Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE – La newsletter del 1 dicembre 2021

4.a COMMISSIONE CONSILIARE – Giovedì 2 dicembre 2021 alle 15 in videoconferenza con assessore Balboni

[Esame della delibera “Rinnovo della convenzione con il Comune di Voghiera per i servizi per i cani del territorio per il prossimo biennio”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=9%3dNd9ZSc%26o%3dW%26A%3dU4eRc%26r%3dXQdB%26Q%3d5NwL_EuVv_P5_uwpt_5B_EuVv_O0zSJ.7uKA5f7zIpQA9.lP_EuVv_O0qKGC3E2_LTym_ViZPZ7f_EuVv_O0hOx7x5dGh.DGGo%260%3d0OvRzV.qAG%26Cv%3dWRU9Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

I cittadini interessati possono assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dDhSaIg%269%3dX%261%3dYNfHg%26B%3dYGhV%26R%3duRGM_5ypw_F9_Exfx_OC_5ypw_EDJT0.WBR7SyB.pM0_Od1m_YsSFB5_Pnzc_Z302LFFtJ6LpM0R199BsC%261%3dJ88n9xQI0E.L2Q%26vQ%3dNbDdQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

1.a COMMISSIONE CONSILIARE – Mercoledì 1 dicembre 2021 alle 15.30 in Videoconferenza

[Esame della delibera su “Revisione ed adozione del Piano Generale Impianti Pubblicitari”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d9Z7XDY%26m%3dU%26v%3dQ2cCY%26p%3dVBZ0%26O%3dpJuJ_zqTt_A1_suap_30_zqTt_06xQ5.3sIv1d5kEnOv5.jN_zqTt_06oI291Cm_HRwX_RgXAV9U_zqTt_06fMiCf-8mBm5-l5mCj5s5-1K-s949tCwDf-9l-1eI89pHm-4fF-x9bHw-7fHmHbFm-9nJq1oNq-Fv6jBj7qJbLq.8uGt%264%3dnO1LdV.v5u%265i1bC1%3dQ6UDT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

La 1.a Commissione del Consiglio comunale di Ferrara – presieduta dalla consigliera Caterina Ferri – si riunirà mercoledì 1 dicembre 2021 alle 15.30 in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet.

All’attenzione del gruppo di lavoro la delibere di competenza dell’assessore Matteo Fornasini: – “Revisione ed adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari” (PG 123105/21).

> Gli interessati potranno assistere in streaming ai lavori della Commissione Consiliare collegandosi all’indirizzo [http://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dGgPbLf%266%3dY%264%3dXKgKf%269%3dZJgS%26S%3dxQDN_8xmx_I8_Byiw_LD_8xmx_HCGUC.V9S0RvC.sL7_Pgzj_ZvRCC8_Ok1f_YzA5KCGwI3MsL7S486CvB%26x%3dKA9q8uPFAH.KyR%26yP%3dKcGcN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

SICUREZZA – Da venerdì 3 dicembre corso per operatori a cura di Ecipar. Vicesindaco: orgogliosi di dare contributo a sistematizzare questa delicata materia

[Il modello ‘Movida Sicura’ di Ferrara fa scuola, via al seminario di formazione per Street tutor](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dIbSUNa%269%3dR%266%3dSNZMa%26B%3dSLbV%26L%3dzLGG_0spq_K3_Erkr_O7_0spq_J8JNE.5EF63z2uG0L67.6K_0spq_J8AFBAM0w_Jnth_T3UKXQR_0spq_J80FD2s3xA12-AAzL03-10-x7EIsJx-7s-KzL7Dx-JwE6EsJ6F-xGEDsR6F67-FK072K-BMGF0.0GD4%266%3d0LANzS.67G%260A%3dSRRNV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Fanno scuola le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Ferrara con il progetto “Movida sicura”. Il modello ferrarese dell’iniziativa trova infatti conferma nella normativa regionale che promuove la figura dello “street tutor”, operatore professionale adibito a coadiuvare i gestori dei locali in modo da assicurare le esigenze di mantenimento di una convivenza ordinata e civile nel corso di eventi aperti al pubblico.

