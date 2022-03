(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=M9%3d9EM0J_Ctmq_N4_Brns_L7_Ctmq_M9ua1WzZ.zFu07L0.40F_Brns_L71_Kktk_UzI9E.uJAQ_Brns_L7_Ctmq_N9zD3_Kktk_VxIGVFVw_Kktk_Vu08_Kktk_VxEP61_Ilvj_Tv_Kktk_VxM0_Kktk_UzJFT–T_Ilvj_SQQ_Brns_M5AO_Brns_LW._Ctmq_N72-UUI_Brns_M2z0O_Ilvj_SQQ_Brns_M5AI_Brns_LWK_Kktk_UzU_Ctmq_N4-_Brns_LWI_Kktk_VxGG_Kktk_UPAQ9vYPHK_Ilvj_Tvb6_Ilvj_4u2vTyG__GPiffn%26x%3dTTWOYS%265%3d8NCMxU.86E%26BC%3dRPbQX%267%3dT%268%3dRMYKV%260%3dUNaT%26M%3d-KYOYTaMcNX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

CRONACA COMUNE La newsletter del 18 marzo 2022

CON LE FRAZIONI – Lunedì 21 marzo 2022 via alla 5.a tappa con l’arrivo dell’Apecar davanti alla chiesa di San Bartolomeo

[San Bartolomeo in Bosco e Spinazzino: nuove soste del tour tra le frazioni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dFdLWKc%262%3dT%263%3dUHYFY%265%3dUIdO%26N%3dwN0I_7uis_H5_8tht_H9_7uis_G0CPB.78H35s4rI3N39.yM_7uis_G04H9CFBt_Lgve_VvWIYKV_7uis_G07Nx4p5qH04-956Ip-N5N7-084EC5Gx.B0F1%268%3d3N8PsU.390%26B8%3dUKbLa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Nuove tappe del tour tra le frazioni ferraresi, organizzato dall’amministrazione comunale di Ferrara. Fra lunedì 21 e venerdì 25 marzo 2022 si svolgerà la quinta tappa del progetto di mandato “Con le Frazioni”, organizzato per portare avanti un nuovo percorso di riqualificazione, che si basa sul coinvolgimento diretto degli abitanti della comunità.

Le frazioni interessate saranno quelle di San Bartolomeo in Bosco e Spinazzino e zone limitrofe. Questo il programma degli appuntamenti:

– l’Apecar sosterà a San Bartolomeo in Bosco (in via Masi – nell’area di parcheggio antistante la Chiesa) da lunedì 21 marzo alle 10 a venerdì 25 marzo alle 11 per raccogliere i questionari dei residenti di entrambe le Frazioni e zone limitrofe;

– l’Ufficio Mobile sosterà a Spinazzino (in via del Taglione – nell’area di parcheggio di fronte ai numeri civici 3a e 3b) giovedì 24 marzo 2022 dalle 15 alle 17. In questa occasione alcuni dei referenti del progetto saranno a disposizione per raccogliere i questionari ed assistere i cittadini nella compilazione;

Venerdì 25 marzo dalle 9.30 alle 11 a San Bartolomeo in Bosco (in via Masi – nell’area di parcheggio antistante la Chiesa) sarà inoltre presente Il vicesindaco e assessore alle Frazioni Nicola Lodi per un incontro con i residenti.

Per coinvolgere i cittadini sono state inviate 1.280 lettere alle altrettante famiglie residenti a San Bartolomeo in Bosco, Spinazzino e zone limitrofe. Le buste spedite contengono, oltre alla lettera con cui il Vicesindaco illustra il progetto e invita i destinatari a partecipare, anche un questionario da compilare. Quest’ultimo può essere trasmesso anche online, compilando la versione digitale disponibile sul sito web “Con le Frazioni” al link [www.conlefrazioni.fe.it/it/questionario](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d3fTV8e%260%3dS%26p%3dWPX3a%26C%3dT6fW%26M%3djPHHu_NouR_Yy_JSyn_Th_NouR_X4OyS.1GpH38t7NAqJ7.8g.EH_JSyn_ThEH_JSyn_ThMI7uP7Gp7FAq%260%3dAM3c7yuR1T.pAH%26Au%3dWSa9c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

POLITICHE SOCIALI – Al via la raccolta delle domande da parte di Asp. Ass. Coletti: sosteniamo i cittadini gravati dai rincari delle utenze

[Per le famiglie in difficoltà nuovi contributi per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dBf6XGe%26l%3dU%26y%3dW2ZBa%26o%3dVEf9%26O%3dsPtJ_3wSt_D7_rudv_20_3wSt_CBwQ8.9rIy7c5nKmOyA.iN_3wSt_CBnI5EzCp_NQwa_XfXEb5a_3wSt_CBp93-He-0lIiAwEe-Cy-0i0qEcIwPa-H6KvC-nKnN3EbO5E-p93-El-JlCaGpJtI-oAlFp-8oFwAtNp-0i-F69e-9-r7s.B5Il%268%3dxQsPn5l7aX.n95%26Es%3dUFe7a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

E’ di oltre 197mila euro la somma messa a disposizione dal Comune di Ferrara per l’assegnazione alle famiglie in difficoltà di nuovi contributi per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche. Le domande potranno essere presentate a partire da oggi, 18 marzo 2022, via mail, pec o direttamente allo sportello dell’Asp Centro Servizi alla Persona. Le risorse, riservate a famiglie con Isee non superiore a 17.428,46 euro, saranno assegnate alle richieste ritenute ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento dei fondi disponibili (sul [sito dell’Asp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dBZ8bGY%26n%3dY%26y%3dQ4dBU%26q%3dZEZA%26S%3dsJvN_3qUx_D1_tydp_4D_3qUx_C6yU8.1uNq5.kRsJvN_3qUx_D1_tydp_4D_3qUx_C6yU8.3tMy1e9nEoSy5.kR_3qUx_C6pM592Gp_HS1a_RhaIW_tydp_4DlLxG4E-rSm2nGnE-c-Q1EtRpBnM-15t-JlJvPt2wXtEpC-o9-uM4JgEyE-cJw5-h9x99l1ciJt5-rC3-9n-Nl7cKpDvM-o9-dMwBgR55-wRpD2C-oEoC4JkAs5.jRxB%26f%3dK6IxAC.DgR%26tI%3d3cJW9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) l’avviso completo e il modulo per la domanda).

“Di fronte ai recenti cospicui rincari delle bollette di luce, acqua e gas – spiega l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – il Comune di Ferrara continua a sostenere le famiglie del territorio in condizioni di maggiore difficoltà e già gravate dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria. La somma a disposizione per questi nuovi contributi è quella rimasta nelle casse comunali dopo la conclusione del bando scaduto lo scorso 21 gennaio con il quale abbiamo assegnato aiuti per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a circa 200 famiglie del territorio in difficoltà, per quasi 120mila euro”.

L’entità dei nuovi contributi una tantum (e non ripetibili) sarà determinata in base al numero di componenti del nucleo familiare: per un componente sarà di 300 euro, per due di 600 euro e per tre o più componenti sarà di 800 euro. Potranno presentare richiesta anche le famiglie che hanno già ottenuto il contributo assegnato con il bando del gennaio scorso.

Tra i criteri per l’accesso ai contributi figurano la residenza anagrafica oppure il domicilio o la dimora documentabile nel territorio del Comune di Ferrara (es. contratto di lavoro con l’impresa/Ente avente sede operativa nel territorio di detto Comune; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro) e ilpossesso di risorse finanziarie a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), non superiori a 15mila euro (da autodichiarare con data non antecedente al 31/12/2021). I richiedenti dovranno inoltre avere un’utenza domestica (energia elettrica, acqua e/o gas metano) intestata a un componente della famiglia.

Asp procederà ad approvare una graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, sino a esaurimento delle risorse disponibili.

