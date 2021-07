(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 COVID. RAINIERI (LEGA): “POTENZIARE TRACCIAMENTO CON TAMPONI GRATUITI E SENZA PRENOTAZIONE”

“Tamponi gratis e senza prenotazione anche in Emilia-Romagna per contrastare la variante delta”. È la proposta che arriva da una interrogazione a risposta immediata del Consigliere regionale leghista Daniele Marchetti per la quale si attende una risposta già nella seduta di Assemblea regionale convocata per lunedì prossimo.

“È la strategia già adottata dal governatore Zaia in Veneto per potenziare il tracciamento – ha spiegato l’altro esponente leghista nonché Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri – Siamo in una fase molto delicata di ripresa dei contagi, nella quale è indispensabile tracciare il più possibile per poter isolare i contagiati e limitare la diffusione del coronavirus mutato. È quindi arrivato il momento di dare nuova spinta al tracciamento che in Emilia-Romagna nelle ultime settimane è invece diminuito, agevolando l’esecuzione di tamponi volontari, molto utili sia per chi ha solo un dubbio sul proprio stato di salute, sia per chi si deve recare a un evento o in un luogo affollato ed anche per la tranquillità di chi deve gestire luoghi pubblici. Per evitare chiusure affrettate, vanno inoltre cambiati i parametri per i cambiamenti di fascia tra regioni e si devono evitare rallentamenti nella campagna di vaccinazione”.

