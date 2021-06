(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Mq%3dD3MrO_1tUv_B4_twbs_4B_1tUv_A9cfoWhe.nFcEuLr.9xF_twbs_4Bo_KSyY_UhNwE.cOyQ_twbs_4B_1tUv_B9hIq_KSyY_VfN5Vxak_KSyY_VcEv_KSyY_VfJD6i_NZvR_Yj_KSyY_VfR6VxS0–c_twbs_4b7_KSyY_VfL5_KSyY_U8._NZvR_YmA-6fy_KSyY_VcApX_twbs_4b7_KSyY_VfLy_KSyY_U8V_1tUv_A96_NZvR_Yj-_KSyY_U8T_1tUv_B7rR_1tUv_AYlbo50axT_twbs_57HE_twbs_50wR2R24c7jqErV%266%3d3fEW8e%26m%3dFwO564.JnM%26kO%3d0V0b0%26E%3d3%26J%3d0cAZF%26H%3d4ZIb%26v%3d-WBU8YDYAe)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 15 giugno 2021

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 16 giugno 2021 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube dell’Ariostea

[Dalla ‘Banda del libro’ i consigli di lettura per l’estate 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d6gITAf%26y%3dQ%26s%3dXMY9d%262%3dR9gL%26K%3dmQ7F_wxfp_88_5qXw_E6_wxfp_7C0M2.05Es8p1hLzKsB.vJ_wxfp_7C1EyFC9j_OdsU_YsT7gKU_wxfp_7Cq1q1f8nIn-2fKq1-iBy-Bn95E-n-02DxFtBn-Ir-BjQ7KwB-q5qIrIy875-7gEQ.mQzB%26i%3dJ8I10E.DjQ%26vI%3d6ZKV6)

15-06-2021

In vista delle prossime vacanze estive, la ‘Banda del libro’ è pronta a offrire i propri consigli per le letture da portare in valigia. L’appuntamento, per un incontro dedicato a suggerimenti e recensioni, è in programma per mercoledì 16 giugno 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea e in diretta video sul canale youtube dedicato (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dHgIZMf%26y%3dW%265%3dXMeKd%262%3dXKgL%26Q%3dyQ7L0_Odyg_Zn_Nhzc_Xw_Odyg_YsSDT.BKBQ88v.02I_9xfv_ICpDrK1A3_Odyg_Ys1TX_nD1kTxaZZCXaHvEP7r8nLfSD%26q%3dIBP99I.KrP%26zP%3dDYOcD)).

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

All’arrivo di una nuova estate che forse ci porterà davvero fuori dal tunnel pandemico degli ultimi due anni La Banda del Libro è pronta ancora una volta a consigliare una valigia piena di libri da portare in vacanza!

Tramite il portale youtube della Biblioteca Ariostea i vostri banditi preferiti sono pronti a snocciolare la lista di libri imperdibili per passare un’estate tra le parole, La Banda del Libro condividerà con tutti voi spunti e suggerimenti per letture di ogni tipo!

E’ stato anche il primo anno di attività del nostro rinnovato gruppo, un anno strano, difficile ed impegnativo su tutti i fronti, che ci ha sdoganati paradossalmente dal solito modus operandi degli eventi in presenza allargando il nostro bacino anche con attività on line.

Orgogliosi del percorso fatto vi aspettiamo virtualmente in Biblioteca Ariostea per raccontarvi storie, autori e romanzi sperando che almeno uno dei nostri consigli trovi un posto nei vostri bagagli per questa strana estate 2021!

► In questa fase di ripresa delle attività culturali il numero di posti disponibili in sala Agnelli resta ridotto a 36. Rimane inoltre previsto il rispetto da parte del pubblico dei protocolli anti covid: misurazione della temperatura corporea con termoscanner; sanificazione delle mani; uso della mascherina per tutta la durata dell’incontro; mantenimento della distanza di sicurezza; utilizzo delle sole sedie indicate dagli appositi cartelli. Per ulteriori informazioni consulta

[http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d7Z9ZBY%26o%3dW%26t%3dQCe0W%26r%3dX0ZB%26Q%3dnJwLy_HTyV_Sd_NWsS_Xl_HTyV_Ri7x3kEh9eHoE.fKsKqA.l5.lP_xqVv_865ZDU_uwYp_5Bj1-jE17qK-oDlV7g1do1wE25-lJ-vHhOkD37-iEq-LuIwE-x9gKzJl-QyE-gE-s1v9n5uEt5-jAr-5-gEyJdJ69dIkDwK%26j%3dCxO235.JkJ%26lO%3d7SAb7)

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dJhGTOg%26w%3dQ%267%3dYKYMe%26z%3dRMhJ%26K%3d1R5FB_Pbsi_al_Hj1a_Ry_Pbsi_ZqMFU.0EDR62x.AzC_Aydp_KDn8tLy55_Pbsi_ZquVY_l83lRrcaX7ZbFpGQ1t9lJZUE%26o%3dCDQ73K.LpJ%262Q%3dBSQdB)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dNfDVSe%26t%3dS%26A%3dWHaQc%26w%3dTQfG%26M3x7i%3d5P2H_Ewar_P7_zspv_08_Ewar_OBiJzDq468tAB.9wEHJm.82.E2%266%3d0Q1NzX.v7G%26E1%3dSPdDS)

