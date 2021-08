(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Covid, Rotta “Grave errore pagare tamponi a docenti no vax”

Roma, 14 agosto 2021 – “Lo Stato pagherà i tamponi ai docenti #novax con le tasse dei cittadini che si sono responsabilmente vaccinati. Per me si tratta di un grave errore. Gli insegnanti che possono farlo si devono immunizzare e la scuola ripartire in sicurezza.” Lo scrive su Twitter Alessia Rotta (Pd)–

