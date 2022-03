(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=K7%3dFvK8Q_trkx_52_0yUq_JD_trkx_47shhUxg.gDsGnJ8.AqD_0yUq_JDh_Ii1R_SxPpC.sQrO_0yUq_JD_trkx_57xKj_Ii1R_TvPxTDcd_Ii1R_TsGo_Ii1R_TvL74y_PSth_ac_Ii1R_TvTq__LI–h_trkx_4WF_PSth_afGD_PSth_Z8._Ii1R_TvF-6a8_PSth_ac6yc_trkx_4WF_PSth_afG8_PSth_Z8Q_0yUq_JD6_Ii1R_Ts-_PSth_Z8O_0yUq_KBrM_0yUq_JdlWx00V7Y_trkx_52QJ_trkx_556__Su2s9coUtO%264%3dIh8UNg%26f%3dDCQx4J.LgK%261Q%3d3VQc3%26C%3dI%26L%3d3SMg7%26F%3dJbBZ%26B%3de9TNb4XIY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 16 marzo 2022

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 18 marzo 2022 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Tre modi poetici di evocare la morte di Pasolini’ ricordati da Monica Longobardi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dKcHaPb%26x%3dX%268%3dTDbSX%261%3dYNcK%26R%3d2M6M_Btew_M4_4xms_DC_Btew_L99TG.64L84o8wHyR88.uQ_Btew_L9zLDBBFy_Kczj_UraNYDe_Btew_L96Oy-F1A3-I1BDBoF-xB-qS96mOy-Em-J9K6B-xB-28CHxF8B-4FwH4AuMu-Au-F1K36m-I9GsLv44A3.A6J6%267%3dyRCOoY.886%26FC%3dTGfO8u4mT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Monica Longobardi ne ricorderà la figura con una conferenza dal titolo ‘Ecce homo: tre modi poetici di evocare la morte di Pasolini’ venerdì 18 marzo 2022 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). L’incontro, che potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dNcMXSb%263%3dU%26A%3dTIYVX%266%3dVQcP%26O%3d5MAJF_Khwm_Vr_Lnvg_V3_Khwm_UwQJP.FIHMB62.66G_Etjt_O9tBxG599_Khwm_UwyZT_rB7gXvgVdAdWLtKL5x4rPdY0%26u%3dGHLC7O.GvN%266L%3dHYVXH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)), è a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Tre grandi poeti, ognuno nel suo dialetto, raffigurano il cadavere di Pasolini ricorrendo allo strazio di animali che appartengono al paesaggio delle loro vite. Voci periferiche, ma sorprendentemente toccanti, che evocano un evento drammatico e cruciale per il Novecento, senza grida o proclami. Oggi, un modo intimo di celebrare il centenario pasoliniano (Pasolini che tanto amò le piccole patrie romanze e che edificò la sua friulana), continuando a parlare di poesia e di dialetti.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli è consentito con Green pass “rafforzato” e mascherina FFP2.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dFZFUKY%26v%3dR%263%3dQBVNU%26y%3dSIZI%26L2p1k%3dwJ4G_7qcq_H1_2rhp_B7_7qcq_G6kIr8s3x2v04.3yD0Do.7t.94%265%3d2K3MrR.x69%2693%3dRJYER&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Sabato 19 marzo 2022 alle 10,30 conferenza nella sala auditorium (via Grosoli 42 Barco – Ferrara). Ingresso libero

[‘Gli anni friulani di Pasolini’ ripercorsi da Gianfranco Ellero](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d2dOZ7c%265%3dW%26o%3dUKa0Y%268%3dX5dR%26Q%3diNCL_sulv_45_AwTt_KB_sulv_30FSx.7AKo5v7dI6Qo9.2P_sulv_307KuCIEf_LjyQ_VyZ5ZLf_sulv_30zHj7b5t-57Jj-0AEvFtJj-82-LbM8HjH2-NjJxNdIAOj-8t-Cj57Bs579p-95HfL8.DuG5%260%3dnOBRdV.7Au%26CB%3dW6cNW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini la biblioteca comunale Bassani di Ferrara ne celebra la figura, ricordandone in particolare ‘gli anni friulani’ di apprendistato poetico, con una conferenza dello storico e saggista Gianfranco Ellero. L’appuntamento è per sabato 19 marzo 2022 alle 10,30 nella sala auditorium di via G. Grosoli 42 (Barco) Ferrara.

L’incontro è a ingresso libero (con Green pass ‘rafforzato’ e mascherina Ffp2).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Pasolini rappresenta ancora oggi un punto fermo della cultura italiana e internazionale, grazie alla sua capacità di leggere e anticipare le trasformazioni della società contemporanea che ne fanno un autore tuttora originale e di grande attualità.

Gli anni friulani del Poeta sono fondamentali perché è lui stesso a dirci che qui scoprì le “piccole patrie romanze”, oasi linguistiche e antropologiche.

