aRa%26l%3dX%260%3dS1dPa%26o%3dYPb9%26R%3d4LtM_DsSw_O3_rxor_2C_DsSw_N8wTI.5rL03c8yGmR07.iQ_DsSw_N8nLFAzF1_JQzl_TfaOU2e_DsSw_N8uJx7rQA-NiQwDi-AAFa-88DaPEGcFwRiL07-m883tF-zA-aIL0eF97r-aV-5oM57-dB8-KuL-8AbOA-HrBH7nW5GnB-1-DoQF3-aI83lW8w3a47iJ1J.hQ9D%26d%3dJGKv0N.FeQ%265K%3d1aTY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

In occasione della riunione dei soci di sabato 30 ottobre scorso al Centro Sociale Rivana, il medico e scrittore ferrarese Umberto Vitali ha donato all’Associazione Malati di Alzheimer (A.M.A) di Ferrara quaranta copie del suo libro dal titolo “Prevenzione e lotta all’Alzheimer e alle malattie neurologiche”. Nell’occasione l’autore si è anche complimentato con A.M.A per la sua attività meritoria a favore dei malati. La nostra provincia è la prima in Regione per casi di Alzheimer (ogni anno si ammalano 1.800 persone) e non esiste ancora una terapia risolutiva.

CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE – Iniziativa promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con la “Holding Ferrara Servizi”

[La caserma “Bruno Bolognesi” sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara s’illumina con il tricolore nazionale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGeOXLd%265%3dU%264%3dVJaJd%268%3dVJeR%26O%3dxOCJ_8vlt_I6_Auiu_K0_8vlt_HAFQC.8AI46v5sJ6O40.2N_8vlt_HA7I0DICu_Mjwf_WyXIXKc_8vlt_HA55-s6B98Ht-68P7I-rJ5IwIxMy-Nx8u-9xF-sJ65498-J8JEC482520-w92Gt-AA6A8y6-wC-vD754Ut-8y-AxL86A5-9D5FAH2Hq-88H5q6t-yG-CLy88F5Mx-HqU2I4659.xO6F%26t%3dHDMB8K.HuO%262M%3dGYQaO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

In occasione delle commemorazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, la facciata della Caserma della Guardia di Finanza di Ferrara, intitolata al “Finanziere Bruno Bolognesi”, sarà nei prossimi giorni illuminata con il tricolore della bandiera italiana.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con la “Holding Ferrara Servizi”, assume quest’anno una valenza ancor più significativa, perché la festa del 4 novembre coincide con il centenario della traslazione del Milite Ignoto, rispetto al quale il Comune di Ferrara, insieme a moltissimi altri comuni italiani, ha concesso la cittadinanza onoraria: “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”.

Le celebrazioni per il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria, iniziate il 2 giugno scorso in occasione del 75° anniversario della nascita della Repubblica, si concluderanno infatti solennemente proprio il 4 novembre, per rendere omaggio a quel soldato senza nome che Maria Maddalena Bergamas, in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale e del quale non erano state restituite le spoglie, scelse nel 1921 a simbolo del sacrificio di una intera generazione.

Con tale iniziativa il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di via Palestro e il Comune di Ferrara, si sono uniti per affermare i valori dell’unità nazionale, soprattutto in questo particolare momento storico dove l’Italia è chiamata a superare le difficoltà connesse all’emergenza sanitaria in atto per dare un futuro alle nuove generazione.

Comunicazione a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara

AMBIENTE – Posta una targa a ricordo del socio Alessandro Poggi. Presente l’assessore comunale all’Ambiente Balboni

[Piantato un acero rosso nel giardino della scuola Matteotti dono del Lions Club Ferrara Ducale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dIfJTNe%26z%3dQ%266%3dWEWLe%263%3dRLfM%26K%3dzP8F_0wgp_K7_6qkv_F6_0wgp_JBAME.96E67q1uK1K6A.wJ_0wgp_JB2EBED9w_Nesh_XtTKYGZ_0wgp_JB49sJ81BK-9D-s9sH7-N3IAK-254-Cw100wD7-0sB47-73CKz1-578JwK8J1-03DsP3-4sH-qBC8-z97J7-6wN6107-rKu7z5.zP1B%26v%3dI1s7o9ID9F.DwP%26wI%3dIZLWQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

(Comunicazione a cura del Lions Club Ferrara Ducale)

Nella mattinata di venerdì 29 ottobre 2021 nel giardino della Scuola Primaria Matteotti (via Italo Svevo 1) si è svolta la piantumazione di un acero rosso donato dal Lions Club Ferrara Ducale in memoria del socio Alessandro Poggi. Alla cerimonia hanno assistito gli alunni della scuola insieme alla dirigente scolastica Maria Gaiani, che ha illustrato i lavori che le varie classi hanno realizzato per l’occasione sul tema dell’albero e della sua importanza per la vita. L’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni, rivolgendosi direttamente ai bambini, ha sottolineato quanto importante sia far crescere una cultura ambientale già dalla scuola primaria e conoscere le istituzioni preposte.

