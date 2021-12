(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=R4%3dAAR5L_9yhs_J9_7tjx_G9_9yhs_IDpcwbub.vKpB3Q5.66K_7tjx_G9w_Pfvg_ZuK5J.pL7V_7tjx_G9_9yhs_JDuFy_Pfvg_asKCaAXs_Pfvg_apB4_Pfvg_asGLAv_Kh1e_Vr_Pfvg_asO6b_8T–Q_Pfvg_ZKQ_9yhs_JB5O_9yhs_Id._7tjx_H7y-bOI_9yhs_J9t0L_Pfvg_ZKQ_9yhs_JB5I_9yhs_IdE_Kh1e_Uwb_7tjx_H4-_9yhs_IdC_Kh1e_VuNA_Kh1e_UMHK9sfJHH_Pfvg_apb3_Pfvg_asG_BR89p4rqTtb%266%3dHhKWMg%26s%3dFBQA6I.LtM%26zQ%3dFXJbF%26E%3dH%26L%3dFUQgH%26H%3dIbOb%26A%3d-aGaMaGaQa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 17 dicembre 2021

BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Inaugurazione sabato 18 dicembre 2021 alle 10,30. Esposizione aperta gratuitamente al pubblico fino al 29 gennaio 2022 (via Romiti 13, Ferrara)

[In mostra a Casa Niccolini le opere della street artist afghana Shamsia Hassani](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d5hRY0g%268%3dV%26r%3dYNeCa%26A%3dW8hU%26P%3dlRFK_vyou_79_DvWx_NA_vyou_6DIR1.ADJr9y6gM9PrC.5O_vyou_6D0JxGLDi_PmxT_Z2Y7fOV_vyou_6D5I-qMEOv9-w-8eQw-ImAyJpG0D-pC-AKiP1-9iJ86-wRD0iR-wMxGEO-eD3CeLw-Nl99Nm9-46wQwIm.FFHp%26B%3d9PwTyW.rCF%26Dw%3dYQX86e9wY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Sono oltre trenta le rappresentazioni delle opere della street artist afghana Shamsia Hassani che da sabato 18 dicembre 2021, con inaugurazione alle 10,30, saranno esposte alla biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini (in via Romiti 13 a Ferrara) fino al 29 gennaio 2022. L’esposizione itinerante, dal titolo ‘I muri di Shamsia Hassani – Una voce per le donne afghane’, è promossa e realizzata dall’Associazione “Cittadini del Mondo” e dalla “Biblioteca Popolare Giardino”. Completano il percorso espositivo alcuni pannelli sulla vita dell’artista e sulla storia dell’Afghanistan.

Ingresso libero e gratuito negli orari di apertura al pubblico (mar e gio 14.30-18.30 – mer e sab 9.00-12.30).

– LABORATORI per ragazze e ragazzi dai 13 anni

In occasione della mostra, giovedì 20 e giovedì 27 gennaio 2022 alle 17, Miriam Cariani condurrà “Immagini e colori di un mondo in movimento”, due laboratori di arte terapia rivolti a ragazze e ragazzi dai 13 anni.

​Durante gli incontri, organizzati nella sala in cui sono esposte le stampe dei dipinti murali di Shamsia Hassani, sarà possibile, attraverso i materiali pittorici messi a disposizione, esprimere emozioni, pensieri e immagini del proprio mondo interiore. L’attività, libera e senza scopi legati a giudizi estetici, non richiede il possesso di competenze artistiche ma la volontà di trovarsi in uno spazio comune in cui muri o fogli sono colorati e dipinti per scoprire noi stessi e il mondo in cui viviamo. Un mondo fatto di sogni e realtà che possono essere raccontati attraverso i colori e la creatività, patrimonio di tutti.

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria:

Shamsia Hassani, classe 1988, nasce in Iran ma si trasferisce a Kabul, dove studia arte all’Università e dove, poi, diventa professoressa associata di scultura. E’ la più importante street artist donna afghana nel mondo, ha esposto in India, Stati Uniti, Iran ed Europa (Germania, Italia e Svizzera) e nelle missioni diplomatiche di Kabul.

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Casa Niccolini e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dAfDYFe%26t%3dV%26x%3dW0eIY%26w%3dWDfG%26P6k7i%3drP2K_2wau_C7_zvcv_0A_2wau_BBiMmDq7s8tDy.9wH5Jm.Ao.E2%269%3dwQ1QmX.v04%26E1%3dVEYBV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ARTE E CULTURA – Visite guidate per bambini il 19 e 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 alle 16. Aperte le prenotazioni

[Per i piccoli esploratori nuove occasioni per scoprire i segreti del Museo Schifanoia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dHZFUMY%26v%3dR%265%3dQBaPS%26y%3dSKZI%26L%3dyJ4G_9qcq_J1_2rjp_B7_9qcq_I67ND.32F51m2tEwL55.sK_9qcq_I6xFA900v_Hatg_RpUJXJY_9qcq_I6z69-9-z0t3yCz-53G3E22AE20-5KyMv-Em4rIsF59-z69-ImF7HsIv-9-36xHoKz-4oC-4K366-Im9z6kE69k.9ACv%265%3d4K3MtR.x6A%2692r1k3%3dRLSDR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Tre nuovi appuntamenti domenicali per piccoli esploratori alla scoperta degli affreschi del Salone dei Mesi e degli altri tesori del rinnovato Museo Schifanoia di Ferrara (via Scandiana 23). A proporli, ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12, è l’associazione culturale Arte.Na, con il patrocinio del Comune di Ferrara. A disposizione le tre date del 19 e 26 dicembre 2021 e del 2 gennaio 2022 sempre alle 16. Durante il percorso della visita guidata i piccoli partecipanti potranno divertirsi a completare un activity-book a tema.

L’attività per bambini e ragazzi è gratuita. Agli adulti accompagnatori è richiesto il green pass e il pagamento del biglietto di ingresso al Museo.

(Comunicazione a cura dell’associazione culturale Arte.Na)

LIBERIAMO L’ARIA – Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 dicembre 2021 in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti

[Polveri sottili: a Ferrara prorogate le misure emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d4hKX9g%261%3dU%26q%3dYGdBa%264%3dV7hN%26O%3dkR9J_uyht_69_7uVx_G0_uyht_5DBQz.A7Iq9r5fM2OqC.xN_uyht_5D3IwGECh_PfwS_ZuX6fId_uyht_5D5Io5d9pTtLl-Q4NwG1C-d-DtLu975-pG8OuC-tGhPv9qXx5oG.wNpJ%26s%3dGxQA75.LtN%26lQ%3dFY6bF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

AGGIORNAMENTO DEL 17 DICEMBRE 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DEL 17 DICEMBRE 2021 >> VEDI ALLEGATO SCARICABILE IN FONDO ALLA PAGINA o al link >> [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dGh6WLg%26l%3dT%264%3dY2cOa%26o%3dUJh9%26N%3dxRtI9_PQvf_aa_Kg1P_Uv_PQvf_ZfPCU.aK69e.B0_PQvf_ZfFyQuKu_Cm88EeGFGaEy.9sI_8ySs_IDi72Gv824q9aJo_Kg1P_VtY6bM%26B%3dmN9TcU.4Ct%26B9%3dY5VJY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Proseguirà anche nelle giornate di SABATO 18, DOMENICA 19 E LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria (v. sotto per il dettaglio delle misure), in vigore dal 16 dicembre scorso. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria. La prossima uscita del Bollettino regionale sulla qualità dell’aria è prevista per il 20 dicembre 2021.