PUBBLICA ISTRUZIONE – Organizzato da Centro per le Famiglie e Teatro Nucleo per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Assessore Kusiak: “I giovani protagonisti di un ambiente ricco di opportunità e stimoli”

[Ha preso il via “Eco Corto!”, laboratorio creativo sull’ecologia dell’ambiente e delle relazioni all’ex Teatro Verdi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d8eQbCd%267%3dY%26u%3dVUgAb%260%3dZAeT%26S%3doOEN_yvnx_06_CyZu_MD_yvnx_9AHU4.8CMu6x9jJ8Su0.4R_yvnx_9A9M1DKGl_Ml1W_W1b9eTZ_yvnx_9A39-9h6vwMzQv-D7-CjJ-xMyO0-Jh70PhO0PpJ-DSsGzAvG0Ep6-yCsGvKiDzL10-z-BlG7C-y0797D0Lp.CEKs%269%3d8SzQxZ.u0E%26Gz%3dVNfCV)

15-06-2021

Ha preso il via ieri (lunedì 14 giugno) per terminare venerdì 18 giugno (orari 14-18) negli spazi di Ex teatro Verdi il laboratorio creativo “Eco corto!”, organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara con la collaborazione del Teatro Nucleo. Un’ulteriore sessione verrà fissata tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre.

Venti ragazzi fra gli 11 e i 16 anni lavoreranno per l’intera settimana utilizzando strumenti propri dell’arte teatrale, del site-specific, dei nuovi linguaggi, fino alla creazione di un cortometraggio finale. Partendo da domande concrete i partecipanti affronteranno il tema centrale delle relazioni dentro e fuori dal proprio ambiente famigliare, impegnandosi a costruire legami ‘ecologici’ nel senso più ampio del termine, dove è ecologico ciò che dà vita a nuove connessioni e che stimola il ragionamento sul nostro modo di intraprendere legami.

“Scopo di questa progetto laboratoriale – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak – è in particolare quello di favorire lo scambio di esperienze tra ragazzi e ragazze, offrendo loro l’occasione di frequentare un ambiente ricco di stimoli e del quale siano i protagonisti. Una vera opportunità quindi in questo momento nel quale obiettivo di tutti è ritrovarci con normalità e nel quale è emersa con priorità una richiesta di aiuto da parte delle nuove generazioni, più che mai bisognose di ricomporre il loro legame con la realtà. Proprio a fronte di questo – ha ribadito l’assessore Kusiak – come Amministrazione comunale ci siamo impegnati nel percorso culturale dell’ex teatro Verdi, proponendo un’interazione fatta di concrete modalità di incontro, di crescita e di relazione per aiutare i ragazzi a migliorare la loro creatività e sviluppare e ritrovare nuove e vecchie competenze emotive, sociali ed espressive”.

POLIZIA LOCALE – “Le indagini specialistiche nei procedimenti relativi al falso documentale” documentate dalla neo laureata Elena Barbieri

[Giovane si laurea con tesi in collaborazione con l’Ufficio Falsi documentali della Polizia locale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d9ZGbDY%26w%3dY%26v%3dQKgBW%26z%3dZBZJ%26S%3dpJ5N_zqdx_A1_3yap_CD_zqdx_068U5.33Mv1n9kExSv5.tR_zqdx_06yM29AGm_Hb1X_Rqb0ZJc_zqdx_066Li-JpQq-4t-JiK3Ci-I6-Jm-9yBi7tLq-I1Ck9lJqI5Gk8p-Lm9-1Pw3pBqCpL29-3Ct15G49-lJ-n1wQw-4zA3CpL21wC.pJxJ%26l%3dC69i1lQ43C.LmJ%26tQ%3d9SId9)

15-06-2021

Un percorso di laurea realizzato in collaborazione con il corpo di Polizia locale Terre estensi quello che è stato presentato oggi (martedì 15 giugno 2021) e che è approdato nella discussione finale di una tesi di laurea triennale in Operatore dei Servizi Giuridici per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara da parte della neo-laureata Elena Barbieri. La studentessa ha infatti concluso il suo percorso di studi giuridici con una tesi di laurea triennale dedicata a “Le indagini specialistiche nei procedimenti relativi al falso documentale”. Correlatrice in sede di discussione è stata l’Ispettore Capo Daniela Fini.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti, oltre alla neolaureata Elena Barbieri, il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi, l’assessore ai Rapporti con l’Università Alessandro Balboni, il comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi, il manager didattico del Dipartimento di Giurisprudenza Luca Antonucci, l’ispettore capo Daniela Fini e l’assistente Matteo Purificato della Polizia locale.

“Il lavoro di indagine e studio realizzato dalla neolaureata valorizza l’investimento fatto da questa amministrazione – ha sottolineato il vicesindaco Lodi – in termini di strumentazione di Polizia locale, dotata di apparecchiature che vanno a garantire sempre più la sicurezza del nostro territorio. Non ci fermeremo a questo investimento e la dottoressa sarà oggetto di invito per fare uno stage nella Polizia locale. Ringrazio il comandante Rimondi che mi ha spronato a sostenere l’acquisto di questa attrezzatura, che verrà potenziata per agevolare il lavoro della nostra Polizia locale nei compiti di controllo a favore della Sicurezza di tutta la comunità”.

