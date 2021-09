(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=RC%3dD7RDO_5yqv_F9_Fwfx_PB_5yqv_EDyfsb4e.rKyEyQD.92K_Fwfx_PBs_Poyc_Z4N1J.yO3V_Fwfx_PB_5yqv_FD4Iu_Poyc_a2N9aJao_Poyc_ayEz_Poyc_a2JHA5_Nd1n_Yn_Poyc_a2R1W_JW–M_Poyc_ZTT_5yqv_FBDR_5yqv_Ed._Fwfx_Q0u-bXL_5yqv_F93CH_Poyc_ZTT_5yqv_FBDL_5yqv_EdN_Nd1n_Xsb_Fwfx_Q7-_5yqv_EdL_Nd1n_YqNJ_Nd1n_XIHTBofSKD_Poyc_ayey_Poyc_a2JCTG_9y7nNd1n_XsvarZ%26A%3dOfIbTe%26q%3dKIO9AP.JrR%267O%3dDbRYM%26J%3dO%26J%3dDYQeI%26M%3dPZMg%26H%3dWFbVZDZWXL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 16 settembre 2021

AMBIENTE – Nella mattinata di sabato 18 settembre. Sarà presente l’assessore Alessandro Balboni

[Al parco di viale Krasnodar una giornata di volontariato e solidarietà per riqualificare gli spazi verdi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dFdOTKc%265%3dQ%263%3dUJSNZ%268%3dRIdR%26K%3dwNCF_7ulp_H5_Aqht_K6_7ulp_G0FMB.7AE35v1rI6K39.2J_7ulp_G07E9CI9t_Ljse_VyTGbSZ_7ulp_G0tB-55A34-82-Lx555-zLtI3Iw17-O71-vC8H35C1-sC-EE1I7JpL219I-x-I4F24pL2595-A96OtBx023pLx-71C-BFpT2-LtLw9.wN6B1p5t%26s%3dGDIA7K.DtN%262I%3dFXMSO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Sabato 18 settembre, in mattinata, volontari del sito di Ferrara di LyondellBasell, una delle più grandi aziende nel mondo nel settore della chimica, materie plastiche e raffinazione, celebreranno il Global Care Day con i volontari di KrasnoPark: tutti insieme per una mattinata dedicata a migliorare alcune aree del bellissimo parco di viale Krasnodar. Durante la giornata i dipendenti di LyondellBasell insieme ai cittadini volontari saranno impegnati a riqualificare l’orto urbano, installando delle nuove fioriere e seminando con ortaggi le stesse; oltre a tinteggiare la panchine presenti nell’area e la casetta porta attrezzi.

L’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni sarà presente per un saluto ai volontari di KrasnoPark impegnati in un processo di costante integrazione sul territorio che coinvolge, quest’anno, anche un’azienda privata al fine di migliorare il parco in loro gestione. Durante la giornata sarà presente anche l’Ufficio Verde del Comune che congiuntamente a LyondellBasell e ai volontari di KrasnoPark ha seguito il percorso organizzativo.

Una giornata ricca e piena di solidarietà con l’Associazione LIPU Onlus che sarà presente per intrattenere i più piccoli presenti nel parco, con lezioni di educazione ambientale (ore 10.30) e l’azienda vivai Marzola che collabora alla giornata e inoltre offrirà delle piantine che saranno vendute dal mercatino dei volontari per autofinanziamento che si terrà in giornata.

Il Global Care Day, Giornata di volontariato e solidarietà, è organizzato da oltre vent’anni in tutti i siti del mondo di LyondellBasell, e solo negli ultimi tre anni sono state offerte un totale di oltre 43.200 ore di lavoro da parte dei dipendenti che si impegnano volontariamente in giro nel Pianeta per realizzare progetti a favore delle comunità. Inoltre, LyondellBasell, in qualità di membro fondatore dell’Alliance to End Plastic Waste, ha abbracciato la missione di ridurre gli impatti ambientali e per questo motivo anche il Global Care Day è dedicato all’ambiente, con attività di pulizia, di miglioramento delle aree verdi e/o piantumazione alberi.

La missione dell’azienda è quella di essere un buon vicino, serio e responsabile e attraverso i suoi programmi di “Advancing our Communities” è impegnata concretamente nelle proprie comunità.

GLOBAL CARE DAY – SABATO 18 SETTEMBRE DALLE ORE 8.30 -12.30 VIALE KRASNODAR, 231-233

La giornata sarà organizzata nel rispetto delle regole anti Covid-19

INVITO AI GIORNALISTI

(Comunicazione a cura di LyondellBasell)

[700 anni Dante, alla biblioteca Ariostea le conferenze del prof. Granata e l’amore ‘dannato’ di Paolo e Francesca. Gulinelli: “Doveroso tributo a esperto internazionale. Continuano le iniziative dantesche”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d3fAa8e%26q%3dX%26p%3dW6ZAb%26t%3dY6fD%26R%3djPyM_twXw_57_wxUv_7C_twXw_4B2Ty.9wLp7h8eKrRpA.nQ_twXw_4BsLvE5Fg_NVzR_Xka4dEc_twXw_4BBgB-7sKk-0fKvA-fIn7-gFdHnLvAh8-cNnLuPj8-nA-hLpBjOgJ5B-fAq-MtKk-Dt7s8v7-j-IcItOg-0fKp7yL-fE-u8qHt-B-hNfKeAx0c-CzIkJjInE-iLxAwLuK-yOk8zQq-AxMgNyL-kJyBtJfWkKs8nA-hLpPnKw7sL-nA-nKkVn8vE1B-f7sQgOhEg.DyJ8c7fn%260%3drRuRhY.pAy%26Fu%3dW9a5f&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

700 ANNI DANTE, ALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA LE CONFERENZE DEL PROF. GRANATA E L’AMORE ‘DANNATO’ DI PAOLO E FRANCESCA. GULINELLI: “DOVEROSO TRIBUTO A ESPERTO INTERNAZIONALE. CONTINUANO LE INIZIATIVE DANTESCHE”. IL 22 NUOVA MOSTRA DEDICATA ALL’ILLUSTRATORE IGNOTO DELLA DIVINA COMMEDIA MANFREDO MANFREDINI

Ferrara, 15 set – Alla biblioteca Ariostea di Ferrara va in scena la discesa agli Inferi di Dante e le conferenze del professor Gardenio Granata ripercorrono il cammino del Divin Poeta nel secondo cerchio, superando le proteste di Minosse verso le “dolenti note” dei lussuriosi. Era dedicato alla drammatica vicenda amorosa di Paolo e Francesca il terzo degli appuntamenti che il docente, esperto dantista di livello internazionale, ha tenuto questo pomeriggio, con seguito di pubblico e dibattito finale.

Anche l’assessore Marco Gulinelli ha voluto omaggiare Granata: “Doveroso esserci – ha detto in apertura di conferenza – per manifestare vicinanza e stima nei confronti di uno dei più grandi esperti di Dante, e non solo. Da parte dell’Amministrazione c’è la piena volontà di valorizzare questi appuntamenti che, unitamente alla mostra in corso in Ariostea e all’imminente apertura della nuova mostra, in Comune – dedicata all’illustratore, fino ad oggi pressoché ‘ignoto’, Manfredo Manfredini e al mito di Dante nell’arte ferrarese tra ‘800 e ‘900 – arricchisce il quadro delle celebrazioni per la ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta”.