Grazie all’attuazione di specifici corsi di formazione basati sulle indicazioni definite dal regolamento della Regione Emilia Romagna, ora a Ferrara questo sistema viene proposto per formare “street tutor”, preparati a mettere in atto la loro professionalità in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti sulla pubblica via, negli esercizi pubblici e nei locali. L’accordo con il Comune prevede l’attivazione di tre corsi gratuiti destinati ai possessori di Attestato di Addetto ai servizi di controllo (ASC) e con il coinvolgimento di docenti provenienti dalle Polizie locali, Questura, Regione e professionisti di Cna esperti della normativa di settore.

“Con questi corsi di formazione dedicati agli operatori – commenta il vicesindaco e assessore a Sicurezza e Mobilità Nicola Lodi – siamo orgogliosi di poter sostenere il lancio della figura dello ‘street tutor’ anche nella nostra città. Dopo esserci impegnati sulla Movida Sicura diamo così attuazione a una direttiva regionale che permette di sistematizzare questa delicata materia”.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Ferrara anche grazie a un finanziamento regionale (dell’Area Sicurezza Urbana e Legalità, ex LR 24/2003), dà attuazione alla Delibera della Regione Emilia-Romagna che ha previsto, nell’ambito della riforma della polizia locale del 2018, l’introduzione della figura di “street tutor”, in stretta relazione con la normativa nazionale sulla sicurezza urbana.

Queste nuove figure potranno aiutare i titolari di negozi ed attività, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, nel controllo dell’afflusso di persone in spazi adiacenti ai locali, nelle aree più delicate della città e in occasione di spettacoli e momenti di aggregazione.

L’organizzazione del corso è a cura di Ecipar, che – spiega il progettista e coordinatore Paolo Marcolini – “è già da tempo attiva sul territorio nella formazione di addetti al controllo e alla sicurezza, in collaborazione con le principali realtà dello spettacolo e con le agenzie di sicurezza private e che ha messo immediatamente a disposizione dell’Assessorato alla Sicurezza la sua capacità progettuale e organizzativa per rendere fruibile il percorso formativo e mettere in servizio i primi street tutor in tempi rapidi”.

“Crediamo molto nella collaborazione pubblico-privato – dichiara il presidente di Ecipar Marino Mingozzi – per offrire soluzioni ai fabbisogni della città anche nell’ambito della sicurezza urbana e del rispetto delle normative di contenimento Covid”.

Come spiega la direttrice di Ecipar Giulia Pellecchia, “il primo corso per street tutor, della durata di 10 ore, partirà il 3 dicembre con un’aula di 15 addetti, che si specializzeranno per essere iscritti nell’elenco comunale ed essere a disposizione dei pubblici esercizi il prima possibile”.

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Ciclo ‘Dante 700’: giovedì 2 dicembre 2021 alle 17 conferenza in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

[‘Dante tra Ulisse e Adamo: alle frontiere del proibito’: un nuovo viaggio di Gardenio Granata tra le pagine della Divina Commedia](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3d4cRb9b%268%3dY%26q%3dTMg8b%26A%3dZ7cU%26S%3dkMFN_utox_64_DyVs_ND_utox_59IUz.6DMq4y9fH9Sq8.5R_utox_590MwBLGh_Km1S_U2b6YRc_utox_59z9qM1-Ru4-GJlLEC-h-4z9pH-wJo8-2PrGFGhK1-BhE-BPrBxGwH-GL-qNATr-O59j05M-gB-39u71LlH-3PdGwRd-MD9-o8-B9jB0C-g9d4w88Jd-75TlGw-ArF9CgBw.FwF8%26B%3dpNETfU.0Cw%26BE%3dY8TRb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Sarà dedicata alle figure di Ulisse e di Adamo nella Divina Commedia la nuova conferenza del ciclo ‘Dante ‘700’, a cura di Gardenio Granata, che si terrà giovedì 2 dicembre 2021 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web (per accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=4%3dFfTUKe%260%3dR%263%3dWOZJe%26C%3dSIfW%26L%3dwPHG8_Note_Yy_Ifyn_Su_Note_X4NBS.MF0PI3t.9CD_7wqq_GB19pJB61_Note_X4vRW_y9yjesYYk8VZSqCO2p7yWaQC%262%3dD0OJ4G.J3K%26xO%3dOVFbR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)). L’incontro è aperto liberamente a tutti gli interessati.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Dante tra Ulisse e Adamo: alle frontiere del proibito (Inf. XXVI – Parad. XXVI)