L’attività di Pasolini nel Friuli degli anni Quaranta fu intensa, multidirezionale, frenetica: per darne una rappresentazione, possiamo seguirne l’iter, dalla ricerca sul campo alla sperimentazione letteraria e musicale, sul filo della villotta, “forse il fiore più straordinario della poesia popolare italiana”. E come non ricordare che, maestro davvero eccezionale, iniziava i suoi giovani alunni alla scrittura poetica sfruttando la musicalità e il ritmo della loro piccola lingua materna di tradizione orale e quindi ancora vergine?

L’attività del Poeta in friulano, filologo, etnografo, critico letterario e artistico, organizzatore culturale, insegnante, autonomista, polemista, ruotava intorno e accanto alla Società Filologica Friulana, con la quale intrattenne un rapporto passionale: inizialmente di intenso amore, in seguito di delusione, ma sempre di rispetto. Poi, scrisse Franco Brevini, a Roma e altrove, trascorse la vita a ricordare il Friuli.

Gianfranco Ellero, docente, storico, saggista, conferenziere, pubblicista.

Nato a Fraforeano (Udine) nel 1937, laureato all’Università di Trieste, già docente di materie economiche, è socio ordinario della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, membro dell’Accademia di Udine, socio onorario della Società Filologica Friulana.

Biografo di Pier Paolo Pasolini, Carlo Guido Mor, Dora Bassi, Siro Angeli, Candido Grassi e altri, è noto a livello internazionale anche come studioso della vita e dell’arte di Tina Modotti, alla quale ha dedicato numerosi studi in volume e sui giornali.

Collaboratore de “Il Gazzettino” dal 1999 al 2016 e del “Messaggero Veneto” dal 2017, è autore di migliaia di saggi e articoli su altri giornali e riviste, elencati in “Scritti di mezzo secolo” (Provincia di Udine, 2017).

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d3aAa8Z%26q%3dX%26p%3dR7bAV%26t%3dY6aD%26R8c2f%3djKyM_trXw_52_wxUq_7C_trXw_47fOe9n9k3qFq.4tJwEj.Cg.0y%26A%3doLxSeS.sBv%260x%3dX7Z0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[All’Istituto Einaudi si parla di ‘Giochi e feste a Ferrara in epoca estense’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dBZMaGY%263%3dX%26y%3dQIbJU%266%3dYEZP%26R%3dsJAM_3qjw_D1_9xdp_IC_3qjw_C6DT8.39Ly1t8nE4Ry5.zQ_3qjw_C65L59GFp_Hhza_RwaEVJX_3qjw_C6rIw8l1r90QtJBQz-5zKlKuF-49-783Br-At-7zLn8z-B-q50Qp-6vO3198-pF60l-50QpD0B.sJ4I%26o%3dCBP73I.KpJ%26zP%3dBUPbB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Nell’Aula magna dell’Istituto Einaudi di Ferrara, sabato 19 marzo 2022 dalle 10.10 alle 12.10 incontro con rappresentanti e figuranti dell’Ente Palio e della Contrada Borgo San Giacomo. Relatore Paolo Catani. In programma anche dimostrazioni di danze rinascimentali e duelli di scherma.

Pubblico esterno ammesso con Green Pass

Nuovo evento di ApertaMente per il corrente anno scolastico: è in programma presso l’Aula magna dell’istituto Einaudi, in via Savonarola n. 32, sabato 19 marzo 2022 dalle 10.10 alle 12.10 – il pubblico esterno è ammesso con Green Pass – allorché le classi terze della scuola cittadina potranno immergersi nelle magiche atmosfere della Ferrara rinascimentale; una rievocazione storica che si preannuncia intensa, densa di contenuti e di momenti spettacolari, resa possibile dal fattivo impegno dell’Ente palio, in particolare della Contrada Borgo San Giacomo.

A raccordare la trama delle tante fasi di cui si alimenterà l’incontro sarà Paolo Catani, responsabile delle attività didattiche della contrada gialloblù, che intratterrà gli allievi su temi specifici: dopo una breve introduzione sui personaggi principali della casa d’Este, spiegherà quali erano le feste, i giochi, le attività ludiche più significative nel Rinascimento; e completerà la propria esposizione, valendosi peraltro di slides, con cenni ai tornei cavallereschi, all’origine e allo sviluppo di giostre e palii; dimostrazioni pratiche di scherma e danze d’epoca a cura dei figuranti del Palio di Ferrara animeranno la mattinata.

Scopo nobilissimo dell’iniziativa è la divulgazione della storia e delle tradizioni ferraresi legate al periodo medievale e rinascimentale.

La prova di ballo sarà curata dal Gruppo Danza Borgo San Giacomo, coordinato dalla responsabile Elisabetta Ballardini, il cui repertorio abbraccia i principali tipi di danza in uso nelle corti italiane nel corso del XV e XVI secolo.

L’esibizione di scherma vedrà invece impegnati alcuni rappresentanti della Guarnigione di Castel Tedaldo, la compagnia d’armi della contrada San Giacomo, che grazie allo studio di trattati di epoca medievale e rinascimentale sull’uso delle armi bianche è in grado di riproporre l’antica disciplina della cosiddetta “Scrima” ovvero l’arte del duello e del combattimento cavalleresco.

