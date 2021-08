CRONACA COMUNE – La newsletter del 12 agosto 2021

(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=PA%3dE3PBP_1wow_B7_Dxbv_NC_1wow_ABwgoZ2f.nIwFuOB.0xI_Dxbv_NCo_NmzY_X2OwH.wPyT_Dxbv_NC_1wow_BB2Jq_NmzY_YzO5YHbk_NmzY_YwFv_NmzY_YzKD93_OZyl_Zj_NmzY_YzSwTFU0–f_Dxbv_Nc7_NmzY_YzM5_NmzY_XR._OZyl_ZmD-Pgy_NmzY_YwBpa_Dxbv_Nc7_NmzY_YzMy_NmzY_XRW_1wow_ABP_OZyl_Zj-_NmzY_XRU_1wow_B0BS_1wow_Ab6co8TbxW_Dxbv_O8HH_Dxbv_OAwVFN57w8jtYsV%269%3dMgEZRf%26m%3dIGP59N.KnP%265P%3d0ZNXC%26H%3dM%26K%3d0WNYG%26K%3dNaIe%26F%3dbDdSgAaM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

PREFETTURA – Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per prevenire assembramenti

[Servizi di vigilanza per il Ferragosto in sicurezza](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dNbLaSa%262%3dX%26A%3dSGYOZ%265%3dYQbO%26R%3d5L0M_Esiw_P3_8xpr_HC_Esiw_O8CTJ.58LA3s8zG3RA7.yQ_Esiw_O84LGAFF2_Jgzm_TvaOWLX_Esiw_O89BE8x3qNyW6-6y-S69yIxFF8-6D-vBEJqDBK0L-FAsRE7FWx.00J9%266%3d3RFNsY.A70%26FF%3dSJYNV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

12-08-2021

Si è svolta mercoledì 11 agosto 2021, presso la Prefettura di Ferrara, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Viceprefetto Vicario, Pinuccia Niglio, convocata in attuazione della direttiva del Capo della Polizia volta a intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio nell’approssimarsi della ricorrenza del Ferragosto.

In apertura dell’incontro – al quale hanno partecipato il Comandante della Polizia Provinciale, Laura Trentini, in rappresentanza del Presidente della Provincia, il Vice Sindaco del Comune di Ferrara, Nicola Lodi, il Comandante della Polizia Locale di Comacchio Paolo Claps in rappresentanza del Sindaco di Comacchio, il Vicario del Questore, Stefano Fonsi, il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, T.Col Fabrizio Gubbiotti, il Comandante della Guardia di Finanza, Col.Cosimo d’Elia, e il Comandante della Specialità della Polizia Stradale, Marco Coralli – è stata evidenziata la necessità di proseguire nelle attività già messe in campo dalle Forze di Polizia, a seguito delle indicazioni impartite in precedenti riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzate a prevenire situazioni di assembramento connesse al fenomeno della movida che interessa soprattutto, nello specifico periodo di riferimento della stagione estiva, alcuni punti del litorale di Comacchio.

In vista delle prossime festività, che richiameranno consistenti flussi di visitatori e turisti specialmente nelle località del litorale e del capoluogo a maggiore vocazione turistica, occorre ” mettere in campo tutte le energie per garantire il Ferragosto in sicurezza coniugando l’auspicabile ripresa del settore turistico e dell’economia in generale con la necessità di tutelare la sicurezza delle persone e la salute pubblica “.

Al riguardo il Viceprefetto Vicario, nel sintetizzare le “linee di intervento” indicate nella circolare del Capo della Polizia, ha richiamato innanzitutto l’esigenza di incrementare le attività di prevenzione e controllo del territorio a carattere generale ed a protezione degli obiettivi sensibili individuati nel piano coordinato di controllo del territorio, implementando l’attività informativa anche relativamente alle sempre possibili contestazioni ascrivibili a gruppi e movimenti “No Vax”.

Nel contempo saranno attuati mirati servizi di vigilanza nelle località balneari ed in quelle dove si registra la maggior presenza di persone, soprattutto tra i più giovani, orientati anche alla verifica del rispetto delle disposizioni anti-Covid in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento.

