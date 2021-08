(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=M9%3dFvM0Q_ttmx_54_ByUs_LD_ttmx_49uhhWzg.gFuGnL0.AqF_ByUs_LDh_Kk1R_UzPpE.uQrQ_ByUs_LD_ttmx_59zKj_Kk1R_VxPxVFcd_Kk1R_VuGo_Kk1R_VxL761_PSvj_ac_Kk1R_VxTpQES3–c_ByUs_Ldz_Kk1R_VxNx_Kk1R_UP._PSvj_afA-Nhr_Kk1R_VuCiX_ByUs_Ldz_Kk1R_VxNr_Kk1R_UPX_ttmx_49N_PSvj_ac-_Kk1R_UPV_ttmx_570T_ttmx_4Y4dh5RcqT_ByUs_M9AE_ByUs_MBpSDPw4u9cqWtO%266%3dKh8WPg%26f%3dFEQx6L.LgM%263Q%3d3WLZ5%26E%3dK%26L%3d3TLa7%26H%3dLbBb%26D%3d-YBZPg0TMZ7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 18 agosto 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Sabato 21 e martedì 24 agosto 2021 alle 20.30 in via Scienze. Obbligatori prenotazione e green pass

[Storie e poesia narrate a passo di tango e attraverso le corde dell’arpa celtica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dKaBVPZ%26r%3dS%268%3dR7TMV%26u%3dTNaE%26M%3d2KzH_BrYr_M2_xsmq_88_BrYr_L73OG.4xG82i3wFsM86.oL_BrYr_L7tGD06Ay_IWuj_SlVLVAY_BrYr_L7yL93u2gIo7-y-Gu7C0g-FuIx3D0-v3CJu-63-KgF1F-k-3DKx3F6xK9-Ck-59Ij7-x6rDuIv3-w6rL34g.0DDr%266%3d7LyNwS.t7D%260y%3dSNS8U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-08-2021

Si comincerà sabato 21 agosto alle 21 con “[Tanghitudine](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3f9U8e%26o%3dR%26p%3dW4S5a%26r%3dS6fB%26L%3djPwGu_NTtR_Yd_ISyS_Sh_NTtR_Xi2t9k0dEeCkK.fFoQq6.hA.lK_twVq_4BhMgJw_ISyS_ShWAZ7_NTtR_XiS2c7dBX4_ISyS_Shd5a5PdEiDlKw0lEg%260%3dpLuRfS.pAw%260u%3dW7S4Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Danza, poesia e racconti di tango” e si chiuderà martedì 24 agosto, sempre alle 21, con il Concerto di arpa celtica di Irene De Bartolo “[Niamh – a taste of Celtic Harp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7gHUBf%26x%3dR%26t%3dXCS9b%261%3dS0gK%26L%3dnQ6Gy_OctV_Zm_IWzb_Sl_OctV_Yr2x0t0hFnCoL.oFsRz6.lB.uK_xxeq_8CqMkK6_IWzb_SlXJZA_OctV_YrS2g8mFYD_IWzb_SlKu2sE-m-KgP66-uC-o6rQu4-n84G%26j%3dJ7J20D.EkQ%26uJ%3d7aDS9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)”.

Programma:

Sabato 21 agosto alle 21 – ingresso dalle 20.30

[TANGHITUDINE](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d1eBU6d%26r%3dR%26n%3dV7S3Z%26u%3dS4eE%26L%3dhOzGs_MWtP_Xg_IQxV_Sf_MWtP_Wl2r8n0bDhCiJ.iFmPt6.f0.oK_rvYq_2AkMeIz_IQxV_SfVDZ5_MWtP_WlS2a6g0W7_IQxV_Sfc8a3OgEgCoKu9oEe%269%3dsLsQiS.n0z%260s%3dV0S2X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Danza, poesia e racconti di tangoUna serata interamente dedicata al tango argentino, rappresentata dai ballerini e insegnanti Cristina Garbini, Claudio Andreoni, Linda Galleran, Michele Andreoni e dai tangueros della scuola “Sogni di Tango” Giovanna Mannella e Cristian Mingardi, Sara Lamborghini e Massimo Leccese in compagnia della voce narrante di Roberto Agnelli e Debora Bruni.

Lo spettacolo, nella splendida cornice di Palazzo Paradiso, toccherà i temi più rappresentativi del tango e condurrà il pubblico in un viaggio che attraverso racconti, aneddoti, poesia e danza esplorerà il tango e le sue tante espressioni.

