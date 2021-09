(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 COVID, PELLONI (LEGA ER): MANCA ANCORA DEL PERSONALE SCOLASTICO NELLA FASCIA 3-6 ANNI, LA REGIONE SOLLECITI L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

BOLOGNA, 9 SET – “Manca ancora del personale scolastico nella fascia 3-6 anni, in alcuni plessi si riesce a garantire solo la mezza giornata e, addirittura, i giorni alterni. Una situazione di disagio per le famiglie che rischia di prorogarsi fino ad ottobre”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, intervenendo in commissione regionale scuola dove la vice presidente Elly Schlein ha fatto il punto sui servizi all’infanzia 3-6 anni in apertura del nuovo anno scolastico. Pelloni ha sollecitato la Giunta regionale ad attivarsi presso l’Ufficio scolastico regionale affinchè il personale necessario sia individuato e assegnato quanto prima per consentire un regolare avvio del nuovo anno scolastico. L’esponente della Lega ha anche chiesto conto del nuovo protocollo post Covid e delle mansioni di controllo affidate al personale.