Granata ha illustrato, V canto della Commedia alla mano, il passaggio di Dante dal mondo del limbo all’incontro con Paolo e Francesca, amanti entrambi assassinati dal marito, Gianciotto Malatesta. “Entriamo nella cronaca nera del Medioevo – ha detto -. Non c’è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, scrive Dante. Ma per Francesca ricordarsi del tempo felice è come ammettere la propria colpa, quel tempo è infatti il tempo del suo ‘adulterio’ con Paolo”, innescato dalla lettura del racconto cortese dell’amore di Lancillotto. E questo genera la pietas di Dante, consapevole che la loro sarà una sofferenza eterna. Da questo cerchio si passerà poi a quello dei golosi. E ciò dimostra – per il docente – la “capacità periscopica” del Sommo Poeta “di passare emozionalmente da una dimensione all’altra pur mantenendo un livello altissimo di poesia”. Il viaggio dantesco alla biblioteca Ariostea continua fino al 7 marzo 2022, per 15 appuntamenti complessivi. Prossimo evento giovedì 30 settembre, alle 17, con la conferenza – sempre tenuta da Granata – dal titolo: “Per altezza d’ingegno, l’incomprensione laica del viaggio dantesco”.

INFORMAGIOVANI – Mercoledì 22 settembre alle 16.30 per conoscere tutte le opportunità del canale formativo regionale di livello post-secondario orientato alle professioni tecniche

[La Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna presenta online i nuovi corsi 2021/2023](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dFcTaKb%260%3dX%263%3dTOZNY%26C%3dYIcW%26R%3dwMHM_7tqw_H4_Fxhs_PC_7tqw_G9KTB.6FL3418rHAR38.7Q_7tqw_G9BL9BNFt_Koze_U4aGaXd_7tqw_G908-86IL14-DL1BHBrG70p-BHP-tF7Ix4-FL245Kp-IFB88BQp-HBIxG3-F-3NCSx-6CO8B-PgGTPgGV.6Q2E%262%3dJ0LJ0G.G3Q%26xL%3dOaIV8p4yX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Mercoledì 22 settembre alle 16.30 si terrà l’evento [online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3d9U8c%26o%3dR%26p%3dU4TAZ%26r%3dS6dB%26L%3djNwGu_LTtR_Wd_ISwS_Sh_LTtR_ViLud5Ng6.3FqG.xJ_tuVq_40z6dCq2t_LTtR_ViIgAlJv9u_ISwS_Sh1Q_X2c5d4DIazNbsvkXwPctTDXgsi%268%3dpLuPfS.p9w%260u%3dU7U5d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) di presentazione della nuova programmazione della Scuola Politecnica [ITS](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6gHXAf%26x%3dU%26s%3dXCWDc%261%3dV9gK%26O5f8m%3dmQ6Jx_OcwU_Zm_LVzb_Vk_OcwU_YrCyPqGnIu5wLy5lKm.Cy_OcwU_Yr%268%3drR5PhY.z9y%26F5%3dU9aEd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [- Istituti tecnici superiori](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dKhFUPg%26v%3dR%268%3dYATSd%26y%3dSNhI%26L2u9k%3d2R4GC_Patj_ak_Ik1Z_Sz_Patj_Zp0DQoD3Js2BMw21Lk.0D_Patj_Zp%265%3d7S3MwZ.x6D%26G3%3dRNbCa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) Emilia Romagna. Il seminario sarà condotto dal Teatro Educativo attraverso una divertente lezione spettacolo di orientamento durante la quale si parlerà delle sette Fondazioni ITS presenti nella nostra Regione e della nuova programmazione 2021/2023 dei corsi post diploma.

Gli ITS sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica e costituiscono un canale formativo di livello post secondario orientato alle professioni tecniche. Il forte legame con il sistema delle imprese li rende istituti formativi di riferimento del processo di sviluppo Impresa 4.0.

Il seminario on line è organizzato dalla Scuola Politecnica in collaborazione con gli uffici [Informagiovani di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBg6YGf%26l%3dV%26y%3dX1XJc%26o%3dWEg9%26P6l8a%3dsQtK4_OQxa_Za_MbzP_Wq_OQxa_YfR8T.iIqLrHlDiJ78nD.qB.iO_3xSu_CC%26d%3dH6Pv8C.KeO%26tP%3d1YEZ0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), Piacenza,Ravenna, Parma, Forlì, Bologna, Modena, Cesena e con il supporto di Anpal Servizi.

Questo il link per collegarsi: [https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_72jF0xtYRtGUVN9q3B4dRg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dBfNVGe%264%3dS%26y%3dWIUJb%267%3dTEfQ%26M%3dsPBH4_Niua_Ys_Jbyh_Tq_Niua_XxM4fJOp8.HGzI.CK_3wkr_CBE7mE633_Niua_XxJpC1K5A0_Jbyh_Tq3f_Y3l7sCFXb9Pqt5mmxYe9UMZvtr%260%3d5M4RuT.yAB%26A4%3dWLVDf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Dopo la registrazione, si riceverà un’e-mail di conferma sulla partecipazione al webinar

ITS Emilia Romagna: [https://itsemiliaromagna.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dKe8XPd%26n%3dU%268%3dV3WSa%26q%3dVNeA%26O5u6c%3d2OvJC_MSwj_Xc_LkxR_Vz_MSwj_WhCDNgG3Gk5BJo51Ic.CD_MSwj_Wh%268%3d7PuPwW.p9D%26Du%3dUNY5d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

AMBIENTE – Oggi nella residenza municipale. Balboni: “Avviato un percorso che conferma l’impegno dimostrato in questi due anni di mandato nelle attività di forestazione”

[Ferrara più verde nel 2030: firmato il protocollo che formalizza la collaborazione fra Amministrazione comunale e associazione Plant-for-the-Planet](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dOZAYTY%26q%3dV%26B%3dQ6XWV%26t%3dWRZD%26P%3d6JyK_FqXu_Q1_wvqp_7A_FqXu_P62RK.3wJB1h61ErPB5.nO_FqXu_P6sJH95D3_HVxn_RkYPXEc_FqXu_P6g606y1f2tI7.8yH0%264%3drPGLhW.B5y%26DG%3dQ9YQZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Potrà dare ulteriore slancio e forza all’attività di forestazione urbana e di progettazione del verde messa in campo negli ultimi due anni dall’Amministrazione comunale di Ferrara, al fine di contribuire a contrastare e combattere i drammatici effetti della crisi climatica che stiamo vivendo. E’ la firma del “Protocollo d’intesa tra Comune di Ferrara e associazione Plant-for-the-Planet” svoltosi in mattinata (16 settembre 2021) nella residenza municipale. Per siglare l’accordo sono intervenuti l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni e il presidente nazionale della onlus ambientalista Mario Trevisan.

