Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 13 dicembre 2021

CRONACACOMUNE

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Ciclo ‘Dante 700’: martedì 14 dicembre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Il fascino dell’antica strega’: Gardenio Granata spiega il XIX Canto del Purgatorio e i suoi protagonisti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dEg0UJf%26p%3dR%262%3dX6aIX%26s%3dSHgC%26L%3dvQxG_6xWq_G8_vrgw_67_6xWq_FC1NA.0vF28g2qLqL2B.mK_6xWq_FCrF8F40s_OUtd_YjUGdAX_6xWq_FCmC-t8w4wKs-5sIp22Qm4o-PxIsDe-8oOh62Fs-868r288-wGwBk2-wI-20B-0eE8L-h6z-MyIu8xF6Fs-6-w-PyFw-MvF88kF2FwKw.Ex2o8eDz%26A%3dqL7SgS.2Bx%2607%3dX9SLd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Sarà dedicata alla figura della ‘femmina balba’, tra i protagonisti del XIX Canto del Purgatorio, la nuova conferenza del ciclo ‘Dante ‘700’, a cura di Gardenio Granata, che si terrà martedì 14 dicembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3dKhAVPg%26q%3dS%268%3dY7bOY%26t%3dTNhD%26M%3d2RyHC_PVuj_af_Jk1U_Tz_PVuj_ZkOGU.4GERz4y.AtE_ByXr_LDh0uLs76_PVuj_ZkwWY_f04lLtdaR9ab0rHQ3u9fDbVE%26i%3dEEQ15L.LjL%263Q%3d6WLfB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). L’incontro è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

L’esperienza onirica dell’ “agens”, nella quale assume una dimensione drammatica la suadente attrazione del peccato – “la femmina balba-serena” – smascherata nella sua turpe oscenità dall’intervento della “donna santa”. La “femmina balba” è una plastica allegoria di tre peccati (avarizia, gola, lussuria) dovuti allo smodato amore verso i beni terreni. La “femmina” è simbolo di una realtà umana distorta e mutilata: la balbuzie è manifestazione sensibile di un’ambiguità interiore, del nascondimento malizioso dell’errore; l’infermità visiva, che non è cecità profetica, allude all’impotenza di scorgere il vero, e quindi è indizio di falsità; le altre menomazioni accentuano una fisionomia mostruosa e degradata, sinistramente smorta. Lo sguardo di Dante rinvigorisce le fredde membra e si sciolgono d’ogni spaventosa bruttura per assumere sembianze allettanti. L’episodio della “femmina balba” indica come il controllo razionale possa facilmente venir meno di fronte alla tentazione e quanto la dottrina di Virgilio sia limitata e fragile, qualora non venga sorretta dall’aiuto trascendente della grazia. Ella dice di aver sviato Ulisse dal suo cammino, cioè dal ritorno in patria, mediante l’incantesimo della voce, il fascino allettante delle sue promesse, le quali tanto appagano chi se ne fa schiavo che raramente può poi liberarsene. Ma cosa promette la sirena ad Ulisse? La conoscenza delle cose del mondo! Non si tratta, dunque, semplicemente del piacere sessuale, ma di un’attrazione più vasta e sottile che coinvolge la prostituzione dell’intelligenza, perché la voluttà smaniosa di sapere è già trasgressione etica, “curiositas” e “scientia mundi” fatalmente devianti. Ora Dante nel sogno viene a trovarsi nella stessa situazione di Ulisse, subisce il fascino di quella sirena non solo sessuale ma anche intellettuale. Le sirene sono i falsi beni terreni che sviano l’uomo dal suo cammino, dal ritorno nella vera patria celeste. La femmina “balba” è l’esatta antitesi della donna beata e bella che parla “soave” e “piana” e con “angelica voce”. Il suo sarà un intervento soprannaturale. Solo la donna santa può “confondere” la sirena e indurre la guida a strapparle di dosso i drappi, mostrando dietro l’apparenza sontuosa l’orrore repulsivo del ventre.

Scarica il programma completo del ciclo [DANTE 700](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dHZ0YMY%26p%3dV%265%3dQ6eLQ%26s%3dWKZC%26P%3dyJxK0_HUxg_Se_MhsT_Ww_HUxg_Rj693lDs9fGzE.gJ4Kr0.w5.mO_9qWu_I6qJuKp00_HUxg_Rj86Hi_MhsT_W6r1ewBm7_9qWu_I6h.KyF_vvjp_7At_HUxg_ShI7LPy%26u%3dCyNC36.IvJ%26mN%3dHU6cN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Per assistere alle dirette o rivederle in differita occorre collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3dBZKYGY%261%3dV%26y%3dQGeFQ%264%3dWEZN%26P%3dsJ9K4_Hfxa_Sp_Mbse_Wq_Hfxa_RuR8M.DJ6J07p.34H_3qhu_C6rClD30w_Hfxa_RuzNQ_pCudVwUSbBRTJu9I6l1pNeM7%26s%3dH6IA8C.DtO%26tI%3dFZCXL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d8f7WCe%26m%3dT%26u%3dW3cBW%26p%3dUAf0%26N4h7b%3doPuI_ywTs_07_stZv_39_ywTs_9BbKjDj5p8mBv.9pF2Jf.9l.Eu%267%3dtQtOjX.o81%26Et%3dTBX9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 9.30 nella scuola primaria Biagio Rossetti (via Valle Pega 4)

[Presentazione del libro “Impariamo il dialetto ferrarese. Piccolo dizionario per bambini”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d2bLW7a%262%3dT%26o%3dSHc6S%265%3dU5bO%26N%3diL0I_ssis_43_8tTr_H9_ssis_38CPx.58Ho3s4dG3No7.yM_ssis_384HuAFBf_JgvQ_TvW4YOb_ssis_386Kf4b3qKuGu3FBpFu-Ej48H-eAqEfL0H-g78KbJuLf-Hy6dG2H-eAFBpFqKjG-r4n4yGj.00Fm%266%3d3NtNsU.o70%26Bt%3dSKU9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 9.30 nella sede della scuola primaria Biagio Rossetti (via Valle Pega 4, Ferrara) si terrà l’incontro con la stampa, i bambini e le insegnanti della scuola per la presentazione del libro “Impariamo il dialetto ferrarese. Piccolo dizionario per bambini”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Alan Fabbri, l’assessore all’Istruzione Dorota Kusiak, la responsabile dei Servizi Scolastici scuola-territorio Donatella Mauro, l’autore del libro Alberto Lunghini.