Link diretto all’avviso pubblico sul sito di Asp Ferrara:[http://www.aspfe.ithttp://www.cronacacomune.it/notizie/387/avviso-pubblico-a-sportello-per-lattribuzione-di-sostegno-alle-famiglie-per-il-pagamento-di-bollette-utenze-domestiche.html](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0eKaEd%261%3dX%26w%3dVGc0Z%264%3dYCeN%26R%3dqO9M_1vhw_B6_7xbu_GC_1vhw_AABT6.68Mo0.xQqO9M_1vhw_B6_7xbu_GC_1vhw_AABT6.87Lw6r8lJ2Rw0.xQ_1vhw_AA3L3DEFn_MfzY_WuZGb_7xbu_GCjQAF2J-5Rk71FlJ-p-PyJ7QnG1L-y07-IjO9Or70WrJ3B-mD-8L2OtDwJ-pIu0-u8vD8j6pvIr0-5B1-D1-MjBpJnI9L-mD-qLuGtQ30-0QnIEB-mJ2B2Ox0q0.wQvG%26s%3dJ4NA0A.ItQ%26rN%3dFbHbL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore da lunedì 21 marzo a sabato 9 aprile 2022

[Modifiche alla viabilità per lavori sulla rampa che dalla SS64 conduce al casello di Ferrara Sud dell’A13](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOg9YTf%26o%3dV%26B%3dX5aOb%26r%3dWRgB%26P%3d6QwK_FxVu_Q8_uvqw_5A_FxVu_PCzRK.0uJB8f61LpPBB.lO_FxVu_PCqJHF3D3_OTxn_YiYRc9e_FxVu_PCpJ2FiD1Eh-60Id-Q78eD0Fw6-DBu-GySrM7-PxG08-u6AMd-86B-g60Id-NGc7-8CKgP1B-dG-18v00Ir-97-ChMF8u6-GRg-93Io6OZ.6y8dkOAI%26g%3dHIPy8P.KhO%267P%3d4ZWd0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Per consentire lo svolgimento di lavori edili, a cura di Anas spa, necessari per la posa di barriere fonoassorbenti sul lato destro della rampa monodirezionale che dalla rotatoria della SS64 (Porrettana) conduce all’ingresso in A13 – Casello Ferrara Sud, sarà temporaneamente modificata la viabilità dalle 10 di lunedì 21 marzo fino alle 18 di sabato 9 aprile 2022.

Per chi proviene da Bologna per l’ingresso in A13 – Casello Ferrara Sud – dovrà continuare sulla via Bologna, proseguire su via Veneziani e alla rotatoria procedere per via della Fiera e direzione Tangenziale Ovest (SS 723).

Per chi proviene, invece, da Ferrara potrà utilizzare la via Ferraresi o la via Veneziani e utilizzare lo stesso percorso per immettersi sulla Tangenziale Ovest (SS 723).

I mezzi pesanti provenienti dalla via Bologna (SS64) diretti in A13 dovranno imboccare il Raccordo Ferrara – Porto Garibaldi (RA 8) e uscire allo svincolo con indicazione autostradale FERRARA, percorrere la SS16 e svoltare a destra con indicazione A13 Bologna-Padova.

I mezzi pesanti provenienti da Bologna direzione Tangenziale Ovest (SS 723) dovranno continuare sulla via Bologna (SS64) procedere su via Veneziani – via Ferraresi e imboccare la rampa di svincolo di via Beethoven con indicazione Ferrara Nord – Modena.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati.

Il completamento dell’intervento con l’installazione della barriera antirumore integrata sarà oggetto di una nuova comunicazione.

(Comunicazione a cura del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta del Comune di Ferrara)

In allegato le mappe dei percorsi alternativi

AMBIENTE E SCUOLA – Lunedì 21 marzo 2022 alle 10 nell’area verde di via Michelini all’angolo con via Marconi. Parteciperanno gli ass. Kusiak e Balboni

[Presentazione dell’iniziativa “Il grande bosco diffuso” con messa a dimora di sei piante](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5eQT0d%267%3dQ%26r%3dVMV5Z%260%3dR8eT%26K%3dlOEF_vvnp_76_CqWu_M6_vvnp_6AHM1.8CEr6x1gJ8Kr0.4J_vvnp_6A9ExDK9i_MlsT_W1T8aRU_vvnp_6AAHi1e6vNzDx6K9sIz-7v694i-70IgJ-y9jAFIs.CECp%269%3d8KwQxR.r0E%269w%3dVPYAb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Lunedì 21 marzo 2022 alle 10 nell’area verde di via Michelini all’angolo con via Marconi (di fronte a distributore di carburanti), a Ferrara, si terrà la presentazione dell’iniziativa “Il grande bosco diffuso” con la messa a dimora di sei piante (frassini, farnie, lecci).

All’incontro saranno presenti gli assessori alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak e all’Ambiente Alessandro Balboni insieme con i referenti dell’Ufficio Verde del Comune di Ferrara, i Carabinieri della biodiversità di Punta Marina (Ravenna), il referente della Comunità di Pratiche “Green Team” Claudio Fochi e sei classi prime della scuola secondaria di primo grado Matteo Maria Boiardo insieme agli insegnanti.

Giornalisti, fotografi e video operatori sono invitati

_________

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Il grande bosco diffuso. Un’area periferica della nostra città, con superficie di circa cinque mila metri quadrati, situata fra via Enzo Michelini e via Guglielmo Marconi, non distante dalla zona industriale del Petrolchimico, in tangenza al Canale Boicelli, sarà oggetto di una “riqualificazione verde” basata su di un progetto ecologico ambientale reso possibile dalla sinergia instauratasi fra l’Amministrazione Comunale di Ferrara, la Comunità di Pratiche “Green Team” e la Scuola Secondaria Matteo Maria Boiardo.

Come precisano la prof.ssa Isabella Dallapiccola (docente della Scuola Secondaria M.M. Boiardo) e il prof. Claudio Fochi ( referente della Comunità di Pratiche “Green Team”) la finalità dell’intervento è quella di stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini e degli studenti ai beni comuni, sensibilizzarli alla tutela e salvaguardia del territorio comunale, anche se si tratta di periferia, attraverso un processo di partecipazione e autogestione del patrimonio verde,

contribuendo altresì al contrasto del degrado urbano in una zona periferica circondata da traffico, prospiciente le aree abitate di via Bonati e via Marconi, con finalità estetico-paesaggistiche, educative ed ambientali, che incrementino la percezione del verde.

Il progetto si articola sulla messa a dimora di 16 essenze arboree, fra alberi e arbusti (scelte tra le specie di Acer e Prunus, Fusaggini, Rose canine e arbusti di Cornus messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Progetto “Mettiamo Radici per il Futuro”) da parte della comunità di pratiche “Green Team” e di 6 alberi da parte dell’istituto scolastico citato, nell’intento di creare un Bosco Diffuso, occasione d’aggregazione sociale e conoscenza dell’ambiente urbano che si attua fra gli attori citati in sede di ideazione del progetto, piantumazione, innaffiatura e successiva manutenzione.

Il Patto si attua nello spirito dell’art. 118, comma 4, della nostra Costituzione – che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale – e affida ai soggetti coinvolti il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, che il Comune di Ferrara, in accoglimento a tale principio ha esplicitato nel “Regolamento per la cura e la riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche”;

Coinvolte nel progetto anche le 6 classi prime della scuola M.M. Boiardo (147 alunni) ed una dozzina di docenti oltre ai Carabinieri della biodiversità. Il Progetto prevede anche un incontro tra studenti della scuola e il reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina che terranno una lezione propedeutica ai giovani discenti.

L’offerta di specie vegetali autoctone si è inoltre arricchita di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus macrophillacolumnarismagnoleides che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano (AR). La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.

Auspichiamo che tale progetto – che vede la sinergia di Amministrazione Comunale, Regione Emilia-Romagna, Istituto scolastico della nostra città, Carabinieri della Biodiversità e Comunità di Pratiche di cittadini – tramite la sottoscrizione del relativo Patto, possa costituire un valore aggiunto, ambientale, civile ed educativo, per la città estense.

Prof. Claudio Fochi

Proff.ssa Isabella Dallapiccola

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 21 marzo 2022 alle 11,30 nella sala degli Arazzi (residenza municipale)

[Presentazione della “Festa di primavera al Parco”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d6dQbAc%267%3dY%26s%3dUMd6Y%260%3dZ9dT%26S%3dmNEN_wunx_85_CyXt_MD_wunx_70HU2.7CMs5x9hI8Ss9.4R_wunx_709MyCKGj_Ll1U_V1b9ZQc_wunx_70APj9f5vMzLy5KGtHz-BjF79-k9DRf-84-NwC8919C9-fF-A9w70.FyG7%26B%3drODThV.9Cy%26CD%3dY0cRe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Lunedì 21 marzo 2022 alle 11,30 nella sala degli Arazzi (residenza municipale), avrà luogo una conferenza stampa per illustrare il programma della “Festa di primavera al Parco”, iniziativa in programma al Parco Coletta il 26 e 27 marzo 2022.