Nella foto figuranti del Gruppo Danza Borgo San Giacomo

(Comunicazione a cura dell’Istituto Einaudi di Ferrara)

GIORNO DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO – Le iniziative ferraresi a cura del Comune in collaborazione con associazioni del territorio

[21 Marzo: Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime di mafia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dEg9YJf%26o%3dV%262%3dX5ZMb%26r%3dWHgB%26P%3dvQwK_6xVu_G8_uvgw_5A_6xVu_FCzRA.0uJ28f6qLpP2B.lO_6xVu_FCqJ8F3Ds_OTxd_YiYHc5a_6xVu_FCjD36o8dOq688-g0zId-HsJrMw8-h-9sIoD1MhB2L-o0-0FwOwJh-9w-JdAw8.kO1I%26g%3dH9Py8F.KhO%26wP%3d4ZMb4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Diversi gli appuntamenti in programma a Ferrara in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie”, iniziativa voluta e celebrata da Libera che ricorre a livello nazionale il 21 di marzo.

Già da sabato 19 a giovedì 31 marzo 2022 la Biblioteca di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) parteciperà all’evento, attraverso l’esposizione di un percorso bibliografico a tema, con contributi di vario genere: libri, fumetti, graphic novels, biografie, romanzi, albi illustrati e film, per parlare a bambini e ragazzi “delle vittime innocenti delle mafie”. L’esposizione è ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura della biblioteca (martedì e giovedì 14.30-18.30; mercoledì, sabato 9-12.30).

Appuntamento pubblico quello in programma per domenica 20 marzo 2022 a partire dalle 9.30, in piazza Squarzanti, in occasione della “47esima Caminada par San Zorz – Trofeo AVIS”, organizzata dalla polisportiva Ferrariola e Uisp Ferrara. Ai partecipanti verrà fatto omaggio di una piantina in vaso. Ogni piantina è dedicata a una vittima di mafia, con una breve descrizione della sua storia e i riferimenti per approfondire la vicenda e le implicazioni.

Un’ulteriore iniziativa, dedicata alle scuole superiori, quella in calendario per lunedì 21 marzo 2022 dalle 8.30 alle 13. Due classi dell’Istituto Vergani e due classi dell’Istituto Bachelet,saranno impegnate in un laboratorio dal titolo: “Morire di Mafia: la memoria non si cancella” nella sala Polivalente del Grattacielo. Il laboratorio sarà condotto dai ragazzi dell’associazione “Cosa Vostra”, nata per portare avanti ricerca e analisi delle dinamiche comunicative legate al territorio e quelle partecipative legate all’antimafia, con la collaborazione di ragazzi e ragazze provenienti da più realtà italiane, allo scopo di creare una rete per lo sviluppo di una più ampia coscienza sociale sulle pratiche della legalità. Sempre lunedì 21 marzo 2022 alle 18, nella Sala Polivalente del Grattacielo (viale Cavour 189, Ferrara) in collaborazione con la Biblioteca Popolare Giardino verrà presentato il libro “Morire di Mafia” (Sperling & Kupfer) alla presenza degli autori. Il volume raccoglie la rievocazione delle storie di oltre duecento vittime del crimine organizzato dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Sono donne, uomini e bambini; magistrati, imprenditori, politici, giornalisti, membri delle forze dell’ordine e comuni cittadini. Ingresso libero. Necessario green pass rafforzato.

LA SCHEDA a cura del Centro di Mediazione del Comune di Ferrara – Come ogni anno dal 1996, il 21 marzo (primo giorno di primavera), sul territorio nazionale viene organizzata la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie”. La data è simbolica: perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza.

Quest’anno, la manifestazione nazionale organizzata dall’Associazione Libera e da Avviso Pubblico viene organizzata a Napoli e porterà tanti giovani, amministratori locali, autorità e semplici cittadini a manifestare in ricordo delle mille e più vittime innocenti delle mafie.

(Per info: https://vivi.libera.it/it-21marzo)

Anche a livello locale questa ricorrenza viene celebrata con eventi promossi dal Comune di Ferrara, insieme a Libera, Avviso Pubblico, UISP, Polisportiva Ferrariola, Associazione Cosa Vostra, Biblioteca Niccolini, Biblioteca Popolare Giardino, Arci Ferrara.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Ferrara (Ufficio Sicurezza Urbana/ Centro di Mediazione) e realizzata grazie ai contributi dell’Area Sicurezza urbana e legalità della Regione Emilia Romagna per l’anno 2021 che hanno finanziato il progetto “Legalità a Ferrara: percorsi, strumenti e metodi” (ex LR 24/2003 Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabile). E’ patrocinata dal CDE, “Centro di Documentazione e Studi sull’Unione Europea” dell’Università di Ferrara.

La prima iniziativa si tiene il 20 marzo. In occasione della “47esima Caminada par San Zorz – Trofeo AVIS”, organizzata dalla polisportiva Ferrariola e da UISP Ferrara, a partire dalle 9.30, in piazza Squarzanti, ai partecipanti verrà fatto omaggio di una piantina in vaso. Ogni piantina è dedicata, tramite un apposito segnalibro che viene consegnato insieme alla pianta, a una vittima di mafia, con una breve descrizione della sua storia e i riferimenti per approfondire la vicenda e le implicazioni. Si ringrazia calorosamente l’Azienda Roverati Giardini di Ostellato, che ha collaborato donando la metà delle piantine previste per l’iniziativa.

