CRONACA COMUNE La newsletter del 17 marzo 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Sabato 19 marzo 2022 alle 10,30 incontro in sala Agnelli. Aperte le iscrizioni

[Con il Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ si parla del libro di Hannah Arendt ‘La banalità del male’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dFcAYKb%26q%3dV%263%3dT7aOX%26t%3dWIcD%26P%3dwMyK_7tXu_H4_wvhs_7A_7tXu_G92RB.6wJ34h6rHrP38.nO_7tXu_G9sJ9B5Dt_KVxe_UkYIY9Z_7tXu_G9hJ3-Bq-B7NuK4-7n-GtMyP74-q0v0jM28sOt-Ln-KpKq6-s8q-Gx5wJ-sB-m63GfC-pKjIsM-q6-q4s61By6-s8q-HpEj.C9Fq%269%3d2NxQ6p4frU.s09%26Bx%3dVJbAW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Sarà dedicato al libro di Hannah Arendt ‘La banalità del male’ il nuovo incontro del Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ in programma sabato 19 marzo 2022 alle 10,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L’incontro è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)Otto Adolf Eichmann, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la sera dell’11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo in aereo e tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11 aprile 1961, doveva rispondere di quindici imputazioni, avendo commesso, “in concorso con altri”, crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l’umanità e crimini di guerra sotto il regime nazista, in particolare durante la Seconda guerra mondiale. Hannah Arendt va a Gerusalemme come inviata del “New Yorker”. Assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il giornale sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno dietro al caso Eichmann. Ne nasce un libro scomodo: pone le domande che non avremmo mai voluto porci, dà risposte che non hanno la rassicurante certezza di un facile manicheismo. Il Male che Eichmann incarna appare alla Arendt “banale”, e perciò tanto più terribile, perché i suoi servitori più o meno consapevoli non sono che piccoli, grigi burocrati. I macellai di questo secolo non hanno la “grandezza” dei demoni: sono dei tecnici, si somigliano e ci somigliano” (dalla quarta di copertina).

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dCeJZHd%26z%3dW%26z%3dVFbLZ%263%3dXFeM%26Q7m6o%3dtO8L_4vgv_E6_6weu_FB_4vgv_DAoNoCw8u7zE1.83I7Is.Bq.D8%260%3dyP7RoW.2A6%26D7%3dWGdJX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Aperte le iscrizioni

[‘Benvenuta primavera!’: alla biblioteca Bassani una ‘Maratona di poesia’ dedicata al risveglio della natura](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dCeAWHd%26q%3dT%26z%3dV7YLZ%26t%3dUFeD%26N%3dtOyI_4vXs_E6_wteu_79_4vXs_DA2P9.8wHz6h4oJrNz0.nM_4vXs_DAsH6D5Bq_MVvb_WkWFZCb_4vXs_DAg8zQjG7Of-I4Dr480w4-mGq4-nDgEuJy8o6-g45NfGu-Ps4-y6w46Js4-pD-uHqNn4-p0iBo6y4-mG-wB5Qj0xDt-7qGq4-z6yN46.mMy4m6fG%26i%3dF7N16D.IjM%26uN%3d6XKa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Sarà tutta dedicata al ritorno della primavera e alla rinascita della natura la ‘Maratona di poesia’ in programma domenica 20 marzo 2022 dalle 15,30 alle 19,30 nella sala auditorium della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, zona Barco, Ferrara). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con UNCALM-Gruppo GAD di Lettura Espressiva, in occasione della Giornata mondiale della Poesia (21 marzo).

La maratona vedrà coinvolti poeti, poetesse e appassionati di versi, che si alterneranno sotto la guida sapiente del Gruppo GAD di lettura espressiva, nel leggere poesie proprie o di altri autori, in italiano o in dialetto.

L’ideAzione è a cura di Athos Tromboni, gli intermezzi musicali a cura di Paolo Lazzarini e Patrizio Fergnani.