Hanno poi ricordato il socio e l’amico Alessandro Poggi, Giorgio Ferroni 2° vice governatore del Distretto Lions 108Tb e Dimer Morandi presidente del Lions Club Ferrara Ducale. E’ seguito un intervento della moglie Alessandra De Rosa che ha posto sull’acero rosso una targa ricordo. A fine cerimonia i bimbi della classe prima si sono esibiti in un siparietto mimando la crescita degli alberi, applauditissimi dai loro compagni e dai numerosi ospiti presenti.

TRASPORTO PUBBLICO – Presentato il nuovo servizio martedì 2 novembre 2021 in Largo Castello a Ferrara, presente l’assessore comunale Balboni insieme ai vertici Tper e Ami

[A Ferrara su tutte le linee urbane di bus è possibile pagare con carta di credito e bancomat](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dMaSZRZ%269%3dW%260%3dRNcPZ%26B%3dXPaV%26Q%3d4KGL_Drpv_O2_Ewoq_OB_Drpv_N7JSI.4EK02z7yF0Q06.6P_Drpv_N7AKF0ME1_Inyl_S3ZOTNd_Drpv_N73ADIxNw-JH-PGKGA-86-9E062-QD3xJ1-56-8GJ-2-LAJFEx09A-B247D6-zK0-4xNF2-1E-yI205KB-A-x2A9ADxP.4K0H%26z%3dDHOH4O.7w2xJ1K%266O%3dMUUcU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

Il pagamento del bus è possibile da oggi con carte bancarie sull’intero servizio urbano di Ferrara. La nuova opportunità offerta da Tper coniuga comodità d’uso e convenienza: nessun sovrapprezzo, nessuna necessità di registrazione e la garanzia della miglior tariffa giornaliera.

La rivoluzione digitale si completa con l’utilizzo sempre maggiore di “Roger”, la piattaforma multifunzione dei servizi integrati per la mobilità regionale che mette al centro le esigenze dell’utente per tutti i suoi spostamenti.

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo importante nel favorire l’accesso al trasporto pubblico: anche a Ferrara la facilità di utilizzo di sistemi sempre più alla portata delle persone può essere la chiave per una sempre maggiore attrattività dei servizi a largo raggio, dalla bigliettazione elettronica a piattaforme che integrano funzioni di infomobilità particolarmente utili per pianificare gli spostamenti quotidiani in ambito urbano, provinciale e regionale.

[] Tper, su questo versante, ha colto da tempo la sfida realizzando sistemi ispirati al concetto avanzato di MaaS (Mobility as a Service), in conformità con le linee guida ministeriali per lo sviluppo della mobilità collettiva ecosostenibile e user friendly e con gli indirizzi strategici della Regione.

L’azienda di trasporti ha presentato queste novità oggi, martedì 2 novembre 2021 in occasione di una conferenza stampa svoltasi in Largo Castello a Ferrara che ha visto la partecipazione di Alessandro Balboni, assessore comunale all’Ambiente, Progetti Europei, Processi di Partecipazione, Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper, Antonio Fiorentini, amministratore unico di AMI Ferrara. All’incontro erano presenti anche Paolo Paolillo direttore Tper, Mirco Armandi dirigente Sistemi Informativi e Sviluppo Tecnologico Tper, Michele Balboni direttore Ami.

“Riteniamo che la digitalizzazione dei sistemi di vendita, che ora consente a Ferrara l’utilizzo del bus con il semplice utilizzo di una carta bancaria, compia oggi un passo importante – ha dichiarato la Presidente e Amministratore Delegato di Tper, Giuseppina Gualtieri – “Come azienda che gestisce il trasporto pubblico siamo al fianco delle Istituzioni per offrire ai cittadini sempre maggiori opportunità. Con le nostre realizzazioni in campo tecnologico sulla bigliettazione elettronica e sui servizi di infomobilità sposiamo, infatti, il concetto di “mobilità come servizio”. Lo sviluppo delle nostre realizzazioni e il favore crescente che incontrano tra le persone ci confortano nel nostro impegno per un trasporto pubblico fruibile da tutti con sempre maggiore praticità”.

L’Amministratore Unico di AMI, Antonio Fiorentini, ha dichiarato: «Quella presentata oggi è una innovazione positiva e utile per l’utenza. Un passo avanti verso la semplificazione dell’accesso al servizio, opportuno particolarmente in una città turistica come Ferrara. Un segnale inoltre che mostra la vitalità del settore del TPL di seguire la propria missione e vocazione: trasportare passeggeri, al termine – si spera – di un periodo, quello pandemico, in cui i cittadini hanno privilegiato altre forme di trasporto. Come Agenzia auspichiamo in un pronto allargamento della possibilità di validazione tramite carta bancaria anche alle corse extraurbane. Supporteremo e stimoleremo l’Azienda in questo ulteriore passaggio e nella più ampia diffusione della app Roger”.