La visita nelle scuole proseguirà quindi nei plessi di Porotto e Gaibanella.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 12 nella sala Arazzi della residenza municipale

[Presentazione delle Celebrazioni per 100° anniversario d’apertura del Cinema Apollo di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d1eLV6d%262%3dS%26n%3dVHb5V%265%3dT4eO%26M%3dhO0H_rvir_36_8sSu_H8_rvir_2ACOw.88Gn6s3cJ3Mn0.yL_rvir_2A4GtDFAe_MguP_WvV3bOZ_rvir_2A6Je3a6qNuFt6FAoIu-5eGu4r6FAoIy-S0e-qFnDB7rNqJiJ-sAn033-aK5DlJ-v7rMqJa.C0El%269%3d3MsQsT.n00%26As%3dVKT8b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

(Comunicato a cura di Ufficio Stampa Cinepark Group)

Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 12 nella sala Arazzi di Palazzo Municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per il 100° anniversario dell’apertura del Cinema Apollo di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli, insieme con Erik Protti e Luca Fraboni del Gruppo Cinepark srl.

Al termine della presentazione, Erik e Luca saranno a disposizione dei colleghi per interviste e domande.

POLITICHE SOCIALI – Mercoledì 15 dicembre alle 18. Assessore Coletti: “La prevenzione e insieme la tempestività nel denunciare i sintomi possano essere preziosi alleati”

[‘Anche fuori casa lo stile di vita come prevenzione all’ictus’, il progetto informativo dell’associazione A.L.I.Ce. prende il via con un incontro e un aperitivo al Vergani](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d4gNU9f%264%3dR%26q%3dXJa8X%267%3dS7gQ%26L%3dkQBG_uxkq_68_0rVw_J7_uxkq_5CENz.00Fq8u2fL5LqB.1K_uxkq_5C6FwFH0h_OitS_YxU6dQT_uxkq_5CsEf2d8sEw-7xL00-f8A2-oL-AKlIw-5l-S1Kd-07Dh-M06yB6QlL66-dI40fQCJ.kQ5C%26g%3dJCJy0J.EhQ%261J%3d4bJY0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

“Sono stati 561 i ricoveri per ictus ischemico acuto che si sono verificati nella provincia di Ferrara nel 2020. Un dato che deve richiamarci tutti a far fronte ai fattori di rischio derivanti da questa e da molte altre patologie attraverso adeguati stili di vita, consapevoli di come la prevenzione e insieme la tempestività nel denunciare i sintomi possano essere preziosi alleati”. Ha esordito così oggi in mattinata (13 dicembre 2021) l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti durante la presentazione del progetto regionale dell’associazione A.L.I.Ce. Ferrara Odv dal titolo ‘Anche fuori casa lo stile di vita come prevenzione all’ictus’, che prevede mercoledì 15 dicembre alle 18 all’istituto Vergani un incontro e un aperitivo e altri step fino al prossimo maggio con il coinvolgimento di esperti, studenti e docenti per momenti di approfondimento e di conoscenza dell’ictus. “A.L.I.Ce. Ferrara Odv è un’importante realtà associativa del nostro territorio – ha aggiunto l’assessore – che si pone come obiettivi far conoscere la patologia, le sue cause, come prevenirla e nello stesso tempo offrire gli strumenti di base necessari ad affrontare e risolvere al meglio le disabilità causate dall’ictus. Come Amministrazione comunale abbiamo pertanto assicurato totale vicinanza al loro progetto che prenderà via mercoledì, sia con patrocinio sia con contributo”.

Alla presentazione in Municipio erano inoltre presenti il presidente dell’associazione AliCe Ferrara Odv Claudio Mari, l’ex direttrice dell’unità operativa ospedaliera di Neurologia nonché vicepresidente e coordinatrice CTS AliCe Ferrara Odv Maria Rosaria Tola e Liborio Trotta dell’IIS Vergani Navarra di Ferrara.

LA SCHEDA – Questi gli appuntamenti del progetto:

>> mercoledì 15 dicembre 2021 alle 18 all’Istituto in Via Sogari n. 3 a Ferrara si terrà un incontro durante il quale si parlerà di Ictus e del progetto della Regione Emilia Romagna GINS FOOD al quale seguirà un aperitivo preparato dagli studenti della scuola alberghiera.

L’incontro è rivolto a tutti i cittadini e si parlerà di come riconoscere i sintomi dell’Ictus, di cosa è la fibrillazione atriale, la trombo lisi, dell’esperienza di una persona colpita da Ictus.

Si parlerà, inoltre, di stile di vita e di alimentazione; verrà presentato il progetto di promozione della salute della Regione Emilia Romagna denominato “Gins Food gusto in salute”, che ha l’obiettivo di facilitare le scelte di salute e contrastare lo sviluppo delle malattie croniche-degenerative, attraverso una collaborazione con i pubblici esercizi di ristorazione per favorire, per chi mangia fuori casa, la possibilità di consumare un pasto di qualità, gustoso e bilanciato dal punto di vista nutrizionale. Questa la scaletta degli interventi: – Cristina Coletti – Assessore per le Politiche Sociali del Comune di Ferrara, – Prof.Massimiliano Urbinati – Preside Dirigente IIS Vergani Navarra FerraraRelatori – Claudio Mari -presidente ALICE Ferrara odv – sindrome di Rambo e di Peter Pan – Il ruolo di A.L.I.Ce Ferrara odv (associazione per la lotta all’ictus cerebrale), – Prof. Maria Rosaria Tola – ex Direttrice unità operativa Neurologia AOUFE- Vice Presidente e Coordinatrice CTS ALICe Ferrara odv- Riconoscere i sintomi – Perchè chiamare subito il 118, – Dott. Andrea Saletti Direttore dell’Unità Operativa di Neuroradiologia AOUFE – il trattamento endovascolare dell’ictus acuto, – Sara Socali volontaria ALICe odv l’esperienza vissuta in prima persona, – Dr.ssa Cristina Saletti Direttore Struttura complessa Igene degli Alimenti e Nutrizione AUSL Ferrara – “Progetto Regione Emilia Romagna GINS FOOD gusto in salute” Alimentazione sana ed equilibrata anche fuori casa come stile di vita, – Prof. Liborio Trotta Docente di cucina presso IIS Vergani Navarra Ferrara Educazione alimentare l’importanza della dieta mediterranea come prevenzione.

>> nei mesi di febbraio e marzo Cardiologi e Neurologi della A.O.U. di Ferrara incontreranno gli studenti, per illustrare cosa sono l’Ictus e le patologie cardiovascolari correlate, quali sono i sintomi, quali i fattori di rischio, come prevenirlo, ma soprattutto come lo stile di vita alimentare possa essere fondamentale nella prevenzione e nella riabilitazione;

>> a maggio, sotto la supervisione dei loro insegnanti, gli studenti degli Istituti Navarra Vergani prepareranno un pranzo con ricette personalizzate, con variazioni effettuate partendo dalla base del libro “Perdo peso mangiando di gusto” elaborato da A.L.I.Ce. Ferrara Onlus, in collaborazione con l’Associazione A.I.D.A.P. (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso).