Martedì 24 agosto alle 21 – ingresso dalle 20.30

[NIAMH, a taste of Celtic Harp](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dIb9YNa%26o%3dV%266%3dS4WKW%26r%3dWLbB%26P%3dzLwKA_JTxh_Ud_MiuS_Wx_JTxh_Ti605kDtAeG1G.fJ5Mq0.x7.lO_0sVu_J8hQwFw_MiuS_WxSAdM_JTxh_TiW6s3dRT5_MiuS_WxFl650-d-OsKw0-78-f04Ll8-z3uK%26v%3dExND55.IwL%26lN%3dIV5WK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Concerto di arpa celtica di Irene De BartoloSaranno le ancestrali melodie dell’arpa celtica a tenere compagnia ai cittadini ferraresi che vorranno approfittare dell’opportunità di assistere, martedì 24 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Paradiso, al concerto di Irene De Bartolo. L’arpa celtica è tra gli strumenti antichi uno tra i più completi, perché permette di eseguire insieme sia la melodia che l’accompagnamento e Irene De Bartolo è considerata una delle sue interpreti più versatili e coinvolgenti. L’arpista ferrarese, dopo un Diploma vecchio ordinamento in Arpa Classica e una Laurea in Musica da Camera, è stata la prima Italiana laureata in “Arpa celtica” (titolo ottenuto nel febbraio 2021). Lo spettacolo sarà l’occasione perfetta per ascoltare il suo nuovo album di musica celtica, che raccoglie alcuni dei brani più significativi e virtuosistici di questo particolare percorso di studi. NIAMH – a taste of Celtic Harp,è il titolo del suo ultimo lavoro. Niamh è un nome della mitologia irlandese e celtica, il nome della figlia del Dio Mare, ed è anche un nome proprio di persona femminile irlandese che significa “brillantezza”, “lucentezza”. Durante la serata il pubblico sarà accompagnato in un piccolo viaggio attraverso la cultura celtica e la sua musica.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative (rif. D.L. del 23 luglio 2021) in vigore dal 6 agosto 2021, per assistere ai due spettacoli gratuiti sarà indispensabile prenotare il posto ed esibire il green pass.

Pagina web: [https://archibiblio.comune.fe.it/index.php?id=2547](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d4hKZ9g%261%3dW%26q%3dYFX6c%264%3dX7hN%26Q%3dkR9Lv_PfyS_ap_NT1e_Xi_PfyS_Zu7uAwEeGqHlM.rKpS3A.iC.xP_uyhv_5DxJgCC.LkN_7wVx_HBlB_7wVx_H7d9p05cIc%26g%3dK0OyAG.JhR%26xO%3d4bGX6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Il comico Paolo Rossi aprirà il Ferrara Buskers Festival a parco Massari: “Entusiasta di partecipare, location emozionante. Rimarrà anche come spettatore”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLZDaQY%26t%3dX%269%3dQ9YNU%26w%3dYOZG%26R%3d3J2M_Cqaw_N1_zxnp_0C_Cqaw_M65TH.3zL91k8xEuR95.qQ_Cqaw_M6vLE98Fz_HYzk_RnaMUFZ_Cqaw_M6qI-xEuFxE-x80Bw-O0I1F-vFzFC1-qI-15zOvHi-9FIsBCI-nBDJqSvB-x8C3w-JvI18C9-mKEK1FvI28-y9-x8CJm04FiOz-Bw0vJqL98v1i-5uLK9wKvD2B-C9u8CHi-893pB-xEuB-DFmQE12LC5.pQ8B%26l%3dJFI40M.DmQ%264I%3d9aMRA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-08-2021

IL COMICO PAOLO ROSSI APRIRÀ IL FERRARA BUSKERS FESTIVAL A PARCO MASSARI: “ENTUSIASTA DI PARTECIPARE, LOCATION EMOZIONANTE. RIMARRÀ ANCHE COME SPETTATORE”