———–

COMUNICATO DEL 15 DICEMBRE 2021:

In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell’aria, nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 dicembre 2021(prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (in allegato scaricabile a fondo pagina). La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria (il bollettino è in allegato scaricabile a fondo pagina e consultabile alla pagina: [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dAc9VFb%26o%3dS%26x%3dT5bIV%26r%3dTDcB%26M%3drMwH3_KTuZ_Vd_JavS_Tp_KTuZ_UiO7P.dJz4h.A4_KTuZ_UiEsLxJo_8p720hF0BdDs.4vH_2tVr_C9l6vBy7v3k4dEr_JavS_UnT9aG%267%3dpM3OfT.x8w%26A3%3dT8UDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

Pertanto nelle prossime due giornate, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’ – v. MAPPA a fondo pagina), per i veicoli più inquinanti (v[. CronacaComune del 30 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dMcLVRb%262%3dS%260%3dTHbUV%265%3dTPcO%26M%3d4M0H_Dtir_O4_8sos_H8_Dtir_N9COI.68G04s3yH3M08.yL_Dtir_N94GFBFA1_Kgul_UvVNbNT_Dtir_N97MwEyLw-7uD848Aw-65FFK5-D1-83AELyG0B-yFCNyFwG0A-2B4G-wE-Ib-wI8A88-HbNU-2A9B03LB5F5-B4-55M03-B88-A-H8y5AEy3w4q-H5N-yFCNyFwG0A-1-Eu-8AG0A-zB-8AE6qDz4370M5.0FF2%266%3d9N9NyU.47F%26B9%3dSQVJS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), si aggiungeranno quelle per i veicoli DIESEL EURO 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.

La prossima uscita del Bollettino regionale Arpae è prevista per venerdì 17 dicembre 2021.

>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 A (aggiornamento) LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 (tutti i giorni, sabato e domenica compresi):

– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).

– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

SONO inoltre VIETATI:

– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.

Link utili:

[- MAPPA INTERATTIVA – area di Ferrara soggetta alle limitazioni – percorsi consentiti e parcheggi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d7aFaBZ%26v%3dX%26t%3dRBgET%26y%3dY0aI%26R%3dnK4M_xrcw_92_2xYq_BC_xrcw_873Fz.4yJ1Eo.Ck.04_OWtZ_Yl4vFkE4Tk3_2xYq_BCrFqFt.94Jr_IazV_Tp0u5s0k6xQk_IazV_TnkAUH_OWtZ_YBF2D_xrcw_95JX_xrcw_8WsAkE4B_xrcw_95A_OWtZ_YBEyJk6xQk_IazV_TnjuD5Kk_IazV_SEYF5s_OWtZ_YASJmkI28x2_2xYq_Bc1KoKz6_2xYq_CAsFlFr048_xrcw_8Wz8yJ7Lx5_2xYq_CABWFXEYFjAXGlBgF8g2km%26j%3dD5P24B.KkK%26sP%3d7VCa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

-[Liberiamo l’aria](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d9ZAYDY%26q%3dV%26v%3dQ7eGS%26t%3dWBZD%26P%3dpJyK1_HVxX_Sf_MYsU_Wn_HVxX_RkR5M.fMx1j.D2_HVxX_RkD2_HVxX_RkOmCn-6u2n0vJfGq_HVxX_Rk6z9f_6i1fMYsU_WnBn7mHn6uE-q6z9f%269%3duKxQkR.s02%269x%3dVCS9V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– [Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d1gLY6f%262%3dV%26n%3dXHe9Z%265%3dW4gO%26P%3dhQ0Ks_OgxP_Zq_MQzf_Wf_OgxP_YvRwT.qMp8u.Dt_OgxP_YvDt_OgxP_YvOeJy-6m9y0nQqGi_OgxP_Yv6rFq_6a8qMQzf_WfMy6nL-qMi8-66iO-He2g%26t%3dHuPB82.KuO%26iP%3dGZ3aG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> Bollettino misure emergenziali: [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d5g7T0f%26m%3dQ%26r%3dX3ZCZ%26p%3dR8g0%26K%3dlQuFw_ORsT_Zb_HUzQ_Rj_ORsT_YgM1T.bHt8f.9x_ORsT_Yg9x_ORsT_YgJiJj-1q9j5rQbBm_ORsT_Yg1vFb_1e8bHUzQ_RjIj2iOj1qL-m1vFb_HUzQ_Rj9pBpBuJmKp-CmPvHi-Bn5vDfD4FbBm%26A%3dnKwSdR.rBu%269w%3dX6S8X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> Situazione qualità dell’aria nella provincia di Ferrara (dati giornalieri) [https://www.arpae.it/qualita-aria/bollettino-qa-provinciale/fe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9eMUDd%263%3dR%26v%3dVIaGX%266%3dSBeP%26L%3dpOAG1_MhtX_Xr_IYxg_Sn_MhtX_WwN5R.rIx6v.02_MhtX_Ww02_MhtX_WwKmHz-2u7z6vOrCq_MhtX_Ww2zDr_2i6rIYxg_SnGz3mMz2uJ-32zDr_IYxg_Sn9rKq-K4RH-P3KqHz-RB-BzFzIz%265%3duP0MkW.562%26D0%3dRCXKR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

>> Previsioni qualità dell’aria in Emilia Romagna: [https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/previsioni/previsioni-di-qualita-dellaria/previsioni-di-qualita-dellaria](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dHa8TMZ%26n%3dQ%265%3dR4ZPT%26q%3dRKaA%26K%3dyKvF0_ISsg_Tc_HhtR_Rw_ISsg_ShMDN.cH72g.9A_ISsg_Sh9A_ISsg_ShJvDk-143k55KcBz_ISsg_Sh190c_HhtR_RwGt5C0u96Ek_HhtR_RwGt5C0u96Ek-4z-Hw130v1-u6nBrIk1_9rUp_I7rHvMkIzFp9-u0-sKrCkJr-5gB32t9r%265%3doK0MeR1r2c.56v%2690%3dR7SKR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Ferrara, domani nuovo spettacolo pre-natalizio: violinista suonerà in altezza al Castello Estense, con proiezioni di immagini della città](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d1gAX6f%26q%3dU%26n%3dX7d9Z%26t%3dV4gD%26O%3dhQyJ_rxXt_38_wuSw_70_rxXt_2C2Qw.0wIn8h5cLrOnB.nN_rxXt_2CsItF5Ce_OVwP_YkX3eAY_rxXt_2Ck9rOfLa-AtGaKn-HuL1I-sMjNt8hIlL-uLe-KfNaInTiL-1CoInHiPy5-sRtHeOf-5lQjTz8-fF-c8xNeIqI-ePy9nPj-7oK-uLoFjTiL5a8fsC-dF-nGm8lCnF-i9lIf-7iQy5.hQrF%26d%3dJzMv07.HeQ%26nM%3d1b8X1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

FERRARA, DOMANI NUOVO SPETTACOLO PRE-NATALIZIO: VIOLINISTA SUONERÀ IN ALTEZZA AL CASTELLO ESTENSE, CON PROIEZIONI DI IMMAGINI DELLA CITTÀ

Ferrara, 17 dic – Una dama al violino che suona da cinque metri di altezza, nello scenario del Castello Estense e con la proiezione delle immagini della città. Si chiama The big violinist l’ultimo dei tre eventi pre-natalizi del sabato – novità della programmazione di quest’anno – previsto domani, sabato 18 dicembre, alle 18 in piazza Castello. Nell’occasione la violinista Elena Mirandola (performer dei Sonics Acrobatics Aerial) vestirà gli abiti tipici di un’antica nobildonna e – suonando in altezza – si esibirà per il pubblico. La sua gonna diventerà un grande ‘schermo’ su cui saranno proiettate immagini della città. Alla voce ci sarà Annastella Camporeale (corista di Gianna Nannini, Cesare Cremonini e Umberto Tozzi) e al sax Enzo Balestrazzi (musicista nella band ‘Nessuna Pretesa’ e main artist performer per BMW, Maserati, Ferrari, Trussardi, Pirelli, Vodafone). “Sarà un’occasione per auguri in musica, con nomi legati a grandi artisti, a una settimana dal Natale. Quest’anno – spiega l’assessore al turismo Matteo Fornasini – abbiamo previsto questi eventi nei tre sabati che precedono il 25 dicembre come occasione attrattiva, di intrattenimento e di promozione. The big violinist ci farà vivere, in particolare, l’atmosfera natalizia e delle feste, aspettando gli altri importanti eventi previsti. Uno su tutti: le scenografiche proiezioni del videomapping, dal 28 dicembre, sempre al Castello, che porta la firma del celebre artista Andrea Bernabini e che legherà le suggestioni di palazzo Schifanoia a quelle della stessa fortezza estense”.

