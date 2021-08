(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Jt%3dBuJuM_sqXt_41_wuTp_70_sqXt_36fdgTkc.fCfCmIu.7pC_wuTp_70g_HVwQ_RkLoB.fMqN_wuTp_70_sqXt_46kGi_HVwQ_SiLwS1Yc_HVwQ_SfCn_HVwQ_SiH63l_LRsU_Wb_HVwQ_SiPoNzP2–Z_wuTp_7Zy_HVwQ_SiJw_HVwQ_RA._LRsU_We8-9dq_HVwQ_Sf9hU_wuTp_7Zy_HVwQ_SiJq_HVwQ_RAT_sqXt_369_LRsU_Wb-_HVwQ_RAR_sqXt_44uP_sqXt_3VoZg2CYpQ_wuTp_850B_wuTp_88oPyLw1f5bnHpN%263%3d6d7TAc%26e%3dCzMw37.HfJ%26nM%3d2T7V5%26B%3d6%26H%3d2Q7W7%26E%3d7XAY%26y%3dU5QBa3X7c0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 19 agosto 2021

CRONACACOMUNE

[Negli ultimi mesi dodici tirocinanti in servizio in diversi uffici dell’Amministrazione comunale di Ferrara. Altri sette nei prossimi mesi. Ass. Travagli: “occasione per Comune e ragazzi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d5eBU0d%26r%3dR%26r%3dV7S7a%26u%3dS8eE%26L%3dlOzG_vvYq_76_xrWu_87_vvYq_6A3N1.8xFr6i2gJsLr0.oK_vvYq_6AtFxD60i_MWtT_WlU6ZDZ_vvYq_6At6kGo-LpOoDm-HkJm-V8-KmMu4mIgExD-y6vQoQmJ-j0z0xJm-Pl7m8o-5iGr2qHoEmNzIeUoFr0-iFqPt2p0-j0-j0xIeMg-2pOx0-A-2e6gIk0-tMuJwDs0-q0y0.lOsC%26h%3dH1Jz88.EiO%26oJ%3d5Y8S8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-08-2021

FERRARA, 12 TIROCINANTI IN SERVIZIO, A TURNO, NEGLI ULTIMI MESI. PROSSIMAMENTE 7 NUOVI INGRESSI. INVESTIMENTO DI 50MILA EURO. ASSESSORE TRAVAGLI: “OCCASIONE PER COMUNE E RAGAZZI, FUTURO DELLA PA È NELLE GIOVANI GENERAZIONI”

Ferrara, 19 agosto 2021 – Sono 12 i giovani tirocinanti che l’Amministrazione ha coinvolto nelle attività del Comune negli ultimi mesi. Altri sette – già selezionati – sono pronti a prestare servizio nei prossimi mesi. Nel complesso l’investimento su questo capitolo è finora stato di 50mila euro. Quelli coinvolti sono ragazze e ragazzi, molti neolaureati, individuati con colloqui specifici e anche in base a un accordo in essere con l’Università di Ferrara. Con bandi ad hoc pubblicati di volta in volta sul sito del Comune sono state selezionate nei mesi scorsi le, complessive, dodici figure assegnate ai servizi: Qualità edilizia e vigilanza e ad Archivio di Deposito, archivio storico e protocollo generale. In questi casi l’attività che i giovani hanno messo in campo è stata soprattutto legata allo sviluppo degli accesso agli atti e delle ricerche delle pratiche edilizie, contribuendo così a incrementare le possibilità di risposta rispetto alle ingenti richieste relative al Superbonus 110%. I tirocinanti hanno prestato servizio – come da bando e da convenzione – a cicli di sei mesi, negli uffici comunali, con un rimborso spese mensile. Nei prossimi mesi negli uffici sono attesi altri 3 ragazze e 4 ragazzi, tutti laureati, con profilazione giuridica ed economica. Cinque di loro prenderanno servizio già tra settembre e ottobre. “Vogliamo valorizzare le loro competenze – spiega l’assessore Angela Travagli, che ha partecipato alle selezioni, insieme ai dirigenti – e creare le condizioni sia per mettere a frutto le loro qualità e la loro formazione sia per poter garantire a loro un’esperienza formativa nell’ambito delle sfide e dei progetti che, come Amministrazione, stiamo portando avanti come, ad esempio, la digitalizzazione e il progetto ‘Con le frazioni'”. “E’ un obiettivo inserito nel Documento unico di programmazione: le opportunità di inserimento lavorativo e formativo per i giovani a cui lavoriamo si inserisce in questo contesto, con azioni concrete”. “La possibilità di coinvolgere giovani è una grande opportunità per il Comune ed è un’occasione per gli stessi ragazzi di conoscere la ‘macchina amministrativa’, partecipandovi in prima persona”, dice l’assessore Travagli. “Il futuro è dei giovani, anche e soprattutto il futuro della pubblica amministrazione”, dice l’assessore. “Abbiamo individuato ragazze e ragazzi fortemente motivati e qualificati, con entusiasmo, curiosità, che hanno contribuito in maniera importante a progetti, lavorando sempre per obiettivi e rendicontando l’attività svolta”. L’assessore Travagli precisa inoltre che “l’opportunità dei tirocini negli ultimi mesi si è affiancata anche a una selezione di nuove figure da inserire nell’organico comunale. Anche in questi casi abbiamo cercato di puntare sulle nuove generazioni. A tal fine a dicembre 2020 abbiamo pubblicato il bando e individuato due nuove figure professionali, con assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, come ‘collaboratori amministrativi’ (categoria B3) e nel piano assunzioni, tra le altre cose, abbiamo già previsto l’assunzione di personale con contratto di formazione lavoro (CFL), specificamente riservato a giovani di età compresa fra i 18 e 32 anni, per i quali l’avvio dell’attività lavorativa è preceduta da un periodo formativo”.