All’incontro con i giornalisti interverranno: Nicola Lodi vicesindaco Comune di Ferrara, Cristina Coletti assessore Comune di Ferrara, Alessandra Scotti responsabile Feshion Eventi e Sabina Mirabella consigliere della Fondazione Ado Ferrara.

CONFERENZA STAMPA – Venerdì 25 marzo 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione dell’iniziativa “Affetti speciali” dedicata a Carlo Rambaldi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAZEVFY%26u%3dS%26x%3dQAXAU%26x%3dTDZH%26M%3drJ3H_2qbr_C1_1scp_A8_2qbr_B66O7.31Gx1l3mEvMx5.rL_2qbr_B6wG499Ao_HZuZ_RoVDVFb_2qbr_B6yJo3k1jInF419AyDn-3p6nL49-2Ho3r3v9-y72-HjEl1u6s.83Ev%264%3dvM3LlT.x53%26A3%3dQDaGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Venerdì 25 marzo 2022 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale (piazza Municipio 2, Ferrara) si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Affetti speciali”, due giorni dedicati all’artista e autore di creazioni cinematografiche Carlo Rambaldi e agli effetti speciali nel cinema. Gli appuntamenti dedicati al grande effettista di origine ferrarese sono in programma per sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 a Ferrara.

All’incontro parteciperanno l’assessore comumnale alla Cultura Marco Gulinelli, i rappresentanti della Fondazione Carlo Rambaldi e della filiera Ferrara La Città del Cinema.

In allegato – scaricabile in fondo alla pagina la foto e il comunicato relativo alla due giorni.

PUBBLICA ISTRUZIONE – Mercoledì 23 marzo 2022 alle 10 nella sala del Consiglio comunale in piazza Municipio 2. L’ass. Kusiak: “Le famiglie al centro del percorso partecipato per progettare lo sviluppo dei servizi e rispondere ai bisogni”

[“Sistema integrato da zero a sei anni: una risorsa da coltivare insieme”, un seminario per promuovere dialogo e raccogliere sollecitazioni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dAZDUFY%26t%3dR%26x%3dQ0WAU%26w%3dSDZG%26L%3drJ2G_2qaq_C1_zrcp_07_2qaq_B65N7.3zFx1k2mEuLx5.qK_2qaq_B6vF4980o_HYtZ_RnUDVDU_2qaq_B6103JmDk-9vKo7z24E-l2-05zF-35q-2xDq-Lx1-z03EzJk-4i-4yB2061z6-sD10oCm-Lx-ImDsDiIsE-xIyC3F65z6-n9iCy7w-6-21k2k1i4y7t0oHm-JyBt6m92209wEs.82Dv%264%3duL3LkS.x52%2603%3dQCZGW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Promuovere il dialogo e raccogliere le sollecitazioni e proposte da parte dei diversi attori territoriali coinvolti per garantire la loro partecipazione nella progettazione e nella realizzazione delle politiche per l’infanzia, fornendo elementi fondamentali all’amministrazione per progettare lo sviluppo dei servizi in risposta ai bisogni attuali ed emergenti delle famiglie. E’ questo lo scopo del seminario promosso dal Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Servizi Educativi Scolastici e per le famiglie che ha per titolo “Sistema integrato da zero a sei anni: una risorsa da coltivare insieme” in programma mercoledì 23 marzo 2022 nella sala del Consiglio comunale in piazza Municipio 2 dalle 10 alle 13.

Al seminario, oltre ai relatori che rappresentano i vertici territoriali del sistema integrato pubblico e privato, sono invitati a partecipare tutti i coordinatori pedagogici del territorio, gestori dei servizi per l’infanzia, operatori delle associazioni che si occupano delle tematiche legate alle politiche per la famiglia e ai servizi per l’infanzia, nonché per la parte pubblica organizzazioni sindacali e consiglieri comunali.

“L’iniziativa – spiega l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak – si inserisce nel più ampio contesto della comunità educante, che si basa sulla relazione tra le istituzioni con i diversi attori territoriali coinvolti a vario titolo nella gestione dei servizi per l’infanzia e la famiglia. Con questo seminario intendiamo stimolare un lavoro condiviso con tutti gli stakeholder del settore, in linea con quanto indicato dalle più recenti disposizioni ministeriali sul sistema integrato zero/sei anni. Sara un’occasione per valorizzare la partecipazione anche degli stessi utenti, bambini e loro famiglie, oltre che del personale che quotidianamente opera nei servizi per l’infanzia. Come Amministrazione abbiamo investito molto sui servizi per l’infanzia con l’obiettivo di garantire il continuo miglioramento in termini di qualità e di favorire le opportunità di accesso ai servizi ad un numero sempre più ampio di bambini, sia aumentando il numero dei posti sia riducendo i costi per le famiglie. Queste azioni sono un sostegno concreto e fondamentale specialmente in questo periodo cosi complesso per le famiglie che intendiamo rendere protagoniste di questo percorso di progettazione e di sviluppo dei nostri servizi per l’infanzia”.

LA SCHEDA (a cura dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie) – Nei 50 anni dalla promulgazione della legge 1044 /1971, istitutiva degli asili nido e nei 53 anni dalla 444/1968, che ha dato vita al sistema della scuola materna statale, molta esperienza educativa si è compiuta nei servizi educativi; molta competenza si è costruita a proposito di servizi educativi, infanzia e educazione. Il 2022 si annuncia come nuovo anno che raccoglie l’importante compito di dare avvio alla concretizzazione del sistema integrato Zerosei dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in tutto il territorio nazionale. Infatti con il decreto del Ministero all’Istruzione del 22 novembre 2021, n. 334, sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Per la più ampia diffusione delle nuove linee guida ci si avvale di una stretta collaborazione di tutti gli attori che a vario titolo operano nell’ambito del sistema scolastico e dei servizi per l’infanzia, anche per una più efficace azione di governance a livello territoriale.

Sullo sfondo di un’epoca profondamente segnata dalla pandemia, la recente definizione a livello nazionale delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei è un fatto di straordinaria importanza per l’educazione perché si tratta di un traguardo a lungo auspicato, da accogliere con grande interesse e favore, per la dimensione di cambiamento e di rinnovata prospettiva che innesca, in tutto il territorio nazionale.

Le “Linee pedagogiche 0-6” definiscono la cornice culturale del sistema, per dare unitarietà di intenti e di prospettiva a due segmenti (lo 0-3 e il 3-6) che hanno viaggiato spesso in parallelo ed hanno comunque “storie” diverse. Le linee rappresentano una cornice di riferimento pedagogico e il quadro istituzionale e organizzativo in cui si colloca il sistema educativo integrato, dalla nascita fino ai sei anni, per favorirne lo sviluppo e la promozione di una sempre più stretta collaborazione tra i diversi gestori dei servizi per l’infanzia di natura pubblica e privata. Si tratta di costruire un lessico pedagogico condiviso, che sceglie alcune parole chiave in grado di fondare una prospettiva coerente di continuità tra i nidi e le scuole dell’infanzia del sistema integrato e di vederne tutte le implicazioni sul piano organizzativo e della governance.

Il metodo del percorso partecipato innesca dunque una nuova prospettiva per il futuro dei servizi di qualità, perché significa mettere in comune saperi ed esperienze, che devono trovare una declinazione per adottare linee di indirizzo politico di sviluppo e di innovazione del sistema integrato dei servizi all’infanzia. Per questo la sfida, per un sistema educativo integrato, è cruciale e ha la necessità del contributo di tutti gli attori coinvolti: il personale dei servizi, i gestori di natura pubblica e privata, tecnici, famiglie stesse; tutti chiamati a costruire condizioni diffuse per costruire la comunità educante capace di realizzare condizioni necessarie per garantire il diritto all’educazione, per tutte le bambine e i bambini. A tal fine il percorso partecipato, che prende avvio dal Seminario del 23 marzo, si svilupperà e articolerà in numerose sessioni di lavoro e confronto, con la supervisione del dirigente del settore e gestito dai coordinatori pedagogici, figure strategiche per la gestione dei servizi e per il coinvolgimento delle famiglie e degli operatori, utili a comprendere la qualità erogata nei servizi e tesi a individuare i bisogni relativi ad azioni innovative.