Da parte sua l’assessore ai rapporti con l’Università Balboni ha fatto notare come sia “da ritenersi un risultato molto importante il grande numero di studenti di Unife che decidono di effettuare il loro percorso formativo e curriculare all’interno delle strutture comunali. Da questo punto di vista è importante continuaere a incentivare questa collaborazione che non solo porta energie e vitalità all’interno dell’amministrazione comunale, ma che fornisce anche esperienza e strumenti ai ragazzi per potersi formare nella loro futura professionalità”.

Soddisfatto il comandante Rimondi che ha definito “molto importante questo rapporto con l’università. Io sono uscito da una quinquennale molto generalista e questo è un’ottima impostazione di avvicinamento al lavoro sul campo in termini di indagini per una sinergia preziosa e proficua”. Un ringraziamento all’impegno e alla collaborazione alla neolaureata è arrivato dall’ispettore capo Fini che ha elogiato “il contributo a divulgare quanto conoscere i documenti significhi fare sicurezza” e ha spiegato che l’investimento di circa 50mila euro ha reso possibile alla Polizia locale di dotarsi di strumenti quali il video comparatore spettrale, lo stereo microscopio, la micro camera a luce polarizzata, il lettore di documenti biometrici, il lettore di banda magnetica e altre strumentazioni portatili per gli equipaggi che danno la possibilità di leggere quelle informazioni che sono criptate all’interno dei documenti.

Il manager didattico del Dipartimento di Giurisprudenza Antonucci ha sottolineato che si tratta di “un corso unico in Italia per un Dipartimento di eccellenza a livello nazionale che consente agli studenti di fare tirocini pratici e toccare con mano quello che stanno studiando”.

“Eccomi giunta alla fine di questa tesi – ha concluso quindi Elena Barbieri – e di questi tre intensi anni di Università; prima di concludere, mi è doveroso dedicare questo spazio alle persone che hanno contribuito, con il loro supporto, alla realizzazione di tutto questo. In primis, vorrei ringraziare il professore Francesco Morelli, relatore di questa tesi, per la disponibilità e l’aiuto fornitomi nella fase più importante del mio percorso accademico.

Un sentito ringraziamento va all’intero Corpo di Polizia Locale Terre Estensi e al Comandante, dottor Claudio Rimondi, per le mille opportunità offertemi nel corso di questi nove mesi. Grazie per avermi accolta nel migliore dei modi e di avermi dato l’opportunità di mettermi in gioco e fare un’esperienza che sarà preziosa per il mio futuro.

Grazie, in particolare, al mio correlatore, l’Ispettore Capo Daniela Fini, per la fiducia dimostratami e per il contributo imprescindibile nella stesura di questa tesi. Grazie per avermi sempre sostenuta ed aiutata, elargendomi consigli ed insegnamenti diventando così la mia ‘Dominus’. Grazie anche all’Assistente Matteo Purificato, braccio destro dell’Ispettore, per il suo aiuto e i suoi preziosi consigli.

Grazie agli Ufficiali e agli Agenti di tutti i reparti che ho incontrato e conosciuto in questo lungo percorso, in particolare all’Ufficio di P.G. e di Infortunistica con cui ho condiviso la maggior parte della mia esperienza”.

LA SCHEDA a cura della polizia locale – Grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale e del Comandante Claudio Rimondi, a termine dell’anno scorso è nata una collaborazione tra la Polizia Locale e l’Università di Ferrara, che ha reso possibile l’accoglimento della Dottoressa Elena Barbieri, presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria e l’Ufficio Falsi Documentali, allora in qualità di studente in regime di tirocinio.

L’esperienza a fianco del perito esperto di documenti, l’Ispettore Capo Daniela Fini, hanno condotto la studentessa a proporre al Dipartimento di Giurisprudenza l’argomento “Le indagini specialistiche nei procedimenti relativi al falso documentale”, per la redazione della propria tesi di laurea triennale in Operatore dei Servizi Giuridici, della quale l’Ispettore Capo ne è stata correlatrice.

L’elaborato ha ottenuto il massimo della valutazione della Commissione riunitasi per la proclamazione ieri lunedì 14 giugno ed il plauso del relatore che lo ha stimato in termini entusiastici.

Introduce la tesi, corredata da numerose immagini che rendono gradevole la lettura, una dissertazione sulla correlazione tra controllo documentale e sicurezza. La dissertazione si sviluppa attraverso il percorso storico che conduce alla formazione del documento di identità come risposta all’esigenza di “riconoscersi”; contempla gli sviluppi giuridici e analizza, attraverso un procedimento scientifico rigoroso, alcune fattispecie di documenti, esplicitando le dotazioni tecniche e i sistemi di sicurezza.

INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo PD in Consiglio comunale

[Richiesta in merito alle lettere minatorie ricevute da esponenti della Giunta e del Consiglio Comunale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3d3gCT8f%26s%3dQ%26p%3dXGY6d%26v%3dR6gF%26K%3djQ1F_txZp_58_yqUw_96_txZp_4C4My.0yEp8j1eLtKpB.pJ_txZp_4CuEvF79g_OXsR_YmT4gFW_txZp_4Cy9e1c8hEp5uQh-CgOpJq.E1Cn%26A%3dtKuSjR.pB1%269u%3dX0X8X)

15-06-2021

Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:

– I consiglieri del Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara hanno interpellato il sindaco Alan Fabbri in merito alle lettere minatorie ricevute da esponenti della Giunta e del Consiglio Comunale di Ferrara.

>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi del Comune di Ferrara) all’indirizzo [www.comune.fe.it/index.phtml?id=5216](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dOc0TTb%26p%3dQ%26B%3dTDYRZ%26s%3dRRcC%26K%3d6MxF_FtWp_Q4_vqqs_66_FtWp_P91MK.6sCIGi.63.Bx_HovT_R4Br43Q.t8HFp_HovT_S4Bh_HovT_S2X6QT%2671y4e%3dqKGOgR.B8x%269G%3dT7XTT)

INAUGURAZIONE – Martedì 15 giugno 2021 alle 16.30. L’ass. Travagli: vicini agli operatori con tempestiva riapertura che riporta sorriso per i più giovani

[Riapertura del luna park sull’area verde delle mura di viale Alfonso d’Este](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dIaITNZ%26y%3dQ%266%3dRMYLX%262%3dRLaL%26K%3dzK7F_0rfp_K2_5qkq_E6_0rfp_J70ME.45E62p1uFzK66.vJ_0rfp_J71EB0C9w_Idsh_SsTJaLX_0rfp_J759s1s2nGrHBL51-v6y-BCEn-FsIx-ICCy106n-LwIq5-v6yBw-D8Hs-5v-L12y5-sCsE6J2-4wJ75.zKzB%26v%3dD8ID4E.DwK%26vI%3dITKVI)

15-06-2021

Appuntamento oggi (martedì 15 giugno 2021) alle 16.30 sull’area verde a ridosso delle mura di viale Alfonso I d’Este, a Ferrara, per l’inaugurazione del luna park in edizione straordinaria estiva. Come consentito dal Dpcm governativo, da oggi – martedì 15 giugno 2021 – attrazioni e giostre torneranno infatti ad animare fino a domenica 4 luglio 2021 lo spazio del Montagnone, concesso in uso dal Comune all’Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi (Anesv). Ad annunciarlo è l’assessore ad Attività produttive, Fiere e Mercati Angela Travagli, che spiega: “Ancora una volta siamo riusciti a organizzare il luna park, consentendo la riapertura a partire dal giorno stesso in cui il decreto governativo lo consente. Come amministrazione comunale abbiamo a cuore la categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante che da mesi sono rimasti fermi e che, in questo modo, hanno finalmente l’opportunità di ripartire. Si tratta di un’apertura in forma ridotta, che tiene conto di tutte le precauzioni di adeguamento rispetto ai protocolli, prevedendo il distanziamento anche sulle giostre e percorsi a senso unico per entrare e uscire dalle attrazioni. Le giostre sono una forma di presidio importante per animare una zona della città che in questo modo può essere frequentata da giovani, famiglie e bambini. È con grande soddisfazione, quindi, che accogliamo la ripartenza del divertimento per grandi e piccoli, che tornano così un po’ a sorridere. Per questo un mio particolare ringraziamento va agli uffici delle attività produttive che si sono adoperati per la realizzazione”.

L’organizzazione del luna park – sottolinea l’ass. Travagli – è “una risposta importante per Ferrara che rinasce, nell’area dove tradizionalmente si svolge la Fiera di San Giorgio. Il parco con giostre e divertimenti all’aperto si ripropone ovviamente in forma ridotta rispetto alla fiera tradizionale, garantendo però tempestivamente il via libera agli operatori. Lancio un invito a tutta la cittadinanza, quindi, perché possa godere di quella spensieratezza necessaria alla rinascita e quel sapore di libertà e di serena allegria che solo le giostre sanno dare”.

Soddisfatto il presidente di Anesv Luca Catter, che commenta: “Ripartiamo da Ferrara! Dopo mesi durissimi per la categoria finalmente oggi ripartiamo: riapriamo il luna park e riaccendiamo il sorriso avverando lo slogan di ripartenza che, come categoria, abbiamo fortemente sostenuto”.

Le attività del luna park, che si svolgeranno nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, saranno aperte al pubblico dal 15 giugno al 4 luglio 2021 nei giorni feriali dalle 16.30 alle 22.30 e nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 24.

Giornalisti, fotografi e videoperatori sono invitati a partecipare

3.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 16 giugno alle 15 in Videoconferenza con assessore Lodi

[Informativa in merito all’annullamento e nuova nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4eBb9d%26r%3dY%26q%3dVFg7b%26u%3dZ7eE%26S%3dkOzN_uvYx_66_xyVu_8D_uvYx_5A3Uz.8xMq6i9fJsSq0.oR_uvYx_5AtMwD6Gh_MW1S_Wlb5eEg_uvYx_5AkQd9d6gHk.FwHr%26B%3dpPyTfW.tCw%26Dy%3dY6cBY)

15-06-2021

La 3.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dal consigliere Francesco Carità – si riunirà mercoledì 16 giugno 2021 alle 15 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’attenzione del gruppo di lavoro un’Informativa in merito all’annullamento e nuova nomina della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio – ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale – richiesta da parte dei Gruppi Consiliari Azione Civica, Partito Democratico e Gente A Modo (con assessore relatore Nicola Lodi).