Ferrara è così diventata il primo Comune italiano ad avere formalizzato una collaborazione con Plant-for-the-Planet, un’associazione attiva da molti anni in tutta la Penisola e impegnata a livello mondiale con un mandato delle Nazioni Unite. Grazie alla nuova ufficialità, un Comitato tecnico locale dell’associazione avvierà da ora uno studio di fattibilità (da presentare entro il prossimo anno), che convergerà poi in un vero e proprio progetto di riforestazione che prevede la messa a dimora entro il 2030 di decine di migliaia di alberi in uno spazio del territorio comunale ancora da individuare. Caratteristiche e modalità del percorso che sarà avviato da Plant-for-the-Planet saranno illustrate pubblicamente nei prossimi mesi alla cittadinaza e alle aziende, puntando in particolare al coinvolgimento dell’intera comunità.

Durante la presentazione in Municipio erano presenti anche le componenti del Comitato tecnico della onlus che opereranno direttamente sul territorio: Daniela Saltarin (direttore tecnico), Gloria Minarelli – Maria Antonietta Sileo (comparto tecnico scientifico).

——————————————————-

LA SCHEDA – Plant-for-the-Planet è un movimento mondiale nato nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo sulla crisi climatica che sta affliggendo il nostro pianeta e al contempo per mettere a dimora milioni di alberi al fine di mitigare gli effetti dell’attività umana sull’ambiente.

Ogni anno vengono emesse oltre 36 miliardi di tonnellate di CO2 in tutto il mondo come conseguenza delle attività antropiche e mostrano ben pochi segni di riduzione. Infatti, una ricerca pubblicata durante i colloqui sul clima delle Nazioni Unite del 2019 a Madrid (COP25) ha mostrato che le emissioni annue di anidride carbonica erano superiori del 4% rispetto al 2015, quando è stato firmato lo storico accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Per combattere questa desolante situazione, il 2 febbraio 2011, il giovane Felix Finkbeiner, fondatore di Plant-for-the-Planet, a soli 13 anni, ha dato il via alla campagna “One Trillion Tree”. Nel novembre dello stesso anno Plant-for-the-Planet ha ottenuto la gestione del programma “Billion Tree” avviata in Africa nel 1977 dal Green Belt Movemen, che da allora ha messo a dimora quasi 15 miliardi di alberi.

Sulla scia di questa campagna, nel 2020 al World Economy Forum a Davos-Kloster è stata lanciata la grande sfida della One Trillion Tree Initiative, chi pianterà più alberi entro il 2030?

Ed è nell’ambito di questo progetto internazionale che Daniela Saltarin, Direttrice di Plant-for-the-Planet Italia ODV, ha proposto alla città di Ferrara di diventare sede e partner per la realizzazione di un importante progetto di riforestazione secondo le linee definite dall’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico nato in seno alle Nazioni Unite).

“Scopo dell’intervento – spiega Daniela Saltarin di Plant-for-the-planet Italia ODV – è realizzare un progetto che rispetti i criteri di biodiversità, specificità territoriale, sostenibilità socio economica e permanenza delle nuove aree verdi, oltre a tracciare la via per l’obiettivo comune di proporre sul territorio attività di sensibilizzazione alla sostenibilità tramite pianificazione e realizzazione, in collaborazione con gli Istituti Scolastici locali, di strumenti di educazione allo Sviluppo Sostenibile, laboratori e seminari di divulgazione sui temi del cambiamento climatico, e la promozione di iniziative formative ed informative senza fine di lucro.”

Il Protocollo, firmato oggi dall’Assessore all’Ambiente Alessandro Balboni e da Mario Trevisan, Presidente di Plant-For-The-Planet Italia ODV, è volto a formalizzare la collaborazione fra l’Amministrazione ferrarese e l’associazione, anche con lo scopo di sostenere nella comunicazione e relazioni locali la ricerca dei fondi da parte dell’associazione Plant-for-the-Planet Italia ODV. I fondi raccolti serviranno a finanziare lo studio di fattibilità necessario alla redazione del progetto che mira a piantare un importante numero di alberi entro il 2030. L’obiettivo è quello di creare, in collaborazione con gli enti locali e col coinvolgimento delle imprese e dei privati, foreste planiziali a misura antropica, offrendo la prima risposta italiana alla sfida europea tracciabile e finanziabile attraverso la piattaforma internazionale One Trllion Tree, trilliontreecampaign.org piattaforma che l’UNEP ha creato per governi, aziende e tutta la società civile che vogliano dare supporto al decennio UN dedicato al Restauro degli Ecosistemi (2021-2030) e affidata per promozione e valorizzazione a Plant-for-the-Planet Foundation anche attraverso una app gratuita play.google.com/store/apps

“E’ una grande soddisfazione che un’organizzazione internazionale come Plant-For-The-Planet abbia scelto di proprio la città di Ferrara e la sua Amministrazione come partner proprio in virtù dell’impegno che abbiamo dimostrato nelle attività di forestazione e di cura del verde in questi due anni di mandato. – aggiunge l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – Ovviamente, piantare alberi è la missione di fondo, non la soluzione ultima: dobbiamo ridurre le emissioni, ripristinare la biodiversità e, soprattutto, abbiamo il dovere di continuare in attività di sensibilizzazione”.

AMBIENTE E ISTRUZIONE – Online il catalogo delle attività didattiche per tutte le classi. Aperte le iscrizioni

[A disposizione delle scuole ferraresi le proposte formative del Centro Idea per educare i più giovani alla sostenibilità](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2aGZ7Z%26w%3dW%26o%3dRBY0W%26z%3dX5aJ%26Q%3diK5L_srdv_42_3wTq_CB_srdv_378Sx.43Ko2n7dFxQo6.tP_srdv_37yKu0AEf_IbyQ_SqZ3YKe_srdv_37l-0jJ1Kt0AEpEp-0fCwA-t46Km6-qAsIlNfJt-Hf-G3KqF4Pf-7zNn25Ew6-oAm-4pJuIz-Ee6l-LfI-p0v4lNf-0-1Ev-8tKw2yE-bCw7b2l7-tF4PfEt8jCtPb.95Im%265%3dxQtMnX.o65%26Et%3dREZ4a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Dalla tutela della biodiversità ai cambiamenti climatici, dal contrasto allo spreco alimentare alla riduzione dei rifiuti. Tanti sono i temi ambientali al centro delle attività e dei laboratori proposti gratuitamente alle scuole del territorio dal Centro Idea del Comune di Ferrara, anche per questo nuovo anno scolastico. Il catalogo 2021/22 dell’offerta formativa, dal titolo ‘Educare alla sostenibilità’, è già consultabile online alla pagina [www.comune.fe.it/idea](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEgAUJf%26q%3dR%262%3dX6TMc%26t%3dSHgD%26L2o8f%3dvQyG_6xXq_G8_wrgw_77_6xXq_FC2NA.0tD9Kj.7s.Fy_IezU_StFi6o%26A%3drL7ShS.2By%2607%3dX9UGg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e da oggi sono aperte le iscrizioni per tutti gli istituti, dalle scuole d’infanzia fino alle secondarie di II grado.

L’elenco delle proposte è stato illustrato oggi in conferenza stampa dagli assessori comunali all’Ambiente Alessandro Balboni e alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak assieme alla coordinatrice del Centro Idea Elisabetta Martinelli.