Ferrara, 18 ago – Sarà il comico Paolo Rossi con la band dei ‘Virtuosi del Carso’ ad aprire, mercoledì 25 agosto alle 21 a Parco Massari, l’edizione 2021 del Ferrara Buskers Festival, la numero 34. L’ingresso, per questa performance introduttiva della rassegna, sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Prenotazione che potrà essere effettuata dal sito [www.ferrarabuskers.com](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dFgTVKf%260%3dS%263%3dXOTHb%26C%3dTIgW%26M3p8y%3dwQHH_7xqr_H8_Fshw_P8_7xqr_GCKOB.C3J78F3qRGCtOG.54J%262%3dE0PJ5G.K3L%26xP%3dOVGYQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Rossi porterà in scena il suo spettacolo “Illegal”, con accompagnamento musicale. “Paolo Rossi nell’ultimo anno ha realizzato spettacoli nei giardini, cambiando le modalità di proporsi al pubblico, alla luce delle restrizioni e utilizzando la fantasia e l’iniziativa creativa per superare un periodo particolarmente difficile per chi fa arte e spettacolo – spiega la presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni -: si è detto entusiasta di partecipare e ha chiesto di rimanere anche come spettatore”. Il comico, nato a Monfalcone, ma legatissimo a Ferrara “si è emozionato quando ha sentito che la location sarà parco Massari, un luogo – ha detto – legato ai ricordi della sua infanzia”. Lo spettacolo “Illegal” chiuderà così una giornata introduttiva ricca di iniziative, per l’avvio del calendario dedicato agli artisti di strada: il 25 infatti alle 18,30 è prevista l’inaugurazione della mostra sui buskers al Padiglione di Arte contemporanea, a seguire il fondatore del celebre festival, Stefano Bottoni saluterà il pubblico in musica, in un concerto nel quale suonerà personalmente accompagnato da alcuni amici. Quindi, alle 21, sarà la volta di Rossi. Per la prima giornata, il 25, l’ingresso è gratuito (con prenotazione obbligatoria), per le giornate seguenti (dal 26 al 29 agosto) è richiesto il biglietto, acquistabile online oppure alla sede del Ferrara Buskers Festival di via Giuseppe Mentessi 4 o, ancora, al point che – da domani – sarà allestito di fronte al protiro del Duomo, in corrispondenza del Volto del Cavallo. Il biglietto consentirà di assistere a una media di 18 spettacoli a sera, in piena sicurezza, in oltre 4 ettari di area verde. L’edizione 2021 – oltre alla nuova location – si arricchisce di spazi per le famiglie, laboratori per bambini (che fino a sette anni entrano gratis), aree gioco, iniziative a loro dedicate, spettacoli di giocolieri. E poi gli stand gastronomici, anche con un settore dedicato alla cucina vegetariana e uno alla pizza. Lo slogan del Festival, ‘torniamo a respirare’ accompagnerà l’intero evento, evento che aderisce alla campagna per il clima e contro l’inquinamento esibendo il logo dell’ape, elemento fondamentale per la diffusione della biodiversità.

“Stiamo ricevendo diverse richieste, tante persone – tra storici appassionati e nuovo pubblico – si apprestano ad arrivare anche da fuori provincia”, spiega Rebecca Bottoni, mentre Stefano Bottoni sottolinea che a Parco Massari “si esibirà il meglio degli artisti di strada da tutto il mondo, selezionati tra circa 800 candidati”.

Dal 26 al 28 l’apertura dell’area buskers è prevista dalle 19 alle 24, domenica 29 agosto, giorno di chiusura, l’orario sarà invece 17-21.

(Ferrara Rinasce)

[Calcio, Sindaco Ferrara: “vicenda stadio si chiarisca quanto prima, Comune parte lesa”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0gHYEf%26x%3dV%26w%3dXCWBb%261%3dWCgK%26P%3dqQ6K_1xeu_B8_4vbw_DA_1xeu_AC9R6.04Jw8o6lLyPwB.uO_1xeu_ACzJ3FBDn_OcxY_YrYAbJY_1xeu_ACo6u0uJ-2Fz9j01-AnO4618-8DlBz9j-P66mF1-Nr-0tDjOuNl8-3PjK6J-yOuHj-01H4Kq-KjO60-uB56.qQyG%26m%3dJ7N50D.InQ%26uN%3d0a6j8mDWB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-08-2021

CALCIO, SINDACO FERRARA: “VICENDA STADIO SI CHIARISCA QUANTO PRIMA, COMUNE PARTE LESA”

Ferrara, 18 agosto 2021 – “Prendo atto dei nuovi sviluppi della vicenda stadio legata, come noto, a lavori realizzati anni fa. Il Comune, in questo procedimento, è parte lesa. È interesse della città che questa vicenda sia chiarita quanto prima per avere le massime garanzie in ordine alla sicurezza e per poter rendere fruibile lo stadio Mazza in tutti i settori, anche in considerazione dell’imminente avvio della stagione di serie B. Seguo con grande attenzione i fatti e mi auguro che sia fatta, con celerità, piena luce su di essi affinché si possa chiudere una vicenda che si protrae da anni e che chiaramente influisce sui progetti in cantiere”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sul sequestro di una parte dello stadio Paolo Mazza di Ferrara.