Le ricette finali, create dagli stessi studenti, saranno raccolte in un libro ed avranno come obiettivo la territorialità degli ingredienti ed il buon gusto, con particolare attenzione alle calorie ed ai grassi. Obiettivo comune è che in futuro questi ragazzi, diventando chef, possano proporre nei loro menù anche piatti salutari.

(comunicazione a cura dell’associazione A.L.I.Ce Ferrara Onlus)

Con il patrocinio del Comune di Ferrara, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale A.L.I.Ce Ferrara odv in collaborazione con l’IIS Vergani Navarra organizza il 15 dicembre 2021 alle 18,00 presso la sede dell’Istituto in via Sogari 3 a Ferrara un incontro al quale seguirà un aperitivo preparato dagli studenti della scuola alberghiera. Il tema è ANCHE FUORI CASA LO STILE DI VITA COME PREVENZIONE ALL’ICTUS ed è rivolto a TUTTI I CITTADINI, anche alle persone che hanno avuto un Ictus o a quelle che non hanno alcuna azione di averlo, è rivolto a quelle persone che apprezzano la buona cucina, anche se a contenuto calorico controllato, povera di grassi, con piatti semplici, veloci, gustosi, adatti a tutte le occasioni, in famiglia, a ristorante, al bar, ma anche a momenti speciali, una cucina controllata, ma non per questo ‘punitiva’ negli ingredienti e nel sapore.

Durante l’incontro si parlerà di come riconoscere i sintomi, di cosa è la trombolisi, dell’esperienza di una persona colpita da ictus e del progetto di promozione della salute della Regione Emilia- Romagna denominato ” GINS FOOD gusto in salute “che ha l’obiettivo di facilitare le scelte di salute e contrastare lo sviluppo delle malattie croniche-degenerative, attraverso una collaborazione con i pubblici esercizi di ristorazione, per favorire per chi mangia fuori casa, la possibilità di consumare un pasto di qualità, gustoso e bilanciato dal punto di vista nutrizionale. Il progetto prevede che i ristoratori che aderiscono all’iniziativa sottoscrivano un disciplinare nel quale sono indicati i requisiti nutrizionali da soddisfare per acquisire il marchio “Gins food, gusto in salute”. L’identificazione del locale da parte dell’utenza sarà favorita dall’esposizione del marchio all’ingresso e lo stesso simbolo caratterizzerà i piatti che rispondono ai requisiti indicati nel disciplinare.

È quando ti devi confrontare con qualcosa di devastante come un Ictus o una altra patologia Invalidante che ti rendi conto che probabilmente avresti potuto fare qualcosa in più per evitarlo.

Ti chiedi che cosa hai sbagliato … certo, probabilmente sei stressato, probabilmente sei o eri un fumatore, probabilmente hai familiarità, probabilmente in alcune occasioni potevi bere un bicchiere di meno, probabilmente potevi prestare maggiore attenzione all’alimentazione, probabilmente sei sovrappeso, probabilmente potevi fare più movimento, probabilmente potevi fare più volte le analisi … probabilmente … avresti dovuto adottare un diverso ‘stile di vita’ ecco, lo stile di stile di vita … se ne parla dappertutto … forse avresti potuto fare più movimento, fare passeggiate, cercare di diminuire o di smettere di fumare, di tenerti maggiormente controllato … ma nonostante tu pensassi che fosse veramente importante probabilmente non hai fatto hai fatto un reale cambio di stile di vita, per esempio non hai fatto molta attenzione ad uno dei fattori principali: come e cosa mangiavi.

Riteniamo che la tavola sia uno dei migliori momenti di aggregazione, di comunione, di riflessione di convivialità, per questo occorre alimentarsi con piacere, mangiare con soddisfazione assaporando con gusto piatti curati e saporiti, ricchi di tradizione e innovazione nel segno della buona cucina. All’incontro seguirà un aperitivo preparato dagli studenti della scuola alberghiera.

[“Creatività in Fiore”, gli oggetti benefici del laboratorio fondato da socie e mogli dei soci Lions Club Ferrara Ducale, Ferrara Estense e Ferrara Diamanti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dAaMWFZ%263%3dT%26x%3dRIcER%266%3dUDaP%26N%3drKAI_2rjs_C2_9tcq_I9_2rjs_B7DP7.49Hx2t4mF4Nx6.zM_2rjs_B75H40GBo_IhvZ_SwWCXPW_2rjs_B7tKo2AB60A4-p06Ko-83B-y8x84Kz-5oEv9s4z-7oC-34lF944F9By-76Gn2AH-n2-0Hm0v-8-wFxEs-5vB-3FtB-v06G3-43Nl-7vK2294k2r4-nLt4v6-w82IrKk-60MoE08-o-7vK2294-n0rFkEAB.rK4E%26n%3dDBL64I.GoK%26zL%3dAVIaG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Riapre l’11 dicembre 2021 alle ore 9,30 lo spazio solidale Lions. Nei due fine settimana 11 e 12 / 17,18 e 19 Dicembre 2021 chi sarà alla ricerca di regali di Natale potrà venire in Via Aldighieri, 33 a Ferrara.

Saranno disponibili ad offerta libera, per una raccolta fondi a scopo benefico, oggetti e addobbi natalizi originali realizzati dal laboratorio “Creatività in Fiore”, fondato nel 2019 dalle socie e dalle mogli dei soci dei Lions Club Ferrara Ducale, Lions Club Ferrara Estense e Lions Club Ferrara Diamanti.

Lo spazio solidale di Via Aldighieri, concesso in uso gratuito da La Lente di Mariella Schiavi, sarà visitabile nelle giornate di apertura dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

I fondi raccolti potranno consentire di realizzare l’obiettivo del Service Lions: donare materiali per i Laboratori utilizzati dai ragazzi con disabilità cognitiva ospitati dalla cooperativa sociale “I Frutti dell’Albero” di Ferrara.

L’intero progetto è promosso dai Lions Club Ferrara Ducale, Ferrara Estense e Ferrara Diamanti con il sostegno di New Voices Lions Distretto 108 Tb. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Ferrara.

Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, visitare il sito : lionsclubs.org.

FOCUS SU CREATIVITA’ IN FIORE

LA SCHEDA – “Creatività in Fiore” è un LABORATORIO CREATIVO PERMANENTE nato nel 2019, ideato e progettato dalle Socie, dalle mogli dei soci e dalle amiche dei Lions Club Ferrara Ducale, Ferrara Estense e Ferrara Diamanti, uno spazio per dare voce ai talenti creativi delle donne e per realizzare divertendosi manufatti artigianali che attraverso RACCOLTE FONDI ITINERANTI vengono in diverse occasioni di incontro esposti in vetrina a offerta libera, ad altri soci di Clubs Lions e Leo, ai cittadini, agli studenti.

