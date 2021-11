(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=P4%3dExP5P_vwhw_77_7xWv_GC_vwhw_6BpgjZuf.iIpFpO5.0sI_7xWv_GCj_NfzT_XuOrH.pPtT_7xWv_GC_vwhw_7BuJl_NfzT_YsOzYAbf_NfzT_YpFq_NfzT_YsK99v_OUye_Ze_NfzT_YsSrXCR5–f_7xWv_Gc2_NfzT_YsMz_NfzT_XK._OUye_ZhD-Igt_NfzT_YpBka_7xWv_Gc2_NfzT_YsMt_NfzT_XKW_vwhw_6BI_OUye_Ze-_NfzT_XKU_vwhw_705S_vwhw_6bycj8MbsW_7xWv_H8CH_7xWv_HAr__Nf7p8ezT_XuPytRsQ%269%3dFg0ZKf%26h%3dI0Pz9G.KiP%26xP%3d5aOZ7%26H%3dF%26K%3d5WMc9%26K%3dGaDe%269%3d-dDfMeBdGb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 18 novembre 2021

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. Iniziativa organizzata da “FEshion Eventi”

[Appuntamento nel week end in piazza Castello con “Calici d’Autunno”, tre giorni dedicati al buon vino e a sfiziosità gastronomiche](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d4dFU9c%26v%3dR%26q%3dUAY9Y%26y%3dS7dI%26L%3dkN4G_uucq_65_2rVt_B7_uucq_507Nz.72Fq5m2fIwLq9.sK_uucq_50xFwC00h_LatS_VpU6XGa_uucq_50oJd2d5kGo.9wGv%265%3dpO3MfV.x6w%26C3%3dR8dCT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

Per appassionati e buongustai l’appuntamento nel fine settimana sarà in piazza Castello a Ferrara: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 si terrà infatti una nuova edizione di “Calici d’Autunno”, manifestazione di degustazione eno-gastronomica itinerante organizzata da “FEshion eventi”. Tre giorni quindi dedicati al buon vino e all’assaggio di sfiziosità gastronomiche, grazie alla partecipazione di diversi produttori di vini e a numerose cantine italiane. Saranno infatti protagonisti tredici cantine, sessanta etichette di vini provenienti da diverse zone d’Italia (Toscana, Marche, Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Valdobbiadene, Conegliano) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni da poter abbinare. L’iniziativa si avvale del supporto di AIS Ferrara e del patrocinio del Comune di Ferrara.

La manifestazione si svolgerà dalle 19.30 alle 24 di venerdì 19 novembre, dalle 19 alle 24 di sabato 20 novembre e dalle 18 alle 22 di domenica 21 novembre, con punto di riferimento l’info point di piazza Castello, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende: un portacalice, un calice di vetro, un antipasto, un piatto, un dolce e tre calici di vino a scelta tra circa 60 etichette. Non si dovrà fare altro che comporre la propria degustazione preferita.

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto dall’attuale normativa vigente con l’attuazione di tutti i protocolli relativi all’emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell’area ristoro, allestita in piazza.

L’evento sostiene la Green Mobility: grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper sarà possibile acquistare il ticket al prezzo di 9€ invece di 12€ se si raggiungerà Ferrara con un treno regionale Trenitalia Tper. Basterà esibire il biglietto all’info point.

Acquistando il ticket in prevendita al link [https://feshioneventi.it/prodotto/calicidautunno2021/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGgDWLf%26t%3dT%264%3dX9aLb%26w%3dUJgG%26N%3dxQ2I9_OYvf_Zi_KgzX_Uv_OYvf_Yn9uPpB5KmOuK2B.yQ_ztiw_096Ow75Q2H_8xas_HCk42FkBt83MAKvHHg0T4q8i_8xas_HC%26l%3dFAP46H.KmM%26yP%3d9XPZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) il costo del tiket sarà di 10€ invece che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato.

