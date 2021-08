(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 Covid: Schifani (FI), storia dice che obbligo vaccinale è giusto

“L’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid è la naturale conclusione di un percorso che, nell’arco di un anno e mezzo, ha visto susseguirsi dapprima la drammatica fase delle innumerevoli vittime della pandemia, poi il difficile periodo del contenimento della diffusione del virus, con tutte le conseguenze economiche e occupazionali che ne sono derivate, e infine il coronamento del successo scientifico con la creazione, in tempi incredibilmente brevi, di vaccini sicuri ed efficaci”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani. “Non è solo il buonsenso a suggerire la via dell’obbligo vaccinale – prosegue -: è la storia che insegna questa lezione. Se i giovani di oggi non sanno cosa siano il vaiolo e la poliomielite, è grazie all’immunizzazione obbligatoria. La stessa Costituzione prevede la via dell’obbligatorietà a mezzo legge. E proprio su un intervento normativo in questa direzione mi auguro che si possa trovare in Parlamento la più ampia condivisione possibile a tutela di quel bene primario che è la salute degli italiani”, conclude.

