(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Criptovalute news: “ARTCOIN: OVVERO COME L’ARTE FA DECOLLARE IL MERCATO”

Roma, 18 agosto – ArtCoin, la stablecoin che ha come sottostante l’arte, vola sul mercato raggiungendo un +80% nel pomeriggio di oggi 18 agosto.

La moneta, nata appena un mese fa, è destinata sicuramente a far parlare di sé

in quanto è la prima stablecoin legata al mondo dell’arte: opere classiche, contemporanee o moderne diventano il sottostante finanziario della moneta digitale al fine di garantire agli investitori, agli amanti dell’arte e al mercato delle criptovalute una plusvalenza nel lungo periodo.

L’acquisto è facile e veloce: tramite il sito art-coin.eu è possibile scegliere il numero di token da prelevare e al contempo visionare le opere – che ne sostengono il valore – in continuo aumento ed evoluzione.

Evoluzione e rivoluzione, ecco le parole chiave che caratterizzano la nuova frontiera nel mondo delle criptovalute con l’avvento di Artcoin, già divenuta una tra le prime monete digitali nei più importanti exchange mondiali, che non potevano che sostenerla per il suo valore aggiunto in campo finanziario e artistico che sta già premiando gli investitori con una plusvalenza senza precedenti.

Lorenza Morello

Giurista d’impresa

Mediatore Civile Professionista

cultrice di diritto civile

Presidente nazionale APM

A.D.R. & Conflict Management

—————————————

Disclaimer

🔊 Listen to this