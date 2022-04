(AGENPARL) – Roma, 13 marzo 2022 – Con l’aggravarsi della crisi alimentare globale a causa della guerra in corso in Ucraina, i prezzi all’ingrosso in Germania sono aumentati, registrando il più grande aumento annuale degli ultimi 60 anni.

I costi all’ingrosso di carburante, minerali e cibo in Germania hanno visto il più grande aumento annuale degli ultimi 60 anni, suscitando timori di carenza di scorte e prezzi alle stelle.

La Germania, insieme a una miriade di altri paesi europei, sta già sperimentando una carenza cronica di una varietà di prodotti, compresi quelli come farina e olio di girasole, con i produttori di alimenti, in particolare, che lottano per adeguare ricette e metodi di produzione per mantenere in movimento le linee di fabbrica con ingredienti sostitutivi.

Il peggio deve ancora venire, però, secondo un rapporto dell’Ufficio federale di statistica tedesco Destatis che registra che il costo delle merci all’ingrosso è aumentato del 22,6% a marzo 2022 rispetto a marzo dello scorso anno.

Questo rappresenta il più grande aumento dei prezzi da quando è iniziata la registrazione statistica.

“Gli elevati tassi di variazione dei prezzi all’ingrosso derivano principalmente dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi”, si legge nel rapporto dell’ufficio federale. “Questi risultati si riferiscono alla data di riferimento 5 marzo 2022 e dovrebbero quindi contenere le prime implicazioni derivanti dall’attacco della Russia all’Ucraina”.

“L’impatto maggiore sul tasso di variazione annuale nel marzo 2022 è stato l’aumento dei prezzi nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi (+70,2%)”, continua il rapporto. “Anche l’elevato aumento dei prezzi nel commercio all’ingrosso di combustibili solidi (+61,9%) nonché di metalli e minerali metallici (+55,8%) ha contribuito all’elevato tasso di variazione nel marzo 2022”.

Anche il cibo ha registrato aumenti estremi rispetto all’anno precedente, con il prezzo della carne in media di oltre il dieci per cento, mentre il costo all’ingrosso di uova, latticini, oli da cucina e grassi alimentari ha registrato un aumento del 22,6 per cento.

L’ Europa nel suo insieme ha già incontrato notevoli difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento alimentare negli ultimi mesi, con interruzioni dell’approvvigionamento in Ucraina che hanno effetti a catena significativi sul costo e sulla disponibilità di una varietà di materie prime.

Tali interruzioni dell’approvvigionamento hanno già iniziato a causare problemi all’industria alimentare europea, con i produttori di patatine in Gran Bretagna che lottano per procurarsi l’olio di girasole necessario per fare lo spuntino, mentre i produttori di dolciumi in Germania lottano con l’aumento dei prezzi delle materie prime, come grano e gas utilizzato per alimentare la produzione.

Anche i cittadini sono stati vittime di tali difficoltà, con i supermercati tedeschi che hanno aumentato il prezzo di acquisto di una varietà di prodotti come olio da cucina, margarina, salsicce e formaggio fino al 50%.

“A causa della situazione sui mercati mondiali, sperimenteremo rialzi dei prezzi di vendita mai visti prima”, ha affermato Florian Scholbeck, amministratore delegato di Aldi North, spiegando gli aumenti dei prezzi.

Il funzionario dell’azienda ha tuttavia sottolineato che “non ci sarebbero scaffali vuoti”, anche se questo sembra essere in contraddizione almeno parziale con le notizie delle testate tedesche in merito alla disponibilità di olio di girasole in particolare.