La Sacra Scrittura (Eccl. XXIV,1,5) aveva lodato il desiderio di conoscenza: si rifletta su questo passo del commento latino di Benvenuto da Imola: «et […]potius eligit vivere gloriose per paucum tempus quam diu ignominiose». Nel medioevo cristiano l’aggettivo “sapiens” non implicava di necessità un giudizio morale esclusivamente positivo. L’affermazione posta da Dante all’inizio del Convivio presuppone una fondamentale distinzione tra “vera sapienza”, rivolta a Dio e la “vana sapienza” intesa quale “inanis scientia” innescante una “curiositas” già invisa ai Padri della Chiesa e ai teologi “scolastici”. Siamo al cospetto di quella “sapientia mundi” che San Paolo apostrofa come “stultitia apud Deum” (I, Ad Corinthios, III, 19). L’antico eroe omerico, incarnerebbe per Dante le contemporanee figure dei “sapientes mundi” legati più o meno manifestamente a quell’averroismo radicale già avvertito nei suoi difettivi sillogismi. Emblematico il naufragio del Laerziade: Ulisse è davvero “Nessuno” in un mondo «sanza gente» (abitato da anime e non da corpi), e alla stregua d’un qualsiasi improvvido “turista” ha voluto avventurarsi senza guida. Dante proseguirà per lui. Il nuovo itinerario è solo quello della mente verso Dio. Per il grande Fiorentino è il commiato dal vecchio se stesso, le cui spoglie restano nell’Inferno punite in Ulisse per una “libido sciendi” troppo umana e “mondana”. La conoscenza «de li vizi umani e del valore» è agevolmente assimilabile a quella “del bene e del male” e finisce con il riproporre Ulisse nella figura di Adamo, nel peccato originario della conoscenza quale sfida a Dio. La parola”gustare” transita nel testo dantesco, dove sembra evocare la risonanza di un altro “gustare” dagli effetti rovinosi, quello di Adamo in due occorrenze del paradiso: «Or, figliuol mio, non il gustar del legno / fu per sé la cagion di tanto essilio, / ma solamente il trapassar del segno» (XXVI, 115-117); Tali parole non possono non richiamare alla mente la figura di Ulisse: il limite fissato alle possibilità conoscitive dell’uomo è stato divelto da personaggi assai diversi ma coinvolti entrambi nella stessa folle brama di conoscere le radici del “bene e del male”; ambedue incarnazioni proiettive di una filosofia che aveva calamitato nella sua sfera d’influenza anche il giovane Dante per il tramite del solito “grande assente” della Commedia, quel Guido Cavalcanti seguace dell’averroismo radicale, vale a dire il pensiero tutto orientato verso una “mundana sapientia” integralmente scevra da prospettive escatologiche. Adamo e Ulisse hanno voluto essere “sicut dii”; troppo calati nella corta vista umana, Ulisse diviene per quei muti frati di “cento milia perigli” quel che la demoniaca serpe è stata per Adamo, e quest’ultimo, con il suo trapassar del segno, ha fatto naufragare l’intera umanità nel mar “sì crudele” delle sventure e del dolore, greve eredità per i figli dell’uomo…

Per il ciclo “DANTE 700”, in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi

Scarica il programma completo del ciclo [DANTE 700](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=5%3d6gKVAf%261%3dS%26s%3dXFa0f%264%3dT9gN%26M%3dmQ9Hx_OfuU_Zp_JVze_Tk_OfuU_Yu3w0wAgFqDnL.rGrR37.kB.xL_wxhr_7C2GiR17x_OfuU_Yu5tOt_JVze_T3f8pkIx4_wxhr_7Cs.HmM_7sXw_H8h_OfuU_ZsFuSav%26i%3dJ0K10G.FjQ%26xK%3d6bFX9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

► L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche [https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3d7fDaBe%26t%3dX%26t%3dW9fAe%26w%3dY0fG%26R%3dnP2My_NYzV_Yi_OWyX_Yl_NYzV_XnT3S.7L1P39k.9wJ_xwaw_8BkEgJvBr_NYzV_Xn2IW_iEpjOyPYUDMZCw4O8g7iGgHC%26l%3dJ1O408.JmQ%26oO%3d9b7bB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=A%3dGe8bLd%26n%3dY%264%3dV3gKd%26q%3dZJeA%26S9q6c%3dxOvN_8vUx_I6_tyiu_4D_8vUx_HAcPsCk0y7nG5.8qKAIg.Du.Dv%26B%3d3PuTsW.pC0%26Du%3dYKV8b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA BASSANI – Inaugurazione sabato 4 dicembre 2021 alle 11. Esposizione visitabile gratuitamente fino all’8 gennaio (via Grosoli 42 Barco – Ferrara)

[‘Parole illustrate’: in mostra il mondo immaginato e disegnato da Maria Chiara Berti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3d7cPXBb%266%3dU%26t%3dTKcAb%269%3dV0cS%26O%3dnMDJ_xtmt_94_BuYs_L0_xtmt_89GQ3.6BIt4w5iH7Ot8.3N_xtmt_898IzBJCk_KkwV_UzX9YPb_xtmt_8905x5g4uH69-oE6OyMB5z8-7IyMB5-oE-7It79-CsFuAoGuNu-8-xCy81HgM9-8g-FuLo4-wBo4B5-h8BNo.ADGr%267%3d7OyOwV.t8D%26Cy%3dTOUBW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Con acquerelli e matita danno vita ad un mondo che nasce dalle emozioni delle parole. Sono le opere di Maria Chiara Berti protagoniste della mostra dal titolo ‘Parole Illustrate’ che sabato 4 dicembre 2021 alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani di Barco (via Grosoli 42, Ferrara), come terzo e ultimo appuntamento della rassegna espositiva dedicata all’illustrazione ‘Picta’.

Nel corso dell’incontro inaugurale, nella sala auditorium della biblioteca, è prevista un’esibizione di Maurizio Caravita, musicista e cantautore del brano illustrato da Maria Chiara Berti ‘Le leggere stagioni’. Seguirà la lettura di un brano tratto da ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino e della poesia di Gianni Rodari ‘La luna al guinzaglio’.

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino all’8 gennaio 2022, nell’area espositiva della biblioteca Bassani (negli orari di apertura della biblioteca: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e il martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Come ci si sente di fronte al verso di una poesia? Che cosa ci fa immaginare la frase di un racconto? E cosa ci fanno sognare le parole di una canzone?

La mostra “Parole Illustrate” raccoglie le opere di Maria Chiara Berti che attraverso acquerelli e matita portano in luce un mondo immaginato scaturito dalle emozioni delle parole. Vengono presentate illustrazioni di alcune poesie di Gianni Rodari, altre ispirate dal romanzo di Italo Calvino “Le Città Invisibili”. Infine verranno esposte le tavole di un progetto-libro dedicato ad una canzone del cantautore Maurizio Caravita.

Selezionata al concorso per l’illustrazione “Ester, regina di libertà” nel 2014 con tavole ad acquerello sulla storia di Ester.

E’ stata selezionata ed ha esposto per la Mostra “Le immagini della fantasia” presso la Fondazione Zavrel nel 2020 sul tema “La luna al guinzaglio di Gianni Rodari” e nel 2021 sul tema “L’intimità chiamata casa”.