In tale contesto particolare attenzione sarà dedicata alle verifiche di tipo amministrativo presso gli esercizi pubblici ed i luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché al rispetto dell’ordinanza del Comune di Comacchio vigente in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche .

Le attività di vigilanza ed i controlli delle Forze di Polizia saranno intensificati inoltre lungo le principali arterie stradali ed i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare per l’esodo estivo, e, nella giornata di domani, sempre in Prefettura, si terrà una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per un ulteriore confronto di tutte le componenti provinciali impegnate a tutela della sicurezza della circolazione stradale con gli Enti gestori delle strade in provincia per garantire il massimo livello di sicurezza e mobilità alle persone in viaggio sulle strade.

La Polizia provinciale ha assicurato altresì nell’ambito dei propri servizi di vigilanza una particolare attenzione alle aree boscate in relazione al rischio incendi.

Infine, ed in particolare, il Viceprefetto Vicario ha sottolineato l’importanza, anche alla luce dei report periodici trasmessi dalle Autorità sanitaria sull’andamento epidemiologico in provincia, che da parte di tutte le Autorità presenti vi sia la sensibilizzazione della cittadinanza sull’opportunità di sottoporsi alla vaccinazione e sul rispetto della normativa relativa al ” green pass”, quale strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

In coerenza con quanto sopra, è stato disposto che le Forze di Polizia,nell’ambito dei dispositivo di sicurezza messo a punto per il Ferragosto e concretizzato sul piano operativo con apposita ordinanza questorile, finalizzino i controlli anche alla corretta esecuzione delle verifiche svolte circa l’impiego effettivo delle certificazioni verdi COVID 19 nel rispetto del quadro regolatorio vigente e delle indicazioni fornite, da ultimo, con circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto scorso, opportunamente ed immediatamente trasmessa per utile orientamento a tutte le Parti interessate

I rappresentanti dei Sindaci presenti hanno assicurato la piena collaborazione con le Forze dell’ Ordine .

In conclusione dell’incontro il Viceprefetto Vicario ha espresso il proprio apprezzamento a tutte le Forze di Polizia Statali e Locali che nei prossimi giorni saranno in campo, al massimo della disponibilità di organico, con grande impegno e spirito di sacrifico, per presidiare il territorio e garantire a tutti la possibilità di trascorrere questo periodo tanto atteso dell’anno in un clima di serenità e tranquillità.

(Comunicato a cura della Prefettura di Ferrara)

Nella foto – scaricabile in fondo alla pagina – palazzo Giulio d’Este, sede della Prefettura di Ferrara in corso Ercole I d’Este. Scatto a cura dell’Ufficio stampa della Prefettura di Ferrara

[Musei Ferrara, +70% presenze nella prima settimana di agosto. Sindaco: “Numeri premiano la città”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3d9h8ZDg%26n%3dW%26v%3dY3X0f%26q%3dXBhA%26Q%3dpRvL_zyUv_A9_twax_4B_zyUv_0DyS5.AtKv9e7kMoQvC.kP_zyUv_0DpK2G2Em_PSyX_ZhZ0c8X_zyUv_0DOQ1Ck-BmPt7z9-9f-xPgOmL2A-vCnHi-NtEu9-uA2RkIiLc-0q-9iK1Rq-OqLf7kM-pQuCtE-xPgIq9pK-t9-eE2Rc.D2Kn%260%3duSuRkZ.7i9cpA2%26Gu%3dWBZ3Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

12-08-2021

MUSEI, NELLA PRIMA SETTIMANA DI AGOSTO A FERRARA PRESENZE A +70% RISPETTO AL 2020, +82% AL CASTELLO. SINDACO: “NUMERI PREMIANO LA CITTÀ E LA SUA OFFERTA”. ASSESSORE GULINELLI: “C’È VOGLIA DI CULTURA, ARTE E STORIA. LAVORIAMO A NUOVA PROGRAMMAZIONE”