In occasione degli incontri si percepisce l’emozione delle partecipanti al Laboratorio per avere sostenuto un service importante a sostegno della comunità e di chi ha bisogno, oltre che la gioia per avere realizzato con le idee, le mani e con il cuore manufatti davvero “unici”.

Comunicazione a cura degli organizzatori

POLITICHE PER I GIOVANI – Da lunedì 27 a venerdì 31 dicembre 2021 e poi da lunedì 3 a mercoledì 5 gennaio 2022. Iscrizioni entro 22/12

[Laboratori creativi per adolescenti a disposizione per le vacanze natalizie](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dCdPWHc%266%3dT%26z%3dULcGU%269%3dUFdS%26N%3dtNDI_4ums_E5_Btet_L9_4ums_D0GP9.7BHz5w4oI7Nz9.3M_4ums_D08H6CJBq_Lkvb_VzWEaSX_4ums_D064n4m5uIB46IBB-oLy46CFB-29B-4pI6857yG6C-084-C6-IqL3HpI-x8xFy-Om7uGB9-84656BBCy.A6G6%267%3dyOCOoV.886%26CC%3dTGVRZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

All’incontro di presentazione con i giornalisti sono intervenuti l’assessore alla Politiche giovanili Micol Guerrini, l’operatore referente di Area Giovani dell’unità operativa comunale Nuove generazioni Mario Zappaterra, Francesca Marani e Andrea Gori di RTI Open Group in rappresentanza anche di Francesco Bianco della cooperativa Il Germoglio.

“Questi laboratori sono un progetto-pilota – ha spiegato l’assessore Guerrini – per dare il via a una progettazione più ampia, che andrà avanti fino a giugno 2022, dedicata a contrastare il ‘Ritiro sociale’, cioè una delle manifestazioni di sofferenza più diffuse tra gli adolescenti che l’emergenza sanitaria ha enfatizzato. L’uso prolungato di dispositivi tecnologici e di relazioni filtrate da computer e cellulare possono infatti spingere a un isolamento, che con queste attività in presenza incentiviamo a contrastare, a favore di una socialità coinvolgente e stimolante. Da non dimenticare, poi, il supporto che questi progetti vogliono dare come risposta anche alle famiglie, offrendo opportunità di impegno per i giovani durante il periodo delle vacanze natalizie”.

Le risorse per la realizzazione di quest’iniziativa e delle prossime attività che verranno organizzate nella seconda parte dell’anno scolastico – ha quindi ricordato l’assessore Guerrini – vengono dal Bando regionale del piano di zona per gli adolescenti, che ha messo a disposizione una quota proprio per incentivare attività in presenza dedicate a una delle fasce d’età maggiormente penalizzate dalla pandemia. Tra i diversi progetti pervenuti è stato selezionato quello proposto da RTI Open Group insieme con la cooperativa Il Germoglio per la completezza dell’offerta, che verrà messa a punto insieme con l’amministrazione comunale e i servizi sociali e sanitari.

Francesca Marani e Andrea Gori di RTI Open Group hanno quindi spiegato che nei due laboratori in programma ci saranno educatori preparati sul tema del ritiro sociale. “Le attività – ha detto Francesca Marani – saranno divise in due moduli incentrati su due tematiche: la prima sarà dedicata a una riflessione su tutto quello che si è vissuto in questi ultimi due anni e l’altra attorno alla sostenibilità ambientale, alla relazione e all’arte. Tutto verrà realizzato in maniera ludica e creativa, utilizzando tecniche miste come il fumetto le applicazioni digitali, il disegno e il videomaking, oltre allo storytelling e a giochi condivisi”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – “I MONDI POSSIBILI. Laboratorio di tecniche miste”

Grazie all’impegno dell’Assessorato alle Politiche per i Giovani del Comune di Ferrara, la RTI Cooperative Open Group e Germoglio, vincitrice del bando straordinario regionale del Piano di Zona per adolescenti, propongono, in collaborazione con Area Giovani, laboratori gratuiti dedicati a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 15 anni. Si tratta di attività in cui si andranno a sperimentare tecniche miste dal fumetto alle applicazioni digitali, dal disegno al videomaking, oltre che storytelling e giochi condivisi.

Organizzati in due moduli distinti – dal 27 al 31 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022 – i laboratori si svolgeranno presso Area Giovani in via Poledrelli, 21 negli spazi di Factory Grisù dalle 10 alle 12.30.

Il primo modulo “L’ultimo capodanno dell’umanità” è dedicato all’esplorazione delle tecniche miste per la riflessione su tutto quello che si è vissuto in questi ultimi due anni, con l’intento di elaborare nuove prospettive future. A conclusione della prima settimana sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati realizzati dai giovani partecipanti.

Il secondo modulo “L’altro pianeta!”, intende coinvolgere i giovani nella progettazione di attività future, con la creazione di un vero e proprio staff che utilizzerà tecniche differenziate per iniziare a pensare il proprio pianeta in nome della sostenibilità, della relazione e dell’arte, sviluppando percorsi virtuosi che tendano alla sensibilizzazione verso questi temi.

Il calendario della proposta di laboratorio pertanto prevede:

• 1° modulo “L’ultimo capodanno dell’umanità” dal 27 al 31 dicembre 2021

• 2° modulo “L’altro pianeta” dal 3 al 5 gennaio 2022.

È possibile iscriversi a uno o a entrambi i moduli completamente gratuiti.

Per accedere ai laboratori è necessario il green pass, modulo di iscrizione compilato e patto di corresponsabilità.

BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 15 dicembre 2021 alle 17 e sabato 18 dicembre alle 10,30 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le prenotazioni

[Per i più piccoli due nuovi appuntamenti con le letture animate in attesa del Natale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d5eEX0d%26u%3dU%26r%3dVAd9V%26x%3dV8eH%26O%3dlO3J_vvbt_76_1uWu_A0_vvbt_6A6Q1.81Ir6l5gJvOr0.rN_vvbt_6AwIxD9Ci_MZwT_WoX7bHZ_vvbt_6Ay9v-D-yCy-Kr7gJuC-hPn-HyJ5C-eKyOrOjGiI3C-gJw-Fi-GnNxP19-eIrGeOn-Cr-63NiNj-8iG-w5x6u9.lOvF%26h%3dH4Mz8A.HiO%26rM5e6j%3d5ZAbA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Due nuovi appuntamenti con le letture animate alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320, Ferrara) attendono i bambini dai 3 anni mercoledì 15 dicembre 2021 alle 17 e sabato 18 dicembre alle 10,30. Il gruppo di lettori delle ‘Briciole di Fole’ tornerà infatti ad animare le giornate in biblioteca con tante nuove storie per i più piccoli.