La passione per il disegno è nata da bambina e l’ha accompagnata da sempre. Realizza disegni e illustrazioni che portano in luce il suo mondo interiore, una realtà fatta di piccole cose, personaggi incantati e morbidi. Disegna per i bambini, per le mamme e per tutti coloro che vedono nelle sue rappresentazioni qualcosa che li rende felici.

Attualmente prosegue la sua formazione sulla didattica dell’arte indirizzata a bambini e adulti.

Sito web: [https://mariachiaraberti.com/](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=8%3d4aTY9Z%260%3dV%26q%3dROd8Z%26C%3dW7aW%26P6d2y%3dkKHKv_IoxS_Ty_MTtn_Wi_IoxS_S4HdI76f976u2z0uK7.8rD_FvVq_PA%26g%3dDINy4P.IhK%267N%3d4VOa7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Instagram: @mariachiaraberti.atelier

ISTITUTO STORIA CONTEMPORANEA – Venerdì 3 dicembre 2021 alle 9 nel Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado a cura di Isco Ferrara

[Convegno su “Le missioni internazionali di Pace a sessant’anni dall’eccidio di Kindu” per ricordare il pilota Giorgio Gonelli](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3dKfKWPe%261%3dT%268%3dWFbOe%264%3dUNfN%26N%3d2P9I_Bwhs_M7_7tmv_G9_Bwhs_LBBPG.97H87r4wK2N8A.xM_Bwhs_LB3HDEEBy_Nfvj_XuWMbLU_Bwhs_LBxLD4u7pE9NDK-8M9Nx4-5E37E-C4GyH1B.2P2E%26x%3dI0LF9G.GyP%26xL%3dKaFYN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Venerdì 3 dicembre 2021 alle 9 nel Ridotto del teatro comunale “Claudio Abbado” (corso Martiri della libertà 5, Ferrara) è in programma il convegno su “Le missioni internazionali di Pace a sessant’anni dall’eccidio di Kindu, riflessioni e prospettive. 1961 -2021”, dedicato alla medaglia d’oro al valor militare Capitano Pilota Giorgio Gonelli, organizzato dal Comune di Ferrara e dall’Istituto di Storia Contemporanea con il patrocinio dell’Aeronautica Militare (COA).

L’eccidio di Kindu avvenne tra l’11 o il 12 novembre 1961 a Kindu, nell’attuale Repubblica Democratica del Congo, dove furono trucidati tredici aviatori italiani, facenti parte del contingente dell’Operazione delle Nazioni Unite in Congo inviato a ristabilire l’ordine nello Stato africano durante la crisi del Congo. Si tratta della prima missione di pace italiana sotto l’egida dell’ONU.

Il convegno è dedicato al Capitano Giorgio Gonelli, medaglia d’oro al Valor Militare, nato a Ferrara il 30 aprile 1930 uno dei tredici militari italiani uccisi a Kindu. La città di Ferrara gli ha intitolato una strada nel 2013, così come il comune di residenza Mirabello gli ha intitolato la scuola media e una strada.

Al convegno parteciperà la figlia del comandante, Rita Gonelli, che all’epoca della scomparsa del padre aveva 2 anni. Sono previsti, dopo i saluti del sindaco Alan Fabbri, del Prefetto Rinaldo Argentieri e dell’assessore alla cultura Marco Gulinelli, interventi del Generale Claudio Gabellini, comandante COA di Poggiorenatico, il docente Andrea Baravelli dell’Università di Ferrara, il consigliere diplomatico del Ministero della Cultura Paolo Toschi. Coordina la presidente dell’Istituto di Storia contemporanea Anna Quarzi.

