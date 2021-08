(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=P4%3dA6P5L_4whs_E7_7tev_G9_4whs_DBpcrZub.qIpBxO5.61I_7tev_G9r_Nfvb_XuKzH.pL2T_7tev_G9_4whs_EBuFt_Nfvb_YsK8YAXn_Nfvb_YpBy_Nfvb_YsGG9v_Kcye_Vm_Nfvb_YsOzT0KC–f_7tev_GY0_Nfvb_YsI8_Nfvb_XK._Kcye_VpD-Ic2_Nfvb_Yp8sa_7tev_GY0_Nfvb_YsI2_Nfvb_XKS_4whs_DBI_Kcye_Vm-_Nfvb_XKQ_4whs_E05O_4whs_DbyYr8MX1W_7tev_H4KH_7tev_H7zV9J_7p4mZiap%26o%3dWOYFbN%267%3dyQ8OoX.386%26E8%3dTFXFb%26x%3dW%263%3dTCXHU%261%3dXIcK%26P%3d-LXIWMWIeH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 16 agosto 2021

[Spal, il sindaco: “Grazie alla famiglia Colombarini e all’ex presidente Walter Mattioli. Buon lavoro a Tacopina”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d0aJVEZ%26z%3dS%26w%3dRETBS%263%3dTCaM%26M%3dqK8H_1rgr_B2_6sbq_F8_1rgr_A7AO6.46Gw2q3lF1Mw6.wL_1rgr_A72G30DAn_IeuY_StVAVKb_1rgr_A77HjC-wD-2026j43-912DAn-2zDj-7oEr8zAj-43DxDp3102A-n-2zDnO-4JnJw6nE87-62zLnI-133KwGu0.vLvC%26r%3dE4J05A.EsL%26rJ%3d3j2oEVARM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-08-2021

CALCIO, SPAL, SINDACO FERRARA: “GRAZIE A FAMIGLIA COLOMBARINI E A PRESIDENTE MATTIOLI”. LA TELEFONATA A TACOPINA E L’AUGURIO DI “BUON LAVORO”. IL NEOPRESIDENTE: “NON VEDO L’ORA DI COLLABORARE CON IL PRIMO CITTADINO”

Ferrara, 13 agosto 2021 – “Con la firma di oggi si chiude un glorioso pezzo di storia della Spal e si apre una fase nuova. Ringrazio la famiglia Colombarini e l’ex presidente Walter Mattioli per averci regalato il sogno della A, per aver creduto e aver investito ingenti risorse nella Spal, per l’attaccamento, la passione e la dedizione che hanno sempre messo in campo.

Buon lavoro all’avvocato Joe Tacopina e al suo staff, con l’augurio che il suo auspicio di riportare la squadra in A si avveri prestissimo. Tutti tifiamo per questo obiettivo. Lo ringrazio per le belle parole che ha rivolto a Ferrara. Sarò felice di incontrarlo e di scambiare con lui idee e prospettive.

La Spal non è solo una squadra: è un territorio, è una fede calcistica, è tradizione, è passione, è una grande tifoseria ed è fatta anche di un vivaio di giovani che trovano nei colori biancazzurri valori e orgoglio di appartenere a una grande storia. Queste sono e rimarranno le radici più vere e più solide”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo il primo atto ufficiale di cessione di quote di proprietà della Spal. Al termine della conferenza stampa di questo pomeriggio il primo cittadino ha telefonato al nuovo presidente Joe Tacopina esprimendogli i propri auguri di buon lavoro e la disponibilità alla collaborazione. Nel corso della conferenza stampa Tacopina ha definito Ferrara “una delle più belle città che abbia mai visto”, ha detto di aver “molto apprezzato” le parole del sindaco Fabbri. “Non vedo l’ora di collaborare con lui”, ha inoltre aggiunto.

(Comunicazione Sindaco)

PROTEZIONE CIVILE – ALLERTA GIALLA PER TEMPERATURE ESTREME N. 079/2021

[ALLERTA GIALLA PER TEMPERATURE ESTREME](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNaAZSZ%26q%3dW%26A%3dR6XPS%26t%3dXQaD%26Q%3d5KyL_ErXv_P2_wwpq_7B_ErXv_O72SJ.4wKA2h7zFrQA6.nP_ErXv_O7sKG05E2_IVym_SkZOVAe_ErXv_O7fH97x2f6wPx-8n79Cf-P2DuAE2yQE6-jOGIjI2.9yI9%265%3drQFMhX.A6y%26EF%3dR9XNZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-08-2021

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso l’Allerta n. 079/2021

Livello di criticità GIALLO per TEMPERATURE ESTREME dalle ore 00:00 del giorno 16/08/2021 alle ore 00:00 del giorno 17/08/2021 nel territorio ferrarese.Per lunedì 16 agosto sono previste ancora temperature elevate attorno a 37-38 gradi sulle zone di pianura, con locali punte fino a 39 gradi. Si segnala inoltre un generale aumento della ventilazione sud-occidentale durante la giornata e possibili temporanei rinforzi e raffiche che potranno raggiungere anche le zone di pianura.