Per l’appuntamento di mercoledì 15 dicembre in programma tante letture “alla scoperta delle emozioni”, mentre l’incontro di sabato 18 dicembre, l’ultimo del calendario 2021 delle “Belle storie” alla biblioteca Luppi, sarà tutto dedicato al Natale, tra letture e laboratori a tema.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali delle biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dIdIZNc%26y%3dW%266%3dUEfMU%262%3dXLdL%26Q7s5n%3dzN7L_0ufv_K5_5wkt_EB_0ufv_J0nNuBv816yE7.72ICHr.Bw.C7%260%3d5O6RuV.1AB%26C6%3dWMVKc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Sindaco e presidente Spal a San Bartolomeo. Festa a sostegno di Proloco e Polisportiva con una cinquantina di giovani calciatori](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8dLVCc%262%3dS%26u%3dUHbBU%265%3dTAdO%26M%3doN0H_yuir_05_8sZt_H8_yuir_90CO4.78Gu5s3jI3Mu9.yL_yuir_904G1CFAl_LguW_VvV0aOY_yuir_909Au8q5v-9-6JlMy6lH07-zJqD-h-MqF-i58LvF5ElI-v7zNq-3-zI9LlA4G-kC-6JvF55v-9-6GsC9HvL0A35-sGu-O43-jC4I254LpHq3h5q-6p-AyG354A-j525p50GyC.xLtF%26t%3dE2MB59.HuL%26pM%3dGW9bM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

SINDACO E PRESIDENTE SPAL A SAN BARTOLOMEO. FESTA A SOSTEGNO DI PROLOCO E POLISPORTIVA CON UNA CINQUANTINA DI GIOVANI CALCIATORI. TACOPINA: “STRAORDINARIO SENTIRE LA PASSIONE DI UN GRANDE POPOLO”

Ferrara, 13 dic – Striscioni Spal, colori biancazzurri alle pareti, una cinquantina di giovani calciatori a chiedere autografi al presidente Joe Tacopina e a mister Pep Clotet, una lotteria per la raccolta fondi a favore di pro-loco e Polisportiva. E la musica del sassofonista Andrea Poltronieri – che ha anche intonato i cori biancazzurri – come colonna sonora. Sono gli ingredienti della serata andata in scena ieri – con il sindaco Alan Fabbri e il vice Nicola Lodi – a San Bartolomeo in bosco, promossa da Rock Circus, la stessa pro-loco, e dalla Polisportiva, con la collaborazione di Comune e società biancazzurra. “È straordinario sentire la passione del grande popolo della Spal”. Così il presidente biancazzurro Tacopina che ieri ha firmato decine di sciarpe, maglie, palloni a tantissimi tifosi, di ogni età. “È un piacere e un onore essere qui, sentire il coinvolgimento e il calore di tanti tifosi, poter cenare e condividere momenti insieme. Essere a Ferrara è sempre più una grande esperienza per me”, ha rivelato il numero uno biancazzurro. “La disponibilità del presidente Tacopina, di mister Clotet, la voglia di sostenere l’entusiasmo spallino e le tante e lodevoli iniziative promosse per le attività delle frazioni e lo sport giovanile sono un segnale e una testimonianza molto positivi. Come amo sottolineare: la Spal non è solo calcio, è una storia, una tradizione, una passione. La sua anima coglie elementi che vanno oltre il campo da gioco”, ha detto il sindaco Fabbri. Prima un ritrovo davanti all’albero di Natale, poi un momento per gli autografi, quindi la cena e la lotteria al vicino ristorante “La taverna del sole”, con la colonna sonora di Sax Poltronieri: questi i momenti che hanno scandito la serata. E c’è stato spazio anche per una visita alle cucine parrocchiali, dove artigiane della pasta stavano preparando il diciottesimo chilogrammo di cappelletti per beneficenza. Il ricavato della vendita è infatti destinato al sostegno alle attività della parrocchia. “E’ per noi una bellissima occasione di comunità, con ospiti speciali, a cui abbiamo voluto far sentire tutto il calore e l’affetto di San Bartolomeo. Ringrazio tutti i componenti della pro-loco, che hanno fatto un lavoro straordinario”, ha detto il presidente Gianni Padovani, mentre il consigliere della Polisportiva Adelmo Stegani ha sottolineato “l’importanza, anche per la società, di avere la delegazione biancazzurra in paese”, in una serata iniziata, per la squadra locale, nel migliore dei modi, con la vittoria del San Bartolomeo (terza categoria), per 3 a 1, contro il Bando.

(Ferrara Rinasce)

MUSEO DI STORIA NATURALE – Giovedì 16 dicembre 2021 alle 15 in presenza e online. Aperte le prenotazioni online

[“Collections”: seminario dedicato alle collezioni del museo di Storia naturale di Ferrara](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dIe9aNd%26o%3dX%266%3dV5gMV%26r%3dYLeB%26R%3dzOwM_0vVw_K6_uxku_5C_0vVw_JAzTE.8uL66f8uJpR60.lQ_0vVw_JAqLBD3Fw_MTzh_WiaKb7c_0vVw_JAvB58s6dDq80Dr-Aw9l0sOr-84Gh-07GoBHDrK1-IdQCMdI1NwFuCh-07IvB0QdQw-IhI-5PvB7.CwJ4%269%3dpRAQfY.60w%26FA%3dV8YPb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

“Collections” è il tema del seminario organizzato dal Museo civico di Storia naturale di Ferrara (largo Florestano Vancini 2) per giovedì 16 dicembre 2021 alle 15, in presenza e online, che sarà aperto con i saluti dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Università di Ferrara e con l’Associazione naturalisti Ferraresi, è aperto a studenti, operatori dei musei e cittadini interessati alla scienza e alla museologia, per fare il punto sullo status delle collezioni naturalistiche al fine di evidenziare il valore scientifico del ricco patrimonio conservato a Ferrara. Lo scopo del seminario è quello di rilevare la consistenza e la rappresentatività delle diverse tipologie di raccolte conservate nel museo, di chiarire il livello di inventariazione e catalogazione e di mettere a conoscenza sulle criticità di conservazione, gestione e fruizione scientifica. Il seminario ha anche lo scopo di aggiornare gli interessati sui progetti in corso che coinvolgono attività di ricerca e museologiche che interessano il patrimonio scientifico delle collezioni del Museo.