“Le nuove dotazioni tecnologiche che da oggi verranno installate sul trasporto pubblico ferrarese e che vanno nella direzione della dematerializzazione – ha sottolineato l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – hanno particolare valore per due precisi motivi: innanzitutto è un ulteriore servizio che viene fornito ai cittadini che in questo modo possono fruire con maggiore semplicità e comodità dei mezzi di trasporto pubblico, incentivando in questo modo anche maggior rispetto delle regole e una corretta convalida dei biglietti. Al contempo, l’uso di tecnologie con contactless garantisce un maggior rispetto dell’ambiente in quanto tramite la dematerializzazione si evita di produrre ulteriori rifiuti e ticket che finirebbero inevitabilmente nel cestino”.

– La rete urbana di bus di Ferrara coperta dal sistema EMV per il pagamento con carte bancarie contactless

Con un lavoro di squadra che ha coinvolto anche le altre aziende di trasporto pubblico emiliano-romagnole e il co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna, Tper ha realizzato un sistema EMV (acronimo di Europay, MasterCard e VISA) che consente di pagare la corsa con carta bancaria – carta di credito o bancomat – purché contactless. Si tratta della soluzione più facile ed intuitiva per chi utilizza il mezzo pubblico in modo occasionale e rappresenta anche un’opportunità notevole per l’utenza turistica: in questo modo è possibile, infatti, pagare il bus semplicemente avvicinando la propria carta elettronica di pagamento al validatore color verde smeraldo presente sui mezzi delle linee urbane.

Al pari delle più avanzate realtà internazionali, Ferrara si dota, quindi, di questo sistema di pagamento del servizio esteso a tutta la rete urbana che consente di non doversi premunire di titolo di viaggio se si è in possesso, come ormai la quasi totalità delle persone, di una tessera bancomat o di una carta di credito contactless, sistemi di pagamento che possono essere virtualizzati anche su smartphone o su dispositivi wearable, come gli smartwatch. Il sistema accetta carte di credito VISA e Mastercard e carte di debito Maestro e VPay abilitate ai pagamenti senza contatto.

La novità del sistema di pagamento EMV non sostituisce, ma si aggiunge a tutte le altre possibilità a disposizione dell’utenza sui mezzi urbani (acquisto in prevendita dei biglietti, bigliettazione elettronica con l’app Roger, acquisto del biglietto a prezzo maggiorato tramite emettitrice automatica a monete) con un vantaggio in più rispetto ad ogni altra: nessun sovrapprezzo, nessun obbligo di prevedere un acquisto anticipato e la garanzia della miglior tariffa in caso di un utilizzo intenso del bus nell’arco della giornata. Infatti, il sistema effettua in automatico il calcolo del dovuto alla fine di ogni turno di servizio addebitando la “miglior tariffa” possibile nelle 24 ore. Per quanto riguarda i viaggi sulla rete urbana di Ferrara, ad esempio, il biglietto urbano costa 1,30 euro e vale 75 minuti dal primo “tap” contactless, ma dalle ore 2.00 di notte fino alle 2.00 della notte successiva l’addebito massimo è di 3,50 euro, anche in caso di un numero superiore di corse effettuate.

Avvicinando la propria carta bancaria al validatore verde, sul display compare l’indicazione di avvenuto riconoscimento del titolo (luce verde, suono e messaggio di conferma, sms del proprio circuito bancario che avvisa la preautorizzazione di un cifra indicativa che nella notte successiva verrà calcolata in base all’effettivo uso con migliore tariffa). Anche in caso di cambio del bus non si rischia di pagare due volte entro i 75 minuti di validità dalla prima convalida: l’importante è utilizzare sempre lo stesso strumento di pagamento quando si sale su ogni bus. La totale sicurezza e riservatezza delle transazioni è garantita dall’omologazione del sistema di validazione secondo i rigorosi standard internazionali dei terminali POS.

La guida rapida con tutte le informazioni sul nuovo sistema di pagamento contactless e le domande ricorrenti sono consultabili sul sito di Tper al link:[www.tper.it/go](about:blank).

L’estensione a tutte le linee urbane avviene a seguito del positivo esordio sperimentale avviato a Bologna e già molto apprezzato dall’utenza. E’ prevista, inoltre, l’installazione graduale del sistema EMV anche sui mezzi delle linee extraurbane, per giungere al completamento dell’intera rete Tper nel corso del 2022.

Il sistema di pagamento EMV che copre oggi l’intera rete urbana ferrarese è frutto della procedura ad evidenza pubblica bandita nel 2020 da tutte e quattro le aziende del trasporto pubblico della Regione per un importo complessivo di 3,3 milioni di Euro; una gara che ha visto Tper in qualità di capofila. La realizzazione del sistema è stata co-finanziata al 50% dalla Regione Emilia-Romagna attraverso fondi POR FESR.

– Sempre più titoli di viaggio digitali nelle abitudini dell’utenza. E con l’app Roger tutta la mobilità smart è in tasca

L’utilizzo della tecnologia ha semplificato notevolmente negli ultimi anni l’accesso al trasporto pubblico: oggi un abbonamento annuale Tper su tre viene sottoscritto o rinnovato da remoto, tramite web o con ricarica da uno sportello bancomat, consentendo un notevole risparmio di tempo alle persone ed evitando possibili code in biglietteria. Una tendenza che anno dopo anno va incrementandosi di pari passo con la crescente dimestichezza verso i nuovi sistemi per sempre più ampie fasce di popolazione che trovano nelle applicazioni digitali soluzioni immediate ad esigenze differenziate.