Scarica la locandina: ‘[Benvenuta primavera. Maratona di poesia’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIbLUNa%262%3dR%266%3dSHWRW%265%3dSLbO%26L%3dzL0GA_Jgth_Uq_Iiuf_Sx_Jgth_Tv205x0tArC1G.sF5M46.x7.yK_0siq_J83FvM26A_Jgth_Tv47Ju_Iiuf_S2s3qxDy3_0siq_J8t.GzH_8rkr_I7u_Jgth_UtA7JCv%26v%3dEAJD5H.EwL%26yJ%3dIWOWJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso alla sala auditorium è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Bassani e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d8dQZCc%267%3dW%26u%3dUMbGY%260%3dXAdT%26Q7h5v%3doNEL_yunv_05_CwZt_MB_yunv_90vNjB48p67Ev.70I2Hz.Bl.CE%260%3dtODRjV.9A1%26CD%3dWBcQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Dal 19 al 31 marzo 2022 esposizione aperta al pubblico in via Romiti 13 a Ferrara. Ingresso libero

[‘Dai simboli la lettura per tutti’: una mostra bibliografica per conoscere gli inbook](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dAh0aFg%26p%3dX%26x%3dY6cJc%26s%3dYDhC%26R%3drRxM_2yWw_C9_vxcx_6C_2yWw_BD1T7.AvLx9g8mMqRxC.mQ_2yWw_BDrL4G4Fo_PUzZ_ZjaDd7d_2yWw_BDkIs-Gr9yMo-AkG-wFw0sIs-Je-IoRxR29-tB2-RyQ4G-yKk-KsP4Pe-9s0pFyEv8pGg8-nChFm9x8-kJp8-mMqRxGg80GsKo-9yJoLx848k9eGz8-kJxB2LeQsTe.E4Kp%26A%3dwSwSmZ.rB4%26Gw%3dXEg0Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

E’ dedicata agli inbook, i libri tradotti nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, l’esposizione bibliografica in programma alla biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti, 13 Ferrara) dal 19 al 31 marzo 2022. In esposizione anche manuali e saggi per imparare ad utilizzare gli inbook e a proporli a bambini e ragazzi.

La mostra è a ingresso libero e gratuito, con Green pass ‘rafforzato’ (per i maggiori di 12 anni) e mascherina ffp2, negli orari di apertura al pubblico della biblioteca (mar e gio 14.30-18.30 – mer e sab 9.00-12.30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Gli Inbook, o libri in simboli, sono libri costruiti attraverso un adattamento e una traduzione in simboli del testo scritto affinché tutti possano arrivare alla comprensione.

La mostra fa parte di un percorso formativo e informativo sugli inbook svolto nelle biblioteche del polo ferrarese, che ha visto coinvolti bibliotecari, insegnanti, educatori e famiglie, per diffondere le opportunità inclusive della Comunicazione Aumentativa Alternativa e realizzare uno sforzo congiunto per rendere la lettura davvero “per tutti”.

Nella giornata di sabato 26 marzo 2022, in occasione del convegno “[Rete Biblioteche Inbook: opportunità, sfide e prospettive future nelle biblioteche del Polo bibliotecario ferrarese](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dLhGZQg%26w%3dW%269%3dYCbUc%26z%3dXOhJ%26Q%3d3R5LD_Pbyk_al_Nl1a_X1_Pbyk_Zq7CAsEwGmH4M.nK8SyA.1C.tP_Cydv_MDpRzL5_Nl1a_X1YIeP_Pbyk_ZqX7v9lNaE_Nl1a_X1PpPz-0t87GzPzAsA-4LmK0I-nK9TpC9M%26o%3dIFQ79M.LpP%264Q%3dBaTdC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)”, in programma nella adiacente biblioteca Ariostea, la mostra di Casa Niccolini sarà visitabile per tutta la durata del convegno.

Scarica il volantino del “[Convegno Inbook](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d1hHT6g%26x%3dQ%26n%3dYDV0c%261%3dR4hK%26K%3dhR6Fs_PcsP_am_HQ1b_Rf_PcsP_Zr1rAt9bGnBiM.oEmSz5.fC.uJ_ryep_2DyEdSx5s_PcsP_Zr3oPq_HQ1b_R1a9mfJu2_ryep_2Dp.FhN_4qSx_E6c_PcsP_apfGzFX%26d%3dK7IvAD.DeR%26uI%3d1cKV2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)”

Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d4hPU9g%266%3dR%26q%3dYLWCc%269%3dS7hS%26L2d9u%3dkRDG_uymq_69_BrVx_L7_uymq_5DuIfF33l060r.A9DxLy.7h.GD%265%3dpSCMfZ.86w%26GC%3dR8gPS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA TEBALDI – Martedì 22 marzo 2022 alle 16,45 appuntamento per bambini dai 3 anni in via Ferrariola a Ferrara. Aperte le prenotazioni

[‘Festa di Primavera’ alla biblioteca Tebaldi con letture e musica per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dOcOVTb%265%3dS%26B%3dTKXXX%268%3dTRcR%26M%3d6MCH_Ftlr_Q4_Asqs_K8_Ftlr_P9FOK.6AGB4v31H6MB8.2L_Ftlr_P97GHBIA3_Kjun_UyVRYNb_Ftlr_P9y7GMt-67-IAAA4E7F4-tD04-uAzE2GH8v3-H8u3072-5CG-57HMDJ3-8-6MGBv3-D8A-A-DBD-H76vG0B.1LAE%26w%3dEILE5P.GxL%267L%3dJW3y4tWYK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Pomeriggio dedicato all’arrivo della primavera, tra storie e musica, quello organizzato per martedì 22 marzo 2022 alle 16,45 dalla biblioteca comunale Tebaldi nel parco retrostante la propria sede di via Ferrariola 12 (San Giorgio) a Ferrara. L’appuntamento, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da adulti con green pass), sarà animato dalle narrazioni delle lettrici dell’associazione Circi-Cerchio di Libri e dalle musiche dal vivo di Sauro Strozzi.

Scarica la locandina della [Festa di primavera alla biblioteca Tebaldi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d8dIZCc%26y%3dW%26u%3dUEbGY%262%3dXAdL%26Q%3doN7Lz_LdyW_Wn_NXwc_Xm_LdyW_Vs7y7uEiCoHpI.pKtO1A.m9.vP_yufv_90zKkOyAz_LdyW_Vs9vLr_NXwc_X7h5nmFv8_yufv_90q.LoJ_5wZt_FBj_LdyW_WqDsjmY%26k%3dG8O37E.JlN%26vO%3d8YLb9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

►Il programma completo degli appuntamenti culturali delle biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dLfFbQe%26v%3dY%269%3dWBdUa%26y%3dZOfI%26S9v7k%3d3P4N_Cwcx_N7_2ynv_BD_Cwcx_MBkPxDs048vG0.9yKFJo.Dz.E4%26B%3d8Q3TxX.xCE%26E3%3dYPeFZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

SPORT E TURISMO – Domenica 20 marzo 2022 alle 9 partenza da largo Castello. La presentazione in Comune con gli ass. Fornasini e Maggi

[“Granfondo del Po”, torna la gara con due circuiti che valorizzano il territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dDhPXIg%266%3dU%261%3dYLZMc%269%3dVGhS%26O%3duRDJ_5ymt_F9_Bufx_L0_5ymt_EDGQ0.ABI19w5pM7O1C.3N_5ymt_ED8I7GJCr_Pkwc_ZzXGdOU_5ymt_ED1Ln5n9uLzI1B9-8rJ-0I.uR7F%26q%3dKEM9AL.HrR%263M%3dDcSZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Giunge all’8.a edizione la manifestazione ciclistica “Granfondo del Po” in programma per domenica 20 marzo 2022 alle 9 (partenza da largo Castello, davanti al Castello Estense, Ferrara), organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Po River, che è stata presentata giovedì 17 marzo 2022 nella residenza municipale di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti gli assessori comunali allo Sport Andrea Maggi e al Turismo Matteo Fornasini, la consigliera regionale Marcella Zappaterra e il presidente di Po River asd Simone Zannini.

“L’evento che presentiamo oggi va avanti da otto edizioni e non si è fermato nemmeno nel 2020 e nel 2021, due anni molto difficili a causa della pandemia – ha sottolineato l’assessore comunale al Turismo Matteo Fornasini -. L’Amministrazione comunale e gli organizzatori hanno sempre continuato a credere e a investire in manifestazioni come questa e la Furiosa e i risultati si sono visti domenica scorsa con un tutto esaurito, cosa per niente scontata in questo periodo. C’è tanta voglia di partecipare e sono molte le persone che vengono da fuori città e che pernottano nelle nostre strutture, portando indotto economico ai privati della nostra città. È un evento quindi che sostiene il turismo ma non solo, che promuove in generale la straordinaria ricchezza del patrimonio del nostro territorio.”