Programma dettagliato consultabile sulla pagina del Museo all’interno del sito del Comune di Ferrara, al link [storianaturale.comune.fe.it/990](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d3gDU8f%26t%3dR%26p%3dX0a7X%26w%3dS6gG%26L%3djQ2Gu_OYtR_Zi_ISzX_Sh_OYtR_YnJvLz0cKiKwOiCg.0wDwKm.7g.F2_ISzX_ShfGa%26f%3dJ3Jx00.EgQ%26qJ%3d3b02c8iY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

I posti sono limitati, ingresso con green pass e prenotazione obbligatoria tramite il modulo compilabile al link [docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkqFRONabfpi9y6pydk3vI571CzesTKDFOSN9a9xYKeDS8w/viewform](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d8ZHVCY%26x%3dS%26u%3dQDbBQ%261%3dTAZK%26M%3doJ6Hz_HcuW_Sm_JXsb_Tm_HcuW_Rr6v35.9vEsDl.31E_yqer_96rGyC5_JXsb_Tm4_4sZp_D8l_HcuW_RrSMaU3h1mHXle6uA3hYoZ3i62AFOHH64wU3iGY8cB7ztWfMoepF1KPfkqfZX9_JXsb_TmLu7461Jt%264%3dyMzLoT.u56%26Az%3dQGTEW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

È possibile anche seguire la diretta streaming dalla pagina Facebook del Museo.

PROGRAMMA

ore 15,00 – Alessandro Balboni (Assessore all’Ambiente, Comune di Ferrara)

Saluti e apertura dei lavori

ore 15,15 – Leonardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale di Verona)

Le collezioni naturalistiche sono ancora utili alla ricerca del terzo millennio?

ore 15,30 – Ursula Thun(Sistema museale di Ateneo, Università di Ferrara)

Le collezioni riscoperte dei Musei dell’Università di Ferrara

ore 15,45 – Lisa Brancaleoni (Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, Università di Ferrara), Roberta Campi (Curatrice dell’Erbario, Sistema Museale di Ateneo, Università di Ferrara)

Erbario: il significato e la sua importanza

ore 16,00 – Stefano Mazzotti, Laura Bella e Irene Boreggio (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Le nuove collezioni del Museo di Storia Naturale di Ferrara

Con la partecipazione del donatore della collezione mineralogica Roberto Roda

ore 16,25 – Fausto Pesarini e Alessandra Rizzato (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Le nuove collezioni entomologiche

Con la partecipazione dei donatori delle collezioni: Ettore Contarini, Leonardo Senni e Fernando Pederzani

ore 16,50 – Carla Corazza e Alessandra Rizzato (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)

Api, sirfidi, carabidi: dalla ricerca alle collezioni

ore 17,10 – Interventi liberi e discussione

Ore 18,00 chiusura del workshop

Info e prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria tramite [il modulo](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d9f9bDe%26o%3dY%26v%3dW5hCW%26r%3dZBfB%26S9i7d%3dpPwN1_NT1X_Yd_PYyS_Zn_NT1X_XiDwNpQ.oHh_PYyS_ZnvvgPBp4TlxCyTUELb%26g%3dK3OyA0.JhR%26qO%3d4c0d0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Museo.

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI: Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di presenza valido per Crediti formativi universitari

Controllo del green pass all’ingresso

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – I Musei di Scienze/Storia Naturale oggi più che mai hanno un ruolo fondamentale nella trasmissione della cultura scientifica e nell’analisi dello stato di salute della biodiversità, degli ecosistemi e dell’intero territorio in tutte le componenti storiche, geomorfologiche ed ecologiche che lo costituiscono. Essi sono fra gli attori principali nella comunicazione dell’evoluzione che il nostro territorio sta subendo e, in questa fase di grave crisi ambientale che sta producendo una nuova visione dello sviluppo socio-politico ed economico, possono svolgere una preziosa funzione nella riconversione ecologica oggetto del piano di sviluppo del nostro paese. Con le attività di recupero e analisi del patrimonio naturale del territorio, il loro obiettivo principale è quello di valorizzare e rendere fruibile a vari livelli le collezioni per una elaborazione critica dei concetti scientifici che ogni oggetto della natura rappresenta. Queste istituzioni svolgono un ruolo di alfabetizzazione scientifica ed educazione permanente per tutte le fasce sociali della popolazione.

PARI OPPORTUNITA’ E PUBBLICA ISTRUZIONE – La presentazione con l’ass. Kusiak nella scuola giovedì 13 dicembre 2021 – AGGIORNAMENTO E FOTO

[Informare e sensibilizzare sui temi legati alla disabilità: al via progetto pilota con l’istituto Einaudi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dBbQUGa%267%3dR%26y%3dSMaFS%260%3dSEbT%26L%3dsLEG_3snq_D3_Crdr_M7_3snq_C8HN8.5CFy3x2nG8Ly7.4K_3snq_C89F5AK0p_Jlta_T1UDXSX_3snq_C8AIz2l3v9zK5G-A0wGE2-tKE05MEF-pA92664-0y80Ix3C6-oAD2mA7053.3KxD%26y%3dD6KG4C.FzK%26tK%3dLVCZR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Aggiornamento del 13 dicembre 2021

Un progetto pilota per informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse alla disabilità quello avviato dall’Istituto superiore statale Einaudi di Ferrara e realizzato con il Comune di Ferrara e l’autorità del Garante delle Persone con disabilità per il Comune di Ferrara in collaborazione con il Comitato ferrarese Area Disabili e la Scuola Einaudi. Il progetto, intitolato “Cambia-Menti. Conoscere e parlare di disabilità senza tabù e pregiudizi”, è stato presentato giovedì 13 dicembre 2021 all’Istituto statale superiore L. Einaudi, presenti l’assessore Dorota Kusiak e la dirigente dell’istituto scolastico Marianna Fornasiero. All’incontro di presentazione sono intervenuti tra gli altri Carlos Dana (Garante per i diritti delle persone disabili del Comune di Ferrara), Francesco Gattus (Comitato ferrarese area disabili), Alessandro Venturini (Unità operativa Integrazione scolastica Comune di Ferrara), Silvia Venturini (docente Einaudi) e rappresentanti di associazioni persone con disabilità come l’Associazione Sordi.

“Affrontare il tema della disabilità nel contesto scolastico – sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak – è fondamentale per promuovere la cultura dell’inclusione. È un tema delicato ma che non deve essere evitato, anzi va affrontato con semplicità e naturalezza, usando un linguaggio comprensibile e vicino ai bambini e ai ragazzi, in modo da non rendere ancor più distante il tema. È importante conoscere e saper usare le parole giuste, rispettose dell’altro e che non trasmettano stigma a volte anche involontariamente e aiutare i giovani a comprendere la disabilità mettendosi nei panni dell’altro. Questa proposta, che riprende in parte un format che l’Unità operativa Integrazione del Comune di Ferrara sta già sperimentando nelle scuole ferraresi, nasce dalla volontà di rendere sempre meno tabù il tema della disabilità, promuovendo uno scambio e confronto tra le persone e soprattutto tra i giovani. Molto bello ed importante il coinvolgimento del Garante della disabilità e delle Associazioni del territorio protagoniste di questa iniziativa che spera di essere un’esperienza formativa ed esperienziale che, anche grazie alla disponibilità dell’IIS Einaudi, permetterà di incontrare i giovani che hanno fatto del Sociale la loro scelta di studio e di lavoro”.