La seconda iniziativa è dedicata alle scuole superiori. Il 21 marzo dalle 8.30 alle 13 due classi dell’Istituto Vergani e due classi dell’Istituto Bachelet, presso la sala Polivalente del Grattacielo, saranno impegnate in un laboratorio dal titolo: “Morire di Mafia: la memoria non si cancella”. Il laboratorio viene condotto dai ragazzi dell’Associazione “Cosa Vostra”. Si tratta di una associazione di promozione sociale, nata come ricerca e analisi delle dinamiche comunicative legate al territorio e quelle partecipative legate all’antimafia, collaborano ragazzi e ragazze provenienti da più realtà italiane, per creare una rete che possa contribuire a sviluppare una più ampia coscienza sociale sulle pratiche della legalità. Alle ore 18, grazie alla collaborazione della Biblioteca Popolare Giardino, presso la Sala Polivalente del Grattacielo (Viale Cavour 189), alla presenza degli autori, verrà presentato il libro “Morire di Mafia”, edito da Sperling & Kupfer, nel quale vengono rievocate le storie di oltre duecento vittime del crimine organizzato dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Sono donne, uomini e bambini; magistrati, imprenditori, politici, giornalisti, membri delle forze dell’ordine e comuni cittadini. Questo libro – parla di Mafia raccontando le persone e vuole essere un primo tentativo di fare Storia attraverso un mosaico di «microstorie», ponendo particolare attenzione ad alcune vicende meno note o ingiustamente abbandonate all’oblio. Ingresso libero. Necessario green pass rafforzato.

Anche la Biblioteca di Casa Niccolini (Via Romiti 13) partecipa all’evento, attraverso l’esposizione di un percorso bibliografico a tema, con contributi di vario genere: libri, fumetti, graphic novels, biografie, romanzi, albi illustrati e film, per parlare a bambini e ragazzi “delle vittime innocenti delle mafie” . L’esposizione è ingresso libero e gratuito, dal 19 al 31 marzo 2022 negli orari di apertura della biblioteca (martedì e giovedì 14.30-18.30; mercoledì, sabato 9.00-12.30).

I titoli esposti sono disponibili per il prestito e possono essere prenotati o scelti al momento.

E’ inoltre possibile accedere online ai titoli esposti, tramite il link:

https://padlet.com/infoniccolini/3jwrrius7g8stvoz

ASSOCIAZIONE MUSICISTI FERRARESI – Sabato 19 marzo 2022 alle 15,30 nell’aula magna Stefano Tassinari (via Darsena 57, Ferrara)

[Classica d’Ascolto a tema “Peer Gynt”: recupero dell’appuntamento del 30 gennaio 2022](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7eIUBd%26y%3dR%26t%3dVEVEZ%262%3dS0eL%26L%3dnO7G_xvfq_96_5rYu_E7_xvfq_8A0N3.85Ft6p2iJzLt0.vK_xvfq_8A1FzDC0k_MdtV_WsU0aFS_xvfq_8ApCg2g6nN60i6-q2y82CzJ-76s6-36kM-tPtO-56iP36xJ-q6rGnGvP1KgHrEzJ-q6r-XM-8kI12oJ-Ea8W.uKsG%26q%3dD1N948.IrK%26oN%3dDVEZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Sabato 19 marzo 2022 alle ore 15,30 nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (via Darsena 57, Ferrara) continuano i i pomeriggi di “Classica d’Ascolto”, la guida all’ascolto di musica classica a cura dell’Associazione Musicisti di Ferrara (AMF) e dedicati a tutta la cittadinanza.

Questo sabato si terrà “Peer Gynt tra musica e immagini” l’incontro, curato da Ludovico Bignardi e Doris Cardinali, rimandato dal 30 gennaio 2022. A partire da un’analisi musicale delle due suites del “Peer Gynt”(Op. 46 e Op. 55), si rifletterà sul perché della popolarità di certi temi rispetto ad altri, grazie proprio al loro impiego nell’ambito delle forme della cultura audiovisiva.

L’appuntamento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con obbligo di Green Pass rafforzato. È possibile vedere la lezione anche in diretta streaming sul canale YouTube scuoladimusicamodernaAMF. Per info: 0532.464661

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La popolarità del “Peer Gynt”, dovuta non tanto al dramma, quanto alla composizione musicale di Grieg, è cosa ben nota, soprattutto se si pensa al successo riscosso da melodie come “Il mattino” e “Nell’antro del Re della Montagna”. A partire da un’analisi musicale delle due suites del “Peer Gynt”(Op. 46 e Op. 55), si rifletterà sul perché della popolarità di certi temi rispetto ad altri, grazie proprio al loro impiego nell’ambito delle forme della cultura audiovisiva. L’incontro «Peer Gynt» tra musica & immagini, curato da Ludovico Bignardi & Doris Cardinali, avrà luogo sabato 19 marzo alle ore 15.30 presso l’Aula Magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (v. Darsena, 57, Ferrara)..

