“In riferimento al grave attacco cibernetico che ha bloccato il sito della Regione Lazio e la relativa campagna vaccinale, ho chiesto al Presidente del Copasir, sen. Adolfo Urso, di assumere immediate notizie presso le competenti agenzie ed i servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica”

Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del Copasir.

