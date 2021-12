(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Rs%3dC5RtN_3yWu_D9_vvdx_6A_3yWu_CDeeqbjd.pKeDwQt.8zK_vvdx_6Aq_PUxa_ZjMyJ.eN1V_vvdx_6A_3yWu_DDjHs_PUxa_ahM7azZm_PUxa_aeDx_PUxa_ahIFAk_Mb1T_Xl_PUxa_ahQya3MB–h_vvdx_6a9_PUxa_ahK7_PUxa_Z0._Mb1T_XoF-8e1_PUxa_ae0rc_vvdx_6a9_PUxa_ahK1_PUxa_Z0U_3yWu_CD8_Mb1T_Xl-_PUxa_Z0S_3yWu_DBtQ_3yWu_Cdnaq0BZzY_vvdx_76JJ_vvdx_79y_Q2P9e6lYkPr%26n%3dYDaEdC%269%3dxSwQnZ.r05%26Gw%3dVFYBX%26w%3dY%26r%3dVBgAW%26z%3dZ8eJ%26R%3d-5YDeDdCY9b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 2 dicembre 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 3 dicembre 2021 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Hip-hop philosophy’: Manuele Simoncini spiega come ‘educare alla creatività con il rap’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d5aPb0Z%266%3dY%26r%3dRKgAS%269%3dZ8aS%26S%3dlKDN_vrmx_72_ByWq_LD_vrmx_67GU1.4BMr2w9gF7Sr6.3R_vrmx_678Mx0JGi_Ik1T_Szb7WQh_vrmx_672Gt-99N-t93JsJ9NlP-79rLyJi-J3KsEwGr0-CNm619-gF7C-i5EAeIy-9pCu-Av6uRmM3Re-49L-mC-B9t.9DKp%265%3d7SwMwZ.r6D%26Gw%3d9e2uROYBT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Spiegacome fare del rap uno strumento di apprendimento il libro di Manuele Simoncini dal titolo ‘Hip-hop philosophy’ che venerdì 3 dicembre 2021 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dLbOZQa%265%3dW%269%3dSJeRT%268%3dXObR%26Q%3d3LCLD_Jjyk_Ut_Nlui_X1_Jjyk_TySHO.HKFLD8z.58I_Cslv_M8vDvF7A7_Jjyk_Ty1XS_tD5fZxeUfCbVNvIK7v3tRfW9%26w%3dIFKE9M.FxP%264K%3dJaLZL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). L’incontro è a cura del Consorzio Eventi Editoriali.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Trentatré anni, educatore, Manuel Simoncini in arte Kyodo, è un rapper molto popolare in Emilia, ma non solo. Ex membro della crew bolognese hip hop Fuoco negli Occhi, ha cominciato ad accostarsi al rap da quando aveva 17 anni e da allora ha dato un notevole contribuito per la diffusione della cultura hip hop e crede molto nel rap come strumento di apprendimento.

Rap. Molti conoscono questo genere musicale, in pochi sanno essere l’acrostico di Rhythm And Poetry: Ritmo e Poesia. In questo scritto Manuel Simoncini cerca di descrivere i “Laboratori HipHop Philosophy” che tiene da anni in maniera dettagliata da più punti di vista, alternando parti progettuali a riflessioni sulla creatività.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJaIZOZ%26y%3dW%267%3dRDePS%262%3dXMaL%26Q%3d1K7LB_Idyi_Tn_Njtc_Xy_Idyi_SsSFN.BKDK88x.42I_Arfv_K7pDtE1A5_Idyi_Ss1VR_nD3eTxcTZCZUHvGJ7t2nLfU8%26q%3dIDJ99K.ErP%262J%3dDaJYF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dCZAZHY%26q%3dW%26z%3dQ6eIR%26t%3dXFZD%26Q7m1f%3dtJyL_4qXv_E1_wwep_7B_4qXv_D6fNo8n8u2qE1.3tI7Dj.Bq.9y%260%3dyKxRoR.sA6%269x%3dWGQCY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

VIABILITA’, FIERE E MERCATI – Provvedimenti in vigore sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a Ferrara