“Il filo rosso del catalogo – ha spiegato l’assessore Balboni – è l’educazione alla sostenibilità declinata sulle emergenze attuali. Un’educazione che si rivolge a bambini e ragazzi, ma che poi a cascata arriva anche agli adulti a loro vicini, poiché sono spesso i più giovani i primi veicoli di una nuova sensibilità ambientale che nel contesto di crisi climatica che stiamo vivendo diventa imprescindibile e indispensabile per il futuro. Oltre alle tante attività per le diverse età, da svolgere in aula o sul campo, ritorna anche quest’anno – ricorda Balboni – ‘Kids go green’, iniziativa all’interno del progetto europeo Aibreak, che propone agli studenti un percorso didattico di mobilità sostenibile casa-scuola per incentivare il cambiamento di abitudini negli spostamenti” (v. scheda in allegato a fondo pagina).

“Il catalogo del Centro Idea – ha aggiunto l’assessore Dorata Kusiak – rappresenta un prezioso contributo all’offerta formativa delle scuole e offre ai bambini e ai ragazzi della nostra città l’opportunità di imparare divertendosi. È fondamentale realizzare percorsi educativi e didattici sulla sostenibilità, sensibilizzando i più giovani affinché diventino adulti attenti alle tematiche dell’ambiente e perché possa maturare in loro il valore del rispetto verso il mondo circostante”.

“Ognuna delle proposte formative del catalogo – ha precisato Elisabetta Martinelli – fa riferimento a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i laboratori possono essere di supporto alle attività scolastiche curricolari o più nello specifico all’insegnamento dell’educazione civica introdotto con la legge92/2019”.

LA SCHEDA a cura del Centro Idea del Comune di Ferrara

L’anno scolastico appena iniziato sarà ancora caratterizzato dalle norme e dagli accorgimenti adottati da ogni istituzione scolastica per una efficace azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid 19. Al tempo stesso l’azione didattica si articolerà in nuove forme e proposte educative in cui il personale docente e gli studenti si confronteranno per coniugare al meglio apprendimento e tutela della salute umana e ambientale.

In questo contesto il Centro IDEA propone anche quest’anno una serie di attività e laboratori che possono essere di supporto alle attività scolastiche curricolari, ma anche nello specifico, all’insegnamento dell’educazione civica introdotta a livello nazionale a partire dallo scorso anno scolastico. Le apposite linee guida ministeriali (Decreto 35 del 22/06/2020, ai sensi della L. 92/2019) prevedono azioni concrete di “educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e con la stessa Agenda 2030”.

Quest’anno le proposte inserite a catalogo sono accompagnate dai 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. Ogni laboratorio è infatti pensato per approfondire uno o più obiettivi specifici e potranno essere svolti in presenza, a distanza o negli spazi aperti della scuola (verificare queste possibilità nelle singole schede).

Educare alla sostenibilità oggi significa fornire alle generazioni più giovani gli strumenti per immaginare, formulare e contribuire a costruire nel presente, per il futuro, un mondo alternativo in cui la sostenibilità ambientale si intreccia strettamente a quella economica e sociale. I 17 Obiettivi proposti dall’Agenda 2030 hanno lo scopo di guidare sinergicamente le strategie volte allo sviluppo sostenibile, per non lasciare nessun campo indietro. Dalla salute umana al benessere ecosistemico, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tutela dei diritti fondamentali, l’educazione alla sostenibilità locale aiuta pertanto a lavorare sulle piccole azioni quotidiane che riescano ad avere una risonanza globale: trasformare il punto di vista e cambiare il mondo.

L’offerta formativa del Centro Idea vuole rappresentare un supporto alla didattica per permettere ai più giovani di conoscere il territorio, interrogarsi sui problemi attuali vicini e lontani e mettersi in gioco per cercare di risolverli in maniera creativa.

Come gli altri anni il Catalogo dell’Offerta Formativa 2021/2022 propone laboratori, incontri, visite nelle Aree di Riequilibrio Ecologico e altre attività offerte gratuitamente alle scuole di Ferrara. In particolare quest’anno sono stati inseriti alcuni laboratori sullo spreco alimentare e sulla tutela del territorio. Da evidenziare le collaborazioni con associazioni ed enti che accompagnano da anni le proposte educative del Centro Idea dove ritroviamo le attività proposte da FIAB, AMI Ferrara, Gruppo Micologico di Bondeno, Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione Terre Matildee, FIPSAS, senza dimenticare le collaborazioni interne al Comune con il Museo Civico di Storia Naturale, l’Ufficio Protezione Civile e la Polizia Municipale.

Presenti anche quest’anno le proposte didattiche del Progetto EcoLab rivolte alla Scuola Secondaria di secondo grado e i programmi educativi di ARPAE Ferrara e del Consorzio di Bonifica.

Così come per gli studenti, anche per gli insegnanti viene proposto un percorso di formazione specifico sul tema della conservazione della biodiversità volto al pensiero globale in funzione dell’azione locale a cura del Museo civico di Storia Naturale. Attraverso l’offerta formativa di quest’anno infatti emerge la necessità di comprendere la sostenibilità attraverso le sue mille sfaccettature, grazie al gioco, la riflessione e l’azione diretta e consapevole sul territorio.

Il catalogo è interamente disponibile on line alla pagina [www.comune.fe.it/idea](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLfSaQe%269%3dX%269%3dWNZTb%26B%3dYOfV%26R8v7x%3d3PGM_Cwpw_N7_Exnv_OC_Cwpw_MBJTH.9BJFJ2.Cz.EG_Olym_Y1E1Bv%260%3d0RDRzY.9AG%26FD%3dWQaNf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PROTEZIONE CIVILE – ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI N. 084/2021

[ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dNg0WSf%26p%3dT%26A%3dX5VVc%26s%3dUQgC%26N%3d5QxI_ExWs_P8_vtpw_69_ExWs_OC1PJ.0vHA8g4zLqNAB.mM_ExWs_OCrHGF4B2_OUvm_YjWOe5T_ExWs_OCeE94x8eBvMx-Dm49Ie-M2JtHE8pB.5QqE%261%3dJyLI06.G2Q%26mL%3dNa8VW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 084/2021

[Gli avvisi e le allerta dell’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia Romagna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d1aEZ6Z%26u%3dW%26n%3dR0Y9W%26x%3dX4aH%26Q%3dhK3Ls_IZyP_Tj_NQtY_Xf_IZyP_So7lCnNt2vAt6x.Ne8rKn6.nIiCr7-rFv7gEj.Et_IZyP_So_NQtY_X3Kj8-7a2j-dFv7n0%26m%3dIuJ592.EnP%26iJ%3d0Z4TI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 17 settembre 2021 alle 10 incontro pubblico in sala Agnelli

[La figura di Fanino Fanini ‘martire di fede e libertà’ in un convegno dell’Associazione Evangelica Cerbi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dKgDVPf%26t%3dS%268%3dX9USc%26w%3dTNgG%26M%3d2Q2H_Bxar_M8_zsmw_08_Bxar_LC5OG.0zG88k3wLuM8B.qL_Bxar_LCvGDF8Ay_OYuj_YnVLe9T_Bxar_LCt3-zFoMB8-lA-z8vA8L-n38FvA-78zL3Om-63-Cm6y-B-tAvBzLu-Fv-M8-0wFFBoF9-AmD681K90q3JFwFy-B438DmD30i-5yOjA.2Qu3u8iD%26x%3dJ3KF00.FyQ%26qK%3dKaBUT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Sarà dedicato alla figura diFanino Fanini (1520-1550) ‘martire di fede e libertà’ il convegno organizzato dall’Associazione Evangelica Cerbi di Ferrara per venerdì 17 settembre 2021 alle 10 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). All’incontro interverranno: Antonella Cagnolati, Pietro Bolognesi e Leonardo De Chirico.

