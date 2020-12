(AGENPARL) – gio 17 dicembre 2020 COVID: RUGGIERI (FI), NON RISPETTERO’ LOCKDOWN, MI MULTASSERO

‘ITALIANI NON SONO SUDDITI SCEMI, SANNO USARE PRUDENZA’

“Io non rispetterò un Dpcm Lockdown. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero. Non viviamo in Unione Sovietica, né in Venezuela. E, fosse per me, Forza Italia dovrebbe invitare gli italiani a non osservare il Dpcm, e pagare loro i ricorsi contro le multe che verranno fatte a chi, giustamente, si ritiene in grado di vivere il Natale in famiglia, seguendo regole di prudenza, dopo che negli ultimi 10 mesi gli italiani ne hanno passati 5 reclusi in casa, dando prova di grande disciplina”. Lo ha detto Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, intervenendo a Un Giorno da Pecora, su Radio Rai Uno. “Cosa è cambiato in una settimana dall’ultimo Dpcm e dal “Vi permetteremo di spostarvi tra comuni”? Qualche dato peggiorato? No. Gli ospedali rischiano? No. Solo 4 foto a gente con mascherina e all’aperto, su 2 quotidiani. Capito? Il Governo fallisce tutto, soprattutto sull’organizzazione dei trasporti, vera fonte di contagio, altro che l’estate (che c’entra zero), il 26 ottobre ci dice: “Piccolo sacrificio per un Natale libero“, e poi dietrofront, sudditi stupidi..! Ammazzando così economicamente attività, famiglie e posti di lavoro già in bilico. Gli italiani secondo il Governo sono tutti idioti. E chi glielo dice? Ministri che non sanno la tabellina del 3. Ma voi siete matti, e anche un po’ dittatorelli”, conclude Ruggieri.