[Per la ‘Fiera di cose d’altri tempi’ limitazioni alla circolazione in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d1hJT6g%26z%3dQ%26n%3dYEY7Z%263%3dR4hM%26K%3dhR8F_rygp_39_6qSx_F6_rygp_2DAMw.A6En9q1cM1KnC.wJ_rygp_2D2EtGD9e_PesP_ZtT3dLX_rygp_2D45r-Jo-6iC61-dG-qEsC-r1lR69-tC1Fi-JwCiRoPiM29-aJz1-cG63oJoPiM25-iL-q5nR6E-sR3HiA3.8tKz%264%3dmS7LcZ.25t%26G7%3dQ51a9oYLS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

In occasione dell’appuntamento, il prossimo fine settimana, con la ‘Fiera di cose d’altri tempi, oggetti da collezione e dell’artigianato’ nel centro storico di Ferrara sono previste modifiche alla viabilità.

Questi nel dettaglio i provvedimenti in vigore sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, dalle 6 alle 24:

– corso Porta Reno (tratto compreso tra via Ragno e piazza Trento Trieste): divieto di fermata su entrambi i lati e divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività;

– via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica;

– piazza Savonarola: divieto di circolazione e di fermata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli degli operatori su area pubblica.

Sono ammessi alla circolazione all’interno dell’area di mercato esclusivamente i veicoli degli operatori su area pubblica assegnatari dei posteggi necessari allo svolgimento della loro attività, i veicoli dei residenti con possibilità di ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e i veicoli di coloro che, pur non risultando residenti, hanno la possibilità di ricoverare il proprio veicolo in area privata fuori dalla sede stradale.

Il transito veicolare nell’area di mercato potrà essere comunque consentito solo in funzione e compatibilmente allo svolgimento dello stesso, a condizione che sia assicurata e salvaguardata la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Nelle strade soggette al presente provvedimento sono sempre ammessi i veicoli di soccorso e di polizia.

La circolazione degli autorizzati all’interno dell’area interessata dai provvedimenti dovrà avvenire esclusivamente a passo d’uomo.

Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

BIBLIOTECHE COMUNALI – Martedì 7 dicembre 2021 chiusura al pubblico per le sale che già hanno il lunedì di riposo

[Ponte dell’Immacolata per le biblioteche Bassani, Rodari, Luppi e Niccolini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d2aFT7Z%26v%3dQ%26o%3dRAY8S%26y%3dR5aI%26K%3diK4F_srcp_42_2qTq_B6_srcp_377Mx.42Eo2m1dFwKo6.sJ_srcp_37xEu009f_IasQ_SpT4WHZ_srcp_37zEo1b2kKo-W-9-5s3fDlHf-3s2m0yJf4r5-c23IbEs-Hp5kHj-C5Fq0-o-Dj4mEm0x9.iKwB%26e%3dD5Iw4B.DfK%26sI%3d2VAX4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Martedì 7 dicembre 2021 le biblioteche Bassani, Rodari, Luppi e Casa Niccolini saranno chiuse al pubblico. In concomitanza con la festività nazionale dell’Immacolata che cade mercoledì 8 dicembre, faranno infatti il ponte le biblioteche che già osservano il giorno di chiusura settimanale il lunedì.

Tutte le biblioteche comunali torneranno accessibili secondo il consueto calendario di apertura a partire da giovedì 9 dicembre 2021.

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 3 dicembre 2021 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale

[Presentazione primo bilancio della “25.a Giornata nazionale della colletta alimentare”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dChTaHg%260%3dX%26z%3dYOfIZ%26C%3dYFhW%26R%3dtRHM_4yqw_E9_Fxex_PC_4yqw_DDKT9.AFLz918oMARzC.7Q_4yqw_DDBL6GNFq_Pozb_Z4aEdVa_4yqw_DDDOq8m9yQ3K69NF1L3-YG-E7L4LyQm-LyWuMB8xC-1LxJ3Q69-yIuK3K69FB.tRAI%26p%3dKIP8AP.KqR%267P%3dCcOeE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Venerdì 3 dicembre 2021 alle 11 nella sala dell’Arengo della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo bilancio della raccolta effettuata in occasione della “25.ma Giornata nazionale della Colletta Alimentare” (27 nov 2021).