PROGRAMMA

Seminario “Sistema integrato da zero a sei anni: una risorsa da coltivare insieme

23 marzo 2022 – Sala del Consiglio Comunale di Ferrara – Piazza del Municipio 2 dalle 10 alle 13

Saluti: Dorota Kusiak, Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari

Introduzione e coordinamento:

Laura Zappaterra, Coordinatrice Pedagogica del Comune di Ferrara

Relatori:

– Veronica Tomaselli, Dirigente Ufficio Scolastico per l’ambito territoriale di Ferrara:

LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI: L’IDEAZIONE DI UNA RIFORMA E LA SUA GRADUALE MESSA IN OPERA

– Chiara Bertolasi, Confcooperative Ferrara e Catia Toffanello, Legacoop Estense:

IL RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI NEL SISTEMA INTEGRATO 0-6: UNA PARTNERSHIP IN RISPOSTA AI BISOGNI EDUCATIVI, CONCILIATIVI E SOCIO ECONOMICI DELLE FAMIGLIE FERRARESI

– Dorota Kusiak, Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari:

RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA GOVERNANCE TERRITORIALE DEL SISTEMA INTEGRATO 0/6 ANNI E IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

– Cinzia Guandalini, Responsabile U.O. Servizi Infanzia e Famiglia e Tutor del C.P.T. di Ferrara:

IL RUOLO DEL C.P.T. NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 0/6

– Biagio Missanelli, Presidente FISM PROVINCIALE:

IL SISTEMA INTEGRATO 0-6, CUSTODE E PROMOTORE DEL VALORE DELLA DIVERSITÀ

– Massimo Masotti, Consigliere Delegato Paragonadvisory s.r.l.:

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO EVOLUTIVO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Seguiranno interventi e riflessioni degli invitati

SALUTE E PARI OPPORTUNITA’ – Domenica 27 marzo 2022 ritrovo alle 8.30 presso i Bagni Ducali di Viale Alfonso I D’este a Ferrara

[Cammin…A.N.D.O.S.: camminata non competitiva di beneficenza a favore dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHfCYMe%26s%3dV%265%3dW9aHa%26v%3dWKfF%26P%3dyP1K_9wZu_J7_yvjv_9A_9wZu_IB4RD.9yJ57j6tKtP5A.pO_9wZu_IBuJAE7Dv_NXxg_XmYKbCb_9wZu_IBj64IpI50vN-t7tHzJhOr-JvI-tKtKvPpOzRh-9z-8lIvBp8vJ76-w73J9A-k03HhN0KjDrVpJ5A-u6GEvIrHl-96Ju0-6LlMrPl-63-Ol6r7hI6.D1H3%260%3dtP0RjW.5A1%26D0%3dWBdNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

LyondellBasell e Centro Sportivo Italiano di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara, insieme per supportare l’associazione fortemente impegnata con progetti di riabilitazione per le donne operate al seno

Ferrara, 18 Marzo 2022 – LyondellBasell eil Centro Sportivo Italiano di Ferrara organizzano la prima edizione Cammin…A.N.D.O.S., camminata non competitiva di sei chilometri che si terrà domenica 27 marzo 2022. Il ritrovo è alle 8.30 presso i BAGNI DUCALI – Viale Alfonso I D’este, per l’iscrizione (5 € assicurazione)e il ritiro del gadget. I ragazzi under 16 partecipano gratuitamente. La partenza è fissata alle ore 9.

“LyondellBasell, durante il mese di marzo – dedicato alle donne – partecipa a diverse iniziative all’interno del suo programma Advancing Good con l’obiettivo di realizzare progetti a favore della comunità” dichiara Corrado Rotini, direttore Attività Produttive del sito di Ferrara. “Il progetto di Cammin…A.N.D.O.S è stato abbracciato con entusiasmo in quanto racchiude due dei nostri valori fondamentali, quali la salute e il benessere delle persone e la partecipazione attiva sul territorio: c’è il doppio beneficio di camminare per noi se stessi e, al tempo stesso, sostenere l’associazione A.N.D.O.S.”

“E’ forte e continuo l’impegno dell’assessorato alle pari opportunità nel coltivare le sinergie tra i soggetti del territorio che, a vario titolo, si adoperano per assicurare pari dignità e opportunità a tutte le persone” dice Dorota Kusiak assessore alle PP.OO. del Comune di Ferrara. “Particolare rilevanza hanno le iniziative come questa che unisce i principi delle pari opportunità con la promozione della salute e del benessere della popolazione, con attenzione alle condizioni di vulnerabilità delle donne colpite dai tumori. L’iniziativa di Cammin…A.N.D.O.S. acquisisce un valore aggiunto, perché oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione femminile promuove anche una raccolta fondi per la ricerca scientifica. L’invito è a partecipare tutti per costruire insieme un futuro migliore.”

“Questa iniziativa” sottolinea Cristina Coletti, assessore alle Politiche Sociali “si inserisce perfettamente in un mese di marzo che nel tempo ha assunto sempre più i connotati di un periodo dedicato alle donne e al loro valore sociale. In tutto ciò, A.N.D.O.S. ha una grandissima valenza per il territorio di Ferrara per tutto quello che fa con competenza a 360 gradi: dall’informazione e alla consulenza arrivando fino al sostegno e alla riabilitazione delle donne operate al seno. Lo sport, oltre a giovare alle condizioni fisiche e psicologiche, è un ottimo volano sociale per promuovere i corretti stili di vita che nell’ottica della prevenzione rimangono le carte vincenti da giocare. Grazie a chi ha voluto questa manifestazione – e quindi LyondellBasell e CSI – che non solo sostiene le attività di A.N.D.O.S., ma è una testimonianza concreta di vicinanza a tutte le donne che non saranno mai sole a lottare contro la malattia.”

“A.N.D.O.S. cerca di restituire alle donne la loro armonia, serenità e grazie anche a questo progetto di raccolta fondi, potremo continuare a portare avanti le numerose e diversificate attività finalizzate alla riabilitazione completa fisica e psichica delle donne” dichiara Marcella Marchi, Presidente Comitato A.N.D.O.S. Ferrara, già oncologa presso l’Azienda Ospedaliera di Ferrara. “L’attività fisica insieme a un corretto stile alimentare, si sa, fa bene con ricadute positive su tutti gli organi ed apparati: nello specifico, per le donne operate al seno, sottoposte frequentemente a trattamenti impegnativi, l’attività fisica migliora la funzionalità cardio-respiratoria, le difese immunitarie, riduce il rischio di diabete e l’incidenza del tumore al seno, così come la percentuale di recidive dopo una diagnosi di neoplasia mammaria.”

“Tutte le famiglie possono partecipare alla camminata non competitiva con gratuità per i ragazzi under 16 ” spiega Enrico Venturini del CSI Ferrara. “La nostra missione è quella di promuovere l’attività sportiva ad ogni livello, riconoscendosi nel valore che lo sport ha come strumento di miglioramento della qualità della vita delle persone; seguendo il principio dello sport per tutti e non solo per i più dotati, e perseguendo l’obiettivo di produrre attraverso lo sport un’importante azione educativa e sociale.”

LyondellBasell

In qualità di azienda leader dell’industria chimica a livello mondiale, LyondellBasell è impegnata ogni giorno per essere l’azienda più sicura, meglio gestita e più apprezzata del suo settore. I prodotti, i materiali e le tecnologie della società stanno promuovendo soluzioni sostenibili per la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita, l’assistenza sanitaria e l’efficienza dei carburanti in più di 100 mercati internazionali. LyondellBasell ritiene altamente prioritario il valore della diversità, equità e a inclusione e sta portando avanti il suo programma Advancing Good con un’attenzione particolare verso il nostro pianeta, le comunità in cui operiamo e la nostra futura forza lavoro. La società è molto orgogliosa della sua tecnologia di livello mondiale e dell’attenzione al cliente. LyondellBasell ha intensificato le sue azioni in materia di circolarità e le sue ambizioni per quanto riguarda il clima al fine di affrontare le sfide globali dei rifiuti plastici e della decarbonizzazione. Nel 2022, LyondellBasell è stata nominata per il quinto anno consecutivo come una delle società più apprezzate – “World’s Most Admired Companies” – da FORTUNE Magazine. Per ulteriori informazioni, visitare [www.lyondellbasell.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dGbSULa%269%3dR%264%3dSOWGW%26B%3dSJbV%26L2q3x%3dxLGG_8spq_I3_Erir_O7_8spq_H8JNC.DLF462C24xJuD9.45E_Erir_O7%26t%3dEHJB5O.EuL%266J%3dGWVXM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

CSI Ferrara

Il Comitato di Ferrara del Centro Sportivo Italiano è attivo dall’inizio degli anni Settanta del ‘900 e rappresenta una realtà consolidata nel tessuto sportivo e sociale della provincia di Ferrara.

Come Comitato siamo impegnati nello sviluppo di un ampio spettro di attività, dagli sport più popolari a quelle discipline meno conosciute ma egualmente capaci di attivare i valori di condivisione e integrazione

Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano.

