CRONACA COMUNE – La newsletter del 10 giugno 2021

VIABILITA’ – Domenica 13 giugno 2021 variazioni per la circolazione nelle strade inserite nel percorso di gara

Modifiche alla viabilità in città per la 'Granfondo del Po 2021'

10-06-2021

In occasione della gara ‘[Granfondo del Po](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dGcQXLb%267%3dU%264%3dTUcGX%260%3dVJcT%26O%3dxMEJ_8tnt_I4_Cuis_M0_8tnt_H9HQC.6CI44x5sH8O48.4N_8tnt_H99I0BKCu_Klwf_U1XHcPV_8tnt_H979-tNz-LAHE9-w4C5-24-R-9tBKC5Gz-8uE75-349Cv8DNqS4I48-xCsE4M0Bx5-wKvHvH985-7zF-6H.3N3E%26y%3dGALG7H.GzN%26yL%3dLWN5q4vUN)’ organizzata a Ferrara dalla Società PO River asd per la giornata di domenica 13 giugno 2021, nelle strade cittadine inserite nei percorsi di gara sono previste modifiche alla viabilità.

IL GIORNO 13 GIUGNO 2021 DALLE ORE 5,00:

In largo Castello, viale Cavour, viale Po, via Padova solamente per il tempo strettamente necessario alla partenza dei concorrenti: divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i veicoli di servizio al seguito della gara, quelli di polizia, di pronto intervento e soccorso in servizio di emergenza.

IL GIORNO 13 GIUGNO 2021 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00:

Su Argine del Po – Via Coppi, Via Nanetti, Via dei Calzolai (tratto da Via Nanetti a Via Pannonio), Via Pannonio, Via Carli (arrivo): (e comunque sino al termine della gara) divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i veicoli di servizio al seguito della gara, quelli di polizia, di pronto intervento e soccorso in servizio di emergenza.

IL GIORNO 13 GIUGNO 2021 DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00:

Largo Castello (tratto dal controviale a viale Cavour): divieto di circolazione e di fermata, ammessi i veicoli al seguito della manifestazione e contestuale sospensione degli stalli di sosta presenti;

Viale Cavour tratto da via Armari a L.go Castello, L.go Castello da V.le Cavour a Corso Giovecca e Corso Giovecca sino a Via Boldini: divieto di circolazione, ammessi i veicoli al seguito della gara.

Corso Giovecca tratto compreso tra Via Montebello e Via Palestro: divieto di transito nella semicarreggiata lato civici numeri dispari eccetto veicoli di pronto soccorso, polizia, cicli, residenti limitatamente a via Palestro.

IL GIORNO 13 GIUGNO 2021 DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 16,00:

Via Carli:divieto di transito ai veicoli, eccetto i veicoli di servizio al seguito della gara.

Saranno inoltre possibili variazioni dei percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale.

RICERCHE STORICHE – Il volume digitale realizzato per ComunEbook è consultabile online a cura di Scafuri, Moggi, Zamurca

"Le pietre ci parlano ancora": censimento di lapidi ed epigrafi sui muri della città

10-06-2021

“Le pietre ci parlano ancora” è il volume digitale realizzato per ComunEbook presentato oggi (giovedì 10 giugno 2021) nella residenza municipale, promosso dal Comune di Ferrara e dal Liceo scientifico A.Roiti.

“La documentazione raccolta nel volume – ha spiegato il responsabile Ufficio Ricerche Storiche Francesco Scafuri – riguarda lapidi ed epigrafi che si trovano nel centro storico, suddiviso in due zone (quella medievale, a sud fino al confine con l’asse Giovecca-Cavour, e quella rinascimentale) oltre a una ripartizione dell’immediata periferia soprattutto nella zona a sud della città. La lettura può diventare occasione per cittadini e turisti dotati di smartphone di seguire percorsi alternativi e un po’ fuori dagli schemi, a piedi o in bicicletta, osservando le lapidi e i monumenti di pregio nell’atmosfera magica di strade e piazze”.

“Sulla base di questo lavoro di documentazione – è intervenuto l’assessore a Lavori Pubblici, Piano Strategico e RecoveryFund Andrea Maggi – è mia intenzione dare il via a una serie di interventi per restaurare le epigrafi, delle quali nel volume è indicato anche lo stato di conservazione e il livello leggibilità. Queste iscrizioni, fatte su marmo o su pietra, sono motivo di conoscenza di fatti storici e personaggi rilevanti per la città ma anche per tanti turisti, che attraverso questa forma di scrittura permangono e continuano a trasmettere informazioni storiche e culturali nel presente e nel futuro”.

Il docente del Liceo scientifico Roiti, Mario Sileo, ha infine sottolineato come la cura di questo volume abbia offerto ai suoi allievi “un’importante occasione per realizzare a scuola i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro), lavorando su qualcosa di monumentale, lapideo e materiale, che è molto importante per i ragazzi abituati a usare quasi esclusivamente srmartphone e computer, rivelando loro una realtà fisica sulla quale non si erano mai soffermati. Gli studenti, inoltre, traducendo in un programma informatico il lavoro fatto dagli autori, hanno inoltre potuto mettere insieme la cultura scientifica con quella umanistica, cogliendo quindi il collegamento importante tra queste discipline”.