Lo spettacolo, ad accesso libero e gratuito, si svolge nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza.

(Ferrara Rinasce)

PROVINCIA – Per evitare la formazione di ghiaccio lungo le carreggiate a causa dell’abbassamento delle temperature e delle nebbie

[L’amministrazione provinciale sta provvedendo alla salatura preventiva delle strade di competenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dKdMbPc%263%3dY%268%3dUIhSW%266%3dZNdP%26S%3d2NAN_Bujx_M5_9ymt_ID_Bujx_L0DUG.79M85t9wI4S89.zR_Bujx_L05MDCGGy_Lh1j_VwbMbMd_Bujx_L0397GzL3MAPuTzM89-7P9PzLwCrJy-J9MFPvBy-53Ju-MrJuNBPu-J9CF95R3Pr-ByF3C-CN99x9-uG-wI4NyNvLJ5.yR7F%26u%3dKEMCAL.H9u5rvR%263M%3dHcMXH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

(Comunicazione a cura Ufficio stampa Provincia di Ferrara)

Sulla scorta dei bollettini meteo la Provincia sta provvedendo alla salatura preventiva di parte della rete delle strade provinciali, per evitare la formazione di ghiaccio lungo le carreggiate a causa dell’abbassamento delle temperature e delle nebbie.

In particolare, nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre gli spargisale sono usciti nel distretto di Portomaggiore, mentre venerdì 17 dicembre è stata disposta la salatura delle strade provinciali del distretto di Vigarano Mainarda.

Lo stesso giovedì 16 dicembre, inoltre, è stata messa in sicurezza anche la viabilità di accesso al polo ospedaliero di Cona.

Nel frattempo continua l’attenzione dei tecnici provinciali alle previsioni meteo, per l’eventuale decisione di estendere la salatura preventiva su altre zone della viabilità di competenza dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense, composta di 76 strade provinciali per una lunghezza complessiva di circa 800 chilometri.

BIBLIOTECA LUPPI – Martedì 21 dicembre 2021 alle 17 nella biblioteca in via Arginone 320 a Porotto

[“Io sono una biblioteca… Sono i libri che ho letto”: incontro in ricordo di Aldo Luppi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d1eQT6d%267%3dQ%26n%3dVMZ9X%260%3dR4eT%26K%3dhOEF_rvnp_36_CqSu_M6_rvnp_2AHMw.8CEn6x1cJ8Kn0.4J_rvnp_2A9EtDK9e_MlsP_W1T3cQW_rvnp_2A4E-1a6vsJ9E-uIv-2i779oOz3a-D93oIEHo-QzDt09DaGz-1l90-BuKA9.hO8B%26d%3dHFIv8M.DeO%264I%3d1ZNT1&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

“Io sono una biblioteca… Sono i libri che ho letto. Tutto il resto è incredibilmente secondario. Purtroppo” è il titolo dell’appuntamento in programma per martedì 21 dicembre 2021 alle 17 alla Biblioteca Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara).

In occasione del ventennale della scomparsa di Aldo Luppi (1928-2001) sarà un occasione di apertura straordinaria pomeridiana per raccontare aneddoti, dare spazio a conversazioni e letture tra amici in ricordo dello scrittore ferrarese all’interno della biblioteca civica a lui dedicata

All’incontro aperto al pubblico saranno presenti gli assessore alla Cultura e Civiltà ferrarese Marco Gulinelli e alle Attività produttive e Patrimonio Angela Travagli insieme con il dirigente comunale del Servizio Biblioteche e Archivi Angelo Andreotti e con il contributo e la compagnia del figlio dello scrittore, Livio Luppi.

LA SCHEDA sull’autore con notizie tratte da [archibiblio.comune.fe.it/2496/aldo-luppi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHg0YMf%26p%3dV%265%3dX6ePZ%26s%3dWKgC%26P%3dyQxK0_OUxg_Ze_MhzT_Ww_OUxg_Yj690lDsFfGzL.gJ4Rr0.wB.mO_9xWu_IC6YPc_vvjw_6ArIhJ-3RtKz%26A%3dq6r8eP0SgW.5Bx%26D0%3dX9XKX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Aldo Luppi nasce nel 1928 a Malmö in Svezia da genitori ferraresi. Si stabilisce presto a Ferrara, dove si fa conoscere per la sua vena originale di scrittura paradossale, un stile che si pone tra la massima e l’aforisma, con brevi testi che Luppi definisce “Afodossi”, operando una sovrapposizione tra “aforismi ” e “paradossi”. Questo genere ha attraversato tutta la sua attività di scrittore, che è stata molto variegata ed ha spaziato dal teatro al romanzo breve.

Dopo la morte, avvenuta nel 2001, la biblioteca comunale di Porotto è stata intitolata ad Aldo Luppi l’11 giugno 2003. La scelta di dedicare la biblioteca cittadina alla figura dello scrittore ferrarese è stata caldeggiata con passione dall’associazione ‘Dante Alighieri’,alla quale Luppi appartenne e alla cui attività culturale contribuì con impegno e generosità.

SALA NEMESIO ORSATTI – Sabato 18 dicembre 2021 alle 17 in via Risorgimento 4. Iniziativa di Pro Loco Pontelagoscuro e AVIS con patrocinio del Comune di Ferrara. Aperta dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

[“Legno e ingegno”, inaugurazione a Pontelagoscuro della mostra dedicata alle creazioni in legno di Peppe Paolini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dFaETKZ%26u%3dQ%263%3dRAZNT%26x%3dRIaH%26K%3dwK3F_7rbp_H2_1qhq_A6_7rbp_G76MB.41E32l1rFvK36.rJ_7rbp_G7wE9099t_IZse_SoTHYEX_7rbp_G7u5vEx-5-xEp5vEx-58GxIxQrE36-yE3KnBp8xIrL1E-r6wJxEj9p-5r-Ev8nJ90-u5vEx-376jJx-5j-FtGy5-52xBxEr.89Du%264%3d2L2L1p2jrS.w59%2602%3dQJTCQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

(Comunicazione a cura Pro Loco Pontelagoscuro)

Sarà inaugurata sabato 18 dicembre 2021 alle 17 alla sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro (via Risorgimento 4), la mostra “Legno e ingegno”, esposizione di centinaia di oggetti in legno creati da Peppe Paolini. Organizzata da Pro Loco Pontelagoscuro APS in collaborazione con AVIS Comunale di Ferrara la rassegna, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, sarà visitabile ad ingresso libero (con greenpass e con limitazioni per evitare assembramenti) dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 negli orari 10 -12 e 16-19. L’inaugurazione avverrà nel rispetto norme covid.

