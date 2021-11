(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 COVID, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SANITÀ COMUNE SUL CONFINE ITALIA-SLOVENIA

“L’Unione Europea si fonda su uno spirito di solidarietà e fratellanza, per questo è un dovere aiutare gli altri Paesi, tanto più se è la nostra amica vicina Slovenia a chiederlo, nuovamente in emergenza a causa di un’impennata nei casi positivi negli ultimi giorni. Benissimo, quindi, l’invio di 30 medici dell’Esercito italiano a Lubiana, ma ancora di più va fatto lungo il confine. Auspico che questa possa essere un’opportunità anche per affinare la sanità congiunta di Gorizia e Nova Gorica, sostenuta dal GECT GO. Nemmeno il virus riuscirà più a far sorgere muri o reti tra le Gorizie”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