Dello stesso parere è anche l’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi: “Questa è una bella manifestazione che inaugura la stagione sportiva del settore ciclistico e vede la promozione del territorio fare bella accoppiata con lo sport. Nonostante tutte le difficoltà, riuscire non solo ad organizzare tutto ma ad aumentare i partecipanti è sicuramente segno di grande impegno e competenza logistica. Speriamo in futuro di poter aver tante accoppiate simili perché lo sport significa tante cose e quando diventa promozione di una città e di un territorio a cui vogliamo bene è sicuramente un aspetto positivo”.

Iscrizioni: sul sito www.granfondodelpo.it e al Palapalestre, via Tumiati, Ferrara, dove verrà aperta la segreteria organizzativa sabato ore 10-18.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Tutto è pronto per l’ottava edizione della GRANFONDO DEL PO DI FERRARA in programma domenica 20 marzo 2022.

Dopo gli ultimi 2 anni dove comunque la Granfondo del Po ha mantenuto la sua calendarizzazione, quest’anno riparte con ancora maggiore entusiasmo confermandosi appuntamento consolidato nelle granfondo nazionali.

A una settimana di distanza della ciclostorica “La Furiosa”, la “Granfondo” concluderà La gara ferrarese vedrà ancora una volta lo start all’ombra delle torri del Castello Estense per poi svilupparsi sui due collaudati percorsi di diversa distanza: il lungo di 132 km e il corto di 85 km. Anche se mancano le caratteristiche salite della specialità, la Granfondo del Po risulta essere ugualmente una gara impegnativa e tecnica capace di testare la “prima” preparazione stagionale dei ciclisti in gara.

Usciti dalla città i concorrenti percorreranno la suggestiva sinistra Po in direzione Delta e dopo aver attraversato una quindicina di Comuni tra le province di Ferrara e Rovigo, rientreranno per tagliare il traguardo in via Bacchelli. La base logistica della manifestazione sarà il Palapalestre di via Tumiati che ospiterà segreteria.

La Granfondo del Po da quest’anno è promotrice della nascita ed ovviamente tappa del neonato circuito Cycling Italia che prevede 8 tappe (Ferrara, San Gimignano, Bra, Vicenza, Cividale, Predazzo, Urbino e Padova) che passano attraverso i luoghi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, facendo scoprire ai propri abbonati la bellezza e il valore grazie ad un turismo che unisce sport e cultura. L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale ha confermato il proprio patrocinio sposandone appieno la filosofia

Domenica mattina alle 9.00 partenza all’ombra del castello Estense della 8° edizione della Granfondo del Po.

All’arrivo in via Bacchelli premiazioni degli assoluti e invece al Palapalestre potranno ritirare i premi i vincitori di categoria e inoltre verrà distribuito il box lunch.

L’evento rispetterà il protocollo Covid della Federazione Ciclistica Italiana.

Sul sito www.granfondodelpo.it tutte le informazioni inerenti alla circolazione nei comuni interessati al passaggio della manifestazione.

I numeri

AFFILIAZIONE: Acsi Ciclismo

TIMING: Winningtime

Iscritti oltre 700

CONTENUTO: Gara di ciclismo su strada

PERCORSO CORTO: 85 km

PERCORSO LUNGO: 133 km

DISLEVELLO: Granfondo in pianura (dislivello max 13mt) – Superficie asfaltato

Circuiti: Cycling Italia patrocinato da Ass. Beni Italiani Patrimonio Mondiale

CONSIGLIO COMUNALE – Lunedì 21 marzo 2022 alle 15 in videoconferenza – DIRETTA AUDIO-VIDEO

[Nuova seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Ferrara con delibere, question time, mozioni e ordini del giorno](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dFh9aKg%26o%3dX%263%3dY5cOc%26r%3dYIhB%26R%3dwRwM_7yVw_H9_uxhx_5C_7yVw_GDzTB.AuL39f8rMpR3C.lQ_7yVw_GDqL9G3Ft_PTze_ZiaId8Y_7yVw_GDqR4Td-PtBxQp-Gq-SxBhLrMqCtPhKE9-gB1-ArK8GjIxM-fL2Sq81C-gF-uCuOpPd-04L-gB1GeB7C-tRtQwF4L-wF2C-pLEGrKx-C-rO8p9dsGqF-sCo-DxMuK4.FwJ1%26B%3dpR8TfY.3Cw%26F8%3dY8fKZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Lunedì 21 marzo 2022 alle 15, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo svoltasi mercoledì 16 marzo e coordinata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, avrà luogo una nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara in videoconferenza (su piattaforma GoogleMeet).