Lo sport, inteso come attività sportiva organizzata, continuativa, seria, può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie fisiche quali l’obesità, i tumori, il diabete ma anche sociali quali depressione, solitudine, ansia, stress.

Il Comitato di Ferrara del CSI ha inoltre attivato, negli anni, una rete di collaborazioni con altri Enti e Associazioni del territorio, che ne riconoscono la funzione sociale ed educativa.

POLITICHE GIOVANILI – Mercoledì 6 aprile 2022 dalle 14.30 alle 18.30 a Ferrara a cura di Eurodesk Italy in collaborazione con Informagiovani del Comune di Ferrara. Iscrizioni entro il 3 aprile

[I laboratori di empowerment EURES TMS per aiutare i cittadini europei a realizzare un’esperienza professionale all’estero](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dBgSUGf%269%3dR%26y%3dXOWBb%26B%3dSEgV%26L%3dsQGG_3xpq_D8_Erdw_O7_3xpq_CCJN8.0EFy8z2nL0LyB.6K_3xpq_CCAF5FM0p_Onta_Y3UEaUS_3xpq_CCi2m2l8xLE25LE0_pJCF8BEDpKG_ffybt_etp.95J9%265%3dxRFMnY.A65%26FF%3dRFfTX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

(Comunicazione a cura di Informagiovani)

Mercoledì 6 aprile 2022 dalle 14.30 alle 18.30 si terrà a Ferrara un Laboratorio di empowerment EURES TMS. L’evento è promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con l’Informagiovani/Punto Locale Eurodesk del Comune di Ferrara e la rete nazionale EURES TMS.

Per partecipare all’iniziativa – che si svolgerà a Palazzo municipale – è necessario compilare il modulo di registrazione (entro il 3 aprile 2022) disponibile alla pagina web: [https://etms.eurodesk.it/lab-ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d2bFW7a%26v%3dT%26o%3dSBY2W%26y%3dU5bI%26N4b3k%3diL4It_JavQ_Uk_KRuZ_Ug_JavQ_Tp8uE3.8vJy7fKu.Bu_JavQ_TpEb4-p8sJkKb%266%3dwNtNmU.o74%26Bt%3dSEb8Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Aiutare i cittadini europei a realizzare un’esperienza professionale all’estero (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un altro paese dell’UE: questo il tema dei Laboratori di empowerment EURES TMS. Le attività del laboratorio si svolgeranno con una metodologia prevalentemente di animazione dinamica alternata ad alcuni momenti d’aula, e saranno mirate ad aiutare i partecipanti a far emergere le proprie competenze e a definire gli obiettivi professionali da raggiungere. Verranno presentate le opportunità di mobilità per lavoro, tirocinio o apprendistato dei Paesi membri dell’Unione Europea, Norvegia e Islanda.

Alla fine dell’attività verrà rilasciato l’open badge di partecipazione.

L’evento, gratuito, è rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, interessati ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o tirocinio all’estero.

Le attività laboratoriali si svolgeranno in presenza e prevedono l’applicazione delle norme vigenti finalizzate al contrasto del Covid-19. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del certificato COVID digitale dell’UE (cosiddetto Green Pass) aggiornato secondo le ultime disposizioni governative.

————————————-

Per maggiori informazioni sui laboratori: Ufficio di Coordinamento nazionale Eurodesk:

[Ucraina, medici e famiglie di Ferrara per restituire il sorriso al piccolo Mark. operato durante la guerra](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dLZNbQY%264%3dY%269%3dQJdLU%267%3dZOZQ%26S%3d3JBN_Cqkx_N1_0ynp_JD_Cqkx_M6EUH.30M91u9xE5S95.1R_Cqkx_M66ME9HGz_Hi1k_RxbOVNg_Cqkx_M6CAC9v1s11Lv-6wPC109-A50-N43uM7E-59CA.zR8B%26v%3dKFIDAM.DwR%264I%3dIcTWO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

UCRAINA, MEDICI E FAMIGLIE DI FERRARA PER RESTITUIRE IL SORRISO AL PICCOLO MARK. OPERATO DURANTE LA GUERRA, RISCHIAVA DI NON POTER PIÙ CORRERE. SINDACO SI ATTIVA CON L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA: MARTEDì LA VISITA A CONA

Ferrara, 18 marzo 2022 – A 4 anni, operato in Ucraina alle gambe, rischiava di non poter più correre per la mancanza di assistenza. La solidarietà di Ferrara gli consentirà di concludere con successo l’intervento e di trovare una nuova casa e tutte le cure di cui ha bisogno. È la storia a lieto fine di Mark, proveniente dall’Oblast’ di Černivci che – dopo una delicata operazione di ortopedia pediatrica alla gamba destra, nel suo Paese – rischiava, a causa della guerra e al bombardamento dell’ospedale, di non avere più assistenza medica in un momento molto delicato per la sua salute.

Il piccolo è riuscito, la scorsa settimana, a raggiungere l’Italia, con la madre e la sorellina Daria di 9 anni. Varcato il confine austriaco – in una staffetta della solidarietà che ha visto il padre accompagnare la famiglia al confine ucraino, qui recuperata da un amico polacco, quindi condotta a Ferrara da Gianni Schincaglia, un ferrarese amico della nonna del piccolo, Nina, già badante della madre. “Erano stanchissimi e affamati – racconta Schincaglia -, la prima cosa che ho fatto è stata portarli a fare una abbondante colazione”.

Pochi giorni dopo la nonna, da 17 anni a Ferrara, ha scritto una mail al sindaco Alan Fabbri, che si è attivato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per fare avere al piccolo tutte le cure necessarie. A Cona il bambino sarà visitato martedì prossimo alle 12. Mark sarà seguito dall’equipe medica dell’ospedale di Cona, diretta dal professor Leo Massari e sarà visitato dalla dottoressa Francesca Artioli. “Si accende una luce di speranza. Grazie al personale medico che si è attivato immediatamente per dare cure al piccolo Mark. Questa vicenda è un esempio della straordinaria forza della solidarietà”, dice il sindaco Fabbri.

A suggerire a Nina di scrivere al primo cittadino è stato Schincaglia, che martedì accompagnerà il piccolo alla visita e oggi dice: “Sono felice di aver contribuito, insieme ad altri, a scrivere questa storia a lieto fine. Veder correre felice Mark, oggi zoppicante, sarà la gioia più grande. Ha una voglia di vivere, entusiasmo e intelligenza eccezionali”.

Al suo arrivo a Ferrara la famiglia è stata accolta dalla nonna Nina e grazie all’ospitalità di una famiglia che ha messo a disposizione locali di proprietà, nella zona di via Padova, potrà avere un proprio alloggio. Il padre è rimasto al fronte a combattere. Il tramite con questa generosa famiglia ferrarese è stato il parroco di Pontelagoscuro don Silvano Bedin. “Riabbracciare il mio nipotino è stata una cosa meravigliosa – dice Nina -. Ci auguriamo presto di poterci ritrovare tutti quanti insieme, con il padre di Mark”.

(Comunicazione Sindaco)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Lunedì 21 marzo 2022 alle 17 presentazione libro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘​Sai Osare’: manuale per ‘Genitori e figli alla conquista dell’autostima’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d5fHa0e%26x%3dX%26r%3dWDc5a%261%3dY8fK%26R%3dlP6M_vwew_77_4xWv_DC_vwew_6B9T1.94Lr7o8gKyRrA.uQ_vwew_6BzLxEBFi_NczT_Xra8bIX_vwew_6B58m8e7m-K58vA-y8rQmIi-LqO-kAzFxK4F-i-BuDpE-mIp7-oLrM7FwPm-AiHx8yP1PxEy8.lPyI%26h%3dI7Pz9D.KiP%26uP%3d5aKdA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

E’ pensato per offrire ai genitori una nuova prospettiva relazionale e comunicativa il libro di Lara Ventisette e Alessandro Paselli ‘Sai Osare. Genitori e figli alla conquista dell’autostima’ che lunedì 21 marzo 2022 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1hGV6g%26w%3dS%26n%3dYCX1c%26z%3dT4hJ%26M%3dhR5Hs_PbuP_al_JQ1a_Tf_PbuP_ZqOwU.0GuR64e.AzE_rydr_2Dn0aLy7l_PbuP_ZqwCY_l0jlRtJaX9GbFrxQ3a9lJbBE%26o%3dEuQ752.LpL%26iQ%3dBW9eH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).Dialogherà con gli autori Lara Farinella.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)Questo manuale aiuta i genitori a cambiare prospettiva emotiva e, di conseguenza, a interpretare i fatti con occhi diversi, riorientando il loro modus operandi grazie a nuove azioni comportamentali, comunicative e relazionali. Gli autori accompagnano le figure genitoriali in un percorso fatto di “opportunità travestite da ostacoli”, insegnando loro l’utilizzo di una lente di ingrandimento dinamica che si sposti perpetuamente dai loro comportamenti a quelli dei bambini e viceversa. In virtù di questa forte relazione biunivoca, i genitori – attraverso un lavoro continuo su loro stessi – giorno dopo giorno s’impegnano a rafforzare la propria autostima così da aiutare i figli a costruire la loro. Solo in questo modo, li renderanno forti, equilibrati, sensibili, responsabili, resilienti e capaci di fare ciò che più desiderano della propria vita.