Il progetto, che coinvolgerà quattro classi dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, ha come obiettivo di proporre agli studenti un percorso di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche connesse alle disabilità attraverso esperienze laboratoriali condotte direttamente da alcuni rappresentanti delle associazioni di persone disabili ferraresi.

Al termine del percorso laboratoriale proposto ad ognuna della quattro classi dell’indirizzo Servizi per la Sanità, sarà realizzato un incontro nell’aula plenaria dove gli studenti condivideranno l’esperienza con i compagni della scuola. Tutte le attività saranno documentate in video e pubblicizzate grazie agli studenti degli indirizzi di Grafica e alla Troupe dello StudenTG. Attualmente su 930 studenti frequentanti l’istituto superiore Einaudi, sono 84 gli studenti con disabilità seguiti da 51 docenti.

Il progetto “Cambia-Menti consisterà in quattro incontri in cui verrà rappresentato il percorso normativo relativo all’integrazione e inclusione delle persone con disabilità e l’evoluzione della terminologia utilizzata; un secondo incontro laboratoriale di dialogo e di gioco con i rappresentanti delle associazioni appartenenti al Comitato Area Disabili; un terzo momento di riflessione e lavoro in classe con gli insegnanti di riferimento e un evento in pleanaria conclusivo alla presenza del rappresentante dell’autorità del Garante delle persone con Disabilità Carlos Dana, del presidente del Comitato Area Disabili Francesco Gattus e di Cecilia Sorpilli, componente del Comitato e formatore nel progetto Tras-Formativo coordinato dall’UO Integrazione Scolastica.

Comunicazione del 3 dicembre 2021, aggiornata il 13 dicembre a seguito dell’incontro di presentazione svoltosi nella sede della scuola superiore Einaudi.

MOBILITA’ – E’ Monica Zanarini, ingegnere, già dipendente del Comune. Il vicesindaco Lodi: “Segnale politico importante, l’Amministrazione sostiene e sviluppa la mobilità sostenibile”

[A Ferrara un ‘Mobility manager di area’ per promuovere il coordinamento delle politiche di mobilità sostenibile di Comune e aziende del territorio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dKd9aPc%26o%3dX%268%3dU5gOU%26r%3dYNdB%26R%3d2NwM_BuVw_M5_uxmt_5C_BuVw_L0zTG.7uL85f8wIpR89.lQ_BuVw_L0qLDC3Fy_LTzj_ViaMbCg_BuVw_L0iBBLdOu-Oq-J96lI3N2-JuHdDyL-gF-uLh8-0LrJEIyBB9-lI-wIrOxCq879qQ9-8hI69-sL6CwFwBh-A3-Gr93FlQu-MrPD9qFvCoB-x8u5dC-fL7OqB-y-53FyHgB-x9o-QyLuFDIuF9.BwJ6%268%3dpRCPfY.89w%26FC%3dU8YRa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

Incentivi per l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, promozione del pedibus nelle scuole di Ferrara, agevolazioni per gli abbonamenti ai bus urbani e per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, ma anche promozione del car pooling e dell’uso dei mezzi ecologici a noleggio. Tante sono le iniziative per favorire la mobilità sostenibile sul territorio già messe in campo negli ultimi anni, e destinate a essere potenziate nel prossimo futuro, dal Mobility manager del Comune di Ferrara, Monica Zanarini, laureata a Bologna nel 1996 in Ingegneria Civile, già dipendente del Comune di Ferrara. Presentata oggi ufficialmente in conferenza stampa nella residenza municipale, dal vicesindaco e assessore alla Mobilità Nicola Lodi e dal dirigente del Servizio Mobilità traffico e sosta Antonio Parenti, Zanarini opera non solo come figura di riferimento per le attività attinenti gli spostamenti casa lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, ma anche come ‘Mobility manager di area’, supportando i mobility manager delle aziende e società ferraresi, per favorire il coordinamento di tutte le politiche di mobilità sul territorio.

“Con questo atto di Giunta l’Amministrazione comunale lancia un segnale politico chiaro – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Nicola Lodi – che è quello dell’impegno costante nel sostenere e promuovere la mobilità sostenibile. Nei progetti già messi in campo sin dal 2019 abbiamo avuto riscontri positivi sia qualitativi sia quantitativi, come nel caso del Bike to Work. A questo proposito desidero ringraziare le aziende e i dipendenti che hanno aderito e contiamo di allargare sempre di più la schiera di coloro che scelgono di utilizzare mezzi alternativi e sostenibili alle auto private per recarsi al lavoro, sgravando la viabilità cittadina e guadagnando in salute”.

LA SCHEDA (a cura di Monica Zanarini, mobility manager del Comune di Ferrara)

Il Mobility Management (MM) è l’insieme delle iniziative che ciascun Ente, sia pubblico che privato, realizza per gestire la mobilità dei propri lavoratori, con particolare attenzione agli spostamenti sistematici casa-lavoro-casa.

Figura di riferimento per l’implementazione delle suddette iniziative è il “Mobility Manager aziendale” la cui attività è volta a promuovere forme di mobilità sostenibili, da un punto di vista ambientale, economico e sociale, e il conseguente cambiamento degli atteggiamenti e delle abitudini del personale dipendente dell’azienda.

Il Mobility Manager nasce in Italia con il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 dedicato alle norme in materia di “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”.

Fino al 2019 la legge prevedeva l’obbligo di identificare un Mobility Manager negli enti pubblici con più di 300 dipendenti e nelle aziende con almeno 800 unità di personale, ma solo in alcuni comuni identificati come a rischio inquinamento atmosferico. Con il recente Decreto Rilancio, la sua adozione obbligatoria è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Un Mobility Manager ha come obiettivo principale la creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), uno strumento che, attraverso l’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato, individua misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore.

Accanto alla figura del Mobility Manager aziendale la legge ha identificato il Mobility Manager di Area. Si tratta di un soggetto appartenente agli Uffici del Traffico presenti nei comuni più grandi che orienta, supporta e coordina l’operato dei Mobility Manager sul territorio di competenza. Oltre ad assistere la stesura dei PSCL, promuove momenti di divulgazione e formazione e favorisce l’integrazione dei vari Piani aziendali di mobilità con le politiche dell’amministrazione comunale con lo scopo di creare una logica di rete e di connessione intermodale.

Nel 2015 con la legge n. 221, è stato istituito anche il Mobility Manager Scolastico. Questa figura ha responsabilità e obiettivi analoghi a quelli del suo corrispettivo aziendale, ma ragiona su corpo docente e studenti, operando in contatto con le strutture comunali e con gli altri istituti scolastici per massimizzare sinergie e ottimizzazione di soluzioni, anche comuni, agli spostamenti casa-scuola.