Le cantine presenti:Terre Gaie, La Querce, De Riz, Albamocco, Pettyrosso, Maffione, Nero del Bufalo, Pezzalunga, Castiglia, Di Mio, Cantina Sacco, Venciu, La Pescinella. Le aziende: Love Gargano, Corte Vittoria. Capricci di Meggiolaro, Romagna Street Food, GROM, Over Street Food, Tuscany Brothers, Sapori di Valeggio, AD Food Eventi Porchetta di Ariccia, Bar Grillo. Gli sponsor: Agenzia Assicurativa Generali Baluardi e Concessionaria Stracciari.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 19 novembre 2021 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[All’Ariostea doppio appuntamento con Romano Prodi e Sergio Romano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dDZKZIY%261%3dW%261%3dQFdIU%264%3dXGZN%26Q%3duJ9L_5qhv_F1_7wfp_GB_5qhv_E6BS0.37K11r7pE2Q15.xP_5qhv_E63K79EEr_Hfyc_RuZFTNX_5qhv_E6pHy7n1p17E2I9An-44L394-73F0J712A1J4-92D-7Kz13K-3H40v-5-8A57xK-5E271E.wPzB%26s%3dI8IA9E.DtP%26vI%3dFaMSH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

Romano Prodi e Sergio Romano insieme alla biblioteca comunale Ariostea per una doppia presentazione in programma venerdì 19 novembre 2021 alle 17 in sala Agnelli (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6aJbAZ%26z%3dY%26s%3dREfAV%263%3dZ9aM%26S%3dmK8Nx_Ie1U_To_PVtd_Zk_Ie1U_StU2N.CMzK90j.43K_wrgx_77qFfE2Cq_Ie1U_St3HR_oFoeUzOTaELUIx3J9f2oMhG8%26r%3dKzJ0A7.EsR%26nJ%3dEcETG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). Romano Prodi presenterà il suo libro ‘Strana vita la mia’, scritto in collaborazione con Marco Ascione, giornalista del Corriere della Sera; mentre Sergio Romano presenterà il volume scritto con il figlio Beda Romano ‘Merkel. La cancelliera e i suoi tempi’. Nel corso dell’incontro, organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, dialogherà con gli autori Gaetano Sateriale.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Romano Prodi per la prima volta si racconta e ci racconta la vita intensa di un protagonista della nostra storia: professore universitario a Bologna, negli Stati Uniti e in Cina, due volte a capo dell’Iri e due volte premier, capo della Commissione europea e ‘quasi’ presidente della Repubblica, è stato vicino alla Democrazia cristiana, ma mai dentro, fondatore dell’Ulivo, senza farne un partito, cattolico osservante, ma ‘adulto’. Ha portato l’Italia nell’euro e ha pilotato da Bruxelles lo storico allargamento dell’Europa. Il suo racconto, lungo il solco degli aneddoti e delle riflessioni politiche, rimanda l’eco della vita, “strana, ma fortunatissima”, di un uomo che può vantarsi di aver lasciato un segno nella storia. Un’autobiografia che forse è anche un messaggio politico implicitamente contenuto nelle parole e nelle considerazioni dell’autore sui vari momenti della sua esperienza di vita pubblica e particolarmente diretto ai giovani e alle classi dirigenti in formazione.

E protagonista della storia sicuramente è Angela Merkel, che per sedici anni ha dominato la scena politica internazionale. È stata confermata alla guida del suo Paese per quattro volte, contribuendo a rinnovare l’immagine della Germania e ad allontanarla definitivamente dal ricordo nazista. Ma nella narrazione di Sergio e Beda Romano la sua personalità si rivela assai più complessa di quanto possa apparire a prima vista. Figlia di un pastore protestante e cresciuta nella Germania dell’Est atea e comunista, la cancelliera da giovane non sognava la politica, ma la scienza. Ha mosso i suoi primi passi in politica negli anni conclusivi della Repubblica democratica tedesca, fino a essere nominata portavoce dell’ultimo governo, per poi entrare nel 1991 nella squadra di governo di Helmut Kohl, primo cancelliere della Germania unificata. La chiamavano Das Mädchen, la ragazza. Ma proprio quella ragazza ha stupito tutti trasformandosi in una figura chiave del panorama globale: mentre gli altri capi di Stato si davano il cambio, lei è rimasta sempre ferma e forte al posto di comando. Il libro mostra come sono cambiate la Germania e l’Europa grazie a lei e prova a immaginare cosa succederà dopo di lei.