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti e il vicepresidente del Centro di Solidarietà-Carità Ferrara Massimo Travasoni.

MUSEI CIVICI – Ass. Fornasini: “grazie ai nuovi apparati multimediali il rinnovato museo Schifanoia è ancora più fruibile e attrattivo”

[A Schifanoia le tecnologie del futuro per un autentico viaggio nel passato](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGgMTLf%263%3dQ%264%3dXHYMY%266%3dRJgP%26K%3dxQAF_8xjp_I8_9qiw_I6_8xjp_HCDMC.09E48t1sL4K4B.zJ_8xjp_HC5E0FG9u_Ohsf_YwTIcNS_8xjp_HC03x1q8rFw14Lz1-AK-4K9B6-IuJ7Hu-MzK-3R3JyJv4y835.xQ4B%26t%3dJBIB0I.DuQ%26zI%3dGbHXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Passeggiare per le rinnovate sale del museo Schifanoia in compagnia di un’app che funge da guida multimediale personale. Ma anche osservare la facciata del palazzo esattamente come la vedevano i ferraresi del ‘400, con i colori e i decori che oggi non ci sono più. Sono solo alcune delle nuove possibilità a disposizione dei visitatori del museo civico di via Scandiana a Ferrara, divenute reali grazie a una serie di tecnologie e apparati all’avanguardia, voluti dall’Amministrazione comunale per rendere multimediale e interattiva l’esperienza di visita al salone dei Mesi e agli altri ambienti del palazzo, di recente rinnovati e aperti al pubblico.

Tutti i dettagli del progetto di innovazione, realizzato grazie a finanziamenti regionali (per 50mila euro) e comunali (per altri 20mila euro), sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dal responsabile dei Musei civici di Arte Antica Giovanni Sassu, dall’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini e da Matteo Fabbri di Tryeco 2.0.

“Obiettivo del progetto – ha spiegato Sassu – è quello di rendere più attrattiva e coinvolgente la visita al museo per quanti, sempre più numerosi, stanno venendo ad ammirare le sale di Palazzo Schifanoia da quando abbiamo riaperto con il nuovo allestimento”. Il Museo offre ora un’esperienza di visita moderna e coinvolgente, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie realizzate da Museum Mix e da Tryeco 2.0, in stretta collaborazione con la Direzione del Museo. A disposizione dei visitatori ci sono: stazioni video, ricostruzioni 3D multimediali, un videomapping con la riproduzione dell’antica facciata decorata del palazzo, e soprattutto un’app interattiva, scaricabile su smartphone, che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso, con approfondimenti audio e video e con l’ausilio della realtà aumentata. Il tutto è frutto di una collaborazione tra gli Assessorati comunali alla Cultura e al Turismo.

“E’ un progetto – ha confermato l’assessore Fornasini – importante e complesso che ha avuto una lunga gestazione e che si colloca all’interno del nostro piano di promozione turistica di ‘Ferrara capitale del Rinascimento’, a cui la Regione ha dato il proprio il riconoscimento e il proprio supporto economico. Stiamo puntando tantissimo, in ambito turistico, – ha continuato Fornasini – sul rilancio di palazzo Schifanoia dopo la riapertura a ottobre scorso nella sua rinnovata veste, perché per Ferrara è un fiore all’occhiello a livello europeo. E ora grazie alla nuove tecnologie lo straordinario patrimonio di questo museo è ulteriormente valorizzato e reso ancor più fruibile e attrattivo”.

La prima delle novità multimediali di Schifanoia, come illustrato da Matteo Fabbri, è l’app Museum-Mix, scaricabile gratuitamente all’arrivo in museo, che consente di visitare le collezioni avendo nel palmo della propria mano una vera e propria guida personale. Il supporto alla visita avviene tramite l’audio che racconta le varie sale e gli oggetti esposti. Nel Salone dei Mesi, inoltre, l’app permette di sfruttare la realtà aumentata diventando uno strumento di indagine e ricerca che consente, inquadrando le decorazioni con lo smartphone, di approfondirne storia e significati attraverso audio e immagini dedicate.

