lun 20 settembre 2021 Covid: Nissoli (Fi),Rimozione Travel Ban buona notizia, impegno per questo risultato

“Sono felice di apprendere che gli Stati Uniti finalmente rimuovono il cosiddetto ‘Travel ban’ permettendo ai cittadini europei vaccinati, e quindi anche agli italiani, di viaggiare tra l’Ue e gli USA senza fare la quarantena. Una buona notizia che arriva dopo tante frustrazioni che molti connazionali hanno subito e di cui sono stata partecipe essendo in costante contatto con molti di loro che, fino ad oggi, hanno affrontato il forte disagio di queste restrizioni, impossibilitati a raggiungere i propri affetti o a tornare dai propri cari.

Finalmente possono ‘tornare a vivere’, come avevo chiesto più volte nei miei interventi parlamentari, e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato.”

Lo dichiara Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America

