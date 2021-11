(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Covid: S.Savino (FI), Trieste paga conto di manifestazioni e basso tasso adesione vaccini

“Non è tempo di polemiche inutili ed eccentriche, ma di concentrare tutte le energie per convincere le persone a vaccinarsi. È il momento di dire basta a chi strizza l’occhio a no-vax o posizioni antiscientifiche.

A Trieste l’accelerazione dei contagi è correlata a più fattori: sta giocando negativamente il basso tasso di adesione alla campagna vaccinale registrato e la sua particolare collocazione geografica, con un continuo e consistente passaggio di persone provenienti dalla Slovenia, Paese alle prese con un picco di casi di positività al Covid. Ma soprattutto incidono negativamente le manifestazioni che hanno fatto di Trieste la capitale dei no-vax e dei no-pass per settimane.

Questa è la realtà dei fatti: non ha alcun senso parlare al passato di cose già superate. Si prenda piuttosto atto che la gestione dell’emergenza covid è stata pronta ed efficiente, pur nella straordinarietà della situazione”.

Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino.

🔊 Listen to this