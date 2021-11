(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=OA%3d02OBK_zvor_A6_Dsau_N8_zvor_0AwbnY2a.mHwAtNB.5wH_Dsau_N8n_MmuX_W2JvG.wKxS_Dsau_N8_zvor_AA2Ep_MmuX_XzJ4XHWj_MmuX_XwAu_MmuX_XzFC83_JYxl_Ui_MmuX_XzNvWGP9–e_Dsau_NX6_MmuX_XzH4_MmuX_WR._JYxl_UlC-Pbx_MmuX_Xw7oZ_Dsau_NX6_MmuX_XzHx_MmuX_WRR_zvor_0AP_JYxl_Ui-_MmuX_WRP_zvor_A9BN_zvor_0a6Xn7TWwV_Dsau_O3GG_Dsau_O6vU_KO6w3iVhho%26k%3dVVXBaU%266%3duPENkW.072%26DE%3dSBdUW%26t%3dV%260%3dS9cOZ%26w%3dWPbG%26O%3dQZAdVbGcO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 15 novembre 2021

PUBBLICA ISTRUZIONE E PARI OPPORTUNITA’ – Ass. Kusiak: “fondamentale sostenere l’accesso ai percorsi di studio scientifici e tecnologici da parte delle donne sin dalla più giovane età per ridurre il gender gap”

[Formazione scientifica e tecnologica al femminile: dal Comune sostegno al progetto ‘Girls Code It Better’ per le studentesse dell’Istituto ‘Cosme’ Tura’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d3ZLb8Y%262%3dY%26p%3dQGf5X%265%3dZ6ZO%26S%3djJ0N_tqix_51_8yUp_HD_tqix_46CUy.38Mp1s9eE3Sp5.yR_tqix_464Mv9FGg_Hg1R_Rvb5TLY_tqix_46vMtCqXkE4C-u3yCpJyDk3q-C-v5sLqB5Ek3q-9n-6uKo94Gn5-t9n-35KwDu-QqI0CiD5-9n-F8Mi50Rq-7yPnI-sMf5-yR-d50RgH-6C9c1qt-Bu-QvKtCpJuQu5-tCnByQv90SvE-sMuCu-RwHq.FvC2%26B%3doK9TeR.4Cv%2699%3dY6YOc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Incentivare tra le giovani studentesse la conoscenza delle discipline scientifiche e tecnologiche e le opportunità di carriera in questi settori. Questi gli obiettivi del progetto ‘Girls Code It Better’ condotto all’interno della scuola secondaria di primo grado ‘Cosme’ Tura’ di Ferrara dalla Fondazione Officina Futuro Fondazione MAW di Vicenza, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale che contribuirà con un’erogazione di mille euro.

Una trentina le studentesse ferraresi selezionate per la partecipazione al progetto che ha già preso il via. Le attività didattiche sono proposte in forma di laboratori pomeridiani gratuiti e hanno come obiettivo quello di mettere le ragazze al centro del processo di apprendimento, con la proposizione di problemi reali e compiti autentici di problem solving promuovendo un lavoro a team di piccoli gruppi, progettazione collaborativa, riflessione critica e condivisa, lezioni per l’apprendimento della comunicazione attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici utilizzati per sviluppare creatività digitale e marketing.

“Con la rivoluzione tecnologica le cosiddette materie Stem rappresentano una grandissima opportunità dal punto di vista formativo e lavorativo – afferma l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Pari opportunità Dorota Kusiak – . E’ fondamentale pertanto promuovere e sostenere l’accesso ai percorsi di studio di carattere scientifico e tecnologico da parte delle donne sin dalla più giovane età. Per questo sosteniamo con convinzione il progetto formativo ‘Girls Code It Better’, poiché, si qualifica come un momento di scoperta e di orientamento rivolto alle giovani studentesse e può contribuire ad incrementare la presenza delle donne nell’ambito delle professioni tecnologiche e scientifiche andando a ridurre il gender gap che questo contesto continua a registrare. Ricordiamo che in un mondo sempre più tecnologico, le aziende avranno sempre più bisogno anche di figure femminili con competenze tecniche e tecnologiche ed è anche dalla loro disponibilità che dipende il progresso e lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e del nostro Paese”.