Ferrara, 12 ago – E’ del 70 per cento l’incremento di accessi a mostre e musei a Ferrara dall’1 all’8 agosto 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“In un periodo certamente complesso per le città d’arte l’incremento di accessi registrato – dice il sindaco Alan Fabbri – dimostra che è forte la capacità attrattiva di Ferrara e della sua offerta culturale e turistica”. Per tutto agosto il Museo della Cattedrale, il Castello Estense, Palazzina Marfisa d’Este, il Nuovo Museo Schifanoia con il Civico Lapidario, Casa Ariosto confermano le aperture, con sette diverse esposizioni totali (al Castello sono tre le mostre visitabili, con le opere di Giovanni Boldini, Giovanni Battista Crema e, nel cortile, le sculture di Sara Bolzani e Nicola Zamboni). Nel complesso quest’anno, dall’1 all’8 agosto, si sono registrati 4.926 accessi, il 70% in più dello stesso periodo dell’anno scorso. Solo al Castello i visitatori sono stati 2.994, l’82 per cento in più dell’anno scorso. In forte incremento anche il dato degli ingressi a palazzo Schifanoia, che quest’anno conta sul nuovo allestimento e sulla nuova ala Quattrocentesca: 1.093 presenze, il 32% in più dell’anno scorso, sempre nel periodo citato.

“Ringrazio il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, l’assessore Marco Gulinelli e tutti i collaboratori che hanno lavorato e che stanno lavorando incessantemente per offrire al pubblico una ricchissima offerta culturale, premiata dai numeri. Numeri che ci motivano a fare sempre di più per valorizzare e promuovere gli elementi che fanno di Ferrara un’autentica capitale nell’ambito delle città d’arte”, dice il sindaco Fabbri.

“C’è voglia di cultura e c’è voglia di scoprire e riscoprire la bellezza di una città d’arte come Ferrara”, dice l’assessore Marco Gulinelli. “I numeri premiano il lavoro di tanti, confermano la bontà degli investimenti fatti e della programmazione realizzata – aggiunge – e dimostrano come, anche ad agosto, l’interesse del pubblico continui a rivolgersi ad arte, cultura, storia. Arte, cultura e storia che hanno in Ferrara un punto di riferimento e una destinazione molto apprezzata. Ringrazio chi sta collaborando alla costruzione di questi risultati. Risultati che sono un punto di rilancio e non di arrivo, stiamo infatti già lavorando a nuove mostre e appuntamenti, tra cui – tra le altre cose – l’inaugurazione, nei prossimi mesi, della nuova ala Trecentesca di palazzo Schifanoia e l’allestimento, al Padiglione di Arte contemporanea, dell’esposizione con le foto di Federico Fellini e firmate dal suo storico fotografo di scena Franco Pinna”.

Per prenotazioni: [https://prenotazionemusei.comune.fe.it/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dFd0WKc%26p%3dT%263%3dU5UGb%26s%3dUIdC%26N%3dwNxI8_LUve_We_KfwT_Uu_LUve_VjI79rH954B4HiF0MiB.rIqN39.j8.xN_vtht_69%26s%3dGyLA76.GtN%26mL%3dFX64p5eTI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

(Ferrara Rinasce)

GIARDINO PER TUTTI – Rassegna cinematografica fino a lunedì 23 agosto 2021. Giovedì 19 agosto riprogrammazione di “Manhattan”

[‘Città in pellicola’: il cinema al parco Coletta per quattro proiezioni sotto le stelle](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dAhJUFg%26z%3dR%26x%3dYESBf%263%3dSDhM%26L%3drR8G_2ygq_C9_6rcx_F7_2ygq_BDAN7.A6Fx9q2mM1LxC.wK_2ygq_BD2F4GD0o_PetZ_ZtUBbGU_2ygq_BDq042k9oRo-GoJz0mMz2-sJ-q0xC12-kJ-422A3-4yJsK49-5LkR8Iy-N6FsCD0yLw-JyR8F-vC-7KoJz6.rR1C%26n%3dK9J6AF.EoR%26wJ%3dAbFRD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

12-08-2021

>>AGGIORNAMENTO del 12 agosto 2021 – Saranno i grattacieli di New York a materializzarsi sul grande schermo sotto al Grattacielo di Ferrara nella serata di giovedì 19 agosto 2021 (inizio film ore 21.30) con la proiezione del film “Manhattan” nella platea all’aperto allestita per il cartellone di “Giardino per tutti” del Parco Marco Coletta (viale Cavour 175, Ferrara).

