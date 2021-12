(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 COVID: TAJANI (FI), UNA SOLA SETTIMANA DI LOCKDOWN COSTEREBBE NOVE MILIARDI

“Una sola settimana di lockdown costerebbe all’Italia nove miliardi di euro, molto di più degli otto miliardi che il governo ha deciso di dare per abbattere la pressione fiscale. Affinché inizi una nuova e duratura stagione di ripresa dobbiamo, quindi, sconfiggere definitivamente il coronavirus, mettere in campo tutti gli strumenti finanziari che ci offre il Recovery e fare le riforme del fisco, della giustizia e della burocrazia in modo da attrarre nuovi investimenti. Nelle banche italiane ci sono mille e ottocento miliardi di risparmi. E’ necessario, dunque, dare un segnale positivo agli investitori italiani e stranieri, facendo tutto ciò che è in nostro potere per impedire un nuovo lockdown che frenerebbe la ripresa economica che è in atto. Questo è ciò che terrà unita la maggioranza. Solo dopo il voto della manovra potremo occuparci dell’elezione del Capo dello Stato”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani a Tgcom24.

Ufficio Stampa Forza Italia

00186 Roma

🔊 Listen to this