[La magia delle passeggiate a cavallo sul percorso delle Mura storiche e nel Parco urbano Bassani](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d0bGTEa%26w%3dQ%26w%3dSBXBZ%26z%3dRCbJ%26K%3dqL5F_1sdp_B3_3qbr_C6_1sdp_A88M6.53Ew3n1lGxKw7.tJ_1sdp_A8yE3AA9n_JbsY_TqTBVGR_1sdp_A8w1-v3r9j-6pBu7-112Kp7pAlJn-5lLjDwE-2Mw-FnJnE1Kz-4nDw5-vM31-2LzHr5s5-n-FpB-y333x-M32jFz-2jK41wA.sJvD%26o%3dC4K1j3l73A.FpJ%26rK%3dBTHaF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Continua il progetto sperimentale dell’Associazione “Horse’s Fantasy” con il patrocinio del Comune di Ferrara che prevede nelle giornate di sabato e domenica lo svolgimento di passeggiate e cavallo nel percorso delle Mura storiche nel Parco urbano Bassani.

Gli istruttori dell’associazione saranno a disposizione anche per il “battesimo della sella” rivolto a principianti adulti, famiglie e minori, dai 6 anni in su. Ritrovo all’interno del parco alberato del Campeggio comunale di Ferrara in via Gramicia.

Pagine Fb e Instagram “A Cavallo Sulle Mura di Ferrara”

Comunicazione a cura dell’ASD “Horse’s Fantasy”

POLITICHE SOCIALI – Mercoledì 17 novembre 2021 in piazza della Repubblica con illuminazione della fontana e aperitivo di beneficenza

[“Giornata Mondiale della Prematurità” a Ferrara con l’associazione Nati Prima](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d1eEX6d%26u%3dU%26n%3dV0b3c%26x%3dV4eH%26O%3dhO3J_rvbt_36_1uSu_A0_rvbt_2A6Qw.81In6l5cJvOn0.rN_rvbt_2AwItD9Ce_MZwP_WoX3YEY_rvbt_2ApCo5a6jMw5t6-vIn9r5l0-m9lGj-Jr0v5tP1Ct6.qNmG%26m%3dGuN572.InN%26iN%3d0X9dD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

“Giornata Mondiale della Prematurità” quella in calendario per mercoledì 17 novembre 2021, dalle 18 con iniziative in piazza della Repubblica, a Ferrara, dove la fontana verrà illuminata di viola e dove, dopo un breve intervento dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, si terrà un aperitivo di beneficenza con banchetti di piccoli oggetti di bigiotteria in vendita a favore dell’associazione Nati Prima.

Le iniziative sono state presentate lunedì 15 novembre 2021 in residenza municipale. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la presidente dell’associazione Nati Prima Marika Massarenti, il direttore dell’Unità operativa Terapia Intensiva e Neonatale e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Ferrara Agostina Solinas e la segretaria dell’associazione Nati Prima ed ex infermiera della Terapia Intensiva Neonatale del Sant’Anna Sonia Mangolini.

“Il Comune di Ferrara aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità, che ricorre il 17 novembre – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti – perché in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara e l’associazione Nati Prima vogliamo far sentire la nostra vicinanza alle famiglie che hanno figli nati prematuri e si trovano ad affrontare un evento improvviso e inatteso. Con l’illuminazione della fontana di piazza della Repubblica vogliamo sensibilizzare i cittadini verso questa tematica importante e delicata come il parto pre-termine. La prematurità è un fenomeno complesso di cui non si parla abbastanza. La nascita di un figlio prematuro è sicuramente un momento non semplice per la famiglia, perché mette alla prova la stabilità della coppia, interrompe il legame fisico con la mamma e medicalizza un evento che avrebbe dovuto essere naturale. È quindi indispensabile sottolineare il valore dell’assistenza e l’importanza di individuare i fattori di rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità. Per questo vogliamo contribuire ad accendere una luce su una problematica sempre più frequente, che nel mondo riguarda un bambino su 10, per essere di supporto e vicinanza ai genitori e alle famiglie che si trovano ad affrontare un percorso inaspettato, più complicato e difficile”.

