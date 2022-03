(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 “Buon lavoro al Generale Petroni nominato commissario per l’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e grazie al Generale Figliuolo per il grande lavoro svolto. A tutte le donne e gli uomini della struttura commissariale la nostra riconoscenza”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