(Ferrara Rinasce)

[Calcio, incontro Sindaco Ferrara – presidente Tacopina: “Pronti ad affrontare nuove sfide”. Incontro con club biancazzurro](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dJdEVOc%26u%3dS%267%3dU0TLZ%26x%3dTMdH%26M%3d1N3H_Aubr_L5_1slt_A8_Aubr_K06OF.71G75l3vIvM79.rL_Aubr_K0wGCC9Ax_LZui_VoVKYHS_Aubr_K0l357rG-2HlG7N1G-BCw6t7x-8xL13A5-yJxMr6xH37-C5lG9Cw3-9LxFCC-j6-t0oJ8H33A9-wM8Pn-KyCm7-2HlG7N1G-vIw-55Ok-423t5j5w5tT9MALx.0CGu%266%3d6O2NvV.w7C%26C2%3dSMVAV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-08-2021

CALCIO, INCONTRO SINDACO FERRARA – PRESIDENTE TACOPINA: ” PRONTI AD AFFRONTARE NUOVE SFIDE”. INCONTRO CON CLUB BIANCAZZURRO

Ferrara, 19 ago – “Pronti ad affrontare la sfida insieme. L’obiettivo è uno solo: il bene e il futuro della Spal”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri che ha incontrato – oggi a pranzo all’Osteria Scciancalegn di Ponte Rodoni (Bondeno) – il neopresidente Spal Joe Tacopina.

È stato il primo incontro di persona dopo alcune interlocuzioni telefoniche.

“È un giorno importante – ha detto il presidente Spal – abbiamo tante novità in cantiere”. Tra i temi al centro del confronto anche quello dello stadio, dopo gli ultimi sviluppi relativi ai sigilli apposti alla tribuna Est e alla copertura della gradinata Nord.

“Confidiamo nel buon senso e in tempi celeri – ha detto il primo cittadino -. Deve essere priorità di tutti la tutela della sicurezza e il futuro della squadra, che è anima e tradizione di Ferrara. Voglio augurarmi che, ferme restando le necessarie tutele, si trovi la più ragionevole delle soluzioni”.

Fabbri e Tacopina hanno poi fatto tappa allo Spal Club ‘Il Cinghiale’ di Ponte Rodoni, presso il Palacinghiale. “La Spal – ha detto il sindaco – è una storia, un territorio, una tradizione, una grande tifoseria. Abbiamo tutti a cuore il suo futuro e grandi progetti.

Sono felice di aver condiviso riflessioni, progetti e prospettive col presidente Tacopina, attento e desideroso di essere presente sul territorio e di incontrare il grande popolo Spal. Lo ringrazio per la sua disponibilità e per lo spirito positivo e collaborativo con cui sta affrontando questa fase. Sono convinto che collaboreremo proficuamente nell’interesse di Ferrara e della Spal”.

(Comunicazione Sindaco)

LAVORI PUBBLICI – In programma la rimozione di cinque essenze che presentano forti criticità e verranno sostituite da nuove piante

[Martedì 24 agosto il parco Massari resterà chiuso per trattamenti anti zanzare e interventi sulle alberature](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2gLY7f%262%3dV%26o%3dXGW4c%265%3dW5gO%26P%3diQ0K_sxiu_48_8vTw_HA_sxiu_3CCRx.08Jo8s6dL3PoB.yO_sxiu_3C4JuFFDf_OgxQ_YvY3bNc_sxiu_3C36sQu9j-YJ-6hL9Op-F2-KbOsJ-n89NbOy-MfP00s8-sCjR9J-qB8-Os80ObJuIuF-qIuF-F6oWqMf-B-yIuB8QfK0D-tR2Gf-827fOqO6b8qvOu.CuJ2%269%3dnR9QdY.40u%26F9%3dV5YHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