L’appuntamento sarà seguito, alle 15, dall’inaugurazione della targa dedicata a Fanino Fanini in piazza Trento Trieste (Palazzo della Ragione) alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli (v. anche [CronacaComune del 14 settembre 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dIcBbNb%26r%3dY%266%3dT7aQY%26u%3dZLcE%26S%3dzMzN_0tYx_K4_xyks_8D_0tYx_J93UE.6xM64i9uHsS68.oR_0tYx_J9tMBB6Gw_KW1h_UlbJZDg_0tYx_J9g-D9s4gwKx904-1Ls-0oM0GgRs-Bt-P16uPvH-jG-x4tG6H-l96BtG-54xR1Kk-B1-9kBw-8-rGt8xRs.AzK4%267%3dsSAOiZ.68z%26GA%3dT0bKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt))

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Ferrara è la città in cui la breve e travagliata esistenza di Fanino Fanini incontra il martirio per aver esercitato la libertà di professare la fede secondo coscienza. I cittadini di Ferrara sono invitati a un evento dal significato storico e culturale di alto profilo. Infatti, la libertà religiosa e di coscienza testimoniata da Fanino Fanini è oggi un patrimonio irrinunciabile da salvaguardare e da valorizzare per tutti.

► In questa fase, per l’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (con capienza ridotta a 36 posti) è richiesto il rispetto di alcune prescrizioni previste dai protocolli anti Covid. In particolare, sarà necessario: esibire il Green Pass, indossare la mascherina, sanificare le mani all’ingresso e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite ter­mo scanner.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d9eIXDd%26y%3dU%26v%3dVDWGa%262%3dVBeL%26O5i6n%3dpO7J_zvft_A6_5uau_E0_zvft_0AnLkCv6q7yCw.82G3Ir.0m.D7%268%3duP6PkW.192%26D6%3dUBYFd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ESTATE BAMBINI 2021 – La seconda parte della rassegna in programma dal 15 settembre al 5 ottobre – ANNULLATO per maltempo lo spettacolo del 16 settembre a Quartesana

[EstateBambini 2021 nelle Frazioni: nuove opportunità di incontro e svago per le famiglie del territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEg8UJf%26n%3dR%262%3dX3TMc%26q%3dSHgA%26L%3dvQvG_6xUq_G8_trgw_47_6xUq_FCyNA.0tF28e2qLoL2B.kK_6xUq_FCpF8F20s_OStd_YhUFd0T_6xUq_FCgJ82o8c8v6p8o3wKk-SNY3-EsIn6-tOcQwLp0.vQoC%26r%3dJwJ004.EsQ%26kJ%3dEa6TN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

AGGIORNAMENTO del 16 settembre 2021 ore 12,45:

A causa del maltempo lo spettacolo all’aperto di oggi, 16 settembre 2021, “Gaspare il Terribile” previsto dalle 16 alle 18 alla scuola dell’Infanzia Carlo Collodi, in via Rabbiosa 107 a Quartesana E’ ANNULLATO.

Il prossimo appuntamento a libero accesso è il 20 settembre 2021 dalle 17 alle 19 con l’evento speciale al Centro per le Famiglie “Isola del Tesoro” in piazza XXIV Maggio a Ferrara per l’inaugurazione della biblioteca con la narrazione animata della storia “Gli gnomi e la nuvola”, per bambini da 3 anni in su.

———–

Conclusa con grande entusiasmo per piccoli e grandi la prima parte dell’edizione 2021 di Estate Bambini, svoltasi nella città di Ferrara, il 15 settembre inizia la seconda parte, novità di quest’anno, che sarà diffusa tra le frazioni e si protrarrà fino a inizio ottobre.

Per essere ancora più vicino a bambini e famiglie, l’Amministrazione Comunale, assieme al Consorzio RES (Riunite Esperienze Sociali) che cura l’organizzazione, ha infatti voluto fortemente estendere l’iniziativa nel tempo e nello spazio.

I dettagli del programma di “EstateBambini 2021 nelle Frazioni” è stato illistrato in occasione di una conferenza stampa svoltasi martedì 14 settembre 2021 nella sede del Consorzio Wunderkammer in via Darsena alla presenza di Dorota Kusiak (assessore comunale alla Pubblica Istruzione), Donatella Mauro (dirigente U.O. Servizi Scolastici), Cinzia Guandalini (Responsabile Servizi per l’Infanzia e la Famiglia, Sabrina Scida (vicepresidente del Consorzio RES – Riunite Esperienze Sociali), Luciano Giuriola (referente dell’associazione CIRCI – Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia) e Antonella Antonellini (cooperativa Le Pagine).

“Con l’edizione 2021 – ha affermato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Politiche Familiari Dorota Kusiak – abbiamo voluto dare una nuova formula alla storica manifestazione che ogni anno regala alla cittadinanza momenti di festa e di scoperta. L’Estate Bambini 2021 è un vero e proprio viaggio, tra chiostri, piazze e cortili di tutta la Ferrara. Pensiamo che sia giunto il momento perche Estate Bambini inizi a viaggiare nel territorio insieme ai bambini e alle famiglie, arrivando a fargli visita nel loro paese e nelle loro scuole; è una novità che non solo arricchisce l’Estate Bambini in termini di tempo e di luoghi in cui si realizza l’evento, estendendosi oltre ai confini del centro storico, ma offre l’opportunità di vivere e di scoprire in compagnia della BiblioApe e grazie alle numerose proposte ludiche e culturali, anche le ricchezze e le bellezze delle nostre frazioni.”

“In un anno in cui la fruizione delle iniziative previste da Estate Bambini è stata fortemente limitata dalle misure di sicurezza anti Covid, siamo felici di aver comunque potuto arricchire il programma con un’offerta del tutto nuova, che non vediamo l’ora di portare in giro nel territorio: la nostra Biblioape, che abbiamo pensato per far sognare e divertire i nostri bimbi” ha spiegato Sabrina Scida, vicepresidente del Consorzio RES.

[] Le frazioni interessate sono San Martino e Fossanova San Marco il 15, 22 e 29 settembre, Quartesana il 16 e 21 settembre, Porotto il 23 e 30 settembre e il 5 ottobre, Barco il 27 e 28 settembre e il 4 ottobre. A questi si aggiunge un ulteriore appuntamento speciale il 20 settembre presso il Centro per le Famiglie “Isola del Tesoro” a Ferrara per l’inaugurazione della biblioteca.

In tutto 12 nuovi incontri, che saranno in parte riservati agli alunni delle scuole ed in parte ad accesso gratuito e libero per le famiglie, fino ad esaurimento posti.

