(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Covid, Spena (FI): Roma assediata da violenti è schiaffo in faccia a libertà

“Le scene di guerriglia urbana che abbiamo visto oggi a Roma sono intollerabili. Chi occupa sedi sindacali, assalta camionette e lancia bombe carta contro gli agenti non lo fa a beneficio di una causa. I soliti noti che hanno provocato i disordini odierni hanno fatto un danno a tutta la comunità e soprattutto hanno fatto un danno alla Capitale, simbolo del Paese che vuole ripartire e che non accetta di finire assediata da violenti di professione. Solidarietà agli agenti aggrediti e alla CGIL”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia.