A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea

Scarica la [Locandina presentazione Prodi_Romano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHcTYMb%260%3dV%265%3dTOcMX%26C%3dWKcW%26P%3dyMHK0_Koxg_Vy_Mhvn_Ww_Koxg_U46966DsBzGzH.1J4NB0.w8.7O_9tqu_I9AJuN000_Koxg_U486K3_Mhvn_W6r4ywE77_9tqu_I92.KyI_Fvjs_QAt_Koxg_V2E2Fqb%26u%3dFINC6P.IvM%267N%3dHXXXJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2cGZ7b%26w%3dW%26o%3dTBd7X%26z%3dX5cJ%26Q%3diM5Lt_KbyQ_Vl_NRva_Xg_KbyQ_UqSxP.0KvM68f.6zI_stdv_39nDbGyAm_KbyQ_Uq1DT_lDkgRxKVXCHWFvyL7b4lJfC0%26o%3dIvL793.GpP%26jL%3dBaAVD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dKaETPZ%26u%3dQ%268%3dR0XPV%26x%3dRNaH%26K1u2j%3d2K3F_Brbp_M2_1qmq_A6_Brbp_L7jHw9r233u99.4xCEEn.6y.03%264%3d7L2LwS.w5D%2602%3dQOaBS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

INAUGURAZIONE – Sabato 20 novembre 2021 alle 10 con l’ass. Travagli e don Paolo della parrocchia di Mizzana

[Il mercatino della solidarietà torna negli spazi del mercato coperto in via Santo Stefano](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLh9UQg%26o%3dR%269%3dY4YQc%26r%3dSOhB%26L%3d3RwG_CyVq_N9_urnx_57_CyVq_MDzNH.AuF99f2xMpL9C.lK_CyVq_MDqFEG30z_PTtk_ZiUNcCS_CyVq_MDp6C2v9dAdK4Lr-5zJo2-DMo0y9u0zRd-EzJ-p6CAdK0-ArGzPwF-wMf4vAdEvJh-JvLwF-DRh7vLr.9EKo%265%3d8SvMxZ.q6E%26Gv%3dRPh6T&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

Il Mercatino della solidarietà, con in vendita i prodotti equo solidali, spezie esotiche, quadri e oggettistica, ritorna negli spazi del mercato coperto cittadino (via Boccacanale Santo Stefano 14, angolo via del Mercato 7, Ferrara) a cura della Parrocchia di Mizzana con le associazioni Amici di Kamituga e Il gatto e la luna e in collaborazione con il Comune di Ferrara.

Sabato 20 novembre 2021 alle 10 si terrà l’inaugurazione della nuova edizione di questo appuntamento annuale, che era stato interrotto dall’emergenza sanitaria e che per la prima volta avrà una durata prolungata fino ad aprile 2022 (orari di apertura 10-12.30 e 15.20-19, chiuso lunedì e giovedì). Il momento inaugurale vedrà la partecipazione dell’assessore alle Attività produttive, Fiere e mercati Angela Travagli, del presidente dell’associazione Amici di Kamituga Carlo Zagatti, della presidente dell’associazione “Il Gatto e la Luna” Laura Piazzi e di don Paolo Cavallari della Parrocchia di Mizzana e componente dell’Ufficio Diocesano missionario.