All’inizio del percorso museale, in una sala dedicata, i visitatori troveranno un’altra delle novità di Schifanoia: un video con ricostruzioni in 3D, chenarra le vicende costruttive e quelle conservative dell’edificio, mostrando, “così come – dice Sassu – non si è letteralmente mai visto prima di adesso”, l’aspetto del Palazzo nel Quattrocento e le porzioni andate distrutte nei secoli successivi, come la celebre scalinata di accesso al Salone o la “loggia longa” dell’ala più antica.

Altra innovazione a disposizione dei visitatori è poi uno spettacolare videomapping che permette di ammirare la facciata originaria del Palazzo, proiettando sulla parete di una delle sale del museo il coloratissimo aspetto esterno dell’edificio, come immaginato da Borso d’Este e oggi completamente diverso. Il tutto accompagnato, nella stessa sala, da un video esplicativo con la ricostruzione in 3D dell’antica facciata in tutte le sue porzioni.

“Le innovazioni oggi a disposizione dei visitatori di Schifanoia – ha concluso Matteo Fabbri – sono frutto di un anno di lavoro tecnico, supportato da un importante lavoro di indagine e ricostruzione storica, per permettere un’esperienza di visita il più completa e approfondita possibile”.

Museo Schifanoia è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19.

Info sul Museo Schifanoia: [www.comune.fe.it/schifanoia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1d9W6c%26o%3dT%26n%3dU4b7V%26r%3dU4dB%26N4a5d%3dhNwI_ruVs_35_utSt_59_ruVs_20zPw.7rFuHh.9e.Cw_KQwS_UfMfAi0dGoCd%267%3dmOvOcV.q8t%26Cv%3dT5UAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link all’app Mix: [www.museum-mix.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBcDVGb%26t%3dS%26y%3dT9aHU%26w%3dTEcG%26M3l4i%3dsM2H_3tar_D4_zsds_08_3tar_C95O8.F3KpNu-EtQ.kGx%267%3duM4OkT.y82%26A4%3dTCSIV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link a Tryeco 2.0: [www.tryeco.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGf8ULe%26n%3dR%264%3dW3ZMX%26q%3dSJfA%26L2q7c%3dxPvG_8wUq_I7_triv_47_8wUq_HByNC.PtPu9q.45I%26f%3dDAOx4H.JgK%26yO%3d3VGd5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Link ai video visibili lungo il percorso museale:

video sulla facciata: [https://youtu.be/oAg7yrA7_OQ](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEZOUJY%265%3dR%262%3dQJZKR%268%3dSHZR%26L2o1t%3dvJCG7_Hjtd_St_Iesi_St_Hjtd_RyP3KCL.p5_Argp_K73azXCHTX_cq%26w%3dD9IE4F.DxK%26wI%3dJVEXL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

video sul Palazzo: [https://youtu.be/rn6F0sEw0W0](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dOeKWTd%261%3dT%26B%3dVFbUW%264%3dUReN%26N4y6p%3d6O9IG_Mfvn_Xp_Koxe_U4_Mfvn_WuRCP9N.z0_7tqu_G9FIKiXNTPX2O%267%3dAP8O1W.38H%26D8%3dTSVMV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

sulla riscoperta del Salone: [https://youtu.be/8s_MUBFo6M4](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d7eRVBd%268%3dS%26t%3dVMaCW%26A%3dT0eU%26M3g6w%3dnOFHy_MmuV_Xw_JWxl_Tl_MmuV_W2QuPFM.h0_DsYu_N8DN_iwHkAXSY%26z%3dE1NH58.I1L%26oN%3dMW7cO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Immagini scaricabili:

1. Il video introduttivo alla storia di Palazzo Schifanoia in Sala 1

2. Il videomapping con la ricostruzione della decorazione della facciata di Schifanoia

3. L’app Mix in azione nel Salone dei Mesi

4. Un frame del video di Sala 1 con la ricostruzione della facciata nord di Schifanoia

5. Una schermata dall’app Mix

6. conferenza stampa del 2 dicembre 2021, da sinistra: Matteo Fabbri, Giovanni Sassu e Matteo Fornasini