“La nascita prima del termine – ha quindi sottolineato la dottoressa Agostina Solinas – resta ancora una sfida, che riguarda una percentuale del 7% dei neonati, che aumenta fino all’11% per le donne affette da Sars Cov2. Quest’anno il tema è focalizzato sull’importanza di non separare i neonati dai genitori. A Ferrara la Terapia intensiva non ha mai chiuso l’ingresso ai genitori, consentendo di rimanere vicini ai propri bambini 24 ore su 24. Ed eccezionalmente, in occasione della ricorrenza, viene data la possibilità anche ai nonni o ai familiari più stretti di venire a trovare i bambini”.

“Il reparto delll’ospedfale di Cona,a Ferrara – ha voluto rimarcare la presidente dell’associazione Nati Prima, Marika Massarenti – è un’eccellenza a livello clinico, ma anche umano, che io ho sperimentato in prima persona quando, 13 anni fa, mia figlia è nata prematura. Avere la possibilità di entrare in reparto è fondamentale, perché i genitori devono recuperare questo stacco e noi ora lavoriamo insieme all’associazione Vivere, che è nostra capogruppo, perché possa essere una pratica estesa in tutti gli ospedali”.

“È molto importante che chi affronta queste situazioni possa avere una rete di supporto – ha quindi concluso Sonia Mangolini, membro del direttivo dell’associazione Nati Prima ed ex infermiera della Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Sant’Anna – e per questo l’associazione finanzia una borsa di studio per garantire la presenza di una psicologa che dà sostegno alle famiglie e si affianca a fisoterapista e medico per supportare i genitori con bambini prematuri, che vengono seguiti fino ai 2 anni di età, limite che vogliamo ulteriormente innalzare”.

[CONVEGNO SUL CERIMONIALE, L’INTERVENTO DELL’ASS. CRISTINA COLETTI](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dOa8bTZ%26n%3dY%26B%3dR3fQY%26q%3dZRaA%26S%3d6KvN_FrUx_Q2_tyqq_4D_FrUx_P7yUK.4tMB2e91FoSB6.kR_FrUx_P7pMH02G3_IS1n_ShbQU8e_FrUx_P7eMB9y2cMgEBF-uS0-4gP7DqL72nC-00pR3IxCBKq-B3Cn9GJ-eM06vR7.9vK0%265%3doSGMeZ.B6v%26GG%3dR6gWV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Questo l’intervento dell’assessore comunale Cristina Coletti in occasione del convegno “Quando la forma è sostanza – Introduzione al cerimoniale” svoltosi al Teatro Comumale Abbato mercoledì 10 novembre 2021 alla presenza delle autorità cittadine ferraresi, insieme a rappresentanti e operatori di enti pubblici e privati.

“In qualità di rappresentante dell’Amministrazione comunale di questa Città desidero ringraziare la Prefettura di Ferrara e l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Sezione Territoriale di Ferrara per permetterci oggi di apprendere, confrontarci e riflettere su un tema di cosi grande importanza come quello del cerimoniale. Il Cerimoniale è una disciplina dal fascino solenne e senza tempo, uno strumento che rende possibile lo svolgimento impeccabile di eventi istituzionali e occasioni formali. In un momento storico in cui la praticità sembra primeggiare sulla forma, il cerimoniale riveste ancora di più un ruolo chiave. Anche perché in un periodo in cui il senso dello Stato, dell’ordine, della democrazia molte volte vengono messi a rischio, io credo si debbano ritrovare le ragioni del nostro impegno e del nostro appartenere alla pubblica amministrazione. La forma è sostanza, perché è nell’ordine che si riesce a dar corpo, a dar senso alla nostra stessa attività, soprattutto quando questa attività è protesa verso il bene comune e verso l’interesse pubblico. Un augurio di cuore di buon lavoro, sono certa che sarà una giornata proficua, ricca di indicazioni, e che soprattutto potrà rappresentare un punto di riferimento per tutte le istituzioni”.