L’ultima mostra alla Sala Nemesio Orsatti, prima della chiusura obbligata per pandemia, è stata allestita dall’8 febbraio all’1 marzo 2020. Esposte su tutti i tavoli erano centinaia di creature in legno plasmate con passione e ingegno da Peppe Paolini. Lo stesso Peppe Paolini che oggi ridona vita alla sala espositiva pontesana con tante altre creature in legno, frutto della combinazione tra un inesauribile ingegno e una innata passione, immutata dal trascorrere del tempo e impenetrabile a qualsiasi virus. La falegnameria di Peppe non si è mai fermata anche durante la pandemia: l’unico assembramento possibile tra quelle quattro mura è quello dei trucioli, di spezzoni di legno e degli attrezzi del mestiere. Luogo di per sé inospitale per gli estranei ma tanto ospitale per idee e creatività artigianale. Peppe propone oggetti nuovi e inediti rispetto alle altre esposizioni, tutti pezzi unici e diversi, ma tutti con due cose in comune: ‘legno e ingegno’.

Peppe Paolini è personaggio noto della sala Nemesio Orsatti. Le sue creazioni in legno hanno più volte ornato lo spazio espositivo pontesano negli ultimi anni, quasi un appuntamento fisso. Ne è la riprova che l’ultima mostra allestita prima della pandemia illustrava proprio le creazioni di Paolini. Peppe giura ogni volta che è l’ultima, ma alla fine non resiste e immancabilmente, al solito prima di Natale, arriva la richiesta: è libera la Sala Orsatti? La sua parlata inconfondibilmente marchigiana ci ricorda che il suo legame con la Sementana è vivissimo e d’altronde, vivendo a Pontelagoscuro, dove le Marche si respirano e…si mangiano, non potrebbe essere altrimenti. Vivissima anche la sua passione per il legno, che modella con abilità creando oggetti di ogni tipo con fine manualità. L’umanità di Peppe, il suo ardore, il suo amore per la terra natia infondono nelle sue mani un insieme di elementi che donano alle sue creazioni uniche la magia della semplicità. Il suo atelier è ricco di pipe, orologi, cornici, trottoline, miniature di credenze, tavolini, cassettiere, comò…un paradiso per gli amanti del mobilio…in scala ridotta. Che in questi giorni possono essere comodamente ammirati fuori dall’impenetrabile laboratorio di via della Pace.

Giuseppe Paolini è nato 80 anni fa “alla Sementana”, un minuscolo borgo nei pressi di CàBernardi, località del comune anconetano di Sassoferrato. Da qui, a partire dagli anni ’50, centinaia di lavoratori con le loro famiglie sono migrati a seguito dell’esaurimento della miniera di zolfo della Montecatini. Tra loro anche la famiglia di Giuseppe, trasferita a Pontelagoscuro nel 1954.

A Pontelagoscuro quasi 40 anni è fiorita in Peppe la grande passione per il legno le cui tecniche di lavorazione sono frutto di apprendimento autodidatta. I legni preferiti sono in primo luogo il noce, prediletto, il castagno, l’olivo, l’olmo, l’acacia. Il suo personale laboratorio, con attrezzature di vario genere, tra le quali anche un notevole tornio elettrico, è in via della Pace 102/a a Pontelagoscuro.

PUBBLICA ISTRUZIONE – Iniziativa all’Istituto Einaudi di via Savonarola alla presenza dell’ass. Dorota Kusiak

[“A scuola di futuro”, incontro formativo per acquisire competenze sui temi della finanza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d1hJU6g%26z%3dR%26n%3dYFa9a%263%3dS4hM%26L%3dhR8G_rygq_39_6rSx_F7_rygq_2DANw.A6Fn9q2cM1LnC.wK_rygq_2D2FtGD0e_PetP_ZtU3fJZ_rygq_2D74uMz2-dG-tLtS6F-iLqFnR6F-fM6DaRwMo-9qHuG70rC-qFmNsKeLD6-sSw-KeKw-5eJz2-fG22nXo.9tKz%265%3dmS7McZ.26t%26G7%3dR5aH2a9oR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Tra l’educazione civica e i Percorsi Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), si è svolto venerdì 17 dicembre 2021 nella sede dell’Istituto Luigi Einaudi di Ferrara un incontro formativo rivolto agli studenti di quattro classi quarte e quinte dell’indirizzo Servizi Commerciali – Marketing & e-Commerce sul tema dell’educazione finanziaria nell’ambito del progetto “A Scuola di Futuro”.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, che ha fatto un saluto introduttivo, e come relatori il vicedirettore Generale di Assicura Agenzia Cristiano Carlin e il responsabile del servizio commerciale Finanza e Bancassicurazione della Cassa Centrale Banca Gianluca Filippi.

Attraverso questo progetto la banca locale (Banca Centro Emilia), ha messo a disposizione i suoi servizi e invia esperti di finanza e previdenza complementare presso le scuole della Regione. Anche a Ferrara, con la collaborazione del Comune di Ferrara U.O. Servizi scolastici e rapporti con il territorio Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, si è potuto realizzare questo appuntamento all’Istituto Einaudi di Via Savonarola.

“L’obiettivo del convegno – ha affermato l’assessore Kusiak – è quello di promuovere le conoscenze e le competenze in ambito finanziario per saper prendere decisioni consapevoli nell’utilizzo delle risorse economiche. Per i ragazzi è un opportunità di orientamento formativo e lavorativo che va proprio in questa direzione. Questo progetto, nato dall’intesa tra l’Amministrazione comunale, la Banca Centro Emilia e l’Istituto Scolastico risponde in maniera concreta e operativa all’esigenza realizzare momenti specifici di educazione finanziaria tra la popolazione. Sono competenze importanti per crescere cittadini più consapevoli nella gestione delle risorse economiche nella quotidianità in attività fondamentali, come l’apertura di un conto corrente, la comprensione delle voci delle bollette, la gestione dei propri risparmi, tutte attività rilevanti anche per il benessere delle persone. Ringrazio quindi per questa opportunità la dirigente Marianna Fornasiero e il corpo docente dell’istituto e Banca Centro Emilia”.

17-12-2021

FERRARA, DA DOMENICA AL VIA CAMPAGNA TV NAZIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ PER LE FESTE NATALIZIE. TESTIMONIAL ROSOLINO E TITOVA. IL CLAIM: “FERRARA, NON IMMAGINARLA. VIVILA”. TRE SPOT TEMATICI E DECINE DI MESSE IN ONDA

Ferrara, 17 dic – Partirà domenica la campagna pubblicitaria nazionale per la promozione turistica di Ferrara in vista delle festività di Natale e Capodanno.

Testimonial della città è la coppia Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, rispettivamente la celebre ballerina di “Ballando con le stelle” e il campione olimpico di nuoto, con le due figlie Sofia Nicole (10 anni) e Vittoria Sidney (8 anni). “L’anno scorso la scelta di promuovere la città nonostante le forti restrizioni ha dato risultati ed efficacia e le immagini dell’incendio del Castello sono state riprese a livello nazionale e diffuse tra i principali capodanno a livello internazionale – dice il sindaco Alan Fabbri -. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, promuovendo sull’emittenza nazionale la bellezza della città vestita a festa, i suoi scenari unici e la possibilità di visitarla e di partecipare agli eventi in presenza in piena sicurezza, grazie ai protocolli che abbiamo sviluppato, tra le prime realtà in Italia”.