Allo scopo di promuovere la cultura e l’educazione musicale in tutte le sue forme, la Aps Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Assessorato Politiche per i Giovani, con le istituzioni culturali e con il Teatro Comunale “Claudio Abbado”, ogni anno organizza un programma ricco e articolato di guide all’ascolto.

Questi appuntamenti sono stati ideati con l’intento di avvicinare la cittadinanza, nonché i giovani e i più piccoli, all’educazione musicale e all’ascolto, indipendentemente dal fatto che si suoni o meno uno strumento musicale. La finalità di questi appuntamenti è quella di rendere evidente l’attualità di una tradizione che spesso viene, a torto, considerata elitaria o anacronistica, ma che di fatto costituisce le fondamenta del nostro linguaggio musicale e del nostro patrimonio culturale.

A tale proposito la AMF – Scuola di Musica Moderna propone i programmi di musica moderna e classica: Guida all’Ascolto, Classica d’Ascolto, Nero su Bianco e, novità di quest’anno scolastico 2021-2022, le Guide all’Ascolto per bambini (dai 3 ai 10 anni).

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Sabato 19 marzo 2022 dalle 10 in via Arginone 320 appuntamento per piccoli e grandi

[Mattinata di giochi e sfide in compagnia di Daniele Ferri alla biblioteca di Porotto](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1bQW6a%267%3dT%26n%3dSMX9W%260%3dU4bT%26N%3dhLEI_rsns_33_CtSr_M9_rsns_28HPw.5CHn3x4cG8Nn7.4M_rsns_289HtAKBe_JlvP_T1W4XNV_rsns_2884tL4GaLv-7i-94Hc04-8-s847e-A9-6oEA4gF44-dA-y4nAzEe-8zKrA-vEl3-wBbD4Ht7x4-dA-AHrGEMo.0EFl%266%3d8NsNxU.n7E%26Bs4a3v%3dSPb5S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Continuano i sabati dedicati ai giochi di società alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara). Il prossimo 19 marzo dalle 10, assieme a Daniele Ferri, inventore di numerosi giochi da tavolo tra cui ‘Vege-Tables’, piccoli e grandi potranno trascorrere la mattinata divertendosi in compagnia. Questo sabato si giocherà a “Quarto”, un gioco francese basato su scacchiera e pedoni di varia forma e colore. Le attività sono rivolte a tutti i bambini dai 9 ai 99 anni.

L’incontro è a partecipazione gratuita e consentita con Green pass ‘rafforzato’ (per i maggiori di 12 anni) e mascherina Ffp2.

Gli appuntamenti con ‘Giochiamo alla Luppi’ proseguiranno anche i prossimi sabati di marzo.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4ZLb9Y%262%3dY%26q%3dQHcBU%265%3dZ7ZO%26S9d1q%3dkJ0N_uqix_61_8yVp_HD_uqix_56qPf8y0l22Gr.35KxDu.Dh.90%26B%3dpK9TfR.4Cw%2699%3dY8YKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Sport Ferrara, verso gestione diretta da parte del Comune delle palestre comunali negli orari extra-scolastici](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dLa7aQZ%26m%3dX%269%3dR3bTV%26p%3dYOa0%26R%3d3KuM_CrTw_N2_sxnq_3C_CrTw_M7xTH.4sL92d8xFnR96.jQ_CrTw_M7oLE01Fz_IRzk_SgaOW4b_CrTw_M7tM0Iu-CzIs8C2-wBCJp-DzJuF0Ef-A4IfQE2-eB7-4pJFEf-AzCmB-A2mBDKsB-xFnR92mF-96hI4-Fs8C0-fUEIb-PxFm8DKj04.9uJ78v2b%265%3dnRDMdY.96u%26FD%3dR6fPR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

SPORT FERRARA, VERSO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DELLE PALESTRE COMUNALI NEGLI ORARI EXTRA-SCOLASTICI

Ferrara 16 mar – Nuovo modello di organizzazione per quattro palestre comunali che, dal 26 marzo, saranno a gestione diretta del Comune per quanto riguarda l’utilizzo negli orari extra-scolastici.

Interessate dalle nuove modalità saranno le strutture della scuola Bonati, la ‘Cosmè Tura’, al Barco, la palestra della scuola Matteotti e quella della Bombonati di via De Marchi, al Boschetto.

“Ringraziamo le società che fino ad oggi hanno condotto le gestioni, in tempi non certo facili – dice l’assessore Andrea Maggi -. Preso atto della crisi che il mondo sportivo ha dovuto affrontare (a cui abbiamo fatto fronte con bandi ad hoc e specifiche risorse), della necessità di dare nuove risposte di fronte a esigenze eccezionali e della necessità di superare situazioni di conflittualità tra alcune società, accentuatesi negli anni, abbiamo deciso di assumere l’onere della gestione diretta. Rimarranno in essere le agevolazioni per l’utilizzo delle strutture, saranno garantiti gli orari di utilizzo, un filo diretto con le squadre, la particolare attenzione allo sport giovanile”.