[70 anni dopo. La Grande Alluvione in Polesine del 1951](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dBeIWGd%26y%3dT%26y%3dVDaDc%262%3dUEeL%26N%3dsO7I_3vfs_D6_5tdu_E9_3vfs_CA0P8.85Hy6p4nJzNy0.vM_3vfs_CA1H5DCBp_Mdva_WsWDYIW_3vfs_CAJc-lI1B-oJ3H-w6-tKlIq8-lGyN7D2Gp-D1-IzGrLtIr-7pG-DbFV-qB-x65Bl-85B4OvGl-InLnJ6B-46173D.uMxG%26q%3dF6N96C.IrM%264l6ntN%3dDWJdH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

di Maria Cristina Nascosi Sandri

15-11-2021

70 anni fa, esattamente alle ore 19.45 del 14 novembre 1951, l’argine maestro del Grande Fiume Po ruppe a Vallone di Paviole, in Comune di Canaro. Ma era solo la prosecuzione – data da vari ‘segnali’ dei giorni precedenti – di una distruzione ampiamente annunciata: alle 20 si verificò una seconda rotta in località Bosco, nel comune di Occhiobello. La terza falla si produsse poco più tardi, alle ore 20.15 circa, in località Malcantone dello stesso comune. La massa d’acqua che si riversò con furia inaudita sulle terre del Polesine fu immane. In parole povere quella che rappresentava circa i due terzi della sua solita portata, anziché proseguire la sua corsa verso il mare entro gli argini del fiume, si era riversata sulle campagne e sui paesi, sull’abitato, il cosiddetto ‘effetto svuotamento’.

Una catastrofe di proporzioni immani le cui ripercussioni ancora si riverberano ai giorni nostri, a marcare per sempre la storia del Polesine, la più grande alluvione che colpì l’Italia in epoca contemporanea.

Per ricordare e commemorare l’evento si è da poco aperta a Palazzo Roncale di Rovigo – visibile fino al 30 gennaio 2022 – un’eccellente mostra-memoriale sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Curata da Francesco Jori con Alessia Vedova e Sergio Campagnolo, la si può considerare, per certi versi, come lo straordinario racconto del riscatto della “Mesopotamia d’Italia – La terra tra i due fiumi tutta italiana” che, nei suoi intenti, riferisce, a 70 anni di distanza, dell’esemplare sforzo compiuto dalle terre martoriate del Polesine e dei suoi abitanti.

Con commozione è giusto ricordare la testimonianza di un bimbo di allora 8 anni, abitante a Ruina che racconta:

“Ero sull’argine con mio padre e guardavo cosa stavo succedendo e, ad un certo punto vidi, tra gli alberi, che il fiume stava calando.

Mio padre mi strinse la mano e io dissi:

“Papà, cosa fai, mi fai male”.

E lui mi rispose:

“Al mè putìn… l’a rótt – Bambino mio…(il Po) ha rotto (gli argini)”.

Nel rievocare la vicenda della Grande Alluvione del ’51, la mostra mette a fuoco, tra l’altro, il lavoro di Lina Merlin, prima donna a venire eletta al Senato della Repubblica (per il Psi), nel 1948. Figura controversa, odiosamata, legò per sempre il suo nome alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 – conosciuta proprio come Legge Merlin – con cui venne abolita la prostituzione legalizzata in Italia.

L’alluvione del ’51 fu anche una storia di dolore, emigrazione e poi riscatto: migliaia di veneti emigraron, nel giro di poco tempo, anche nel territorio di Varese e nell’Alto Milanese, adattandosi ai lavori più svariati in veste di operai, muratori, piccoli imprenditori, ambulanti nei mercati.

A loro si deve, in parte, la ‘responsabilità’ – nel loro giusto desiderio, per l’appunto, di riscatto – del cosiddetto (vero o presunto) boom economico che ebbe il suo massimo ‘splendore’ negli anni Sessanta.

Ma l’altra faccia della medaglia è anche una storia di accoglienza, un non sempre facile e lineare, do ut des.