E’ prevista la diretta audio-video sul canale youtube del Consiglio comunale all’indirizzo >> [https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d8dQZCc%267%3dW%26u%3dUMbGY%260%3dXAdT%26Q%3doNELz_LlyW_Wv_NXwk_Xm_LlyW_V1S4Q.JK2NF8l.70I_yunv_90FOlL_CwZt_MBjI9OpA7Ev70I2HvHl0z%260%3dt7h5vODRjV.9A1%26CD%3dWBcQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Questo il programma dettagliato dei lavori che prevede, oltre a comunicazioni del Presidente e alla trattazione di delibere, anche question time, mozioni e ordini del giorno.

1 – Comunicazioni del Presidente

2 – Interpellanze e interrogazioni

3 – Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

PG 31625/22 Question time su Bando vie delle Erbe 29 (Gruppo Consiliare PD)

Deliberazioni

4 – PG 162667/2021 – Conferimento della Cittadinanza onoraria al Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara Rav. Luciano Caro (Sig. Sindaco)

5 – PG 27867/22 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e relativi allegati (Ass. Matteo Fornasini)

6 – PG 30830/22 – Addizionale Comunale IRPEF per l’anno 2022 (Ass. Matteo Fornasini)

Ordini del Giorno e Mozioni

7 – PG 25761 – 23/02/2022 – Gruppo Consiliare PD – Ordine del giorno su richiesta di dilazione pagamenti di bollette ricevute in ritardo

8 – PG 27181 – 25/02/2021 – Gruppi, Fratelli Italia, Forza Italia, Lega Salvini Premier, Ferrara Cambia, Prima Ferrara – Mozione su crisi Ucraina (emendamento PG 32765 del Gruppo Azione Civica + risoluzione Gruppi GAM PD AC avente PG 35747)

9 – PG 27461 – 25/02/2022 – Gruppo Consiliare PD – Azione Civica – Gente a modo – Ordine del giorno su Polo Chimico Ferrara

10 – PG 31533 – 07/03/2022 – Gruppo Consiliare PD – Mozione su concessione palestre scolastiche

11 – PG 31686 – 07/03/2022 – Gruppo Consiliare PD – Ordine del giorno su aggressione russa dell’Ucraina

12 – PG 32633 – 08/03/2022 – Gruppi Consiliari Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Premier, Partito Democratico, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Azione Civica, Gente a Modo – Mozione sul corretto calcolo in bilancio ambientale dei costi derivanti dal consumo del suolo.

[Mura Ferrara, alla ‘casa dell’ortolano’ al via la messa in sicurezza. “Sarà cuore della valorizzazione del patrimonio e del mondo agricolo”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7cEXBb%26u%3dU%26t%3dTAZFX%26x%3dV0cH%26O%3dnM3J_xtbt_94_1uYs_A0_xtbt_896Q3.61It4l5iHvOt8.rN_xtbt_89wIzB9Ck_KZwV_UoX0YDW_xtbt_89vOx4-o9xKjLg-4uFg-6jMg-7nFrH1NuEjHu-4u-Po4-u5-s82Mg-Bw-Mo64LkS95-y415-iNxLk-7nFr4-55rH1C6SjToHw9-j8u-JgM15g4jCsHwCu-8-m9r-FxHjH-jAxBlIrH.qNsE%26m%3dG1L578.GnN%26oL%3d0YEYA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

MURA FERRARA, ALLA ‘CASA DELL’ORTOLANO’ AL VIA LA MESSA IN SICUREZZA. PROGETTISTI AL LAVORO. “SARÀ CUORE DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL MONDO AGRICOLO”