7, 8. app Museum Mix in funzione

POLITICHE SOCIALI – Presentato in residenza municipale da ass. Coletti e associazione “Intornoate”

[“Il tuo pranzo insieme”, un progetto per accogliere e contrastare la solitudine](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dJh9TOg%26o%3dQ%267%3dY4YPZ%26r%3dRMhB%26K%3d1RwF_AyVp_L9_uqlx_56_AyVp_KDzMF.AuE79f1vMpK7C.lJ_AyVp_KDqECG39x_PTsi_ZiTLd9T_AyVp_KDlB-1t9dCSr-FA9qP8-GqI2Cp5-9Pr7xRwE-wG-d3vMjB2CqPt-C-fE7Ru1BRr-15Jd-I8JlJDBlDx.FwC5%26B%3dpKBTfR.7Cw%269B%3dY8QQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Dal 6 dicembre prossimo prenderà il via un nuovo progetto dell’associazione “Intornoate” sostenuto dalla Cooperativa “Il Castello” e patrocinato dal Comune di Ferrara di accoglienza a contrasto della solitudine aperto ai cittadini dei quartieri del “Barco” e Doro. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 12, due volontari dell’associazione “Intornoate” accoglieranno coloro che decideranno di consumare il pasto di mezzogiorno, non più in piena solitudine, ma in compagnia di altre persone, amici e amiche.

Per illustrare i contenuti e le modalità operative del progetto che ha vinto un bando regionale si è svolta giovedì 2 dicembre 2021 in residenza municipale una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti, di Loredano Ferrari presidente de “Il Castello” e rappresentante dell’associazione ‘Intornoate’, Gian Paolo Giberti dell’associazione di promozione sociale “Il Barco”, partner del progetto, insieme ad alcuni volontari coinvolti nella realizzazione pratica dell’iniziativa.

“Ringrazio gli organizzatori a nome dell’Amministrazione comunale di Ferrara – ha sottolineato in apertura di incontro l’assessore comunale Cristina Coletti – che ha l’onore di sostenere questo progetto con il patrocinio, un progetto che ha un forte valore di solidarietà e mira a contrastare la solitudine in un momento della giornata dove risulta importante condividere dialogo e cibo. Grazie ancora per questa iniziativa di solidarietà che l’associazione Intornoate non fa mai mancare”.

“E’ un impegno molto importante per noi – ha affermato il presidente Loredano Ferrari – ma ci crediamo ed è grande la soddisfazione di proporre in questo particolare momento della nostra vita un aiuto alle persone più fragili, agganciando in questo modo anche cittadini che difficilmente hanno contatto con i nostri servizi. Andiamo così a fornire strumenti di supporto per superare momenti di solitudine, creando nuove relazioni.

Il progetto di “Accoglienza” elaborato da Intornoate, prevede fino al dicembre 2022 l’ospitalità nei locali comuni accessibili e resi accessibili (normativa barriere architettoniche) di via Gigi Medini 28 di cittadini e cittadine residenti nella zona che intendono condividere il momento del pasto scegliendo le proposte di un menù settimanale: la consumazione giornaliera è composta da un primo, un secondo, contorno e pane, al costo di 5,40 euro.

L’associazione offrirà il coperto monouso, una bottiglietta di acqua e un caffè di fine pasto. L’occasione del “pranzo Insieme” darà anche l’opportunità ai partecipanti di venire a conoscenza ed essere coinvolti in altre iniziative organizzate dall’associazione “Intornoate”.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna erogato attraverso il bando intitolato “Territori solidali in rete” e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

INIZIATIVE NATALIZIE – Il 5 e 8 dicembre 2021 nella piazza davanti alla chiesa di San Biagio. Coinvolte le attività commerciali delle vie Garibaldi e Lucchesi

