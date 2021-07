(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 “Covid sulla Vespucci… qualcuno dica l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, di farsi un bel tampone.” – Lo scrive sulla sua pagina Facebook Luca Marco Comellini, segretario generale del Sindacato dei Militari, a commento della notizia sui 20 militari dell’equipaggio della nave Amerigo Vespucci contagiati dal Covid 19 e della visita effettuata dall’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, a bordo dell’unità navale lo scorso 11 luglio.

“A prescindere dalla valutazione che i vertici della Forza armata dovranno necessariamente fare per accertare eventuali falle e responsabilità nel sistema di prevenzione e valutazione del rischio di contagio da Covid-19 a bordo della Amerigo Vespucci – aggiunge Comellini -, quanto è accaduto appare di difficile comprensione atteso che la Marina, oltre ad aver aderito alla campagna vaccinale della Difesa, ha adottato rigidi protocolli che per tutto il personale da imbarcare prevedono, oltre alla completa profilassi vaccinale, anche un congruo periodo di isolamento obbligatorio prima della partenza presso delle strutture alberghiere appositamente individuate e, durante la campagna di navigazione e la sospensione delle visite a bordo da parte di civili in occasione delle soste programmate e dei luoghi di approdo da parte dei membri dell’equipaggio. Quindi – conclude il segretario generale del Sindacato dei Militari- mi auguro che i vertici della Marina, prontissimi a divulgare la loro versione dei fatti a seguito della pubblicazione della notizia da parte del quotidiano il Secolo XIX di La Spezia, abbiano provveduto anche ad informare l’ambasciatore e il suo staff della possibilità che possa essere stato contagiato dal Covid 19.”.

Sindacato dei Militari