Le politiche sviluppate dai Mobility Manager d’azienda nei PSCL riguardano tipicamente:

incentivi all’uso del trasporto pubblico (sia su gomma che su ferro);

servizi di trasporto aziendale e condivisione navette esistenti;

telelavoro o, più in generale, flessibilità dell’orario di lavoro;

incentivi all’uso della bicicletta quali il miglioramento dell’accessibilità ciclabile (rastrelliere, depositi coperti, etc.);

implementazione del carpooling aziendale;

organizzazione delle opportunità di parcheggio;

campagne informative e di attività di sensibilizzazione sull’accessibilità ai vari modi di trasporto e piani di comunicazione/informazione ai dipendenti;

Iscrizione al servizio di car sharing;

adeguamento del parco auto (aziendale e/o dipendenti) con mezzi ecocompatibili (GPL/metano/elettrico);

Azioni di Mobility Management già intraprese dal Comune di Ferrara negli ultimi anni:

– Progetto Bike to Work (B2W)

Incentivi chilometrici ai dipendenti di aziende che usano la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro nella misura massima di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50 Euro mensili cadauno, a seguito di accordi tra i Mobility manager aziendali o responsabili di aziende e il Comune di Ferrara.

Hanno sottoscritto gli accordi 55 Aziende del territorio ferrarese.

Il Comune di Ferrara ha appena trasferito a 40 aziende effettivamente partecipanti 12.470 € pari a 62.099 KM percorsi in bicicletta.

Ha inoltre trasferito a 85 dipendenti comunali partecipanti la somma di € 3.043 pari a 15.214 km percorsi in bicicletta.

In totale si stima un risparmio complessivo di CO2 pari a 17,2 Tonnellate.

– Progetto Polis

Attivazione di pedibus in n. 3 scuole del Comune, sospesi nel 2021 a causa del Covid ma è in programmazione la prossima ripartenza.

Abbonamenti agevolati (50% di sconto sugli abbonamenti urbani e 20% di sconto sugli abbonamenti extraurbani) ai dipendenti di Ospedale per l’utilizzo del trasporto pubblico locale: l’utilizzo di tale forma di agevolazione ha riscontrato successo con 355 abbonamenti agevolati rilasciati dall’ospedale.

Sono inoltre stati rilasciati abbonamenti gratuiti agli studenti delle scuole medie inferiori del Comune di Ferrara per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Concessione di contributi economici ai dipendenti dell’Ospedale per l’acquisto di bici a pedalata assistita utilizzate per gli spostamenti casa lavoro.

In corso l’installazione presso l’ospedale di due pensiline fotovoltaiche per il ricovero e la ricarica delle bici a pedalata assistita.

Promozione del car pooling per i dipendenti e gli studenti delle strutture dotate di mobility manager attraverso l’attivazione e la manutenzione di un software dedicato.

Da qualche anno è online la piattaforma Carpooling Ferrara gestita da AMI Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara e progettata in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara. Prima del Covid è stata avviata la fase di test del sistema, alla quale hanno partecipato i mobility manager delle organizzazioni partecipanti: Università di Ferrara, AMI Ferrara, AUSL, Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, Eni-Versalis e Basell del polo chimico di Ferrara, TPER, gruppo HERA e Ospedale di Ferrara.

– Promozione delle attività in sharing: monopattini, biciclette, auto

Gli operatori che hanno in gestione queste attività sono disponibili a sottoscrivere delle forme agevolate di abbonamento con le aziende del territorio.

BIBLIOTECA RODARI – Giovedì 16 dicembre 2021 alle 17,15 letture per bambini dai 3 anni (in viale Krasnodar 102). Aperte le iscrizioni

[Aspettando il Natale in biblioteca con tante ‘Belle storie’ per i più piccoli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d1hKX6g%261%3dU%26n%3dYGd5Y%264%3dV4hN%26O%3dhR9J_ryht_39_7uSx_G0_ryht_2DBQw.A7In9r5cM2OnC.xN_ryht_2D3ItGECe_PfwP_ZuX3fOV_ryht_2DpMp5a9pC9NaLsI-iJ-35t919-iL-qCbJxItCr5-cM3-NaL99-bC1Fe-Q9IrGt-JeP-x-JiS-5CcA4Fi.F9Gl%26B%3d2OsTrV.nC9%26Cs%3dYJV8e&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

In attesa del Natale che si avvicina alla biblioteca comunale Rodari proseguono le narrazioni dedicate ai più piccoli per ricreare l’atmosfera delle feste. Il prossimo appuntamento, dedicato ai bimbi dai 3 anni d’età, è per giovedì 16 dicembre 2021 alle 17,15 con le letture ad alta voce proposte da Vittoria, Bianca, Maria Silvia e Giulio della ‘Tana delle Storie’ dell’associazione Circi.

L’ultimo appuntamento con le ‘Belle Storie’ del ciclo ‘Magico Natale’ alla biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) è in calendario per giovedì 23 dicembre 2021 alle 17,15.

Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dOcPXTb%266%3dU%26B%3dTLdST%269%3dVRcS%26O5y4u%3d6MDJ_Ftmt_Q4_Buqs_L0_Ftmt_P9uL1A36756CC.69GIGy.03.BD%268%3dANCP1U.89H%26BC%3dUSURa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

2.a COMMISSIONE CONSILIARE – Martedì 14 dicembre alle 14.30 in videoconferenza con l’assessore Gulinelli

[Esame delibera: “Approvazione di esenzioni e agevolazioni per la fruizione dei servizi museali da parte dell’utenza nel 2022”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d3hLZ8g%262%3dW%26p%3dYHf7Y%265%3dX6hO%26Q%3djR0L_tyiv_59_8wUx_HB_tyiv_4DCSy.A8Kp9s7eM3QpC.yP_tyiv_4D4KvGFEg_PgyR_ZvZ5fPY_tyiv_4DuOc7c9qKu.DvK2%260%3doS9ReZ.4Av%26G9%3dW7ZNc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-12-2021

La 2.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Diletta D’Andrea – si riunirà martedì 14 dicembre 2021 alle 14.30 in Videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’esame del gruppo di lavoro (con assessore relatore Marco Gulinelli) la delibera: “Approvazione di esenzioni e agevolazioni per la fruizione dei servizi museali da parte dell’utenza nell’anno 2022”

> Gli interessati potranno assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d3cBZ8b%26r%3dW%26p%3dT8f7T%26u%3dX6cE%26Q%3djMzL_ttYv_54_xwUs_8B_ttYv_493Sy.RuQvNhA.eHs_NSvV_XhNyAt_KWyR_Ul9qGyEiEoKeHsQp4rAh8%26j%3dIw7c4gL294.GkP%26kL%3d7a4aC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this