Ed infine, per dirla con le parole del Presidente della Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro, un Non Dimenticare di Ricordare in piena regola: “…Ricordare oggi, a settant’anni di distanza, quell’evento è un dovere sociale, non tanto, o non solo, per ripercorrere una cronaca che si è fatta storia, ma per capirne la genesi, ciò che nel tempo ha condotto a quei terribili giorni. Per riflettere, oggi, sull’eterna e disattesa urgenza di rispettare i fiumi e l’ambiente…”.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 16 novembre 2021 alle 17 presentazione in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[Antonio Rubbi racconta le sue ‘Memorie del nonno comunista italiano’](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d0eIaEd%26y%3dX%26w%3dVDeBc%262%3dYCeL%26R%3dqO7M_1vfw_B6_5xbu_EC_1vfw_AA0T6.85Lw6p8lJzRw0.vQ_1vfw_AA1L3DCFn_MdzY_WsaBYIc_1vfw_AAnK38j6nJ1Fx-M89kD-58l82K36-yB-2Pr-JnH2Or0-qBu-I2KwJ-pLvP1F2On-F36yFjI2.E3Hy%26A%3dvP6SlW.1B3%26D6%3dXCdLb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Si intitola ‘Memorie del nonno comunista italiano’ il libro in cui Antonio Rubbi, deputato del Partito Comunista Italiano, racconta la sua vita ai suoi nipoti americani. Il volume sarà presentato al pubblico martedì 16 novembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dMaAYRZ%26q%3dV%260%3dR6cOY%26t%3dWPaD%26P%3d4KyKE_IVxl_Tf_MmtU_W2_IVxl_SkRIN.4JGKz71.4tH_DrXu_N7hCwEs08_IVxl_SkzYR_fC6eLwfTRBcU0uJJ6w2fDeX8%26i%3dHGJ18N.EjO%265J%3d6YUZ0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).

All’incontro, a cura del Consorzio Eventi Editoriali, sarà presente l’autore. Moderazione e ospiti a cura della Fondazione l’Approdo.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Antonio Rubbi, deputato del Partito Comunista Italiano e stretto collaboratore di Enrico Berlinguer, scrive una sorta di diario della sua vita, indirizzandolo ai suoi nipoti americani, ma anche beneficio di tutti noi, in cui racconta le vicende personali, ma che diventano subito di valore storico, politico e sociale, negli anni che vanno dalla sua infanzia fino al 1958 quando verrà chiamato dal partito a trasferirsi a Mosca dove trascorse molti anni.

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dDbAXIa%26q%3dU%261%3dS6bFZ%26t%3dVGbD%26O%3duLyJ6_JVwc_Uf_LduU_Vs_JVwc_TkQ0O.4I8Lz6r.5tG_5sXt_E8hBnFs9y_JVwc_TkyPS_fBwfLvWURATV0tAK5n3fDdO9%26i%3dG8K17E.FjN%26vK%3d6XLa0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d7dNWBc%264%3dT%26t%3dUIa9b%267%3dU0dQ%26N4g5s%3dnNBI_xuks_95_0tYt_J9_xuks_80sKiB15o64Bu.77F1Hw.9k.CB%267%3dsOAOiV.68z%26CA%3dT0cQX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 17 novembre 2021 alle 10 sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione del ‘Contest’ online di video musicali in occasione della Giornata Mondiale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dIfTXNe%260%3dU%266%3dWObKd%26C%3dVLfW%26O%3dzPHJ_0wqt_K7_Fukv_P0_0wqt_JBKQE.9FI6715uKAO6A.7N_0wqt_JBBIBENCw_Nowh_X4XKZTb_0wqt_JBDLwO3HB7NC7J3-8wH-1I6P3MB-KBF1J3-81-R78wK-AOAE154E-C7u7GC7J3-8wH05-yECL67H5-5KB81709-AQ7-81N7NBE-2C-1J4565s7yV75-w-72I4AG7wJN5.zPAF%26v%3dIIMD9P.HwP%267M%3dIZWcM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Mercoledì 17 novembre 2021 alle 10, nella salA dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del ‘Contest’ online di video musicali in occasione della Giornata Mondiale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa è organizzata da Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara – Ufficio Area Giovani Unità Operativa Nuove Generazioni con la collaborazione di centro di aggregazione giovanile Sonika – associazione Ultimo Baluardo aps.