La formula di Estate Bambini nelle frazioni è stata ideata attorno alla Biblioape, un’apecar che si sposterà tra i luoghi della manifestazione portando in giro una piccola biblioteca con libri per bambini e ragazzi, accompagnata da narrazioni e letture animate per bambini da 3 anni in su, curate da associazione CIRCI (Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia) e cooperativa Le Pagine, con la sua ‘raccontastorie’ Antonella Antonellini.

Per partecipare alle attività libere, non è necessaria prenotazione, ma si chiede di presentarsi 15 minuti prima dell’orario di avvio. Si potrà accedere alla manifestazione fino a raggiungimento della capienza massima prevista, pari a 40 posti. In caso di maltempo, le attività vengono annullate.

Per partecipare alle attività di Estate Bambini si richiede di attenersi ad alcune semplici regole per garantire la sicurezza e la buona riuscita degli eventi.

Alle attività aperte alle famiglie, i bambini possono accedere solo accompagnati da almeno un adulto.

Tutte le persone sopra i 12 anni possono accedere ai luoghi della manifestazione solo se in possesso di Green Pass.

L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i maggiori di 6 anni e qualora negli spazi aperti non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 metro.

All’accesso, oltre a presentare Green Pass, va consegnato il modulo di corresponsabilità che verrà messo a disposizione sul sito [www.estatebambini.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBb6YGa%26l%3dV%26y%3dS1XJX%26o%3dWEb9%26P6l3a%3dsLtK_3sSu_D3_rvdr_2A_3sSu_C8wR8.7sOlLe7lEbDyA.iO_3sSu_C8%26d%3dH6Kv8C.FeO%26tK%3d1YEU0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o nel luogo dell’evento.

Il programma completo è disponibile sul sito [www.estatebambini.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dEaGYJZ%26w%3dV%262%3dRBXMW%26z%3dWHaJ%26P6o2l%3dvK5K_6rdu_G2_3vgq_CA_6rdu_F78RA.64OoKp7oDmD20.tO_6rdu_F7%26o%3dH9J78F.EpO%26wJ%3dBYHTK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

[Cinema, a Ferrara apre la mostra permanente di Florestano Vancini](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dJbIZOa%26y%3dW%267%3dSDYRX%262%3dXMbL%26Q%3d1L7L_Asfv_L3_5wlr_EB_Asfv_K80SF.55K73p7vGzQ77.vP_Asfv_K81KCACEx_Jdyi_TsZKZDY_Asfv_K8pE77t3n7z7-t-8rNA357-tH5A-53-zKBL57-975ItFrJC7-qE-yD2NxK777G-9775vJ2.07I5%266%3dzQBNpX.777%26EB%3dSGZLb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

IL 18 SETTEMBRE VERRÀ INAUGURATA A FERRARA LA PRIMA MOSTRA PERMANENTE DEDICATA ALL’ARTE NEI MANIFESTI DEL CINEMA DI FLORESTANO VANCINI. LA FIGLIA: “LA SCUOLA CHE OGGI PORTA IL SUO NOME SAREBBE STATO IL SUO MAGGIOR DESIDERIO”. CURATORE SARÀ LUCA SIANO. MURONI: “UN PATRIMONIO DISPERSO CHE TORNA A CASA”. ASSESSORE GULINELLI: “FERRARA SEMPRE PIÙ UNA DELLE CAPITALI DELLA SETTIMA ARTE, TRA TRADIZIONE E NUOVE GENERAZIONI”. SIANO “UNA MOSTRA DI ALTISSIMA QUALITA'”. PARTECIPANO ANCHE CNA E ISCO

Ferrara, 16 set – “Vancini manifesto. L’Arte nei manifesti del Cinema di Florestano Vancini”. Apre a Ferrara la prima mostra permanente dedicata al cinema ferrarese e a uno dei suoi massimi rappresentanti: Florestano Vancini.

“L’apertura della nuova esposizione è prevista per sabato 18 settembre, alle 18, a spazio Grisù (via Poledrelli 21), “che insieme a noi promuoverà la mostra e che ringrazio per la grande disponibilità”, spiega Stefano Muroni, presidente del progetto ‘Ferrara La Città del Cinema’, la filiera creativa che, dalle scuole di formazione alle esperienze lavorative, offre opportunità sul territorio per centinaia di potenziali attori, registi e produttori.

L’iniziativa di una mostra con manifesti, cimeli, testimonianze storiche di pregio è piaciuta anche alla Regione Emilia-Romagna che ha selezionato la proposta di Muroni nell’ambito del Bando regionale sulla memoria, dedicato alle figure che “hanno segnato la storia del territorio emiliano-romagnolo del ‘900, di cui va conservata la memoria storica e garantita la sua trasmissione alle nuove generazioni, oltre a sostenere una ricerca storica approfondita e aggiornata”. A tal fine la Regione ha finanziato il progetto con 20.200 euro circa, la maggior cifra tra quelle stanziate. A questa somma si uniscono i contributi previsti dall’Amministrazione comunale, da Cna e dall’Istituto di Storia Contemporanea.

Curatore della mostra permanente sarà Luca Siano, uno dei massimi esperti a livello nazionale di pittori del cinema nonché direttore dell’Archivio Sandro Simeoni.

“Si tratta – spiega Muroni – della prima mostra di questo tipo mai realizzata in città. È grandissima la soddisfazione per il risultato ottenuto, premiato dalla Regione, che sosterrà concretamente questa iniziativa della memoria, dedicata a un grande del cinema ferrarese e italiano. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa: abbiamo riportato a casa un patrimonio disperso che rischiava di scomparire per sempre”. Un ringraziamento particolare Muroni lo esprime alla famiglia Vancini e in particolare alla figlia del grande regista, Gloria – presidente onoraria della scuola d’Arte cinematografica Florestano Vancini – “per esserci sempre al fianco nei progetti che stiamo portando avanti dedicati al padre”. Ringraziamenti arrivano anche dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli: “Questa mostra è un nuovo e importante contributo al cinema ferrarese. Cinema – sottolinea – che ha fatto la storia e che, con la filiera creativa che stiamo portando avanti insieme a Muroni – oggi consente di offrire a tanti ragazzi opportunità formative, occupazionali in questo campo. Puntiamo a fare di Ferrara una delle capitali del cinema, riscoprendo una tradizione gloriosa e trasmettendola alle nuove generazioni”.

“Sono molto felice e commossa per questa iniziativa, che coinvolge amici come Marco Gulinelli e Stefano Muroni – afferma Gloria Vancini -. Sono sicura che mio padre sarebbe stato molto contento di questa mostra permanente a lui dedicata: nell’ambito della sua attività aveva infatti una cura speciale anche per le locandine, che erano parte integrante del suo lavoro cinematografico. E’ per noi un riconoscimento importante. Il progetto ‘Ferrara la città del cinema’ rispecchia la visione di Florestano, fortemente attento alla formazione dei giovani, tanto che rispondeva sempre presente agli inviti nelle scuole e nelle università, per tenere lezioni e confrontarsi con loro. La storia era per lui un elemento fondamentale e la sua attività era innanzitutto rivolta ai ragazzi. La scuola che oggi porta il suo nome sarebbe stata il suo desiderio maggiore”.