Le precedenti convenzioni erano state assegnate, in tre casi, nel 2016. Nel caso della palestra Boschetto l’assegnazione definitiva risale invece al 2018. Poiché quest’ultima concessione quadriennale si conclude il 26 marzo si è deciso, per tutte le strutture, di allineare l’avvio della nuova modalità di gestione a partire da quella data. Con la scelta della diretta presa in carico le palestre in gestione comunale passeranno da 39 a 43, di cui 14 della Provincia in convenzione (con scadenza al 30 giugno 2022) e 29 comunali. Una nuova risorsa umana, al personale, sarà assegnata alla gestione delle ore e della contabilità. Saranno a carico del Comune le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

(Ferrara Rinasce)

ASSOCIAZIONE MUSICISTI FERRARESI – Venerdì 18 marzo 2022 alle 18,30 nell’aula magna Stefano Tassinari (via Darsena 57, Ferrara)

[The Allman Brothers Band raccontati dal giornalista Mauro Zambellini nel terzo appuntamento della rassegna “Nero su Bianco”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dCeLbHd%262%3dY%26z%3dVHcKZ%265%3dZFeO%26S%3dtO0N_4vix_E6_8yeu_HD_4vix_DACU9.88Mz6s9oJ3Sz0.yR_4vix_DA4M6DFGq_Mg1b_WvbFaId_4vix_DAqJxHqL-nM5Rt08Q-n64B-46sA1I096D-t9x-ByM4IqJuN09-y6AP1-UqKn02JuIy-LqG-0C4U5-92KAL663CzO5-BqG29-469QqB49-z09m6q8M-5P-rGmIsM.tO3J%26p%3dHAQ88H.LqO%26yQ%3dCZOcC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

(Comunicato a cura degli organizzatori)

Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18,30 nell’aula magna Stefano Tassinari della Scuola di Musica Moderna (via Darsena 57, Ferrara), Mauro Zambellini presenterà il suo ultimo libro “The Allman Brothers Band- I ribelli del Souther Rock” (Shake edizioni) per la rassegna Nero su Bianco a cura dell’Associazione Musicisti Ferraresi.

La rassegna nasce nel 2019 per coronare la pubblicazione di “Storie di Standard” (AMF) di Giorgio Rimondi e Massimo Mantovani e anche quest’anno, alla sua terza edizione, è ricca di nomi importanti che hanno fatto la storia delle pubblicazioni italiane legate alla musica (Il Mucchio Selvaggio, Il Buscadero, Il Blues).

Tra questi nomi vi è proprio Mauro Zambellini, giornalista tra i massimi esperti italiani di rock’n roll e blues, nonché penna storica delle riviste Mucchio Selvaggio e Buscadero. Nella sua ultima pubblicazione racconta, attraverso una vera e propria saga narrata con precisione storiografica, le vicende della Allman Brothers Band, i ribelli del Southern Rock, capaci di unire la tradizione blues di Muddy Waters e la fantasia di Jimi Hendrix o dei Crea, con le invenzioni jazzistiche di Miles Davis e John Coltrane, percorrendo una configurazione sonora che nessuno aveva mai esplorato prima. Una miscela che, di fatto, costituisce una vera e propria rivoluzione in campo musicale, sia per l’apertura verso la cultura afroamericana in generale, sia per la strategia basata sull’improvvisazione e la dinamica interpretazione del groove, in cui spicca l’innovativo utilizzo delle due batterie.

[Mura Ferrara, al via interventi al baluardo di Sant’Antonio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d5ZEW0Y%26u%3dT%26r%3dQAXCU%26x%3dU8ZH%26N%3dlJ3I_vqbs_71_1tWp_A9_vqbs_666P1.31Hr1l4gEvNr5.rM_vqbs_66wHx99Bi_HZvT_RoW8VBa_vqbs_66vNv4e1j1-o8vHjKe-1u-Om1-rGx51OiD3B-eB-k4pKjKhE-mB-w1wMeD3Hr9x.AxCu%267%3dqK2OgR.w8x%2692%3dT9YDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

MURA FERRARA, AL VIA INTERVENTI AL BALUARDO DI SANT’ANTONIO: RESTAURO, INIEZIONE DI MALTE, RIPARAZIONE LESIONI. INVESTIMENTO DI 300MILA EURO. ASSESSORE MAGGI: “AZIONI CONCRETE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO”

Ferrara, 16 mar – Restauro conservativo, riparazioni di lesioni, iniezioni di malte per incrementare la resistenza, contrasto al degrado. Sono gli obiettivi dell’intervento, partito in queste ore, al baluardo di Sant’Antonio, lungo il perimetro sud delle mura (circa 9 chilometri nel complesso) di Ferrara. L’intervento – in corso di realizzazione da parte dell’impresa PR Consolidamenti Srl, con sede a Tresignana (FE), è stato voluto dall’Amministrazione e si aggiunge al progetto ‘Un chilometro di mura all’anno” per il progressivo recupero e la valorizzazione dell’intera cinta muraria. Lavori saranno effettuati anche sul baluardo di San Pietro per complessivi 300mila euro. Si tratta di un primo stralcio, il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere del servizio Beni Monumentali Paolo Rebecchi. “Procede l’impegno per la tutela di un patrimonio unico e straordinario – dice l’assessore Andrea Maggi -. Gli interventi sui baluardi si aggiungono a quelli, in corso, del progetto ‘Un chilometro di mura all’anno’. Stiamo dando così concretezza e piena continuità a una delle sfide di mandato, legata alla città più attrattiva”.