Programma dettagliato del convegno su “Le missioni internazionali di Pace a sessant’anni dall’eccidio di Kindu” nell’allegato scaricabile in fondo alla pagina

CONFERENZA STAMPA 1 – Venerdì 3 dicembre 2021 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione del Report sulle sanzioni in ambito dell’abbandono dei rifiuti](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=3%3dBbJTGa%26z%3dQ%26y%3dSEYFa%263%3dREbM%26K%3dsL8F_3sgp_D3_6qdr_F6_3sgp_C8AM8.56Ey3q1nG1Ky7.wJ_3sgp_C82E5AD9p_Jesa_TtTDXKU_3sgp_C84Hp1l3oKsD53D9zFs-4pD-651G6J-4MzBp-KoDAA3Dt-312tL3-4pDz1m4oDoG2E-o7w-Ht8wK5A.vJxD%26r%3dC6K03C.FsJ%26tK%3dEUBXH&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Venerdì 3 dicembre 2021 alle 10.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione del Report sulle sanzioni in ambito dell’abbandono dei rifiuti sul territorio di Ferrara.

All’incontro con i giornalisti interverrà l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore.

CONFERENZA STAMPA 2 – Venerdì 3 dicembre 2021 alle 11.30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale

[Presentazione del “Piano antenne del Comune di Ferrara”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dHZ0XMY%26p%3dU%265%3dQ5cLY%26s%3dVKZC%26O%3dyJxJ_9qWt_J1_vujp_60_9qWt_I61QD.3vI51g5tEqO55.mN_9qWt_I6rIA94Cv_HUwg_RjXJU0c_9qWt_I6tLv5r1eIiHA14C6Di-8vB-tCrDs-55JiH55-h93-3sGBDi-8z-6iL91v5.yJqF%26u%3dCyMC36.HvJ%26mM%3dHU5ZK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Venerdì 3 dicembre 2021, alle 11.30, nella sala degli Arazzi della residenza municipale, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare il “Piano antenne del Comune di Ferrara”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vicesindaco Nicola Lodi, l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, il dirigente del Settore Governo del Territorio Fabrizio Mgnani e il dirigente del Servizio Qualità Ambientale Alessio Stabellini.

N.B. – La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle procedure anti-Covid in vigore

[Ferrara protagonista sulla rivista del lusso LMF press. Tra i prodotti locali citato anche il ‘brazadlin’ a denominazione comunale](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dMdCaRc%26s%3dX%260%3dU8fQc%26v%3dYPdF%26R%3d4N1M_DuZw_O5_yxot_9C_DuZw_N04TI.7yL05j8yItR09.pQ_DuZw_N0uLFC7F1_LXzl_VmaOZDX_DuZw_N0mBDLhOw-JyLF5nL0CzQw-M2I85-yFHCzQw-8lI-8OzPA-FtC-BLlPE-Ny8-5-JyLzI1Q5-Fv0wFp-05NhQA-5u049-pI-xLhWw8sF0-8l8w5hKAGpKwTpL09-jL9Ou889.oQ9F%26k%3dJGM30N.HlQ%265M%3d8bMZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

NATALE 2021, FERRARA PROTAGONISTA SULLA RIVISTA DEL LUSSO LMF PRESS. CITATA ANCHE LA RECENTE DE.C.O. DEL BRAZADLIN

Ferrara, 1 dicembre 2021 – Ferrara protagonista dell’ultimo numero della rivista internazionale LMF press (Luxury Mainstream Fashion) – speciale Natale. La rivista è distribuita in location di prestigio tra Italia, New York, Londra e Azerbaigian. Diversi i prodotti ferraresi – citati e ritratti dall’obiettivo di Pierluigi Benini (che firma anche la copertina) – tra alta pasticceria, materie prime e prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio. Tra le tipicità descritte, inoltre, si parla anche della prima Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.): il brazadlin, presentata ufficialmente nel corso del recente Ferrara Food Festival. Anche le grandi firme dell’ abbigliamento che compaiono in pagina sono riprese da alcuni noti store del centro città e – grazie alla collaborazione con l’associazione A-rose (Associazione ricerca oncologica sperimentale estense) – sono stati realizzati allestimenti floreali a tema natalizio. Cornice degli shooting fotografici sono: la luxury boutique Hotel Villa Horti della Fasanara di via delle Vigne 34 e l’istituto alberghiero Orio Vergani.