In città nei giorni scorsi per le riprese, la famiglia Titova-Rosolino – con la regìa di Marco Roccella e la produzione della ferrarese Pubbliteam – ha realizzato tre tipologie di spot che si alterneranno decine di volte fino alla fine dell’anno: una, più generica, propone scenografiche riprese da drone, il gioco delle bimbe tra le luminarie del Winter park di parco Coletta e il centro storico, l’accensione dell’albero di Natale magicamente innescata dallo stesso Rosolino. Un’altra è invece più specifica sul tema food: i protagonisti vengono ripresi seduti in piazza Trento Trieste, degustando Pampepato e altre specialità ferraresi. Le immagini sono intervallate da sequenze della città: i mercatini, la tipica giostra e la sfera luminosa in piazza Municipale, gli alberi di luce sul listone. Ultimo ad andare in onda, in sequenza cronologica, sarà lo spot dedicato all’incendio del Castello, lo storico spettacolo pirotecnico di Capodanno. Qui le immagini di un ballo tra Rosolino e Titova nello scenario della fortezza estense si alternano alle sequenze dell’esplosione di luce dei fuochi d’artificio dalle torri. Claim degli spot è: “Ferrara, non immaginarla. Vivila”. Le clip andranno in onda sull’emittente La7. Il primo spazio pubblicitario dedicato a Ferrara è previsto nel pomeriggio di domenica, indicativamente nella fascia 16-17, fatta salva la doverosa flessibilità legata alle dinamiche del palinsesto e a possibili variazioni dell’ultima ora.

Da lunedì inoltre partirà anche una ulteriore campagna su canali radiofonici multiradio sulle emittenti Radio Bruno, Radio Latte & Miele, rispettivamente alle frequenze 91.100 MHz e 100.200, 102.800, 105.500 e 105.600 e 91, 94.9, 100 e – per Latte e Miele – 90.100 MHz, 91.200 (Bologna e Provincia), 91.200 e 97.100. La prima messa in onda è prevista già dal mattino. Uno degli spot, che riguarderanno gli elementi più caratterizzanti di Ferrara per queste feste, sarà dedicato allo spettacolo del videomapping sul Castello, dal titolo “Ex Astris. Le stelle di Schifanoia colorano il Castello”, previsto dal 28 dicembre al 2 gennaio e firmato dal celebre visual artist Andrea Bernabini.

(Ferrara Rinasce)

POLITICHE SOCIALI – Avviso pubblico in scadenza il 24 dicembre 2021. Ass. Coletti: “coinvolte le associazioni del territorio per una distribuzione capillare degli aiuti a tutte le persone in condizione di bisogno”

[Solidarietà alimentare: al via il bando comunale rivolto agli Enti del Terzo settore per la distribuzione di oltre 250mila euro di aiuti alle famiglie in difficoltà](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d2e9X7d%26o%3dU%26o%3dV5d0X%26r%3dV5eB%26O%3diOwJ_svVt_46_uuTu_50_svVt_3AzQx.8uIo6f5dJpOo0.lN_svVt_3AqIuD3Cf_MTwQ_WiX4c0Y_svVt_3AvImDg5sDhNb-6oCn0qNbMh-5m-Ql5-jG-e5o9r-7pHxHbGh-LjQrFuJ-dAmD-hHuD-g9m-OhL1J-v9uOrLf-KhL-m6-gCtOuCcP3CpIh-5b6d8j-JoNs0-5YAHlFb-0xLp-9l-5jPwC-bGo9-g6pChGl9-jI-gCgAl7pGw5.iOpF%26e%3dHxMw85.HfO%26lM%3d2Z6X2&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Per le famiglie in difficoltà sono in arrivo dal Comune di Ferrara aiuti alimentari per 250.395 euro. A poterli distribuire, tramite la partecipazione a un bando in pubblicazione da oggi e con scadenza il 24 dicembre prossimo alle 12 ([https://servizi.comune.fe.it/222](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dNdHYSc%26x%3dV%26A%3dUDeVW%261%3dWQdK%26P6x5m%3d5N6KF_Lcxm_Wm_Mnwb_W3_Lcxm_VrN2L8DMC.oJ0Oz0.39.uO_Eueu_O0DWO%268%3dyPFPoW.A96%26DF%3dUGXQU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), saranno gli Enti del Terzo Settore attivi sul territorio nella distribuzione alimentare, nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead).

“La scelta di coinvolgere nella distribuzione di generi alimentari o di prima necessità – spiega l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti – le organizzazioni di volontariato e le associazioni del Terzo settore presenti sul territorio che aderiscono al programma Fead, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, ha come obiettivo quello di riuscire, attraverso la rete, a dare una risposta capillare a tutti coloro che si trovano a dover provvedere ai bisogni primari personali e della propria famiglia senza le risorse necessarie, venute meno a causa di questa prolungata emergenza sanitaria. Queste misure sono rivolte ai residenti ma anche ai nuclei domiciliati stabilmente nel nostro territorio”.

Gli interventi di solidarietà alimentare saranno destinati a persone e famiglie in condizioni di difficoltà già assistite dagli Enti del Terzo Settore partecipanti al bando del Comune di Ferrara, o che a loro si rivolgeranno direttamente oppure su segnalazione di altri Enti del Terzo Settore.

Al bando potranno partecipare in particolare:

– Associazione Viale K – Com. Casa di Stefano

– Ass. Viale K – Convento Santa Rita

– Ass. Viale K – Mensa

– Caritas Diocesana di Ferrara

– Centro di Solidarietà – Carità

– Centro Donne Giustizia

– Anche Loro

– Emporio Solidale Ferrara “Il Mantello”

– SAV (Servizio Accoglienza alla Vita)

– SOC San Vincenzo de Paoli Ferrara

– Gruppo Caritas Parrocchiale San Martino Vescovo

– Gruppo Caritas Parrocchiale San Benedetto Abate

– Gruppo Caritas Parrocchiale Santo Spirito

– Gruppo Caritas Parrocchiale Santa Caterina Vegri

– Gruppo Caritas Parrocchiale San Pietro Pontegradella

– Gruppo Caritas Parrocchiale Sacra Famiglia

– Gruppo Caritas Parrocchiale San Giorgio Martire

– Gruppo Caritas Parrocchiale Santa Maria Perpetuo Soccorso

– Gruppo Caritas Parrocchiale S.S. Filippo e Giacomo

– Gruppo Caritas Parrocchiale San Giovanni Battista – San Vincenzo Pontelagoscuro

Gli Enti del Terzo Settore avranno il compito di consegnare buoni spesa o card, di valore variabile in funzione del numero di componenti il nucleo familiare, oppure di consegnare pacchi alimentari costituiti da beni di prima necessità.

La somma erogabile in forma di contributo/sostegno alimentare è variabile in funzione del numero di componenti del nucleo familiare: per 1 componente sarà di 300 euro, per 2 componenti di 600 euro e per 3 o più componenti di 800 euro.

In particolare, la rendicontazione richiesta agli Enti del Terzo Settore è la seguente:

– documentazione degli acquisti e dell’approvvigionamento dei beni alimentari e di prima necessità (fatture ecc.);

– documentazione delle consegne dei pacchi alimentari, dei buoni spesa, delle card comunque effettuati, rispetto ai nuclei familiari assistiti;

– breve relazione e resoconto economico di tutta l’attività;

– tutto quanto potrà essere necessario ai fini della garanzia della trasparenza delle attività svolte, sia nei confronti dell’Amministrazione, sia nei riguardi dei beneficiari della misura.

