(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

16 novembre 2021

Crisi Afghanistan, audizione ambasciatori – Mercoledì alle 14.30 diretta webtvMercoledì 17 novembre, alle ore 14.30, laCommissione Esteri della Camera svolge le seguenti audizioni sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell’Italia nella regione dell’Asia centrale:

ore 14.30ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov;

ore 15ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv,