Saranno presenti all’incontro l’arch. Rinaldo Campi ed eventuali altri componenti della CQAP.

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 17 giugno 2021 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione dell’Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica su discipline di governo del territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d6ePXAd%266%3dU%26s%3dVTc9b%269%3dV9eS%26O%3dmODJ_wvmt_86_BuXu_L0_wvmt_7AGQ2.8BIs6w5hJ7Os0.3N_wvmt_7A8IyDJCj_MkwU_WzX7VTd_wvmt_7A0LjNyHy6JCtIy-8jG65h89LiJ-AOf9BI-fODC1DD5-iD-wIqGu6tMuTnJ89-x839sO30n8u-MzK0IwO9-8jG69-iDC7nK6Cs0-x9q-B9P5f6ujM8I-i06-NjMBCyJBCt.CDGq%269%3d7OxQwV.s0D%26Cx%3dVMbAV)

15-06-2021

Giovedì 17 giugno 2021 alle 11 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica per ricerca e analisi a supporto delle discipline del governo del territorio e della pianificazione urbanistica, che sarà di supporto alla redazione del Piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno il rettore dell’Università degli studi di Ferrara Giorgio Zauli, il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco con delega all’Urbanistica Nicola Lodi, l’assessore per i Rapporti con l’Università Alessandro Balboni, il direttore generale Sandro Mazzatorta e il dirigente del Settore Governo del Territorio Fabrizio Magnani.

[FERRARA BUSKERS FESTIVAL A PARCO MASSARI DAL 25 AL 29 AGOSTO: “ABBIAMO SELEZIONATO I MIGLIORI ARTISTI DI STRADA DEL MONDO, OLTRE 800 CANDIDATI. SARÀ EDIZIONE DELLA RINASCITA”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dGdGTLc%26w%3dQ%264%3dUKYJa%26z%3dRJdJ%26K%3dxN5F_8udp_I5_3qit_C6_8udp_H08MC.73E45n1sIxK49.tJ_8udp_H0yE0CA9u_Lbsf_VqTHUKQ_8udp_H0q58LlHq-66I193I-v94JyPlB-q-JlHsI-x19MlHy-8lB-HY-lB-Hc-l75M5E-q6m9qGz-IuFpPyIy10I-t-CyAw95Lt-18NtI0C-o9-9N1q5l31t5-o52-GzDtI-zB0Lp-XPd-n148t4qNt-IqLl-5tCA95Hp-4uFw1-8Cy197tJq.B5C2%268%3dxK9PnR.495%2699%3dUDXLU)

15-06-2021

FERRARA BUSKERS FESTIVAL A PARCO MASSARI DAL 25 AL 29 AGOSTO: “ABBIAMO SELEZIONATO I MIGLIORI ARTISTI DI STRADA DEL MONDO, OLTRE 800 CANDIDATI. SARÀ EDIZIONE DELLA RINASCITA”. 12 CONCERTI AL GIORNO

Ferrara, 15 giu – Sarà a Parco Massari, quattro ettari di verde nel cuore della città storica, il Ferrara Buskers Festival edizione 2021, in programma dal 25 al 29 agosto (con anteprima a Comacchio il 24 agosto). Dopo l’edizione dell’anno scorso, confermata in versione ‘limited edition’ con location in alcuni dei palazzi della città, quest’anno il tradizionale festival ferrarese degli artisti di strada, con diversi ospiti internazionali, avrà la forma di una rassegna di musica, teatro, spettacoli in una cornice green. Motore di questa iniziativa è stata l’idea della project manager del Ferrara Buskers Festival Erika Sarson. Ogni giorno sono previsti 12 concerti in contemporanea, preceduti da performance di giocolieri e altri artisti.

Altra novità: l’attivazione dei servizi street food e l’offerta di drink all’interno del parco, dalle 19, con possibilità di fare aperitivo con gli artisti. “Abbiamo selezionato i migliori buskers del mondo”, spiega Stefano Bottoni, storico fondatore del Festival nato nel 1988, “con oltre 800 candidati non è stato facile, ma, come da tradizione, al nostro pubblico vogliamo garantire grandi spettacoli e tanta qualità”.

L’accesso è su prenotazione, i biglietti saranno disponibili dal 30 giugno sul sito del festival www.ferrarabuskers.com.

“Una nuova edizione ricca di novità – anticipa la presidente del Ferrara Buskers Festival Rebecca Bottoni -. Nuova location, scenario immerso nel verde, con tutto il fascino che Parco Massari esprime, e nuove occasioni per vivere il festival e apprezzare l’arte dei buskers. E poi c’è tanto altro, che comunicheremo nei prossimi giorni. Qualche anticipazione: mostre, iniziative legate all’ambiente e altre sorprese per il pubblico. In questo 2021 – che, ci auguriamo, possa segnare la rinascita dopo un periodo difficile – vogliamo liberare tutte le energie per valorizzare gli spettacoli e la città. Sarà anche la migliore occasione per riscattare un comparto che, tra chiusure e restrizioni, ha sofferto tanto”.

