Covid: Novelli (FI), Organizzatori manifestazioni si assumano responsabilità dei contagi

“È il momento della responsabilità, da parte di tutti. Compresi i capipopolo no-vax e no-greenpass. Se sono stati giustamente arrestati i registi dell’assalto alla sede della Cgil, pur nella diversità dei fatti, lo stesso dovrebbe valere per chi organizza manifestazioni in cui il mancato rispetto delle norme di sicurezza sanitaria è tollerato se non auspicato. La libertà di manifestare, nel rispetto delle leggi vigenti, è sacrosanta. Ma se ti poni al di fuori di quel perimetro sei chiamato ad assumerti le responsabilità qualora, come accaduto a Trieste, la scelleratezza di certi comportamenti dovesse causare un’impennata dei contagi”.

Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato e componente della commissione Affari sociali della Camera.