La serata cinematografica con l’opera di Woody Allen, programmata per aprire la rassegna dedicata alle “Città in pellicola” delle opere de Il Cinema Ritrovato a cura di Arci Ferrara e rinviata a causa maltempo, è stata riprogrammata infatti per la prossima settimana.

Le prenotazioni che erano state fatte per la sera del 26 luglio non sono più valide, quindi occorre registrarsi nuovamente sul sito di Eventbrite al link [https://bit.ly/3CFnLVJ](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3d9fPUDe%266%3dR%26v%3dWKS0d%269%3dSBfS%26L2i7u%3dpPDG1_NktX_Yu_IYyj_Sn_NktX_Xz3qP.6P_zwmq_0BMdNJfwR%260%3d7L1RwS.vAD%2601%3dWNS9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

LA SCHEDA – Giovedì 19 agosto 2021 (recupero serata del 26 luglio) ore 19 chiusura prenotazioni online (resterà possibile presentarsi in loco) / ore 20.30 apertura porte / ore 21.30 inizio proiezione

“Città in pellicola” – Manhattan

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite:

Da Cronacacomune del 22 luglio 2021 – Si chiama ‘Città in pellicola’ ed è la rassegna organizzata da Arci Ferrara che porterà il cinema al parco Marco Coletta nell’ambito del cartellone di eventi ‘Giardino per tutti’, promosso dal Comune di Ferrara. La manifestazione, che prenderà il via lunedì 26 luglio, prevede quattro serate, ognuna dedicata al tema della città e a come il cinema ne sia da sempre affascinato.

Questi i titoli dei film che saranno proiettati sotto le stelle:

26/07: Manhattan, di Woody Allen, USA – 1979 (96′) >> RINVIATO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE!!

New York, il canto d’amore di Woody Allen per questa città dipinta in toni romantici attraverso il racconto di uno scrittore quarantenne che affronta gli avvenimenti quotidiani e le relazioni umane con un misto di ironia, cinismo e rassegnazione. Il Cinema è il silenzioso coprotagonista.

2/08: Lost in translation, di Sofia Coppola, USA-Giappone – 2003 (102′)

La regia di Sofia Coppola ci presenta tutto il fascino di Tokyo nella storia di un incontro inaspettato tra due cittadini americani, spaesati da un universo che è quanto di più lontano dal loro si possa pensare. Entrambi sembrano essere in balia di alcune situazioni personali, legate alle diverse direzioni delle rispettive esistenze.

>> 9/08: Vacanze romane, di William Wyler, Italia – 1953 (118′)

La Roma negli anni ’50 come scenario di una commedia romantica che ci catapulta tra gli angoli più o meno noti e luminosi della nostra capitale in sella ad una Vespa, rigorosamente senza casco! Audrey Hepburn e Gregory Peck ci fanno da guida tra le bellezze della Città Eterna.

23/08: La città incantata, di Hayao Miyazaki – 2001 (122′)

Un meraviglioso paese oltre la nebbia ha un’irresistibile capacità attrattiva per una ragazzina che ci si ritrova immersa assieme ai genitori. Miyazaki ci mostra una città incantata, affascinante e a volte inospitale dove spiritelli e creature magiche accompagnano la protagonista in un viaggio di crescita.

I posti a disposizione per ciascuna serata sono 264, prenotabili gratuitamente su Eventbrite ai seguenti link:

Le prenotazioni chiudono alle 19, ma sarà possibile presentarsi comunque al parco per i tagliandi rimasti. Le porte aprono alle 20.30, un’ora prima rispetto all’inizio delle proiezioni fissato alle 21.30.

