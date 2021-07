(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Cordiali saluti,

CRISI CILIEGIE: A NOICATTARO CONVEGNO SULLE STRATEGIE DA METTERE IN CAMPO PER UN FUTURO VINCENTE

Dalle eclatanti proteste dei produttori locali alle possibili soluzioni concrete da mettere in atto per superare la terza crisi cerasicola in appena sei anni. Si terrà lunedì 12 luglio, a partire dalle ore 18:30, presso la sala consiliare del Comune di Noicattaro (Bari) il convegno “Ciliegie – Strategie per un futuro vincente”. Introdurranno lo scenario produttivo del sudest barese i sindaci Raimondo Innamorato (Noicattaro), Tina Resta (Turi), Giuseppe Nitti (Casamassima), Giuseppe Lovascio (Conversano). Ad illustrare soluzioni, idee e innovazioni da attuare per rafforzare il comparto della ciliegia pugliese saranno il deputato Giuseppe L’Abbate (esponente M5S della commissione Agricoltura della Camera e già Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole), Stefano Vaccari (direttore del CREA, l’ente di ricerca del Mipaaf), Pasquale Redavid (presidente GAL Sud Est Barese) e Vincenzo Patruno (consigliere GAL Ponte Lama). Il confronto e l’invito è aperto a tutte le associazioni agricole e i produttori locali per pianificare in maniera condivisa le possibili soluzioni da attuare per garantire un futuro certo e redditizio al comparto cerasicolo pugliese.