Lara Ventisette è psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia breve strategica. E’ coordinatrice psicologica del baby parking Zerotre Spazio Infanzia. Da cinque anni ha creato un coaching psicologico innovativo per aiutare a migliorare l’autostima dal nome PsicoStyling.

Alessandro Paselli è executive e business coach con 20 anni di carriera corporate, specializzato in coaching e Problem Solving Strategico. Founder e managing director di Studio Action, nonchè general manager e docente della Psicostyling Academy.

Scarica la locandina: [Sai Osare – Lara Ventisette e Alessandro Paselli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d0hSWEg%269%3dT%26w%3dYOY0c%26B%3dUChV%26N%3dqRGI2_PnvY_ax_KZ1m_Uo_PnvY_Z341A5BkGyErM.zHvSA8.oC.6M_1yps_AD0HmS982_PnvY_Z36xP2_KZ1m_U4j9xoJ65_1yps_AD1.IqN_Etbx_P9l_PnvY_a1HUuOW%26m%3dKHL5AO.GnR%266L%3d0cVZF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBhDVGg%26t%3dS%26y%3dY0XBc%26w%3dTEhG%26M3l9i%3dsR2H_3yar_D9_zsdx_08_3yar_CDiJnFq4t0tAz.AwE6Lm.8p.G2%266%3dxS1NnZ.v75%26G1%3dSFgEY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Ucraina, raccolti un centinaio di scatoloni di farmaci. Il Sindaco: grazie a chi ha donato e alla collaborazione di tutti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dEfHTJe%26x%3dQ%262%3dWDVEa%261%3dRHfK%26K%3dvP6F_6wep_G7_4qgv_D6_6wep_FB9MA.94E27o1qKyK2A.uJ_6wep_FBzE8EB9s_Ncsd_XrTHbIS_6wep_FB7361o7m7uDo-Nm3qKxJo-BmH17o9.vPyB%26r%3dI7I09D.DsP%26uI%3dEaKWK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

UCRAINA, LA RACCOLTA FARMACI RAGGIUNGE I 100 SCATOLONI. OGGI PARTENZA DI UN NUOVO CARICO. IL GRAZIE DEL SINDACO

Ferrara, 18 marzo 2022 – Sono un centinaio gli scatoloni di farmaci e prodotti sanitari per l’Ucraina complessivamente raccolti dal primo marzo, grazie alla generosità dei clienti di AFM – Farmacie comunali. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale con la stessa AFM. Il primo carico è partito dal centro Rivana Garden il 4 marzo. Un secondo carico di 10 box – di particolari prodotti, tra cui alimenti per neonati e celiaci – è stato consegnato alla Croce Rossa sabato scorso. La terza fornitura – di circa 50 scatoloni – partirà invece a breve, affidata a padre Vasyl Verbitskyy in collegamento con la Caritas ucraina.

Per raccogliere, registrare, sigillare e stoccare i farmaci i dipendenti Afm volontariamente hanno messo a disposizione le proprie pause pranzo per effettuare la cernita prodotti, la catalogazione, il confezionamento.

“Una straordinaria risposta di solidarietà – dice il sindaco Alan Fabbri che aveva avviato la campagna di raccolta con una propria donazione -, che dimostra ancora una volta come il nostro territorio stia rispondendo con i fatti alla crisi umanitaria. Grazie di cuore a chi ha donato, a tutto il personale delle farmacie, alla comunità ucraina, a padre Vasyl”. Ringraziamenti li esprime anche Luca Cimarelli, amministratore unico delle Farmacie Comunali, che sottolinea in particolar modo “l’impegno messo in campo dai dipendenti, che hanno usato il proprio tempo extra-lavorativo per dedicarsi alla campagna di raccolta. Sono gesti di straordinario valore”.

La raccolta ha prodotto una risposta talmente tempestiva e generosa che, vista l’imponente mole di prodotti donati, l’iniziativa è momentaneamente sospesa in attesa di ulteriori richieste dai canali umanitari.

Agli scatoloni raccolti da AFM si aggiunge inoltre l’adesione delle farmacie private all’iniziativa comunale. Circa una trentina i punti vendita che hanno accolto la campagna. I titolari di queste farmacie da giorni stanno provvedendo personalmente a consegnare alla Rivana i prodotti.

(Ferrara Rinasce)

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Le opere pubbliche e le modifiche alla circolazione previste a Ferrara dal 21 marzo 2022

[Pronta la nuova area giochi del parco Coletta. Sul territorio interventi per la sicurezza della circolazione e opere su piazze, strade, edifici pubblici, illuminazione e sottoservizi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dFd0WKc%26p%3dT%263%3dU6YFY%26s%3dUIdC%26N%3dwNxI_7uWs_H5_vtht_69_7uWs_G01PB.7vH35g4rIqN39.mM_7uWs_G0rH9C4Bt_LUve_VjWIZ0a_7uWs_G0p4A4p5eIvB-5Of51CgB-89xMxGeGp-V5-FpL4H-Gd6U.wNqE%26s%3dGyLA76.GtN%26mL%3dFYCZL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-03-2022

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 21 marzo 2022 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

PARCHI SICURI

– Pronta la nuova area giochi del parco Coletta. Al via l’installazione di nuove panchine

Sono terminati oggi, 18 marzo, nel parco Coletta le opere a cura del Comune di Ferrara per l’ampliamento dell’area giochi. L’area resterà ancora recintata fino a lunedì mattina per consentire l’asciugatura completa della pavimentazione. La nuova isola ha una forma circolare con raggio di 6,20 metri ed è stata realizzata sul fronte settentrionale del nuovo sentiero di accesso che collega gli altri due spazi gioco già presenti. L’area circolare, con superficie totale di 113 mq, è rivestita con una pavimentazione drenante elastica antitrauma a doppio strato: un primo strato composto da granuli di gomma nera naturale e un secondo strato di finitura composto da granuli colorati. La superficie è tutta colorata, con toni che riprendono quelli impiegati per l’altro cerchio già realizzato, ossia rosso, blu, giallo, arancio e verde, che si alternano all’interno di cerchi concentrici e onde, su cui spicca una grande stella gialla. I giochi sono stati scelti in modo da completare le tipologie di quelli già installati ed è stata accolta la richiesta di una nuova giostra circolare, visto il grande successo riscontrato da quella già presente. Posizionato anche un ‘bilico’ a quattro posti, oltre a cavalli e altri giochi a dondolo. Le opere edili sono state realizzate dalla ditta Sintexcal spa mentre la parte relativa alla pavimentazione in gomma colorata e la fornitura e posa delle giostre è stata effettuata dalla ditta Sarba spa.Tutti i dettagli su [CronacaComune del 23 febbraio 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dHdSTMc%269%3dQ%265%3dUOVHY%26B%3dRKdV%26K%3dyNGF_9upp_J5_Eqjt_O6_9upp_I0JMD.7EE55z1tI0K59.6J_9upp_I0AEACM9v_Lnsg_V3TKXWR_9upp_I0xB-75E36-7BBvNG1-75EJzNx-Br-L213CMPrT6E59-19-BHx-DBII1-zMBBr-A6EtI-C59-6xCsCA9.yN0B_9upp_J0D_Hhwm_Su7BBvNG1_9upp_IZxHv5_Eqjt_P4_9upp_IZ2Jz755AN2_Hhwm_Su_Lnsg_VSIA5EJ_u5G5_9upp_J8WU-Qc-OZIU_Eqjt_OVv1r5xH1_4rN2_Hhwm_SudQ-ZJ-VWRI_Lnsg_VSE982H_sS_Eqjt_P4_9upp_IZC_Hhwm_SuU%261%3dCBMI3I.H2J%26zM%3dNUPaT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Lunedì 21 marzo, sempre all’interno del Parco Coletta, inizierà la rimozione delle panchine provvisorie e l’installazione delle nuove definitive: 3 nei pressi del campo sportivo e 9 nell’area giochi. Il prossimo 29 marzo invece saranno consegnati alla ditta esecutrice i lavori per l’installazione di colonnine di distribuzione elettrica a servizio di manifestazioni.