“Ferrara Buskers Festival, dopo la conferma dell’anno scorso, che ha segnato la volontà di esserci anche in un anno difficile, tornerà con il consueto carico di iniziative, novità, proposte – dice il sindaco Alan Fabbri -. Felici di poter annunciare una nuova edizione, che esprime, anche simbolicamente, l’ottimismo della rinascita, in uno dei luoghi simbolo della città, particolarmente suggestivo e ricco di potenzialità. Grazie all’organizzazione. Siamo pronti ad accogliere turisti, visitatori, appassionati e a mostrar loro tutta la bellezza e la dinamicità di Ferrara”.

Per ulteriori info: [https://www.ferrarabuskers.com/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dHfNWMe%264%3dT%265%3dWRbKc%267%3dUKfQ%26N4r7s%3dyPBI0_Nivg_Ys_Khyh_Uw_Nivg_XxPDS.x89NsKr8CL2A0L.tK5_Khyh_Uw%260%3d5N0RuU.5AB%26B0%3dWKaMW)

(Ferrara Rinasce)

CONFERENZA STAMPA – Giovedì 17 giugno 2021 alle 12 sala dell’Arengo della Residenza Municipale di Ferrara

[Presentazione della quinta edizione del “Vegan Festival”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dOfDXTe%26t%3dU%26B%3dWHcRc%26w%3dVRfG%26O%3d6P2J_Fwat_Q7_zuqv_00_Fwat_PB5QK.9zIB7k51KuOBA.qN_Fwat_PBvIHE8C3_NYwn_XnXPWHV_Fwat_PBxL35y7iOmHH78CCJm.BHIt%268%3dAQ1P1X.v9H%26E1%3dUQdDU)

15-06-2021

Giovedì 17 giugno 2021 alle 12, nella sala dell’Arengo della Residenza Municipale di Ferrara, si terrà una conferenza stampa per illustrare tempi e modalità del “Vegan Festival 2021”, quinta edizione della manifestazione in programma sabato 19 e domenica 20 giugno al Parco Massari di Ferrara. L’iniziativa è realizzata da Feshion Eventi in collaborazione con Confesercenti e con l’associazione Animal Defenders.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti l’assessore alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara Angela Travagli e Alessandra Scotti e Mirko Marangella di Feshion Eventi.

GIUNTA COMUNALE – Le principali delibere approvate nella seduta del 15 giugno 2021

[Al via i controlli sull’efficacia dei trattamenti anti zanzare; proseguono i progetti contro violenza e sfruttamento lavorativo; avviso pubblico per progetti a favore dei giovani; sostegno a iniziative in città](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d0dKYEc%261%3dV%26w%3dUOdCa%264%3dWCdN%26P%3dqN9K_1uhu_B5_7vbt_GA_1uhu_A0BR6.77Jw5r6lI2Pw9.xO_1uhu_A03J3CEDn_LfxY_VuYAUOX_1uhu_A0pG-5Cp-D-lI3O1I1Gr-M0Gu9uAr7p8r5-s0r-N763NpHnH9D-jH9D-953UjLt-K1I80pO4Ix-C-5MxAtO3C-rJwN7J-5C4GnHE6-n-MuM4N96v93Ox-FpQxLpOrP4-65PxNx-J07kFx8x-JtM-yL4BnN9D-j-0pQxLt-9nC-vDxPpIr-M4N39vIx-5-xIrTx63CA06j5p-rH-rD3Np.C3G1%269%3dvO8QlV.303%26C8%3dVBbKV)

15-06-2021

Queste le principali delibere approvate nella riunione della Giunta comunale di martedì 15 giugno 2021:

>>Assessorato Rapporti Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti Europei – Assessore Alessandro Balboni:

Lotta alle zanzare: al via controlli sull’efficacia dei trattamenti larvicidi e attività di assistenza in caso di criticità

Contro la diffusione delle zanzare Ferrara mantiene sempre alta l’attenzione. Anche per il 2021 la Giunta comunale ha infatti confermato l’affidamento al CFR – Consorzio Futuro in Ricerca di un progetto di controllo sulla qualità e l’efficienza dei trattamenti antilarvali effettuati nelle caditoie del territorio comunale, potenziando inoltre le azioni previste. “Oltre all’attuazione di controlli a campione nelle caditoie pubbliche, per verificare la presenza dei vari tipi di zanzare, – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni – il progetto prevede anche attività di assistenza tecnica in caso di criticità segnalate sul territorio, in particolare per l’elevata presenza di zanzare in luoghi come scuole o altri edifici comunali, parchi pubblici o canali. Per casi come questi saranno effettuati studi approfonditi, con indagini ambientali, sopralluoghi nelle aree interessate e studi sul tipo e sulla numerosità degli insetti infestanti presenti; per poi scegliere la strategia più adeguata da porre in essere, verificando infine i risultati degli interventi”.