Ne è un esempio il favore incontrato dall’app Roger, una piattaforma – realizzata in autofinanziamento dalle quattro aziende di trasporti emiliano-romagnole (insieme alla capofila Tper, anche Seta, Start e Tep) – che riunisce molteplici funzioni in un unico canale digitale dando realizzazione al concetto di mobilità territoriale integrata. E’ una piattaforma multiservizi che consente non solo di acquistare biglietti e abbonamenti e di trasformare lo smartphone in un sostituto tecnologico del titolo di viaggio stesso, ma anche di avere informazione e pianificazione per gestire un viaggio multimodale (bus, treni regionali) ed effettuare i relativi pagamenti elettronici e le convalide a bordo dei mezzi.

Nei suoi primi due anni di vita, Roger ha aggregato importanti funzioni diventando un assistente virtuale gratuito per muoversi in tutta l’Emilia-Romagna. Questa app comincia infatti ad essere utile all’utenza a prescindere e comunque già prima del possibile acquisto dei titoli di viaggio. Con il sistema di navigazione dell’app si può scegliere come spostarsi, integrando le varie forme di trasporto pubblico, su gomma o su ferro regionale. E’ Roger a proporre tutte le possibili combinazioni e, una volta individuata la soluzione di viaggio prescelta, si può procedere anche all’acquisto dei relativi biglietti.

L’app Roger è utilizzabile anche per caricare gli abbonamenti gratuiti per ragazzi “Grande” e “SaltaSu” previsti e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, da circa un anno, per l’utente del servizio Tper è possibile conoscere attraverso Roger, in modo semplice, gratuito e intuitivo, il livello indicativo di riempimento dell’autobus in arrivo alla fermata. L’utente è in grado di sapere se l’autobus ha un livello di riempimento basso, normale o al limite di quanto previsto dalle norme in vigore, oltre a ricevere informazioni sui tempi di attesa e sulla presenza della pedana d’accesso per persone a mobilità ridotta.

Alcuni numeri sono significativi del recente sviluppo nell’utilizzo dell’app Roger, scaricata complessivamente da 208.000 utenti, 37.000 dei quali nel solo mese di settembre 2021.

Nei primi nove mesi del 2021, Tper ha venduto attraverso Roger 327.000 titoli di viaggio per il trasporto pubblico, a conferma della comodità e dell’apprezzamento dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di pagamento digitali.

Ferrara, 2 novembre 2021

(Comunicazione a cura di Tper in collaborazione con il Comune di Ferrara e AMI Ferrara)

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 4 novembre 2021 alle 12, nella sala degli Arazzi (residenza municipale)

[Presentazione iniziative organizzate in occasione dei 30 anni della Legge 381](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dNeHbSd%26x%3dY%26A%3dVCeQd%261%3dZQeK%26S%3d5O6N_Evex_P6_4ypu_DD_Evex_OA9UJ.84MA6o9zJySA0.uR_Evex_OAzMGDBG2_Mc1m_WrbPXEZ_Evex_OA2P29x6mNqLG6BGBIq-GADBGxOuT2-J4ExIuXM66C-B8o9FD1L2-9qG-Pe-mLAD-pC9Gm-J2BsC-PcC.FGHx%26B%3d0P5TzW.zCG%26D5%3dYQcIg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

Giovedì 4 novembre 2021 alle 12, nella sala degli Arazzi (residenza municipale), avrà luogo una conferenza stampa per illustrare le iniziative organizzate dalla Cooperativa sociale Il Germoglio di Ferrara in occasione dei 30 anni della Legge 381.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti e il direttore della Cooperativa Il Germoglio Biagio Missanelli.

La Legge 381 è stata approvata l’8 novembre 1991, regolamenta le cooperative sociali e prevede l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, invalidi fisici o psichici, tossicodipendenti o alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE – Alle 10.30 cerimonia di deposizione di una corona d’alloro alla Torre della Vittoria. Alle 11.30 inaugurazione in Municipio di una mostra dell’Istituto di Storia Contemporanea. DOCUMENTAZIONE

[Aggiornamento – Iniziative celebrative a Ferrara giovedì 4 novembre 2021, ‘Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dNdETSc%26u%3dQ%26A%3dU0WQc%26x%3dRQdH%26K%3d5N3F_Eubp_P5_1qpt_A6_Eubp_O06MJ.71EA5l1zIvKA9.rJ_Eubp_O0wEGC992_LZsm_VoTPWIX_Eubp_O0yH21x5jMnDG599BHn.8GGu%264%3d0O2LzV.w5G%26C2%3dQQbFY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

Giovedì 4 novembre 2021 (a partire dalle 10) si svolgeranno a Ferrara le iniziative celebrative della ‘Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate’, appuntamento coordinato come ogni anno dal Comitato cittadino per le onoranze composto da Prefettura di Ferrara, Comune e Provincia di Ferrara.