19-08-2021

Martedì 24 agosto 2021 al parco Massari, in concomitanza con la chiusura programmata dello spazio verde cittadino per il trattamento con prodotti adulticidi per la lotta alle zanzare, gli operatori di Ferrara Tua interverranno per la rimozione di cinque essenze: un pioppo bianco, un liriodendro, due robinie e un tiglio.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di recenti indagini di stabilità, nel corso delle quali è emerso che, per lo stato vegetativo e le condizioni fisiologiche, le alberature individuate rappresentano un pregiudizio per la sicurezza e la libera fruizione del parco stesso, inoltre la loro classe di propensione al cedimento è, secondo la scala di valori utilizzata, la peggiore.

Tutti gli alberi in questione presentano infatti problematiche fitopatologiche di rilievo: esaminando caso per caso, nell’analisi tecnica effettuata sono state evidenziate cavità interne, legno alterato, radici scoperte, con ferite superficiali e talvolta presenza di ‘carie’ al colletto.

Le piante interessate alla rimozione sono già state segnalate mediante un cartello informativo recante le cause dell’intervento, così come previsto dal Protocollo di intesa condiviso sull’abbattimento alberi.

(Comunicazione a cura del Servizio Infrastrutture Decoro, Manutenzione urbana e Verde del Comune di Ferrara)

[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dAhQXFg%267%3dU%26x%3dYLVCd%260%3dVDhT%26O%3drREJ_2ynt_C9_Cucx_M0_2ynt_BDHQ7.ACIx9x5mM8OxC.4N_2ynt_BDAI3R49_2ynt_BDALoDzLoLK9_2ynt_B5k9vDU_La1k_VpZOYB_gNdGaz0CgPdJhvbJYQaGexVlhvYCDUao0L9Jfw5n_PlwZ_Z1%268%3dwSDPmZ.994%26GD%3dUDZMX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dIcGYNb%26w%3dV%266%3dTBWKY%26z%3dWLcJ%26P6s4l%3dzM5K_0tdu_K4_3vks_CA_0tdu_J98RE.63J64n6uHxP68.tO_0tdu_J9%26o%3dHCL78J.GpO%261L%3dBYJUE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Cronaca Comune – Reg. Tribunale di Ferrara n. 4/2006 – ISSN 2281-9371

REDAZIONE: Alessandro Zangara (direttore responsabile), Elena Frighi, Lucia Mattioli, Giorgia Mazzotti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui: [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dFZLUKY%262%3dR%263%3dQGSHV%265%3dSIZO%26L%3dwJ0G_7qiq_H1_8rhp_H7_7qiq_G6CNB.35D0Du.7t.90_Ifsf_Su945tN.699C2_Ifsf_Tu9t_Ifsf_TsSGXL%2642p1q%3d3L8LsS.350%2608%3dQJSGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=R4%3dB8R5M_6yht_G9_7ugx_G0_6yht_FDpdtbuc.sKpCzQ5.73K_7ugx_G0t_Pfwd_ZuI3S.pM4V_7ugx_G0_6yht_GDN-_Le1e_WrR9_Le1e_VtZC7M._Pfwd_ZKR_6yht_GB5P_6yht_Fd19_6yht_GBBU_6yht_G9NA_6yht_G9_7ugx_H8AQ7O_B0KA-_6yht_GBEMNQKb_6yht_FdC_Le1e_WrNA_Le1e_VJULM8_Pfwd_Zu-TDUM_Le1e_VJd0VCgH_Le1e_VtUBNLdOKH_PMrQtb%267%3dEhKXJg%26s%3dG9QA7F.LtN%26wQ9p5o%3dFXFZI%26F%3dE%26L%3dFUFaK%26I%3dFbOc%268%3dYLUEZIbHeF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Qo%3dF5Qp_PbzP_al_OQ1a_Yf_PbzP_Zq80DEC9.Cx8iJ4M.cMx_OQ1a_YfD3LnRpKd_PbzP_ZqPeLoQo9qOiCyA.aQ1U_rydw_3DtANt_3xSx_DA1YCZ6_PbzP_ZGFdM1QiL_3xSx_DA2bKf_rydw_2d4QrplPh_PbzP_aob69B0cDK-X4hp-a5Cq-e8eq-d0YCBa0Eg9Zn%260%3d1hGa6g%26o%3dJuQ708a9l2.LpQ%26iQ%3dBa2ZE%26I%3d1%26L%3dBX2aG%26L%3d2bKf%26t%3dYBY0cBa5aJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this