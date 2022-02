(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 Covid, tre Comuni dell’Ennese in “zona arancione” fino al 3 marzo

I Comuni di Agira, Leonforte e Valguarnera, in provincia di Enna, saranno in “zona arancione” da domenica 20 febbraio a giovedì 3 marzo. Lo prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus nei territori coinvolti.

Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le [Faq](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf) diffuse dal ministero della Salute.

