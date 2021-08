(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 COVID: TAJANI (FI), IMPEDIRE CHE VIOLENTI NO VAX BLOCCHINO TRENI

“Domani si preannuncia una giornata difficile per il sistema dei trasporti in Italia. Lo Stato impedisca che i violenti “No vax” blocchino i treni in partenza dalle stazioni. I “No vax” non strumentalizzino i dubbi e le perplessità degli italiani che non si sono vaccinati. Con questi italiani bisogna confrontarsi sul perché il vaccino è l’unico strumento che salva, ha salvato e salverà vite umane”. Lo scrive sui suoi profili social Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

🔊 Listen to this