Questo il calendario della giornata:

>> ore 10 – Afflusso Autorità

>> ore 10,25 – Alzabandiera

>> ore 10,30 – In piazza Trento e Trieste deposizione di una corona d’alloro alla Torre della Vittoria. Lettura del messaggio del Capo dello Stato da parte del Generale D.A. Claudio Gabellini Comandante del COA. Seguiranno interventi della studentessa Lidia Disclafani – I.I.S. “G. Carducci” e del vice presidente f.f. della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli. Il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro parteciperà alla cittadinanza il conferimento della Medaglia d’argento al Valor Aeronautico al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e al suo Comandante, Generale D.A. Claudio Gabellini. (In caso di maltempo la cerimonia avrà luogo presso la Galleria Matteotti)

>> ore 11,30 – Nella sala del Plebiscito del Palazzo Municipale inaugurazione della mostra “Gli ebrei ferraresi nella Prima Guerra Mondiale: l’ufficiale Silvio Magrini” a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea con il patrocinio del Comune di Ferrara, della Comunità Ebraica e del Meis. Saranno presenti il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

>> ore 17,20 – Ammainabandiera.

STUDENTI E CLASSI PARTECIPANTI A CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE

– Rappresentante Studenti: Lidia Disclafani, IIS “Carducci”

– Classe VD “Dosso Dossi”; 18 alunni; docente accompagnatore prof. Alberto Andreoli

– Classe VG “G. Carducci” (la stessa classe di Lidia Disclafani); 23 alunni; docente accompagnatore prof.ssa Teodora Liscio

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati

Le cerimonie si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid

———————————————————-

LA SCHEDA – (a cura della direzione dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara)

INAUGURAZIONE della Mostra “Gli ebrei ferraresi nella prima guerra mondiale: l’ufficiale Silvio Magrini” – Giovedì 4 novembre 2021 alle 11.30 nel salone del Plebiscito della residenza municipale di Ferrara

“Gli ebrei ferraresi nella prima guerra mondiale: l’ufficiale Silvio Magrini” – Si tratta di una esposizione (promossa dall’Istituto di Storia Contemporanea e curata dal prof. Giorgio Rizzoni membro del Comitato scientifico dell’Istituto) che sarà inaugurata presso il salone del Plebiscito del Municipio il giorno 4 novembre alle 11.30 (rimarrà allestita per tutto il mese di novembre), giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La mostra è dedicata alla partecipazione degli ebrei ferraresi alla grande guerra che viene interpretata come dalla maggior parte degli ebrei italiani come un’occasione per portare a compimento il processo di emancipazione iniziato in età napoleonica e portato avanti con il Risorgimento.

In particolare viene ricostruita la straordinaria testimonianza dell’Ufficiale Silvio Magrini attraverso documenti che rappresentano solo una parte del corposo patrimonio gelosamente conservato dalla famiglia Magrini- Pesaro per più di un secolo: lettere, cartoline, fotografie e documenti.

Ci restituiscono il ritratto di un uomo di saldi principi morali, fortemente legato alla famiglia e a quegli ideali patriottici grazie ai quali agli ebrei italiani erano state aperte le porte dei ghetti, come scrive lui stesso per spiegare la decisione di partire volontario per il fronte.

Un sentire largamente diffuso tra le comunità ebraiche, non ultima quella ferrarese, come attestato dai dati riguardanti la partecipazione dei suoi membri al conflitto, e tragicamente destinato a essere tradito alcuni anni più tardi con la promulgazione delle leggi razziali.

La vicenda di Silvio Magrini, pur nella unicità in cui ogni percorso umano deve essere collocato, si propone quindi come esemplare, per quel tanto di significato universale che essa contiene, e per la testimonianza che ci offre del senso del dovere con cui tanti cittadini italiani di religione ebraica affrontarono il momento storico della Prima Guerra Mondiale.

Si ringrazia la famiglia Magrini Pesaro e in particolare il nipote Andrea Pesaro per aver messo a disposizione l’importante documentazione.

Silvio Magrini nasce a Ferrara l’8 gennaio 1881 in una casa del ghetto, da una agiata famiglia ebraica. Laureato in fisica a Bologna nel 1905 con il Prof. Augusto Righi, ne diventa assistente prendendo la libera docenza in Fisica Sperimentale nel 1913. Uomo dai molti interessi, compie numerosi viaggi in America e in Europa sia con l’Associazione Elettrotecnica Italiana che a titolo personale.

Alla morte del padre nel 1914, da Bologna rientra a Ferrara per occuparsi delle proprietà di famiglia ed in particolare della campagna nelle sue implicazioni agricole e sociali. Va a vivere insieme alla moglie Albertina Bassani nella casa di via Borgo dei Leoni.

Nel 1915, entrata l’Italia in guerra, si arruola volontario nell’arma del Genio con l’intenzione di lottare per quegli ideali che avevano dato la libertà agli ebrei italiani. Partecipa attivamente alla campagna militare sulla Bainsizza, guadagnandosi la Croce di Guerra.

