(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 COVID, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): ITALIA OFFRA SUPPORTO A SANITÀ SLOVENA IN CRISI

“Gli italiani hanno vissuto sulla propria pelle i momenti più duri e spaventosi di questa epidemia. Li abbiamo vissuti forse prima di altri paesi europei e, in principio, siamo stati lasciati da soli a combattere contro questo mostro. Noi goriziani non dimentichiamo le orrende scene di sbarramento dei confini arrabattati con pietre e transenne, come se potessero essere sufficienti a fermare un virus. Non dimentichiamo la rete allora di nuovo sorta alla Transalpina con i due Sindaci a lavorare, insieme, attraverso le maglie della rete. Ma gli italiani sono un popolo magnifico e ora, a parti praticamente invertite, stiamo dando dimostrazione una volta ancora della immensa generosità di cui siamo capaci. È notizia di queste ore che medici e infermieri italiani avrebbero dato la propria disponibilità a recarsi in Slovenija, rispondendo all’appello dell’ospedale di Nova Gorica, accanto a Gorizia, che ha definito la propria situazione come un vero e proprio lockdown sanitario. I medici italiani in missione per salvare le vite degli amici sloveni. Una lezione a chi crede nei confini e dubita della necessità di abbatterli ed anzi pensa a nuovi antistorici muri. Una altra dimostrazione che lo spirito unitario di GO2025 non è solo un simbolo ma una realtà importantissima”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

🔊 Listen to this