Successivamente alla presentazione della domanda e su indicazione del Comune di Ferrara, gli Enti del Terzo Settore attivi a livello territoriale nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead) che partecipano all’Avviso dovranno appurare, tramite apposita dichiarazione predisposta dal Comune di Ferrara, il possesso dei criteri per poter accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare da parte dei loro assistiti e dovranno, inoltre, compilare il modulo, che verrà ugualmente inviato dal Comune di Ferrara con l’indicazione del conto corrente dedicato per procedere alla liquidazione del contributo concesso a favore dell’Associazione.

Dovranno, inoltre, garantire che tutte le attività di supporto alla cittadinanza avvengano in sicurezza, sia per il volontario che per l’utente e garantendo il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle normative vigenti e non potranno, in nessun caso, essere svolte senza l’utilizzo precauzionale di dispositivi di protezione personale.

Per ragioni di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, sono ammesse le deleghe per la partecipazione all’Avviso in oggetto tra Enti del Terzo Settore attivi a livello territoriale nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead).

Gli Enti del Terzo Settore dovranno individuare un referente, mettendo a disposizione numero di telefono e/o indirizzo mail, per la gestione dei rapporti con il Comune per garantire il buon svolgimento delle attività da porre in essere.

Sarà necessario adottare misure per rendere riconoscibili i volontari (mediante apposite casacche e/o tesserini nominativi). Infine, i volontari dovranno raccogliere e registrare i dati dei soggetti che fruiscono degli interventi, rispettando le misure vigenti in materia di privacy e il trattamento dati.

L’elenco dei cittadini beneficiari della distribuzione dei pacchi alimentari, dei buoni spesa, delle card, comprensivo dei dati identificativi e dei loro indirizzi, dovrà poi essere trasmesso al Comune di Ferrara.

Il bando è consultabile sul sito www.comune.fe.it nella sezione ‘Bandi di gara’ – link diretto: [https://servizi.comune.fe.it/222](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d0fHXEe%26x%3dU%26w%3dWDdHY%261%3dVCfK%26O5j7m%3dqP6J2_NcwY_Ym_LZyb_Vo_NcwY_XrMnN8C9E.oIvQz9.oA.uN_1wet_ABDVA%260%3dyO2RoV.wA6%26C2%3dWGWCW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La possibilità di presentare le domande scade venerdì 24 dicembre 2021 alle 12.

CULTURA – Martedì 28 dicembre 2021 la 23ma edizione in piazza Municipio 14

[Rassegna di teatro per famiglie con “Babbo Natale, gnomi e folletti” alla Sala Estense](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dGa0YLZ%26p%3dV%264%3dR6eOT%26s%3dWJaC%26P%3dxKxK_8rWu_I2_vviq_6A_8rWu_H71RC.4vJ42g6sFqP46.mO_8rWu_H7rJ004Du_IUxf_SjYIYAY_8rWu_H7v69JiB42-hD-06eO8F-j630kGy6-gJ4-3e7rF-r602p0-wEsHy-6-jJ2CiO00-eG22-w622-iN06rNu.9xH2%265%3dqP9MgW.46x%26D9%3dR9XJ6q2eR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Torna la rassegna di teatro per bambini e famiglie “Babbo Natale, gnomi e folletti”. Gli appuntamenti di teatro per ragazzi prenderanno il via martedì 28 dicembre 2021 e fino a mercoledì 5 gennaio 2022 per la 23ma edizione alla Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara).

Primo appuntamento con “C’era due volte un cuore” di Tib Teatro in programma martedì 28 dicembre 2021 alle 16.

La manifestazione è a cura della compagnia Baule Volante e con il patrocinio del Comune di Ferrara e Fondazione Teatro comunale di Ferrara,

Gli spettacoli inizieranno alle 16, con apertura della biglietteria alle 15. Biglietti 6 euro.

Programma dettagliato nella locandina scaricabile in fondo alla pagina

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 20 dicembre 2021 alle 12 sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del “Concerto Sunshine Gospel” al parco Coletta](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIeLUNd%262%3dR%266%3dVHaQX%265%3dSLeO%26L%3dzO0G_0viq_K6_8rku_H7_0viq_JACNE.88F66s2uJ3L60.yK_0viq_JA4FBDF0w_Mgth_WvUKcMT_0viq_JA6Iw2s6qNuEB6F07Iu.9BH2%265%3d5P9MuW.46B%26D9%3dRMXJR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Lunedì 20 dicembre 2021 alle 12, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del “Concerto Sunshine Gospel” al parco Coletta. L’iniziativa è a cura dell’Assessorato comunale alla Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio.

Per illustrare l’iniziativa, all’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco e assessore a Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio Nicola Lodi e il presidente dello Studio Borsetti, Nicola Borsetti.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore

VIABILITA’ – Domenica 19 dicembre 2021, tra le 16 e le 18, a Ferrara

[Sospensione temporanea della circolazione in centro storico per iniziativa dell’Ente Palio di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dEcEbJb%26u%3dY%262%3dTAhMV%26x%3dZHcH%26S%3dvM3N_6tbx_G4_1ygs_AD_6tbx_F96UA.61M24l9qHvS28.rR_6tbx_F9wM8B9Gs_KZ1d_UobGaDh_6tbx_F92M79o4jInL7BxLs-MnK4H1928j-BsEu9-qB1A3EjXwHwC-q8wR6H-2R3KrA3-Bu-A3K3C3-7nJ-44uG3.A3Kz%267%3dvS7OlZ.283%26G7%3dTDaHT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

In occasione del corteo dei figuranti del Palio, organizzato a Ferrara in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Palio nella Torre dell’Orologio, domenica 19 dicembre 2021, tra le 16 e le 18, è prevista la sospensione momentanea della circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti lungo il percorso della sfilata.

La partenza è prevista da Porta Paola, con prosecuzione in piazza Travaglio, corso Porta Reno, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola, piazza Castello, largo Castello, corso Martiri della Libertà, piazza Cattedrale, e arrivo in corso Porta Reno presso la Torre dell’Orologio.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ – Gli interventi e le modifiche alla circolazione previsti a Ferrara dal 20 dicembre 2021

[Prosegue la posa della nuova pavimentazione in largo Castello. Interventi di riqualificazione nelle scuole. Continuano le opere su strade, ponti, illuminazione e verde](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d0fIWEe%26y%3dT%26w%3dWEcHY%262%3dUCfL%26N%3dqP7I_1wfs_B7_5tbv_E9_1wfs_AB0P6.95Hw7p4lKzNwA.vM_1wfs_AB1H3ECBn_NdvY_XsWBdIW_1wfs_ABy454j7nK5B-yQo5uEpB-2A7MrInGj-XM-7r9rFkNr-UIXD.A3Iy%267%3dvQ6OlX.183%26E6%3dTDYGT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

17-12-2021

Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o previsti dal 20 dicembre 2021 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

INTERVENTI STRADALI

– Ripavimentazione di largo Castello: in corso i lavori nella metà carreggiata lato Camera di Commercio, con modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione della pavimentazione in cubetti di porfido di largo Castello a Ferrara. Il progetto prevede il completo rifacimento del sottofondo e la ripavimentazione in pietra naturale (cubetti di porfido e masegne di granito) della parte carrabile di largo Castello, utilizzando i materiali precedentemente rimossi e ripuliti, integrati, ove necessario, con nuovi materiali della stessa tipologia. La superficie complessiva oggetto dei lavori è di circa 1.931 mq. Impresa esecutrice: Porfidi Dell’isola Srl (Bonate Sopra – BG).

>> AGGIORNAMENTO del 17 dicembre 2021: E’ in corso la posa della pavimentazione in cubetti di porfido nella semicarreggiata nord est di largo Castello, che sarà ultimata alla fine della prossima settimana. I lavori saranno poi sospesi durante le feste natalizie e riprenderanno in gennaio quando, per poter riqualificare l’area residua, si dovrà procederà con l’istituzione, per un breve tratto, del senso unico alternato.

