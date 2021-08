(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Covid, solidarietà di Musumeci al professore Cascio minacciato dai no vax

«Come sta accadendo nel resto d’Italia, anche in Sicilia si moltiplicano gli episodi di minaccia dei no-vax o di chi, nell’estremismo dell’intolleranza, si professa tale. Giunga intanto la mia solidarietà – e l’invito a proseguire la sua preziosa opera professionale – al professor Antonio Cascio, valente infettivologo dell’Università di Palermo, minacciato e insultato per aver sostenuto le ragioni della scienza. A lui, e a tutte le donne e gli uomini che si espongono per contrastare le falsità diffuse da chi lavora contro la salute della comunità siciliana, il mio pieno appoggio e incoraggiamento».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana

🔊 Listen to this