Nel 1921 è al centro di una vivace polemica per l’applicazione dei patti agrari nella sua tenuta, che volle prevedessero la partecipazione dei contadini all’andamento del raccolto.

Aderisce al movimento sionistico e nel 1931 visita la Palestina con tutta la famiglia.

Nel 1930 è nominato Presidente della Comunità Ebraica di Ferrara, carica che ricoprirà sino al 15 Novembre 1943.

A metà dell’anno accademico 1938-39 a seguito della promulgazione delle Leggi razziali fu costretto a lasciare l’insegnamento all’Università di Bologna, unitamente a una quarantina di docenti.

Nel1943 fu catturato dai fascisti e consegnato alle SS tedesche. Transitato dal campo di Fossoli, deportato ad Auschwitz, morì presumibilmente il 26 febbraio 1944. Fortemente legato alla famiglia che definisce “catena lungo la quale si deve trasmettere l’avito patrimonio spirituale di correttezza e di bontà sociale, di lealtà cittadina, di conforto religioso”, nella sua autobiografia Silvio Magrini così definisce il suo modo di essere: La mia attività si presenta sotto tre aspetti: la scienza, gli interessi sociali e l’agricoltura, l’Ebraismo”.

————————-

>>> Giovedì 11 novembre 2021 alle 17, nella sala dell’Arengo della residenza comunale di Ferrara, nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre, a cura dell’istituto di Storia Contemporanea Andrea Baravelli dell’Università di Ferrara parlerà dei Diari di Guerra – il primo conflitto mondiale attraverso gli occhi dei soldati e presenterà il diario di Domenico Bendin “Con dolore dovetti lasciare la mia cara famiglia: Diario di guerra e di prigionia” (Cierre edizioni). Interverrà il nipote Cristiano Bendin.

GIUNTA COMUNALE – L’ass. Kusiak: “Fondamentale conciliare tempi di vita e di lavoro”. Vicesindaco Lodi: “Grande attenzione ai centri più piccoli”

[Sostegno alle attività di doposcuola con attenzione alle frazioni e ai bisogni dei minori con disabilità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d5e8X0d%26n%3dU%26r%3dV3a8d%26q%3dV8eA%26O%3dlOvJ_vvUt_76_tuWu_40_vvUt_6AyQ1.8tIr6e5gJoOr0.kN_vvUt_6ApIxD2Ci_MSwT_WhX7X5W_vvUt_6AuIwOgArJ-cFp0-cNxDxCx6-fC-hJrIw8wIp6-eIr-6vNiI2CsIg-5pGg-0v62CsIk-9-eD-dCwJiHm-9gC-qDpIvD-eIr-9kMe7kFmOc.5e6cBxHn%268%3dqPuPgW.p9x%26Du%3dU8c9c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

Sono 30 attività di doposcuola proposte da 18 associazioni diverse del territorio comunale di Ferrara per le scuole primarie e secondarie di primo grado che il Comune di Ferrara andrà a sostenere a favore delle famiglie per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La Giunta comunale, nella seduta di martedì 2 novembre 2021, ha infatti approvato di erogare 80mila euro a sostegno della genitorialità, con un incremento di 20mila rispetto allo scorso anno e ripartiti in stanziamenti che vanno dai 1.000 ai 3.500 euro per ciascuna delle iniziative messe in campo per l’anno scolastico 2020-2021.

“Il sostegno alle attività di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – sottolinea l’assessore comunale Dorota Kusiak – è uno degli obiettivi più importanti dell’assessorato alla Pubblica Istruzione e Politiche familiari. Questo nuovo bando ha voluto sostenere le attività rivolte alle famiglie all’interno delle scuole ferraresi, con particolare riguardo per le situazioni di fragilità e per le maggiori spese volte a garantire l’inclusione dei ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali. Il bando ha voluto, inoltre, sostenere in maniera più incisiva e concreta le attività promosse dalle piccole scuole delle frazioni, che vedono il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità di riferimento, e, al netto della qualità del servizio offerto, fanno fronte a spese più alte a causa della popolazione scolastica meno numerosa. I servizi di doposcuola presenti sul territorio comunale svolgono un’importante funzione sociale ed educativa, ampliano il tempo scuola offerto dagli Istituti Scolastici, e contribuiscono ad agevolare una migliore organizzazione della vita familiare e a conciliare i tempi di lavoro e quelli di cura”.

“L’attenzione per le frazioni oggi trova un’altra risposta concreta – fa notare il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi – e conferma l’impegno dell’amministrazione comunale a essere presenti su tutto il territorio. Durante le tappe del progetto ‘Con le Frazioni’ ho ricevuto molte richieste che trovano risposta anche in questo progetto a favore delle famiglie residenti nei centri più piccoli. È importante agevolare l’organizzazione dei genitori e delle giovani coppie che abitano nelle frazioni e che vogliamo abbiano sempre più servizi e risposte adeguate, rendendo più facile conciliare i tempi di vita e quelli del lavoro”.

Tra le attività sostenute ci sono, ad esempio, quelle proposte dai comitati genitori della scuola secondaria di Cona, della scuola di Baura, delle primarie di Quartesana e di Cocomaro di Cona, ma anche dal comitato di gestione mensa di Fondoreno e dalla parrocchia di Gaibanella.