VIABILITA’:La viabilità sull’asse corso Giovecca – viale Cavour durante questa fase nuova dei lavori continuerà ad essere regolamentata a doppio senso di circolazione sulla semi carreggiata già ripavimentata. Sia per corso Ercole I d’Este sia per via Borgo dei Leoni sarà interrotto l’accesso a largo Castello a partire da via Lollio/Padiglioni.

Su largo Castello nel tratto compreso tra il controviale Cavour e il viale principale continuerà ad essere presente un’area di cantiere per deposito materiali sul lato del Castello, istituendo il senso unico di marcia in direzione del viale principale nel tratto medesimo.

Saranno possibili rallentamenti ed estensioni dei tempi di attesa ai semafori su tutte le direttrici di marcia.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso e di deviazione nei tratti interessati.

– Riqualificazione via Darsena: in corso il rifacimento delle reti dei sottoservizi con circolazione a senso unico alternato

Una rinnovata conformazione stradale, con l’inserimento di un filare di alberi e di un percorso ciclabile in sede propria, oltre al rinnovo di tutti i sottoservizi esistenti e dell’impianto di illuminazione. E’ quanto prevede il progetto di riqualificazione di via Darsena nel tratto da corso Isonzo a via Bologna in corso nell’ambito delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l’area ex Mof-Darsena e finanziate dal Bando Periferie.

Al momento sono in corso le opere di rifacimento delle reti acqua, gas e fognatura, a partire dall’ingresso del parcheggio ex Mof in direzione via Bologna, con circolazione a SENSO UNICO ALTERNATO regolata da semaforo provvisorio (consigliato utilizzare percorsi alternativi nelle ore di maggior traffico). Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 19 novembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d7e9aBd%26o%3dX%26t%3dV5gEX%26r%3dY0eB%26R%3dnOwM_xvVw_96_uxYu_5C_xvVw_8AzT3.8uLt6f8iJpRt0.lQ_xvVw_8AqLzD3Fk_MTzV_Wia9Z4f_xvVw_8Ao82JuF-vPe9rDfF-y0wQoHdKg-W5-KuQhJhMh-YFW4.EzHo_OWxS_ZlL_uxYu_6AxDtRgGlCo8dWoJqB_xvVw_87yFg_MTzV_WeAgMvBt6_uxYu_5cgMh8_xvVw_99_uxYu_5ckOl0n0wQk_MTzV_Xg_OWxS_YBNw8xO_g8z0_uxYu_6A8e-Cc-8e5X_xvVw_8ahK8g6dj_9dQk_MTzV_XgXC-V5-YFW4_OWxS_YBJuAkM_eV_xvVw_99_uxYu_5cv_MTzV_XgX%26j%3dHxP285.KkO%26lP%3d7Z6a7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– Segmento ferrarese della ciclovia VenTo: in corso i lavori nei piazzali di via Orlando Furioso

Proseguono i lavori affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Imab Costruzioni srl (di Este – PD) per dare linearità al segmento ferrarese della ciclovia ‘VenTo’, l’itinerario cicloturistico interregionale destinato a collegare Venezia a Torino, lungo gli argini del Po. AGGIORNAMENTO del 17 dicembre: Sono in corso i lavori previsti all’interno dei piazzali di via Orlando Furiosoche saranno interamente riqualificati per ricavare un’area composta da parcheggi, percorso ciclabile e controviale di accesso. Attualmente le lavorazioni sono in corso in particolare nell’area compresa tra via Azzo Novello e via Giacomo Leopardi, dove non è consentita la sosta di veicoli.

Tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 3 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8hQVCg%267%3dS%26u%3dYMbFa%260%3dTAhT%26M%3doREH_yynr_09_CsZx_M8_yynr_9DHO4.ACGu9x3jM8MuC.4L_yynr_9D9G1GKAl_PluW_Z1V9dSY_yynr_9DxAjJ0Np9-G7uR0-HhPE7uXv-6h-T43-tMy7u9-2Dp-G9LlPG7uR4-6p-AF5pRFJh-BzD-zC2ElLEG-mCCJhPzKl.FEEs%26B%3d8MzTxT.uCE3h9v%26Az%3dYPUAY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

– In corso la riqualificazione di via del Turco

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione di via del Turco. Durante l’intero periodo di esecuzione dei lavori i tratti interessati resteranno chiusi al transito. In programma il rifacimento dei camminamenti in lastre di trachite e dell’acciottolato stradale, oltre al ripristino, nell’intera via del Turco, delle reti idrica e fognaria a cura di Hera. A seguire, sempre nell’intera via, anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. AGGIORNAMENTO del 17 dicembre 2021: E’ già stato completato il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi tra via Ripagrande e piazzetta San Michele. E’ stata rimossa la pavimentazione tra piazzetta San Michele e via del Podestà, dove Hera sta eseguendo il rifacimento delle reti idrica e fognaria.

Tutti i dettagli sull’intervento su [CronacaComune del 3 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJcJZOb%26z%3dW%267%3dTFfRV%263%3dXMcM%26Q%3d1M8L_Atgv_L4_6wls_FB_Atgv_K9ASF.66K74q7vH1Q78.wP_Atgv_K92KCBDEx_Keyi_UtZJUGY_Atgv_K9oH-EBo-Ht-KwMD4zEyBq7IB3Jx-7w-R24-rA5-M9NvH-qK7-Bz-N29o92FsJCH-rA5Eo-LtOwIxG87IB3Jx-B2-92H8P8Ew-A-CKo91B87t4oA.1M1H%26w%3dF9OE6F.JxM%26wO%3dJXGZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

————

– Via Carlo Mayr interrotta al transito per lavori

Nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021 dalle 8 alle 20 il tratto di via Carlo Mayr tra via Ghisiglieri e via Borgovado sarà interrotto al transito per lavori edili a cura di privati. Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione) solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta. In via Borgovado sarà temporaneamente invertito l’attuale senso unico di marcia.

————

EDILIZIA

– Abbattimento delle barriere architettoniche: partita l’installazione di un ascensore alla scuola primaria di Fondoreno

Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione di un ascensore alla scuola primaria di Fondoreno. L’opera è mirata al completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola, iniziati la scorsa estate.

– Prevenzione incendi: alla scuola Matteotti una nuova scala di sicurezza esterna

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per l’installazione di una scala di sicurezza esterna alla scuola primaria Matteotti. L’intervento è funzionale all’adeguamento dell’edificio alla normativa di prevenzione incendi.

– Riqualificazione energetica: per l’istituto scolastico Bonati-Pascoli

All’istituto scolastico Bonati-Pascoli sono partiti i lavori per il rifacimento e la coibentazione della copertura. L’intervento è funzionale alla riqualificazione energetica dell’edificio.

– Interventi di riqualificazione alla palestra comunale di Pontelagoscuro

Nell’ambito del programma comunale di manutenzione degli impianti sportivi, sono in corso interventi di rifacimento del manto di copertura e di riqualificazione alla palestra comunale di Pontelagoscuro in via Venezia. La spesa complessivamente prevista per l’intervento è di 150mila euro.

– In corso la realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici comunali

Proseguono gli interventi di realizzazione di impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici scolastici di proprietà del Comune di Ferrara, affidati alla ditta ‘Chiarati Sistemi srl’ di Ferrara. I lavori proseguiranno per tutto il 2021. Importo totale dell’appalto 100.000 euro finanziato con fondi del Comune di Ferrara.