[Gli avvisi e le allerta dell’Agenzia di Protezione Civile dell’Emilia Romagna](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d1gNW6f%264%3dT%26n%3dXIU3Y%267%3dU4gQ%26N%3dhQBIs_OivP_Zs_KQzh_Uf_OivP_Yx4lIwKt858tB7.KeD1HnB.wFiI14-rL54gKs.Bt_OivP_Yx_KQzh_U3Qs5-4a8s-dL54nF%26v%3dFuPD62.KwM%26iP%3dIW2XQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

INTERPELLANZE/INTERROGAZIONI – Presentate dai gruppi M5S e Misto in Consiglio comunale

[Richieste in merito a stadio comunale Mazza, lavori della Metropolitana – zona Rivana e degrado della zona via Scalambra](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d2dIY7c%26y%3dV%26o%3dUDW4V%262%3dW5dL%26P%3diN7K_sufu_45_5vTt_EA_sufu_300Rx.75Jo5p6dIzPo9.vO_sufu_301JuCCDf_LdxQ_VsY3YJa_sufu_305Dd6b5nBv0tNn-HfLvOp.B7Hm%268%3dzPtPpW.o97%26Dt%3dUGW2c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-08-2021

Queste l’interpellanza e l’interrogazione pervenute agli uffici comunali:

– il consigiere Tommaso Mantovani (gruppo M5S del Consiglio comunale di Ferrara) ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund Andrea Maggi in merito allo stadio comunale Mazza

– il consigiere Tommaso Mantovani (gruppo M5S del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund Andrea Maggi in merito ai lavori della Metropolitana – zona Rivana

– la consigliera Anna Ferraresi (gruppo Misto del Consiglio comunale di Ferrara) ha interrogato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore alla Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Mobilità, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana, Palio Nicola Lodi in merito al degrado della zona via Scalambra.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [www.comune.fe.it/index.phtml?id=5216](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dJd9aOc%26o%3dX%267%3dU4YLV%26r%3dYMdB%26R%3d1NwM_AuVw_L5_uxlt_5C_AuVw_K0zTF.7rJDHh.Cx.Cw_OjwS_YyCqAxR.sECGo_OjwS_ZyCg_OjwS_ZwY5XO%2688t5d%3dpRBPfY.79w%26FB%3dU7YJc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

TRASPORTO PUBBLICO – Da settembre 2021 al 31 agosto 2022 per famiglie con Isee inferiore ai 30mila euro

[Abbonamento annuale integrato gratuito per gli studenti delle superiori](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dLZ6UQY%26l%3dR%269%3dQ1SNR%26o%3dSOZ9%26L%3d3JtG_CqSq_N1_rrnp_27_CqSq_M6wNH.3rF91c2xEmL95.iK_CqSq_M6nFE9z0z_HQtk_RfUMU7U_CqSq_M6a3w2v1aEn285nK0-1nEF1l6-4Dt62HaK0-7r2EKiK0-7l0-DJu5zDt0-y5lCz-IuGzHiFC9.hK8B%26d%3dDFIv4M.DeK%264I%3d1UMQ9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

16-08-2021

La Regione Emilia-Romagna, a decorrere da settembre 2021, prevede il trasporto gratuito per i percorsi casa-scuola degli studenti e delle studentesse iscritti alle scuole secondarie di II grado statali, paritarie e istituti di formazione professionale per l’anno scolastico 2021-2022.

COSA VIENE OFFERTO? Lo studente/essa ha diritto all’abbonamento annuale personale integrato, con validità a partire da settembre 2021 e scadenza al 31 agosto 2022.

L’abbonamento permette, utilizzando autobus urbani, corriere e/o treni, di coprire l’intero percorso casa-scuola e di utilizzarlo anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio.

L’abbonamento potrà essere disponibile su card elettronica Mi Muovo oppure attraverso l’app gratuita Roger, da scaricare sul cellulare. Per i servizi ferroviari l’abbonamento sarà caricato solo su card UNICA.

COSA OCCORRE PER AVERE L’ABBONAMENTO GRATUITO? Per poter usufruire della gratuità del trasporto pubblico gli studenti e le studentesse devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:

1. residenza in Emilia-Romagna;

2. iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022 ad un istituto di scuola superiore di II grado statale, paritaria, compresi gli istituti di formazione professionale;

3. data di nascita antecedente al 31 dicembre 2007 compreso;

4. attestazione ISEE 2021 definitiva minore o uguale a 30.000 euro. Sono accettate anche attestazioni ISEE per minori e correnti 2021.

È importante attivarsi tempestivamente per ottenere l’Attestazione ISEE, poiché dalla data della richiesta decorrono diversi giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda.

Informazioni e documentazione da reperire prima di fare la richiesta

Prima di accedere alla richiesta è necessario assicurarsi di avere le seguenti informazioni e documenti:

 credenziali di autenticazione SPID L2, CIE, Federa A+, CNS;

 indirizzo e-mail per contatti e informazioni;

 Codice fiscale e dati anagrafici dello studente/essa;

 istituto e classe di iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022;

 reperire informazioni nei siti delle Aziende di trasporto pubblico della regione Emilia-Romagna: Trenitalia Tper Scarl, Tper Spa, Start Romagna Spa, Seta Spa, Tep SPA, per individuare la migliore soluzione di viaggio per il percorso casa-scuola.

COME SI ACCEDE ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE? La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on-line, a norma del DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni previste, utilizzando l’applicativo informatico che sarà reso disponibile nel portale tematico regionale all’indirizzo internet: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis dal 25 agosto 2021.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata con SPID L2, CIE, Federa A+, CNS se lo studente beneficiario è:

• minorenne: da uno dei genitori, o da chi esercita la responsabilità parentale del minore che utilizzeranno le proprie credenziali;

• maggiorenne: direttamente dallo studente con le proprie credenziali.