“Abbiamo deciso quest’anno di realizzare e lanciare l’idea di un vero e proprio Mercato della solidarietà – spiega l’assessore ad Attività produttive, Fiere e mercati Angela Travagli – e per questo abbiamo concesso gli spazi del mercato coperto, al momento già frequentato dagli operatori ortofrutticoli e dai cittadini. Ringrazio le associazioni di volontariato della Parrocchia di Mizzana, Amici di Kamituga e ‘Il gatto e la luna’ che non solo hanno sposato la nostra iniziativa mettendosi insieme, ma hanno anche contribuito alla realizzazioni degli spazi pulendoli e adeguandoli alle necessità del mercato solidale. Il concetto di agire insieme onora il volontariato anch’esso messo a dura prova in questo lungo e difficile periodo ed è per questo che abbiamo concesso una durata più lunga che comprenda anche il periodo pasquale per dar loro sostegno anche in periodi non festivi. Ringrazio i volontari delle Associazioni che hanno aderito e invito i cittadini a visitare il Mercato della solidarietà sostenendolo”.

Giornalisti, fotografi e video-operatori sono invitati

LA SCHEDA a cura di Amici di Kamituga – L’Associazione Amici di Kamituga, dopo una forzata interruzione, riapre il suo 51° mercatino-bazar in via Boccacanale di Santo Stefano, angolo via del Mercato 7. Il locale è messo a disposizione dell’amministrazione Comunale di Ferrara. L’apertura avverrà sabato 20 novembre 2021 alle 10 alla presenza dell’assessore Angela Travagli e di don Paolo Cavallari della parrocchia di Mizzana e componente dell’ufficio diocesano missionario.

Il mercatino rimarrà poi aperto tutti i giorni esclusi il lunedì e giovedì, con il seguente orario 10-12.30 e 15.20-19.

Questo rinnovato evento si è reso attuabile grazie alla donazione da parte dei ferraresi di ogni tipo di merce. Kamituga e Uvira potranno così ricevere gli aiuti indispensabili per la continuità del piccolo ospedale della maternità, delle cure da tubercolosi ossea, il dispensario, le cure fisiatriche con annesso laboratorio per la costruzione di tutori ortopedici, nonché la scuola per ragazzi sordomuti comprendente l’internato.

La nostra Associazione, fin d’ora, ringrazia e ferraresi e le istituzioni che partecipando a questa solidarietà danno continuità alle indispensabile opere di questi due centri.

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – la sede del mercato coperto nel centro storico di Ferrara, il Centro Bethanie di Uvira e Il Centro don Tioli di Kamituga

ASSEMBLEA PROVINCIALE – Sabato 20 novembre 2021 alle 10 nella sede di via Caldirolo. Occasione per celebrare il 75° anniversario dell’associazione ferrarese

[“La conoscenza motore della ripartenza” al centro dei lavori dell’assemblea provinciale annuale di Cna Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2bRY7a%268%3dV%26o%3dSMc7W%26A%3dW5bU%26P%3diLFK_ssou_43_DvTr_NA_ssou_38IRx.5DJo3y6dG9Po7.5O_ssou_380JuALDf_JmxQ_T2Y4WMX_ssou_38yIb-81Ms3D6-w7DNp-DwNt797m7w-KsGHDo556m7-5G-nA0DtLDJ-cAwId05-GbKE0tKAMf-5AGm3-86-s7FOsAy0-s396dAAOuA-1-Dm6b3w-K1Bs7F6sAA-8o3-EDmN1NuJ5Ij-LD6-j-J1GbLAMj.0FHm%266%3d9PtNyW.o7F%26Dt%3dSQe4U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

(comunicazione a cura CNA Ferrara)

Il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, l’Assessore regionale allo sviluppo Vincenzo Colla, la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti, il Segretario generale della Cna Sergio Silvestrini. Saranno gli interlocutori della prossima assemblea provinciale di Cna Ferrara in programma per il 20 novembre prossimo, a partire dalle 10.00, nella sala conferenze dell’associazione in via Caldirolo.