Fin dal 2008 il Comune di Ferrara sta portando avanti un programma di lotta alle zanzare, vettori accertati delle cosiddette arbovirosi (malattie, tra cui Chikungunya e West Nile, trasmesse all’uomo da vettori artropodi come zanzare e zecche) sia attraverso il costante monitoraggio della popolazione di zanzare, con ovitrappole collocate nel territorio comunale, sia con un servizio continuativo di disinfestazione larvicida in caditoie, fogne, corsi d’acqua a lento deflusso o grossi ristagni di acqua all’interno di aree verdi, oltre che adulticida in aree verdi, in caso di criticità.

Il Piano Regionale 2021 per la lotta integrata alle zanzare vettrici del virus West Nile prevede, in particolare che i Comuni, oltre all’affidamento dei trattamenti larvicidi, si occupino anche di effettuare controlli di qualità di tali trattamenti, dandone incarico a soggetti terzi che dispongano delle necessarie professionalità. Per questo, anche quest’anno, il Comune di Ferrara ha affidato l’incarico al CFR, organizzazione non-profit, a partecipazione pubblica e privata (di cui lo stesso Comune di Ferrara è socio), che si occupa, tra l’altro, di promuovere e sviluppare ricerche applicate su temi legati alla salvaguardia dell’ambiente e alla salute dell’uomo. “Lo scorso anno – ricorda l’assessore Balboni – il report dei controlli sull’efficacia dei trattamenti effettuati nel territorio comunale nei mesi da luglio a ottobre ha evidenziato un netto miglioramento della percentuale di caditoie infestate, che ha posto il 2020 come uno degli anni meno infestati. Il nostro auspicio è di vedere consolidata questa tendenza anche per il 2021”.

>> Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari – Assessore Dorota Kusiak:

Rinnovata la concessione di tre immobili comunali per progetti contro la violenza e lo sfruttamento lavorativo

Sono destinati ai progetti territoriali di uscita dalla violenza e dal grave sfruttamento lavorativo i tre immobili comunali per i quali la Giunta municipale ha autorizzato il rinnovo della concessione in uso da parte del Centro Donna Giustizia di Ferrara. Gli immobili, due dei quali assegnati in uso gratuito e il terzo a canone ridotto, sono in particolare utilizzati per le attività del progetto a valenza provinciale “Uscire dalla violenza” e del progetto a coordinamento regionale “Oltre la strada”, a cui il Comune di Ferrara partecipa come partner ed ente attuatore nell’ambito del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore di persone che vogliono sottrarsi a situazioni di violenza o di grave sfruttamento sessuale o lavorativo.

“Il fenomeno della violenza fisica e psicologica nei confronti di donne e minori continua a rappresentare anche per la nostra realtà, – sostiene l’assessore comunale alle Pari Opportunità Dorota Kusiak – un tema di particolare delicatezza e gravità per cui è necessario dare continuità sia agli interventi di accoglienza in emergenza e protezione in case rifugio ad indirizzo segreto, sia alle attività di ascolto e consulenza psicologica e di uscita dall’isolamento sociale, mirati al raggiungimento dell’autonomia personale delle donne vittima di violenza, anche attraverso il sostegno per la ricerca di un lavoro e di una casa. Allo stesso modo anche il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento e riduzione in schiavitù si è enormemente ampliato a causa dalla pandemia in corso, riguardando oltre l’ambito della prostituzione coatta, anche quello del lavoro, in settori come l’edilizia, il badantato e l’agricoltura, così come l’accattonaggio, la vendita di gadget e il coinvolgimento nella grande e piccola criminalità. Il progetto “Oltre la Strada” richiede l’attivazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale per persone vittime di tratta o di grave sfruttamento sessuale o lavorativo, che intendono sottrarsi a situazioni umanamente insostenibili e per le quali risulta necessario disporre di alloggi per l’accoglienza abitativa in emergenza”.

Tutte le attività legate alle tre case rifugio ad indirizzo segreto sono gestite, sulla base di una convenzione quadro con il Comune, dal Centro Donna Giustizia di Ferrara, che da lungo tempo si occupa di persone in stato di grave difficoltà e vulnerabilità.

>> Assessorato Politiche giovanili, cooperazione internazionale, Servizi informatici – Assessore Micol Guerrini:

Contro l’isolamento sociale dei giovani e l’abbandono scolastico un avviso pubblico del Comune per la coprogettazione di interventi con il Terzo Settore

Prevenire e contrastare fenomeni di isolamento sociale e abbandono scolastico per giovani e giovanissimi. E’ con questi obiettivi che il Comune di Ferrara, come capofila del Distretto Centro Nord, lancia un avviso pubblico rivolto alle cooperative sociali del Terzo Settore per la raccolta di ‘manifestazioni di interesse’ a partecipare alla coprogettazione di azioni dedicate ad adolescenti e preadolescenti del territorio.

