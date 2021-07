(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 Covid. Rauti (FdI): con de Donno scompare professionista e studioso appassionato

“Apprendo con dolore la notizia della tragica scomparsa del Dottor de Donno, molto conosciuto ed apprezzato a Mantova e Provincia per la sua attività ospedaliera al Carlo Poma, come primario del Reparto di Pneumologia. A giugno scorso aveva lasciato la professione ospedaliera per quella di medico di base. Giuseppe de Donno era diventato noto al grande pubblico durante la pandemia, per aver utilizzato e proposto – insieme al Policlinico di Padova – la cura del plasma iperimmune per sconfiggere il Coronavirus. Era un medico generoso, un professionista ed uno studioso appassionato che, purtroppo, non ha ricevuto quanto ha donato! Esprimo Le mie più sincere condoglianze alla famiglia”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, eletta nel collegio di Mantova.

🔊 Listen to this