Il magazine è realizzato dal direttore editoriale Michela Pagliarone e dalla Editor at large Mariangela Bonaparte

La rivista è disponibile anche online, qui scaribile il pdf: https://www.lmfpress.it/press/

(Ferrara Rinasce)

[Via al piano formativo e di aggiornamento professionale per i bibliotecari comunali. Gulinelli: grande opportunità di crescita](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=7%3dBaLXGZ%262%3dU%26y%3dRGcFZ%265%3dVEaO%26O%3dsK0J_3rit_D2_8udq_H0_3rit_C7CQ8.48Iy2s5nF3Oy6.yN_3rit_C74I50FCp_Igwa_SvXDWMX_3rit_C7qF-10qHz-75Lx20C7F-u-8t-2wAtF8HlDuH5F-6Lz7uM405HlCu-C-m0rFtF09n28C-nF3Oy22C-rL2Cy62Ft-885y5u-I1G5L5L4C52-5l2qtC-nIuMn005.sK3F%26o%3dDAM74H.HpK%26yM%3dBVGZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

FERRARA, PIANO FORMATIVO E DI AGGIORNAMENTO APERTO A TUTTI I BIBLIOTECARI. SI PARTE CON LE LEZIONI DI MARKETING DIGITALE. ASSESSORE GULINELLI: “GRANDE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PROFESSIONALE E DI POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ALL’UTENZA”

Ferrara, 1 dicembre 2021 – Parte il piano formativo e di aggiornamento professionale aperto a tutti i bibliotecari comunali. L’iniziativa nasce dalla recente collaborazione tra le biblioteche comunali e la cooperativa Le Pagine di Ferrara – nuovo gestore delle “Rodari” e “Luppi” – che metterà a disposizione la propria attività formativa anche a favore del personale comunale.

Il ciclo di incontri inizia a dicembre e continuerà fino al prossimo autunno, su piattaforma online, con lezioni teoriche ed esercitazioni on-line (tramite lo strumento Google moduli). Il primo appuntamento è previsto per il prossimo lunedì 13 dicembre quando la docente Anna Busa, figura di spicco nei campi del marketing e branding in ambito bibliotecario e dei beni culturali, terrà un corso online sulla promozione della biblioteca a 20 bibliotecari del Comune di Ferrara, 14 dipendenti del Comune e 6 della Cooperativa Le Pagine. “Il corso sarà anche un modo per agevolare dinamiche di rete e scambio di saperi e buone prassi”, spiega l’assessore Marco Gulinelli. Le lezioni proseguiranno con continuità e avranno al centro le ‘strategie di digital marketing’, per – spiega Piera Fiorito responsabile settore Biblioteche di Le Pagine – “comunicare la biblioteca con un nuovo linguaggio che si basa su scelte strategiche e linee di azione che mirano a educare e coinvolgere”. “Primo passo: la definizione delle fasi del processo di marketing culturale (digitale) e gli strumenti per analizzare i vari bisogni dell’utenza. Il fine è riuscire a ‘parlare’ agli utenti con una ‘voce’ adatta alle loro esigenze e per questo occorre disegnare le linee strategiche e definire le conseguenti scelte di comunicazione”.

“Le biblioteca non deve e non può sottrarsi a un compito importante come quello della formazione continua dei bibliotecari e al loro aggiornamento professionale – sottolinea l’assessore Gulinelli -. Questo progetto rappresenta quindi una grande occasione per fornire al personale l’opportunità di una formazione specifica che risponda sia ai bisogni individuali che professionali della nostra comunità, in un mondo in continua evoluzione. L’obiettivo è inoltre – aggiunge Gulinelli – accrescere il ruolo delle biblioteche come agenzie della democrazia informativa e dei bibliotecari come agenti di coesione sociale”.