“Abbiamo raccolto ed archiviato – afferma Luca Siano, curatore della mostra – il maggior numero di locandine, fotobuste, soggettoni e manifesti riguardanti tutta l’opera cinematografica del grande regista estense, compreso un rarissimo bozzetto originale disegnato da Ermanno Iaia per il corredo pubblicitario de “La banda Casaroli” del 1962. Nasce così la prima mostra permanente dedicata a Florestano Vancini, il quale si manifesta tra le pareti di questo spazio attraverso le opere degli artisti che più hanno contribuito a diffondere il suo cinema. Simeoni, Iaia, Brini, Ferrini, Casaro, sono alcuni dei nomi di questi pittori che con la loro arte hanno fatto da tramite tra l’autore ed il suo pubblico, cogliendo l’essenza di quei film e cristallizzandola in una singola immagine dipinta”.

(Ferrara Rinasce)

MUSEO DI STORIA NATURALE – Il 24 settembre 2021 dalle 19,30 appuntamento in via Marino Carletti 110 a Copparo

[Bioblitz serale nel parco di Villa Bighi a Copparo per osservare da vicino la natura delle aree urbane](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d9dJTDc%26z%3dQ%26v%3dUESGZ%263%3dRBdM%26K%3dpN8F_zugp_A5_6qat_F6_zugp_00AM5.76Ev5q1kI1Kv9.wJ_zugp_002E2CD9m_LesX_VtT0bEU_zugp_00p9w6z92T-75z5z5-v9z-FiLqE-lC-09tFo-2qAv9-i-73Fx56E-x96-E1MsH4565-l5-09kC2E-t5-212O61-l9zBm-565m-O62iHs.821i5oGz%264%3duO7LkV.252%26C7%3dQBXGZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

>> Comunicato in sostituzione di quello pubblicato il 15 settembre 2021. Il programma aggiornato prevede un unico appuntamento venerdì 24 settembre 2021 (annullato l’appuntamento del 18 settembre, precedentemente annunciato, per indisposizione del relatore)

Il 24 settembre 2021 sarà la giornata per la ricerca scientifica a livello europeo. In quella data si celebrerà la Notte Europea dei Ricercatori e si terrà il primo BioBlitz continentale per la raccolta di osservazioni naturalistiche tramite il social network iNaturalist (www.inaturalist.org).

Per l’occasione, il Centro studi Dante Bighi e il Museo di Storia Naturale di Ferrara, organizzano un appuntamento serale alla scoperta della vita selvatica notturna nel Parco di Villa Bighi a Copparo. Chiunque, di qualsiasi età, potrà entrare in contatto con i progetti e i metodi della ricerca naturalistica, indossare abiti da scienziato e contribuire alla mappatura e allo studio della biodiversità. I dati raccolti, grazie all’uso di una app sul proprio smartphone, saranno poi riversati su piattaforma mondiale e diverranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità.

Tutti potranno partecipare in forma libera e gratuita venendo accompagnati nelle esplorazioni da esperti naturalisti.

Il Bioblitz si condurrà a Villa Bighi, in via Marino Carletti 110 a Copparo, in un’unica sessione: la sera di venerdì 24 settembre, con ritrovo nel parco alle 19,30, per aperitivo di benvenuto, breve introduzione e istruzioni per la ricerca e alle 20,30 l’avvio della sessione di lavoro e la mappatura.

Iscrizioni sul posto o con piattaforma Eventbrite.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

[Al via il Gran Premio Nuvolari: domenica 250 equipaggi a Ferrara. prova di regolarità in piazza ariostea](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dIhRaNg%268%3dX%266%3dYMZQd%26A%3dYLhU%26R%3dzRFM_0yow_K9_Dxkx_NC_0yow_JDITE.ADL69y8uM9R6C.5Q_0yow_JD0LBGLFw_Pmzh_Z2aJfMa_0yow_JDwI-1J-3OsL-BOwK5L-6SHL49DF-vM9B6Gy8-JcV-B9S5MsE3F-xCDOsPw-M0MH8-vG-DByM880GF8-8GwWH9-wO1MEQw9.4Q5J%26z%3dJCQH8s9w0J.L1Q%261Q%3dMaLaV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

AL VIA IL GRAN PREMIO NUVOLARI: DOMENICA 250 EQUIPAGGI DI AUTO STORICHE A FERRARA. PROVA DI REGOLARITÀ IN PIAZZA ARIOSTEA

Ferrara, 16 set – Da Mantova a Mantova – territorio natale di Tazio Nuvolari – attraverso “mille chilometri tra le bellezze d’Italia”, tra cui quelle ferraresi. Anche quest’anno infatti il Gran Premio Nuvolari – in partenza oggi – toccherà Ferrara, con 250 auto storiche (antecedenti il 1970) e altrettanti equipaggi. L’appuntamento ferrarese con la celeberrima manifestazione – la seconda più importante a livello europeo dopo la Mille Miglia – è domenica 19 settembre, alla mattina (orario previsto: dalle 11 alle 13 circa). Teatro cittadino della ‘sfilata’ delle auto storiche sarà piazza Ariostea, dove è prevista una prova di regolarità nel ‘circuito’ ad anello che cinge la colonna del poeta. La manifestazione è promossa dalla Scuderia Mantova Corse, in collaborazione con il Club Officina Ferrarese del Motorismo storico. Il Comune di Ferrara garantisce il proprio supporto organizzativo e logistico, oltre che il proprio patrocinio.

“Il Gran Premio Nuvolari, giunto alla sua 31esima edizione, rappresenta sempre un momento speciale, oltre che una vetrina e un’occasione straordinarie per la città, e consolida, di anno in anno, la nostra collaborazione organizzativa – dice Riccardo Zavatti di Officina Ferrarese -. I percorsi cambiano di edizione in edizione ma Ferrara rimane un punto fisso, per la sua bellezza e in forza di questo rapporto di lungo corso con i promotori e gli organizzatori”. Un grazie a tutti i partner organizzativi e, in particolare, a Zavatti giunge anche da Matteo Fornasini, assessore al Turismo: “L’arrivo in città di questi capolavori su quattro ruote ci riporta indietro nel tempo e, negli scenari ferraresi, compone un quadro suggestivo e di grande richiamo – dice -. Lo scorso fine settimana al Castello, sempre con la grande collaborazione di Officina Ferrarese, abbiamo assistito alle partenze e agli arrivi della ‘Valli e Nebbie’, domenica torneremo a godere del fascino di una manifestazione storica e che ha anche una valenza promozionale e turistica di alto livello e profilo. Siamo felici di confermare anche quest’anno la nostra collaborazione organizzativa e di offrire il nostro contributo all’ottima riuscita della manifestazione”.

Domenica equipaggi e auto giungeranno in città attraversando, prima, il territorio di Argenta, quindi per le frazioni di Ospital Monacale, San Nicolò poi nel territorio del Comune di Ferrara per Monestirolo, Gaibana, Gaibanella. Davanti allo stabilimento Berluti è previsto un controllo orario, prima della ripartenza per piazza Ariostea. Effettuata la prova a cronometro nel circuito della piazza, le vetture continueranno per Bondeno. In serata saranno di nuovo a Mantova per celebrare l’arrivo dell’edizione 2021.