Nel dettaglio, al baluardo di Sant’Antonio i lavori prevedono lo scavo del terrapieno e la riparazione delle lesioni del paramento di facciata e dei contrafforti interni con la tecnica del “cuci-scuci” (sostituzione dei mattoni deteriorati o sfalsati con mattoni integri storici) e con iniezioni di malte a base di calce idraulica. Si provvederà inoltre a incrementare la resistenza fra contrafforti e parete di facciata, e, infine, a realizzare dei pali di fondazione per il potenziamento strutturale.

Sul baluardo di San Pietro si procederà invece – dopo l’estate – all’eliminazione della vegetazione infestante e a una pulizia generale del verde, per riportare alla luce parte delle strutture che erano rimaste a vista a seguito dei lavori svolti nel 1998, e per eliminare le problematiche connesse alla vegetazione spontanea in termini di danni strutturali causati dalle radici o dai ristagni di acqua.

Intanto proseguono i lavori – in corso di realizzazione da parte della Ediltor – anche del progetto “Un chilometro di mura all’anno” per il restauro conservativo del paramento. Terminato il primo chilometro, è già stata allestita l’area del cantiere in corrispondenza di via Azzo Novello. Prima dell’avvio dei lavori si è proceduto a rilievi con scanner (già eseguiti fino a Porta degli Angeli), a effettuare analisi materiche, ispezioni di dettaglio per individuare lo stato di consistenza dei materiali e le condizioni e per mettere in campo le opportune lavorazioni, metodi e materiali.

(Ferrara Rinasce)

[Ferrara Rinasce, il 17 marzo nuovo incontro del tavolo con i protagonisti del territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dHhSaMg%269%3dX%265%3dYObPc%26B%3dYKhV%26R%3dyRGM_9ypw_J9_Exjx_OC_9ypw_IDJTD.AEL59z8tM0R5C.6Q_9ypw_IDALAGMFv_Pnzg_Z3aKdQg_9ypw_ID3B9PxOr-P6KrQzB-zJ-Nd-49EW6-LHLCM-6KtMAQ9M-1B3-RxS6JB-06L-6-M9MG8xMAF0R6-AvJ-GB9P6Q6P6L.yR0I%26u%3dKHPCAO.KvR8r9x%266P%3dHcVbH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

FERRARA RINASCE, DOMANI NUOVO INCONTRO DEL TAVOLO CON I PROTAGONISTI DEL TERRITORIO. RILANCIO POST PANDEMIA E PROGETTAZIONE PNRR AL CENTRO DEL CONFRONTO

Ferrara, 16 mar – Il ‘Pacchetto rilancio’ a sostegno delle imprese, lo stato dell’arte dei progetti Pnrr e il peso dei rincari energetici sul bilancio della città. Sono alcuni dei temi che saranno al centro del nuovo incontro del Tavolo Ferrara Rinasce convocato dall’Amministrazione per domani, giovedì 17 marzo 2022, alle 15, presso la sala del Consiglio Comunale. Parteciperanno: Camera di Commercio, Unione Industriali, Associazioni di categoria, Università, Sipro, Ifm, Cooperazione, Ordini professionali e altri.

All’ordine del giorno: lo stato di avanzamento delle candidature in ambito Pnrr, le risorse messe in campo per il ‘Pacchetto rilancio’, la visione territoriale candidata alle Strategie territoriali integrate (fondi europei). Seguirà una parte di confronto diretto con i partecipanti al tavolo sui principali temi di attualità. “Siamo in un momento di sfide epocali e di particolare complessità – sottolinea il sindaco Alan Fabbri -. Per quanto riguarda il Pnrr stiamo lavorando per portare sul territorio progetti del valore complessivo di 135 milioni di euro e, contemporaneamente, continua il sostegno al territorio e alle sue imprese. Ai due milioni di euro di risorse comunali stanziati dal lockdown a sostegno del lavoro, per l’intero territorio comunale, abbiamo recentemente aggiunto quasi 500mila euro di ulteriori finanziamenti inseriti nel Pacchetto rilancio. In bilancio abbiamo previsto quasi 700mila euro per il sostegno ad attività e imprese. Anche come Anci continua la nostra azione di stimolo al governo per sottolineare la necessità di interventi adeguati e tempestivi contro i rincari, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e per fronteggiare la questione energetica. Continueremo a fare la nostra parte, contando nelle risposte dell’Esecutivo e augurandoci che anche l’Europa faccia la sua parte”. Al termine del tavolo sarà diffuso un comunicato corredato di immagini.