Tra le categorie di giovani verso le quali saranno orientate le progettazioni figurano innanzitutto i ragazzi con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria e dalla didattica a distanza. Saranno inoltre coinvolti gli adolescenti che risultano a maggior rischio di dispersione e abbandono scolastico per effetto dell’aumento, legato alla pandemia, delle disuguaglianze già esistenti in termini di accesso a internet e alle nuove tecnologie per chi vive in situazioni territoriali e familiari più svantaggiate. Altri destinatari saranno poi gli adolescenti con tendenza al ritiro sociale (‘hikikomori’) e quelli che vivono in zone del territorio ferrarese con scarse opportunità aggregative.

Le proposte di coprogettazione che giungeranno in risposta all’avviso pubblico (che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune) saranno valutate da una commissione ad hoc.

Per la realizzazione delle azioni il finanziamento regionale appositamente messo a disposizione del Distretto Centro Nord è di 47.089 euro.

>> Assessorato Sanità, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Relazioni Istituzionali, Comunicazione – Sindaco Alan Fabbri:

Al Circolo Negozianti un contributo per le celebrazioni del 160° anniversario

Sarà destinato a sostenere le spese per la realizzazione, nel corso del 2021, delle iniziative celebrative del 160° anniversario della fondazione dell’Associazione Circolo Negozianti Palazzo Roverella di Ferrara il contributo di 2.500 euro destinato dal Comune di Ferrara al Circolo stesso. In programma, tra l’altro, la stampa di un volume commemorativo della storia dell’associazione.

>> Assessorato Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico, Recovery Fund – Assessore Andrea Maggi:

Supporto all’organizzazione della tappa ferrarese dell”Adriatica Ionica Race’ di ciclismo

E’ in calendario per il prossimo giovedì 17 giugno la partenza della tappa Ferrara-Comacchio dell”Adriatica Ionica Race’, evento di ciclismo professionistico su strada, al quale l’Amministrazione comunale garantirà il proprio supporto logistico e organizzativo, oltre che il proprio patrocinio. Organizzato dalla Asd Sportunion l’evento, patrocinato anche dal Coni, vedrà la partenza della sua terza tappa dal centro storico di Ferrara, offrendo l’occasione per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e monumentale cittadino. Agli organizzatori, gli uffici comunali garantiranno le necessarie agevolazioni e autorizzazioni per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

>> Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo – Assessore Matteo Fornasini:

Dal Comune collaborazione per il Ferrara Summer Festival 2021

E’ in programma dall’1 al 29 luglio 2021, in piazza Trento Trieste, la seconda edizione del ‘Ferrara Summer Festival’ per il quale l’Amministrazione comunale garantirà il proprio supporto logistico e organizzativo, oltre che il proprio patrocinio all’associazione musicale ‘Butterfly’. In programma concerti ed eventi serali, organizzati nel rispetto delle prescrizioni anti covid attualmente in vigore.

Le delibere approvate nel corso delle sedute della Giunta comunale vengono pubblicate nei giorni successivi, con le modalità e nei termini di legge, sulle pagine internet dell’Albo Pretorio on line del Comune di Ferrara all’indirizzo [http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=1818](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dJZ7XOY%26m%3dU%267%3dQAcMW%26p%3dVMZ0%26O%3d1JuJ_AqTt_L1_sulp_30_AqTt_K6xQF.3pGDDf.0x.9u_LjsQ_Vy9o8xN.qBCCm_LjsQ_Wy9e_LjsQ_WwQ9UQ%2645t1b%3dnOBLdV.75u%26CB%3dQ4bOQ)

[Donazione alla Casa Circondariale di Ferrara, Amministrazione e Farmacie Comunali consegnano libri e prodotti sanitari. Ass. Coletti: “da collaborazione piú sostegno a fragilità”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGcHXLb%26x%3dU%264%3dTLcJZ%261%3dVJcK%26O%3dxM6J_8tet_I4_4uis_D0_8tet_H99QC.64I44o5sHyO48.uN_8tet_H9zI0BBCu_Kcwf_UrXHTLX_8tet_H9pI44BC5Gq-52Em-7qLm-7yKoI47mLy4x9-tB-r98KmLq-4yGyGuM0KmTyHz9-u-9mL34oCu-61GAGmFy-61H98sHqG1-Fy54C-u-I4ItH6Ny-LmHyMmLy-45M-sHx90Mu-8q-61F24nI84BC5Gq-JyN-5I9MqA4H-m-084sC2B65.xMyF%26t%3dF7MB6D.HuM%26uM%3dGVJ5q4mZG)

15-06-2021

DONAZIONE ALLA CASA CIRCONDARIALE DELL’ARGINONE, AMMINISTRAZIONE E FARMACIE COMUNALI CONSEGNANO LIBRI E PRODOTTI SANITARI. L’ASSESSORE COLETTI: “DA COLLABORAZIONE PIÚ SOSTEGNO A FRAGILITÀ”. CIMARELLI: “VOCAZIONE SOCIALE TRA MISSIONI NOSTRA AZIENDA”

Dalle Farmacie Comunali donazione di prodotti sanitari e occhiali da vista di diversa gradazione alla Casa Circondariale di via Arginone 327. La consegna è avvenuta questa mattina, alla presenza dell’assessore Cristina Coletti e del presidente della Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli, con il direttore generale Paola Nocenti, Stefano Gamberini, della stessa azienda, e Maria Nicoletta Toscani, direttore della Casa Circondariale di Ferrara.

