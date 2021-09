(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 Covid, Rinaldi (Lega), da pandemia conseguenze sociali e occupazionali drammatiche, Ue deve fare di più

Strasburgo, 16 set – “La contrazione economica causata dalla pandemia ha avuto un impatto sociale ed occupazionale drammatico in tutta l’Unione europea, specialmente in alcuni settori economici. L’attuale quadro normativo è insufficiente: servono flessibilità e di collaborazione con gli Stati membri, anche a costo di posticipare altri ambiziosi obiettivi che non tengono conto delle problematiche correlate a ridurre le asimmetrie createsi nel mondo del lavoro. Lo strumento Sure non ha garantito copertura a tutte le categorie. Da una parte crea opportunità riducendo le barriere all’ingresso nel mondo del lavoro, dall’altra solleva preoccupazioni per le condizioni in cui gli stessi esercitano la loro professione. Gli effetti della pandemia hanno determinato sperequazioni tra categorie di lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e tra contratti a tempo indeterminato e determinato. Abbiamo purtroppo assistito a situazioni non compatibili con i livelli di benessere sociale raggiunto negli anni nei paesi Ue, come le file dei cittadini davanti alle entrate di associazioni umanitarie pur di assicurarsi un pasto caldo, malgrado qualche mese prima godessero di redditi più che dignitosi. E’ compito e dovere prioritario della Commissione monitorare tali disuguaglianze e mettere in atto strumenti efficaci di correzione per eliminarle”.

Così Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria.