(Ferrara Rinasce)

POLITICHE SOCIALI – Nell’incontro del tour della prevenzione si è parlato molto dell’uomo: per lui la salute è ancora un tabù. Presente l’ass. Cristina Coletti

[Movember, a Ferrara la prevenzione ha i baffi](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=0%3dGhHaLg%26x%3dX%264%3dYCfKg%261%3dYJhK%26R%3dxR6M_8yew_I9_4xix_DC_8yew_HD9TC.A4L49o8sMyR4C.uQ_8yew_HDzL0GBFu_Pczf_ZraIdIc_8yew_HDyLB8q9mCy9uP-rB8PmOq-Jm-M8C8B4XuL4C-t8-y-0mCvG.tQ3J%26p%3dJAQ80H.LqQ%26yQ%3dCbGdF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

01-12-2021

Si è concluso con una foto di gruppo l’evento legato alla prevenzione maschile e femminile in sala della Musica a Ferrara lo scorso 18 novembre. Nel meraviglioso contesto storico architettonico del Chiostro di S. Paolo tutti in posa con i baffi (finti) sulla mascherina per solidarietà con il movimento che nel mondo si propone di sensibilizzare la prevenzione anche per l’uomo, con particolare attenzione alla prevenzione del tumore della prostata.

“Oggi più che mai è importante parlare di prevenzione a tutte le fasce d’età e ad entrambi i sessi – ha spiegato Cristina Coletti, Assessore Politiche Sociali Comune Di Ferrara – L’attenzione alla salute è molto alta e siamo certi con questo ciclo di incontri di rendere un servizio essenziale ai nostri concittadini”.

Novembre è il mese della attenzione alla salute dell’uomo. Centro di medicina e Lilt Ferrara hanno voluto unire le forze proprio per sottolineare questa attenzione.

“Nella coppia l’osservato speciale spesso è proprio l’uomo, refrattario a presentarsi ai controlli di routine – ha spiega il Presidente Lilt Ferrara, prof. Edgardo Canducci – Non mi sarei rivolto ad un cardiologo per un problema al cuore se non mi avesse caldamente invitato a farlo mia moglie. E’ grazie a lei se oggi sono ancora qui tra voi ed è per questo che sono sereno nel dire che l’uomo dovrebbe prendere l’esempio dalle donne ed effettuare tutti quei controlli che sono fondamentali per la propria salute”.

Due sono stati i professionisti di centro di medicina Ferrara ad intervenire. L’urologo, dott. Francesco Carparelli, parlando di carcinoma della prostata ha chiarito che si tratta del più frequente tumore maligno e la seconda causa di morte per tumore nell’uomo. “E’ curabile quando diagnosticato precocemente – ha spiegato – Infatti, in fase iniziale può non dare alcun disturbo ed il suo sviluppo avviene di frequente nella zona periferica. Per scoprirlo è quindi fondamentale la visita urologica con esplorazione rettale, il PSA e l’ecografia trans rettale”. Molto spesso tuttavia se l’uomo si presenta a visita è perché accompagnato dalla partner. Meno frequenti invece sono i controlli nel maschio in giovane età. “Il venire meno del servizio di leva ha fatto mancare all’uomo un vero e proprio screening – ha concluso l’urologo – con conseguenti diagnosi tardive che possono rivelare patologie ad uno stadio irreversibile”.

Il ginecologo Professor Francesco Saverio Pansini, parlando di menopausa, si è soffermato sul tema dell’osteoporosi ricordando che l’unica vera terapia è la prevenzione. “Assicurando l’efficienza dei meccanismi fisiologici che permettono una massa ossea «ottimale» e una perdita ossea «fisiologica». Per questo ha specificato come serva rispetto al calcio un apporto alimentare appropriato con la dieta (min 700, max 2000 mg/die), rispetto alla vitamina D un «livello ematico ottimale» (40-70 ng/ml), la vitamina K2 va integrata dopo 50 anni e con la menopausa. Infine ha sottolineato l’importanza della attività fisica aerobica. “Esercizi contro gravità come running, tapis-roulant, step favoriscono la fissazione del calcio osseo e l’efficienza muscolare”.

Tra le associazioni presenti all’incontro anche Cuore di Donna, che con una delegazione molto nutrita venuta da Lagosanto, guidata da Lorella Bagarini.

🔊 Listen to this