Ferrara, 17 marzo 2022 – Realizzati i carotaggi nel terreno, iniziano i lavori di messa in sicurezza dell’area della Casa dell’Ortolano, l’antico complesso (casa, fienile, stalla e aia) che si affaccia sulle mura di Ferrara, acquisito dal Comune a gennaio scorso e bonificato, dopo anni, a partire da fine marzo 2021. Da ieri pomeriggio gli operai della Sangiorgi Costruzioni di Mesola stanno rimuovendo i detriti accumulatisi, negli anni, nell’area a seguito dei crolli. Con l’utilizzo di un escavatore si sta liberando l’area anche da altro materiale che era rimasto, tra cui rifiuti, serramenti e antico mobilio inutilizzabili. Intanto la ditta Socotec sta realizzando indagini sui campioni di terreno prelevati nei giorni scorsi. L’esito di questo studio sarà un prezioso riferimento per il lavoro dei progettisti per disegnare il recupero delle porzioni di edifici esistenti e per delineare il nuovo profilo dell’area che, nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione, sarà centro per la valorizzazione del contesto delle mura e degli scenari ambientali, per la promozione turistica, mantenendo intatta anche la sua antica vocazione, ospitando anche laboratori didattici per avvicinare i giovani al mondo agricolo, alle produzioni, alle lavorazioni.

(Ferrara Rinasce)

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore nella mattinata di domenica 20 marzo 2022

[Modifiche al traffico per la ‘Caminada par San Zorz’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1ZTY6Y%260%3dV%26n%3dQPa0U%26C%3dW4ZW%26P%3dhJHK_rqqu_31_FvSp_PA_rqqu_26KRw.3FJn116cEAPn5.7O_rqqu_26BJt9NDe_HoxP_R4Y4VSY_rqqu_26AJd6a1y94Dc83-6l-JF6f678o-F3M-l1-16m9B6d1-D6r-IyI-zEFU.hJAG%26d%3dCINv3P.IeJ%267N%3d1UWa2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

In occasione della camminata ludico motoria “47a Caminada par San Zorz – Trofeo Avis”, in programma a Ferrara nella mattinata di domenica 20 marzo 2022, dalle 9 alle 12 in piazza Squarzanti (lato prospiciente via De Marchi) saranno in vigore i divieti di circolazione e di fermata (eccetto i veicoli al seguito della manifestazione).

La manifestazione prevede il concentramento dei partecipanti in piazza Squarzanti con partenze libere dalle 9,00 alle 9,30 e prosecuzione lungo il percorso: via De Marchi, via Boschetto, via De Chirico, via Capodistria, via Comacchio, via Ricciarelli, via Del Parco, via San Bartolo, via Boschetto, via De Marchi e arrivo in piazza Squarzanti.

Sul percorso della camminata i partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e utilizzare, dove presenti, i percorsi pedonali/ciclabili.

VIABILITA’ – Provvedimenti in vigore a Ferrara sabato 19 marzo 2022 dalle 19

[Temporanea sospensione della circolazione per la processione della parrocchia di Santo Spirito](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0cNaEb%264%3dX%26w%3dTJcIX%267%3dYCcQ%26R%3dqMBM_1tkw_B4_0xbs_JC_1tkw_A9ET6.60Lw4u8lH5Rw8.1Q_1tkw_A96L3BHFn_KizY_UxaCYMb_1tkw_A9BBvI7OjGw8-2HAMnGAFxGw-AnE48-lB00xEsWrH6B-y80-Ij-I0Ll8APrH6B-m84Ij-IsO1Hu0qBs-Ar-LsK3H-AMrK1Qx.ABJu%267%3d5R28j4sOuY.w8B%26F2%3dTMfEU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-03-2022

Per consentire lo svolgimento della processione in onore di San Giuseppe, organizzata a Ferrara dalla parrocchia di Santo Spirito, sabato 19 marzo 2022 tra le 19 e le 20,30 circa è prevista la sospensione della circolazione di tutti i veicoli per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti. Il percorso della processione, con partenza dal sagrato della chiesa di Santo Spirito, si snoderà lungo via Montebello, via Mentana, via Palestro, via Mascheraio, via Bovelli, via Mortara, via Bellaria e arrivo sul sagrato di S.Spirito.