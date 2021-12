(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Covid: Siracusano (FI), correre su vaccini e continuare a convincere scettici

“La pandemia non accenna ad arretrare, ma fortunatamente l’Italia – rispetto a tanti Paesi europei – è ancora nelle condizioni di poter tenere tutto aperto, grazie ad una campagna vaccinale estremamente positiva e al senso di responsabilità dei nostri concittadini, che nel 90% dei casi hanno scelto la scienza. Ma i numeri sono ancora pesanti: 15.756 positivi nelle ultime 24 ore, 99 vittime in un giorno.

Per salvaguardare la salute degli italiani e allo stesso tempo la tenuta sociale del Paese e la ripresa economica in atto, abbiamo solo uno strumento a disposizione: i vaccini. Ieri sono state somministrate quasi 500mila dosi, e soprattutto 42mila prime dosi. Un segnale davvero importante quest’ultimo, la dimostrazione che il green pass sta funzionando anche come persuasore. Bisogna continuare così, a correre con le vaccinazioni e lavorare, con gli argomenti del buon senso e della scienza, a convincere gli scettici”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this