————

INTERVENTI STRADALI

– In corso i lavori per la ripavimentazione di piazza Savonarola

Sono partiti lo scorso 7 marzo 2022 i lavori per il rifacimento della pavimentazione di piazza Savonarola a cura del Comune di Ferrara. Il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente, il rifacimento del sottofondo con uno strato di 30 cm di misto stabilizzato cementato e la posa di nuovi cubetti di porfido delle dimensioni di 8/10 cm., analoghi a quelli di corso Martiri della Libertà. AGGIORNAMENTO del 18 marzo 2022: è già stata eseguita la rimozione dei cubettie sono in corso, sotto la supervisione degli archeologi, gli scavi di sbancamento, da cui sono emerse tracce di antiche pavimentazioni (v. FOTO). La prossima settimana inizieranno i lavori di ammodernamento della linea di raccolta delle acque bianche.

Ditta appaltatrice: C.as.p. Valle Del Brasimone soc. coop. con sede a Castiglione Dei Pepoli (Bo) con subappaltatrice: FEA srl con sede in Castelfranco Emilia (MO). Tutti i dettagli dell’intervento su [CronacaComune dell’1 marzo 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGcOXLb%265%3dU%264%3dTKZGX%268%3dVJcR%26O%3dxMCJ_8tlt_I4_Auis_K0_8tlt_H9FQC.6AI44v5sH6O48.2N_8tlt_H97I0BICu_Kjwf_UyXJWKX_8tlt_H99CqSI5-94EI44AI24-9L5GC5-q-B785LB588-DHq-GDIB4-E99Mx-75G-2F-8By5sB694M8-8uB-BO5B-6C2Ex-GuMAC-7Nt88B-wC-985q4t57y4CI.xM6F%26t%3dFDMB6K.HuM%262M%3dGXRaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

– Sicurezza stradale: in via Diamantina nuove barriere per un tratto più lungo

Proseguono sul territorio gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Il 17 marzo 2022 hanno preso il via i lavori per la sostituzione e il prolungamento delle attuali barriere di sicurezza stradali in via Diamantina, a partire dall’intersezione con via Erasmo da Rotterdam fino a quella con via Eridano.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta PBS srl e avranno una durata di circa 7 giorni lavorativi, senza modifiche alla viabilità.

In allegato a fondo pagina la planimetria con indicati i tratti di colore nero delle barriere che saranno installate

– Sicurezza stradale: in via Fossetta in conclusione i lavori di ripresa frane

E’ prevista entro la giornata di oggi, 18 marzo 2022 la conclusione dei lavori di ripresa frane avviati il 7 marzo scorso dal Comune di Ferrara in via Fossetta, a partire dall’intersezione con via Copparo, a tutela della sicurezza stradale.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Copparo Costruzioni.

Per permetterne la realizzazione è stato istituito il divieto di transito (eccetto autorizzati) nel tratto interessato dai lavori, oltre al divieto di sosta con rimozione coatta.

– Terminata la ripavimentazione di via del Turco. In corso lavori sotto il volto di via del Chiozzino, con interruzione del transito

Sono terminati i lavori di ripavimentazione di via del Turco, a cura del Comune di Ferrara. I lavori hanno permesso il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell’acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell’intera via, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. In fase di completamento è anche il nuovo impianto di illuminazione, sempre nell’intera via.

Il 14 marzo 2022 ha preso il via il rifacimento della pavimentazione sotto il volto di via del Chiozzino con interruzione della possibilità di transito.

Tutti i dettagli sull’intervento su [CronacaComune del 3 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dLc6YQb%26l%3dV%269%3dT2aLX%26o%3dWOc9%26P%3d3MtK_CtSu_N4_rvns_2A_CtSu_M9wRH.6rJ94c6xHmP98.iO_CtSu_M9nJEBzDz_KQxk_UfYLU3X_CtSu_M9aG-GBa-Gv-KiLF4lD1Bc6KBoIz-7i-Q44-d07-MuMxH-cJ9-Bl-M49a84FeIEH-d07Ea-KvOiHzGt6KBoIz-Bn-84HtO0Ei-0-EKa83Bt6v4a0.3MmG%26y%3dFuNG62.IzM%26iN%3dLX9bR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– Segmento ferrarese della ciclovia VenTo: lavori in corso nei piazzali di via Orlando Furioso e in corso Ercole I d’Este

Proseguono i lavori affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Imab Costruzioni srl (di Este – PD) per dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia ‘VenTo’, l’itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po. AGGIORNAMENTO del 18 marzo 2022: Sono in corso i lavori previsti all’interno dei piazzali di via Orlando Furiosoche saranno interamente riqualificati per ricavare un’area composta da parcheggi, percorso ciclabile e controviale di accesso. Attualmente le lavorazioni si sviluppano nell’area compresa tra via Azzo Novello e via Giacomo Leopardi, dove l’impresa, dopo aver realizzato i lavori relativi a sottoservizi e sottofondazioni stradali, è ora impegnata nelle opere edili che vanno a definire le aree destinate a parcheggio, percorso ciclo-pedonale, aiuole, controviale.

Sono in corso anche i lavori in corso Ercole I d’Este (v. FOTO), dove verranno sistemati i percorsi compresi tra le abitazioni e le alberature, la cui tipologia e conformazione rimarrà inalterata fatta eccezione per l’inserimento di un corso in più di lastre di trachite in sostituzione di una porzione di acciottolato. Con tale modifica, approvata dalla Soprintendenza, si renderanno più accessibili e sicuri i percorsi utilizzabili sia dai ciclisti che dai pedoni.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 3 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dGd0aLc%26p%3dX%264%3dU6cGY%26s%3dYJdC%26R%3dxNxM_8uWw_I5_vxit_6C_8uWw_H01TC.7vL45g8sIqR49.mQ_8uWw_H0rL0C4Fu_LUzf_VjaHZBd_8uWw_H0gFsFsSy5-zB4Ns-MqLxB4Te-Aq-Pm8-3IhB45-kIy-CrQuLzB4Nm-Ay-7y0yNyOq-8iI-99kJuHxL-v9vOqLiPu.BxJ2%268%3dqR9PgY.49x8q5e%26F9%3dU9fMa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– In corso la riqualificazione di via Arginone con la realizzazione di una nuova ciclabile nel tratto tra via Trenti e il sottopasso ferroviario. Prosegue la realizzazione della linea fognaria

Hanno preso il via il 7 febbraio scorso ilavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione del tratto di via Arginone tra la rotatoria di via Stefano Trenti ed il sottopassaggio ferroviario ciclabile di collegamento con via San Giacomo/ via Saragat, con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale

In questi giorni sono in corso i lavori di realizzazione della linea fognaria.

L’esecuzione dei lavori comporterà modifiche alla viabilità (v. sotto i dettagli).

Lo sviluppo complessivo della nuova pista pedo-ciclabile in sede propria, compresa tra la rotatoria di via Trenti e quella nei pressi della nuova chiesa in via Bonzagni, sarà di circa 700 metri. L’intero stralcio dell’intervento di riqualificazione misura circa 950 metri e comprende il tratto finale di via Arginone a fondo chiuso, fino al sottopasso ferroviario ciclabile, che, per la peculiare conformazione dell’assetto stradale, vedrà mantenuta la promiscuità dei traffici pedo-ciclabile e veicolare e sarà oggetto solo di risistemazione della segnaletica stradale.

Le acque meteoriche verranno raccolte da appositi dispositivi di captazione e convogliate, attraverso il nuovo collettore longitudinale che sarà realizzato in via Arginone, al sistema di raccolta di via Domenico Rambaldi.

I lavori, affidati alla ditta Santangelo Giuseppe di Campora (SA), avranno una durata presunta di sei mesi.