La conoscenza motore della ripartenza: questo il tema conduttore della mattinata di lavori, che sarà coordinata dal direttore provinciale Cna Diego Benatti. Con i quattro interlocutori dialogheranno il Presidente provinciale di Cna Davide Bellotti, il commissario straordinario della Camera di Commercio Paolo Govoni e il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Obiettivo del confronto, individuare strategie di sviluppo e di ripresa basate sull’istruzione, sull’acquisizione di nuove competenze, sulla ricerca scientifica e tecnologica, sull’incentivazione delle imprese giovani e innovative. Da sempre Cna considera questi elementi essenziali per favorire la crescita economica e rafforzare il tessuto imprenditoriale del Paese e del nostro territorio.

L’assemblea sarà anche l’occasione per celebrare il 75° anniversario dell’associazione: la Cna ferrarese venne infatti fondata, con il nome di Artigianato Provinciale Ferrara, nel 1946.

ARTE E CULTURA – Appuntamenti per bambini e ragazzi il 21 e 28 novembre e il 5 e 12 dicembre 2021 alle 16. Aperte le prenotazioni

[‘Domenica al Museo’: piccoli visitatori alla scoperta dei tesori di Schifanoia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d8bEaCa%26u%3dX%26u%3dS0eCW%26x%3dYAbH%26R%3doL3M_ysbw_03_1xZr_AC_ysbw_986T4.51Lu3l8jGvRu7.rQ_ysbw_98wL1A9Fl_JZzW_Toa0VAc_ysbw_98mLt7wFj3-jI-tM2Bv-Hr0jGuF-3A2F133LyA-jIs3-20vHnO13-mBs-JrKuG581G-vRz7x-Pj0rChFxFh.03Js%266%3dvRzNlY.u73%26Fz%3dSD8h3jg0U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

Una domenica pomeriggio alla scoperta degli affreschi del Salone dei Mesi e degli altri tesori del rinnovato Museo Schifanoia di Ferrara (via Scandiana 23). La proposta, rivolta a bambini e ragazzi, è a cura dell’associazione culturale Arte.Na, con il patrocinio del Comune di Ferrara. A disposizione quattro date: il 21 e il 28 novembre e il 5 e il 12 dicembre 2021 sempre alle 16. Durante il percorso della visita i piccoli partecipanti potranno divertirsi a completare un activity-book a tema.

L’attività per bambini e ragazzi è gratuita. Agli adulti accompagnatori è richiesto il green pass e il pagamento del biglietto di ingresso al Museo.

(Comunicazione a cura dell’associazione culturale Arte.Na)

ENTI LOCALI – Selezionate famiglie ferraresi per analizzare le conseguenze economiche legate all’emergenza per il Covid

[Indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d’Italia anche a Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d9dCTDc%26s%3dQ%26v%3dU8XDY%26v%3dRBdF%26K%3dpN1F_zuZp_A5_yqat_96_zuZp_004M5.7yEv5j1kItKv9.pJ_zuZp_00uE2C79m_LXsX_VmTAYGX_zuZp_00m5zLhHi-MlBmTpEv511-tCu4iApDm-M29-jCs1v7p-4mFs5-n5t9oFp5-qNhBq5u5-l5sBi-6hDk5-k925s9i.B1Ct%268%3dtK1PjR.v91%2691i5h1%3dUBZAW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-11-2021

Il Comune di Ferrara informa che è stato estratto per partecipare all’edizione 2020 dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane, condotta dalla Banca d’Italia da oltre 50 anni per studiare le condizioni economiche delle famiglie in Italia.

L’indagine – spiega la nota a cura della Banca d’Italia indirizzata al Sindaco di Ferrara e alla responsabile dell’Unità operativa comunale Relazioni con il Pubblico, Frazioni e Statistica – è molto importante in questo particolare momento storico per analizzare le conseguenze economiche della crisi causata dalla diffusione del Coronavirus e, di conseguenza, per fornire un supporto alle decisioni di politica economica volte a mitigare gli effetti.

La gestione delle interviste è stata affidata alla società di rilevazione IPSOS, che opera per nome e per conto della Banca d’Italia.

Gli intervistatori svolgeranno l’intervista nel pieno rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando idonei dispositivi di protezione individuale.