La concessione dei contributi promuove infatti la qualificazione dei progetti realizzati da diversi gestori per supportare le famiglie in difficoltà e per abbattere o contenere i costi di gestione, anche in relazione all’adeguamento dei servizi agli specifici protocolli di sicurezza legati all’emergenza pandemica. In molti casi l’attività di doposcuola è anche un sostegno didattico ed educativo con un valore socializzante e personalizzato per dare punti di riferimento e aiuto alle famiglie. Il bando è stato predisposto valorizzando in modo particolare i percorsi di inclusione dei bambini con disabilità o con bisogni educativi speciali e sostenendo le attività delle piccole scuole.

La ripartizione dei fondi per l’annualità 2021 è stata effettuata in base alle domande pervenute tramite avviso pubblico rivolto ad associazioni, cooperative e comitati di genitori regolarmente costituiti come persone giuridiche, attribuendo punteggi sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nell’avviso per l’organizzazione e la gestione di questi servizi nel corso dell’anno scolastico passato.

AMBIENTE – Mercoledì 3 novembre 2021 alle 15, al Museo di Storia Naturale (largo Florestano Vancini 2, già De Pisis 24)

[Presentazione dell’Erbario realizzato dagli studenti per Interno Verde](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dBbHUGa%26x%3dR%26y%3dSCXEa%261%3dSEbK%26L%3dsL6G_3seq_D3_4rdr_D7_3seq_C89N8.54Fy3o2nGyLy7.uK_3seq_C8zF5AB0p_Jcta_TrUDUEU_3seq_C82Ip2l3mKqE53B0zFq-634mItG-5K66qE5A-uE574Ez-NqIo7.tKxD%26p%3dD6K84C.FqK%26tK%3dCUIYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

L’erbario realizzato in occasione di Interno Verde dagli studenti dell’Istituto Einaudi e della Smiling International School verrà presentato alla città mercoledì 3 novembre 2021 alle 15, al Museo di Storia Naturale (largo Florestano Vancini 2, già De Pisis 24, Ferrara). L’appuntamento, introdotto dall’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, concluderà l’originale e innovativo percorso formativo intitolato Herbarivum, che ha portato gli adolescenti a impegnarsi nella raccolta, nella selezione, nell’analisi e nella descrizione dei campioni.

“Sono molto soddisfatto – commenta l’assessore Alessandro Balboni – di presentare questo interessante progetto proprio al Museo di Storia Naturale, che si pone come punto di riferimento sempre più centro delle politiche ambientali e di coinvolgimento dei cittadini a livello comunale”.

“L’interesse, l’attenzione e l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi non possono che renderci orgogliosi, oltre che molto felici”, commentano Licia Vignotto e Riccardo Gemmo, rispettivamente coordinatrice di Interno Verde e presidente de Ilturco, l’associazione che dal 2016 cura il festival dedicato ai più suggestivi e curiosi giardini del capoluogo estense.

La collaborazione delle scuole è stata fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, la cui sesta edizione si è svolta a metà settembre. Altrettanto significativo è stato il progetto didattico avviato in quell’occasione, che ha portato alla creazione di una collezione contemporanea, che illustrerà non solo le piante e i fiori coltivati oggi nei giardini ferraresi, ma abbinerà alla testimonianza botanica una serie di appunti, ricordi, curiosità, citazioni e rimandi culturali. “La valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e botanico può declinarsi in tante forme”, spiegano i promotori dell’iniziativa. “La tradizione dell’erbario si basa sulla tangibilità del dato osservato, sul contatto fisico. L’oggetto dell’analisi non è astratto, remoto, disincarnato. È un essere vivente, presente qui e ora, nella sua bellezza e anche nella sua fragilità. Crediamo che soprattutto in questo periodo rapportarsi senza intermediazione alla natura, lavorando all’interno di un gruppo eterogeneo, composto da studenti provenienti da classi e istituti diversi, rappresenti per i ragazzi una importante e non comune occasione di crescita”.

Il documento dell’Erbario a partire da giovedì 4 novembre verrà pubblicato in formato pdf e si potrà scaricare online dal sito [www.ilturco.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dEdNZJc%264%3dW%262%3dUIcHc%267%3dXHdQ%26Q7o5s%3dvNBL7_Liyd_Ws_Newh_Xt_Liyd_VxSAQ.1H8O093.CB_Newh_Xt%268%3d5Q7PuX.29B%26E7%3dULdKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)e dal sito [internoverde.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d6gJWAf%26z%3dT%26s%3dXEZ9f%263%3dU9gM%26N4f8o%3dmQ8Ix_OevU_Zo_KVzd_Uk_OevU_YtBsQsKsL08wAs.By_OevU_Yt%267%3drR7OhY.28y%26F7%3dT9eKb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Interno Verde è patrocinato dal Comune e dall’Università di Ferrara, dal MIC, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Ferrara.

