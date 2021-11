(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Covid: Siracusano (FI), a italiani interessano fatti concreti, con vaccini lavoro e libertà

“Dobbiamo approcciarci alle previsioni della quarta ondata con grande fiducia, perché l’Italia ha dimostrato straordinaria capacità di uscire dal periodo più critico. Le misure messe in campo dal governo hanno consentito di avere un numero altissimo di vaccinati: siamo tra i primi in Europa. È bene tenere alta la soglia dell’attenzione, ma dobbiamo approcciare a questo periodo con grande fiducia e senso di responsabilità”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.

“Il piano che ha messo in campo l’Italia sui vaccini ha funzionato benissimo, funzionerà sicuramente anche per la terza dose, tutto ciò che stiamo facendo va nella direzione di evitare assolutamente il lockdown”, ha continuato.

“Io penso che agli italiani in questo momento non importi nulla dello stato di emergenza. Agli italiani interessa essere liberi di uscire e di lavorare, guadagnare, poter tornare alla vita.

Questo dipenderà dalle misure che il governo continuerà a mettere in campo brillantemente, come ha già fatto, e quindi credo che quello dello stato di emergenza sia un discorso da attenuare, senza esasperare il dibattito. Agli italiani interessano i fatti più concreti”, ha concluso.