(Comunicazione Sindaco)

GIARDINO PER TUTTI – Sabato 21 agosto 2021 alle 21,15 spettacolo per bambini e famiglie nel parco Marco Coletta. Aperte le prenotazioni

[“Favole sotto gli alberi 2021”: ai Giardini del Grattacielo in arrivo “I musicanti di Brema”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dJhKYOg%261%3dV%267%3dYFWLc%264%3dWMhN%26P%3d1R9K_Ayhu_L9_7vlx_GA_Ayhu_KDBRF.A7J79r6vM2P7C.xO_Ayhu_KD3JCGEDx_Pfxi_ZuYKcMZ_Ayhu_KDu6EM10-BM9O8-E1D-tJq0AG-GeKY-pD-zGpMwG3D-wC1-BA99OtAx05M-pMAGAJ-2-K0N2ApICG-sD-uPtHt.F9H5%26B%3d2PBTrW.7C9%26DB6t9p%3dYIWKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

18-08-2021

Si conclude con una celebre fiaba dei fratelli Grimm, la diciassettesima edizione della rassegna estiva di Teatro per Bambini e Famiglie Favole sotto gli alberi, organizzata nei Giardini del Grattacielo (Parco Marco Coletta) a Ferrara, dalla compagnia teatrale Il Baule Volante con il sostegno del Comune di Ferrara. Dopo il successo delle prime due serate arriva infatti sabato 21 agosto 2021 il Teatro Perdavvero con lo spettacolo “I musicanti di Brema”, nel quale narrazione e musica si fondono insieme in una coinvolgente messinscena.

Marco Cantori, fondatore e anima del Teatro Perdavvero, racconterà con brio e simpatia la storia di quattro animali con un sogno da realizzare. I protagonisti di questa favola sono infatti un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie ed un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e, trovandosi bene insieme, si fermeranno a vivere nella loro nuova casa.

Diverse le tecniche teatrali utilizzate nello spettacolo: dal teatro d’attore, attraverso l’interpretazione dei vari personaggi con cambi di voce e posture fisiche da parte del bravo Marco Cantori, alla musica dal vivo eseguita da Diego Gavioli, che accompagna la favola con la chitarra ed insieme all’attore dà vita a canzoni divertenti che completano la narrazione, alla body percussion,consistente nel far suonare diverse parti del proprio corpo come se fossero delle percussioni.

Teatro Perdavvero nasce nel 2015 dal desiderio di proporre un teatro sincero, un teatro che, grazie alla fantasia, parli delle diverse voci dell’esistenza. Da un lato la finzione teatrale e dall’altra la sincerità come elemento fondamentale sia del teatro rivolto agli adulti, sia del teatro per i più piccoli.

Marco Cantori si è formato inizialmente presso il Centro Teatrale Universitario di Toulouse (Francia). In seguito ha lavorato in Polonia con il regista Lech Rackzak e con il Teatro del Lemming fino al 2005.

Ha scritto e messo in scena alcuni testi teatrali originali con cui ha conseguito diversi riconoscimenti e premi a livelllo nazionale, tra cui Macerie (Selezione Scenario 2005, Premio Ermo Colle 2008) e Il Protagonista(Premio Anna Pancirolli 2012). Insegna teatro e si occupa di progetti rivolti ai giovani.

Dal 2014 è direttore artistico del Teatro Troisi di Nonantola dove cura la stagione di prosa.

Lo spettacolo si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni.

Inizio spettacolo: ore 21,15 (entrata consentita dalle 20.30)

Ingresso ad offerta libera.

Prenotazione consigliata alla pagina web https://www.ilbaulevolante.it/rassegne/favole-sotto-gli-alberi/

(Comunicazione a cura de Il Baule Volante)