(Ulteriori dettagli sul progetto su [CronacaComune del 4 febbraio 2022)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0d6YEc%26l%3dV%26w%3dU2a0Y%26o%3dWCd9%26P%3dqNtK_1uSu_B5_rvbt_2A_1uSu_A0wR6.7rJw5c6lImPw9.iO_1uSu_A0nJ3CzDn_LQxY_VfYCV0V_1uSu_A0iI-5Ca-61AiIxHe-Pw5-nPxPa-8r7l6kCl0-y9r-HrAlDxLaMn-Fa-Nr7uMnTz6-m9lGj-7iMlIl69CoIn-9-cJuFeBjLe-Gn-JiN39-e6j5aNrMt0wNi.C3Gl%269%3dvOsQlV.n03%26Cs%3dVDc7b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> VIABILITA’ – Per consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione di via Arginone, da mercoledì 9 febbraio 2022, nel tratto di via compreso tral’intersezione a rotatoria con via Trenti e l’intersezione con via Angelo Drigosarà in vigore il senso unico di marcia con direzione da via Trenti verso via Drigo.

In vigore anche il divieto di fermata ambo i lati per tutti i veicoli tranne quelli al servizio del cantiere.

I veicoli provenienti dal centro città non potranno accedere all’intersezione con via Angelo Drigo.

I veicoli provenienti da via Rambaldi e da via XVI Marzo 1853, in prossimità di via Arginone, avranno direzione obbligatoria a destra.

I lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile di via Arginone avranno una durata presunta di sei mesi.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità dei tratti interessati

– Riqualificazione via Darsena: in corso il rifacimento della rete gas e acqua; circolazione a senso unico di marcia in direzione di corso Isonzo

Proseguono i lavori per la riqualificazione della via Darsena, a cura del Comune di Ferrara. Dal 3 febbraio 2022 e fino al termine degli interventi, per permetterne l’esecuzione, sarà in vigore il SENSO UNICO di marcia su tutta la strada, con direzione da via Bologna VERSO CORSO ISONZO. Resterà possibile l’ingresso al parcheggio ex Mof da corso Isonzo e l’accesso per i residenti fino a via Bonnet.

Attualmente è in corso il rifacimento della rete gas e acqua sul lato nord della strada, seguirà il rifacimento della fognatura sul lato sud.

Oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell’impianto di illuminazione, il progetto prevede il completo rinnovo della conformazione stradale, con l’inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria. L’intervento rientra nell’ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l’area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 19 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d0aGTEZ%26w%3dQ%26w%3dRCV0V%26z%3dRCaJ%26K%3dqK5F_1rdp_B2_3qbq_C6_1rdp_A78M6.43Ew2n1lFxKw6.tJ_1rdp_A7yE30A9n_IbsY_SqTBVBY_1rdp_A7w15F39-yLm2u0n9-265JrDlDj-SC-DxMpCkIp-RISB.83Dw_HZta_SoH_3qbq_D4102KjCt6r4lPrFy5_1rdp_A379j_IbsY_Sm4jI45w2_3qbq_CVjIp1_1rdp_B5_3qbq_CVnKt3q65Jn_IbsY_To_HZta_REJ511K_o136_3qbq_D4Aa-KV-AaCQ_1rdp_AWpD1j2lm_5lJn_IbsY_ToQF-RC-RISB_HZta_REF34nI_mO_1rdp_B5_3qbq_CVy_IbsY_ToQ%26m%3dD6I54C.DnK%26tI%3d0VJWF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

————

VIABILITA’

– Dal 21 marzo al 9 aprile 2022 modifiche alla viabilità per lavori sulla rampa che dalla SS64 conduce al casello di Ferrara Sud dell’A13

Per consentire lo svolgimento di lavori edili, a cura di Anas spa, necessari per la posa di barriere fonoassorbenti sul lato destro della rampa monodirezionale che dalla rotatoria della SS64 (Porrettana) conduce all’ingresso in A13 – Casello Ferrara Sud, sarà temporaneamente modificata la viabilità dalle 10 di lunedì 21 marzo fino alle 18 di sabato 9 aprile 2022.

Per chi proviene da Bologna per l’ingresso in A13 – Casello Ferrara Sud – dovrà continuare sulla via Bologna, proseguire su via Veneziani e alla rotatoria procedere per via della Fiera e direzione Tangenziale Ovest (SS 723).

Per chi proviene, invece, da Ferrara potrà utilizzare la via Ferraresi o la via Veneziani e utilizzare lo stesso percorso per immettersi sulla Tangenziale Ovest (SS 723).

I mezzi pesanti provenienti dalla via Bologna (SS64) diretti in A13 dovranno imboccare il Raccordo Ferrara – Porto Garibaldi (RA 8) e uscire allo svincolo con indicazione autostradale FERRARA, percorrere la SS16 e svoltare a destra con indicazione A13 Bologna-Padova.

I mezzi pesanti provenienti da Bologna direzione Tangenziale Ovest (SS 723) dovranno continuare sulla via Bologna (SS64) procedere su via Veneziani – via Ferraresi e imboccare la rampa di svincolo di via Beethoven con indicazione Ferrara Nord – Modena.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione in prossimità dei tratti interessati. Il completamento dell’intervento con l’installazione della barriera antirumore integrata sarà oggetto di una nuova comunicazione.

– In corso i lavori di Anas per l’installazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo la strada statale 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara”, con SENSO UNICO ALTERNATO nei giorni feriali

(Comunicazione a cura di Anas)

Sono in corso i lavori a cura di Anas per l’installazione delle nuove barriere fonoassorbenti lungo la strada statale 723 “Tangenziale Ovest di Ferrara”.

Da lunedì 10 gennaio 2022 è attivo il senso unico alternato – per una lunghezza massima pari a 100 metri – nel tratto dal km 3,200 al km 3,600, dal km 4,200 al km 4,700 e dal km 6,000 al km 6,600. La modifica alla circolazione sarà attiva nella fascia oraria tra le 7 e le 18, ad esclusione dei giorni festivi.Il termine dei lavori è previsto per lunedì 4 aprile 2022.

————

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI

– In corso il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 18 marzo 2022

E’ in corso il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.367 punti luce.

Nell’ambito del primo lotto, concluso nelle scorse settimane, sono stati 8.160 gliapparecchi illuminanti sostituiti nel territorio comunale, oltre a 2.200 sostegni.

Nella SETTIMANA DEL 21 MARZO 2022 i lavori interesseranno le seguenti aree:

– Viale Alfonso I d’Este, Viale Orlando Furioso (sopramura), Via Gramicia, Via Pannonius e Via Guido Carli, con opere efficientamento energetico;

– Viale Orlando Furioso, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

– Via della Misericordia, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– In corso l’ammodernamento degli impianti semaforici- AGGIORNAMENTO del 18 marzo 2022

Procedono i lavori di ammodernamento degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale, facenti capo a 50 intersezioni semaforizzate, affidati sempre a Hera Luce Srl.

Nella SETTIMANA DEL 21 MARZO 2022 sono previste opere elettriche, con posa linee ed installazione apparecchiature di comando e controllo, nelle seguenti aree:

– intersezione via Ippolito d’Este – via Ponte della Pace;

– intersezione via Bologna – via Volano – via Darsena.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– Per palazzi e mura di Ferrara in corso un nuovo progetto di illuminazione architetturale – AGGIORNAMENTO del 18 marzo 2022

E’ il Castello estense il protagonista del primo degli interventi di riqualificazione dell’illuminazione architetturale dei monumenti di Ferrara in corso in questi giorni. Attualmente è in corso la posa delle linee di alimentazione e dei nuovi apparecchi illuminanti all’interno del fossato.

I lavori rientrano nel programma di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidati dal Comune ad Hera Luce srl.

Oltre al Castello estense, gli interventi per l’illuminazione architetturale riguarderanno a seguire anche la chiesa di San Cristoforo, palazzo Paradiso, palazzo Schifanoia, la palazzina di Marfisa d’Este, palazzo Bevilacqua – Costabili, l’edificio dei Bagni Ducali, la basilica di San Giorgio e la cinta muraria cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico di Ferrara sfruttando le potenzialità espressive della luce.

————

SEGNALETICA

– Nuova segnaletica orizzontale per una serie di fermate bus e spazi sosta

Lo scorso 14 marzo 2022 sono iniziati i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il tracciamento della segnaletica orizzontale di una serie di fermate urbane del trasporto pubblico di linea e di corsie preferenziali/riservate bus, oltre che di spazi di sosta per disabili e per carico/scarico merci, nel territorio comunale.

Vi potranno essere rallentamenti, ma non sono previste deviazioni o chiusure al traffico veicolare; i lavori non saranno eseguiti nelle ore di punta (7-8:30, 12-13 e 17-18).

La ditta che eseguirà le lavorazioni è la Segnaletica Stradale Conselvana Snc.

————

EDILIZIA

– Ristrutturazione in corso per gli uffici comunali dell’Urp in piazza Municipio