Per illustrare l’iniziativa interverranno l’assessore alla Politiche Giovanili Micol Guerrini, il vicepresidente di Ultimo Baluardo APS Federico Di Marco insieme a Mario Zappaterra e Giulia Bonora dell’Ufficio Area Giovani Unità Operativa Nuove Generazioni.

[Donne e digitale, all’ex teatro Verdi al via “Woman in tech” dal 18 novembre: al centro la tecnologia e il divario di genere](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dGd6VLc%26l%3dS%264%3dU1ZIb%26o%3dTJd9%26M%3dxNtH_8uSr_I5_rsit_28_8uSr_H0wOC.7rG45c3sImM49.iL_8uSr_H0nG0CzAu_LQuf_VfVIX6a_8uSr_H0dG4He-7-tCgA05l7-qFl7D-Ne30Lo-NuLdA-qF-wG35n-Lu7h-6qF-1Z-4Iv736r7-qF-c74NrG-25-t7sHoD5Ai3-u-Cl-6yPaJyI-dA3q5a-w9n789.hL3F%26d%3dEAMv5H.HeL%26yM%3d1VOc5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

DONNE E DIGITALE, ALL’EX TEATRO VERDI AL VIA “WOMAN IN TECH” DAL 18 NOVEMBRE: AL CENTRO LA TECNOLOGIA E IL DIVARIO DI GENERE

(Ferrara Rinasce)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021. Iniziativa organizzata da “FEshion Eventi”

[Appuntamento nel week end in piazza Castello con “Calici d’Autunno”, tre giorni dedicati al buon vino e a sfiziosità gastronomiche](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6aHXAZ%26x%3dU%26s%3dRCb8Y%261%3dV9aK%26O%3dmK6J_wret_82_4uXq_D0_wret_779Q2.44Is2o5hFyOs6.uN_wret_77zIy0BCj_IcwU_SrX8UId_wret_77qMf5f2mDq.ByDx%268%3drL5PhS.z9y%2605%3dU9ZKY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

Per appassionati e buongustai l’appuntamento nel fine settimana sarà in piazza Castello a Ferrara: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 si terrà infatti una nuova edizione di “Calici d’Autunno”, manifestazione di degustazione eno-gastronomica itinerante organizzata da “FEshion eventi”. Tre giorni quindi dedicati al buon vino e all’assaggio di sfiziosità gastronomiche, grazie alla partecipazione di diversi produttori di vini e a numerose cantine italiane. Saranno infatti protagonisti tredici cantine, sessanta etichette di vini provenienti da diverse zone d’Italia (Toscana, Marche, Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Valdobbiadene, Conegliano) e alcune aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni da poter abbinare. L’iniziativa si avvale del supporto di AIS Ferrara e del patrocinio del Comune di Ferrara.

La manifestazione si svolgerà dalle 19.30 alle 24 di venerdì 19 novembre, dalle 19 alle 24 di sabato 20 novembre e dalle 18 alle 22 di domenica 21 novembre, con punto di riferimento l’info point di piazza Castello, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende: un portacalice, un calice di vetro, un antipasto, 1 piatto, un dolce e 3 calici di vino a scelta tra circa 60 etichette. Non si dovrà fare altro che comporre la propria degustazione preferita.

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto dall’attuale normativa vigente con l’attuazione di tutti i protocolli relativi all’emergenza covid, evitando assembramenti ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell’area ristoro, allestita in piazza.

L’evento sostiene la Green Mobility: grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper sarà possibile acquistare il ticket al prezzo di 9€ invece di 12€ se si raggiungerà Ferrara con un treno regionale Trenitalia Tper. Basterà esibire il biglietto all’info point.