[“Garibaldi in festa”, i commercianti accolgono bambini e famiglie con laboratori natalizi e spettacoli di magia, musica e danza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d9f8aDe%26n%3dX%26v%3dW3fEX%26q%3dYBfA%26R%3dpPvM_zwUw_A7_txav_4C_zwUw_0ByT5.9tLv7e8kKoRvA.kQ_zwUw_0BpL2E2Fm_NSzX_XhaAb8d_zwUw_0Bi8zEd8t0k-CmOv8-q-9qJuAt0q7pQq-7e0wHiLvK-d8u8kKq-A-h8uEiIqA-eLv-Hc9wNcQwNk-KiPcIqVk-B-1LgQ27eLtE-fF-u7iFi8i7c-A-f8vVc.E2In%26A%3duQuSkX.pB2%26Eu%3dXCW0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

Si è svolta giovedì 2 dicembre 2021 sul sagrato della chiesa di San Biagio a Ferrara la presentazione dell’installazione dell’albero di Natale e degli eventi correlati in piazzetta San Biagio, in programma il 5 e l’8 dicembre a cura della IX Legione asd, polo di riferimento territoriale dedicato agli sport da combattimento, unitamente ai commercianti di via Garibaldi (da corso Isonzo a piazza Sacrati), via Lucchesi e piazzetta Cortebella.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore comunale al Bilancio, Commercio e Turismo Matteo Fornasini, insieme a Giulia Polastri in rappresentanza degli organizzatori e dei commercianti coinvolti delle zone di via Garibaldi e via Lucchesi (vedi elenco allegato).

“Anche questa zona merita le attenzioni che come Amministrazione comunale stiamo rivolgendo a tutto il territorio comunale con un programma ricco di appuntamenti – ha affermato l’assessore Fornasini – e siamo ben felici di sostenere iniziative come queste che ravvivano ulteriormente il centro storico con attività rivolte ai bambini e alle famiglie. Agli organizzatori va tutto il nostro ringraziamento per lo spirito propositivo e costruttivo dimostrato in sinergia con tanti soggetti di questa zona commerciale”.

Questo il programma dettagliato delle iniziative per bambini “Garibaldi in Festa – Cartoon Christmas”:

domenica 5 dicembre 2021

ore 11 inaugurazione con i personaggi dei cartoon e trampoliere che sfileranno per le vie accompagnati dai bambini

In piazzetta Cortebella la libreria Testaperaria svolgerà tutto il giorno laboratori di creazione decorazioni (ingresso libero)

ore 14:30 ALLESTIAMO L’ALBERO! porta la decorazione creata da TE al trampoliere per allestire con noi “L’albero di Natale dei bimbi della città!”

ore 18 APERITIVO CON MUSICA DAL VIVO al Bar 181 con il duo “Pure Souls” e a seguire dj set con “Giber DJ”

mercoledì 8 dicembre 2021

ore 10 SALOTTINO DI LETTURA e LABORATORI a cura di Testaperaria

ore 14:30 SPETTACOLO DI MAGIA in piazza San Biagio con il Mago Sebastian

ore 16 SPETTACOLO DI DANZA a cura di A-Ritmo Dance Studio&More

ore 17 ACCENSIONE DELL’ALBERO

ore 18:00 APERITIVO CON MUSICA DAL VIVO al bar “Il Caffettiere” con “Blue Band”

Gli organizzatori, oltre ai commercianti che hanno aderito e sostenuto le iniziative, ringraziano anche la Parrocchia di San Biagio (rete elettrica per albero), Baby Park Happy Days (Costumi), Matteo Malavolta (Luci), Pina Falivene (collaborazione costumi), Paolo Chiossi e Stefano Felloni (installazione luci albero).

CULTURA – Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 alle 16 su Youtube e canali social di Ferrara Off

[“Monumenti Aperti Ferrara” torna in edizione digitale e narra i luoghi ariosteschi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBbLTGa%262%3dQ%26y%3dSGYHT%265%3dREbO%26K%3dsL0F_3sip_D3_8qdr_H6_3sip_C8CM8.58Ey3s1nG3Ky7.yJ_3sip_C84E5AF9p_Jgsa_TvTDXMW_3sip_C83Ey1l3qM35yLy-1178Jt-8uH3381-5G8Dl-7t9AA5Dp-6y7tLqBp.00Cw%266%3d3K4NsR.y70%2694%3dSKQIU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

02-12-2021

🔊 Listen to this