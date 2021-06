(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 “Cresce il caldo, cresce la prevenzione”: la campagna di Croce Rossa Italiana e Legambiente

per contrastare la crisi climatica e prevenire gli effetti delle ondate di calore

Un numero verde già attivo e un vademecum con i comportamenti più utili da adottare per mitigare gli impatti del fenomeno. L’Italia tra i Paesi che rischiano uno dei maggiori aumenti di mortalità associata al caldo

Scopri di più su: cri.it/ondatecalore e su cittaclima.it/ondatedicalore

Roma, 28 giugno 2021 – Passare dalle parole ai fatti nella lotta alla crisi climatica. Questo lo spirito con cui Croce Rossa Italiana e Legambiente uniscono le forze per prevenire gli effetti delle ondate di calore: si chiama “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” la campagna comune che vede fianco a fianco le due associazioni con l’obiettivo di promuovere azioni che tengano insieme giustizia ambientale e sociale.

Nell’ambito della campagna, promossa ormai da anni dalla Croce Rossa Italiana, è attivo da quest’anno, 24 ore su 24, il numero verde 800 – 065510 per ricevere informazioni, supporto e assistenza su come prevenire in qualsiasi momento gli effetti negativi di queste condizioni metereologiche estreme. Su []cri.it/ondatecalore e sucittaclima.it/ondatedicalore(la pagina dedicata alla campagna sul sito dell’[Osservatorio Cittaclima di Legambiente](https://cittaclima.it/)), sarà inoltre possibile conoscere più approfonditamente le conseguenze del fenomeno e consultare un vademecum con consigli utili per prevenirne gli impatti. Dalla tipologia di condizionatori preferibili da installare ai classici consigli sulla sana alimentazione e idratazione durante la stagione estiva, fino a quelli su come proteggersi durante le ore e le giornate più calde.

Prima di una serie di campagne, progetti e iniziative territoriali incentrate su lotta ai cambiamenti climatici, tutela della salute e dell’ambiente che vedranno insieme Legambiente e Croce Rossa Italiana, “Cresce il caldo, cresce la prevenzione” punta a sensibilizzare e informare i cittadini anche sulle possibili azioni da mettere in campo per mitigare i rischi legati al climate change, a partire dall’adozione di stili di vita più sostenibili.

Le sempre più frequenti ondate di calore registrate negli ultimi anni, del resto, mettono a dura prova la salute dei soggetti più vulnerabili, soprattutto nei contesti urbani. L’Italia non fa eccezione, anzi, è tra i Paesi dove potrebbe verificarsi uno dei maggiori aumenti di mortalità associati al caldo, superata nel mondo soltanto da Filippine e Vietnam, in una prospettiva al 2100 e in assenza d’interventi di mitigazione.

Guardando ai numeri più recenti disponibili (i dati 2019 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, relativi a 27 città italiane) emerge un eccesso di mortalità particolarmente accentuata nel mese di giugno, con +682 morti: un incremento del 10% rispetto alla media registrata nei cinque anni precedenti. Soltanto tra il 2005 e il 2016, nelle città analizzate i decessi attribuibili alle ondate di calore sono stati 23.880, soprattutto tra gli anziani, i bambini e i malati cronici. I cambiamenti climatici accelerano il fenomeno, con temperature estive sempre più elevate in città, tanto che dal 1960 a oggi a Roma la temperatura è aumentata di 3,65°C, a Milano di 3,34°C, a Bari di 3,05°C e a Napoli di 2,18°C (European Data Journalism Network).

“Sono ormai diversi anni che attraverso il nostro Osservatorio Cittaclima rileviamo un progressivo aumento delle temperature e ondate di calore sempre più frequenti nei principali centri urbani in Italia, con conseguenze importanti non soltanto per la salute dell’ambiente ma anche per quella dei cittadini, vittime degli effetti diretti e indiretti della crisi climatica. La prevenzione, a tutti i livelli, è senza alcun dubbio l’elemento chiave per contrastarne gli impatti – osserva il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani – Per questo, riteniamo la campagna lanciata insieme a Croce Rossa Italiana uno strumento efficace ed essenziale per divulgare a quante più persone possibili informazioni utili su comportamenti semplici, ma preziosi, che ciascuno di noi può adottare nella propria quotidianità per ridurre considerevolmente il rischio di esposizione a questi fenomeni”.

“Bisogna far capire ai cittadini del mondo e ai loro governi che quando si parla di cambiamenti climatici non si parla del futuro – sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) – ma del presente. E bisogna anche far capire che il pianeta è un tutto organico e che ciò che accade oggi sotto i nostri occhi e che crea allarme o disagio, è collegato. Ho già avuto modo di sottolinearlo in contesti nazionali e internazionali. Nel solo 2016, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, 23 milioni e mezzo di persone si sono dovute spostare dal loro territorio a causa di drastici effetti del cambiamento climatico. Si continua a reagire ad ogni pioggia intensa, ad ogni allagamento e ad ogni alterazione meteorologica come se fosse un evento eccezionale. Per quanto riguarda il nostro Paese, nessuno vuole capire che il clima della Penisola non è più quello del secolo scorso e che il vecchio adagio secondo cui ‘non ci sono più le vecchie stagioni’ è una evidente e immodificabile realtà. Quando parliamo di cambiamento del clima bisogna spiegare a tutti che non stiamo parlando di un imminente ma contenibile futuro, ma di un presente già in atto”.

[Social Card_Cresce il Caldo 2021_CRI_1600x1600 px-01.png][Social Card_Cresce il Caldo 2021_CRI_1600x1600 px-05.png][Social Card_Cresce il Caldo 2021_CRI_1600x1600 px-07.png][Social Card_Cresce il Caldo 2021_CRI_1600x1600 px-09.png]

Ufficio stampa Legambiente

🔊 Listen to this