All’incontro con i giornalisti erano presenti inoltre le coautrici Marcella Moggi e Mihaela Zamurca con Cristina Fiorentini dei Sistemi Informativi.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Per la prima volta il Comune di Ferrara pubblica un censimento aggiornato relativo alle epigrafi della città, con particolare riferimento a quelle lapidi che si trovano sui prospetti di case e palazzi. Si tratta di un volume digitale dal titolo “Le pietre ci parlano ancora. Alla scoperta di Ferrara e dei suoi personaggi tra epigrafi e iscrizioni”, leggibile con pc, tablet o smartphone, scaricabile da www.comunebookferrara.it, fortemente voluto dagli assessori Andrea Maggi e Marco Gulinelli, che ne hanno curato la prefazione e l’introduzione. Gli autori sono Francesco Scafuri e Marcella Moggi dell’ufficio comunale Ricerche Storiche presso il Servizio Beni Monumentali, congiuntamente a Mihaela Zamurca, laureanda dell’Università degli Studi di Ferrara, la quale, grazie ad un tirocinio curriculare ha potuto collaborare con l’ufficio comunale, che ha coordinato le attività di ricerca e realizzato la pubblicazione. Particolarmente efficace la produzione digitale di questo nuovo e-book, curata dal prof. Mario Sileo, docente del Liceo Scientifico ‘A. Roiti’ di Ferrara, assieme ai suoi studenti, nell’ambito del progetto editoriale nato dalla partnership fra l’Amministrazione e l’istituto scolastico, che negli ultimi anni ha diffuso altre interessantissime opere su argomenti ferraresi.

Nel “libro elettronico”, attraverso la puntuale trascrizione delle epigrafi, accompagnata da una ricca documentazione fotografica, si possono cogliere tantissime notizie interessanti su fatti e personaggi legati a Ferrara, offrendo la possibilità ai lettori di conoscere l’esatta collocazione delle lapidi nel centro storico e il loro contenuto grazie a schede digitali efficaci e di facile lettura. L’opera rappresenta, altresì, un’ulteriore occasione per cittadini e turisti dotati di smartphone che vogliano vivere la città seguendo percorsi alternativi e un po’ fuori dagli schemi, a piedi o in bicicletta, osservando le lapidi e i monumenti di pregio nell’atmosfera magica di strade e piazze.

Naturalmente questo e-book offre la possibilità di seguire molteplici percorsi di ricerca, digitando ad esempio il nome di un personaggio, la denominazione di un edificio, un fatto, un evento, piuttosto che una data. Lo studio, poi, si è spinto anche sul versante patrimoniale, indicando sia le proprietà degli edifici, sia gli enti o le associazioni che hanno apposto materialmente le lapidi. La rilevazione di ciascun manufatto, effettuata da settembre a novembre 2020, ha consentito di riportare altresì alcuni dati essenziali in ciascuna scheda, come quelli riguardanti lo stato di conservazione delle lapidi o il grado di leggibilità delle epigrafi.

Le targhe lapidee che si trovano sui prospetti di chiese, conventi, ed ex edifici di culto non sono state analizzate in questo studio, se non quelle che ad avviso degli autori sono significative per la città o soltanto curiose. Pertanto, l’e-book è stato pensato come uno strumento che può essere facilmente aggiornato e implementato, non solo dal Comune di Ferrara ma anche da altri enti, istituzioni e associazioni cui competono la manutenzione e il restauro delle lapidi. Un altro elemento di novità rispetto alla bibliografia sull’argomento, pur puntuale e interessante, è rappresentato dalla trascrizione di diverse iscrizioni latine, alcune delle quali tradotte in italiano allo scopo di offrire al lettore nuove occasioni di approfondimento.

CENTRO PER LE FAMIGLIE – Mercoledì 16 e 30 giugno e 14 luglio (dalle 18 alle 19.30) al Centro Mille Gru in via del Melo

"Crescita e cambiamento', tre giorni d'incontro del nuovo gruppo di auto-aiuto per genitori separati con figli adolescenti

10-06-2021

Avviare una riflessione sui temi legati a separazione e adolescenza, per condividere esperienze, confrontare opinioni, scambiarsi storie e strategie, coltivare legami. E’ quanto si propone il gruppo di auto-aiuto per genitori separati di figli adolescenti dedicato al tema “Crescita e cambiamento’ in programma mercoledì 16 e 30 giugno e 14 luglio (dalle 18 alle 19.30) al Centro Mille Gru (via del Melo 46/c). L’iniziativa, promossa dal Centro per le famiglie del Comune di Ferrara, fa seguito ai due webinar della scorsa primavera, che hanno avuto l’attenzione di più di duecento partecipanti. Gli incontri del gruppo saranno coordinati da Jacopo Ceramelli e Alberto Urro.