(Ferrara Rinasce)

MOBILITA’ – Venerdì 17 settembre 2021 ore 12 in piazza Municipale presentazione del servizio noleggio bici elettriche. Interverrà il vicesindaco Lodi. Giornalisti e fotografi sono invitati

[Settimana europea della mobilità ‘Muoviti sostenibile…e in salute’. Tutti gli appuntamenti del comune di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dJeEUOd%26u%3dR%267%3dV0TRa%26x%3dSMeH%26L%3d1O3G_Avbq_L6_1rlu_A7_Avbq_KA6NF.81F76l2vJvL70.rK_Avbq_KAwFCD90x_MZti_WoUKc0W_Avbq_KA26C2t6jOrDtIj-6DMxGx6-m65Gj-D87rC2Oj-DDJ50CD-2FBOnE27rCx0-rE-B6uLC0.qK6G%26m%3dDDN54K.InK%262N%3d0UMXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-09-2021

Il 2021 è un anno speciale per l’evento che ormai accomuna milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni sulla strada verso una mobilità sempre più sostenibile: la Settimana Europea della Mobilità, infatti, festeggia i suoi primi 20 anni. L’anno in corso, tuttavia, rappresenta per tutti un anno di speranza di un’uscita immediata da una crisi che ha sconvolto le nostre abitudini e le nostre città. A tal fine, pertanto, questa edizione della Settimana Europea della Mobilità è incentrata sulla sicurezza e sulla salubrità delle scelte di mobilità sostenibile e a tal fine è stato scelto lo slogan “Muoviti sostenibile…e in salute”.

I cittadini europei sono incoraggiati a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e a mostrare considerazione per l’ambiente e la salute degli altri nella scelta tra le differenti modalità di trasporto. La scelta dello slogan “Muoviti sostenibile…e in salute” rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare durante la pandemia di COVID-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti da questa crisi sanitaria senza precedenti. Le città e le amministrazioni locali hanno messo in campo risposte creative e senza precedenti alla pandemia e la Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze iniziate lo scorso anno, come l’aumento della mobilità attiva e l’uso della mobilità a basse o zero emissioni. (*)

Anche il Comune di Ferrara aderisce alla Settimana Europea della Mobilità e supporta le iniziative e gli eventi organizzati da enti e associazioni. Questo il calendario delle iniziative:

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021

– Bike to work – Piazza Municipale Dalle ore 9.30 alle 16.00

Punto Bici si mette in piazza “uno sciame di bandierine”

A cura di Comune di Ferrara – Fiab Ferrara- Amici della bicicletta

Il progetto Bike to Work, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Comune di Ferrara e la Regione Emilia Romagna, promotrice e finanziatrice dell’iniziativa, si colloca nell’ambito delle iniziative di mobilità sostenibile messe in campo per fronteggiare le sfide dell’emergenza Covid e vuole promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro prevedendo un incentivo economico ai dipendenti delle aziende pubbliche o private del Comune di Ferrara.

Per quantificare i chilometri percorsi, con la bicicletta tradizionale o a pedalata assistita, e quindi l’incentivo erogabile, ogni dipendente deve attivare sul proprio smartphone l’app gratuita Ferrara Play&Go, indicata dall’Amministrazione comunale. L’app verifica il tragitto, il mezzo utilizzato e le distanze percorse dall’abitazione (o dal nodo di interscambio modale) fino alla sede di lavoro.

La soluzione Play&Go Aziende è sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler nel contesto del progetto AIR BREAK finanziato dall’iniziativa europea Urban Innovative Actions e coordinato dal Comune di Ferrara con una serie di partner.

Oltre all’app per i dipendenti, Play&Go Aziende fornisce anche una console web riservata ai mobility manager delle aziende aderenti, per la visualizzazione delle informazioni relative ai dipendenti partecipanti (viaggi/km validi). Tutti i dipendenti appartenenti alle aziende che hanno aderito alla manifestazione di interesse possono ancora aderire, se ancora non lo avessero fatto, fino al 15 ottobre 2021. Per chi avesse già aderito, può continuare a pedalare e ad accumulare incentivi fino a quella data. Alla data del 9 settembre hanno aderito 55 aziende, tra le quali il Comune di Ferrara, per un totale di 396 dipendenti e di 15.918 viaggi in bici validati, pari a 63.979 km totali, corrispondenti a 17,2 T di CO2 risparmiata. E’ previsto un nuovo finanziamento da parte della Regione e l’Amministrazione comunale sta valutando le modalità di partecipazione per riaprire le adesioni anche a nuove aziende.

—————————————————————

Presentazione E-Bikes in Piazza Municipale (dalle ore 12.00 alle 19.00)

Lo stesso 17 settembre, a partire dalle ore 12, le ditte Dott ed Helbiz società che hanno attualmente in gestione il noleggio in sharing dei monopattini in città, presenteranno le nuove biciclette elettriche che saranno presto sulle strade di Ferrara insieme ai monopattini per dare un’alternativa sostenibile, agile e conveniente per i piccoli spostamenti urbani. Le e-bikes saranno disponibili sulla stessa vasta area urbana e pienamente integrate nel servizio di monopattini già presente

Alla presentazione di venerdì parteciperà il vicesindaco di Ferrara Nicola Lodi (ore 12.15).

Giornalisti, fotografi e operatori video sono invitati.

————————————————————————————-

“Muoviti sostenibile e … in salute”

Incontriamoci tra attori & managers della mobilità

Ore 17.00 – 19.00

Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi

10 Via Castelnuovo 44121 Ferrara

Organizzato nell’ambito del progetto “Air-Break Ferrara”

SABATO 18 SETTEMBRE 2021

Presentazione del Biciplan Tresignana

• Ore 10.30/12.30 – Biblioteca di Tresigallo Presentazione del Biciplan, piano della mobilità attiva di Tresignana (interventi dei tecnici, FIAB)

• ore 15:30 – Inizio sbiciclata letteraria con Teresa Fregola e Nicola Canale da Tresigallo a Formignana lungo il tracciato della futura ciclabile; arrivo a Formignana con premiazione dei lettori e presentazione del progetto della nuova ciclabile e del cantiere della ciclabile Valpagliaro-Tresigallo.

A cura di Fiab Ferrara – Amici della bicicletta

domenica 19 settembre 2021

20 anni Destra Po sulla ciclabile del Grande Fiume in bicicletta e battello

Giornata dedicata al ventennale della ciclovia Destra Po che accompagna il fiume nei suoi ultimi 100 chilometri, fino al mare.

(*) – Fonte: [Ministero della transizione ecologica](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dDfHUIe%26x%3dR%261%3dWCTLb%261%3dSGfK%26L%3duP6G6_Nctc_Ym_Idyb_Ss_Nctc_XrN0S.y07A.sF9.E6_Idyb_SsLm8vJm_Idyb_SsOqK7Ey217-qL5K26n-0qC2n7my7-yFoEx077-DaEW%26p%3dD8O84E.JqK%26vO%3dCUGYL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet [www.mobilityweek.eu](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d7gPWBf%266%3dT%26t%3dXKVEc%269%3dU0gS%26N4g8u%3dnQDI_xxms_98_BtYw_L9_xxms_8CGP3.J95oI3M5Ty8q.BE%267%3dsRCOiY.88z%26FC%3dT0aMc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) – Ad oggi si sono iscritti 50 paesi europei per un totale di 2741 città.

🔊 Listen to this