Acquistando il ticket in prevendita al link [https://feshioneventi.it/prodotto/calicidautunno2021/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNbIaSa%26y%3dX%26A%3dSDePZ%262%3dYQbL%26R%3d5L7MF_Jdzm_Un_Onuc_Y3_Jdzm_TsC2KuFBFrS2F7F.6L_5xpr_ECCJ2ABL7L_Esfw_O8p89ApF138QHF1LObEX8x3n_Esfw_O8%26q%3dJHK90O.FrQ%266K%3dDaVaH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) il costo del tiket sarà di 10€ invece che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato:

Le cantine presenti sono Terre Gaie, La Querce, De Riz, Albamocco, Pettyrosso, Maffione, Nero del Bufalo, Pezzalunga, Castiglia, Di Mio, Cantina Sacco, Venciu, La Pescinella.

Queste invece le aziende: Love Gargano, Corte Vittoria. Capricci di Meggiolaro, Romagna Street Food, GROM, Over Street Food, Tuscany Brothers, Sapori di Valeggio, AD Food Eventi Porchetta di Ariccia, Bar Grillo. Sponsor: Agenzia Assicurativa Generali Baluardi e Concessionaria Stracciari.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

SERVIZI DEMOGRAFICI – Ass. Coletti: “importante innovazione a vantaggio dei cittadini”

[Anpr: al via il servizio gratuito di rilascio di certificati anagrafici online](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dNhQUSg%267%3dR%26A%3dYLYPf%260%3dSQhT%26L%3d5REG_Eynq_P9_Crpx_M7_Eynq_ODHNJ.ACFA9x2zM8LAC.4K_Eynq_OD9FGGK02_Pltm_Z1UPbRR_Eynq_ODvEC2x9vP-vC-IGv-09-QzIIGK0B-EC2GS4KB-B4-I6JvJzG0-56-AzIGG10z9E0-xLv8E910zG-0E9G96.5R8C%261%3dKFJIAM.E2R%264J%3dNbTZR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

15-11-2021

“Il rilascio dei certificati anagrafici online e totalmente gratuiti rappresenta un’importante innovazione a vantaggio dei cittadini, che autonomamente potranno richiedere e ottenere una serie di documenti per loro stessi o per i loro familiari”. Così l’assessore ai Servizi Demografici del Comune di Ferrara Cristina Coletti saluta il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno che, da oggi 15 novembre 2021, permette a tutti i cittadini di scaricare 14 diverse tipologie di certificati direttamente dal proprio computer o smartphone, senza doversi recare agli sportelli anagrafici del proprio Comune.

“Si tratta – precisa ancora l’assessore Coletti – di un servizio già in parte offerto da tempo dal nostro Comune e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella facilitazione del rapporto tra Pubbliche amministrazioni e cittadini. Questa opportunità andrà inoltre ad incidere sia sulla mobilità nelle nostre città, sia sull’organizzazione e sull’impegno delle Amministrazioni comunali attraverso l’alleggerimento degli Uffici Anagrafe”.

Quattordici, quindi, i tipi di certificati scaricabili gratuitamente dai cittadini (per sé o per un componente della propria famiglia) dal portale [https://www.anagrafenazionale.interno.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dAhNYFg%264%3dV%26x%3dYIcCf%267%3dWDhQ%26P%3drRBK3_PixZ_as_Ma1h_Wp_PixZ_ZxR7U.sIkE06pC660G7IkJw.DxRwMxM.1O_2yku_BD%26v%3dH5QD8B.LwO%26sQ%3dI6k9sYIgM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) (cliccando su ‘[Accedi ai Servizi al Cittadino](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dCfMXHe%263%3dU%26z%3dWHbEd%266%3dVFfP%26O%3dtPAJ5_Nhwb_Yr_Lcyg_Vr_Nhwb_XwQ9S.rHmC95rA55BE6HmHv.CzPvLzK.zN_4wjt_DB094RzTu-73-7uPA5pE5m7r5I_4wjt_DB%26u%3dG7OC7D.JvN%26uO%3dHXKeL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)’): anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), di stato civile, di stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione civile, e di contratto di convivenza.