“Un progetto sicuramente valido per supportare genitori costretti ad affrontare e superare fasi delicate della loro esistenza, nelle quali sono anche chiamati a mantenere il difficile equilibrio con l’intero nucleo famigliare – ha ricordato l’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak -. Il gruppo di auto-aiuto promosso dal Centro per le Famiglie si propone infatti come utile strumento a supporto per i genitori chiamati sia ad affrontare la difficile esperienza della separazione coniugale sia a prestare molta attenzione ai figli adolescenti che si trovano loro malgrado testimoni di un grande cambiamento familiare e con i quali il confronto può diventare complesso, per quanto necessario.”

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – I dati pubblicati sulla rete civica del Comune di Ferrara

La situazione patrimoniale e i redditi anno 2019 di Consiglieri comunali, Sindaco e Assessori – DOCUMENTAZIONE

10-06-2021

Come previsto dalla normativa in vigore, l’Amministrazione comunale di Ferrara ha provveduto a raccogliere per la pubblicazione i dati relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi, riferiti all’anno 2019, dei consiglieri comunali, del sindaco e degli assessori (Mandato 2019-2024).

>> Tutta la documentazione è scaricabile qui: REDDITI 2019 CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA >> https://www.comune.fe.it/6397/dichiarazioni (Dichiarazioni 2020)

La documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Ferrara (www.comune.fe.it): Amministrazione Trasparente > Organizzazione

>>Pagina dedicata agli organi di indirizzo politico-amministrativo

https://www.comune.fe.it/3653/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo

SPORT TURISMO – Start domenica 13 giugno con partenza dal Castello Estense e arrivo in via Carli. A cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Po River

Ritorna l'appuntamento con la "Granfondo del Po", la manifestazione ciclistica che coniuga sport e turismo

10-06-2021

Per ciclisti esperti o solo appassionati domenica 13 giugno (dalle 8) dal Castello Estense in direzione Pontelagoscuro prenderà il via la 7.a edizione della manifestazione ciclistica “Granfondo del Po”, organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Po River. L’appuntamento si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ferrara e di altri tredici Comuni ferraresi e rodigini.

L’iniziativa è stata presentata in Municipio in mattinata (giovedì 10 giugno) nel corso di una conferenza stampa. Dopo il saluto del sindaco Alan Fabbri sono intervenuti Simone Zannini presidente Po River ASD, gli assessori comunali allo Sport Andrea Maggi e al Turismo Matteo Fornasini e Davide Cassani CT Nazionale ciclismo e presidente APT Emilia Romagna.

La gara vedrà ancora una volta lo start all’ombra delle torri del Castello Estense per poi svilupparsi su due collaudati percorsi di diversa distanza (uno di 71 chilometri e il più lungo di 120). Usciti dalla città i concorrenti percorreranno la sinistra Po in direzione delta e dopo avere attraversato una quindicina di Comuni fra le province di Ferrara e Rovigo, rientreranno per tagliare il traguardo in via Carli. La base logistica della manifestazione sarà al Palapalestre di via Tumiati che ospiterà anche la segreteria.

“Essere qui a presentare questa manifestazione è la testimonianza concreta e visibile che anche lo sport sta ripartendo, e davvero alla grande, dopo il difficile periodo che abbiamo passato. – ha affermato l’assessore Andrea Maggi – Questa è infatti una bella iniziativa che ha dimostrato negli anni di saper coniugare lo sport con il turismo e di possedere particolarità specifiche che la rendono appetibile. Fra queste certo, oltre all’ottima organizzazione e alla possibilità per i ciclisti in gara di visitare alcuni degli angoli più suggestivi del nostro territorio, anche il fatto che si svolga su terreno pianeggiante consentendo così ai molti partecipanti di mettere in campo livelli diversi di impegno e di preparazione”.

“Questo è un momento molto importante per noi – ha affermato l’assessore Matteo Fornasini – perchè nei mesi delle chiusure come Comune non ci siamo mai arresi e mai fermati, continuando ad investire sul rilancio e sulla promozione turistica della nostra città e del nostro territorio nella consapevolezza di doverci trovare assolutamente preparati al momento di ripartire. Una scelta che si è dimostrata premiante. In particolare in queste settimane abbiamo affrontato nuove iniziative, anche con la collaborazione di istituzione e privati, per valorizzare il nostro territorio grazie alla pista ciclabile più lunga d’Italia, la nostra destra Po. Dopo la ciclostorica della scorsa settimana – ha aggiunto l’assessore al Turismo – oggi siamo alla Granfondo, evento importante che conta già 850 adesioni e che richiama tantissimi turisti che soggiornano poi nelle nostre strutture ricettive. Quindi una manifestazione dalla doppia valenza: attraiamo turisti che soggiornano da noi e mettiamo in vetrina il nostro territorio. A questo stiamo credendo tantissimo e mi fa piacere che anche la città stia reagendo bene, con grande collaborazione. Sono positivo per il futuro ed è importante inviare messaggi di ottimismo anche grazie a queste manifestazioni”.

Per info_ Po River associazione dilettantistica www.granfondodelpo.it

Cronacacomune_la viabilità durante la manifestazione

CON LE FRAZIONI – Venerdì 11 giugno 2021 alle 10 l’incontro di Sindaco e Vicesindaco con gli abitanti della frazione