(Ferrara Rinasce)

POLITICHE SOCIALI – Venerdì 18 marzo 2022 dalle 14 alle 18 nell’aula 7 del Polo Didattico di Cona (via Aldo Moro, Ferrara)

[“I disordini cognitivi nelle stagioni della vita”: il seminario di formazione per personale medico-sanitario in occasione della Settimana Mondiale del Cervello](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d7eSUBd%269%3dR%26t%3dVOVEZ%26B%3dS0eV%26L%3dnOGG_xvpq_96_ErYu_O7_xvpq_8AJN3.8EFt6z2iJ0Lt0.6K_xvpq_8AAFzDM0k_MntV_W3U0aQR_xvpq_8A6-5oNBIjDA0-iJ4EoO6Mo-I2Cr0-FKgB6FtD-16rGx-MoOx-0r-N2DoIxIoJ-10-lJEDgU6Ft0-C6xNBEgG2-Dk964u-NxEoOxIoJ-B4i2g6x6F0uI2-5kG92-y0GKoHxEg-HBEjDxCk-92C-i0EMkG9F.nO0C%26j%3dHHJ28O.EkO%266J%3d7ZVV7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Venerdì 18 marzo 2022 dalle 14 alle 18 si terrà, nell’aula n.7 del Polo Didattico dell’Ospedale S. Anna (via Aldo Moro, Cona FE), il seminario dal titolo “I disordini cognitivi nelle stagioni della vita” patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali.

Scopo di tale iniziativa, organizzata nell’ambito della “Settimana Mondiale del Cervello” (14-20 marzo 2022), è quello di evidenziare le modifiche dello stato cognitivo in relazione a diverse patologie neurologiche nelle diverse età della vita. Verranno evidenziati aspetti inerenti il cambiamento cognitivo nell’anziano e le modifiche peculiari nelle demenze ad esordio giovanile. Analogamente verranno trattati i diversi modi di rispondere alle esigenze assistenziali dei pazienti affetti da disordini cognitivi nelle varie età della vita, rilevando sia i bisogni assistenziali che le principali tecniche di sostegno alla funzione cognitiva.

All’incontro sarà presente l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, che porterà i saluti istituzionali. Il seminario, accreditato ECM, è rivolto a neurologi, geriatri, fisiatri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, terapisti occupazionali e infermieri AOUFE, ASLFE e ASPFE.

IN ALLEGATO: programma dettagliato dell’iniziativa scaricabile in pdf

INTERPELLANZE – Presentate dal gruppo Misto e dal gruppo Azione civica in Consiglio comunale

[Richieste in merito all’impianto di biometano di Villanova e ai contributi alle attività economiche nelle frazioni](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dEaNTJZ%264%3dQ%262%3dRJUMV%267%3dRHaQ%26K%3dvKBF_6rkp_G2_0qgq_J6_6rkp_F7EMA.40E22u1qF5K26.1J_6rkp_F76E80H9s_Iisd_SxTHWLR_6rkp_F709q9157Kw-92-DwHwK7-1zC1C40sD8F-v9-p07CsKsD3-51-LwC412FD1-s-21-33EBHw3CJw-24Bs-2BJwM1Jo-6uE2F59q9w-DsC45-1o2stIsPwF69.vK5B%26r%3dDCI04J.DsK%261I%3dEVQUE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022

Queste le interpellanze pervenute agli uffici comunali:

– La consigliera Anna Ferraresi (Gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Attività produttive Angela Travagli in merito all’impianto di biometano di Villanova.

– La consigliera Roberta Fusari (Gruppo Azione Civica del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alle Attività produttive Angela Travagli in merito ai contributi alle attività economiche nelle frazioni.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [old.comune.fe.it/5216/interrogazioni-e-interpellanze](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dIgLZNf%262%3dW%266%3dXHaQb%265%3dXLgO%26Q%3dzQ0LA_Ogyh_Zq_Nizf_Xx_Ogyh_YvK4A.sK5R4A.xB.yP_0xiv_JCKXIc_8wkw_HB1K0A0O5CsWyK6F-u-E6QuN7s8q8B2HsKFA%26v%3dJAOD0H.JwQ%26yO%3dIbOaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

ISTRUZIONE E POLITICHE FAMILIARI – Attivati quattro punti di informazione e iscrizione per le diverse fasce d’età

[Accoglienza profughi dall’Ucraina: già oltre quaranta le richieste di iscrizione di bambini e ragazzi nelle scuole di Ferrara, al via gli inserimenti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dEbSbJa%269%3dY%262%3dSOcMW%26B%3dZHbV%26S%3dvLGN_6spx_G3_Eygr_OD_6spx_F8JUA.5EM23z9qG0S27.6R_6spx_F8AM8AMGs_Jn1d_T3bHXQa_6spx_F8xAqG4Jw7AXo-HEMtM4Fw-6xJzMzPoAA9-uAx-S23-DSoJxL8AA9-z7-EGq06C7L2-Bw-AFA6AMG3F2-Bw-4xKpAAG-s-JxEoRMG-279Js9o3x-KzS3D2-Bw-82P63E9-oD-IGo-99G-wFFC6A0C2L6.F8E9%26B%3d1MFTqT.AC8%26AF%3dYIaRY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-03-2022