– Risanamento conservativo e messa a norma del Complesso Boldini

Proseguono i lavori per il risanamento conservativo e la messa a norma del complesso Boldini che hanno preso il via a maggio 2021, a cura del Comune di Ferrara. A oggi sono state eseguite tutte le demolizioni e le rimozioni previste dal progetto, sono stati rimossi tutti gli impianti, compresi quelli termomeccanici, e sono state eseguite indagini specialistiche sulle condizioni dei solai. Al momento sono in corso le opere di consolidamento delle capriate della sala Boldini.

– In corso l’opera di riqualificazione della Cittadella dello Sport

Sono in corso da giugno 2021 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la riqualificazione e il miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport tra via Porta Catena e via Canapa. I primi interventi, attualmente in corso, riguardano il pattinodromo, il campo scuola e il velodromo e centro tennistico. (v. SCHEDA con tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 2 luglio 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d0cSZEb%269%3dW%26w%3dTOfHV%26B%3dXCcV%26Q%3dqMGL_1tpv_B4_Ewbs_OB_1tpv_A9JS6.6EKw4z7lH0Qw8.6P_1tpv_A9AK3BMEn_KnyY_U3ZAURY_1tpv_A99757j4xHEE-yNy8uBzE-28GPrFxJj-X-9QpE6K-AcOW-AcOWIYPf0UNbAXWZFXRd.qM0H%26m%3dFHO56O.JnM%266O%3d0XPZ0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

– Terminati i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara

Sono terminati i lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’Ippodromo comunale di Ferrara. Gli interventi sono stati affidati dal Comune di Ferrara alla ditta Cooperativa Edile Artigiana di Parma (tutti i dettagli del progetto su [CronacaComune del 26 marzo 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d4eJT9d%26z%3dQ%26q%3dVFZBX%263%3dR7eM%26K%3dkO8F_uvgp_66_6qVu_F6_uvgp_5AAMz.86Eq6q1fJ1Kq0.wJ_uvgp_5A2EwDD9h_MesS_WtT4YER_uvgp_5Az1yJ69-sPp2oDq9-v08JlHoDd-WM-CdMDE-5eFQ.kO1B_uvgp_6A5_HTxd_SgD4Fr96EpJ_6qVu_FVdMs1_uvgp_69_6qVu_FVhOw3k08Jh_MesS_Xr_HTxd_R9N81uO_r1w0_6qVu_G44c-EZ-5eFZ_uvgp_5asDg_9oJh_MesS_XrQ9-eH-RCWE_HTxd_R9J64h1d6oM_pO_uvgp_69_6qVu_FVs_MesS_XrQ%26g%3dH9Iy8F.DhO%26wI%3d4ZGT4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

————

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

– In corso l’ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 17 dicembre 2021

Proseguono i lavori relativi agli interventi iniziali di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l.

Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 8.000 apparecchi illuminanti e 2.087 sostegni (a fondo pagina FOTO degli impianti completati in via Cattaneo, via Ungarelli e via Foro Boario)

Nella SETTIMANA DEL 20 DICEMBRE 2021 i lavori proseguiranno nelle seguenti aree:

1) Via Val Giralda, Via Val Trebba e Via Valle Umana – Loc. Villa Fulvia, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianto;

2) Via F.lli Aventi, Via Ippolito d’Este e Via Pisacane, con la realizzazione delle opere elettriche (pali, linee, apparecchi illuminanti, ecc…) necessarie al rifacimento complessivo del vecchio impianti;

3) Via Valle Gallare, Via Valle Fattibello, Via Val Giralda, Via Val Trebba e Via Valle Umana e limitrofe – Loc. Villa Fulvia con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti;

4) Via Ippolito d’Este e Via Pisacane con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– Per palazzi e mura di Ferrara al via un nuovo progetto di illuminazione architetturale

E’ il Castello estense il protagonista del primo degli interventi di riqualificazione dell’illuminazione architetturale dei monumenti di Ferrara in corso in questi giorni.

I lavori rientrano nel programma di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidati dal Comune ad Hera Luce srl.

Oltre al Castello estense, gli interventi per l’illuminazione architetturale riguarderanno a seguire anche la chiesa di San Cristoforo, palazzo Paradiso, palazzo Schifanoia, la palazzina di Marfisa d’Este, palazzo Bevilacqua – Costabili, l’edificio dei Bagni Ducali, la basilica di San Giorgio e la cinta muraria cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico di Ferrara sfruttando le potenzialità espressive della luce.

————

MANUTENZIONE PONTI

– Proseguono i lavori per la sostituzione del ponte di via Cascina, con chiusura al transito

Sono iniziati il 21 giugno 2021 gli interventi programmati dal Comune di Ferrara per la demolizione e la successiva ricostruzione del ponte di via Cascina sul canale Cembalina, in località Spinazzino.

AGGIORNAMENTO del 3 dicembre 2021: Sono state completate entrambe le spalle del ponte a cura della Edilscavi 08 s.r.l. guidata dal direttore tecnico Giuseppe Cutrì. La settimana appena conclusa ha visto all’opera due squadre di topografi che hanno rilevato con precisione i parallelismi e le posizioni degli appoggi del nuovo ponte. La realizzazione dell’impalcato in acciaio è stata affidata alla TPS s.r.l. di Imola Gruppo Mattioli. L’azienda storica che opera nel settore dal 1910 sta trasformando oltre 28mila Kg di acciaio corten in un ponte che unirà la via Cascina alla via Cembalina con una campata unica di circa 21 m. Il 25 novembre l’Ing. Elisa Maniezzo (progettista e direttore dei lavori) ha svolto un sopralluogo presso lo stabilimento per controllare le operazioni di costruzione riscontrando un ottimo avanzamento della commessa coordinata direttamente dal titolare Fabio Mattioli. Gli appoggi del ponte, già arrivati a Spinazzino, sono stati forniti dalla FIP MEC s.r.l. di Selvazzano Dentro (PD). “La sinergia di professionisti di alto livello e di aziende italiane con know-how nel settore – sottolineano i tecnici comunali del servizio Infrastrutture – stanno dando forma ad un’opera di grande qualità”. (v. presentazione FOTO in allegato a fondo pagina)

>> Percorsi alternativi: per i veicoli provenienti da via del Forno – via Cembalina, per accedere alla via Cascina, dovranno percorrere la via Cembalina e la via Spinazzino; per i veicoli provenienti dalla via Imperiale, per accedere a via Cascina, dovranno utilizzare come percorso alternativo un tratto di via Cembalina – via del Taglione – via della Stanga – via Cembalina, via Spinazzino.

Per quanto concerne il Trasporto Pubblico, Tper ha provveduto ad esporre le comunicazioni con avvisi al pubblico nella tratta tra S. Bartolomeo in Bosco e Spinazzino, che rimarrà esclusa dal servizio di trasporto.

Le modifiche alla viabilità sono indicate da segnaletica di preavviso in prossimità dei tratti interessati.

– Manutenzione in corso al ponte di via Rabbiosa a Cona

Sono in corso i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione ordinaria del cordolo sul bordo del ponte di via Rabbiosa a Quartesana. Non sono previste modifiche alla viabilità.

– Per il ponte di via Bonzagni manutenzione delle strutture e degli appoggi

Proseguono i lavori programmati dal Comune di Ferrara per la manutenzione conservativa del ponte di via Bonzagni, a Ferrara, che prevedono un risanamento globale delle strutture in calcestruzzo di 9 pile e relativi appoggi. In questi giorni sono in corso i lavori di ripristino delle pile adiacenti la via San Giacomo.

————

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE – Aggiornamento del 17 dicembre 2021