[COVID, NUOVO PACCHETTO RIPARTENZA, DA COMUNE 500MILA EURO A CAMERA DI COMMERCIO PER BANDI IMPRESE E CONSORZIO FIDI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAhDVFg%26t%3dS%26x%3dY9YDg%26w%3dTDhG%26M%3drR2H_2yar_C9_zscx_08_2yar_BD5O7.AzGx9k3mMuMxC.qL_2yar_BDvG4G8Ao_PYuZ_ZnVCaAX_2yar_BDkG6Gl-F5M4G-z9k5rC2Ly-PqHkP27xXi-6k-AwE5Lm-WJhuAv9-mM2M-k3wCz3-nG-kGwKmJmGw-4kLlA-sKxJoQm-7-mMvKyP8Ay-Dq63k9is.F2Ev%26B%3duM3TkT.xC2%26A3%3dYBZGg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

COVID, NUOVO PACCHETTO RIPARTENZA, DA COMUNE 500MILA EURO A CAMERA DI COMMERCIO PER BANDI IMPRESE E CONSORZIO FIDI. SINDACO: “SOSTEGNO CONCRETO AL RILANCIO E A NUOVI INVESTIMENTI, DOPO 2MILIONI DI EURO ANTICRISI”. FORNASINI: “AZIENDE E LAVORO LEVA PER RILANCIO E SVILUPPO”

Ferrara, 2 nov – Nuovo pacchetto per la ripartenza a favore delle imprese e del lavoro. Dopo i sei bandi anticrisi promossi dall’Amministrazione poco dopo l’esplosione della pandemia, con uno stanziamento complessivo di circa 2milioni di euro (fondi comunali); la Giunta comunale ha deliberato questa mattina un ulteriore stanziamento di 470mila euro, destinato alla Camera di commercio per nuove iniziative di sostegno al settore agricolo, alle nuove imprese nascenti e a quelle insediate nelle frazioni. E altri 30mila euro, già previsti, serviranno – per il tramite del Consorzio fidi – all’abbattimento degli interessi sui mutui e sui prestiti alle aziende agricole.

“Proseguiamo sulla strada del sostegno al lavoro e alle aziende – dice il sindaco Alan Fabbri -. I fondi che abbiamo fino ad oggi previsto hanno consentito, in un periodo su cui ha gravato pesantemente l’impatto negativo della pandemia, a oltre 1.600 realtà del territorio di ottenere un contributo, utile a superare una fase di forte difficoltà. Oggi investiamo nel rilancio, nello sviluppo, nei nuovi insediamenti, nel sostegno a progetti con una nuova tranche di finanziamenti, che transiteranno dalla Camera di commercio, ente strategico per l’economia territoriale. Altri fondi – per 30mila euro – rappresentano un ulteriore stimolo al settore primario, centrale per il nostro territorio”.

“Crediamo concretamente nelle imprese e nel lavoro, leve fondamentali per uscire dalla delicata fase in cui il Covid ha trascinato l’economia locale e globale. Da giugno 2020 a gennaio 2021 con l’investimento di 2milioni di euro abbiamo sostenuto le attività commerciali, dei servizi e dell’artigianato (con più bandi dedicati), e poi circoli, aziende agricole, strutture ricettive e guide turistiche, con l’obiettivo di dare un po’ di ossigeno alle realtà più colpite dall’emergenza virus.

La spinta di questa azione a favore dell’occupazione diventa oggi motore di nuove iniziative per costruire il rilancio e per sostenere chi sceglie di investire sul nostro territorio, in città e nelle frazioni”. Fornasini ricorda inoltre che “nel bilancio pluriennale 2021-2023 abbiamo inserito un piano da 850mila euro per le attività produttive, artigianali e commerciali”.

[L’ATLETA AMPUTATO CHE VUOL APRIRE UNA NUOVA VIA LUNGO IL PO, FERRARA PARTECIPA AL PROGETTO DI ANDREA DEVICENZI: “DOPO GLI SPORT ESTREMI UNA NUOVA SFIDA”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dIdHVNc%26x%3dS%266%3dUCYLc%261%3dTLdK%26M%3dzN6H_0uer_K5_4skt_D8_0uer_J09OE.74G65o3uIyM69.uL_0uer_J0zGBCBAw_Lcuh_VrVKWEZ_0uer_J0x3BFqLs-5yHCNmL7-7t7-DO1D-sJ4A09-7Fs-H7GD5-xM6A1-A4-J1-8wL4305-230Nq51Jm-34-J4Gy96L7-8u-36847s-8qN17qFHC-3s5mpG8I-sD1-M2G0N-qKBLqE1-Oz3-6O1Ns-MrAv5.tL5F%26p%3dECM85J.HqL%261M%3dCVPaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-11-2021

L’ATLETA AMPUTATO CHE VUOL APRIRE UNA NUOVA VIA LUNGO IL PO, FERRARA PARTECIPA AL PROGETTO DI ANDREA DEVICENZI: “DOPO GLI SPORT ESTREMI UNA NUOVA SFIDA, CAMMINI OPPORTUNITÀ STRAORDINARIA PER FAMIGLIE, SPORTIVI E PERSONE CON DISABILITÀ”

🔊 Listen to this